Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|72.041,70
|56,95
|İş Bankası (B)
|4.382,10
|0,16
|43,20
|İş Bankası (C)
|5,74
|-2,21
|26,71
|İş Bankası (Kur.)
|98.000,00
|-2,00
|101,64
|İş Fin.Kir.
|7,58
|0,93
|63,71
|İş Girişim
|3,01
|-2,59
|47,55
|İş GMYO
|0,94
|-1,05
|-12,96
|İş Y. Men. Değ.
|2,36
|0,85
|27,79
|İş Yat. Ort.
|0,79
|0,00
|7,03
|İşbir Holding
|165,00
|-0,60
|19,57
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,29
|-3,33
|-65,48
|İttifak Holding
|4,12
|-1,44
|32,90
|İz Hayvancılık Tarım
|4,98
|-1,39
|-24,43
|İzmir Demir Çelik
|1,71
|1,79
|3,01
|İzmir Fırça
|1,75
|-2,78
|-15,46
|İzocam
|20,50
|-1,06
|-4,30
|Jantsa Jant Sanayi
|27,80
|1,09
|0,00
|Kafein Yazılım
|6,80
|-4,23
|-1,28
|Kapital Yat. Holding
|2,10
|0,00
|-26,83
|Kaplamin
|3,27
|-4,39
|-9,17
|Kardemir (A)
|2,38
|-1,65
|30,77
|Kardemir (B)
|2,35
|-2,08
|28,42
|Kardemir (D)
|2,46
|-1,20
|12,84
|Karel Elektronik
|6,86
|-4,06
|64,51
|Karsan Otomotiv
|1,54
|0,65
|20,31
|Karsu Tekstil
|1,25
|1,63
|0,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,06
|-5,42
|36,76
|Kartonsan
|329,80
|-0,75
|3,39
|Katmerciler Ekipman
|4,77
|-5,54
|-18,74
|Kent Gıda
|121,50
|-0,82
|2,10
|Kerevitaş Gıda
|1,48
|-1,99
|-17,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,29
|3,57
|-17,14
|Kiler GMYO
|2,06
|-4,63
|17,71
|Klimasan Klima
|6,99
|-1,41
|76,52
|Koç Holding
|16,84
|-2,21
|21,60
|Konfrut Gıda
|25,18
|-0,32
|5,44
|Konya Çimento
|181,00
|-2,32
|1,69
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,15
|-0,45
|17,85
|Koza Altın
|42,94
|-2,50
|-16,30
|Koza Madencilik
|5,67
|-3,08
|-21,47
|Körfez GMYO
|1,22
|-1,61
|0,00
|Kristal Kola
|0,81
|-2,41
|-22,86
|Kron Telekomünikasyon
|8,01
|-1,48
|-7,93
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,00
|0,00
|18,75
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,57
|0,64
|38,94
|Kütahya Porselen
|4,20
|-1,87
|-7,69
|Lider Faktoring
|2,22
|-0,45
|-1,33
|Link Bilgisayar
|13,38
|1,59
|60,82
|Logo Yazılım
|38,20
|-1,50
|40,75
|Lokman Hekim Sağlık
|4,40
|-2,00
|-2,22
|Lüks Kadife
|4,36
|-3,33
|-10,10
|Makina Takım
|1,32
|-3,65
|-14,29
|Mardin Çimento
|3,28
|-2,09
|0,61
|Marka Yatırım Holding
|0,58
|-1,69
|-6,45
|Marmaris Altınyunus
|16,15
|-1,22
|-8,03
|Marshall
|23,62
|-1,01
|-6,34
|Martı GMYO
|0,67
|3,08
|3,08
|Martı Otel
|0,58
|0,00
|0,00
|Mavi Giyim
|37,94
|-3,90
|17,75
|Mazhar Zorlu Holding
|3,75
|-3,35
|-1,57
|Mega Polietilen
|2,17
|1,88
|6,37
|Menderes Tekstil
|0,67
|-2,90
|-6,94
|Mensa
|0,25
|4,17
|78,57
|Merit Turizm
|9,35
|18,06
|56,09
|Merko Gıda
|0,67
|-1,47
|-33,66
|Metal Gayrimenkul
|0,93
|3,33
|6,90
|Metemtur Otelcilik
|1,05
|-0,94
|0,00
|Metro Holding
|0,78
|-3,70
|2,63
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,16
|0,00
|5,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,36
|-2,86
|15,25
|Migros Ticaret
|13,96
|-3,06
|-6,31
|Milpa
|1,45
|-1,36
|1,45
|Mistral GMYO
|1,17
|-2,50
|-23,53
|MLP Sağlık
|12,81
|-3,10
|19,72
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,97
|-3,00
|-11,82
|Mondi Tire Kutsan
|2,01
|-1,47
|8,06
|Net Holding
|1,73
|-3,89
|-11,73
|Netaş Telekom.
|7,86
|-3,08
|21,67
|Niğbaş Niğde Beton
|6,76
|-5,19
|69,00
|Nuh Çimento
|7,10
|0,42
|-8,27
|Nurol GMYO
|2,11
|-0,47
|0,48
|Odaş Elektrik
|1,57
|0,00
|11,50
|Olmuksan-IP
|3,96
|0,00
|17,51
|Orge Enerji Elektrik
|3,23
|-0,62
|3,53
|Orma Orman Mahsulleri
|1,35
|19,47
|12,50
|Osmanlı Menkul
|1,60
|0,00
|-6,98
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,09
|-1,80
|0,93
|Otokar
|104,10
|-2,71
|21,20
|Oyak Yat. Ort.
|1,13
|-2,59
|-30,67
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,06
|-1,85
|3,92
|Özak GMYO
|2,34
|1,30
|10,90
|Özbal Çelik Boru
|1,12
|-3,45
|-18,84
|Özderici GMYO
|0,82
|-1,20
|-65,11
|Özerden Plastik
|2,96
|0,34
|18,40
|Panora GMYO
|4,28
|-1,15
|13,23
|Park Elek.Madencilik
|2,27
|-2,58
|-5,81
|Parsan
|9,75
|5,52
|11,30
|Pegasus
|28,54
|-3,45
|24,52
|Peker GMYO
|3,76
|-2,59
|-54,28
|Penguen Gıda
|1,41
|-6,62
|30,56
|Pera GMYO
|0,51
|-1,92
|-33,77
|Pergamon Dış Ticaret
|8,78
|-2,01
|-1,90
|Petkim
|4,58
|-2,55
|-9,13
|Petrokent Turizm
|66,95
|0,00
|-2,55
|Pınar Et ve Un
|6,92
|-0,72
|35,16
|Pınar Su
|1,27
|-0,78
|1,60
|Pınar Süt
|6,90
|-1,15
|4,23
|Plastikkart
|4,02
|0,00
|48,89
|Polisan Holding
|3,26
|-3,55
|6,93
|Politeknik Metal
|41,38
|0,44
|18,00
|Prizma Press Matbaacılık
|1,72
|0,00
|10,97
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,89
|2,09
|-28,09
|QNB Finansbank
|6,61
|-0,15
|-26,64
|Ral Yatırım Holding
|3,50
|-6,67
|90,22
|Ray Sigorta
|2,18
|-3,11
|56,83
|Reysaş GMYO
|0,91
|-3,19
|31,88
|Reysaş Lojistik
|0,72
|-1,37
|-2,70
|Rhea Girişim
|0,73
|-2,67
|10,61
|Rodrigo Tekstil
|2,77
|0,36
|45,79
|Royal Halı
|1,35
|-1,46
|36,36
|RTA Laboratuvarları
|1,42
|-0,70
|-18,39
|Sabancı Holding
|8,06
|-1,47
|11,44
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,19
|2,82
|11,73
|Salix Yatırım Holding
|2,46
|14,42
|-36,10
|Sanel Mühendislik
|2,55
|3,66
|16,97
|Sanifoam Sünger
|2,00
|0,50
|60,00
|Sanko Pazarlama
|2,15
|-0,92
|-6,93
|Saray Matbaacılık
|1,05
|0,00
|5,00
|Sarkuysan
|3,38
|-0,29
|-0,88
|Sasa Polyester
|8,08
|-2,53
|-1,34
|Say Reklamcılık
|0,84
|-1,18
|-10,64
|Sekuro Plastik
|3,08
|0,33
|4,05
|Selçuk Ecza Deposu
|3,89
|-0,26
|39,43
|Selçuk Gıda
|1,50
|12,78
|12,78
|Senkron Güvenlik
|4,10
|-2,38
|310,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,27
|0,00
|16,41
|Servet GMYO
|4,31
|-0,92
|-8,30
|Seyitler Kimya
|3,88
|-3,00
|0,78
|Silverline Endüstri
|1,16
|-2,52
|-13,43
|Sinpaş GMYO
|0,39
|-2,50
|5,41
|Soda Sanayii
|7,14
|-1,52
|0,56
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,73
|4,46
|22,70
|Söktaş
|1,50
|-1,96
|18,11
|Sönmez Filament
|3,32
|0,30
|6,41
|Sönmez Pamuklu
|3,15
|0,00
|0,96
|Sumaş Suni Tahta
|7,18
|-2,84
|2,57
|Şeker Fin. Kir.
|3,20
|1,27
|13,48
|Şekerbank
|1,06
|-1,85
|-3,64
|Şişe Cam
|5,87
|-0,84
|3,53
|Şok Marketler
|9,18
|0,11
|-14,60
|T. Halk Bankası
|6,28
|-0,95
|-10,54
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,96
|-0,95
|-25,14
|T.S.K.B.
|0,78
|0,00
|-3,70
|T.Tuborg
|8,83
|-0,90
|11,29
|Taç Tarım Ürünleri
|4,12
|1,98
|-18,58
|Tat Gıda
|4,26
|-3,84
|11,52
|TAV Havalimanları
|25,18
|-4,48
|14,50
|Taze Kuru Gıda
|6,00
|-0,66
|-11,76
|Tek-Art Turizm
|0,71
|-2,74
|-16,47
|Tekfen Holding
|23,36
|1,04
|19,00
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,67
|-1,48
|-10,10
|Temapol Polimer Plastik
|2,92
|0,69
|-4,58
|TGS Dış Ticaret
|2,65
|-1,85
|12,77
|Tofaş Oto. Fab.
|18,90
|-2,48
|21,85
|Torunlar GMYO
|2,26
|-0,44
|49,67
|Trabzon Liman
|9,28
|-1,28
|10,61
|Trabzonspor Sportif
|0,95
|2,15
|-30,96
|Trakya Cam
|3,29
|-0,90
|8,58
|Trend GMYO
|1,40
|-1,41
|10,24
|TSKB GMYO
|0,73
|-1,35
|-10,98
|Tuğçelik
|2,76
|4,55
|29,58
|Tukaş
|4,13
|1,47
|148,80
|Turcas Petrol
|1,43
|-0,69
|1,42
|Turkcell
|12,54
|-1,42
|3,04
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,51
|1,81
|0,22
|Tüpraş
|133,00
|-1,19
|27,47
|Türk Hava Yolları
|14,16
|-2,68
|-12,10
|Türk Prysmian Kablo
|1,97
|-1,99
|11,93
|Türk Telekom
|4,34
|-3,56
|11,28
|Türk Traktör
|32,36
|0,25
|-7,28
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,36
|-3,23
|-17,98
|Ufuk Yatırım
|1,11
|0,00
|-2,63
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,38
|-2,13
|21,05
|Ulusoy Elektrik
|18,60
|0,32
|16,54
|Ulusoy Un Sanayi
|2,33
|-0,85
|12,02
|Umpaş Holding
|0,42
|0,00
|-23,64
|Uşak Seramik
|1,01
|-2,88
|-9,01
|Utopya Turizm
|6,97
|-0,99
|70,00
|Uzertaş Boya
|1,10
|1,85
|83,33
|Ülker Bisküvi
|18,40
|-1,34
|25,43
|Ünye Çimento
|3,08
|-8,61
|-11,24
|Vakıf Fin. Kir.
|1,46
|-1,35
|-17,98
|Vakıf GMYO
|1,96
|-1,01
|-1,51
|Vakıf Yat. Ort.
|1,12
|-0,88
|-26,32
|Vakıflar Bankası
|4,37
|-3,53
|12,05
|Vakko Tekstil
|2,92
|-2,01
|6,57
|Vanet Gıda
|1,63
|5,16
|25,38
|Verusa Holding
|21,16
|1,73
|27,47
|Verusaturk Girisim
|3,16
|-3,66
|-4,53
|Vestel
|12,72
|-1,09
|129,19
|Vestel Beyaz Eşya
|16,32
|-1,39
|35,77
|Viking Kağıt
|1,02
|-0,97
|-7,27
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,44
|-2,70
|-16,28
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,13
|-3,18
|33,12
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,60
|1,96
|-6,81
|Yataş
|5,22
|-0,76
|16,78
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,81
|-2,41
|-13,83
|Yeni Gimat GMYO
|8,80
|-0,79
|9,59
|Yeşil GMYO
|0,26
|-3,70
|-3,70
|Yeşil Yapı
|0,26
|-3,70
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|8,81
|-2,11
|-8,52
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.106,00
|-3,56
|-4,23
|Yonga Mobilya
|6,40
|6,67
|-3,03
|Yünsa
|4,39
|-3,30
|5,15
|Zorlu Enerji
|1,29
|-1,53
|4,88
(Son)
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