Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 72.041,70 56,95
İş Bankası (B) 4.382,10 0,16 43,20
İş Bankası (C) 5,74 -2,21 26,71
İş Bankası (Kur.) 98.000,00 -2,00 101,64
İş Fin.Kir. 7,58 0,93 63,71
İş Girişim 3,01 -2,59 47,55
İş GMYO 0,94 -1,05 -12,96
İş Y. Men. Değ. 2,36 0,85 27,79
İş Yat. Ort. 0,79 0,00 7,03
İşbir Holding 165,00 -0,60 19,57
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,29 -3,33 -65,48
İttifak Holding 4,12 -1,44 32,90
İz Hayvancılık Tarım 4,98 -1,39 -24,43
İzmir Demir Çelik 1,71 1,79 3,01
İzmir Fırça 1,75 -2,78 -15,46
İzocam 20,50 -1,06 -4,30
Jantsa Jant Sanayi 27,80 1,09 0,00
Kafein Yazılım 6,80 -4,23 -1,28
Kapital Yat. Holding 2,10 0,00 -26,83
Kaplamin 3,27 -4,39 -9,17
Kardemir (A) 2,38 -1,65 30,77
Kardemir (B) 2,35 -2,08 28,42
Kardemir (D) 2,46 -1,20 12,84
Karel Elektronik 6,86 -4,06 64,51
Karsan Otomotiv 1,54 0,65 20,31
Karsu Tekstil 1,25 1,63 0,00
Karsusan Su Ürünleri San. 5,06 -5,42 36,76
Kartonsan 329,80 -0,75 3,39
Katmerciler Ekipman 4,77 -5,54 -18,74
Kent Gıda 121,50 -0,82 2,10
Kerevitaş Gıda 1,48 -1,99 -17,78
Kervansaray Yat. Holding 0,29 3,57 -17,14
Kiler GMYO 2,06 -4,63 17,71
Klimasan Klima 6,99 -1,41 76,52
Koç Holding 16,84 -2,21 21,60
Konfrut Gıda 25,18 -0,32 5,44
Konya Çimento 181,00 -2,32 1,69
Kordsa Teknik Tekstil 11,15 -0,45 17,85
Koza Altın 42,94 -2,50 -16,30
Koza Madencilik 5,67 -3,08 -21,47
Körfez GMYO 1,22 -1,61 0,00
Kristal Kola 0,81 -2,41 -22,86
Kron Telekomünikasyon 8,01 -1,48 -7,93
Kuştur Kuşadası Turizm 19,00 0,00 18,75
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,57 0,64 38,94
Kütahya Porselen 4,20 -1,87 -7,69
Lider Faktoring 2,22 -0,45 -1,33
Link Bilgisayar 13,38 1,59 60,82
Logo Yazılım 38,20 -1,50 40,75
Lokman Hekim Sağlık 4,40 -2,00 -2,22
Lüks Kadife 4,36 -3,33 -10,10
Makina Takım 1,32 -3,65 -14,29
Mardin Çimento 3,28 -2,09 0,61
Marka Yatırım Holding 0,58 -1,69 -6,45
Marmaris Altınyunus 16,15 -1,22 -8,03
Marshall 23,62 -1,01 -6,34
Martı GMYO 0,67 3,08 3,08
Martı Otel 0,58 0,00 0,00
Mavi Giyim 37,94 -3,90 17,75
Mazhar Zorlu Holding 3,75 -3,35 -1,57
Mega Polietilen 2,17 1,88 6,37
Menderes Tekstil 0,67 -2,90 -6,94
Mensa 0,25 4,17 78,57
Merit Turizm 9,35 18,06 56,09
Merko Gıda 0,67 -1,47 -33,66
Metal Gayrimenkul 0,93 3,33 6,90
Metemtur Otelcilik 1,05 -0,94 0,00
Metro Holding 0,78 -3,70 2,63
Metro Petrol ve Tesisleri 1,16 0,00 5,45
Metro Yatırım Ortaklığı 1,36 -2,86 15,25
Migros Ticaret 13,96 -3,06 -6,31
Milpa 1,45 -1,36 1,45
Mistral GMYO 1,17 -2,50 -23,53
MLP Sağlık 12,81 -3,10 19,72
MMC San. ve Tic. Yat. 0,97 -3,00 -11,82
Mondi Tire Kutsan 2,01 -1,47 8,06
Net Holding 1,73 -3,89 -11,73
Netaş Telekom. 7,86 -3,08 21,67
Niğbaş Niğde Beton 6,76 -5,19 69,00
Nuh Çimento 7,10 0,42 -8,27
Nurol GMYO 2,11 -0,47 0,48
Odaş Elektrik 1,57 0,00 11,50
Olmuksan-IP 3,96 0,00 17,51
Orge Enerji Elektrik 3,23 -0,62 3,53
Orma Orman Mahsulleri 1,35 19,47 12,50
Osmanlı Menkul 1,60 0,00 -6,98
Ostim Endüstriyel Yat 1,09 -1,80 0,93
Otokar 104,10 -2,71 21,20
Oyak Yat. Ort. 1,13 -2,59 -30,67
Oylum Sınai Yatırımlar 1,06 -1,85 3,92
Özak GMYO 2,34 1,30 10,90
Özbal Çelik Boru 1,12 -3,45 -18,84
Özderici GMYO 0,82 -1,20 -65,11
Özerden Plastik 2,96 0,34 18,40
Panora GMYO 4,28 -1,15 13,23
Park Elek.Madencilik 2,27 -2,58 -5,81
Parsan 9,75 5,52 11,30
Pegasus 28,54 -3,45 24,52
Peker GMYO 3,76 -2,59 -54,28
Penguen Gıda 1,41 -6,62 30,56
Pera GMYO 0,51 -1,92 -33,77
Pergamon Dış Ticaret 8,78 -2,01 -1,90
Petkim 4,58 -2,55 -9,13
Petrokent Turizm 66,95 0,00 -2,55
Pınar Et ve Un 6,92 -0,72 35,16
Pınar Su 1,27 -0,78 1,60
Pınar Süt 6,90 -1,15 4,23
Plastikkart 4,02 0,00 48,89
Polisan Holding 3,26 -3,55 6,93
Politeknik Metal 41,38 0,44 18,00
Prizma Press Matbaacılık 1,72 0,00 10,97
QNB Finans Fin. Kir. 4,89 2,09 -28,09
QNB Finansbank 6,61 -0,15 -26,64
Ral Yatırım Holding 3,50 -6,67 90,22
Ray Sigorta 2,18 -3,11 56,83
Reysaş GMYO 0,91 -3,19 31,88
Reysaş Lojistik 0,72 -1,37 -2,70
Rhea Girişim 0,73 -2,67 10,61
Rodrigo Tekstil 2,77 0,36 45,79
Royal Halı 1,35 -1,46 36,36
RTA Laboratuvarları 1,42 -0,70 -18,39
Sabancı Holding 8,06 -1,47 11,44
Safkar Ege Soğutmacılık 2,19 2,82 11,73
Salix Yatırım Holding 2,46 14,42 -36,10
Sanel Mühendislik 2,55 3,66 16,97
Sanifoam Sünger 2,00 0,50 60,00
Sanko Pazarlama 2,15 -0,92 -6,93
Saray Matbaacılık 1,05 0,00 5,00
Sarkuysan 3,38 -0,29 -0,88
Sasa Polyester 8,08 -2,53 -1,34
Say Reklamcılık 0,84 -1,18 -10,64
Sekuro Plastik 3,08 0,33 4,05
Selçuk Ecza Deposu 3,89 -0,26 39,43
Selçuk Gıda 1,50 12,78 12,78
Senkron Güvenlik 4,10 -2,38 310,00
Serve Film Prodüksiyon 2,27 0,00 16,41
Servet GMYO 4,31 -0,92 -8,30
Seyitler Kimya 3,88 -3,00 0,78
Silverline Endüstri 1,16 -2,52 -13,43
Sinpaş GMYO 0,39 -2,50 5,41
Soda Sanayii 7,14 -1,52 0,56
Sodaş Sodyum Sanayii 7,73 4,46 22,70
Söktaş 1,50 -1,96 18,11
Sönmez Filament 3,32 0,30 6,41
Sönmez Pamuklu 3,15 0,00 0,96
Sumaş Suni Tahta 7,18 -2,84 2,57
Şeker Fin. Kir. 3,20 1,27 13,48
Şekerbank 1,06 -1,85 -3,64
Şişe Cam 5,87 -0,84 3,53
Şok Marketler 9,18 0,11 -14,60
T. Halk Bankası 6,28 -0,95 -10,54
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,96 -0,95 -25,14
T.S.K.B. 0,78 0,00 -3,70
T.Tuborg 8,83 -0,90 11,29
Taç Tarım Ürünleri 4,12 1,98 -18,58
Tat Gıda 4,26 -3,84 11,52
TAV Havalimanları 25,18 -4,48 14,50
Taze Kuru Gıda 6,00 -0,66 -11,76
Tek-Art Turizm 0,71 -2,74 -16,47
Tekfen Holding 23,36 1,04 19,00
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,67 -1,48 -10,10
Temapol Polimer Plastik 2,92 0,69 -4,58
TGS Dış Ticaret 2,65 -1,85 12,77
Tofaş Oto. Fab. 18,90 -2,48 21,85
Torunlar GMYO 2,26 -0,44 49,67
Trabzon Liman 9,28 -1,28 10,61
Trabzonspor Sportif 0,95 2,15 -30,96
Trakya Cam 3,29 -0,90 8,58
Trend GMYO 1,40 -1,41 10,24
TSKB GMYO 0,73 -1,35 -10,98
Tuğçelik 2,76 4,55 29,58
Tukaş 4,13 1,47 148,80
Turcas Petrol 1,43 -0,69 1,42
Turkcell 12,54 -1,42 3,04
Tümosan Motor ve Traktör 4,51 1,81 0,22
Tüpraş 133,00 -1,19 27,47
Türk Hava Yolları 14,16 -2,68 -12,10
Türk Prysmian Kablo 1,97 -1,99 11,93
Türk Telekom 4,34 -3,56 11,28
Türk Traktör 32,36 0,25 -7,28
Türker Proje Gayrimenkul 26,36 -3,23 -17,98
Ufuk Yatırım 1,11 0,00 -2,63
Ulaşlar Turizm Yat. 1,38 -2,13 21,05
Ulusoy Elektrik 18,60 0,32 16,54
Ulusoy Un Sanayi 2,33 -0,85 12,02
Umpaş Holding 0,42 0,00 -23,64
Uşak Seramik 1,01 -2,88 -9,01
Utopya Turizm 6,97 -0,99 70,00
Uzertaş Boya 1,10 1,85 83,33
Ülker Bisküvi 18,40 -1,34 25,43
Ünye Çimento 3,08 -8,61 -11,24
Vakıf Fin. Kir. 1,46 -1,35 -17,98
Vakıf GMYO 1,96 -1,01 -1,51
Vakıf Yat. Ort. 1,12 -0,88 -26,32
Vakıflar Bankası 4,37 -3,53 12,05
Vakko Tekstil 2,92 -2,01 6,57
Vanet Gıda 1,63 5,16 25,38
Verusa Holding 21,16 1,73 27,47
Verusaturk Girisim 3,16 -3,66 -4,53
Vestel 12,72 -1,09 129,19
Vestel Beyaz Eşya 16,32 -1,39 35,77
Viking Kağıt 1,02 -0,97 -7,27
Yapı Kredi Koray GMYO 1,44 -2,70 -16,28
Yapı ve Kredi Bank. 2,13 -3,18 33,12
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,60 1,96 -6,81
Yataş 5,22 -0,76 16,78
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,81 -2,41 -13,83
Yeni Gimat GMYO 8,80 -0,79 9,59
Yeşil GMYO 0,26 -3,70 -3,70
Yeşil Yapı 0,26 -3,70 0,00
Yeşil Yatırım Holding 8,81 -2,11 -8,52
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.106,00 -3,56 -4,23
Yonga Mobilya 6,40 6,67 -3,03
Yünsa 4,39 -3,30 5,15
Zorlu Enerji 1,29 -1,53 4,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA
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