Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 41.690,90 -9,17 İş Bankası (B) 4.100,00 0,71 33,98 İş Bankası (C) 5,37 -5,12 18,54 İş Bankası (Kur.) 81.000,10 0,00 66,66 İş Fin.Kir. 7,15 0,85 54,43 İş Girişim 2,79 -6,38 36,76 İş GMYO 0,91 -3,19 -15,74 İş Y. Men. Değ. 2,21 0,62 19,66 İş Yat. Ort. 0,79 -1,25 7,03 İşbir Holding 160,10 -11,06 16,01 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,32 -8,57 -61,90 İttifak Holding 3,70 -2,63 19,35 İz Hayvancılık Tarım 3,25 -6,34 -50,68 İzmir Demir Çelik 1,59 -4,79 -4,22 İzmir Fırça 1,64 -6,82 -20,77 İzocam 19,82 -2,56 -7,47 Jantsa Jant Sanayi 25,68 -3,46 -7,63 Kafein Yazılım 6,93 -5,20 -0,43 Kapital Yat. Holding 2,21 0,00 -23,00 Kaplamin 3,06 -5,56 -15,00 Kardemir (A) 2,27 -4,62 24,73 Kardemir (B) 2,27 -5,42 24,04 Kardemir (D) 2,31 -6,85 5,96 Karel Elektronik 7,07 -3,81 69,54 Karsan Otomotiv 1,44 -5,26 12,50 Karsu Tekstil 1,21 -1,63 -3,20 Karsusan Su Ürünleri San. 3,50 0,86 -5,41 Kartonsan 340,00 -3,55 4,20 Katmerciler Ekipman 5,86 -3,14 -0,17 Kent Gıda 117,20 -2,74 -1,51 Kerevitaş Gıda 1,46 -4,58 -18,89 Kervansaray Yat. Holding 0,27 -3,57 -22,86 Kiler GMYO 2,12 -5,78 21,14 Klimasan Klima 6,37 -2,75 60,86 Koç Holding 15,96 -6,99 12,39 Konfrut Gıda 22,80 -0,87 -4,52 Konya Çimento 182,00 -4,21 2,25 Kordsa Teknik Tekstil 10,39 -1,05 9,82 Koza Altın 42,74 -1,38 -16,69 Koza Madencilik 5,44 -4,56 -24,65 Körfez GMYO 1,12 -8,20 -8,20 Kristal Kola 0,80 -5,88 -23,81 Kron Telekomünikasyon 7,78 -7,38 -10,57 Kuştur Kuşadası Turizm 20,00 2,56 25,00 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,89 -5,50 67,26 Kütahya Porselen 4,07 -6,22 -10,55 Lider Faktoring 2,36 -2,88 4,89 Link Bilgisayar 11,98 10,11 43,99 Logo Yazılım 39,48 -3,24 45,47 Lokman Hekim Sağlık 4,21 -5,82 -6,44 Lüks Kadife 4,60 -2,13 -5,15 Makina Takım 1,27 -6,62 -17,53 Mardin Çimento 3,27 -2,97 0,31 Marka Yatırım Holding 0,56 -5,08 -9,68 Marmaris Altınyunus 16,01 -4,13 -8,83 Marshall 23,30 -4,90 -7,61 Martı GMYO 0,61 -6,15 -6,15 Martı Otel 0,55 -3,51 -5,17 Mavi Giyim 36,16 -7,61 12,23 Mazhar Zorlu Holding 3,55 -6,82 -6,82 Mega Polietilen 2,39 3,02 17,16 Menderes Tekstil 0,66 -5,71 -8,33 Mensa 0,24 -4,00 71,43 Merit Turizm 7,50 3,45 25,21 Merko Gıda 0,64 -4,48 -36,63 Metal Gayrimenkul 0,88 -3,30 1,15 Metemtur Otelcilik 1,02 -4,67 -2,86 Metro Holding 0,73 -5,19 -3,95 Metro Petrol ve Tesisleri 1,12 -2,61 1,82 Metro Yatırım Ortaklığı 1,33 -6,34 12,71 Migros Ticaret 13,39 -6,88 -10,13 Milpa 1,42 -4,70 -0,65 Mistral GMYO 1,16 -6,45 -24,18 MLP Sağlık 12,28 -1,76 14,77 MMC San. ve Tic. Yat. 1,03 -1,90 -6,36 Mondi Tire Kutsan 1,96 -6,67 5,38 Net Holding 1,72 -3,91 -12,24 Netaş Telekom. 7,94 -6,48 22,91 Niğbaş Niğde Beton 6,70 0,75 67,50 Nuh Çimento 6,90 -0,72 -10,85 Nurol GMYO 2,09 -0,95 -0,48 Odaş Elektrik 1,44 -5,26 2,27 Olmuksan-IP 3,70 -5,13 9,79 Orge Enerji Elektrik 3,13 -4,28 0,32 Orma Orman Mahsulleri 1,02 0,99 -15,00 Osmanlı Menkul 1,58 -1,25 -8,14 Ostim Endüstriyel Yat 1,07 -2,73 -0,93 Otokar 103,20 -1,53 20,16 Oyak Yat. Ort. 1,11 -5,13 -31,90 Oylum Sınai Yatırımlar 1,08 -10,00 5,88 Özak GMYO 2,11 -3,65 0,00 Özbal Çelik Boru 1,07 -4,46 -22,46 Özderici GMYO 0,82 -6,82 -65,11 Özerden Plastik 2,80 -2,10 12,00 Panora GMYO 4,23 1,20 11,91 Park Elek.Madencilik 2,25 -5,86 -6,64 Parsan 9,05 -3,62 3,31 Pegasus 26,20 -4,38 14,31 Peker GMYO 3,42 -6,30 -58,42 Penguen Gıda 1,80 -10,00 66,67 Pera GMYO 0,49 -5,77 -36,36 Pergamon Dış Ticaret 8,66 -2,37 -3,24 Petkim 4,44 -2,42 -11,90 Petrokent Turizm 61,70 -2,06 -10,19 Pınar Et ve Un 6,57 -1,65 28,32 Pınar Su 1,25 -4,58 0,00 Pınar Süt 6,50 -4,27 -1,81 Plastikkart 2,81 -3,44 4,07 Polisan Holding 3,20 -1,54 4,96 Politeknik Metal 36,70 0,44 4,66 Prizma Press Matbaacılık 1,59 -1,24 2,58 QNB Finans Fin. Kir. 4,79 -4,01 -29,56 QNB Finansbank 6,68 -4,30 -25,86 Ral Yatırım Holding 4,02 3,08 118,48 Ray Sigorta 1,90 -9,09 36,69 Reysaş GMYO 0,83 -5,68 20,29 Reysaş Lojistik 0,69 -4,17 -6,76 Rhea Girişim 0,66 -4,35 0,00 Rodrigo Tekstil 2,71 3,83 42,63 Royal Halı 1,27 -1,55 28,28 RTA Laboratuvarları 1,36 -6,85 -21,84 Sabancı Holding 7,38 -6,94 -1,86 Safkar Ege Soğutmacılık 2,14 -2,28 9,18 Salix Yatırım Holding 1,75 -8,38 -54,55 Sanel Mühendislik 2,27 -0,87 4,13 Sanifoam Sünger 1,71 -8,56 36,80 Sanko Pazarlama 2,05 -2,38 -11,26 Saray Matbaacılık 0,98 -2,97 -2,00 Sarkuysan 3,23 -1,82 -5,28 Sasa Polyester 7,67 -4,36 -6,35 Say Reklamcılık 0,82 -4,65 -12,77 Sekuro Plastik 2,80 -4,44 -5,41 Selçuk Ecza Deposu 3,89 0,78 39,43 Selçuk Gıda 1,30 -1,52 -2,26 Senkron Güvenlik 3,03 -1,94 203,00 Serve Film Prodüksiyon 2,55 0,39 30,77 Servet GMYO 4,07 -8,95 -13,40 Seyitler Kimya 4,04 -0,98 4,94 Silverline Endüstri 1,12 -5,88 -16,42 Sinpaş GMYO 0,38 0,00 2,70 Soda Sanayii 7,48 -2,86 5,35 Sodaş Sodyum Sanayii 7,16 -1,92 13,65 Söktaş 1,53 -3,77 20,47 Sönmez Filament 3,19 -0,62 2,24 Sönmez Pamuklu 3,00 -2,28 -3,85 Sumaş Suni Tahta 7,46 0,00 6,57 Şeker Fin. Kir. 2,99 0,34 6,03 Şekerbank 1,05 -6,25 -4,55 Şişe Cam 5,74 -4,33 1,23 Şok Marketler 8,51 -3,84 -20,84 T. Halk Bankası 6,20 -7,32 -11,68 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,34 -5,92 -27,36 T.S.K.B. 0,73 -7,59 -9,88 T.Tuborg 9,99 -1,38 5,94 Taç Tarım Ürünleri 2,98 -8,31 -41,11 Tat Gıda 4,22 -5,17 10,47 TAV Havalimanları 23,50 -4,39 6,86 Taze Kuru Gıda 6,16 -0,48 -9,41 Tek-Art Turizm 0,69 -4,17 -18,82 Tekfen Holding 23,52 -3,37 13,51 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,58 -6,86 -13,13 Temapol Polimer Plastik 2,79 -1,76 -8,82 TGS Dış Ticaret 2,51 -2,71 6,81 Tofaş Oto. Fab. 16,39 -5,37 5,66 Torunlar GMYO 2,30 -3,36 52,32 Trabzon Liman 8,80 -2,76 4,89 Trabzonspor Sportif 0,86 -4,44 -37,50 Trakya Cam 3,27 -4,11 7,92 Trend GMYO 1,32 -2,94 3,94 TSKB GMYO 0,73 -5,19 -10,98 Tuğçelik 2,21 -1,78 3,76 Tukaş 4,16 -5,24 150,60 Turcas Petrol 1,35 -3,57 -4,26 Turkcell 11,98 -6,41 -1,56 Tümosan Motor ve Traktör 4,24 -5,78 -5,78 Tüpraş 143,00 -4,86 22,54 Türk Hava Yolları 12,73 -5,56 -20,98 Türk Prysmian Kablo 1,93 -3,98 9,66 Türk Telekom 4,29 -6,13 10,00 Türk Traktör 30,50 -6,15 -12,61 Türker Proje Gayrimenkul 26,00 -2,69 -19,10 Ufuk Yatırım 1,08 -3,57 -5,26 Ulaşlar Turizm Yat. 1,44 -4,00 26,32 Ulusoy Elektrik 17,57 -1,29 10,09 Ulusoy Un Sanayi 2,07 -5,91 -0,48 Umpaş Holding 0,42 -2,33 -23,64 Uşak Seramik 0,99 -5,71 -10,81 Utopya Turizm 6,30 -3,23 53,66 Uzertaş Boya 1,14 0,00 90,00 Ülker Bisküvi 16,30 -7,49 11,11 Ünye Çimento 2,95 -4,53 -14,99 Vakıf Fin. Kir. 1,38 -4,83 -22,47 Vakıf GMYO 1,79 -6,28 -10,05 Vakıf Yat. Ort. 1,09 -0,91 -28,29 Vakıflar Bankası 4,41 -9,45 13,08 Vakko Tekstil 2,75 -6,78 0,36 Vanet Gıda 1,30 -5,80 0,00 Verusa Holding 21,60 0,93 30,12 Verusaturk Girisim 3,03 -2,26 -8,46 Vestel 12,46 -5,03 124,50 Vestel Beyaz Eşya 16,80 -4,92 39,77 Viking Kağıt 1,00 -6,54 -9,09 Yapı Kredi Koray GMYO 1,38 -8,00 -19,77 Yapı ve Kredi Bank. 1,96 -3,92 22,50 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,40 0,84 -13,98 Yataş 4,95 -1,39 10,74 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,79 -7,06 -15,96 Yeni Gimat GMYO 8,88 0,79 10,59 Yeşil GMYO 0,25 -3,85 -7,41 Yeşil Yapı 0,26 -3,70 0,00 Yeşil Yatırım Holding 8,65 -4,31 -10,18 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.950,90 -7,06 -11,28 Yonga Mobilya 5,90 4,61 -10,61 Yünsa 4,45 -7,87 2,06 Zorlu Enerji 1,23 -2,38 0,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA