Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 144.000,00 -11,36 213,73
İş Bankası (B) 18.

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 144.000,00 -11,36 213,73
İş Bankası (B) 18.699,90 -2,86 511,07
İş Bankası (C) 4,97 -2,55 9,71
İş Bankası (Kur.) 159.959,00 229,12
İş Fin.Kir. 4,60 1,55 -0,65
İş Girişim 2,72 -2,86 33,33
İş GMYO 0,97 -1,02 -10,19
İş Y. Men. Değ. 2,79 -0,71 51,07
İş Yat. Ort. 0,95 -1,04 28,71
İşbir Holding 240,00 -3,34 73,91
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 -2,70 -57,14
İttifak Holding 6,19 -0,16 99,68
İz Hayvancılık Tarım 5,28 -3,30 -19,88
İzmir Demir Çelik 1,57 -1,88 -5,42
İzmir Fırça 1,56 -1,89 -24,64
İzocam 21,10 -2,31 -1,49
Jantsa Jant Sanayi 27,00 -1,17 4,60
Kafein Yazılım 7,12 0,00 3,37
Kapital Yat. Holding 1,67 0,00 -41,81
Kaplamin 3,22 -1,83 -10,56
Kardemir (A) 2,11 -4,09 15,93
Kardemir (B) 2,13 -2,74 16,39
Kardemir (D) 2,24 -3,03 2,75
Karel Elektronik 5,52 -4,99 32,37
Karsan Otomotiv 1,21 -2,42 -5,47
Karsu Tekstil 1,23 0,82 -1,60
Karsusan Su Ürünleri San. 5,45 1,11 47,30
Kartonsan 319,00 0,95 0,01
Katmerciler Ekipman 3,21 -3,89 -45,32
Kent Gıda 123,50 -1,59 3,78
Kerevitaş Gıda 1,57 -2,48 -12,78
Kervansaray Yat. Holding 0,23 0,00 -34,29
Kiler GMYO 1,71 -4,47 -2,29
Klimasan Klima 9,89 1,85 149,75
Koç Holding 16,25 -1,93 17,34
Konfrut Gıda 29,56 -1,99 23,79
Konya Çimento 171,90 -2,33 -3,43
Kordsa Teknik Tekstil 12,09 -2,58 27,79
Koza Altın 49,80 -0,40 -2,92
Koza Madencilik 7,72 0,00 6,93
Körfez GMYO 1,41 -0,70 15,57
Kristal Kola 0,84 -3,45 -20,00
Kron Telekomünikasyon 8,04 -0,99 -7,59
Kuştur Kuşadası Turizm 26,20 1,79 91,10
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,11 -3,48 -1,77
Kütahya Porselen 4,60 -1,71 1,10
Lider Faktoring 1,98 -0,50 -12,00
Link Bilgisayar 12,25 0,16 47,24
Logo Yazılım 36,76 -1,45 35,45
Lokman Hekim Sağlık 3,58 -2,19 -20,44
Lüks Kadife 4,00 -1,96 -17,53
Makina Takım 1,25 -3,10 -18,83
Mardin Çimento 2,63 -2,59 -5,29
Marka Yatırım Holding 0,63 -4,55 1,61
Marmaris Altınyunus 17,24 0,17 -1,82
Marshall 25,84 -2,34 2,46
Martı GMYO 0,58 -3,33 -10,77
Martı Otel 0,61 0,00 5,17
Mavi Giyim 34,66 0,46 7,57
Mazhar Zorlu Holding 4,09 2,51 7,35
Mega Polietilen 1,84 -6,12 -9,80
Menderes Tekstil 0,64 -3,03 -11,11
Mensa 0,18 -5,26 28,57
Merit Turizm 7,74 -0,13 29,22
Merko Gıda 0,62 -3,13 -38,61
Metal Gayrimenkul 0,77 -2,53 -11,49
Metemtur Otelcilik 1,05 3,96 0,00
Metro Holding 1,00 -9,09 31,58
Metro Petrol ve Tesisleri 1,12 -2,61 1,82
Metro Yatırım Ortaklığı 1,23 -1,60 4,24
Migros Ticaret 12,58 -3,45 -15,57
Milpa 1,35 -2,88 -5,55
Mistral GMYO 1,09 -0,91 -28,76
MLP Sağlık 11,65 -6,05 8,88
MMC San. ve Tic. Yat. 0,98 -2,00 -10,91
Mondi Tire Kutsan 1,46 -3,31 -21,51
Net Holding 1,61 1,26 -17,86
Netaş Telekom. 6,29 -3,23 -2,63
Niğbaş Niğde Beton 8,00 3,76 100,00
Nuh Çimento 5,95 -1,16 -14,14
Nurol GMYO 2,02 -2,88 -3,81
Odaş Elektrik 1,35 0,00 -4,12
Olmuksan-IP 3,18 -0,31 -5,64
Orge Enerji Elektrik 3,20 -4,48 2,56
Orma Orman Mahsulleri 1,06 -9,40 -11,67
Osmanlı Menkul 1,32 0,00 -23,26
Ostim Endüstriyel Yat 0,94 -2,08 -12,96
Otokar 101,20 0,00 17,83
Oyak Yat. Ort. 1,06 -7,02 -33,05
Oylum Sınai Yatırımlar 1,07 -0,93 4,90
Özak GMYO 2,18 -3,54 3,32
Özbal Çelik Boru 1,09 -1,80 -21,01
Özderici GMYO 0,69 -4,17 -70,64
Özerden Plastik 2,94 -2,00 20,61
Panora GMYO 4,07 -0,96 10,69
Park Elek.Madencilik 2,19 1,39 -9,13
Parsan 13,20 1,30 50,68
Pegasus 36,60 -1,88 59,69
Peker GMYO 3,90 -3,94 -52,58
Penguen Gıda 1,41 -4,08 30,56
Pera GMYO 0,50 -1,96 -35,06
Pergamon Dış Ticaret 6,18 -2,83 1,19
Petkim 4,97 -1,39 -1,39
Petrokent Turizm 66,75 1,14 -2,84
Pınar Et ve Un 5,52 -4,00 24,41
Pınar Su 1,21 -2,42 -3,20
Pınar Süt 6,47 -4,15 4,07
Plastikkart 2,83 -3,41 4,81
Polisan Holding 2,70 2,27 -10,44
Politeknik Metal 57,05 -1,13 62,69
Prizma Press Matbaacılık 1,96 -1,01 26,45
QNB Finans Fin. Kir. 4,01 -0,25 -41,03
QNB Finansbank 6,30 -1,72 -30,08
Ral Yatırım Holding 4,65 5,20 152,72
Ray Sigorta 2,17 0,93 56,12
Reysaş GMYO 0,68 -4,23 -1,45
Reysaş Lojistik 0,68 -1,45 -8,11
Rhea Girişim 0,65 -1,52 -1,52
Rodrigo Tekstil 2,36 -0,84 24,21
Royal Halı 0,81 -1,22 -18,18
RTA Laboratuvarları 1,26 -0,79 -27,59
Sabancı Holding 7,66 -4,13 5,91
Safkar Ege Soğutmacılık 1,52 -1,30 -1,95
Salix Yatırım Holding 4,20 -0,24 9,09
Sanel Mühendislik 3,49 -1,41 60,09
Sanifoam Sünger 1,67 -0,60 33,60
Sanko Pazarlama 2,10 -0,94 -4,74
Saray Matbaacılık 0,98 -3,92 -2,00
Sarkuysan 3,28 0,61 4,37
Sasa Polyester 6,31 -3,37 5,70
Say Reklamcılık 0,82 -1,20 -12,77
Sekuro Plastik 2,52 -4,18 -14,86
Selçuk Ecza Deposu 4,53 0,22 66,64
Selçuk Gıda 1,75 -2,23 31,58
Senkron Güvenlik 5,38 -3,24 438,00
Serve Film Prodüksiyon 2,90 3,57 48,72
Servet GMYO 4,79 4,59 1,91
Seyitler Kimya 5,68 3,65 47,53
Silverline Endüstri 1,07 -2,73 -20,15
Sinpaş GMYO 0,51 0,00 37,84
Smartiks Yazılım 2,48 -2,75
Soda Sanayii 6,96 -2,11 2,88
Sodaş Sodyum Sanayii 6,98 -1,97 25,80
Söktaş 1,42 10,08 11,81
Sönmez Filament 3,35 3,08 7,37
Sönmez Pamuklu 3,32 6,07 6,41
Sumaş Suni Tahta 6,74 -2,46 -3,71
Şeker Fin. Kir. 3,43 3,94 21,63
Şekerbank 0,90 -3,23 -18,18
Şişe Cam 5,03 -4,19 -8,25
Şok Marketler 8,73 -1,36 -18,79
T. Halk Bankası 5,23 -3,15 -25,50
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,86 -3,58 -30,23
T.S.K.B. 0,69 -1,43 -14,81
T.Tuborg 7,49 -1,96 -5,60
Taç Tarım Ürünleri 4,08 -2,63 -19,37
Tat Gıda 4,48 0,45 17,28
TAV Havalimanları 25,62 -1,76 16,50
Taze Kuru Gıda 5,49 -1,61 -19,26
Tek-Art Turizm 0,77 6,94 -9,41
Tekfen Holding 25,62 1,26 30,51
Teknosa İç ve Dış Ticaret 1,97 -1,99 -33,67
Temapol Polimer Plastik 2,86 -1,38 -6,54
TGS Dış Ticaret 3,38 -1,74 43,83
Tofaş Oto. Fab. 17,10 -3,66 10,24
Torunlar GMYO 2,00 -3,38 32,45
Trabzon Liman 8,76 -0,57 4,41
Trabzonspor Sportif 0,91 -2,15 -33,87
Trakya Cam 2,76 -3,83 -4,46
Trend GMYO 1,22 -1,61 -3,94
TSKB GMYO 0,70 -1,41 -14,63
Tuğçelik 1,96 -3,92 -7,98
Tukaş 4,76 1,06 186,75
Turcas Petrol 1,28 -3,03 -9,22
Turkcell 12,11 -2,96 -0,49
Tümosan Motor ve Traktör 3,80 -2,56 -15,56
Tüpraş 119,40 -1,65 14,44
Türk Hava Yolları 12,65 -2,32 -21,48
Türk Prysmian Kablo 1,70 -3,41 -1,43
Türk Telekom 4,57 -2,77 17,18
Türk Traktör 27,82 -0,78 -20,29
Türker Proje Gayrimenkul 23,70 -1,58 -26,26
Ufuk Yatırım 1,10 -0,90 -3,51
Ulaşlar Turizm Yat. 1,32 -3,65 15,79
Ulusoy Elektrik 20,78 0,29 30,20
Ulusoy Un Sanayi 2,18 -3,11 4,81
Umpaş Holding 0,39 0,00 -29,09
Uşak Seramik 1,03 -1,90 -7,21
Utopya Turizm 3,32 0,00 -19,02
Uzertaş Boya 0,86 -3,37 43,33
Ülker Bisküvi 19,63 -1,95 33,81
Ünye Çimento 2,41 -2,03 -30,55
Vakıf Fin. Kir. 1,46 -2,67 -17,98
Vakıf GMYO 1,57 -3,68 -21,11
Vakıf Yat. Ort. 1,26 -3,08 -17,11
Vakıflar Bankası 3,66 -4,19 -6,15
Vakko Tekstil 2,73 -3,87 4,66
Vanet Gıda 1,52 -5,00 16,92
Verusa Holding 18,37 -1,76 10,66
Verusaturk Girisim 3,11 -1,27 -6,04
Vestel 9,62 1,26 73,33
Vestel Beyaz Eşya 15,94 6,27 63,19
Viking Kağıt 1,07 0,94 -2,73
Yapı Kredi Koray GMYO 1,38 -3,50 -19,77
Yapı ve Kredi Bank. 2,11 -2,31 31,87
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,58 0,78 -7,53
Yataş 4,24 -2,30 -5,15
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,85 -2,30 -9,57
Yeni Gimat GMYO 8,35 0,00 16,29
Yeşil GMYO 0,26 0,00 -3,70
Yeşil Yapı 0,27 0,00 3,85
Yeşil Yatırım Holding 11,00 4,66 14,23
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.313,20 0,10 5,19
Yonga Mobilya 8,90 9,88 34,85
Yünsa 4,21 -2,77 0,84
Zorlu Enerji 1,14 -3,39 -7,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Kaynak: AA
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