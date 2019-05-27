Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|162.450,00
|253,92
|İş Bankası (B)
|16.710,00
|0,12
|446,04
|İş Bankası (C)
|4,95
|-1,79
|9,27
|İş Bankası (Kur.)
|154.999,90
|-0,06
|218,92
|İş Fin.Kir.
|5,02
|0,40
|8,42
|İş Girişim
|2,28
|-0,87
|11,76
|İş GMYO
|0,94
|0,00
|-12,96
|İş Y. Men. Değ.
|2,79
|-0,36
|51,07
|İş Yat. Ort.
|0,88
|1,15
|19,22
|İşbir Holding
|200,00
|-2,44
|44,93
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,39
|5,41
|-53,57
|İttifak Holding
|6,15
|-5,38
|98,39
|İz Hayvancılık Tarım
|4,94
|-6,79
|-25,04
|İzmir Demir Çelik
|1,57
|-0,63
|-5,42
|İzmir Fırça
|1,57
|2,61
|-24,15
|İzocam
|21,16
|0,76
|-1,21
|Jantsa Jant Sanayi
|25,80
|6,79
|-0,04
|Kafein Yazılım
|6,41
|1,42
|-6,94
|Kapital Yat. Holding
|1,70
|0,00
|-40,77
|Kaplamin
|3,63
|11,01
|0,83
|Kardemir (A)
|2,07
|0,00
|13,74
|Kardemir (B)
|2,06
|0,00
|12,57
|Kardemir (D)
|2,10
|0,00
|-3,67
|Karel Elektronik
|5,21
|-1,51
|24,94
|Karsan Otomotiv
|1,07
|0,00
|-16,41
|Karsu Tekstil
|1,24
|1,64
|-0,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,50
|5,16
|48,65
|Kartonsan
|305,50
|-0,75
|-4,23
|Katmerciler Ekipman
|3,11
|4,01
|-47,02
|Kent Gıda
|128,00
|-1,54
|7,56
|Kerevitaş Gıda
|1,54
|0,00
|-14,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,24
|0,00
|-31,43
|Kiler GMYO
|1,63
|-0,61
|-6,86
|Klimasan Klima
|8,90
|-1,98
|124,75
|Koç Holding
|15,06
|-0,53
|8,75
|Konfrut Gıda
|27,62
|0,29
|15,66
|Konya Çimento
|163,00
|-0,61
|-8,43
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,91
|-1,16
|25,89
|Koza Altın
|45,20
|-3,42
|-11,89
|Koza Madencilik
|6,64
|-2,64
|-8,03
|Körfez GMYO
|1,25
|-0,79
|2,46
|Kristal Kola
|0,78
|-1,27
|-25,71
|Kron Telekomünikasyon
|7,56
|-1,18
|-13,10
|Kuştur Kuşadası Turizm
|21,42
|18,34
|56,24
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,04
|-1,89
|-7,96
|Kütahya Porselen
|4,37
|1,86
|-3,96
|Lider Faktoring
|2,00
|-1,96
|-11,11
|Link Bilgisayar
|11,29
|-1,05
|35,70
|Logo Yazılım
|32,44
|1,82
|19,53
|Lokman Hekim Sağlık
|3,35
|-0,89
|-25,56
|Lüks Kadife
|3,84
|-1,03
|-20,82
|Makina Takım
|1,23
|-0,81
|-20,13
|Mardin Çimento
|2,65
|0,76
|-4,57
|Marka Yatırım Holding
|0,56
|19,15
|-9,68
|Marmaris Altınyunus
|16,83
|0,72
|-4,16
|Marshall
|26,00
|-1,81
|3,09
|Martı GMYO
|0,59
|-3,28
|-9,23
|Martı Otel
|0,61
|0,00
|5,17
|Mavi Giyim
|31,80
|-1,30
|-1,30
|Mazhar Zorlu Holding
|3,88
|0,52
|1,84
|Mega Polietilen
|1,59
|-0,63
|-22,06
|Menderes Tekstil
|0,64
|1,59
|-11,11
|Mensa
|0,18
|-10,00
|28,57
|Merit Turizm
|7,10
|1,43
|18,53
|Merko Gıda
|0,60
|1,69
|-40,59
|Metal Gayrimenkul
|0,80
|0,00
|-8,05
|Metemtur Otelcilik
|0,99
|-1,00
|-5,71
|Metro Holding
|0,95
|3,26
|25,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,13
|6,60
|2,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,18
|0,85
|0,00
|Migros Ticaret
|11,79
|1,38
|-20,87
|Milpa
|1,56
|8,33
|9,14
|Mistral GMYO
|1,16
|-5,69
|-24,18
|MLP Sağlık
|11,34
|5,98
|5,98
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,92
|3,37
|-16,36
|Mondi Tire Kutsan
|1,42
|0,00
|-23,66
|Net Holding
|1,48
|0,00
|-24,49
|Netaş Telekom.
|5,80
|2,11
|-10,22
|Niğbaş Niğde Beton
|7,71
|5,04
|92,75
|Nuh Çimento
|5,86
|-0,34
|-15,44
|Nurol GMYO
|2,07
|0,98
|-1,43
|Odaş Elektrik
|1,18
|-0,84
|-16,20
|Olmuksan-IP
|3,17
|-2,76
|-5,93
|Orge Enerji Elektrik
|3,00
|4,53
|-3,85
|Orma Orman Mahsulleri
|1,16
|-3,33
|-3,33
|Osmanlı Menkul
|1,33
|1,53
|-22,67
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,91
|1,11
|-15,74
|Otokar
|96,80
|-2,22
|12,70
|Oyak Yat. Ort.
|0,95
|0,00
|-41,72
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,06
|0,00
|3,92
|Özak GMYO
|2,11
|0,48
|0,00
|Özbal Çelik Boru
|1,08
|1,89
|-21,74
|Özderici GMYO
|0,66
|-1,49
|-71,91
|Özerden Plastik
|3,07
|-0,97
|25,94
|Panora GMYO
|4,10
|0,00
|9,70
|Park Elek.Madencilik
|1,88
|-0,53
|-21,99
|Parsan
|11,27
|0,09
|28,65
|Pegasus
|30,30
|2,36
|32,20
|Peker GMYO
|4,11
|4,85
|-50,03
|Penguen Gıda
|1,39
|1,46
|28,70
|Pera GMYO
|0,49
|-2,00
|-36,36
|Pergamon Dış Ticaret
|6,07
|-0,16
|-0,61
|Petkim
|4,55
|-0,22
|-9,72
|Petrokent Turizm
|65,00
|0,46
|-5,39
|Pınar Et ve Un
|5,36
|1,32
|20,81
|Pınar Su
|1,18
|0,00
|-5,60
|Pınar Süt
|6,05
|-1,63
|-2,68
|Plastikkart
|2,79
|1,82
|3,33
|Polisan Holding
|2,10
|0,48
|-30,34
|Politeknik Metal
|50,75
|-1,26
|44,72
|Prizma Press Matbaacılık
|1,67
|-0,60
|7,74
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,01
|1,01
|-41,03
|QNB Finansbank
|6,10
|-9,50
|-32,30
|Ral Yatırım Holding
|4,60
|3,14
|150,00
|Ray Sigorta
|2,15
|-9,66
|54,68
|Reysaş GMYO
|0,64
|-1,54
|-7,25
|Reysaş Lojistik
|0,64
|0,00
|-13,51
|Rhea Girişim
|0,65
|-1,52
|-1,52
|Rodrigo Tekstil
|1,80
|0,00
|-5,26
|Royal Halı
|0,85
|-3,41
|-14,14
|RTA Laboratuvarları
|1,26
|1,61
|-27,59
|Sabancı Holding
|7,06
|-1,26
|-2,39
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,45
|-0,68
|-6,46
|Salix Yatırım Holding
|3,50
|4,48
|-9,09
|Sanel Mühendislik
|3,83
|2,68
|75,69
|Sanifoam Sünger
|1,64
|0,00
|31,20
|Sanko Pazarlama
|2,07
|1,97
|-6,10
|Saray Matbaacılık
|0,94
|0,00
|-6,00
|Sarkuysan
|3,04
|3,40
|-3,27
|Sasa Polyester
|6,07
|1,34
|1,68
|Say Reklamcılık
|0,81
|0,00
|-13,83
|Sekuro Plastik
|2,32
|0,43
|-21,62
|Selçuk Ecza Deposu
|4,61
|7,71
|69,58
|Selçuk Gıda
|1,48
|-1,99
|11,28
|Senkron Güvenlik
|5,30
|1,53
|430,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,80
|-0,36
|43,59
|Servet GMYO
|3,40
|1,49
|-27,66
|Seyitler Kimya
|4,60
|9,79
|19,48
|Silverline Endüstri
|1,02
|-1,92
|-23,88
|Sinpaş GMYO
|0,37
|0,00
|0,00
|Smartiks Yazılım A.Ş.
|2,46
|-1,99
|Soda Sanayii
|7,28
|-1,09
|2,54
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,77
|-0,15
|22,01
|Söktaş
|1,21
|-0,82
|-4,72
|Sönmez Filament
|3,05
|-1,29
|-2,24
|Sönmez Pamuklu
|2,94
|-1,67
|-5,77
|Sumaş Suni Tahta
|6,91
|1,17
|-1,29
|Şeker Fin. Kir.
|3,10
|-1,90
|9,93
|Şekerbank
|0,91
|4,60
|-17,27
|Şişe Cam
|5,06
|-0,20
|-10,76
|Şok Marketler
|8,00
|1,39
|-25,58
|T. Halk Bankası
|5,36
|-0,74
|-23,65
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,58
|-1,53
|-31,88
|T.S.K.B.
|0,68
|1,49
|-16,05
|T.Tuborg
|7,38
|-0,54
|-6,98
|Taç Tarım Ürünleri
|4,00
|-2,20
|-20,95
|Tat Gıda
|4,07
|-2,16
|6,54
|TAV Havalimanları
|23,30
|1,04
|5,95
|Taze Kuru Gıda
|5,28
|-2,04
|-22,35
|Tek-Art Turizm
|0,67
|-1,47
|-21,18
|Tekfen Holding
|23,60
|3,15
|20,22
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|1,87
|2,19
|-37,04
|Temapol Polimer Plastik
|2,81
|0,00
|-8,17
|TGS Dış Ticaret
|3,07
|0,33
|30,64
|Tofaş Oto. Fab.
|15,74
|0,70
|1,47
|Torunlar GMYO
|1,92
|0,00
|27,15
|Trabzon Liman
|8,02
|-0,37
|-4,41
|Trabzonspor Sportif
|0,86
|0,00
|-37,50
|Trakya Cam
|2,85
|-1,38
|-5,94
|Trend GMYO
|1,20
|0,00
|-5,51
|TSKB GMYO
|0,68
|0,00
|-17,07
|Tuğçelik
|1,89
|-3,08
|-11,27
|Tukaş
|3,44
|-1,99
|107,23
|Turcas Petrol
|1,24
|0,00
|-12,06
|Turkcell
|11,23
|-1,23
|-7,72
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,71
|0,54
|-17,56
|Tüpraş
|117,10
|-0,93
|12,23
|Türk Hava Yolları
|11,86
|-0,84
|-26,38
|Türk Prysmian Kablo
|1,68
|-1,18
|-2,59
|Türk Telekom
|4,15
|-0,48
|6,41
|Türk Traktör
|25,74
|0,39
|-26,25
|Türker Proje Gayrimenkul
|23,80
|-1,16
|-25,95
|Ufuk Yatırım
|1,10
|-0,90
|-3,51
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,22
|-1,61
|7,02
|Ulusoy Elektrik
|20,84
|-1,33
|30,58
|Ulusoy Un Sanayi
|2,09
|0,00
|0,48
|Umpaş Holding
|0,40
|17,65
|-27,27
|Uşak Seramik
|0,95
|-1,04
|-14,41
|Utopya Turizm
|2,98
|2,05
|-27,32
|Uzertaş Boya
|0,89
|0,00
|48,33
|Ülker Bisküvi
|18,04
|1,52
|22,97
|Ünye Çimento
|2,41
|-1,23
|-30,55
|Vakıf Fin. Kir.
|1,23
|-0,81
|-30,90
|Vakıf GMYO
|1,49
|-1,97
|-25,13
|Vakıf Yat. Ort.
|1,09
|-2,68
|-28,29
|Vakıflar Bankası
|3,54
|-1,12
|-9,23
|Vakko Tekstil
|2,73
|-0,36
|4,66
|Vanet Gıda
|1,43
|3,62
|10,00
|Verusa Holding
|18,20
|2,48
|9,64
|Verusaturk Girisim
|3,00
|3,81
|-9,37
|Vestel
|9,12
|-3,39
|64,32
|Vestel Beyaz Eşya
|13,67
|3,40
|39,95
|Viking Kağıt
|1,02
|0,00
|-7,27
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,37
|0,00
|-20,35
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,89
|-1,05
|18,12
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,50
|0,00
|-10,39
|Yataş
|3,83
|-1,29
|-14,32
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,83
|2,47
|-11,70
|Yeni Gimat GMYO
|7,98
|1,01
|11,13
|Yeşil GMYO
|0,25
|0,00
|-7,41
|Yeşil Yapı
|0,25
|0,00
|-3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|7,18
|-0,42
|-25,44
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.449,90
|0,00
|11,41
|Yonga Mobilya
|6,03
|1,34
|-8,64
|Yünsa
|4,15
|1,97
|-0,60
|Zorlu Enerji
|1,07
|-2,73
|-13,01
(Son)
Kaynak: AA
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