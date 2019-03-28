Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|41.690,90
|-9,17
|İş Bankası (B)
|4.100,00
|0,00
|33,98
|İş Bankası (C)
|5,42
|0,93
|19,65
|İş Bankası (Kur.)
|81.000,10
|66,66
|İş Fin.Kir.
|7,01
|-1,96
|51,40
|İş Girişim
|2,81
|0,72
|37,75
|İş GMYO
|0,91
|0,00
|-15,74
|İş Y. Men. Değ.
|2,23
|0,90
|20,75
|İş Yat. Ort.
|0,80
|1,27
|8,38
|İşbir Holding
|162,40
|1,44
|17,68
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,30
|-6,25
|-64,29
|İttifak Holding
|3,69
|-0,27
|19,03
|İz Hayvancılık Tarım
|3,19
|-1,85
|-51,59
|İzmir Demir Çelik
|1,61
|1,26
|-3,01
|İzmir Fırça
|1,62
|-1,22
|-21,74
|İzocam
|19,69
|-0,66
|-8,08
|Jantsa Jant Sanayi
|27,00
|5,14
|-2,88
|Kafein Yazılım
|7,04
|1,59
|1,15
|Kapital Yat. Holding
|2,25
|1,81
|-21,60
|Kaplamin
|3,09
|0,98
|-14,17
|Kardemir (A)
|2,27
|0,00
|24,73
|Kardemir (B)
|2,25
|-0,88
|22,95
|Kardemir (D)
|2,30
|-0,43
|5,50
|Karel Elektronik
|7,01
|-0,85
|68,11
|Karsan Otomotiv
|1,47
|2,08
|14,84
|Karsu Tekstil
|1,17
|-3,31
|-6,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,91
|11,71
|5,68
|Kartonsan
|345,00
|1,47
|5,73
|Katmerciler Ekipman
|5,90
|0,68
|0,51
|Kent Gıda
|116,80
|-0,34
|-1,85
|Kerevitaş Gıda
|1,45
|-0,68
|-19,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,27
|0,00
|-22,86
|Kiler GMYO
|2,10
|-0,94
|20,00
|Klimasan Klima
|6,50
|2,04
|64,14
|Koç Holding
|15,91
|-0,31
|12,04
|Konfrut Gıda
|22,88
|0,35
|-4,19
|Konya Çimento
|184,30
|1,26
|3,54
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,39
|0,00
|9,82
|Koza Altın
|41,74
|-2,34
|-18,64
|Koza Madencilik
|5,43
|-0,18
|-24,79
|Körfez GMYO
|1,12
|0,00
|-8,20
|Kristal Kola
|0,78
|-2,50
|-25,71
|Kron Telekomünikasyon
|8,00
|2,83
|-8,05
|Kuştur Kuşadası Turizm
|20,00
|0,00
|25,00
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,78
|-5,82
|57,52
|Kütahya Porselen
|4,08
|0,25
|-10,33
|Lider Faktoring
|2,29
|-2,97
|1,78
|Link Bilgisayar
|14,10
|17,70
|69,47
|Logo Yazılım
|39,56
|0,20
|45,76
|Lokman Hekim Sağlık
|4,25
|0,95
|-5,56
|Lüks Kadife
|4,61
|0,22
|-4,95
|Makina Takım
|1,26
|-0,79
|-18,18
|Mardin Çimento
|3,28
|0,31
|0,61
|Marka Yatırım Holding
|0,56
|0,00
|-9,68
|Marmaris Altınyunus
|15,82
|-1,19
|-9,91
|Marshall
|23,02
|-1,20
|-8,72
|Martı GMYO
|0,61
|0,00
|-6,15
|Martı Otel
|0,56
|1,82
|-3,45
|Mavi Giyim
|37,36
|3,32
|15,95
|Mazhar Zorlu Holding
|3,90
|9,86
|2,36
|Mega Polietilen
|2,30
|-3,77
|12,75
|Menderes Tekstil
|0,66
|0,00
|-8,33
|Mensa
|0,24
|0,00
|71,43
|Merit Turizm
|7,60
|1,33
|26,88
|Merko Gıda
|0,63
|-1,56
|-37,62
|Metal Gayrimenkul
|0,87
|-1,14
|0,00
|Metemtur Otelcilik
|1,01
|-0,98
|-3,81
|Metro Holding
|0,73
|0,00
|-3,95
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,11
|-0,89
|0,91
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,33
|0,00
|12,71
|Migros Ticaret
|13,54
|1,12
|-9,13
|Milpa
|1,42
|0,00
|-0,65
|Mistral GMYO
|1,17
|0,86
|-23,53
|MLP Sağlık
|12,50
|1,79
|16,82
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,03
|0,00
|-6,36
|Mondi Tire Kutsan
|1,96
|0,00
|5,38
|Net Holding
|1,72
|0,00
|-12,24
|Netaş Telekom.
|8,12
|2,27
|25,70
|Niğbaş Niğde Beton
|7,09
|5,82
|77,25
|Nuh Çimento
|6,95
|0,72
|-10,21
|Nurol GMYO
|2,16
|3,35
|2,86
|Odaş Elektrik
|1,43
|-0,69
|1,56
|Olmuksan-IP
|3,74
|1,08
|10,98
|Orge Enerji Elektrik
|3,20
|2,24
|2,56
|Orma Orman Mahsulleri
|1,03
|0,98
|-14,17
|Osmanlı Menkul
|1,58
|0,00
|-8,14
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,05
|-1,87
|-2,78
|Otokar
|101,70
|-1,45
|18,41
|Oyak Yat. Ort.
|1,13
|1,80
|-30,67
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,04
|-3,70
|1,96
|Özak GMYO
|2,14
|1,42
|1,42
|Özbal Çelik Boru
|1,09
|1,87
|-21,01
|Özderici GMYO
|0,81
|-1,22
|-65,53
|Özerden Plastik
|2,85
|1,79
|14,00
|Panora GMYO
|4,18
|-1,18
|10,58
|Park Elek.Madencilik
|2,24
|-0,44
|-7,05
|Parsan
|9,02
|-0,33
|2,97
|Pegasus
|26,32
|0,46
|14,83
|Peker GMYO
|3,60
|5,26
|-56,23
|Penguen Gıda
|1,80
|0,00
|66,67
|Pera GMYO
|0,48
|-2,04
|-37,66
|Pergamon Dış Ticaret
|8,98
|3,70
|0,34
|Petkim
|4,52
|1,80
|-10,32
|Petrokent Turizm
|66,90
|8,43
|-2,62
|Pınar Et ve Un
|6,50
|-1,07
|26,95
|Pınar Su
|1,23
|-1,60
|-1,60
|Pınar Süt
|6,50
|0,00
|-1,81
|Plastikkart
|2,85
|1,42
|5,56
|Polisan Holding
|3,19
|-0,31
|4,63
|Politeknik Metal
|43,76
|19,24
|24,79
|Prizma Press Matbaacılık
|1,62
|1,89
|4,52
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,64
|-3,13
|-31,76
|QNB Finansbank
|6,69
|0,15
|-25,75
|Ral Yatırım Holding
|3,90
|-2,99
|111,96
|Ray Sigorta
|1,82
|-4,21
|30,94
|Reysaş GMYO
|0,84
|1,20
|21,74
|Reysaş Lojistik
|0,69
|0,00
|-6,76
|Rhea Girişim
|0,67
|1,52
|1,52
|Rodrigo Tekstil
|2,67
|-1,48
|40,53
|Royal Halı
|1,27
|0,00
|28,28
|RTA Laboratuvarları
|1,35
|-0,74
|-22,41
|Sabancı Holding
|7,57
|2,57
|0,66
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,09
|-2,34
|6,63
|Salix Yatırım Holding
|1,79
|2,29
|-53,51
|Sanel Mühendislik
|2,24
|-1,32
|2,75
|Sanifoam Sünger
|1,69
|-1,17
|35,20
|Sanko Pazarlama
|2,04
|-0,49
|-11,69
|Saray Matbaacılık
|0,96
|-2,04
|-4,00
|Sarkuysan
|3,24
|0,31
|-4,99
|Sasa Polyester
|7,79
|1,56
|-4,88
|Say Reklamcılık
|0,82
|0,00
|-12,77
|Sekuro Plastik
|2,81
|0,36
|-5,07
|Selçuk Ecza Deposu
|3,81
|-2,06
|36,56
|Selçuk Gıda
|1,28
|-1,54
|-3,76
|Senkron Güvenlik
|3,08
|1,65
|208,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,49
|-2,35
|27,69
|Servet GMYO
|4,23
|3,93
|-10,00
|Seyitler Kimya
|4,02
|-0,50
|4,42
|Silverline Endüstri
|1,11
|-0,89
|-17,16
|Sinpaş GMYO
|0,39
|2,63
|5,41
|Soda Sanayii
|7,61
|1,74
|7,18
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,24
|1,12
|14,92
|Söktaş
|1,49
|-2,61
|17,32
|Sönmez Filament
|3,17
|-0,63
|1,60
|Sönmez Pamuklu
|3,00
|0,00
|-3,85
|Sumaş Suni Tahta
|7,50
|0,54
|7,14
|Şeker Fin. Kir.
|3,21
|7,36
|13,83
|Şekerbank
|1,05
|0,00
|-4,55
|Şişe Cam
|5,68
|-1,05
|0,18
|Şok Marketler
|8,84
|3,88
|-17,77
|T. Halk Bankası
|6,23
|0,48
|-11,25
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,04
|-1,47
|-28,43
|T.S.K.B.
|0,73
|0,00
|-9,88
|T.Tuborg
|10,15
|1,60
|7,64
|Taç Tarım Ürünleri
|2,97
|-0,34
|-41,30
|Tat Gıda
|4,25
|0,71
|11,26
|TAV Havalimanları
|22,80
|-2,98
|3,68
|Taze Kuru Gıda
|6,16
|0,00
|-9,41
|Tek-Art Turizm
|0,69
|0,00
|-18,82
|Tekfen Holding
|22,98
|-2,30
|10,91
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,58
|0,00
|-13,13
|Temapol Polimer Plastik
|2,76
|-1,08
|-9,80
|TGS Dış Ticaret
|2,52
|0,40
|7,23
|Tofaş Oto. Fab.
|17,00
|3,72
|9,60
|Torunlar GMYO
|2,29
|-0,43
|51,66
|Trabzon Liman
|8,74
|-0,68
|4,17
|Trabzonspor Sportif
|0,86
|0,00
|-37,50
|Trakya Cam
|3,24
|-0,92
|6,93
|Trend GMYO
|1,34
|1,52
|5,51
|TSKB GMYO
|0,72
|-1,37
|-12,20
|Tuğçelik
|2,26
|2,26
|6,10
|Tukaş
|4,07
|-2,16
|145,18
|Turcas Petrol
|1,37
|1,48
|-2,84
|Turkcell
|12,20
|1,84
|0,25
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,25
|0,24
|-5,56
|Tüpraş
|125,50
|-1,84
|20,28
|Türk Hava Yolları
|12,60
|-1,02
|-21,79
|Türk Prysmian Kablo
|1,95
|1,04
|10,80
|Türk Telekom
|4,31
|0,47
|10,51
|Türk Traktör
|30,80
|0,98
|-11,75
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,00
|0,00
|-19,10
|Ufuk Yatırım
|1,12
|3,70
|-1,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,37
|-4,86
|20,18
|Ulusoy Elektrik
|17,79
|1,25
|11,47
|Ulusoy Un Sanayi
|2,10
|1,45
|0,96
|Umpaş Holding
|0,41
|-2,38
|-25,45
|Uşak Seramik
|0,98
|-1,01
|-11,71
|Utopya Turizm
|6,33
|0,48
|54,39
|Uzertaş Boya
|1,00
|-12,28
|66,67
|Ülker Bisküvi
|16,65
|2,15
|13,50
|Ünye Çimento
|2,98
|1,02
|-14,12
|Vakıf Fin. Kir.
|1,39
|0,72
|-21,91
|Vakıf GMYO
|1,78
|-0,56
|-10,55
|Vakıf Yat. Ort.
|1,09
|0,00
|-28,29
|Vakıflar Bankası
|4,42
|0,23
|13,33
|Vakko Tekstil
|2,72
|-1,09
|-0,73
|Vanet Gıda
|1,29
|-0,77
|-0,77
|Verusa Holding
|21,76
|0,74
|31,08
|Verusaturk Girisim
|3,10
|2,31
|-6,34
|Vestel
|11,78
|-5,46
|112,25
|Vestel Beyaz Eşya
|16,25
|-3,27
|35,19
|Viking Kağıt
|0,99
|-1,00
|-10,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,38
|0,00
|-19,77
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,04
|4,08
|27,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,51
|4,58
|-10,04
|Yataş
|5,08
|2,63
|13,65
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,79
|0,00
|-15,96
|Yeni Gimat GMYO
|8,95
|0,79
|11,46
|Yeşil GMYO
|0,25
|0,00
|-7,41
|Yeşil Yapı
|0,26
|0,00
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|8,54
|-1,27
|-11,32
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.100,00
|7,64
|-4,50
|Yonga Mobilya
|5,90
|0,00
|-10,61
|Yünsa
|4,55
|2,25
|4,36
|Zorlu Enerji
|1,22
|-0,81
|-0,81
(Son)
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