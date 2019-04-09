Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|72.041,70
|56,95
|İş Bankası (B)
|4.500,10
|2,69
|47,05
|İş Bankası (C)
|5,88
|2,44
|29,80
|İş Bankası (Kur.)
|98.000,00
|101,64
|İş Fin.Kir.
|7,64
|0,79
|65,01
|İş Girişim
|3,04
|1,00
|49,02
|İş GMYO
|0,96
|2,13
|-11,11
|İş Y. Men. Değ.
|2,43
|2,97
|31,58
|İş Yat. Ort.
|0,79
|0,00
|7,03
|İşbir Holding
|164,90
|-0,06
|19,49
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,30
|3,45
|-64,29
|İttifak Holding
|4,28
|3,88
|38,06
|İz Hayvancılık Tarım
|4,97
|-0,20
|-24,58
|İzmir Demir Çelik
|1,73
|1,17
|4,22
|İzmir Fırça
|1,77
|1,14
|-14,49
|İzocam
|20,74
|1,17
|-3,17
|Jantsa Jant Sanayi
|28,08
|1,01
|1,01
|Kafein Yazılım
|6,90
|1,47
|0,18
|Kapital Yat. Holding
|2,00
|-4,76
|-30,31
|Kaplamin
|3,38
|3,36
|-6,11
|Kardemir (A)
|2,46
|3,36
|35,16
|Kardemir (B)
|2,42
|2,98
|32,24
|Kardemir (D)
|2,55
|3,66
|16,97
|Karel Elektronik
|6,82
|-0,58
|63,55
|Karsan Otomotiv
|1,55
|0,65
|21,09
|Karsu Tekstil
|1,25
|0,00
|0,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,25
|3,75
|41,89
|Kartonsan
|328,20
|-0,49
|2,89
|Katmerciler Ekipman
|4,84
|1,47
|-17,55
|Kent Gıda
|123,00
|1,23
|3,36
|Kerevitaş Gıda
|1,67
|12,84
|-7,22
|Kervansaray Yat. Holding
|0,28
|-3,45
|-20,00
|Kiler GMYO
|2,09
|1,46
|19,43
|Klimasan Klima
|7,00
|0,14
|76,77
|Koç Holding
|17,12
|1,66
|23,62
|Konfrut Gıda
|25,18
|0,00
|5,44
|Konya Çimento
|182,40
|0,77
|2,47
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,32
|1,52
|19,65
|Koza Altın
|43,82
|2,05
|-14,58
|Koza Madencilik
|5,73
|1,06
|-20,64
|Körfez GMYO
|1,22
|0,00
|0,00
|Kristal Kola
|0,82
|1,23
|-21,90
|Kron Telekomünikasyon
|8,05
|0,50
|-7,47
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,00
|0,00
|18,75
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,52
|-3,18
|34,51
|Kütahya Porselen
|4,20
|0,00
|-7,69
|Lider Faktoring
|2,20
|-0,90
|-2,22
|Link Bilgisayar
|13,56
|1,35
|62,98
|Logo Yazılım
|38,56
|0,94
|42,08
|Lokman Hekim Sağlık
|4,41
|0,23
|-2,00
|Lüks Kadife
|4,41
|1,15
|-9,07
|Makina Takım
|1,35
|2,27
|-12,34
|Mardin Çimento
|3,32
|1,22
|1,84
|Marka Yatırım Holding
|0,60
|3,45
|-3,23
|Marmaris Altınyunus
|16,26
|0,68
|-7,40
|Marshall
|23,72
|0,42
|-5,95
|Martı GMYO
|0,67
|0,00
|3,08
|Martı Otel
|0,60
|3,45
|3,45
|Mavi Giyim
|38,00
|0,16
|17,94
|Mazhar Zorlu Holding
|3,75
|0,00
|-1,57
|Mega Polietilen
|2,13
|-1,84
|4,41
|Menderes Tekstil
|0,68
|1,49
|-5,56
|Mensa
|0,24
|-4,00
|71,43
|Merit Turizm
|8,97
|-4,06
|49,75
|Merko Gıda
|0,67
|0,00
|-33,66
|Metal Gayrimenkul
|0,93
|0,00
|6,90
|Metemtur Otelcilik
|1,05
|0,00
|0,00
|Metro Holding
|0,81
|3,85
|6,58
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,21
|4,31
|10,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,39
|2,21
|17,80
|Migros Ticaret
|14,22
|1,86
|-4,56
|Milpa
|1,46
|0,69
|2,15
|Mistral GMYO
|1,19
|1,71
|-22,22
|MLP Sağlık
|12,55
|-2,03
|17,29
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,94
|-3,09
|-14,55
|Mondi Tire Kutsan
|2,02
|0,50
|8,60
|Net Holding
|1,72
|-0,58
|-12,24
|Netaş Telekom.
|7,91
|0,64
|22,45
|Niğbaş Niğde Beton
|6,80
|0,59
|70,00
|Nuh Çimento
|7,12
|0,28
|-8,01
|Nurol GMYO
|2,12
|0,47
|0,95
|Odaş Elektrik
|1,60
|1,91
|13,63
|Olmuksan-IP
|4,00
|1,01
|18,69
|Orge Enerji Elektrik
|3,24
|0,31
|3,85
|Orma Orman Mahsulleri
|1,20
|-11,11
|0,00
|Osmanlı Menkul
|1,60
|0,00
|-6,98
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,09
|0,00
|0,93
|Otokar
|106,00
|1,83
|23,42
|Oyak Yat. Ort.
|1,14
|0,88
|-30,06
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,07
|0,94
|4,90
|Özak GMYO
|2,47
|5,56
|17,06
|Özbal Çelik Boru
|1,16
|3,57
|-15,94
|Özderici GMYO
|0,82
|0,00
|-65,11
|Özerden Plastik
|2,93
|-1,01
|17,20
|Panora GMYO
|4,31
|0,70
|14,02
|Park Elek.Madencilik
|2,30
|1,32
|-4,56
|Parsan
|9,70
|-0,51
|10,73
|Pegasus
|28,62
|0,28
|24,87
|Peker GMYO
|3,78
|0,53
|-54,04
|Penguen Gıda
|1,45
|2,84
|34,26
|Pera GMYO
|0,51
|0,00
|-33,77
|Pergamon Dış Ticaret
|9,20
|4,78
|2,79
|Petkim
|4,64
|1,31
|-7,94
|Petrokent Turizm
|69,00
|3,06
|0,44
|Pınar Et ve Un
|7,00
|1,16
|36,72
|Pınar Su
|1,28
|0,79
|2,40
|Pınar Süt
|7,03
|1,88
|6,19
|Plastikkart
|3,91
|-2,74
|44,81
|Polisan Holding
|3,24
|-0,61
|6,27
|Politeknik Metal
|41,38
|0,00
|18,00
|Prizma Press Matbaacılık
|1,74
|1,16
|12,26
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,89
|0,00
|-28,09
|QNB Finansbank
|6,63
|0,30
|-26,42
|Ral Yatırım Holding
|3,51
|0,29
|90,76
|Ray Sigorta
|2,25
|3,21
|61,87
|Reysaş GMYO
|0,92
|1,10
|33,33
|Reysaş Lojistik
|0,72
|0,00
|-2,70
|Rhea Girişim
|0,75
|2,74
|13,64
|Rodrigo Tekstil
|2,83
|2,17
|48,95
|Royal Halı
|1,34
|-0,74
|35,35
|RTA Laboratuvarları
|1,41
|-0,70
|-18,97
|Sabancı Holding
|8,27
|2,61
|14,34
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,19
|0,00
|11,73
|Salix Yatırım Holding
|2,63
|6,91
|-31,69
|Sanel Mühendislik
|2,55
|0,00
|16,97
|Sanifoam Sünger
|2,07
|3,50
|65,60
|Sanko Pazarlama
|2,16
|0,47
|-6,49
|Saray Matbaacılık
|1,06
|0,95
|6,00
|Sarkuysan
|3,36
|-0,59
|-1,47
|Sasa Polyester
|8,22
|1,73
|0,37
|Say Reklamcılık
|0,85
|1,19
|-9,57
|Sekuro Plastik
|3,08
|0,00
|4,05
|Selçuk Ecza Deposu
|3,88
|-0,26
|39,07
|Selçuk Gıda
|1,45
|-3,33
|9,02
|Senkron Güvenlik
|4,62
|12,68
|362,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,27
|0,00
|16,41
|Servet GMYO
|4,27
|-0,93
|-9,15
|Seyitler Kimya
|3,75
|-3,35
|-2,60
|Silverline Endüstri
|1,18
|1,72
|-11,94
|Sinpaş GMYO
|0,40
|2,56
|8,11
|Soda Sanayii
|7,16
|0,28
|0,85
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,68
|-0,65
|21,90
|Söktaş
|1,56
|4,00
|22,83
|Sönmez Filament
|3,35
|0,90
|7,37
|Sönmez Pamuklu
|3,19
|1,27
|2,24
|Sumaş Suni Tahta
|7,23
|0,70
|3,29
|Şeker Fin. Kir.
|3,20
|0,00
|13,48
|Şekerbank
|1,07
|0,94
|-2,73
|Şişe Cam
|5,96
|1,53
|5,11
|Şok Marketler
|9,35
|1,85
|-13,02
|T. Halk Bankası
|6,36
|1,27
|-9,40
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,30
|1,62
|-23,93
|T.S.K.B.
|0,78
|0,00
|-3,70
|T.Tuborg
|8,82
|-0,11
|11,17
|Taç Tarım Ürünleri
|4,18
|1,46
|-17,39
|Tat Gıda
|4,33
|1,64
|13,35
|TAV Havalimanları
|25,44
|1,03
|15,68
|Taze Kuru Gıda
|6,00
|0,00
|-11,76
|Tek-Art Turizm
|0,72
|1,41
|-15,29
|Tekfen Holding
|23,86
|2,14
|21,55
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,71
|1,50
|-8,75
|Temapol Polimer Plastik
|2,90
|-0,68
|-5,23
|TGS Dış Ticaret
|2,83
|6,79
|20,43
|Tofaş Oto. Fab.
|19,05
|0,79
|22,81
|Torunlar GMYO
|2,29
|1,33
|51,66
|Trabzon Liman
|9,30
|0,22
|10,85
|Trabzonspor Sportif
|0,92
|-3,16
|-33,14
|Trakya Cam
|3,32
|0,91
|9,57
|Trend GMYO
|1,40
|0,00
|10,24
|TSKB GMYO
|0,72
|-1,37
|-12,20
|Tuğçelik
|2,82
|2,17
|32,39
|Tukaş
|3,95
|-4,36
|137,95
|Turcas Petrol
|1,43
|0,00
|1,42
|Turkcell
|12,52
|-0,16
|2,88
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,50
|-0,22
|0,00
|Tüpraş
|132,50
|-0,38
|26,99
|Türk Hava Yolları
|14,46
|2,12
|-10,24
|Türk Prysmian Kablo
|1,99
|1,02
|13,07
|Türk Telekom
|4,43
|2,07
|13,59
|Türk Traktör
|32,20
|-0,49
|-7,74
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,88
|1,97
|-16,37
|Ufuk Yatırım
|1,11
|0,00
|-2,63
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,41
|2,17
|23,68
|Ulusoy Elektrik
|18,52
|-0,43
|16,04
|Ulusoy Un Sanayi
|2,40
|3,00
|15,38
|Umpaş Holding
|0,42
|0,00
|-23,64
|Uşak Seramik
|1,02
|0,99
|-8,11
|Utopya Turizm
|6,95
|-0,29
|69,51
|Uzertaş Boya
|1,08
|-1,82
|80,00
|Ülker Bisküvi
|19,24
|4,57
|31,15
|Ünye Çimento
|3,08
|0,00
|-11,24
|Vakıf Fin. Kir.
|1,46
|0,00
|-17,98
|Vakıf GMYO
|1,94
|-1,02
|-2,51
|Vakıf Yat. Ort.
|1,15
|2,68
|-24,34
|Vakıflar Bankası
|4,48
|2,52
|14,87
|Vakko Tekstil
|3,19
|9,25
|16,42
|Vanet Gıda
|1,58
|-3,07
|21,54
|Verusa Holding
|21,80
|3,02
|31,33
|Verusaturk Girisim
|3,18
|0,63
|-3,93
|Vestel
|13,10
|2,99
|136,04
|Vestel Beyaz Eşya
|18,24
|11,76
|51,75
|Viking Kağıt
|1,03
|0,98
|-6,36
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,47
|2,08
|-14,53
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,15
|0,94
|34,37
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,58
|-0,77
|-7,53
|Yataş
|5,22
|0,00
|16,78
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,82
|1,23
|-12,77
|Yeni Gimat GMYO
|8,81
|0,11
|9,71
|Yeşil GMYO
|0,26
|0,00
|-3,70
|Yeşil Yapı
|0,26
|0,00
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|8,89
|0,91
|-7,68
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.194,00
|4,18
|-0,23
|Yonga Mobilya
|6,04
|-5,63
|-8,48
|Yünsa
|4,44
|1,14
|6,35
|Zorlu Enerji
|1,30
|0,78
|5,69
(Son)
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