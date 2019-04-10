Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|72.041,70
|56,95
|İş Bankası (B)
|5.299,90
|17,77
|73,19
|İş Bankası (C)
|5,78
|-1,70
|27,59
|İş Bankası (Kur.)
|98.000,00
|101,64
|İş Fin.Kir.
|7,75
|1,44
|67,39
|İş Girişim
|3,01
|-0,99
|47,55
|İş GMYO
|0,95
|-1,04
|-12,04
|İş Y. Men. Değ.
|2,42
|-0,41
|31,03
|İş Yat. Ort.
|0,79
|0,00
|7,03
|İşbir Holding
|162,50
|-1,46
|17,75
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,30
|0,00
|-64,29
|İttifak Holding
|4,37
|2,10
|40,97
|İz Hayvancılık Tarım
|4,91
|-1,21
|-25,49
|İzmir Demir Çelik
|1,71
|-1,16
|3,01
|İzmir Fırça
|1,73
|-2,26
|-16,43
|İzocam
|20,58
|-0,77
|-3,92
|Jantsa Jant Sanayi
|28,00
|-0,28
|0,72
|Kafein Yazılım
|6,81
|-1,30
|-1,13
|Kapital Yat. Holding
|1,94
|-3,00
|-32,40
|Kaplamin
|3,34
|-1,18
|-7,22
|Kardemir (A)
|2,38
|-3,25
|30,77
|Kardemir (B)
|2,35
|-2,89
|28,42
|Kardemir (D)
|2,44
|-4,31
|11,93
|Karel Elektronik
|6,69
|-1,91
|60,43
|Karsan Otomotiv
|1,49
|-3,87
|16,41
|Karsu Tekstil
|1,26
|0,80
|0,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,25
|0,00
|41,89
|Kartonsan
|329,80
|0,49
|3,39
|Katmerciler Ekipman
|4,77
|-1,45
|-18,74
|Kent Gıda
|123,30
|0,24
|3,61
|Kerevitaş Gıda
|1,59
|-4,79
|-11,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,28
|0,00
|-20,00
|Kiler GMYO
|2,05
|-1,91
|17,14
|Klimasan Klima
|7,13
|1,86
|80,05
|Koç Holding
|16,75
|-2,16
|20,95
|Konfrut Gıda
|25,54
|1,43
|6,95
|Konya Çimento
|185,00
|1,43
|3,93
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,11
|-1,86
|17,43
|Koza Altın
|43,76
|-0,14
|-14,70
|Koza Madencilik
|5,74
|0,17
|-20,50
|Körfez GMYO
|1,24
|1,64
|1,64
|Kristal Kola
|0,82
|0,00
|-21,90
|Kron Telekomünikasyon
|7,92
|-1,61
|-8,97
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,97
|5,11
|24,81
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,40
|-7,89
|23,89
|Kütahya Porselen
|4,17
|-0,71
|-8,35
|Lider Faktoring
|2,21
|0,45
|-1,78
|Link Bilgisayar
|13,43
|-0,96
|61,42
|Logo Yazılım
|38,30
|-0,67
|41,12
|Lokman Hekim Sağlık
|4,36
|-1,13
|-3,11
|Lüks Kadife
|4,35
|-1,36
|-10,31
|Makina Takım
|1,33
|-1,48
|-13,64
|Mardin Çimento
|3,31
|-0,30
|1,53
|Marka Yatırım Holding
|0,61
|1,67
|-1,61
|Marmaris Altınyunus
|16,20
|-0,37
|-7,74
|Marshall
|23,54
|-0,76
|-6,66
|Martı GMYO
|0,67
|0,00
|3,08
|Martı Otel
|0,62
|3,33
|6,90
|Mavi Giyim
|36,44
|-4,11
|13,10
|Mazhar Zorlu Holding
|3,72
|-0,80
|-2,36
|Mega Polietilen
|2,09
|-1,88
|2,45
|Menderes Tekstil
|0,69
|1,47
|-4,17
|Mensa
|0,24
|0,00
|71,43
|Merit Turizm
|9,00
|0,33
|50,25
|Merko Gıda
|0,66
|-1,49
|-34,65
|Metal Gayrimenkul
|0,92
|-1,08
|5,75
|Metemtur Otelcilik
|1,06
|0,95
|0,95
|Metro Holding
|0,79
|-2,47
|3,95
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,18
|-2,48
|7,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,35
|-2,88
|14,41
|Migros Ticaret
|14,07
|-1,05
|-5,57
|Milpa
|1,42
|-2,74
|-0,65
|Mistral GMYO
|1,21
|1,68
|-20,92
|MLP Sağlık
|12,66
|0,88
|18,32
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,08
|14,89
|-1,82
|Mondi Tire Kutsan
|1,97
|-2,48
|5,91
|Net Holding
|1,69
|-1,74
|-13,78
|Netaş Telekom.
|7,75
|-2,02
|19,97
|Niğbaş Niğde Beton
|6,76
|-0,59
|69,00
|Nuh Çimento
|7,12
|0,00
|-8,01
|Nurol GMYO
|2,10
|-0,94
|0,00
|Odaş Elektrik
|1,63
|1,87
|15,76
|Olmuksan-IP
|3,90
|-2,50
|15,73
|Orge Enerji Elektrik
|3,17
|-2,16
|1,60
|Orma Orman Mahsulleri
|1,25
|4,17
|4,17
|Osmanlı Menkul
|1,58
|-1,25
|-8,14
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,08
|-0,92
|0,00
|Otokar
|103,90
|-1,98
|20,97
|Oyak Yat. Ort.
|1,13
|-0,88
|-30,67
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,08
|0,93
|5,88
|Özak GMYO
|2,65
|7,29
|25,59
|Özbal Çelik Boru
|1,15
|-0,86
|-16,67
|Özderici GMYO
|0,82
|0,00
|-65,11
|Özerden Plastik
|2,90
|-1,02
|16,00
|Panora GMYO
|4,32
|0,23
|14,29
|Park Elek.Madencilik
|2,27
|-1,30
|-5,81
|Parsan
|9,72
|0,21
|10,96
|Pegasus
|28,94
|1,12
|26,27
|Peker GMYO
|3,70
|-2,12
|-55,01
|Penguen Gıda
|1,41
|-2,76
|30,56
|Pera GMYO
|0,50
|-1,96
|-35,06
|Pergamon Dış Ticaret
|7,13
|13,57
|16,74
|Petkim
|4,60
|-0,86
|-8,73
|Petrokent Turizm
|69,95
|1,38
|1,82
|Pınar Et ve Un
|7,06
|0,86
|37,89
|Pınar Su
|1,45
|13,28
|16,00
|Pınar Süt
|7,17
|1,99
|8,31
|Plastikkart
|3,51
|-10,23
|30,00
|Polisan Holding
|3,20
|-1,23
|4,96
|Politeknik Metal
|41,48
|0,24
|18,29
|Prizma Press Matbaacılık
|1,73
|-0,57
|11,61
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,77
|-2,45
|-29,85
|QNB Finansbank
|6,61
|-0,30
|-26,64
|Ral Yatırım Holding
|3,33
|-5,13
|80,98
|Ray Sigorta
|2,24
|-0,44
|61,15
|Reysaş GMYO
|0,91
|-1,09
|31,88
|Reysaş Lojistik
|0,72
|0,00
|-2,70
|Rhea Girişim
|0,74
|-1,33
|12,12
|Rodrigo Tekstil
|2,83
|0,00
|48,95
|Royal Halı
|1,36
|1,49
|37,37
|RTA Laboratuvarları
|1,39
|-1,42
|-20,11
|Sabancı Holding
|8,10
|-2,06
|11,99
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,13
|2,04
|14,01
|Salix Yatırım Holding
|2,23
|-15,21
|-42,08
|Sanel Mühendislik
|2,50
|-1,96
|14,68
|Sanifoam Sünger
|1,98
|-4,35
|58,40
|Sanko Pazarlama
|2,14
|-0,93
|-7,36
|Saray Matbaacılık
|1,06
|0,00
|6,00
|Sarkuysan
|3,35
|-0,30
|-1,76
|Sasa Polyester
|8,26
|0,49
|0,85
|Say Reklamcılık
|0,84
|-1,18
|-10,64
|Sekuro Plastik
|3,07
|-0,32
|3,72
|Selçuk Ecza Deposu
|3,88
|0,00
|39,07
|Selçuk Gıda
|1,45
|0,00
|9,02
|Senkron Güvenlik
|4,80
|3,90
|380,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,29
|0,88
|17,44
|Servet GMYO
|4,12
|-3,51
|-12,34
|Seyitler Kimya
|3,79
|1,07
|-1,56
|Silverline Endüstri
|1,17
|-0,85
|-12,69
|Sinpaş GMYO
|0,39
|-2,50
|5,41
|Soda Sanayii
|7,21
|0,70
|1,55
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,70
|0,26
|22,22
|Söktaş
|1,55
|-0,64
|22,05
|Sönmez Filament
|3,38
|0,90
|8,33
|Sönmez Pamuklu
|3,18
|-0,31
|1,92
|Sumaş Suni Tahta
|7,18
|-0,69
|2,57
|Şeker Fin. Kir.
|3,12
|-2,50
|10,64
|Şekerbank
|1,05
|-1,87
|-4,55
|Şişe Cam
|6,07
|1,85
|7,05
|Şok Marketler
|9,26
|-0,96
|-13,86
|T. Halk Bankası
|6,38
|0,31
|-9,12
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,32
|0,09
|-23,86
|T.S.K.B.
|0,78
|0,00
|-3,70
|T.Tuborg
|8,69
|-1,47
|9,53
|Taç Tarım Ürünleri
|3,99
|-4,55
|-21,15
|Tat Gıda
|4,29
|-0,92
|12,30
|TAV Havalimanları
|24,38
|-4,17
|10,86
|Taze Kuru Gıda
|6,00
|0,00
|-11,76
|Tek-Art Turizm
|0,72
|0,00
|-15,29
|Tekfen Holding
|23,88
|0,08
|21,65
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,66
|-1,85
|-10,44
|Temapol Polimer Plastik
|2,92
|0,69
|-4,58
|TGS Dış Ticaret
|2,75
|-2,83
|17,02
|Tofaş Oto. Fab.
|19,35
|1,57
|24,75
|Torunlar GMYO
|2,24
|-2,18
|48,34
|Trabzon Liman
|9,22
|-0,86
|9,89
|Trabzonspor Sportif
|0,92
|0,00
|-33,14
|Trakya Cam
|3,33
|0,30
|9,90
|Trend GMYO
|1,39
|-0,71
|9,45
|TSKB GMYO
|0,72
|0,00
|-12,20
|Tuğçelik
|2,71
|-3,90
|27,23
|Tukaş
|3,95
|0,00
|137,95
|Turcas Petrol
|1,41
|-1,40
|0,00
|Turkcell
|12,61
|0,72
|3,62
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,43
|-1,56
|-1,56
|Tüpraş
|131,00
|-1,13
|25,56
|Türk Hava Yolları
|13,97
|-3,39
|-13,28
|Türk Prysmian Kablo
|1,97
|-1,01
|11,93
|Türk Telekom
|4,41
|-0,45
|13,08
|Türk Traktör
|32,28
|0,25
|-7,51
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,00
|0,45
|-15,99
|Ufuk Yatırım
|1,14
|2,70
|0,00
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,39
|-1,42
|21,93
|Ulusoy Elektrik
|18,54
|0,11
|16,17
|Ulusoy Un Sanayi
|2,50
|4,17
|20,19
|Umpaş Holding
|0,40
|-4,76
|-27,27
|Uşak Seramik
|1,01
|-0,98
|-9,01
|Utopya Turizm
|6,92
|-0,43
|68,78
|Uzertaş Boya
|1,05
|-2,78
|75,00
|Ülker Bisküvi
|18,94
|-1,56
|29,11
|Ünye Çimento
|3,04
|-1,30
|-12,39
|Vakıf Fin. Kir.
|1,46
|0,00
|-17,98
|Vakıf GMYO
|1,92
|-1,03
|-3,52
|Vakıf Yat. Ort.
|1,14
|-0,87
|-25,00
|Vakıflar Bankası
|4,39
|-2,01
|12,56
|Vakko Tekstil
|3,13
|-1,88
|14,23
|Vanet Gıda
|1,50
|-5,06
|15,38
|Verusa Holding
|22,04
|1,10
|32,77
|Verusaturk Girisim
|3,15
|-0,94
|-4,83
|Vestel
|12,89
|-1,60
|132,25
|Vestel Beyaz Eşya
|17,63
|-3,34
|46,67
|Viking Kağıt
|1,03
|0,00
|-6,36
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,45
|-1,36
|-15,70
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,14
|-0,47
|33,75
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,58
|0,00
|-7,53
|Yataş
|4,95
|-5,17
|10,74
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,81
|-1,22
|-13,83
|Yeni Gimat GMYO
|8,90
|1,02
|10,83
|Yeşil GMYO
|0,27
|3,85
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,26
|0,00
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|8,92
|0,34
|-7,37
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.245,00
|2,32
|2,09
|Yonga Mobilya
|6,26
|3,64
|-5,15
|Yünsa
|4,37
|-1,58
|4,67
|Zorlu Enerji
|1,28
|-1,54
|4,07
(Son)
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