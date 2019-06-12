Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 162.450,00
253,92
İş Bankası (B) 19.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|162.450,00
|253,92
|İş Bankası (B)
|19.250,00
|0,26
|529,04
|İş Bankası (C)
|5,10
|-0,97
|12,58
|İş Bankası (Kur.)
|159.959,00
|229,12
|İş Fin.Kir.
|4,53
|-4,63
|-2,16
|İş Girişim
|2,80
|1,82
|37,25
|İş GMYO
|0,98
|1,03
|-9,26
|İş Y. Men. Değ.
|2,81
|0,00
|52,15
|İş Yat. Ort.
|0,96
|0,00
|30,06
|İşbir Holding
|248,30
|4,33
|79,93
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|-2,63
|-55,95
|İttifak Holding
|6,20
|-2,36
|100,00
|İz Hayvancılık Tarım
|5,46
|-4,21
|-17,15
|İzmir Demir Çelik
|1,60
|-0,62
|-3,61
|İzmir Fırça
|1,59
|0,63
|-23,19
|İzocam
|21,60
|0,56
|0,84
|Jantsa Jant Sanayi
|27,32
|0,07
|5,84
|Kafein Yazılım
|7,12
|3,19
|3,37
|Kapital Yat. Holding
|1,67
|-0,60
|-41,81
|Kaplamin
|3,28
|0,00
|-8,89
|Kardemir (A)
|2,20
|0,46
|20,88
|Kardemir (B)
|2,19
|0,46
|19,67
|Kardemir (D)
|2,31
|0,87
|5,96
|Karel Elektronik
|5,81
|-1,02
|39,33
|Karsan Otomotiv
|1,24
|5,98
|-3,13
|Karsu Tekstil
|1,22
|1,67
|-2,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,39
|-1,10
|45,68
|Kartonsan
|316,00
|1,09
|-0,93
|Katmerciler Ekipman
|3,34
|0,30
|-43,10
|Kent Gıda
|125,50
|-0,32
|5,46
|Kerevitaş Gıda
|1,61
|-0,62
|-10,56
|Kervansaray Yat. Holding
|0,23
|-4,17
|-34,29
|Kiler GMYO
|1,79
|-1,65
|2,29
|Klimasan Klima
|9,71
|-0,10
|145,20
|Koç Holding
|16,57
|0,55
|19,65
|Konfrut Gıda
|30,16
|1,82
|26,30
|Konya Çimento
|176,00
|0,00
|-1,12
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,41
|-1,43
|31,17
|Koza Altın
|50,00
|1,83
|-2,53
|Koza Madencilik
|7,72
|2,52
|6,93
|Körfez GMYO
|1,42
|3,65
|16,39
|Kristal Kola
|0,87
|-4,40
|-17,14
|Kron Telekomünikasyon
|8,12
|0,37
|-6,67
|Kuştur Kuşadası Turizm
|25,74
|-12,69
|87,75
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,15
|-0,86
|1,77
|Kütahya Porselen
|4,68
|-1,06
|2,86
|Lider Faktoring
|1,99
|-3,86
|-11,56
|Link Bilgisayar
|12,23
|3,47
|47,00
|Logo Yazılım
|37,30
|-0,53
|37,44
|Lokman Hekim Sağlık
|3,66
|0,27
|-18,67
|Lüks Kadife
|4,08
|-1,45
|-15,88
|Makina Takım
|1,29
|2,38
|-16,23
|Mardin Çimento
|2,70
|-0,74
|-2,77
|Marka Yatırım Holding
|0,66
|-1,49
|6,45
|Marmaris Altınyunus
|17,21
|0,12
|-1,99
|Marshall
|26,46
|-0,08
|4,92
|Martı GMYO
|0,60
|-1,64
|-7,69
|Martı Otel
|0,61
|0,00
|5,17
|Mavi Giyim
|34,50
|0,76
|7,08
|Mazhar Zorlu Holding
|3,99
|0,00
|4,72
|Mega Polietilen
|1,96
|10,11
|-3,92
|Menderes Tekstil
|0,66
|1,54
|-8,33
|Mensa
|0,19
|0,00
|35,71
|Merit Turizm
|7,75
|0,00
|29,38
|Merko Gıda
|0,64
|-3,03
|-36,63
|Metal Gayrimenkul
|0,79
|2,60
|-9,20
|Metemtur Otelcilik
|1,01
|1,00
|-3,81
|Metro Holding
|1,10
|5,77
|44,74
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,15
|0,88
|4,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,25
|1,63
|5,93
|Migros Ticaret
|13,03
|-0,23
|-12,55
|Milpa
|1,39
|0,00
|-2,75
|Mistral GMYO
|1,10
|-0,90
|-28,10
|MLP Sağlık
|12,40
|-2,36
|15,89
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,00
|0,00
|-9,09
|Mondi Tire Kutsan
|1,51
|-1,95
|-18,82
|Net Holding
|1,59
|1,92
|-18,88
|Netaş Telekom.
|6,50
|-0,46
|0,62
|Niğbaş Niğde Beton
|7,71
|-0,52
|92,75
|Nuh Çimento
|6,02
|0,50
|-13,13
|Nurol GMYO
|2,08
|-0,48
|-0,95
|Odaş Elektrik
|1,35
|-0,74
|-4,12
|Olmuksan-IP
|3,19
|0,63
|-5,34
|Orge Enerji Elektrik
|3,35
|-1,18
|7,37
|Orma Orman Mahsulleri
|1,17
|-0,85
|-2,50
|Osmanlı Menkul
|1,32
|-4,35
|-23,26
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,96
|0,00
|-11,11
|Otokar
|101,20
|0,10
|17,83
|Oyak Yat. Ort.
|1,14
|7,55
|-28,00
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,08
|-1,82
|5,88
|Özak GMYO
|2,26
|2,26
|7,11
|Özbal Çelik Boru
|1,11
|0,00
|-19,57
|Özderici GMYO
|0,72
|1,41
|-69,36
|Özerden Plastik
|3,00
|-0,33
|23,07
|Panora GMYO
|4,13
|0,73
|11,76
|Park Elek.Madencilik
|2,16
|-0,46
|-10,37
|Parsan
|13,03
|5,59
|48,74
|Pegasus
|37,30
|2,75
|62,74
|Peker GMYO
|4,06
|-4,47
|-50,63
|Penguen Gıda
|1,47
|-4,55
|36,11
|Pera GMYO
|0,51
|2,00
|-33,77
|Pergamon Dış Ticaret
|6,36
|0,79
|4,14
|Petkim
|5,04
|1,41
|0,00
|Petrokent Turizm
|66,00
|-0,75
|-3,93
|Pınar Et ve Un
|5,75
|3,23
|29,60
|Pınar Su
|1,24
|0,00
|-0,80
|Pınar Süt
|6,75
|1,50
|8,57
|Plastikkart
|2,93
|-1,68
|8,52
|Polisan Holding
|2,64
|3,13
|-12,43
|Politeknik Metal
|57,70
|3,41
|64,54
|Prizma Press Matbaacılık
|1,98
|0,00
|27,74
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,02
|0,00
|-40,88
|QNB Finansbank
|6,41
|6,66
|-28,86
|Ral Yatırım Holding
|4,42
|2,08
|140,22
|Ray Sigorta
|2,15
|-1,83
|54,68
|Reysaş GMYO
|0,71
|0,00
|2,90
|Reysaş Lojistik
|0,69
|0,00
|-6,76
|Rhea Girişim
|0,66
|0,00
|0,00
|Rodrigo Tekstil
|2,38
|1,71
|25,26
|Royal Halı
|0,82
|-2,38
|-17,17
|RTA Laboratuvarları
|1,27
|-0,78
|-27,01
|Sabancı Holding
|7,99
|-0,25
|10,47
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,54
|0,65
|-0,66
|Salix Yatırım Holding
|4,21
|1,45
|9,35
|Sanel Mühendislik
|3,54
|2,61
|62,39
|Sanifoam Sünger
|1,68
|0,60
|34,40
|Sanko Pazarlama
|2,12
|1,92
|-3,83
|Saray Matbaacılık
|1,02
|0,99
|2,00
|Sarkuysan
|3,26
|0,31
|3,73
|Sasa Polyester
|6,53
|-0,46
|9,38
|Say Reklamcılık
|0,83
|0,00
|-11,70
|Sekuro Plastik
|2,63
|-0,75
|-11,15
|Selçuk Ecza Deposu
|4,52
|-1,09
|66,27
|Selçuk Gıda
|1,79
|14,01
|34,59
|Senkron Güvenlik
|5,56
|4,51
|456,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,80
|-5,41
|43,59
|Servet GMYO
|4,58
|-0,43
|-2,55
|Seyitler Kimya
|5,48
|1,29
|42,34
|Silverline Endüstri
|1,10
|2,80
|-17,91
|Sinpaş GMYO
|0,51
|2,00
|37,84
|Smartiks Yazılım
|2,55
|-3,04
|Soda Sanayii
|7,11
|-1,66
|5,09
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,12
|-3,00
|28,32
|Söktaş
|1,29
|0,78
|1,57
|Sönmez Filament
|3,25
|1,25
|4,17
|Sönmez Pamuklu
|3,13
|1,95
|0,32
|Sumaş Suni Tahta
|6,91
|0,00
|-1,29
|Şeker Fin. Kir.
|3,30
|-0,60
|17,02
|Şekerbank
|0,93
|0,00
|-15,45
|Şişe Cam
|5,25
|0,19
|-4,24
|Şok Marketler
|8,85
|-2,43
|-17,67
|T. Halk Bankası
|5,40
|-0,92
|-23,08
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|12,30
|-0,08
|-27,64
|T.S.K.B.
|0,70
|-1,41
|-13,58
|T.Tuborg
|7,64
|-1,80
|-3,71
|Taç Tarım Ürünleri
|4,19
|-5,20
|-17,19
|Tat Gıda
|4,46
|1,36
|16,75
|TAV Havalimanları
|26,08
|1,01
|18,59
|Taze Kuru Gıda
|5,58
|-0,89
|-17,94
|Tek-Art Turizm
|0,72
|1,41
|-15,29
|Tekfen Holding
|25,30
|0,00
|28,88
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,01
|-0,99
|-32,32
|Temapol Polimer Plastik
|2,90
|1,40
|-5,23
|TGS Dış Ticaret
|3,44
|-2,27
|46,38
|Tofaş Oto. Fab.
|17,75
|0,85
|14,43
|Torunlar GMYO
|2,07
|0,49
|37,09
|Trabzon Liman
|8,81
|1,38
|5,01
|Trabzonspor Sportif
|0,93
|0,00
|-32,42
|Trakya Cam
|2,87
|-1,03
|-0,65
|Trend GMYO
|1,24
|0,00
|-2,36
|TSKB GMYO
|0,71
|0,00
|-13,41
|Tuğçelik
|2,04
|2,00
|-4,23
|Tukaş
|4,71
|5,13
|183,73
|Turcas Petrol
|1,32
|-0,75
|-6,38
|Turkcell
|12,48
|1,22
|2,55
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,90
|0,26
|-13,33
|Tüpraş
|121,40
|-2,10
|16,35
|Türk Hava Yolları
|12,95
|0,23
|-19,62
|Türk Prysmian Kablo
|1,76
|1,15
|2,05
|Türk Telekom
|4,70
|0,64
|20,51
|Türk Traktör
|28,04
|0,29
|-19,66
|Türker Proje Gayrimenkul
|24,08
|-0,08
|-25,08
|Ufuk Yatırım
|1,11
|-0,89
|-2,63
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,37
|-0,72
|20,18
|Ulusoy Elektrik
|20,72
|0,10
|29,82
|Ulusoy Un Sanayi
|2,25
|1,35
|8,17
|Umpaş Holding
|0,39
|0,00
|-29,09
|Uşak Seramik
|1,05
|2,94
|-5,41
|Utopya Turizm
|3,32
|0,91
|-19,02
|Uzertaş Boya
|0,89
|2,30
|48,33
|Ülker Bisküvi
|20,02
|2,51
|36,47
|Ünye Çimento
|2,46
|0,00
|-29,11
|Vakıf Fin. Kir.
|1,50
|-3,85
|-15,73
|Vakıf GMYO
|1,63
|0,00
|-18,09
|Vakıf Yat. Ort.
|1,30
|0,78
|-14,47
|Vakıflar Bankası
|3,82
|-1,04
|-2,05
|Vakko Tekstil
|2,84
|-0,35
|8,88
|Vanet Gıda
|1,60
|5,96
|23,08
|Verusa Holding
|18,70
|-1,84
|12,65
|Verusaturk Girisim
|3,15
|-0,94
|-4,83
|Vestel
|9,50
|-1,86
|71,17
|Vestel Beyaz Eşya
|15,00
|7,14
|53,57
|Viking Kağıt
|1,06
|2,91
|-3,64
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,43
|-0,69
|-16,86
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,16
|1,41
|35,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,56
|-0,78
|-8,24
|Yataş
|4,34
|0,93
|-2,91
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,87
|0,00
|-7,45
|Yeni Gimat GMYO
|8,35
|0,00
|16,29
|Yeşil GMYO
|0,26
|-3,70
|-3,70
|Yeşil Yapı
|0,27
|0,00
|3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|10,51
|-0,28
|9,14
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.311,00
|0,48
|5,09
|Yonga Mobilya
|8,10
|20,00
|22,73
|Yünsa
|4,33
|0,93
|3,72
|Zorlu Enerji
|1,18
|1,72
|-4,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA