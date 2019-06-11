Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|162.450,00
|253,92
|İş Bankası (B)
|19.200,00
|3,78
|527,41
|İş Bankası (C)
|5,15
|-2,46
|13,69
|İş Bankası (Kur.)
|159.959,00
|229,12
|İş Fin.Kir.
|4,75
|-1,45
|2,59
|İş Girişim
|2,75
|-0,36
|34,80
|İş GMYO
|0,97
|1,04
|-10,19
|İş Y. Men. Değ.
|2,81
|-0,35
|52,15
|İş Yat. Ort.
|0,96
|1,05
|30,06
|İşbir Holding
|238,00
|-0,42
|72,46
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,38
|-2,56
|-54,76
|İttifak Holding
|6,35
|-2,76
|104,84
|İz Hayvancılık Tarım
|5,70
|3,64
|-13,51
|İzmir Demir Çelik
|1,61
|-1,23
|-3,01
|İzmir Fırça
|1,58
|-1,86
|-23,67
|İzocam
|21,48
|0,28
|0,28
|Jantsa Jant Sanayi
|27,30
|-0,80
|5,77
|Kafein Yazılım
|6,90
|0,15
|0,18
|Kapital Yat. Holding
|1,68
|0,00
|-41,46
|Kaplamin
|3,28
|-0,91
|-8,89
|Kardemir (A)
|2,19
|-1,35
|20,33
|Kardemir (B)
|2,18
|-2,24
|19,13
|Kardemir (D)
|2,29
|-2,14
|5,05
|Karel Elektronik
|5,87
|-3,45
|40,77
|Karsan Otomotiv
|1,17
|0,00
|-8,59
|Karsu Tekstil
|1,20
|0,00
|-4,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,45
|-2,33
|47,30
|Kartonsan
|312,60
|0,51
|-2,00
|Katmerciler Ekipman
|3,33
|-1,48
|-43,27
|Kent Gıda
|125,90
|-0,08
|5,80
|Kerevitaş Gıda
|1,62
|-4,14
|-10,00
|Kervansaray Yat. Holding
|0,24
|4,35
|-31,43
|Kiler GMYO
|1,82
|0,55
|4,00
|Klimasan Klima
|9,72
|-2,80
|145,45
|Koç Holding
|16,48
|-0,24
|19,00
|Konfrut Gıda
|29,62
|-0,54
|24,04
|Konya Çimento
|176,00
|-1,12
|-1,12
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,59
|-0,79
|33,07
|Koza Altın
|49,10
|-2,29
|-4,29
|Koza Madencilik
|7,53
|-0,26
|4,29
|Körfez GMYO
|1,37
|3,79
|12,30
|Kristal Kola
|0,91
|8,33
|-13,33
|Kron Telekomünikasyon
|8,09
|-1,82
|-7,01
|Kuştur Kuşadası Turizm
|29,48
|-10,67
|115,03
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,16
|0,00
|2,65
|Kütahya Porselen
|4,73
|-0,63
|3,96
|Lider Faktoring
|2,07
|0,49
|-8,00
|Link Bilgisayar
|11,82
|1,46
|42,07
|Logo Yazılım
|37,50
|1,63
|38,17
|Lokman Hekim Sağlık
|3,65
|-1,08
|-18,89
|Lüks Kadife
|4,14
|-1,43
|-14,64
|Makina Takım
|1,26
|-0,79
|-18,18
|Mardin Çimento
|2,72
|-1,81
|-2,05
|Marka Yatırım Holding
|0,67
|-1,47
|8,06
|Marmaris Altınyunus
|17,19
|-0,98
|-2,11
|Marshall
|26,48
|-1,63
|5,00
|Martı GMYO
|0,61
|0,00
|-6,15
|Martı Otel
|0,61
|-3,17
|5,17
|Mavi Giyim
|34,24
|-2,00
|6,27
|Mazhar Zorlu Holding
|3,99
|1,01
|4,72
|Mega Polietilen
|1,78
|8,54
|-12,75
|Menderes Tekstil
|0,65
|0,00
|-9,72
|Mensa
|0,19
|0,00
|35,71
|Merit Turizm
|7,75
|-0,51
|29,38
|Merko Gıda
|0,66
|6,45
|-34,65
|Metal Gayrimenkul
|0,77
|-1,28
|-11,49
|Metemtur Otelcilik
|1,00
|-0,99
|-4,76
|Metro Holding
|1,04
|-0,95
|36,84
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,14
|-0,87
|3,64
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,23
|0,82
|4,24
|Migros Ticaret
|13,06
|-1,73
|-12,35
|Milpa
|1,39
|-1,42
|-2,75
|Mistral GMYO
|1,11
|-0,89
|-27,45
|MLP Sağlık
|12,70
|-0,78
|18,69
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,00
|0,00
|-9,09
|Mondi Tire Kutsan
|1,54
|0,00
|-17,20
|Net Holding
|1,56
|-2,50
|-20,41
|Netaş Telekom.
|6,53
|-2,68
|1,08
|Niğbaş Niğde Beton
|7,75
|-5,49
|93,75
|Nuh Çimento
|5,99
|-0,17
|-13,57
|Nurol GMYO
|2,09
|0,00
|-0,48
|Odaş Elektrik
|1,36
|-1,45
|-3,41
|Olmuksan-IP
|3,17
|-0,94
|-5,93
|Orge Enerji Elektrik
|3,39
|-0,59
|8,65
|Orma Orman Mahsulleri
|1,18
|-0,84
|-1,67
|Osmanlı Menkul
|1,38
|0,00
|-19,77
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,96
|0,00
|-11,11
|Otokar
|101,10
|-1,84
|17,71
|Oyak Yat. Ort.
|1,06
|2,91
|-33,05
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,10
|2,80
|7,84
|Özak GMYO
|2,21
|-0,90
|4,74
|Özbal Çelik Boru
|1,11
|0,91
|-19,57
|Özderici GMYO
|0,71
|-1,39
|-69,79
|Özerden Plastik
|3,01
|0,33
|23,48
|Panora GMYO
|4,10
|-0,49
|10,95
|Park Elek.Madencilik
|2,17
|3,83
|-9,96
|Parsan
|12,34
|0,33
|40,87
|Pegasus
|36,30
|-1,89
|58,38
|Peker GMYO
|4,25
|-1,62
|-48,32
|Penguen Gıda
|1,54
|9,22
|42,59
|Pera GMYO
|0,50
|4,17
|-35,06
|Pergamon Dış Ticaret
|6,31
|-0,47
|3,32
|Petkim
|4,97
|-1,58
|-1,39
|Petrokent Turizm
|66,50
|0,00
|-3,20
|Pınar Et ve Un
|5,57
|-1,59
|25,54
|Pınar Su
|1,24
|0,00
|-0,80
|Pınar Süt
|6,65
|-1,63
|6,97
|Plastikkart
|2,98
|-0,67
|10,37
|Polisan Holding
|2,56
|3,23
|-15,09
|Politeknik Metal
|55,80
|3,72
|59,12
|Prizma Press Matbaacılık
|1,98
|0,00
|27,74
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,02
|0,25
|-40,88
|QNB Finansbank
|6,01
|-1,64
|-33,30
|Ral Yatırım Holding
|4,33
|-2,26
|135,33
|Ray Sigorta
|2,19
|-2,67
|57,55
|Reysaş GMYO
|0,71
|-2,74
|2,90
|Reysaş Lojistik
|0,69
|-1,43
|-6,76
|Rhea Girişim
|0,66
|0,00
|0,00
|Rodrigo Tekstil
|2,34
|2,63
|23,16
|Royal Halı
|0,84
|1,20
|-15,15
|RTA Laboratuvarları
|1,28
|1,59
|-26,44
|Sabancı Holding
|8,01
|-2,32
|10,75
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,53
|-2,55
|-1,30
|Salix Yatırım Holding
|4,15
|8,36
|7,79
|Sanel Mühendislik
|3,45
|-4,17
|58,26
|Sanifoam Sünger
|1,67
|-2,91
|33,60
|Sanko Pazarlama
|2,08
|0,00
|-5,65
|Saray Matbaacılık
|1,01
|2,02
|1,00
|Sarkuysan
|3,25
|0,31
|3,41
|Sasa Polyester
|6,56
|-2,96
|9,89
|Say Reklamcılık
|0,83
|-1,19
|-11,70
|Sekuro Plastik
|2,65
|6,43
|-10,47
|Selçuk Ecza Deposu
|4,57
|-3,79
|68,11
|Selçuk Gıda
|1,57
|19,85
|18,05
|Senkron Güvenlik
|5,32
|-1,66
|432,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,96
|-2,95
|51,79
|Servet GMYO
|4,60
|-2,13
|-2,13
|Seyitler Kimya
|5,41
|2,85
|40,52
|Silverline Endüstri
|1,07
|-0,93
|-20,15
|Sinpaş GMYO
|0,50
|0,00
|35,14
|Smartiks Yazılım
|2,63
|5,20
|Soda Sanayii
|7,23
|-0,69
|6,87
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,34
|4,86
|32,29
|Söktaş
|1,28
|0,79
|0,79
|Sönmez Filament
|3,21
|-1,23
|2,88
|Sönmez Pamuklu
|3,07
|2,33
|-1,60
|Sumaş Suni Tahta
|6,91
|0,00
|-1,29
|Şeker Fin. Kir.
|3,32
|0,30
|17,73
|Şekerbank
|0,93
|-2,11
|-15,45
|Şişe Cam
|5,24
|-1,87
|-4,42
|Şok Marketler
|9,07
|0,44
|-15,63
|T. Halk Bankası
|5,45
|-0,18
|-22,36
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|12,31
|-0,89
|-27,59
|T.S.K.B.
|0,71
|-1,39
|-12,35
|T.Tuborg
|7,78
|-1,27
|-1,94
|Taç Tarım Ürünleri
|4,42
|1,14
|-12,65
|Tat Gıda
|4,40
|-2,65
|15,18
|TAV Havalimanları
|25,82
|-1,83
|17,41
|Taze Kuru Gıda
|5,63
|2,18
|-17,21
|Tek-Art Turizm
|0,71
|-1,39
|-16,47
|Tekfen Holding
|25,30
|-3,66
|28,88
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,03
|0,00
|-31,65
|Temapol Polimer Plastik
|2,86
|-1,72
|-6,54
|TGS Dış Ticaret
|3,52
|7,98
|49,79
|Tofaş Oto. Fab.
|17,60
|-0,28
|13,46
|Torunlar GMYO
|2,06
|0,98
|36,42
|Trabzon Liman
|8,69
|0,46
|3,58
|Trabzonspor Sportif
|0,93
|0,00
|-32,42
|Trakya Cam
|2,90
|-1,02
|0,39
|Trend GMYO
|1,24
|0,00
|-2,36
|TSKB GMYO
|0,71
|0,00
|-13,41
|Tuğçelik
|2,00
|-1,96
|-6,10
|Tukaş
|4,48
|1,36
|169,88
|Turcas Petrol
|1,33
|-2,21
|-5,67
|Turkcell
|12,33
|-2,68
|1,31
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,89
|-0,26
|-13,56
|Tüpraş
|124,00
|-1,51
|18,85
|Türk Hava Yolları
|12,92
|-2,56
|-19,80
|Türk Prysmian Kablo
|1,74
|-1,69
|0,89
|Türk Telekom
|4,67
|-1,27
|19,74
|Türk Traktör
|27,96
|-1,06
|-19,89
|Türker Proje Gayrimenkul
|24,10
|-1,07
|-25,02
|Ufuk Yatırım
|1,12
|0,00
|-1,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,38
|-2,82
|21,05
|Ulusoy Elektrik
|20,70
|-0,10
|29,70
|Ulusoy Un Sanayi
|2,22
|-2,63
|6,73
|Umpaş Holding
|0,39
|0,00
|-29,09
|Uşak Seramik
|1,02
|0,00
|-8,11
|Utopya Turizm
|3,29
|-0,60
|-19,76
|Uzertaş Boya
|0,87
|2,35
|45,00
|Ülker Bisküvi
|19,53
|-1,41
|33,13
|Ünye Çimento
|2,46
|0,41
|-29,11
|Vakıf Fin. Kir.
|1,56
|4,00
|-12,36
|Vakıf GMYO
|1,63
|-1,21
|-18,09
|Vakıf Yat. Ort.
|1,29
|3,20
|-15,13
|Vakıflar Bankası
|3,86
|-1,53
|-1,03
|Vakko Tekstil
|2,85
|-2,40
|9,26
|Vanet Gıda
|1,51
|1,34
|16,15
|Verusa Holding
|19,05
|-0,63
|14,76
|Verusaturk Girisim
|3,18
|1,27
|-3,93
|Vestel
|9,68
|1,79
|74,41
|Vestel Beyaz Eşya
|14,00
|-1,34
|43,33
|Viking Kağıt
|1,03
|-0,96
|-6,36
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,44
|2,86
|-16,28
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,13
|-0,93
|33,12
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,58
|2,79
|-7,53
|Yataş
|4,30
|-2,71
|-3,80
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,87
|0,00
|-7,45
|Yeni Gimat GMYO
|8,35
|1,33
|16,29
|Yeşil GMYO
|0,27
|3,85
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,27
|0,00
|3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|10,54
|19,10
|9,45
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.300,00
|-6,12
|4,59
|Yonga Mobilya
|6,75
|-19,16
|2,27
|Yünsa
|4,29
|-2,05
|2,76
|Zorlu Enerji
|1,16
|-2,52
|-5,69
(Son)
Kaynak: AA
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