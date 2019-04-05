Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|72.041,70
|0,00
|56,95
|İş Bankası (B)
|4.375,00
|0,00
|42,96
|İş Bankası (C)
|5,87
|-1,01
|29,58
|İş Bankası (Kur.)
|99.999,00
|0,20
|105,75
|İş Fin.Kir.
|7,51
|1,76
|62,20
|İş Girişim
|3,09
|-2,22
|51,47
|İş GMYO
|0,95
|0,00
|-12,04
|İş Y. Men. Değ.
|2,34
|1,74
|26,70
|İş Yat. Ort.
|0,79
|-1,25
|7,03
|İşbir Holding
|166,00
|2,34
|20,29
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,30
|-3,23
|-64,29
|İttifak Holding
|4,18
|0,24
|34,84
|İz Hayvancılık Tarım
|5,05
|-1,17
|-23,37
|İzmir Demir Çelik
|1,68
|0,00
|1,20
|İzmir Fırça
|1,80
|-1,10
|-13,04
|İzocam
|20,72
|-0,86
|-3,27
|Jantsa Jant Sanayi
|27,50
|-0,36
|-1,08
|Kafein Yazılım
|7,10
|0,00
|3,08
|Kapital Yat. Holding
|2,10
|-4,98
|-26,83
|Kaplamin
|3,42
|4,91
|-5,00
|Kardemir (A)
|2,42
|-0,41
|32,97
|Kardemir (B)
|2,40
|-0,41
|31,15
|Kardemir (D)
|2,49
|-1,58
|14,22
|Karel Elektronik
|7,15
|0,14
|71,46
|Karsan Otomotiv
|1,53
|-0,65
|19,53
|Karsu Tekstil
|1,23
|0,00
|-1,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,35
|9,63
|44,59
|Kartonsan
|332,30
|-0,30
|4,18
|Katmerciler Ekipman
|5,05
|-3,81
|-13,97
|Kent Gıda
|122,50
|0,08
|2,94
|Kerevitaş Gıda
|1,51
|-0,66
|-16,11
|Kervansaray Yat. Holding
|0,28
|3,70
|-20,00
|Kiler GMYO
|2,16
|-0,92
|23,43
|Klimasan Klima
|7,09
|-1,53
|79,04
|Koç Holding
|17,22
|-0,29
|24,34
|Konfrut Gıda
|25,26
|-0,24
|5,78
|Konya Çimento
|185,30
|0,16
|4,10
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,20
|-1,41
|18,38
|Koza Altın
|44,04
|2,42
|-14,15
|Koza Madencilik
|5,85
|1,04
|-18,98
|Körfez GMYO
|1,24
|0,81
|1,64
|Kristal Kola
|0,83
|0,00
|-20,95
|Kron Telekomünikasyon
|8,13
|-0,25
|-6,55
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,00
|-2,41
|18,75
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,56
|-1,27
|38,05
|Kütahya Porselen
|4,28
|-0,70
|-5,93
|Lider Faktoring
|2,23
|0,45
|-0,89
|Link Bilgisayar
|13,17
|0,77
|58,29
|Logo Yazılım
|38,78
|-0,56
|42,89
|Lokman Hekim Sağlık
|4,49
|-1,75
|-0,22
|Lüks Kadife
|4,51
|-2,17
|-7,01
|Makina Takım
|1,37
|-2,14
|-11,04
|Mardin Çimento
|3,35
|2,13
|2,76
|Marka Yatırım Holding
|0,59
|-1,67
|-4,84
|Marmaris Altınyunus
|16,35
|-0,43
|-6,89
|Marshall
|23,86
|0,42
|-5,39
|Martı GMYO
|0,65
|4,84
|0,00
|Martı Otel
|0,58
|1,75
|0,00
|Mavi Giyim
|39,48
|2,60
|22,53
|Mazhar Zorlu Holding
|3,88
|-0,77
|1,84
|Mega Polietilen
|2,13
|-0,47
|4,41
|Menderes Tekstil
|0,69
|0,00
|-4,17
|Mensa
|0,24
|0,00
|71,43
|Merit Turizm
|7,92
|4,07
|32,22
|Merko Gıda
|0,68
|1,49
|-32,67
|Metal Gayrimenkul
|0,90
|0,00
|3,45
|Metemtur Otelcilik
|1,06
|-0,93
|0,95
|Metro Holding
|0,81
|-1,22
|6,58
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,16
|0,00
|5,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,40
|-0,71
|18,64
|Migros Ticaret
|14,40
|-1,84
|-3,36
|Milpa
|1,47
|-2,65
|2,85
|Mistral GMYO
|1,20
|-0,83
|-21,57
|MLP Sağlık
|13,22
|1,85
|23,55
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,00
|-2,91
|-9,09
|Mondi Tire Kutsan
|2,04
|-0,49
|9,68
|Net Holding
|1,80
|1,69
|-8,16
|Netaş Telekom.
|8,11
|-1,70
|25,54
|Niğbaş Niğde Beton
|7,13
|0,14
|78,25
|Nuh Çimento
|7,07
|0,28
|-8,66
|Nurol GMYO
|2,12
|-0,93
|0,95
|Odaş Elektrik
|1,57
|-1,88
|11,50
|Olmuksan-IP
|3,96
|-0,50
|17,51
|Orge Enerji Elektrik
|3,25
|-0,91
|4,17
|Orma Orman Mahsulleri
|1,13
|0,89
|-5,83
|Osmanlı Menkul
|1,60
|0,00
|-6,98
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,11
|0,00
|2,78
|Otokar
|107,00
|-0,19
|24,58
|Oyak Yat. Ort.
|1,16
|-1,69
|-28,83
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,08
|-0,92
|5,88
|Özak GMYO
|2,31
|-0,86
|9,48
|Özbal Çelik Boru
|1,16
|-2,52
|-15,94
|Özderici GMYO
|0,83
|0,00
|-64,68
|Özerden Plastik
|2,95
|0,00
|18,00
|Panora GMYO
|4,33
|1,17
|14,55
|Park Elek.Madencilik
|2,33
|-0,43
|-3,32
|Parsan
|9,24
|-1,07
|5,48
|Pegasus
|29,56
|-0,20
|28,97
|Peker GMYO
|3,86
|-0,52
|-53,07
|Penguen Gıda
|1,51
|-2,58
|39,81
|Pera GMYO
|0,52
|0,00
|-32,47
|Pergamon Dış Ticaret
|8,96
|-0,44
|0,11
|Petkim
|4,70
|-0,42
|-6,75
|Petrokent Turizm
|66,95
|3,24
|-2,55
|Pınar Et ve Un
|6,97
|1,01
|36,13
|Pınar Su
|1,28
|-1,54
|2,40
|Pınar Süt
|6,98
|2,65
|5,44
|Plastikkart
|4,02
|0,00
|48,89
|Polisan Holding
|3,38
|0,60
|10,86
|Politeknik Metal
|41,20
|-1,15
|17,49
|Prizma Press Matbaacılık
|1,72
|0,58
|10,97
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,79
|-1,24
|-29,56
|QNB Finansbank
|6,62
|-1,19
|-26,53
|Ral Yatırım Holding
|3,75
|-2,34
|103,80
|Ray Sigorta
|2,25
|-3,02
|61,87
|Reysaş GMYO
|0,94
|0,00
|36,23
|Reysaş Lojistik
|0,73
|-1,35
|-1,35
|Rhea Girişim
|0,75
|0,00
|13,64
|Rodrigo Tekstil
|2,76
|1,85
|45,26
|Royal Halı
|1,37
|2,24
|38,38
|RTA Laboratuvarları
|1,43
|1,42
|-17,82
|Sabancı Holding
|8,18
|0,00
|13,10
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,13
|0,47
|8,67
|Salix Yatırım Holding
|2,15
|8,04
|-44,16
|Sanel Mühendislik
|2,46
|1,23
|12,84
|Sanifoam Sünger
|1,99
|-5,69
|59,20
|Sanko Pazarlama
|2,17
|0,00
|-6,06
|Saray Matbaacılık
|1,05
|-0,94
|5,00
|Sarkuysan
|3,39
|4,31
|-0,59
|Sasa Polyester
|8,29
|-0,72
|1,22
|Say Reklamcılık
|0,85
|-1,16
|-9,57
|Sekuro Plastik
|3,07
|0,00
|3,72
|Selçuk Ecza Deposu
|3,90
|-1,02
|39,78
|Selçuk Gıda
|1,33
|3,10
|0,00
|Senkron Güvenlik
|4,20
|16,99
|320,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,27
|0,00
|16,41
|Servet GMYO
|4,35
|-0,23
|-7,45
|Seyitler Kimya
|4,00
|0,00
|3,90
|Silverline Endüstri
|1,19
|0,85
|-11,19
|Sinpaş GMYO
|0,40
|0,00
|8,11
|Soda Sanayii
|7,25
|0,83
|2,11
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,40
|0,68
|17,46
|Söktaş
|1,53
|-1,29
|20,47
|Sönmez Filament
|3,31
|0,61
|6,09
|Sönmez Pamuklu
|3,15
|0,64
|0,96
|Sumaş Suni Tahta
|7,39
|-1,34
|5,57
|Şeker Fin. Kir.
|3,16
|0,32
|12,06
|Şekerbank
|1,08
|-0,92
|-1,82
|Şişe Cam
|5,92
|2,07
|4,41
|Şok Marketler
|9,17
|-1,71
|-14,70
|T. Halk Bankası
|6,34
|2,42
|-9,69
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,16
|0,09
|-24,43
|T.S.K.B.
|0,78
|-1,27
|-3,70
|T.Tuborg
|8,91
|-0,11
|12,30
|Taç Tarım Ürünleri
|4,04
|-3,81
|-20,16
|Tat Gıda
|4,43
|-2,64
|15,97
|TAV Havalimanları
|26,36
|3,70
|19,87
|Taze Kuru Gıda
|6,04
|-0,66
|-11,18
|Tek-Art Turizm
|0,73
|0,00
|-14,12
|Tekfen Holding
|23,12
|0,00
|17,78
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,71
|0,74
|-8,75
|Temapol Polimer Plastik
|2,90
|0,35
|-5,23
|TGS Dış Ticaret
|2,70
|0,00
|14,89
|Tofaş Oto. Fab.
|19,38
|3,97
|24,94
|Torunlar GMYO
|2,27
|-1,73
|50,33
|Trabzon Liman
|9,40
|-0,42
|12,04
|Trabzonspor Sportif
|0,93
|2,20
|-32,42
|Trakya Cam
|3,32
|-0,60
|9,57
|Trend GMYO
|1,42
|1,43
|11,81
|TSKB GMYO
|0,74
|0,00
|-9,76
|Tuğçelik
|2,64
|0,38
|23,94
|Tukaş
|4,07
|-0,97
|145,18
|Turcas Petrol
|1,44
|-1,37
|2,13
|Turkcell
|12,72
|-1,78
|4,52
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,43
|0,45
|-1,56
|Tüpraş
|134,60
|0,52
|29,01
|Türk Hava Yolları
|14,55
|1,68
|-9,68
|Türk Prysmian Kablo
|2,01
|-1,47
|14,20
|Türk Telekom
|4,50
|-2,39
|15,38
|Türk Traktör
|32,28
|2,54
|-7,51
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,24
|0,29
|-15,25
|Ufuk Yatırım
|1,11
|0,91
|-2,63
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,41
|-0,70
|23,68
|Ulusoy Elektrik
|18,54
|0,65
|16,17
|Ulusoy Un Sanayi
|2,35
|-0,84
|12,98
|Umpaş Holding
|0,42
|0,00
|-23,64
|Uşak Seramik
|1,04
|0,00
|-6,31
|Utopya Turizm
|7,04
|0,57
|71,71
|Uzertaş Boya
|1,08
|0,93
|80,00
|Ülker Bisküvi
|18,65
|0,54
|27,13
|Ünye Çimento
|3,37
|11,59
|-2,88
|Vakıf Fin. Kir.
|1,48
|-0,67
|-16,85
|Vakıf GMYO
|1,98
|0,51
|-0,50
|Vakıf Yat. Ort.
|1,13
|0,89
|-25,66
|Vakıflar Bankası
|4,53
|-0,66
|16,15
|Vakko Tekstil
|2,98
|2,05
|8,76
|Vanet Gıda
|1,55
|9,93
|19,23
|Verusa Holding
|20,80
|1,46
|25,30
|Verusaturk Girisim
|3,28
|2,50
|-0,91
|Vestel
|12,86
|-3,96
|131,71
|Vestel Beyaz Eşya
|16,55
|-1,19
|37,69
|Viking Kağıt
|1,03
|-0,96
|-6,36
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,48
|-1,33
|-13,95
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,20
|-1,79
|37,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,55
|-1,92
|-8,60
|Yataş
|5,26
|-0,57
|17,67
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,83
|0,00
|-11,70
|Yeni Gimat GMYO
|8,87
|-1,11
|10,46
|Yeşil GMYO
|0,27
|3,85
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,27
|3,85
|3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|9,00
|0,56
|-6,54
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.183,80
|-0,01
|-0,69
|Yonga Mobilya
|6,00
|1,69
|-9,09
|Yünsa
|4,54
|-1,94
|8,75
|Zorlu Enerji
|1,31
|0,00
|6,50
(Son)
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