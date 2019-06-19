Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 106.998,90 133,11
İş Bankası (B) 19.190,00 0,00 527,08
İş Bankası (C) 5,52 0,55 21,85
İş Bankası (Kur.) 148.000,00 204,51
İş Fin.Kir. 4,00 -2,91 -13,61
İş Girişim 2,67 -2,91 30,88
İş GMYO 0,98 -1,01 -9,26
İş Y. Men. Değ. 2,86 -0,35 54,86
İş Yat. Ort. 1,02 0,99 38,19
İşbir Holding 239,00 -0,42 73,19
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,00 -57,14
İttifak Holding 6,64 2,15 114,19
İz Hayvancılık Tarım 5,25 -2,23 -20,33
İzmir Demir Çelik 1,60 -0,62 -3,61
İzmir Fırça 1,58 -1,25 -23,67
İzocam 20,82 -1,14 -2,80
Jantsa Jant Sanayi 28,18 2,10 9,18
Kafein Yazılım 7,70 1,18 11,79
Kapital Yat. Holding 1,67 0,60 -41,81
Kaplamin 3,28 0,00 -8,89
Kardemir (A) 2,17 -0,46 19,23
Kardemir (B) 2,16 -0,92 18,03
Kardemir (D) 2,31 -0,86 5,96
Karel Elektronik 5,79 -1,03 38,85
Karsan Otomotiv 1,21 -1,63 -5,47
Karsu Tekstil 1,22 0,00 -2,40
Karsusan Su Ürünleri San. 5,38 0,00 45,41
Kartonsan 316,50 -0,78 -0,78
Katmerciler Ekipman 4,40 9,73 -25,04
Kent Gıda 121,20 1,00 1,85
Kerevitaş Gıda 1,59 -1,24 -11,67
Kervansaray Yat. Holding 0,22 -4,35 -37,14
Kiler GMYO 1,72 -1,15 -1,71
Klimasan Klima 9,78 -2,10 146,97
Koç Holding 17,40 -0,46 25,64
Konfrut Gıda 30,02 1,21 25,71
Konya Çimento 175,00 0,00 -1,69
Kordsa Teknik Tekstil 12,24 0,25 29,37
Koza Altın 49,34 -2,59 -3,82
Koza Madencilik 7,37 -4,66 2,08
Körfez GMYO 1,61 -4,73 31,97
Kristal Kola 0,84 -1,18 -20,00
Kron Telekomünikasyon 8,27 0,49 -4,94
Kuştur Kuşadası Turizm 27,00 -1,82 96,94
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,19 0,85 5,31
Kütahya Porselen 4,69 -0,85 3,08
Lider Faktoring 2,02 0,50 -10,22
Link Bilgisayar 10,80 -2,09 29,81
Logo Yazılım 38,58 0,73 42,15
Lokman Hekim Sağlık 3,64 -0,27 -19,11
Lüks Kadife 4,05 0,25 -16,49
Makina Takım 1,26 -1,56 -18,18
Mardin Çimento 2,65 -0,38 -4,57
Marka Yatırım Holding 0,62 -1,59 0,00
Marmaris Altınyunus 18,21 -1,09 3,70
Marshall 25,76 -1,30 2,14
Martı GMYO 0,59 0,00 -9,23
Martı Otel 0,61 0,00 5,17
Mavi Giyim 36,96 2,95 14,71
Mazhar Zorlu Holding 4,92 6,26 29,13
Mega Polietilen 1,69 -2,31 -17,16
Menderes Tekstil 0,64 -3,03 -11,11
Mensa 0,19 5,56 35,71
Merit Turizm 8,60 2,87 43,57
Merko Gıda 0,63 -1,56 -37,62
Metal Gayrimenkul 0,77 -1,28 -11,49
Metemtur Otelcilik 1,02 -0,97 -2,86
Metro Holding 1,01 1,00 32,89
Metro Petrol ve Tesisleri 1,12 -0,88 1,82
Metro Yatırım Ortaklığı 1,22 -1,61 3,39
Migros Ticaret 13,22 -0,83 -11,28
Milpa 1,37 -1,44 -4,15
Mistral GMYO 1,10 0,00 -28,10
MLP Sağlık 12,16 -0,49 13,64
MMC San. ve Tic. Yat. 1,00 0,00 -9,09
Mondi Tire Kutsan 1,47 0,00 -20,97
Net Holding 1,67 0,60 -14,80
Netaş Telekom. 6,73 0,75 4,18
Niğbaş Niğde Beton 8,00 0,00 100,00
Nuh Çimento 6,07 -0,49 -12,41
Nurol GMYO 2,04 -1,45 -2,86
Odaş Elektrik 1,44 2,13 2,27
Olmuksan-IP 3,21 0,00 -4,75
Orge Enerji Elektrik 3,41 1,49 9,29
Orma Orman Mahsulleri 1,21 5,22 0,83
Osmanlı Menkul 1,46 16,80 -15,12
Ostim Endüstriyel Yat 1,05 -1,87 -2,78
Otokar 107,70 0,94 25,40
Oyak Yat. Ort. 1,08 -2,70 -31,79
Oylum Sınai Yatırımlar 1,19 6,25 16,67
Özak GMYO 2,25 0,45 6,64
Özbal Çelik Boru 1,13 0,00 -18,12
Özderici GMYO 0,69 -1,43 -70,64
Özerden Plastik 2,93 0,00 20,20
Panora GMYO 4,07 -0,73 10,69
Park Elek.Madencilik 2,35 1,73 -2,49
Parsan 14,99 -1,06 71,12
Pegasus 41,26 1,38 80,02
Peker GMYO 4,09 2,25 -50,27
Penguen Gıda 1,43 -1,38 32,41
Pera GMYO 0,51 0,00 -33,77
Pergamon Dış Ticaret 6,08 0,00 -0,45
Petkim 3,95 -0,86 0,32
Petrokent Turizm 80,30 1,84 16,89
Pınar Et ve Un 5,52 0,73 24,41
Pınar Su 1,25 -0,79 0,00
Pınar Süt 6,73 0,45 8,25
Plastikkart 2,87 -1,71 6,30
Polisan Holding 2,35 -19,80 -22,05
Politeknik Metal 56,20 -0,53 60,27
Prizma Press Matbaacılık 2,00 0,00 29,03
QNB Finans Fin. Kir. 4,01 0,50 -41,03
QNB Finansbank 6,85 2,85 -23,97
Ral Yatırım Holding 4,58 -0,87 148,91
Ray Sigorta 2,18 -1,36 56,83
Reysaş GMYO 0,74 1,37 7,25
Reysaş Lojistik 0,70 1,45 -5,41
Rhea Girişim 0,72 9,09 9,09
Rodrigo Tekstil 2,54 4,96 33,68
Royal Halı 0,82 0,00 -17,17
RTA Laboratuvarları 1,27 -1,55 -27,01
Sabancı Holding 8,44 2,80 16,69
Safkar Ege Soğutmacılık 1,51 -0,66 -2,59
Salix Yatırım Holding 4,58 -0,43 18,96
Sanel Mühendislik 3,53 -0,28 61,93
Sanifoam Sünger 1,71 1,18 36,80
Sanko Pazarlama 2,08 -0,95 -5,65
Saray Matbaacılık 1,04 1,96 4,00
Sarkuysan 3,29 -0,90 4,69
Sasa Polyester 6,36 -2,45 10,69
Say Reklamcılık 0,81 -2,41 -13,83
Sekuro Plastik 2,53 -1,56 -14,53
Selçuk Ecza Deposu 4,84 0,62 78,04
Selçuk Gıda 1,77 -1,67 33,08
Senkron Güvenlik 5,37 -1,65 437,00
Serve Film Prodüksiyon 2,84 -1,73 45,64
Servet GMYO 4,50 -3,02 -4,26
Seyitler Kimya 5,71 -0,70 48,31
Silverline Endüstri 1,08 0,00 -19,40
Sinpaş GMYO 0,57 1,79 54,05
Smartiks Yazılım 2,58 1,18
Soda Sanayii 6,88 -1,43 1,69
Sodaş Sodyum Sanayii 7,10 -1,25 27,96
Söktaş 1,35 -2,17 6,30
Sönmez Filament 3,37 -0,88 8,01
Sönmez Pamuklu 3,28 -0,91 5,13
Sumaş Suni Tahta 6,70 0,00 -4,29
Şeker Fin. Kir. 3,60 3,75 27,66
Şekerbank 0,92 -1,08 -16,36
Şişe Cam 5,12 -0,78 -6,61
Şok Marketler 9,20 -2,44 -14,42
T. Halk Bankası 5,29 0,00 -24,64
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 12,21 0,33 -28,17
T.S.K.B. 0,71 1,43 -12,35
T.Tuborg 7,58 0,53 -4,46
Taç Tarım Ürünleri 4,14 -1,66 -18,18
Tat Gıda 4,37 -1,80 14,40
TAV Havalimanları 26,30 -2,59 19,59
Taze Kuru Gıda 5,59 1,27 -17,79
Tek-Art Turizm 0,73 -1,35 -14,12
Tekfen Holding 26,70 -1,84 36,02
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,05 1,99 -30,98
Temapol Polimer Plastik 2,90 -1,02 -5,23
TGS Dış Ticaret 3,84 2,67 63,40
Tofaş Oto. Fab. 18,65 1,52 20,23
Torunlar GMYO 1,86 -3,12 23,18
Trabzon Liman 9,20 -1,18 9,65
Trabzonspor Sportif 0,92 1,10 -33,14
Trakya Cam 2,80 -0,71 -3,08
Trend GMYO 1,21 -0,82 -4,72
TSKB GMYO 0,70 -2,78 -14,63
Tuğçelik 2,00 1,01 -6,10
Tukaş 5,27 -2,77 217,47
Turcas Petrol 1,30 -2,26 -7,80
Turkcell 12,48 -1,34 2,55
Tümosan Motor ve Traktör 3,77 -1,31 -16,22
Tüpraş 119,00 -1,16 14,05
Türk Hava Yolları 12,97 -1,89 -19,49
Türk Prysmian Kablo 1,72 -0,58 -0,27
Türk Telekom 4,87 -0,81 24,87
Türk Traktör 29,52 -0,47 -15,42
Türker Proje Gayrimenkul 24,46 2,26 -23,90
Ufuk Yatırım 1,12 1,82 -1,75
Ulaşlar Turizm Yat. 1,38 1,47 21,05
Ulusoy Elektrik 20,74 0,10 29,95
Ulusoy Un Sanayi 2,27 0,00 9,13
Umpaş Holding 0,38 0,00 -30,91
Uşak Seramik 1,03 -2,83 -7,21
Utopya Turizm 3,22 -1,83 -21,46
Uzertaş Boya 0,86 1,18 43,33
Ülker Bisküvi 19,85 -1,34 35,31
Ünye Çimento 2,47 -1,20 -28,82
Vakıf Fin. Kir. 1,43 -2,05 -19,66
Vakıf GMYO 1,63 -0,61 -18,09
Vakıf Yat. Ort. 1,28 0,79 -15,79
Vakıflar Bankası 3,82 1,06 -2,05
Vakko Tekstil 2,81 -1,06 7,73
Vanet Gıda 1,50 -0,66 15,38
Verusa Holding 19,10 0,00 15,06
Verusaturk Girisim 3,16 -1,25 -4,53
Vestel 11,94 -3,86 115,14
Vestel Beyaz Eşya 17,41 0,06 78,24
Viking Kağıt 1,08 0,93 -1,82
Yapı Kredi Koray GMYO 1,39 -0,71 -19,19
Yapı ve Kredi Bank. 2,28 2,24 42,50
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,56 0,00 -8,24
Yataş 4,42 -1,34 -1,12
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,92 2,22 -2,13
Yeni Gimat GMYO 8,08 -0,49 12,53
Yeşil GMYO 0,27 0,00 0,00
Yeşil Yapı 0,25 -3,85 -3,85
Yeşil Yatırım Holding 9,81 -1,90 1,87
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.349,00 -2,87 6,82
Yonga Mobilya 9,73 14,47 47,42
Yünsa 4,24 -0,70 1,56
Zorlu Enerji 1,17 -1,68 -4,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et