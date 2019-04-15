Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|86.445,00
|88,33
|İş Bankası (B)
|9.158,00
|20,00
|199,26
|İş Bankası (C)
|5,62
|0,18
|24,06
|İş Bankası (Kur.)
|100.000,10
|2,04
|105,75
|İş Fin.Kir.
|7,75
|-0,39
|67,39
|İş Girişim
|2,96
|0,68
|45,10
|İş GMYO
|0,96
|1,05
|-11,11
|İş Y. Men. Değ.
|2,39
|-0,83
|29,41
|İş Yat. Ort.
|0,79
|1,28
|7,03
|İşbir Holding
|164,10
|0,67
|18,91
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,30
|3,45
|-64,29
|İttifak Holding
|4,77
|2,80
|53,87
|İz Hayvancılık Tarım
|4,26
|-0,70
|-35,36
|İzmir Demir Çelik
|1,71
|-0,58
|3,01
|İzmir Fırça
|1,72
|1,18
|-16,91
|İzocam
|20,40
|-0,20
|-4,76
|Jantsa Jant Sanayi
|27,78
|-0,79
|-0,07
|Kafein Yazılım
|6,78
|2,73
|-1,57
|Kapital Yat. Holding
|1,86
|-2,11
|-35,19
|Kaplamin
|3,46
|3,59
|-3,89
|Kardemir (A)
|2,34
|-1,27
|28,57
|Kardemir (B)
|2,30
|-1,29
|25,68
|Kardemir (D)
|2,38
|-1,65
|9,17
|Karel Elektronik
|6,27
|-1,42
|50,36
|Karsan Otomotiv
|1,49
|0,00
|16,41
|Karsu Tekstil
|1,27
|3,25
|1,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,99
|4,17
|61,89
|Kartonsan
|320,00
|-1,02
|0,32
|Katmerciler Ekipman
|4,48
|-1,75
|-23,68
|Kent Gıda
|130,60
|2,27
|9,75
|Kerevitaş Gıda
|1,52
|1,33
|-15,56
|Kervansaray Yat. Holding
|0,26
|-3,70
|-25,71
|Kiler GMYO
|2,10
|0,48
|20,00
|Klimasan Klima
|6,78
|-1,88
|71,21
|Koç Holding
|16,24
|-1,87
|17,27
|Konfrut Gıda
|26,48
|3,68
|10,89
|Konya Çimento
|181,10
|-0,22
|1,74
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,31
|-0,79
|19,54
|Koza Altın
|42,12
|-0,89
|-17,89
|Koza Madencilik
|5,67
|-1,39
|-21,47
|Körfez GMYO
|1,28
|4,07
|4,92
|Kristal Kola
|0,81
|1,25
|-22,86
|Kron Telekomünikasyon
|8,00
|2,17
|-8,05
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,49
|0,52
|21,81
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,46
|8,15
|29,20
|Kütahya Porselen
|4,14
|0,24
|-9,01
|Lider Faktoring
|2,18
|1,40
|-3,11
|Link Bilgisayar
|13,31
|0,83
|59,98
|Logo Yazılım
|37,20
|-1,48
|37,07
|Lokman Hekim Sağlık
|4,37
|0,00
|-2,89
|Lüks Kadife
|4,17
|-2,11
|-14,02
|Makina Takım
|1,34
|0,75
|-12,99
|Mardin Çimento
|3,26
|-0,61
|0,00
|Marka Yatırım Holding
|0,59
|1,72
|-4,84
|Marmaris Altınyunus
|16,18
|-0,37
|-7,86
|Marshall
|23,44
|0,60
|-7,06
|Martı GMYO
|0,65
|1,56
|0,00
|Martı Otel
|0,61
|0,00
|5,17
|Mavi Giyim
|37,20
|1,36
|15,46
|Mazhar Zorlu Holding
|3,79
|4,70
|-0,52
|Mega Polietilen
|2,03
|-0,98
|-0,49
|Menderes Tekstil
|0,67
|-2,90
|-6,94
|Mensa
|0,21
|-8,70
|50,00
|Merit Turizm
|8,85
|0,57
|47,75
|Merko Gıda
|0,67
|-6,94
|-33,66
|Metal Gayrimenkul
|0,89
|-1,11
|2,30
|Metemtur Otelcilik
|1,07
|0,94
|1,90
|Metro Holding
|0,77
|-2,53
|1,32
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,15
|-0,86
|4,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,33
|0,00
|12,71
|Migros Ticaret
|13,72
|0,51
|-7,92
|Milpa
|1,45
|0,69
|1,45
|Mistral GMYO
|1,26
|3,28
|-17,65
|MLP Sağlık
|12,08
|-2,50
|12,90
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,00
|-4,76
|-9,09
|Mondi Tire Kutsan
|1,96
|0,00
|5,38
|Net Holding
|1,68
|0,00
|-14,29
|Netaş Telekom.
|7,56
|-0,13
|17,03
|Niğbaş Niğde Beton
|7,30
|0,14
|82,50
|Nuh Çimento
|7,15
|0,56
|-7,62
|Nurol GMYO
|2,18
|2,35
|3,81
|Odaş Elektrik
|1,54
|-1,28
|9,37
|Olmuksan-IP
|3,85
|0,00
|14,24
|Orge Enerji Elektrik
|3,12
|-0,32
|0,00
|Orma Orman Mahsulleri
|1,36
|18,26
|13,33
|Osmanlı Menkul
|1,59
|4,61
|-7,56
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,08
|-0,92
|0,00
|Otokar
|105,00
|-0,85
|22,25
|Oyak Yat. Ort.
|1,12
|1,82
|-31,29
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,14
|4,59
|11,76
|Özak GMYO
|2,57
|-1,15
|21,80
|Özbal Çelik Boru
|1,21
|-0,82
|-12,32
|Özderici GMYO
|0,84
|3,70
|-64,26
|Özerden Plastik
|2,90
|0,00
|16,00
|Panora GMYO
|4,31
|1,17
|14,02
|Park Elek.Madencilik
|2,33
|-0,43
|-3,32
|Parsan
|9,97
|-2,73
|13,81
|Pegasus
|29,38
|-1,14
|28,18
|Peker GMYO
|3,73
|-2,61
|-54,65
|Penguen Gıda
|1,41
|0,00
|30,56
|Pera GMYO
|0,49
|0,00
|-36,36
|Pergamon Dış Ticaret
|6,89
|-1,43
|12,81
|Petkim
|4,51
|-0,22
|-10,52
|Petrokent Turizm
|69,00
|3,53
|0,44
|Pınar Et ve Un
|7,03
|0,14
|37,30
|Pınar Su
|1,28
|0,00
|2,40
|Pınar Süt
|7,22
|-0,69
|9,06
|Plastikkart
|3,79
|-2,32
|40,37
|Polisan Holding
|3,18
|-0,63
|4,30
|Politeknik Metal
|42,44
|2,91
|21,03
|Prizma Press Matbaacılık
|1,70
|0,59
|9,68
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,65
|1,09
|-31,62
|QNB Finansbank
|6,67
|0,45
|-25,97
|Ral Yatırım Holding
|3,25
|-2,40
|76,63
|Ray Sigorta
|2,17
|1,88
|56,12
|Reysaş GMYO
|0,88
|0,00
|27,54
|Reysaş Lojistik
|0,71
|-1,39
|-4,05
|Rhea Girişim
|0,73
|0,00
|10,61
|Rodrigo Tekstil
|2,78
|-1,42
|46,32
|Royal Halı
|1,39
|2,21
|40,40
|RTA Laboratuvarları
|1,36
|0,00
|-21,84
|Sabancı Holding
|7,64
|-3,29
|5,63
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,13
|-0,47
|14,01
|Salix Yatırım Holding
|2,55
|6,25
|-33,77
|Sanel Mühendislik
|2,49
|-0,40
|14,22
|Sanifoam Sünger
|1,94
|2,65
|55,20
|Sanko Pazarlama
|2,17
|0,46
|-6,06
|Saray Matbaacılık
|1,08
|1,89
|8,00
|Sarkuysan
|3,29
|-1,20
|-3,52
|Sasa Polyester
|8,15
|0,37
|-0,49
|Say Reklamcılık
|0,84
|0,00
|-10,64
|Sekuro Plastik
|2,95
|-0,67
|-0,34
|Selçuk Ecza Deposu
|3,86
|0,00
|38,35
|Selçuk Gıda
|1,52
|-0,65
|14,29
|Senkron Güvenlik
|4,75
|3,04
|375,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,41
|0,42
|23,59
|Servet GMYO
|3,95
|-0,25
|-15,96
|Seyitler Kimya
|3,68
|-1,60
|-4,42
|Silverline Endüstri
|1,15
|0,00
|-14,18
|Sinpaş GMYO
|0,41
|2,50
|10,81
|Soda Sanayii
|7,27
|0,14
|2,39
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,90
|1,28
|25,40
|Söktaş
|1,55
|1,97
|22,05
|Sönmez Filament
|3,34
|0,60
|7,05
|Sönmez Pamuklu
|3,16
|0,64
|1,28
|Sumaş Suni Tahta
|7,28
|0,00
|4,00
|Şeker Fin. Kir.
|3,08
|-2,53
|9,22
|Şekerbank
|1,05
|0,00
|-4,55
|Şişe Cam
|5,89
|-3,13
|3,88
|Şok Marketler
|9,22
|-0,43
|-14,23
|T. Halk Bankası
|6,20
|-0,16
|-11,68
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,92
|-1,17
|-21,71
|T.S.K.B.
|0,76
|1,33
|-6,17
|T.Tuborg
|8,55
|-0,47
|7,76
|Taç Tarım Ürünleri
|3,68
|-1,08
|-27,27
|Tat Gıda
|4,25
|-0,23
|11,26
|TAV Havalimanları
|23,74
|-1,66
|7,95
|Taze Kuru Gıda
|5,95
|-0,17
|-12,50
|Tek-Art Turizm
|0,74
|2,78
|-12,94
|Tekfen Holding
|23,90
|-1,48
|21,75
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,54
|-0,78
|-14,48
|Temapol Polimer Plastik
|2,87
|-0,69
|-6,21
|TGS Dış Ticaret
|2,73
|-0,73
|16,17
|Tofaş Oto. Fab.
|18,51
|-2,58
|19,33
|Torunlar GMYO
|2,33
|2,19
|54,30
|Trabzon Liman
|9,21
|-0,43
|9,77
|Trabzonspor Sportif
|0,92
|0,00
|-33,14
|Trakya Cam
|3,31
|0,00
|9,24
|Trend GMYO
|1,37
|-2,14
|7,87
|TSKB GMYO
|0,77
|2,67
|-6,10
|Tuğçelik
|2,14
|0,00
|0,47
|Tukaş
|3,80
|-2,06
|128,92
|Turcas Petrol
|1,39
|0,00
|-1,42
|Turkcell
|12,64
|1,20
|3,86
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,34
|-0,69
|-3,56
|Tüpraş
|127,10
|-2,08
|21,82
|Türk Hava Yolları
|13,94
|0,36
|-13,47
|Türk Prysmian Kablo
|1,98
|1,54
|12,50
|Türk Telekom
|4,39
|0,23
|12,56
|Türk Traktör
|31,00
|-0,64
|-11,17
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,70
|-0,60
|-16,93
|Ufuk Yatırım
|1,14
|-0,87
|0,00
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,40
|1,45
|22,81
|Ulusoy Elektrik
|19,84
|3,33
|24,31
|Ulusoy Un Sanayi
|2,40
|0,42
|15,38
|Umpaş Holding
|0,41
|0,00
|-25,45
|Uşak Seramik
|1,00
|-0,99
|-9,91
|Utopya Turizm
|6,60
|-4,90
|60,98
|Uzertaş Boya
|1,06
|-3,64
|76,67
|Ülker Bisküvi
|19,00
|1,88
|29,52
|Ünye Çimento
|3,12
|-3,41
|-10,09
|Vakıf Fin. Kir.
|1,40
|-1,41
|-21,35
|Vakıf GMYO
|1,87
|-1,06
|-6,03
|Vakıf Yat. Ort.
|1,16
|1,75
|-23,68
|Vakıflar Bankası
|4,30
|-0,23
|10,26
|Vakko Tekstil
|3,04
|1,67
|10,95
|Vanet Gıda
|1,43
|0,00
|10,00
|Verusa Holding
|20,50
|-2,94
|23,49
|Verusaturk Girisim
|3,13
|-0,63
|-5,44
|Vestel
|13,25
|4,00
|138,74
|Vestel Beyaz Eşya
|17,32
|0,99
|44,09
|Viking Kağıt
|1,01
|0,00
|-8,18
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,45
|1,40
|-15,70
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,10
|-0,94
|31,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,54
|2,01
|-8,96
|Yataş
|4,70
|-0,21
|5,15
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,84
|1,20
|-10,64
|Yeni Gimat GMYO
|8,80
|0,00
|9,59
|Yeşil GMYO
|0,27
|3,85
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,25
|-3,85
|-3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|8,71
|0,11
|-9,55
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.239,90
|1,86
|Yonga Mobilya
|6,41
|-1,69
|-2,88
|Yünsa
|4,42
|1,84
|5,87
|Zorlu Enerji
|1,24
|-0,80
|0,81
(Son)
Kaynak: AA