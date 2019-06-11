Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:



Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 162.450,00 253,92 İş Bankası (B) 19.200,00 3,78 527,41 İş Bankası (C) 5,15 -2,46 13,69 İş Bankası (Kur.) 159.959,00 229,12 İş Fin.Kir. 4,75 -1,45 2,59 İş Girişim 2,75 -0,36 34,80 İş GMYO 0,97 1,04 -10,19 İş Y. Men. Değ. 2,81 -0,35 52,15 İş Yat. Ort. 0,96 1,05 30,06 İşbir Holding 238,00 -0,42 72,46 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 -2,56 -54,76 İttifak Holding 6,35 -2,76 104,84 İz Hayvancılık Tarım 5,70 3,64 -13,51 İzmir Demir Çelik 1,61 -1,23 -3,01 İzmir Fırça 1,58 -1,86 -23,67 İzocam 21,48 0,28 0,28 Jantsa Jant Sanayi 27,30 -0,80 5,77 Kafein Yazılım 6,90 0,15 0,18 Kapital Yat. Holding 1,68 0,00 -41,46 Kaplamin 3,28 -0,91 -8,89 Kardemir (A) 2,19 -1,35 20,33 Kardemir (B) 2,18 -2,24 19,13 Kardemir (D) 2,29 -2,14 5,05 Karel Elektronik 5,87 -3,45 40,77 Karsan Otomotiv 1,17 0,00 -8,59 Karsu Tekstil 1,20 0,00 -4,00 Karsusan Su Ürünleri San. 5,45 -2,33 47,30 Kartonsan 312,60 0,51 -2,00 Katmerciler Ekipman 3,33 -1,48 -43,27 Kent Gıda 125,90 -0,08 5,80 Kerevitaş Gıda 1,62 -4,14 -10,00 Kervansaray Yat. Holding 0,24 4,35 -31,43 Kiler GMYO 1,82 0,55 4,00 Klimasan Klima 9,72 -2,80 145,45 Koç Holding 16,48 -0,24 19,00 Konfrut Gıda 29,62 -0,54 24,04 Konya Çimento 176,00 -1,12 -1,12 Kordsa Teknik Tekstil 12,59 -0,79 33,07 Koza Altın 49,10 -2,29 -4,29 Koza Madencilik 7,53 -0,26 4,29 Körfez GMYO 1,37 3,79 12,30 Kristal Kola 0,91 8,33 -13,33 Kron Telekomünikasyon 8,09 -1,82 -7,01 Kuştur Kuşadası Turizm 29,48 -10,67 115,03 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,16 0,00 2,65 Kütahya Porselen 4,73 -0,63 3,96 Lider Faktoring 2,07 0,49 -8,00 Link Bilgisayar 11,82 1,46 42,07 Logo Yazılım 37,50 1,63 38,17 Lokman Hekim Sağlık 3,65 -1,08 -18,89 Lüks Kadife 4,14 -1,43 -14,64 Makina Takım 1,26 -0,79 -18,18 Mardin Çimento 2,72 -1,81 -2,05 Marka Yatırım Holding 0,67 -1,47 8,06 Marmaris Altınyunus 17,19 -0,98 -2,11 Marshall 26,48 -1,63 5,00 Martı GMYO 0,61 0,00 -6,15 Martı Otel 0,61 -3,17 5,17 Mavi Giyim 34,24 -2,00 6,27 Mazhar Zorlu Holding 3,99 1,01 4,72 Mega Polietilen 1,78 8,54 -12,75 Menderes Tekstil 0,65 0,00 -9,72 Mensa 0,19 0,00 35,71 Merit Turizm 7,75 -0,51 29,38 Merko Gıda 0,66 6,45 -34,65 Metal Gayrimenkul 0,77 -1,28 -11,49 Metemtur Otelcilik 1,00 -0,99 -4,76 Metro Holding 1,04 -0,95 36,84 Metro Petrol ve Tesisleri 1,14 -0,87 3,64 Metro Yatırım Ortaklığı 1,23 0,82 4,24 Migros Ticaret 13,06 -1,73 -12,35 Milpa 1,39 -1,42 -2,75 Mistral GMYO 1,11 -0,89 -27,45 MLP Sağlık 12,70 -0,78 18,69 MMC San. ve Tic. Yat. 1,00 0,00 -9,09 Mondi Tire Kutsan 1,54 0,00 -17,20 Net Holding 1,56 -2,50 -20,41 Netaş Telekom. 6,53 -2,68 1,08 Niğbaş Niğde Beton 7,75 -5,49 93,75 Nuh Çimento 5,99 -0,17 -13,57 Nurol GMYO 2,09 0,00 -0,48 Odaş Elektrik 1,36 -1,45 -3,41 Olmuksan-IP 3,17 -0,94 -5,93 Orge Enerji Elektrik 3,39 -0,59 8,65 Orma Orman Mahsulleri 1,18 -0,84 -1,67 Osmanlı Menkul 1,38 0,00 -19,77 Ostim Endüstriyel Yat 0,96 0,00 -11,11 Otokar 101,10 -1,84 17,71 Oyak Yat. Ort. 1,06 2,91 -33,05 Oylum Sınai Yatırımlar 1,10 2,80 7,84 Özak GMYO 2,21 -0,90 4,74 Özbal Çelik Boru 1,11 0,91 -19,57 Özderici GMYO 0,71 -1,39 -69,79 Özerden Plastik 3,01 0,33 23,48 Panora GMYO 4,10 -0,49 10,95 Park Elek.Madencilik 2,17 3,83 -9,96 Parsan 12,34 0,33 40,87 Pegasus 36,30 -1,89 58,38 Peker GMYO 4,25 -1,62 -48,32 Penguen Gıda 1,54 9,22 42,59 Pera GMYO 0,50 4,17 -35,06 Pergamon Dış Ticaret 6,31 -0,47 3,32 Petkim 4,97 -1,58 -1,39 Petrokent Turizm 66,50 0,00 -3,20 Pınar Et ve Un 5,57 -1,59 25,54 Pınar Su 1,24 0,00 -0,80 Pınar Süt 6,65 -1,63 6,97 Plastikkart 2,98 -0,67 10,37 Polisan Holding 2,56 3,23 -15,09 Politeknik Metal 55,80 3,72 59,12 Prizma Press Matbaacılık 1,98 0,00 27,74 QNB Finans Fin. Kir. 4,02 0,25 -40,88 QNB Finansbank 6,01 -1,64 -33,30 Ral Yatırım Holding 4,33 -2,26 135,33 Ray Sigorta 2,19 -2,67 57,55 Reysaş GMYO 0,71 -2,74 2,90 Reysaş Lojistik 0,69 -1,43 -6,76 Rhea Girişim 0,66 0,00 0,00 Rodrigo Tekstil 2,34 2,63 23,16 Royal Halı 0,84 1,20 -15,15 RTA Laboratuvarları 1,28 1,59 -26,44 Sabancı Holding 8,01 -2,32 10,75 Safkar Ege Soğutmacılık 1,53 -2,55 -1,30 Salix Yatırım Holding 4,15 8,36 7,79 Sanel Mühendislik 3,45 -4,17 58,26 Sanifoam Sünger 1,67 -2,91 33,60 Sanko Pazarlama 2,08 0,00 -5,65 Saray Matbaacılık 1,01 2,02 1,00 Sarkuysan 3,25 0,31 3,41 Sasa Polyester 6,56 -2,96 9,89 Say Reklamcılık 0,83 -1,19 -11,70 Sekuro Plastik 2,65 6,43 -10,47 Selçuk Ecza Deposu 4,57 -3,79 68,11 Selçuk Gıda 1,57 19,85 18,05 Senkron Güvenlik 5,32 -1,66 432,00 Serve Film Prodüksiyon 2,96 -2,95 51,79 Servet GMYO 4,60 -2,13 -2,13 Seyitler Kimya 5,41 2,85 40,52 Silverline Endüstri 1,07 -0,93 -20,15 Sinpaş GMYO 0,50 0,00 35,14 Smartiks Yazılım 2,63 5,20 Soda Sanayii 7,23 -0,69 6,87 Sodaş Sodyum Sanayii 7,34 4,86 32,29 Söktaş 1,28 0,79 0,79 Sönmez Filament 3,21 -1,23 2,88 Sönmez Pamuklu 3,07 2,33 -1,60 Sumaş Suni Tahta 6,91 0,00 -1,29 Şeker Fin. Kir. 3,32 0,30 17,73 Şekerbank 0,93 -2,11 -15,45 Şişe Cam 5,24 -1,87 -4,42 Şok Marketler 9,07 0,44 -15,63 T. Halk Bankası 5,45 -0,18 -22,36 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 12,31 -0,89 -27,59 T.S.K.B. 0,71 -1,39 -12,35 T.Tuborg 7,78 -1,27 -1,94 Taç Tarım Ürünleri 4,42 1,14 -12,65 Tat Gıda 4,40 -2,65 15,18 TAV Havalimanları 25,82 -1,83 17,41 Taze Kuru Gıda 5,63 2,18 -17,21 Tek-Art Turizm 0,71 -1,39 -16,47 Tekfen Holding 25,30 -3,66 28,88 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,03 0,00 -31,65 Temapol Polimer Plastik 2,86 -1,72 -6,54 TGS Dış Ticaret 3,52 7,98 49,79 Tofaş Oto. Fab. 17,60 -0,28 13,46 Torunlar GMYO 2,06 0,98 36,42 Trabzon Liman 8,69 0,46 3,58 Trabzonspor Sportif 0,93 0,00 -32,42 Trakya Cam 2,90 -1,02 0,39 Trend GMYO 1,24 0,00 -2,36 TSKB GMYO 0,71 0,00 -13,41 Tuğçelik 2,00 -1,96 -6,10 Tukaş 4,48 1,36 169,88 Turcas Petrol 1,33 -2,21 -5,67 Turkcell 12,33 -2,68 1,31 Tümosan Motor ve Traktör 3,89 -0,26 -13,56 Tüpraş 124,00 -1,51 18,85 Türk Hava Yolları 12,92 -2,56 -19,80 Türk Prysmian Kablo 1,74 -1,69 0,89 Türk Telekom 4,67 -1,27 19,74 Türk Traktör 27,96 -1,06 -19,89 Türker Proje Gayrimenkul 24,10 -1,07 -25,02 Ufuk Yatırım 1,12 0,00 -1,75 Ulaşlar Turizm Yat. 1,38 -2,82 21,05 Ulusoy Elektrik 20,70 -0,10 29,70 Ulusoy Un Sanayi 2,22 -2,63 6,73 Umpaş Holding 0,39 0,00 -29,09 Uşak Seramik 1,02 0,00 -8,11 Utopya Turizm 3,29 -0,60 -19,76 Uzertaş Boya 0,87 2,35 45,00 Ülker Bisküvi 19,53 -1,41 33,13 Ünye Çimento 2,46 0,41 -29,11 Vakıf Fin. Kir. 1,56 4,00 -12,36 Vakıf GMYO 1,63 -1,21 -18,09 Vakıf Yat. Ort. 1,29 3,20 -15,13 Vakıflar Bankası 3,86 -1,53 -1,03 Vakko Tekstil 2,85 -2,40 9,26 Vanet Gıda 1,51 1,34 16,15 Verusa Holding 19,05 -0,63 14,76 Verusaturk Girisim 3,18 1,27 -3,93 Vestel 9,68 1,79 74,41 Vestel Beyaz Eşya 14,00 -1,34 43,33 Viking Kağıt 1,03 -0,96 -6,36 Yapı Kredi Koray GMYO 1,44 2,86 -16,28 Yapı ve Kredi Bank. 2,13 -0,93 33,12 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,58 2,79 -7,53 Yataş 4,30 -2,71 -3,80 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,87 0,00 -7,45 Yeni Gimat GMYO 8,35 1,33 16,29 Yeşil GMYO 0,27 3,85 0,00 Yeşil Yapı 0,27 0,00 3,85 Yeşil Yatırım Holding 10,54 19,10 9,45 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.300,00 -6,12 4,59 Yonga Mobilya 6,75 -19,16 2,27 Yünsa 4,29 -2,05 2,76 Zorlu Enerji 1,16 -2,52 -5,69

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)