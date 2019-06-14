Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 115.200,00 -20,00 150,98
İş Bankası (B) 17.

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 115.200,00 -20,00 150,98
İş Bankası (B) 17.003,00 -9,07 455,62
İş Bankası (C) 5,09 2,41 12,36
İş Bankası (Kur.) 111.111,00 -30,54 128,61
İş Fin.Kir. 4,51 -1,96 -2,59
İş Girişim 2,67 -1,84 30,88
İş GMYO 0,97 0,00 -10,19
İş Y. Men. Değ. 2,80 0,36 51,61
İş Yat. Ort. 0,96 1,05 30,06
İşbir Holding 235,00 -2,08 70,29
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,00 -57,14
İttifak Holding 6,14 -0,81 98,06
İz Hayvancılık Tarım 5,16 -2,27 -21,70
İzmir Demir Çelik 1,58 0,64 -4,82
İzmir Fırça 1,55 -0,64 -25,12
İzocam 20,98 -0,57 -2,05
Jantsa Jant Sanayi 27,12 0,44 5,07
Kafein Yazılım 7,25 1,83 5,26
Kapital Yat. Holding 1,67 0,00 -41,81
Kaplamin 3,22 0,00 -10,56
Kardemir (A) 2,11 0,00 15,93
Kardemir (B) 2,12 -0,47 15,85
Kardemir (D) 2,20 -1,79 0,92
Karel Elektronik 5,57 0,91 33,57
Karsan Otomotiv 1,21 0,00 -5,47
Karsu Tekstil 1,24 0,81 -0,80
Karsusan Su Ürünleri San. 5,40 -0,92 45,95
Kartonsan 314,20 -1,50 -1,50
Katmerciler Ekipman 3,54 10,28 -39,69
Kent Gıda 120,50 -2,43 1,26
Kerevitaş Gıda 1,57 0,00 -12,78
Kervansaray Yat. Holding 0,23 0,00 -34,29
Kiler GMYO 1,69 -1,17 -3,43
Klimasan Klima 9,92 0,30 150,51
Koç Holding 16,38 0,80 18,28
Konfrut Gıda 29,22 -1,15 22,36
Konya Çimento 171,20 -0,41 -3,82
Kordsa Teknik Tekstil 12,11 0,17 28,00
Koza Altın 50,10 0,60 -2,34
Koza Madencilik 7,78 0,78 7,76
Körfez GMYO 1,42 0,71 16,39
Kristal Kola 0,84 0,00 -20,00
Kron Telekomünikasyon 8,11 0,87 -6,78
Kuştur Kuşadası Turizm 24,70 -5,73 80,16
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,12 0,90 -0,88
Kütahya Porselen 4,65 1,09 2,20
Lider Faktoring 1,98 0,00 -12,00
Link Bilgisayar 11,94 -2,53 43,51
Logo Yazılım 36,00 -2,07 32,65
Lokman Hekim Sağlık 3,60 0,56 -20,00
Lüks Kadife 3,97 -0,75 -18,14
Makina Takım 1,25 0,00 -18,83
Mardin Çimento 2,64 0,38 -4,93
Marka Yatırım Holding 0,62 -1,59 0,00
Marmaris Altınyunus 18,09 4,93 3,02
Marshall 25,68 -0,62 1,82
Martı GMYO 0,59 1,72 -9,23
Martı Otel 0,61 0,00 5,17
Mavi Giyim 34,86 0,58 8,19
Mazhar Zorlu Holding 4,35 6,36 14,17
Mega Polietilen 1,76 -4,35 -13,73
Menderes Tekstil 0,63 -1,56 -12,50
Mensa 0,18 0,00 28,57
Merit Turizm 7,75 0,13 29,38
Merko Gıda 0,62 0,00 -38,61
Metal Gayrimenkul 0,76 -1,30 -12,64
Metemtur Otelcilik 1,03 -1,90 -1,90
Metro Holding 0,97 -3,00 27,63
Metro Petrol ve Tesisleri 1,13 0,89 2,73
Metro Yatırım Ortaklığı 1,22 -0,81 3,39
Migros Ticaret 12,69 0,87 -14,83
Milpa 1,36 0,74 -4,85
Mistral GMYO 1,09 0,00 -28,76
MLP Sağlık 11,82 1,46 10,47
MMC San. ve Tic. Yat. 1,00 2,04 -9,09
Mondi Tire Kutsan 1,43 -2,05 -23,12
Net Holding 1,60 -0,62 -18,37
Netaş Telekom. 6,39 1,59 -1,08
Niğbaş Niğde Beton 8,19 2,37 104,75
Nuh Çimento 6,00 0,84 -13,42
Nurol GMYO 2,04 0,99 -2,86
Odaş Elektrik 1,37 1,48 -2,70
Olmuksan-IP 3,14 -1,26 -6,82
Orge Enerji Elektrik 3,26 1,87 4,49
Orma Orman Mahsulleri 1,13 6,60 -5,83
Osmanlı Menkul 1,30 -1,52 -24,42
Ostim Endüstriyel Yat 0,94 0,00 -12,96
Otokar 101,80 0,59 18,53
Oyak Yat. Ort. 1,04 -1,89 -34,32
Oylum Sınai Yatırımlar 1,10 2,80 7,84
Özak GMYO 2,14 -1,83 1,42
Özbal Çelik Boru 1,11 1,83 -19,57
Özderici GMYO 0,68 -1,45 -71,06
Özerden Plastik 2,99 1,70 22,66
Panora GMYO 4,10 0,74 11,51
Park Elek.Madencilik 2,18 -0,46 -9,54
Parsan 13,70 3,79 56,39
Pegasus 38,02 3,88 65,88
Peker GMYO 3,85 -1,28 -53,19
Penguen Gıda 1,43 1,42 32,41
Pera GMYO 0,51 2,00 -33,77
Pergamon Dış Ticaret 6,18 0,00 1,19
Petkim 4,97 0,00 -1,39
Petrokent Turizm 71,00 6,37 3,35
Pınar Et ve Un 5,43 -1,63 22,38
Pınar Su 1,21 0,00 -3,20
Pınar Süt 6,50 0,46 4,55
Plastikkart 2,82 -0,35 4,44
Polisan Holding 2,77 2,59 -8,12
Politeknik Metal 59,95 5,08 70,96
Prizma Press Matbaacılık 1,97 0,51 27,10
QNB Finans Fin. Kir. 3,96 -1,25 -41,76
QNB Finansbank 6,24 -0,95 -30,74
Ral Yatırım Holding 4,70 1,08 155,43
Ray Sigorta 2,20 1,38 58,27
Reysaş GMYO 0,70 2,94 1,45
Reysaş Lojistik 0,68 0,00 -8,11
Rhea Girişim 0,65 0,00 -1,52
Rodrigo Tekstil 2,39 1,27 25,79
Royal Halı 0,84 3,70 -15,15
RTA Laboratuvarları 1,29 2,38 -25,86
Sabancı Holding 7,79 1,70 7,71
Safkar Ege Soğutmacılık 1,49 -1,97 -3,88
Salix Yatırım Holding 4,66 10,95 21,04
Sanel Mühendislik 3,49 0,00 60,09
Sanifoam Sünger 1,68 0,60 34,40
Sanko Pazarlama 2,12 0,95 -3,83
Saray Matbaacılık 1,00 2,04 0,00
Sarkuysan 3,38 3,05 7,55
Sasa Polyester 6,72 6,50 12,57
Say Reklamcılık 0,81 -1,22 -13,83
Sekuro Plastik 2,49 -1,19 -15,88
Selçuk Ecza Deposu 4,49 -0,88 65,17
Selçuk Gıda 1,65 -5,71 24,06
Senkron Güvenlik 5,42 0,74 442,00
Serve Film Prodüksiyon 2,80 -3,45 43,59
Servet GMYO 4,69 -2,09 -0,21
Seyitler Kimya 5,58 -1,76 44,94
Silverline Endüstri 1,07 0,00 -20,15
Sinpaş GMYO 0,51 0,00 37,84
Smartiks Yazılım 2,54 2,42
Soda Sanayii 6,96 0,00 2,88
Sodaş Sodyum Sanayii 7,10 1,72 27,96
Söktaş 1,34 -5,63 5,51
Sönmez Filament 3,30 -1,49 5,77
Sönmez Pamuklu 3,27 -1,51 4,81
Sumaş Suni Tahta 6,68 -0,89 -4,57
Şeker Fin. Kir. 3,39 -1,17 20,21
Şekerbank 0,90 0,00 -18,18
Şişe Cam 5,06 0,60 -7,70
Şok Marketler 8,83 1,15 -17,86
T. Halk Bankası 5,15 -1,53 -26,64
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,88 0,17 -30,12
T.S.K.B. 0,69 0,00 -14,81
T.Tuborg 7,40 -1,20 -6,73
Taç Tarım Ürünleri 4,01 -1,72 -20,75
Tat Gıda 4,50 0,45 17,80
TAV Havalimanları 26,46 3,28 20,32
Taze Kuru Gıda 5,44 -0,91 -20,00
Tek-Art Turizm 0,72 -6,49 -15,29
Tekfen Holding 26,34 2,81 34,18
Teknosa İç ve Dış Ticaret 1,94 -1,52 -34,68
Temapol Polimer Plastik 2,87 0,35 -6,21
TGS Dış Ticaret 3,64 7,69 54,89
Tofaş Oto. Fab. 17,35 1,46 11,85
Torunlar GMYO 1,96 -2,00 29,80
Trabzon Liman 8,95 2,17 6,67
Trabzonspor Sportif 0,90 -1,10 -34,60
Trakya Cam 2,72 -1,45 -5,85
Trend GMYO 1,21 -0,82 -4,72
TSKB GMYO 0,68 -2,86 -17,07
Tuğçelik 1,96 0,00 -7,98
Tukaş 5,14 7,98 209,64
Turcas Petrol 1,27 -0,78 -9,93
Turkcell 12,40 2,39 1,89
Tümosan Motor ve Traktör 3,74 -1,58 -16,89
Tüpraş 117,50 -1,59 12,62
Türk Hava Yolları 12,68 0,24 -21,29
Türk Prysmian Kablo 1,70 0,00 -1,43
Türk Telekom 4,60 0,66 17,95
Türk Traktör 28,80 3,52 -17,48
Türker Proje Gayrimenkul 23,40 -1,27 -27,19
Ufuk Yatırım 1,10 0,00 -3,51
Ulaşlar Turizm Yat. 1,31 -0,76 14,91
Ulusoy Elektrik 20,76 -0,10 30,08
Ulusoy Un Sanayi 2,23 2,29 7,21
Umpaş Holding 0,38 -2,56 -30,91
Uşak Seramik 1,05 1,94 -5,41
Utopya Turizm 3,27 -1,51 -20,24
Uzertaş Boya 0,86 43,33
Ülker Bisküvi 19,60 -0,15 33,61
Ünye Çimento 2,41 0,00 -30,55
Vakıf Fin. Kir. 1,44 -1,37 -19,10
Vakıf GMYO 1,62 3,18 -18,59
Vakıf Yat. Ort. 1,26 0,00 -17,11
Vakıflar Bankası 3,58 -2,19 -8,21
Vakko Tekstil 2,75 0,73 5,43
Vanet Gıda 1,50 -1,32 15,38
Verusa Holding 18,56 1,03 11,81
Verusaturk Girisim 3,15 1,29 -4,83
Vestel 10,16 5,61 83,06
Vestel Beyaz Eşya 16,04 0,63 64,22
Viking Kağıt 1,07 0,00 -2,73
Yapı Kredi Koray GMYO 1,37 -0,72 -20,35
Yapı ve Kredi Bank. 2,11 0,00 31,87
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,58 0,00 -7,53
Yataş 4,29 1,18 -4,03
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,86 1,18 -8,51
Yeni Gimat GMYO 8,13 -2,63 13,22
Yeşil GMYO 0,27 3,85 0,00
Yeşil Yapı 0,26 -3,70 0,00
Yeşil Yatırım Holding 10,89 -1,00 13,08
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.420,00 4,62 10,05
Yonga Mobilya 9,59 7,75 45,30
Yünsa 4,25 0,95 1,80
Zorlu Enerji 1,14 0,00 -7,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA
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