Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|86.445,00
|19,99
|88,33
|İş Bankası (B)
|7.631,70
|20,00
|149,39
|İş Bankası (C)
|5,61
|-0,71
|23,84
|İş Bankası (Kur.)
|98.000,00
|101,64
|İş Fin.Kir.
|7,78
|0,13
|68,03
|İş Girişim
|2,94
|0,00
|44,12
|İş GMYO
|0,95
|0,00
|-12,04
|İş Y. Men. Değ.
|2,41
|0,00
|30,49
|İş Yat. Ort.
|0,78
|0,00
|5,68
|İşbir Holding
|163,00
|0,06
|18,12
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,29
|-3,33
|-65,48
|İttifak Holding
|4,64
|0,43
|49,68
|İz Hayvancılık Tarım
|4,29
|-5,92
|-34,90
|İzmir Demir Çelik
|1,72
|2,38
|3,61
|İzmir Fırça
|1,70
|-1,16
|-17,87
|İzocam
|20,44
|0,29
|-4,58
|Jantsa Jant Sanayi
|28,00
|0,21
|0,72
|Kafein Yazılım
|6,60
|-1,20
|-4,18
|Kapital Yat. Holding
|1,90
|0,00
|-33,80
|Kaplamin
|3,34
|-0,30
|-7,22
|Kardemir (A)
|2,37
|0,85
|30,22
|Kardemir (B)
|2,33
|1,30
|27,32
|Kardemir (D)
|2,42
|0,41
|11,01
|Karel Elektronik
|6,36
|-1,85
|52,52
|Karsan Otomotiv
|1,49
|0,68
|16,41
|Karsu Tekstil
|1,23
|-3,91
|-1,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,75
|6,48
|55,41
|Kartonsan
|323,30
|0,09
|1,35
|Katmerciler Ekipman
|4,56
|1,11
|-22,32
|Kent Gıda
|127,70
|3,99
|7,31
|Kerevitaş Gıda
|1,50
|-1,32
|-16,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,27
|-3,57
|-22,86
|Kiler GMYO
|2,09
|5,56
|19,43
|Klimasan Klima
|6,91
|0,88
|74,49
|Koç Holding
|16,55
|-0,54
|19,51
|Konfrut Gıda
|25,54
|-1,24
|6,95
|Konya Çimento
|181,50
|-0,27
|1,97
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,40
|1,79
|20,49
|Koza Altın
|42,50
|0,47
|-17,15
|Koza Madencilik
|5,75
|1,59
|-20,36
|Körfez GMYO
|1,23
|1,65
|0,82
|Kristal Kola
|0,80
|-1,23
|-23,81
|Kron Telekomünikasyon
|7,83
|-1,01
|-10,00
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,39
|0,73
|21,19
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,35
|0,00
|19,47
|Kütahya Porselen
|4,13
|-0,72
|-9,23
|Lider Faktoring
|2,15
|-2,27
|-4,44
|Link Bilgisayar
|13,20
|-0,45
|58,65
|Logo Yazılım
|37,76
|1,23
|39,13
|Lokman Hekim Sağlık
|4,37
|-2,46
|-2,89
|Lüks Kadife
|4,26
|-0,93
|-12,16
|Makina Takım
|1,33
|0,76
|-13,64
|Mardin Çimento
|3,28
|0,61
|0,61
|Marka Yatırım Holding
|0,58
|-1,69
|-6,45
|Marmaris Altınyunus
|16,24
|0,00
|-7,52
|Marshall
|23,30
|-0,43
|-7,61
|Martı GMYO
|0,64
|-3,03
|-1,54
|Martı Otel
|0,61
|-3,17
|5,17
|Mavi Giyim
|36,70
|-0,49
|13,90
|Mazhar Zorlu Holding
|3,62
|-1,90
|-4,99
|Mega Polietilen
|2,05
|-0,97
|0,49
|Menderes Tekstil
|0,69
|1,47
|-4,17
|Mensa
|0,23
|0,00
|64,29
|Merit Turizm
|8,80
|0,00
|46,91
|Merko Gıda
|0,72
|-1,37
|-28,71
|Metal Gayrimenkul
|0,90
|-1,10
|3,45
|Metemtur Otelcilik
|1,06
|-0,93
|0,95
|Metro Holding
|0,79
|1,28
|3,95
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,16
|0,87
|5,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,33
|-1,48
|12,71
|Migros Ticaret
|13,65
|-1,59
|-8,39
|Milpa
|1,44
|0,00
|0,75
|Mistral GMYO
|1,22
|0,00
|-20,26
|MLP Sağlık
|12,39
|-4,32
|15,79
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,05
|-4,55
|Mondi Tire Kutsan
|1,96
|1,03
|5,38
|Net Holding
|1,68
|-0,59
|-14,29
|Netaş Telekom.
|7,57
|0,00
|17,18
|Niğbaş Niğde Beton
|7,29
|4,14
|82,25
|Nuh Çimento
|7,11
|-0,56
|-8,14
|Nurol GMYO
|2,13
|0,47
|1,43
|Odaş Elektrik
|1,56
|-1,27
|10,79
|Olmuksan-IP
|3,85
|-1,28
|14,24
|Orge Enerji Elektrik
|3,13
|0,32
|0,32
|Orma Orman Mahsulleri
|1,15
|-4,96
|-4,17
|Osmanlı Menkul
|1,52
|1,33
|-11,63
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,09
|-0,91
|0,93
|Otokar
|105,90
|2,22
|23,30
|Oyak Yat. Ort.
|1,10
|0,00
|-32,52
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,09
|0,93
|6,86
|Özak GMYO
|2,60
|2,36
|23,22
|Özbal Çelik Boru
|1,22
|4,27
|-11,59
|Özderici GMYO
|0,81
|-1,22
|-65,53
|Özerden Plastik
|2,90
|0,69
|16,00
|Panora GMYO
|4,26
|-0,23
|12,70
|Park Elek.Madencilik
|2,34
|4,00
|-2,90
|Parsan
|10,25
|8,47
|17,01
|Pegasus
|29,72
|1,71
|29,67
|Peker GMYO
|3,83
|3,23
|-53,43
|Penguen Gıda
|1,41
|-0,70
|30,56
|Pera GMYO
|0,49
|-2,00
|-36,36
|Pergamon Dış Ticaret
|6,99
|-0,85
|14,45
|Petkim
|4,52
|-0,88
|-10,32
|Petrokent Turizm
|66,65
|-0,45
|-2,98
|Pınar Et ve Un
|7,02
|0,86
|37,11
|Pınar Su
|1,28
|-2,29
|2,40
|Pınar Süt
|7,27
|-0,41
|9,82
|Plastikkart
|3,88
|13,12
|43,70
|Polisan Holding
|3,20
|0,00
|4,96
|Politeknik Metal
|41,24
|-0,24
|17,60
|Prizma Press Matbaacılık
|1,69
|-2,31
|9,03
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,60
|-3,56
|-32,35
|QNB Finansbank
|6,64
|0,15
|-26,30
|Ral Yatırım Holding
|3,33
|3,42
|80,98
|Ray Sigorta
|2,13
|-2,29
|53,24
|Reysaş GMYO
|0,88
|1,15
|27,54
|Reysaş Lojistik
|0,72
|0,00
|-2,70
|Rhea Girişim
|0,73
|0,00
|10,61
|Rodrigo Tekstil
|2,82
|0,00
|48,42
|Royal Halı
|1,36
|0,74
|37,37
|RTA Laboratuvarları
|1,36
|-1,45
|-21,84
|Sabancı Holding
|7,90
|-0,88
|9,23
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,14
|-0,47
|14,55
|Salix Yatırım Holding
|2,40
|1,69
|-37,66
|Sanel Mühendislik
|2,50
|-0,40
|14,68
|Sanifoam Sünger
|1,89
|-1,05
|51,20
|Sanko Pazarlama
|2,16
|-1,82
|-6,49
|Saray Matbaacılık
|1,06
|0,00
|6,00
|Sarkuysan
|3,33
|0,00
|-2,35
|Sasa Polyester
|8,12
|-0,73
|-0,85
|Say Reklamcılık
|0,84
|0,00
|-10,64
|Sekuro Plastik
|2,97
|-1,98
|0,34
|Selçuk Ecza Deposu
|3,86
|4,61
|38,35
|Selçuk Gıda
|1,53
|1,32
|15,04
|Senkron Güvenlik
|4,61
|0,22
|361,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,40
|-2,83
|23,08
|Servet GMYO
|3,96
|-1,49
|-15,74
|Seyitler Kimya
|3,74
|-0,53
|-2,86
|Silverline Endüstri
|1,15
|0,00
|-14,18
|Sinpaş GMYO
|0,40
|2,56
|8,11
|Soda Sanayii
|7,26
|1,11
|2,25
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,80
|-0,38
|23,81
|Söktaş
|1,52
|0,00
|19,69
|Sönmez Filament
|3,32
|-0,30
|6,41
|Sönmez Pamuklu
|3,14
|-0,32
|0,64
|Sumaş Suni Tahta
|7,28
|1,11
|4,00
|Şeker Fin. Kir.
|3,16
|-1,86
|12,06
|Şekerbank
|1,05
|0,00
|-4,55
|Şişe Cam
|6,08
|0,83
|7,23
|Şok Marketler
|9,26
|1,09
|-13,86
|T. Halk Bankası
|6,21
|-1,11
|-11,54
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,18
|6,33
|-20,79
|T.S.K.B.
|0,75
|-2,60
|-7,41
|T.Tuborg
|8,59
|1,06
|8,27
|Taç Tarım Ürünleri
|3,72
|-0,27
|-26,48
|Tat Gıda
|4,26
|-0,23
|11,52
|TAV Havalimanları
|24,14
|0,42
|9,77
|Taze Kuru Gıda
|5,96
|0,00
|-12,35
|Tek-Art Turizm
|0,72
|0,00
|-15,29
|Tekfen Holding
|24,26
|1,08
|23,59
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,56
|-1,92
|-13,80
|Temapol Polimer Plastik
|2,89
|-0,69
|-5,56
|TGS Dış Ticaret
|2,75
|1,10
|17,02
|Tofaş Oto. Fab.
|19,00
|0,00
|22,49
|Torunlar GMYO
|2,28
|0,88
|50,99
|Trabzon Liman
|9,25
|-0,11
|10,25
|Trabzonspor Sportif
|0,92
|1,10
|-33,14
|Trakya Cam
|3,31
|0,91
|9,24
|Trend GMYO
|1,40
|2,94
|10,24
|TSKB GMYO
|0,75
|4,17
|-8,54
|Tuğçelik
|2,14
|-1,38
|0,47
|Tukaş
|3,88
|-1,27
|133,73
|Turcas Petrol
|1,39
|-1,42
|-1,42
|Turkcell
|12,49
|1,05
|2,63
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,37
|0,69
|-2,89
|Tüpraş
|129,80
|1,96
|24,41
|Türk Hava Yolları
|13,89
|-1,00
|-13,78
|Türk Prysmian Kablo
|1,95
|-0,51
|10,80
|Türk Telekom
|4,38
|-1,13
|12,31
|Türk Traktör
|31,20
|-1,39
|-10,60
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,86
|-0,15
|-16,43
|Ufuk Yatırım
|1,15
|0,88
|0,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,38
|-1,43
|21,05
|Ulusoy Elektrik
|19,20
|1,05
|20,30
|Ulusoy Un Sanayi
|2,39
|0,00
|14,90
|Umpaş Holding
|0,41
|2,50
|-25,45
|Uşak Seramik
|1,01
|0,00
|-9,01
|Utopya Turizm
|6,94
|-1,14
|69,27
|Uzertaş Boya
|1,10
|0,92
|83,33
|Ülker Bisküvi
|18,65
|0,27
|27,13
|Ünye Çimento
|3,23
|4,53
|-6,92
|Vakıf Fin. Kir.
|1,42
|-0,70
|-20,22
|Vakıf GMYO
|1,89
|0,53
|-5,03
|Vakıf Yat. Ort.
|1,14
|-0,87
|-25,00
|Vakıflar Bankası
|4,31
|-0,46
|10,51
|Vakko Tekstil
|2,99
|-0,66
|9,12
|Vanet Gıda
|1,43
|-4,03
|10,00
|Verusa Holding
|21,12
|-5,29
|27,23
|Verusaturk Girisim
|3,15
|-0,32
|-4,83
|Vestel
|12,74
|-2,60
|129,55
|Vestel Beyaz Eşya
|17,15
|-1,61
|42,68
|Viking Kağıt
|1,01
|-0,98
|-8,18
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,43
|0,00
|-16,86
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,12
|0,47
|32,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,49
|-2,35
|-10,75
|Yataş
|4,71
|-0,84
|5,37
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,83
|0,00
|-11,70
|Yeni Gimat GMYO
|8,80
|-0,45
|9,59
|Yeşil GMYO
|0,26
|0,00
|-3,70
|Yeşil Yapı
|0,26
|0,00
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|8,70
|-1,25
|-9,66
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.239,90
|-0,43
|1,86
|Yonga Mobilya
|6,52
|4,49
|-1,21
|Yünsa
|4,34
|-0,46
|3,96
|Zorlu Enerji
|1,25
|-0,79
|1,63
(Son)
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