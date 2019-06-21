Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:



Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 106.998,90 133,11 İş Bankası (B) 20.200,00 3,59 560,09 İş Bankası (C) 5,62 1,44 24,06 İş Bankası (Kur.) 157.000,00 223,03 İş Fin.Kir. 3,75 -4,58 -19,01 İş Girişim 2,58 -2,27 26,47 İş GMYO 1,00 1,01 -7,41 İş Y. Men. Değ. 2,87 0,00 55,40 İş Yat. Ort. 1,03 0,98 39,55 İşbir Holding 239,90 0,33 73,84 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 2,86 -57,14 İttifak Holding 7,20 4,80 132,26 İz Hayvancılık Tarım 5,35 1,13 -18,82 İzmir Demir Çelik 1,62 1,25 -2,41 İzmir Fırça 1,72 8,86 -16,91 İzocam 21,50 4,37 0,37 Jantsa Jant Sanayi 27,76 -1,07 7,55 Kafein Yazılım 7,37 1,80 7,00 Kapital Yat. Holding 1,67 0,00 -41,81 Kaplamin 3,29 -1,50 -8,61 Kardemir (A) 2,14 -2,28 17,58 Kardemir (B) 2,17 -0,91 18,58 Kardemir (D) 2,28 -2,15 4,59 Karel Elektronik 5,74 -1,20 37,65 Karsan Otomotiv 1,20 -0,83 -6,25 Karsu Tekstil 1,24 0,00 -0,80 Karsusan Su Ürünleri San. 5,53 -0,54 49,46 Kartonsan 316,00 -0,16 -0,93 Katmerciler Ekipman 3,90 -14,29 -33,56 Kent Gıda 121,00 -0,17 1,68 Kerevitaş Gıda 1,58 0,00 -12,22 Kervansaray Yat. Holding 0,23 -4,17 -34,29 Kiler GMYO 1,71 -0,58 -2,29 Klimasan Klima 9,35 -0,43 136,11 Koç Holding 17,25 -1,93 24,56 Konfrut Gıda 29,86 -0,60 25,04 Konya Çimento 176,20 -0,96 -1,01 Kordsa Teknik Tekstil 12,43 -0,32 31,38 Koza Altın 50,65 0,90 -1,27 Koza Madencilik 7,27 -1,22 0,69 Körfez GMYO 1,63 1,24 33,61 Kristal Kola 0,83 -1,19 -20,95 Kron Telekomünikasyon 8,24 -0,36 -5,29 Kuştur Kuşadası Turizm 26,90 0,00 96,21 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,22 -3,17 7,96 Kütahya Porselen 4,76 1,28 4,62 Lider Faktoring 2,02 0,00 -10,22 Link Bilgisayar 10,28 -4,64 23,56 Logo Yazılım 41,00 0,99 51,07 Lokman Hekim Sağlık 3,71 1,92 -17,56 Lüks Kadife 4,03 0,25 -16,91 Makina Takım 1,26 0,00 -18,18 Mardin Çimento 2,66 0,00 -4,21 Marka Yatırım Holding 0,67 8,06 8,06 Marmaris Altınyunus 18,27 -0,16 4,04 Marshall 25,74 -0,62 2,06 Martı GMYO 0,60 0,00 -7,69 Martı Otel 0,61 0,00 5,17 Mavi Giyim 36,76 0,77 14,09 Mazhar Zorlu Holding 5,95 0,85 56,17 Mega Polietilen 1,67 0,00 -18,14 Menderes Tekstil 0,65 -1,52 -9,72 Mensa 0,18 0,00 28,57 Merit Turizm 9,84 15,76 64,27 Merko Gıda 0,63 0,00 -37,62 Metal Gayrimenkul 0,75 0,00 -13,79 Metemtur Otelcilik 1,13 -0,88 7,62 Metro Holding 1,02 -0,97 34,21 Metro Petrol ve Tesisleri 1,14 0,88 3,64 Metro Yatırım Ortaklığı 1,24 0,00 5,08 Migros Ticaret 13,15 -0,53 -11,74 Milpa 1,39 0,72 -2,75 Mistral GMYO 1,09 0,00 -28,76 MLP Sağlık 12,35 -0,24 15,42 MMC San. ve Tic. Yat. 1,03 1,98 -6,36 Mondi Tire Kutsan 1,44 -0,69 -22,58 Net Holding 1,65 -0,60 -15,82 Netaş Telekom. 6,89 3,30 6,66 Niğbaş Niğde Beton 8,40 1,69 110,00 Nuh Çimento 6,07 -0,49 -12,41 Nurol GMYO 2,47 19,90 17,62 Odaş Elektrik 1,39 -2,11 -1,28 Olmuksan-IP 3,17 -1,25 -5,93 Orge Enerji Elektrik 3,34 -0,60 7,05 Orma Orman Mahsulleri 1,21 -3,20 0,83 Osmanlı Menkul 1,24 -8,15 -27,91 Ostim Endüstriyel Yat 1,01 0,00 -6,48 Otokar 110,30 0,00 28,42 Oyak Yat. Ort. 1,24 6,90 -21,68 Oylum Sınai Yatırımlar 1,15 0,88 12,75 Özak GMYO 2,16 -1,37 2,37 Özbal Çelik Boru 1,22 3,39 -11,59 Özderici GMYO 0,69 0,00 -70,64 Özerden Plastik 3,00 1,01 23,07 Panora GMYO 4,09 0,00 11,24 Park Elek.Madencilik 2,35 0,00 -2,49 Parsan 14,49 -0,69 65,41 Pegasus 39,10 -2,49 70,59 Peker GMYO 4,22 1,69 -48,69 Penguen Gıda 1,41 -0,70 30,56 Pera GMYO 0,52 0,00 -32,47 Pergamon Dış Ticaret 6,05 -0,49 -0,94 Petkim 3,95 0,25 0,32 Petrokent Turizm 77,95 -4,00 13,46 Pınar Et ve Un 5,51 -2,30 24,19 Pınar Su 1,24 -0,80 -0,80 Pınar Süt 6,71 -1,90 7,93 Plastikkart 2,84 -1,73 5,19 Polisan Holding 2,27 -2,16 -24,71 Politeknik Metal 58,00 1,22 65,40 Prizma Press Matbaacılık 2,03 1,00 30,97 QNB Finans Fin. Kir. 3,98 -1,00 -41,47 QNB Finansbank 6,74 -1,17 -25,19 Ral Yatırım Holding 4,47 -2,40 142,93 Ray Sigorta 2,15 -1,38 54,68 Reysaş GMYO 0,75 1,35 8,70 Reysaş Lojistik 0,72 0,00 -2,70 Rhea Girişim 0,73 -1,35 10,61 Rodrigo Tekstil 2,51 -0,79 32,11 Royal Halı 0,82 -1,20 -17,17 RTA Laboratuvarları 1,28 0,00 -26,44 Sabancı Holding 8,37 0,48 15,73 Safkar Ege Soğutmacılık 1,57 4,67 1,28 Salix Yatırım Holding 4,51 -0,44 17,14 Sanel Mühendislik 3,56 0,00 63,30 Sanifoam Sünger 1,71 0,00 36,80 Sanko Pazarlama 2,09 0,00 -5,19 Saray Matbaacılık 1,07 -5,31 7,00 Sarkuysan 3,28 -1,20 4,37 Sasa Polyester 6,56 5,81 14,17 Say Reklamcılık 0,81 -2,41 -13,83 Sekuro Plastik 2,51 -1,18 -15,20 Selçuk Ecza Deposu 4,81 -0,82 76,94 Selçuk Gıda 1,76 -0,56 32,33 Senkron Güvenlik 5,42 1,12 442,00 Serve Film Prodüksiyon 2,80 -1,41 43,59 Servet GMYO 4,23 -5,79 -10,00 Seyitler Kimya 5,80 1,58 50,65 Silverline Endüstri 1,08 0,00 -19,40 Sinpaş GMYO 0,57 0,00 54,05 Smartiks Yazılım 2,76 -5,48 Soda Sanayii 6,85 1,78 1,25 Sodaş Sodyum Sanayii 7,04 -0,14 26,88 Söktaş 1,36 -1,45 7,09 Sönmez Filament 3,80 7,65 21,79 Sönmez Pamuklu 3,51 1,15 12,50 Sumaş Suni Tahta 6,95 1,02 -0,71 Şeker Fin. Kir. 3,69 -0,27 30,85 Şekerbank 0,94 0,00 -14,55 Şişe Cam 5,09 0,79 -7,16 Şok Marketler 9,00 -0,66 -16,28 T. Halk Bankası 5,30 0,00 -24,50 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,91 -1,41 -29,94 T.S.K.B. 0,72 -1,37 -11,11 T.Tuborg 7,60 0,00 -4,21 Taç Tarım Ürünleri 4,22 1,93 -16,60 Tat Gıda 4,30 -2,27 12,57 TAV Havalimanları 26,70 3,89 21,41 Taze Kuru Gıda 5,52 -1,43 -18,82 Tek-Art Turizm 0,72 -1,37 -15,29 Tekfen Holding 26,78 3,16 36,42 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,00 -0,99 -32,66 Temapol Polimer Plastik 2,84 -1,39 -7,19 TGS Dış Ticaret 3,75 -0,53 59,57 Tofaş Oto. Fab. 18,46 -0,91 19,01 Torunlar GMYO 1,92 0,00 27,15 Trabzon Liman 9,22 0,33 9,89 Trabzonspor Sportif 0,99 3,13 -28,06 Trakya Cam 2,89 1,40 0,04 Trend GMYO 1,20 0,00 -5,51 TSKB GMYO 0,70 0,00 -14,63 Tuğçelik 2,01 1,01 -5,63 Tukaş 5,43 2,07 227,11 Turcas Petrol 1,30 -0,76 -7,80 Turkcell 12,48 -0,32 2,55 Tümosan Motor ve Traktör 3,84 0,52 -14,67 Tüpraş 114,10 -1,38 9,36 Türk Hava Yolları 12,83 -1,16 -20,36 Türk Prysmian Kablo 1,72 -0,58 -0,27 Türk Telekom 4,87 0,62 24,87 Türk Traktör 29,52 -1,47 -15,42 Türker Proje Gayrimenkul 24,98 1,96 -22,28 Ufuk Yatırım 1,12 0,00 -1,75 Ulaşlar Turizm Yat. 1,36 0,00 19,30 Ulusoy Elektrik 20,92 0,67 31,08 Ulusoy Un Sanayi 2,26 -0,44 8,65 Umpaş Holding 0,38 0,00 -30,91 Uşak Seramik 1,02 0,00 -8,11 Utopya Turizm 3,18 -1,55 -22,44 Uzertaş Boya 1,03 0,00 71,67 Ülker Bisküvi 19,45 -2,85 32,58 Ünye Çimento 2,46 -0,40 -29,11 Vakıf Fin. Kir. 1,43 -0,69 -19,66 Vakıf GMYO 1,63 0,00 -18,09 Vakıf Yat. Ort. 1,30 1,56 -14,47 Vakıflar Bankası 3,87 0,00 -0,77 Vakko Tekstil 2,79 -1,06 6,96 Vanet Gıda 1,65 9,27 26,92 Verusa Holding 18,44 -2,02 11,08 Verusaturk Girisim 3,19 0,31 -3,63 Vestel 11,68 -1,68 110,45 Vestel Beyaz Eşya 17,32 -1,03 77,32 Viking Kağıt 1,10 0,00 0,00 Yapı Kredi Koray GMYO 1,39 -0,71 -19,19 Yapı ve Kredi Bank. 2,33 -0,43 45,63 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,50 -1,96 -10,39 Yataş 4,38 -0,23 -2,01 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,93 0,00 -1,06 Yeni Gimat GMYO 8,06 -1,10 12,25 Yeşil GMYO 0,27 0,00 0,00 Yeşil Yapı 0,27 3,85 3,85 Yeşil Yatırım Holding 9,79 -1,21 1,66 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.349,70 -0,02 6,85 Yonga Mobilya 9,30 2,76 40,91 Yünsa 4,24 -0,47 1,56 Zorlu Enerji 1,17 -0,85 -4,88

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)