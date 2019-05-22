Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|162.450,00
|253,92
|İş Bankası (B)
|14.401,00
|-19,99
|370,59
|İş Bankası (C)
|4,85
|-2,61
|7,06
|İş Bankası (Kur.)
|155.100,00
|0,00
|219,12
|İş Fin.Kir.
|4,93
|-4,46
|6,48
|İş Girişim
|2,27
|-5,42
|11,27
|İş GMYO
|0,92
|0,00
|-14,81
|İş Y. Men. Değ.
|2,76
|-0,72
|49,44
|İş Yat. Ort.
|0,87
|0,00
|17,87
|İşbir Holding
|199,90
|-2,77
|44,86
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,32
|-8,57
|-61,90
|İttifak Holding
|6,40
|-2,29
|106,45
|İz Hayvancılık Tarım
|5,26
|-4,36
|-20,18
|İzmir Demir Çelik
|1,55
|-2,52
|-6,63
|İzmir Fırça
|1,51
|-1,95
|-27,05
|İzocam
|20,68
|-1,34
|-3,45
|Jantsa Jant Sanayi
|24,60
|-1,28
|-4,69
|Kafein Yazılım
|6,23
|-4,15
|-9,55
|Kapital Yat. Holding
|1,71
|3,64
|-40,42
|Kaplamin
|3,25
|-0,91
|-9,72
|Kardemir (A)
|2,00
|-3,38
|9,89
|Kardemir (B)
|2,01
|-2,90
|9,84
|Kardemir (D)
|2,06
|-2,37
|-5,50
|Karel Elektronik
|5,40
|-5,10
|29,50
|Karsan Otomotiv
|1,06
|-2,75
|-17,19
|Karsu Tekstil
|1,20
|-1,64
|-4,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,10
|-6,93
|37,84
|Kartonsan
|299,00
|-2,03
|-6,26
|Katmerciler Ekipman
|3,15
|-5,12
|-46,34
|Kent Gıda
|127,40
|-5,28
|7,06
|Kerevitaş Gıda
|1,62
|-7,43
|-10,00
|Kervansaray Yat. Holding
|0,24
|0,00
|-31,43
|Kiler GMYO
|1,61
|-4,17
|-8,00
|Klimasan Klima
|9,18
|-0,86
|131,82
|Koç Holding
|14,59
|-1,22
|5,35
|Konfrut Gıda
|28,92
|-1,83
|21,11
|Konya Çimento
|162,00
|-2,47
|-8,99
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,84
|-3,74
|25,15
|Koza Altın
|45,50
|-1,64
|-11,31
|Koza Madencilik
|6,83
|-3,67
|-5,40
|Körfez GMYO
|1,31
|-2,24
|7,38
|Kristal Kola
|0,78
|-1,27
|-25,71
|Kron Telekomünikasyon
|7,52
|-3,96
|-13,56
|Kuştur Kuşadası Turizm
|18,50
|2,78
|34,94
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,03
|-2,83
|-8,85
|Kütahya Porselen
|4,43
|-0,67
|-2,64
|Lider Faktoring
|2,19
|2,82
|-2,67
|Link Bilgisayar
|11,59
|-1,86
|39,30
|Logo Yazılım
|31,88
|0,25
|17,46
|Lokman Hekim Sağlık
|3,37
|-7,92
|-25,11
|Lüks Kadife
|3,89
|-2,02
|-19,79
|Makina Takım
|1,22
|-3,94
|-20,78
|Mardin Çimento
|2,62
|-3,32
|-5,65
|Marka Yatırım Holding
|0,53
|-7,02
|-14,52
|Marmaris Altınyunus
|16,40
|-1,80
|-6,61
|Marshall
|26,60
|-5,47
|5,47
|Martı GMYO
|0,58
|-3,33
|-10,77
|Martı Otel
|0,60
|-1,64
|3,45
|Mavi Giyim
|32,90
|-0,24
|2,11
|Mazhar Zorlu Holding
|3,75
|-0,27
|-1,57
|Mega Polietilen
|1,58
|-2,47
|-22,55
|Menderes Tekstil
|0,59
|-4,84
|-18,06
|Mensa
|0,17
|-5,56
|21,43
|Merit Turizm
|7,78
|11,78
|29,88
|Merko Gıda
|0,58
|-4,92
|-42,57
|Metal Gayrimenkul
|0,75
|-3,85
|-13,79
|Metemtur Otelcilik
|0,97
|-3,96
|-7,62
|Metro Holding
|0,81
|-1,22
|6,58
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,07
|-1,83
|-2,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,13
|-0,88
|-4,24
|Migros Ticaret
|11,33
|-3,08
|-23,96
|Milpa
|1,28
|-3,76
|-10,45
|Mistral GMYO
|1,16
|4,50
|-24,18
|MLP Sağlık
|10,45
|1,75
|-2,34
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,93
|0,00
|-15,45
|Mondi Tire Kutsan
|1,35
|-4,93
|-27,42
|Net Holding
|1,47
|-1,34
|-25,00
|Netaş Telekom.
|5,53
|-4,33
|-14,40
|Niğbaş Niğde Beton
|7,25
|-0,55
|81,25
|Nuh Çimento
|5,81
|-3,01
|-16,16
|Nurol GMYO
|1,94
|-3,00
|-7,62
|Odaş Elektrik
|1,16
|-2,52
|-17,62
|Olmuksan-IP
|3,32
|-2,92
|-1,48
|Orge Enerji Elektrik
|2,80
|-2,44
|-10,26
|Orma Orman Mahsulleri
|1,30
|4,84
|8,33
|Osmanlı Menkul
|1,40
|-2,78
|-18,60
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,93
|1,09
|-13,89
|Otokar
|96,25
|-3,07
|12,06
|Oyak Yat. Ort.
|0,94
|-4,08
|-42,33
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,06
|0,95
|3,92
|Özak GMYO
|2,12
|-4,50
|0,47
|Özbal Çelik Boru
|1,05
|-1,87
|-23,91
|Özderici GMYO
|0,68
|-4,23
|-71,06
|Özerden Plastik
|2,94
|0,00
|20,61
|Panora GMYO
|4,01
|-1,47
|7,29
|Park Elek.Madencilik
|1,85
|-5,13
|-23,24
|Parsan
|11,00
|-4,10
|25,57
|Pegasus
|27,90
|-3,53
|21,73
|Peker GMYO
|4,00
|-8,26
|-51,36
|Penguen Gıda
|1,25
|-8,09
|15,74
|Pera GMYO
|0,49
|0,00
|-36,36
|Pergamon Dış Ticaret
|6,05
|-0,82
|-0,94
|Petkim
|4,40
|-3,93
|-12,70
|Petrokent Turizm
|64,25
|0,39
|-6,48
|Pınar Et ve Un
|5,28
|0,57
|19,00
|Pınar Su
|1,17
|-1,68
|-6,40
|Pınar Süt
|5,92
|-2,15
|-4,78
|Plastikkart
|2,70
|-4,59
|0,00
|Polisan Holding
|2,00
|-4,76
|-33,66
|Politeknik Metal
|49,96
|0,64
|42,47
|Prizma Press Matbaacılık
|1,63
|-2,40
|5,16
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,92
|-1,01
|-42,35
|QNB Finansbank
|5,56
|-0,36
|-38,29
|Ral Yatırım Holding
|4,40
|-0,68
|139,13
|Ray Sigorta
|2,69
|-0,74
|93,53
|Reysaş GMYO
|0,66
|-4,35
|-4,35
|Reysaş Lojistik
|0,64
|-4,48
|-13,51
|Rhea Girişim
|0,65
|-4,41
|-1,52
|Rodrigo Tekstil
|1,81
|1,12
|-4,74
|Royal Halı
|0,77
|-3,75
|-22,22
|RTA Laboratuvarları
|1,23
|-1,60
|-29,31
|Sabancı Holding
|6,95
|-1,97
|-3,91
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,43
|1,42
|-7,75
|Salix Yatırım Holding
|3,21
|15,47
|-16,62
|Sanel Mühendislik
|3,61
|1,40
|65,60
|Sanifoam Sünger
|1,64
|5,13
|31,20
|Sanko Pazarlama
|2,02
|-3,81
|-8,37
|Saray Matbaacılık
|0,97
|-5,83
|-3,00
|Sarkuysan
|3,13
|-1,26
|-8,21
|Sasa Polyester
|5,00
|-4,58
|-16,25
|Say Reklamcılık
|0,81
|0,00
|-13,83
|Sekuro Plastik
|2,31
|-4,55
|-21,96
|Selçuk Ecza Deposu
|4,22
|-1,86
|55,23
|Selçuk Gıda
|1,52
|-1,94
|14,29
|Senkron Güvenlik
|5,20
|-6,14
|420,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,80
|3,70
|43,59
|Servet GMYO
|3,38
|-1,74
|-28,09
|Seyitler Kimya
|4,18
|0,24
|8,57
|Silverline Endüstri
|0,98
|-4,85
|-26,87
|Sinpaş GMYO
|0,36
|-5,26
|-2,70
|Smartiks Yazılım A.Ş.
|2,48
|-6,77
|Soda Sanayii
|7,60
|1,06
|7,04
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,90
|3,14
|24,36
|Söktaş
|1,20
|-4,76
|-5,51
|Sönmez Filament
|3,10
|-1,90
|-0,64
|Sönmez Pamuklu
|3,07
|-2,54
|-1,60
|Sumaş Suni Tahta
|6,80
|0,44
|-2,86
|Şeker Fin. Kir.
|3,17
|0,32
|12,41
|Şekerbank
|0,84
|-2,33
|-23,64
|Şişe Cam
|4,96
|-4,06
|-12,52
|Şok Marketler
|7,47
|0,54
|-30,51
|T. Halk Bankası
|5,09
|-1,55
|-27,49
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,08
|-8,81
|-34,82
|T.S.K.B.
|0,65
|-2,99
|-19,75
|T.Tuborg
|7,29
|-0,27
|-8,12
|Taç Tarım Ürünleri
|4,04
|-0,74
|-20,16
|Tat Gıda
|4,14
|-0,48
|8,38
|TAV Havalimanları
|22,54
|-1,74
|2,50
|Taze Kuru Gıda
|5,13
|-4,11
|-24,56
|Tek-Art Turizm
|0,67
|-2,90
|-21,18
|Tekfen Holding
|22,76
|-1,73
|15,94
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|1,86
|-5,58
|-37,37
|Temapol Polimer Plastik
|2,78
|-2,46
|-9,15
|TGS Dış Ticaret
|3,01
|-0,99
|28,09
|Tofaş Oto. Fab.
|15,41
|-4,70
|-0,65
|Torunlar GMYO
|1,94
|-0,51
|28,48
|Trabzon Liman
|8,05
|-2,19
|-4,05
|Trabzonspor Sportif
|0,83
|0,00
|-39,68
|Trakya Cam
|2,80
|-2,78
|-7,59
|Trend GMYO
|1,19
|-0,83
|-6,30
|TSKB GMYO
|0,68
|1,49
|-17,07
|Tuğçelik
|1,88
|-4,08
|-11,74
|Tukaş
|3,37
|-2,60
|103,01
|Turcas Petrol
|1,22
|-4,69
|-13,48
|Turkcell
|11,39
|0,00
|-6,41
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,77
|-5,75
|-16,22
|Tüpraş
|117,00
|-0,43
|12,14
|Türk Hava Yolları
|11,26
|-3,84
|-30,11
|Türk Prysmian Kablo
|1,61
|-4,73
|-6,65
|Türk Telekom
|3,96
|-2,70
|1,54
|Türk Traktör
|25,40
|-1,55
|-27,22
|Türker Proje Gayrimenkul
|23,78
|-0,59
|-26,01
|Ufuk Yatırım
|1,10
|-1,79
|-3,51
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,21
|0,83
|6,14
|Ulusoy Elektrik
|21,16
|0,38
|32,58
|Ulusoy Un Sanayi
|2,08
|-1,42
|0,00
|Umpaş Holding
|0,34
|-2,86
|-38,18
|Uşak Seramik
|0,96
|-3,03
|-13,51
|Utopya Turizm
|3,02
|4,50
|-26,34
|Uzertaş Boya
|0,85
|0,00
|41,67
|Ülker Bisküvi
|17,46
|-0,74
|19,02
|Ünye Çimento
|2,45
|-5,04
|-29,39
|Vakıf Fin. Kir.
|1,21
|-6,92
|-32,02
|Vakıf GMYO
|1,52
|-4,40
|-23,62
|Vakıf Yat. Ort.
|1,09
|-2,68
|-28,29
|Vakıflar Bankası
|3,39
|-3,14
|-13,08
|Vakko Tekstil
|2,65
|-3,28
|1,60
|Vanet Gıda
|1,37
|-5,52
|5,38
|Verusa Holding
|17,96
|0,06
|8,19
|Verusaturk Girisim
|2,66
|-2,92
|-19,64
|Vestel
|8,85
|2,08
|59,46
|Vestel Beyaz Eşya
|12,50
|1,46
|27,98
|Viking Kağıt
|1,01
|-1,94
|-8,18
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,29
|-3,73
|-25,00
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,85
|-2,12
|15,63
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,52
|5,00
|-9,68
|Yataş
|3,95
|-1,74
|-11,63
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,85
|3,66
|-9,57
|Yeni Gimat GMYO
|7,80
|0,13
|8,63
|Yeşil GMYO
|0,24
|-4,00
|-11,11
|Yeşil Yapı
|0,24
|-4,00
|-7,69
|Yeşil Yatırım Holding
|7,05
|-4,86
|-26,79
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.249,90
|-2,24
|2,31
|Yonga Mobilya
|5,65
|0,00
|-14,39
|Yünsa
|3,97
|-5,02
|-4,91
|Zorlu Enerji
|1,06
|-3,64
|-13,82
(Son)
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