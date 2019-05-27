Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 162.450,00 253,92
İş Bankası (B) 16.710,00 0,12 446,04
İş Bankası (C) 4,95 -1,79 9,27
İş Bankası (Kur.) 154.999,90 -0,06 218,92
İş Fin.Kir. 5,02 0,40 8,42
İş Girişim 2,28 -0,87 11,76
İş GMYO 0,94 0,00 -12,96
İş Y. Men. Değ. 2,79 -0,36 51,07
İş Yat. Ort. 0,88 1,15 19,22
İşbir Holding 200,00 -2,44 44,93
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 5,41 -53,57
İttifak Holding 6,15 -5,38 98,39
İz Hayvancılık Tarım 4,94 -6,79 -25,04
İzmir Demir Çelik 1,57 -0,63 -5,42
İzmir Fırça 1,57 2,61 -24,15
İzocam 21,16 0,76 -1,21
Jantsa Jant Sanayi 25,80 6,79 -0,04
Kafein Yazılım 6,41 1,42 -6,94
Kapital Yat. Holding 1,70 0,00 -40,77
Kaplamin 3,63 11,01 0,83
Kardemir (A) 2,07 0,00 13,74
Kardemir (B) 2,06 0,00 12,57
Kardemir (D) 2,10 0,00 -3,67
Karel Elektronik 5,21 -1,51 24,94
Karsan Otomotiv 1,07 0,00 -16,41
Karsu Tekstil 1,24 1,64 -0,80
Karsusan Su Ürünleri San. 5,50 5,16 48,65
Kartonsan 305,50 -0,75 -4,23
Katmerciler Ekipman 3,11 4,01 -47,02
Kent Gıda 128,00 -1,54 7,56
Kerevitaş Gıda 1,54 0,00 -14,44
Kervansaray Yat. Holding 0,24 0,00 -31,43
Kiler GMYO 1,63 -0,61 -6,86
Klimasan Klima 8,90 -1,98 124,75
Koç Holding 15,06 -0,53 8,75
Konfrut Gıda 27,62 0,29 15,66
Konya Çimento 163,00 -0,61 -8,43
Kordsa Teknik Tekstil 11,91 -1,16 25,89
Koza Altın 45,20 -3,42 -11,89
Koza Madencilik 6,64 -2,64 -8,03
Körfez GMYO 1,25 -0,79 2,46
Kristal Kola 0,78 -1,27 -25,71
Kron Telekomünikasyon 7,56 -1,18 -13,10
Kuştur Kuşadası Turizm 21,42 18,34 56,24
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,04 -1,89 -7,96
Kütahya Porselen 4,37 1,86 -3,96
Lider Faktoring 2,00 -1,96 -11,11
Link Bilgisayar 11,29 -1,05 35,70
Logo Yazılım 32,44 1,82 19,53
Lokman Hekim Sağlık 3,35 -0,89 -25,56
Lüks Kadife 3,84 -1,03 -20,82
Makina Takım 1,23 -0,81 -20,13
Mardin Çimento 2,65 0,76 -4,57
Marka Yatırım Holding 0,56 19,15 -9,68
Marmaris Altınyunus 16,83 0,72 -4,16
Marshall 26,00 -1,81 3,09
Martı GMYO 0,59 -3,28 -9,23
Martı Otel 0,61 0,00 5,17
Mavi Giyim 31,80 -1,30 -1,30
Mazhar Zorlu Holding 3,88 0,52 1,84
Mega Polietilen 1,59 -0,63 -22,06
Menderes Tekstil 0,64 1,59 -11,11
Mensa 0,18 -10,00 28,57
Merit Turizm 7,10 1,43 18,53
Merko Gıda 0,60 1,69 -40,59
Metal Gayrimenkul 0,80 0,00 -8,05
Metemtur Otelcilik 0,99 -1,00 -5,71
Metro Holding 0,95 3,26 25,00
Metro Petrol ve Tesisleri 1,13 6,60 2,73
Metro Yatırım Ortaklığı 1,18 0,85 0,00
Migros Ticaret 11,79 1,38 -20,87
Milpa 1,56 8,33 9,14
Mistral GMYO 1,16 -5,69 -24,18
MLP Sağlık 11,34 5,98 5,98
MMC San. ve Tic. Yat. 0,92 3,37 -16,36
Mondi Tire Kutsan 1,42 0,00 -23,66
Net Holding 1,48 0,00 -24,49
Netaş Telekom. 5,80 2,11 -10,22
Niğbaş Niğde Beton 7,71 5,04 92,75
Nuh Çimento 5,86 -0,34 -15,44
Nurol GMYO 2,07 0,98 -1,43
Odaş Elektrik 1,18 -0,84 -16,20
Olmuksan-IP 3,17 -2,76 -5,93
Orge Enerji Elektrik 3,00 4,53 -3,85
Orma Orman Mahsulleri 1,16 -3,33 -3,33
Osmanlı Menkul 1,33 1,53 -22,67
Ostim Endüstriyel Yat 0,91 1,11 -15,74
Otokar 96,80 -2,22 12,70
Oyak Yat. Ort. 0,95 0,00 -41,72
Oylum Sınai Yatırımlar 1,06 0,00 3,92
Özak GMYO 2,11 0,48 0,00
Özbal Çelik Boru 1,08 1,89 -21,74
Özderici GMYO 0,66 -1,49 -71,91
Özerden Plastik 3,07 -0,97 25,94
Panora GMYO 4,10 0,00 9,70
Park Elek.Madencilik 1,88 -0,53 -21,99
Parsan 11,27 0,09 28,65
Pegasus 30,30 2,36 32,20
Peker GMYO 4,11 4,85 -50,03
Penguen Gıda 1,39 1,46 28,70
Pera GMYO 0,49 -2,00 -36,36
Pergamon Dış Ticaret 6,07 -0,16 -0,61
Petkim 4,55 -0,22 -9,72
Petrokent Turizm 65,00 0,46 -5,39
Pınar Et ve Un 5,36 1,32 20,81
Pınar Su 1,18 0,00 -5,60
Pınar Süt 6,05 -1,63 -2,68
Plastikkart 2,79 1,82 3,33
Polisan Holding 2,10 0,48 -30,34
Politeknik Metal 50,75 -1,26 44,72
Prizma Press Matbaacılık 1,67 -0,60 7,74
QNB Finans Fin. Kir. 4,01 1,01 -41,03
QNB Finansbank 6,10 -9,50 -32,30
Ral Yatırım Holding 4,60 3,14 150,00
Ray Sigorta 2,15 -9,66 54,68
Reysaş GMYO 0,64 -1,54 -7,25
Reysaş Lojistik 0,64 0,00 -13,51
Rhea Girişim 0,65 -1,52 -1,52
Rodrigo Tekstil 1,80 0,00 -5,26
Royal Halı 0,85 -3,41 -14,14
RTA Laboratuvarları 1,26 1,61 -27,59
Sabancı Holding 7,06 -1,26 -2,39
Safkar Ege Soğutmacılık 1,45 -0,68 -6,46
Salix Yatırım Holding 3,50 4,48 -9,09
Sanel Mühendislik 3,83 2,68 75,69
Sanifoam Sünger 1,64 0,00 31,20
Sanko Pazarlama 2,07 1,97 -6,10
Saray Matbaacılık 0,94 0,00 -6,00
Sarkuysan 3,04 3,40 -3,27
Sasa Polyester 6,07 1,34 1,68
Say Reklamcılık 0,81 0,00 -13,83
Sekuro Plastik 2,32 0,43 -21,62
Selçuk Ecza Deposu 4,61 7,71 69,58
Selçuk Gıda 1,48 -1,99 11,28
Senkron Güvenlik 5,30 1,53 430,00
Serve Film Prodüksiyon 2,80 -0,36 43,59
Servet GMYO 3,40 1,49 -27,66
Seyitler Kimya 4,60 9,79 19,48
Silverline Endüstri 1,02 -1,92 -23,88
Sinpaş GMYO 0,37 0,00 0,00
Smartiks Yazılım A.Ş. 2,46 -1,99
Soda Sanayii 7,28 -1,09 2,54
Sodaş Sodyum Sanayii 6,77 -0,15 22,01
Söktaş 1,21 -0,82 -4,72
Sönmez Filament 3,05 -1,29 -2,24
Sönmez Pamuklu 2,94 -1,67 -5,77
Sumaş Suni Tahta 6,91 1,17 -1,29
Şeker Fin. Kir. 3,10 -1,90 9,93
Şekerbank 0,91 4,60 -17,27
Şişe Cam 5,06 -0,20 -10,76
Şok Marketler 8,00 1,39 -25,58
T. Halk Bankası 5,36 -0,74 -23,65
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,58 -1,53 -31,88
T.S.K.B. 0,68 1,49 -16,05
T.Tuborg 7,38 -0,54 -6,98
Taç Tarım Ürünleri 4,00 -2,20 -20,95
Tat Gıda 4,07 -2,16 6,54
TAV Havalimanları 23,30 1,04 5,95
Taze Kuru Gıda 5,28 -2,04 -22,35
Tek-Art Turizm 0,67 -1,47 -21,18
Tekfen Holding 23,60 3,15 20,22
Teknosa İç ve Dış Ticaret 1,87 2,19 -37,04
Temapol Polimer Plastik 2,81 0,00 -8,17
TGS Dış Ticaret 3,07 0,33 30,64
Tofaş Oto. Fab. 15,74 0,70 1,47
Torunlar GMYO 1,92 0,00 27,15
Trabzon Liman 8,02 -0,37 -4,41
Trabzonspor Sportif 0,86 0,00 -37,50
Trakya Cam 2,85 -1,38 -5,94
Trend GMYO 1,20 0,00 -5,51
TSKB GMYO 0,68 0,00 -17,07
Tuğçelik 1,89 -3,08 -11,27
Tukaş 3,44 -1,99 107,23
Turcas Petrol 1,24 0,00 -12,06
Turkcell 11,23 -1,23 -7,72
Tümosan Motor ve Traktör 3,71 0,54 -17,56
Tüpraş 117,10 -0,93 12,23
Türk Hava Yolları 11,86 -0,84 -26,38
Türk Prysmian Kablo 1,68 -1,18 -2,59
Türk Telekom 4,15 -0,48 6,41
Türk Traktör 25,74 0,39 -26,25
Türker Proje Gayrimenkul 23,80 -1,16 -25,95
Ufuk Yatırım 1,10 -0,90 -3,51
Ulaşlar Turizm Yat. 1,22 -1,61 7,02
Ulusoy Elektrik 20,84 -1,33 30,58
Ulusoy Un Sanayi 2,09 0,00 0,48
Umpaş Holding 0,40 17,65 -27,27
Uşak Seramik 0,95 -1,04 -14,41
Utopya Turizm 2,98 2,05 -27,32
Uzertaş Boya 0,89 0,00 48,33
Ülker Bisküvi 18,04 1,52 22,97
Ünye Çimento 2,41 -1,23 -30,55
Vakıf Fin. Kir. 1,23 -0,81 -30,90
Vakıf GMYO 1,49 -1,97 -25,13
Vakıf Yat. Ort. 1,09 -2,68 -28,29
Vakıflar Bankası 3,54 -1,12 -9,23
Vakko Tekstil 2,73 -0,36 4,66
Vanet Gıda 1,43 3,62 10,00
Verusa Holding 18,20 2,48 9,64
Verusaturk Girisim 3,00 3,81 -9,37
Vestel 9,12 -3,39 64,32
Vestel Beyaz Eşya 13,67 3,40 39,95
Viking Kağıt 1,02 0,00 -7,27
Yapı Kredi Koray GMYO 1,37 0,00 -20,35
Yapı ve Kredi Bank. 1,89 -1,05 18,12
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,50 0,00 -10,39
Yataş 3,83 -1,29 -14,32
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,83 2,47 -11,70
Yeni Gimat GMYO 7,98 1,01 11,13
Yeşil GMYO 0,25 0,00 -7,41
Yeşil Yapı 0,25 0,00 -3,85
Yeşil Yatırım Holding 7,18 -0,42 -25,44
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.449,90 0,00 11,41
Yonga Mobilya 6,03 1,34 -8,64
Yünsa 4,15 1,97 -0,60
Zorlu Enerji 1,07 -2,73 -13,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et