Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 72.041,70 56,95
İş Bankası (B) 6.359,80 20,00 107,82
İş Bankası (C) 5,65 -2,25 24,72
İş Bankası (Kur.) 98.000,00 101,64
İş Fin.Kir. 7,77 0,26 67,82
İş Girişim 2,94 -2,33 44,12
İş GMYO 0,95 0,00 -12,04
İş Y. Men. Değ. 2,41 -0,41 30,49
İş Yat. Ort. 0,78 -1,27 5,68
İşbir Holding 162,90 0,25 18,04
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,30 0,00 -64,29
İttifak Holding 4,62 5,72 49,03
İz Hayvancılık Tarım 4,56 -7,13 -30,80
İzmir Demir Çelik 1,68 -1,75 1,20
İzmir Fırça 1,72 -0,58 -16,91
İzocam 20,38 -0,97 -4,86
Jantsa Jant Sanayi 27,94 -0,21 0,50
Kafein Yazılım 6,68 -1,91 -3,02
Kapital Yat. Holding 1,90 -2,06 -33,80
Kaplamin 3,35 0,30 -6,94
Kardemir (A) 2,35 -1,26 29,12
Kardemir (B) 2,30 -2,13 25,68
Kardemir (D) 2,41 -1,23 10,55
Karel Elektronik 6,48 -3,14 55,40
Karsan Otomotiv 1,48 -0,67 15,62
Karsu Tekstil 1,28 1,59 2,40
Karsusan Su Ürünleri San. 5,40 2,86 45,95
Kartonsan 323,00 -2,06 1,26
Katmerciler Ekipman 4,51 -5,45 -23,17
Kent Gıda 122,80 -0,41 3,19
Kerevitaş Gıda 1,52 -4,40 -15,56
Kervansaray Yat. Holding 0,28 0,00 -20,00
Kiler GMYO 1,98 -3,41 13,14
Klimasan Klima 6,85 -3,93 72,98
Koç Holding 16,64 -0,66 20,16
Konfrut Gıda 25,86 1,25 8,29
Konya Çimento 182,00 -1,62 2,25
Kordsa Teknik Tekstil 11,20 0,81 18,38
Koza Altın 42,30 -3,34 -17,54
Koza Madencilik 5,66 -1,39 -21,61
Körfez GMYO 1,21 -2,42 -0,82
Kristal Kola 0,81 -1,22 -22,86
Kron Telekomünikasyon 7,91 -0,13 -9,08
Kuştur Kuşadası Turizm 19,25 -3,61 20,31
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,35 -3,57 19,47
Kütahya Porselen 4,16 -0,24 -8,57
Lider Faktoring 2,20 -0,45 -2,22
Link Bilgisayar 13,26 -1,27 59,37
Logo Yazılım 37,30 -2,61 37,44
Lokman Hekim Sağlık 4,48 2,75 -0,44
Lüks Kadife 4,30 -1,15 -11,34
Makina Takım 1,32 -0,75 -14,29
Mardin Çimento 3,26 -1,51 0,00
Marka Yatırım Holding 0,59 -3,28 -4,84
Marmaris Altınyunus 16,24 0,25 -7,52
Marshall 23,40 -0,59 -7,22
Martı GMYO 0,66 -1,49 1,54
Martı Otel 0,63 1,61 8,62
Mavi Giyim 36,88 1,21 14,46
Mazhar Zorlu Holding 3,69 -0,81 -3,15
Mega Polietilen 2,07 -0,96 1,47
Menderes Tekstil 0,68 -1,45 -5,56
Mensa 0,23 -4,17 64,29
Merit Turizm 8,80 -2,22 46,91
Merko Gıda 0,73 10,61 -27,72
Metal Gayrimenkul 0,91 -1,09 4,60
Metemtur Otelcilik 1,07 0,94 1,90
Metro Holding 0,78 -1,27 2,63
Metro Petrol ve Tesisleri 1,15 -2,54 4,55
Metro Yatırım Ortaklığı 1,35 0,00 14,41
Migros Ticaret 13,87 -1,42 -6,91
Milpa 1,44 1,41 0,75
Mistral GMYO 1,22 0,83 -20,26
MLP Sağlık 12,95 2,29 21,03
MMC San. ve Tic. Yat. 1,05 -2,78 -4,55
Mondi Tire Kutsan 1,94 -1,52 4,30
Net Holding 1,69 0,00 -13,78
Netaş Telekom. 7,57 -2,32 17,18
Niğbaş Niğde Beton 7,00 3,55 75,00
Nuh Çimento 7,15 0,42 -7,62
Nurol GMYO 2,12 0,95 0,95
Odaş Elektrik 1,58 -3,07 12,21
Olmuksan-IP 3,90 0,00 15,73
Orge Enerji Elektrik 3,12 -1,58 0,00
Orma Orman Mahsulleri 1,21 -3,20 0,83
Osmanlı Menkul 1,50 -5,06 -12,79
Ostim Endüstriyel Yat 1,10 1,85 1,85
Otokar 103,60 -0,29 20,62
Oyak Yat. Ort. 1,10 -2,65 -32,52
Oylum Sınai Yatırımlar 1,08 0,00 5,88
Özak GMYO 2,54 -4,15 20,38
Özbal Çelik Boru 1,17 1,74 -15,22
Özderici GMYO 0,82 0,00 -65,11
Özerden Plastik 2,88 -0,69 15,20
Panora GMYO 4,27 -1,16 12,97
Park Elek.Madencilik 2,25 -0,88 -6,64
Parsan 9,45 -2,78 7,88
Pegasus 29,22 0,97 27,49
Peker GMYO 3,71 0,27 -54,89
Penguen Gıda 1,42 0,71 31,48
Pera GMYO 0,50 0,00 -35,06
Pergamon Dış Ticaret 7,05 -1,12 15,43
Petkim 4,56 -0,87 -9,52
Petrokent Turizm 66,95 -4,29 -2,55
Pınar Et ve Un 6,96 -1,42 35,94
Pınar Su 1,31 -9,66 4,80
Pınar Süt 7,30 1,81 10,27
Plastikkart 3,43 -2,28 27,04
Polisan Holding 3,20 0,00 4,96
Politeknik Metal 41,34 -0,34 17,89
Prizma Press Matbaacılık 1,73 0,00 11,61
QNB Finans Fin. Kir. 4,77 0,00 -29,85
QNB Finansbank 6,63 0,30 -26,42
Ral Yatırım Holding 3,22 -3,30 75,00
Ray Sigorta 2,18 -2,68 56,83
Reysaş GMYO 0,87 -4,40 26,09
Reysaş Lojistik 0,72 0,00 -2,70
Rhea Girişim 0,73 -1,35 10,61
Rodrigo Tekstil 2,82 -0,35 48,42
Royal Halı 1,35 -0,74 36,36
RTA Laboratuvarları 1,38 -0,72 -20,69
Sabancı Holding 7,97 -1,60 10,20
Safkar Ege Soğutmacılık 2,15 0,94 15,08
Salix Yatırım Holding 2,36 5,83 -38,70
Sanel Mühendislik 2,51 0,40 15,14
Sanifoam Sünger 1,91 -3,54 52,80
Sanko Pazarlama 2,20 2,80 -4,76
Saray Matbaacılık 1,06 0,00 6,00
Sarkuysan 3,33 -0,60 -2,35
Sasa Polyester 8,18 -0,97 -0,12
Say Reklamcılık 0,84 0,00 -10,64
Sekuro Plastik 3,03 -1,30 2,36
Selçuk Ecza Deposu 3,69 -4,90 32,26
Selçuk Gıda 1,51 4,14 13,53
Senkron Güvenlik 4,60 -4,17 360,00
Serve Film Prodüksiyon 2,47 7,86 26,67
Servet GMYO 4,02 -2,43 -14,47
Seyitler Kimya 3,76 -0,79 -2,34
Silverline Endüstri 1,15 -1,71 -14,18
Sinpaş GMYO 0,39 0,00 5,41
Soda Sanayii 7,18 -0,42 1,13
Sodaş Sodyum Sanayii 7,83 1,69 24,29
Söktaş 1,52 -1,94 19,69
Sönmez Filament 3,33 -1,48 6,73
Sönmez Pamuklu 3,15 -0,94 0,96
Sumaş Suni Tahta 7,20 0,28 2,86
Şeker Fin. Kir. 3,22 3,21 14,18
Şekerbank 1,05 0,00 -4,55
Şişe Cam 6,03 -0,66 6,35
Şok Marketler 9,16 -1,08 -14,79
T. Halk Bankası 6,28 -1,57 -10,54
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,86 -2,16 -25,50
T.S.K.B. 0,77 -1,28 -4,94
T.Tuborg 8,50 -2,19 7,13
Taç Tarım Ürünleri 3,73 -6,52 -26,28
Tat Gıda 4,27 -0,47 11,78
TAV Havalimanları 24,04 -1,39 9,32
Taze Kuru Gıda 5,96 -0,67 -12,35
Tek-Art Turizm 0,72 0,00 -15,29
Tekfen Holding 24,00 0,50 22,26
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,61 -1,88 -12,12
Temapol Polimer Plastik 2,91 -0,34 -4,90
TGS Dış Ticaret 2,72 -1,09 15,74
Tofaş Oto. Fab. 19,00 -1,81 22,49
Torunlar GMYO 2,26 0,89 49,67
Trabzon Liman 9,26 0,43 10,37
Trabzonspor Sportif 0,91 -1,09 -33,87
Trakya Cam 3,28 -1,50 8,25
Trend GMYO 1,36 -2,16 7,09
TSKB GMYO 0,72 0,00 -12,20
Tuğçelik 2,17 -19,93 1,88
Tukaş 3,93 -0,51 136,75
Turcas Petrol 1,41 0,00 0,00
Turkcell 12,36 -1,98 1,56
Tümosan Motor ve Traktör 4,34 -2,03 -3,56
Tüpraş 127,30 -2,82 22,01
Türk Hava Yolları 14,03 0,43 -12,91
Türk Prysmian Kablo 1,96 -0,51 11,36
Türk Telekom 4,43 0,45 13,59
Türk Traktör 31,64 -1,98 -9,34
Türker Proje Gayrimenkul 26,90 -0,37 -16,30
Ufuk Yatırım 1,14 0,00 0,00
Ulaşlar Turizm Yat. 1,40 0,72 22,81
Ulusoy Elektrik 19,00 2,48 19,05
Ulusoy Un Sanayi 2,39 -4,40 14,90
Umpaş Holding 0,40 0,00 -27,27
Uşak Seramik 1,01 0,00 -9,01
Utopya Turizm 7,02 1,45 71,22
Uzertaş Boya 1,09 3,81 81,67
Ülker Bisküvi 18,60 -1,80 26,79
Ünye Çimento 3,09 1,64 -10,95
Vakıf Fin. Kir. 1,43 -2,05 -19,66
Vakıf GMYO 1,88 -2,08 -5,53
Vakıf Yat. Ort. 1,15 0,88 -24,34
Vakıflar Bankası 4,33 -1,37 11,03
Vakko Tekstil 3,01 -3,83 9,85
Vanet Gıda 1,49 -0,67 14,62
Verusa Holding 22,30 1,18 34,34
Verusaturk Girisim 3,16 0,32 -4,53
Vestel 13,08 1,47 135,68
Vestel Beyaz Eşya 17,43 -1,13 45,01
Viking Kağıt 1,02 -0,97 -7,27
Yapı Kredi Koray GMYO 1,43 -1,38 -16,86
Yapı ve Kredi Bank. 2,11 -1,40 31,87
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,55 -1,16 -8,60
Yataş 4,75 -4,04 6,26
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,83 2,47 -11,70
Yeni Gimat GMYO 8,84 -0,67 10,09
Yeşil GMYO 0,26 -3,70 -3,70
Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00
Yeşil Yatırım Holding 8,81 -1,23 -8,52
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.249,50 0,20 2,30
Yonga Mobilya 6,24 -0,32 -5,45
Yünsa 4,36 -0,23 4,43
Zorlu Enerji 1,26 -1,56 2,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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Kaynak: AA
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