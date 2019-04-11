Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|72.041,70
|56,95
|İş Bankası (B)
|6.359,80
|20,00
|107,82
|İş Bankası (C)
|5,65
|-2,25
|24,72
|İş Bankası (Kur.)
|98.000,00
|101,64
|İş Fin.Kir.
|7,77
|0,26
|67,82
|İş Girişim
|2,94
|-2,33
|44,12
|İş GMYO
|0,95
|0,00
|-12,04
|İş Y. Men. Değ.
|2,41
|-0,41
|30,49
|İş Yat. Ort.
|0,78
|-1,27
|5,68
|İşbir Holding
|162,90
|0,25
|18,04
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,30
|0,00
|-64,29
|İttifak Holding
|4,62
|5,72
|49,03
|İz Hayvancılık Tarım
|4,56
|-7,13
|-30,80
|İzmir Demir Çelik
|1,68
|-1,75
|1,20
|İzmir Fırça
|1,72
|-0,58
|-16,91
|İzocam
|20,38
|-0,97
|-4,86
|Jantsa Jant Sanayi
|27,94
|-0,21
|0,50
|Kafein Yazılım
|6,68
|-1,91
|-3,02
|Kapital Yat. Holding
|1,90
|-2,06
|-33,80
|Kaplamin
|3,35
|0,30
|-6,94
|Kardemir (A)
|2,35
|-1,26
|29,12
|Kardemir (B)
|2,30
|-2,13
|25,68
|Kardemir (D)
|2,41
|-1,23
|10,55
|Karel Elektronik
|6,48
|-3,14
|55,40
|Karsan Otomotiv
|1,48
|-0,67
|15,62
|Karsu Tekstil
|1,28
|1,59
|2,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,40
|2,86
|45,95
|Kartonsan
|323,00
|-2,06
|1,26
|Katmerciler Ekipman
|4,51
|-5,45
|-23,17
|Kent Gıda
|122,80
|-0,41
|3,19
|Kerevitaş Gıda
|1,52
|-4,40
|-15,56
|Kervansaray Yat. Holding
|0,28
|0,00
|-20,00
|Kiler GMYO
|1,98
|-3,41
|13,14
|Klimasan Klima
|6,85
|-3,93
|72,98
|Koç Holding
|16,64
|-0,66
|20,16
|Konfrut Gıda
|25,86
|1,25
|8,29
|Konya Çimento
|182,00
|-1,62
|2,25
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,20
|0,81
|18,38
|Koza Altın
|42,30
|-3,34
|-17,54
|Koza Madencilik
|5,66
|-1,39
|-21,61
|Körfez GMYO
|1,21
|-2,42
|-0,82
|Kristal Kola
|0,81
|-1,22
|-22,86
|Kron Telekomünikasyon
|7,91
|-0,13
|-9,08
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,25
|-3,61
|20,31
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,35
|-3,57
|19,47
|Kütahya Porselen
|4,16
|-0,24
|-8,57
|Lider Faktoring
|2,20
|-0,45
|-2,22
|Link Bilgisayar
|13,26
|-1,27
|59,37
|Logo Yazılım
|37,30
|-2,61
|37,44
|Lokman Hekim Sağlık
|4,48
|2,75
|-0,44
|Lüks Kadife
|4,30
|-1,15
|-11,34
|Makina Takım
|1,32
|-0,75
|-14,29
|Mardin Çimento
|3,26
|-1,51
|0,00
|Marka Yatırım Holding
|0,59
|-3,28
|-4,84
|Marmaris Altınyunus
|16,24
|0,25
|-7,52
|Marshall
|23,40
|-0,59
|-7,22
|Martı GMYO
|0,66
|-1,49
|1,54
|Martı Otel
|0,63
|1,61
|8,62
|Mavi Giyim
|36,88
|1,21
|14,46
|Mazhar Zorlu Holding
|3,69
|-0,81
|-3,15
|Mega Polietilen
|2,07
|-0,96
|1,47
|Menderes Tekstil
|0,68
|-1,45
|-5,56
|Mensa
|0,23
|-4,17
|64,29
|Merit Turizm
|8,80
|-2,22
|46,91
|Merko Gıda
|0,73
|10,61
|-27,72
|Metal Gayrimenkul
|0,91
|-1,09
|4,60
|Metemtur Otelcilik
|1,07
|0,94
|1,90
|Metro Holding
|0,78
|-1,27
|2,63
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,15
|-2,54
|4,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,35
|0,00
|14,41
|Migros Ticaret
|13,87
|-1,42
|-6,91
|Milpa
|1,44
|1,41
|0,75
|Mistral GMYO
|1,22
|0,83
|-20,26
|MLP Sağlık
|12,95
|2,29
|21,03
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,05
|-2,78
|-4,55
|Mondi Tire Kutsan
|1,94
|-1,52
|4,30
|Net Holding
|1,69
|0,00
|-13,78
|Netaş Telekom.
|7,57
|-2,32
|17,18
|Niğbaş Niğde Beton
|7,00
|3,55
|75,00
|Nuh Çimento
|7,15
|0,42
|-7,62
|Nurol GMYO
|2,12
|0,95
|0,95
|Odaş Elektrik
|1,58
|-3,07
|12,21
|Olmuksan-IP
|3,90
|0,00
|15,73
|Orge Enerji Elektrik
|3,12
|-1,58
|0,00
|Orma Orman Mahsulleri
|1,21
|-3,20
|0,83
|Osmanlı Menkul
|1,50
|-5,06
|-12,79
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,10
|1,85
|1,85
|Otokar
|103,60
|-0,29
|20,62
|Oyak Yat. Ort.
|1,10
|-2,65
|-32,52
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,08
|0,00
|5,88
|Özak GMYO
|2,54
|-4,15
|20,38
|Özbal Çelik Boru
|1,17
|1,74
|-15,22
|Özderici GMYO
|0,82
|0,00
|-65,11
|Özerden Plastik
|2,88
|-0,69
|15,20
|Panora GMYO
|4,27
|-1,16
|12,97
|Park Elek.Madencilik
|2,25
|-0,88
|-6,64
|Parsan
|9,45
|-2,78
|7,88
|Pegasus
|29,22
|0,97
|27,49
|Peker GMYO
|3,71
|0,27
|-54,89
|Penguen Gıda
|1,42
|0,71
|31,48
|Pera GMYO
|0,50
|0,00
|-35,06
|Pergamon Dış Ticaret
|7,05
|-1,12
|15,43
|Petkim
|4,56
|-0,87
|-9,52
|Petrokent Turizm
|66,95
|-4,29
|-2,55
|Pınar Et ve Un
|6,96
|-1,42
|35,94
|Pınar Su
|1,31
|-9,66
|4,80
|Pınar Süt
|7,30
|1,81
|10,27
|Plastikkart
|3,43
|-2,28
|27,04
|Polisan Holding
|3,20
|0,00
|4,96
|Politeknik Metal
|41,34
|-0,34
|17,89
|Prizma Press Matbaacılık
|1,73
|0,00
|11,61
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,77
|0,00
|-29,85
|QNB Finansbank
|6,63
|0,30
|-26,42
|Ral Yatırım Holding
|3,22
|-3,30
|75,00
|Ray Sigorta
|2,18
|-2,68
|56,83
|Reysaş GMYO
|0,87
|-4,40
|26,09
|Reysaş Lojistik
|0,72
|0,00
|-2,70
|Rhea Girişim
|0,73
|-1,35
|10,61
|Rodrigo Tekstil
|2,82
|-0,35
|48,42
|Royal Halı
|1,35
|-0,74
|36,36
|RTA Laboratuvarları
|1,38
|-0,72
|-20,69
|Sabancı Holding
|7,97
|-1,60
|10,20
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,15
|0,94
|15,08
|Salix Yatırım Holding
|2,36
|5,83
|-38,70
|Sanel Mühendislik
|2,51
|0,40
|15,14
|Sanifoam Sünger
|1,91
|-3,54
|52,80
|Sanko Pazarlama
|2,20
|2,80
|-4,76
|Saray Matbaacılık
|1,06
|0,00
|6,00
|Sarkuysan
|3,33
|-0,60
|-2,35
|Sasa Polyester
|8,18
|-0,97
|-0,12
|Say Reklamcılık
|0,84
|0,00
|-10,64
|Sekuro Plastik
|3,03
|-1,30
|2,36
|Selçuk Ecza Deposu
|3,69
|-4,90
|32,26
|Selçuk Gıda
|1,51
|4,14
|13,53
|Senkron Güvenlik
|4,60
|-4,17
|360,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,47
|7,86
|26,67
|Servet GMYO
|4,02
|-2,43
|-14,47
|Seyitler Kimya
|3,76
|-0,79
|-2,34
|Silverline Endüstri
|1,15
|-1,71
|-14,18
|Sinpaş GMYO
|0,39
|0,00
|5,41
|Soda Sanayii
|7,18
|-0,42
|1,13
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,83
|1,69
|24,29
|Söktaş
|1,52
|-1,94
|19,69
|Sönmez Filament
|3,33
|-1,48
|6,73
|Sönmez Pamuklu
|3,15
|-0,94
|0,96
|Sumaş Suni Tahta
|7,20
|0,28
|2,86
|Şeker Fin. Kir.
|3,22
|3,21
|14,18
|Şekerbank
|1,05
|0,00
|-4,55
|Şişe Cam
|6,03
|-0,66
|6,35
|Şok Marketler
|9,16
|-1,08
|-14,79
|T. Halk Bankası
|6,28
|-1,57
|-10,54
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,86
|-2,16
|-25,50
|T.S.K.B.
|0,77
|-1,28
|-4,94
|T.Tuborg
|8,50
|-2,19
|7,13
|Taç Tarım Ürünleri
|3,73
|-6,52
|-26,28
|Tat Gıda
|4,27
|-0,47
|11,78
|TAV Havalimanları
|24,04
|-1,39
|9,32
|Taze Kuru Gıda
|5,96
|-0,67
|-12,35
|Tek-Art Turizm
|0,72
|0,00
|-15,29
|Tekfen Holding
|24,00
|0,50
|22,26
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,61
|-1,88
|-12,12
|Temapol Polimer Plastik
|2,91
|-0,34
|-4,90
|TGS Dış Ticaret
|2,72
|-1,09
|15,74
|Tofaş Oto. Fab.
|19,00
|-1,81
|22,49
|Torunlar GMYO
|2,26
|0,89
|49,67
|Trabzon Liman
|9,26
|0,43
|10,37
|Trabzonspor Sportif
|0,91
|-1,09
|-33,87
|Trakya Cam
|3,28
|-1,50
|8,25
|Trend GMYO
|1,36
|-2,16
|7,09
|TSKB GMYO
|0,72
|0,00
|-12,20
|Tuğçelik
|2,17
|-19,93
|1,88
|Tukaş
|3,93
|-0,51
|136,75
|Turcas Petrol
|1,41
|0,00
|0,00
|Turkcell
|12,36
|-1,98
|1,56
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,34
|-2,03
|-3,56
|Tüpraş
|127,30
|-2,82
|22,01
|Türk Hava Yolları
|14,03
|0,43
|-12,91
|Türk Prysmian Kablo
|1,96
|-0,51
|11,36
|Türk Telekom
|4,43
|0,45
|13,59
|Türk Traktör
|31,64
|-1,98
|-9,34
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,90
|-0,37
|-16,30
|Ufuk Yatırım
|1,14
|0,00
|0,00
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,40
|0,72
|22,81
|Ulusoy Elektrik
|19,00
|2,48
|19,05
|Ulusoy Un Sanayi
|2,39
|-4,40
|14,90
|Umpaş Holding
|0,40
|0,00
|-27,27
|Uşak Seramik
|1,01
|0,00
|-9,01
|Utopya Turizm
|7,02
|1,45
|71,22
|Uzertaş Boya
|1,09
|3,81
|81,67
|Ülker Bisküvi
|18,60
|-1,80
|26,79
|Ünye Çimento
|3,09
|1,64
|-10,95
|Vakıf Fin. Kir.
|1,43
|-2,05
|-19,66
|Vakıf GMYO
|1,88
|-2,08
|-5,53
|Vakıf Yat. Ort.
|1,15
|0,88
|-24,34
|Vakıflar Bankası
|4,33
|-1,37
|11,03
|Vakko Tekstil
|3,01
|-3,83
|9,85
|Vanet Gıda
|1,49
|-0,67
|14,62
|Verusa Holding
|22,30
|1,18
|34,34
|Verusaturk Girisim
|3,16
|0,32
|-4,53
|Vestel
|13,08
|1,47
|135,68
|Vestel Beyaz Eşya
|17,43
|-1,13
|45,01
|Viking Kağıt
|1,02
|-0,97
|-7,27
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,43
|-1,38
|-16,86
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,11
|-1,40
|31,87
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,55
|-1,16
|-8,60
|Yataş
|4,75
|-4,04
|6,26
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,83
|2,47
|-11,70
|Yeni Gimat GMYO
|8,84
|-0,67
|10,09
|Yeşil GMYO
|0,26
|-3,70
|-3,70
|Yeşil Yapı
|0,26
|0,00
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|8,81
|-1,23
|-8,52
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.249,50
|0,20
|2,30
|Yonga Mobilya
|6,24
|-0,32
|-5,45
|Yünsa
|4,36
|-0,23
|4,43
|Zorlu Enerji
|1,26
|-1,56
|2,44
(Son)
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