Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 162.450,00 253,92
İş Bankası (B) 18.500,00 -1,33 504,54
İş Bankası (C) 5,28 1,34 16,56
İş Bankası (Kur.) 159.959,00 8,08 229,12
İş Fin.Kir. 4,82 -3,41 4,10
İş Girişim 2,76 2,99 35,29
İş GMYO 0,96 0,00 -11,11
İş Y. Men. Değ. 2,82 0,36 52,69
İş Yat. Ort. 0,95 0,00 28,71
İşbir Holding 239,00 10,96 73,19
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 2,63 -53,57
İttifak Holding 6,53 6,01 110,65
İz Hayvancılık Tarım 5,50 18,79 -16,54
İzmir Demir Çelik 1,63 2,52 -1,81
İzmir Fırça 1,61 2,55 -22,22
İzocam 21,42 -0,46 0,00
Jantsa Jant Sanayi 27,52 1,85 6,62
Kafein Yazılım 6,89 2,23 0,03
Kapital Yat. Holding 1,68 -1,18 -41,46
Kaplamin 3,31 0,00 -8,06
Kardemir (A) 2,22 3,26 21,98
Kardemir (B) 2,23 4,21 21,86
Kardemir (D) 2,34 4,00 7,34
Karel Elektronik 6,08 2,70 45,80
Karsan Otomotiv 1,17 2,63 -8,59
Karsu Tekstil 1,20 -2,44 -4,00
Karsusan Su Ürünleri San. 5,58 -0,18 50,81
Kartonsan 311,00 -0,48 -2,50
Katmerciler Ekipman 3,38 4,97 -42,42
Kent Gıda 126,00 0,40 5,88
Kerevitaş Gıda 1,69 5,62 -6,11
Kervansaray Yat. Holding 0,23 0,00 -34,29
Kiler GMYO 1,81 3,43 3,43
Klimasan Klima 10,00 1,01 152,53
Koç Holding 16,52 -1,73 19,29
Konfrut Gıda 29,78 4,49 24,71
Konya Çimento 178,00 0,96 0,00
Kordsa Teknik Tekstil 12,69 2,17 34,13
Koza Altın 50,25 0,40 -2,05
Koza Madencilik 7,55 2,30 4,57
Körfez GMYO 1,32 2,33 8,20
Kristal Kola 0,84 3,70 -20,00
Kron Telekomünikasyon 8,24 0,49 -5,29
Kuştur Kuşadası Turizm 33,00 11,86 140,70
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,16 3,57 2,65
Kütahya Porselen 4,76 1,93 4,62
Lider Faktoring 2,06 0,49 -8,44
Link Bilgisayar 11,65 -0,17 40,02
Logo Yazılım 36,90 0,99 35,96
Lokman Hekim Sağlık 3,69 3,07 -18,00
Lüks Kadife 4,20 3,45 -13,40
Makina Takım 1,27 0,00 -17,53
Mardin Çimento 2,77 0,36 -0,25
Marka Yatırım Holding 0,68 6,25 9,68
Marmaris Altınyunus 17,36 0,93 -1,14
Marshall 26,92 -0,37 6,74
Martı GMYO 0,61 3,39 -6,15
Martı Otel 0,63 0,00 8,62
Mavi Giyim 34,94 -1,69 8,44
Mazhar Zorlu Holding 3,95 -1,74 3,67
Mega Polietilen 1,64 0,61 -19,61
Menderes Tekstil 0,65 1,56 -9,72
Mensa 0,19 0,00 35,71
Merit Turizm 7,79 -1,39 30,05
Merko Gıda 0,62 1,64 -38,61
Metal Gayrimenkul 0,78 -4,88 -10,34
Metemtur Otelcilik 1,01 1,00 -3,81
Metro Holding 1,05 -0,94 38,16
Metro Petrol ve Tesisleri 1,15 -0,86 4,55
Metro Yatırım Ortaklığı 1,22 0,00 3,39
Migros Ticaret 13,29 1,14 -10,81
Milpa 1,41 0,71 -1,35
Mistral GMYO 1,12 -0,88 -26,80
MLP Sağlık 12,80 1,27 19,63
MMC San. ve Tic. Yat. 1,00 -2,91 -9,09
Mondi Tire Kutsan 1,54 4,76 -17,20
Net Holding 1,60 2,56 -18,37
Netaş Telekom. 6,71 3,87 3,87
Niğbaş Niğde Beton 8,20 0,00 105,00
Nuh Çimento 6,00 2,04 -13,42
Nurol GMYO 2,09 0,48 -0,48
Odaş Elektrik 1,38 3,76 -1,99
Olmuksan-IP 3,20 0,31 -5,04
Orge Enerji Elektrik 3,41 4,28 9,29
Orma Orman Mahsulleri 1,19 4,39 -0,83
Osmanlı Menkul 1,38 -4,17 -19,77
Ostim Endüstriyel Yat 0,96 3,23 -11,11
Otokar 103,00 -1,15 19,92
Oyak Yat. Ort. 1,03 4,04 -34,95
Oylum Sınai Yatırımlar 1,07 -0,93 4,90
Özak GMYO 2,23 0,45 5,69
Özbal Çelik Boru 1,10 -0,90 -20,29
Özderici GMYO 0,72 1,41 -69,36
Özerden Plastik 3,00 -0,33 23,07
Panora GMYO 4,12 -1,67 11,49
Park Elek.Madencilik 2,09 4,50 -13,28
Parsan 12,30 3,45 40,41
Pegasus 37,00 -0,54 61,43
Peker GMYO 4,32 8,00 -47,47
Penguen Gıda 1,41 0,71 30,56
Pera GMYO 0,48 -2,04 -37,66
Pergamon Dış Ticaret 6,34 -0,31 3,81
Petkim 5,05 3,27 0,20
Petrokent Turizm 66,50 -0,75 -3,20
Pınar Et ve Un 5,66 -0,53 27,57
Pınar Su 1,24 0,00 -0,80
Pınar Süt 6,76 2,74 8,74
Plastikkart 3,00 0,67 11,11
Polisan Holding 2,48 0,81 -17,74
Politeknik Metal 53,80 -0,09 53,42
Prizma Press Matbaacılık 1,98 0,00 27,74
QNB Finans Fin. Kir. 4,01 0,25 -41,03
QNB Finansbank 6,11 0,00 -32,19
Ral Yatırım Holding 4,43 -2,21 140,76
Ray Sigorta 2,25 3,21 61,87
Reysaş GMYO 0,73 1,39 5,80
Reysaş Lojistik 0,70 0,00 -5,41
Rhea Girişim 0,66 0,00 0,00
Rodrigo Tekstil 2,28 -3,80 20,00
Royal Halı 0,83 -1,19 -16,16
RTA Laboratuvarları 1,26 0,80 -27,59
Sabancı Holding 8,20 0,74 13,38
Safkar Ege Soğutmacılık 1,57 3,97 1,28
Salix Yatırım Holding 3,83 7,89 -0,52
Sanel Mühendislik 3,60 -2,44 65,14
Sanifoam Sünger 1,72 0,00 37,60
Sanko Pazarlama 2,08 0,00 -5,65
Saray Matbaacılık 0,99 1,02 -1,00
Sarkuysan 3,24 0,93 3,09
Sasa Polyester 6,76 8,51 13,24
Say Reklamcılık 0,84 2,44 -10,64
Sekuro Plastik 2,49 0,00 -15,88
Selçuk Ecza Deposu 4,75 1,06 74,73
Selçuk Gıda 1,31 -16,56 -1,50
Senkron Güvenlik 5,41 -3,39 441,00
Serve Film Prodüksiyon 3,05 3,04 56,41
Servet GMYO 4,70 -1,05 0,00
Seyitler Kimya 5,26 0,00 36,62
Silverline Endüstri 1,08 1,89 -19,40
Sinpaş GMYO 0,50 4,17 35,14
Smartiks Yazılım 2,50 2,46
Soda Sanayii 7,28 2,39 7,61
Sodaş Sodyum Sanayii 7,00 1,89 26,16
Söktaş 1,27 -0,78 0,00
Sönmez Filament 3,25 3,17 4,17
Sönmez Pamuklu 3,00 1,35 -3,85
Sumaş Suni Tahta 6,91 -1,71 -1,29
Şeker Fin. Kir. 3,31 -0,30 17,38
Şekerbank 0,95 0,00 -13,64
Şişe Cam 5,34 0,19 -2,60
Şok Marketler 9,03 1,57 -16,00
T. Halk Bankası 5,46 1,49 -22,22
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 12,42 0,16 -26,94
T.S.K.B. 0,72 0,00 -11,11
T.Tuborg 7,88 0,51 -0,68
Taç Tarım Ürünleri 4,37 12,63 -13,64
Tat Gıda 4,52 1,57 18,32
TAV Havalimanları 26,30 -0,15 19,59
Taze Kuru Gıda 5,51 0,92 -18,97
Tek-Art Turizm 0,72 2,86 -15,29
Tekfen Holding 26,26 -0,68 33,77
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,03 5,18 -31,65
Temapol Polimer Plastik 2,91 2,11 -4,90
TGS Dış Ticaret 3,26 -3,26 38,72
Tofaş Oto. Fab. 17,65 0,86 13,79
Torunlar GMYO 2,04 1,49 35,10
Trabzon Liman 8,65 2,13 3,10
Trabzonspor Sportif 0,93 4,49 -32,42
Trakya Cam 2,93 1,38 1,42
Trend GMYO 1,24 1,64 -2,36
TSKB GMYO 0,71 -1,39 -13,41
Tuğçelik 2,04 -0,49 -4,23
Tukaş 4,42 7,28 166,27
Turcas Petrol 1,36 -0,73 -3,55
Turkcell 12,67 -1,40 4,11
Tümosan Motor ve Traktör 3,90 2,09 -13,33
Tüpraş 125,90 -0,79 20,67
Türk Hava Yolları 13,26 1,77 -17,69
Türk Prysmian Kablo 1,77 0,57 2,63
Türk Telekom 4,73 -0,21 21,28
Türk Traktör 28,26 0,50 -19,03
Türker Proje Gayrimenkul 24,36 4,82 -24,21
Ufuk Yatırım 1,12 0,00 -1,75
Ulaşlar Turizm Yat. 1,42 1,43 24,56
Ulusoy Elektrik 20,72 0,10 29,82
Ulusoy Un Sanayi 2,28 2,70 9,62
Umpaş Holding 0,39 -2,50 -29,09
Uşak Seramik 1,02 2,00 -8,11
Utopya Turizm 3,31 -2,65 -19,27
Uzertaş Boya 0,85 0,00 41,67
Ülker Bisküvi 19,81 0,66 35,04
Ünye Çimento 2,45 -0,81 -29,39
Vakıf Fin. Kir. 1,50 6,38 -15,73
Vakıf GMYO 1,65 2,48 -17,09
Vakıf Yat. Ort. 1,25 2,46 -17,76
Vakıflar Bankası 3,92 0,77 0,51
Vakko Tekstil 2,92 1,39 11,95
Vanet Gıda 1,49 0,00 14,62
Verusa Holding 19,17 -1,19 15,48
Verusaturk Girisim 3,14 1,95 -5,14
Vestel 9,51 -1,96 71,35
Vestel Beyaz Eşya 14,19 -0,07 45,28
Viking Kağıt 1,04 0,00 -5,45
Yapı Kredi Koray GMYO 1,40 0,72 -18,60
Yapı ve Kredi Bank. 2,15 1,42 34,37
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,51 -2,71 -10,04
Yataş 4,42 3,76 -1,12
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,87 -1,14 -7,45
Yeni Gimat GMYO 8,24 0,49 14,76
Yeşil GMYO 0,26 0,00 -3,70
Yeşil Yapı 0,27 8,00 3,85
Yeşil Yatırım Holding 8,85 16,45 -8,10
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.449,90 0,00 11,41
Yonga Mobilya 8,35 19,97 26,52
Yünsa 4,38 3,55 4,91
Zorlu Enerji 1,19 1,71 -3,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et