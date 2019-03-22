Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 51.000,00 11,11 İş Bankası (B) 4.050,00 -5,38 32,34 İş Bankası (C) 5,93 -7,20 30,91 İş Bankası (Kur.) 81.000,10 66,66 İş Fin.Kir. 6,57 0,61 41,90 İş Girişim 2,79 -7,92 36,76 İş GMYO 0,98 -2,97 -9,26 İş Y. Men. Değ. 2,44 -0,81 18,45 İş Yat. Ort. 0,99 -1,00 8,79 İşbir Holding 181,10 -3,16 31,23 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,00 -58,33 İttifak Holding 3,85 -1,53 24,19 İz Hayvancılık Tarım 3,49 -5,42 -47,04 İzmir Demir Çelik 1,70 -3,95 2,41 İzmir Fırça 1,81 -3,72 -12,56 İzocam 20,80 -3,44 -2,89 Jantsa Jant Sanayi 26,84 -2,96 -3,45 Kafein Yazılım 7,51 -2,47 7,90 Kapital Yat. Holding 2,40 0,00 -16,38 Kaplamin 3,39 -4,51 -5,83 Kardemir (A) 2,39 -6,64 31,32 Kardemir (B) 2,37 -7,42 29,51 Kardemir (D) 2,49 -7,78 14,22 Karel Elektronik 7,54 -3,21 80,82 Karsan Otomotiv 1,52 -6,17 18,75 Karsu Tekstil 1,22 -6,15 -2,40 Karsusan Su Ürünleri San. 3,36 -2,61 -9,19 Kartonsan 362,00 -2,69 10,94 Katmerciler Ekipman 6,01 -3,84 2,39 Kent Gıda 121,00 -2,81 1,68 Kerevitaş Gıda 1,61 -3,59 -10,56 Kervansaray Yat. Holding 0,28 -3,45 -20,00 Kiler GMYO 2,25 -7,41 28,57 Klimasan Klima 6,56 -4,51 65,66 Koç Holding 17,84 -2,09 25,63 Konfrut Gıda 23,06 -3,51 -3,43 Konya Çimento 201,00 -4,06 12,92 Kordsa Teknik Tekstil 10,73 -2,98 9,71 Koza Altın 42,90 -2,41 -16,37 Koza Madencilik 5,68 -4,70 -21,33 Körfez GMYO 1,25 -3,10 2,46 Kristal Kola 0,88 -3,30 -16,19 Kron Telekomünikasyon 8,40 -6,04 -3,45 Kuştur Kuşadası Turizm 19,00 9,83 18,75 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,09 8,85 84,96 Kütahya Porselen 4,58 -5,37 0,66 Lider Faktoring 2,42 -0,41 7,56 Link Bilgisayar 10,80 -2,79 29,81 Logo Yazılım 42,04 0,19 54,90 Lokman Hekim Sağlık 4,62 -5,91 2,67 Lüks Kadife 4,79 -3,62 -1,24 Makina Takım 1,36 -4,23 -11,69 Mardin Çimento 3,44 -1,15 5,52 Marka Yatırım Holding 0,62 -3,13 0,00 Marmaris Altınyunus 17,00 -3,02 -3,19 Marshall 23,94 -4,62 -5,08 Martı GMYO 0,67 -4,29 3,08 Martı Otel 0,59 -3,28 1,72 Mavi Giyim 38,90 -2,46 20,73 Mazhar Zorlu Holding 3,82 2,96 0,26 Mega Polietilen 2,46 -1,20 20,59 Menderes Tekstil 0,73 -3,95 1,39 Mensa 0,26 0,00 85,71 Merit Turizm 7,01 -10,93 17,03 Merko Gıda 0,68 -4,23 -32,67 Metal Gayrimenkul 0,95 -1,04 9,20 Metemtur Otelcilik 1,06 -2,75 0,95 Metro Holding 0,74 -2,63 -2,63 Metro Petrol ve Tesisleri 1,19 -4,80 8,18 Metro Yatırım Ortaklığı 1,64 1,23 38,98 Migros Ticaret 14,25 -5,50 -4,36 Milpa 1,40 -3,45 -2,05 Mistral GMYO 1,24 -5,34 -18,95 MLP Sağlık 13,22 -0,60 23,55 MMC San. ve Tic. Yat. 1,08 0,00 -1,82 Mondi Tire Kutsan 2,03 -4,69 9,14 Net Holding 1,84 -3,66 -6,12 Netaş Telekom. 8,19 -4,66 26,78 Niğbaş Niğde Beton 6,31 0,48 57,75 Nuh Çimento 7,05 -1,54 -8,91 Nurol GMYO 2,12 -5,36 0,95 Odaş Elektrik 1,52 -6,75 7,95 Olmuksan-IP 4,03 -0,74 19,58 Orge Enerji Elektrik 3,41 -6,06 9,29 Orma Orman Mahsulleri 0,99 -2,94 -17,50 Osmanlı Menkul 1,52 0,00 -11,63 Ostim Endüstriyel Yat 1,14 -3,39 5,56 Otokar 112,10 -2,94 27,03 Oyak Yat. Ort. 1,19 -0,83 -26,99 Oylum Sınai Yatırımlar 1,19 -0,83 16,67 Özak GMYO 2,28 -1,72 8,06 Özbal Çelik Boru 1,16 -1,69 -15,94 Özderici GMYO 0,88 -4,35 -62,55 Özerden Plastik 2,83 -2,41 13,20 Panora GMYO 4,17 -2,57 10,32 Park Elek.Madencilik 2,43 -5,08 0,83 Parsan 9,80 -4,11 11,87 Pegasus 27,70 -5,27 20,86 Peker GMYO 3,83 -6,36 -53,43 Penguen Gıda 2,20 -14,73 103,70 Pera GMYO 0,54 -3,57 -29,87 Pergamon Dış Ticaret 9,36 -4,68 4,58 Petkim 4,62 -4,55 -8,33 Petrokent Turizm 66,00 0,00 -3,93 Pınar Et ve Un 7,00 0,86 36,72 Pınar Su 1,32 -2,94 5,60 Pınar Süt 6,91 -3,09 4,38 Plastikkart 2,78 -4,79 2,96 Polisan Holding 3,42 -4,20 12,18 Politeknik Metal 36,50 1,45 4,09 Prizma Press Matbaacılık 1,61 0,00 3,87 QNB Finans Fin. Kir. 5,05 -0,20 -25,74 QNB Finansbank 7,24 -1,09 -19,64 Ral Yatırım Holding 3,35 -2,05 82,07 Ray Sigorta 2,30 -8,00 65,47 Reysaş GMYO 0,91 -6,19 31,88 Reysaş Lojistik 0,73 -3,95 -1,35 Rhea Girişim 0,72 -4,00 9,09 Rodrigo Tekstil 2,57 0,78 35,26 Royal Halı 1,31 -2,96 32,32 RTA Laboratuvarları 1,54 -1,28 -11,49 Sabancı Holding 8,45 -1,86 12,37 Safkar Ege Soğutmacılık 2,25 -2,60 14,80 Salix Yatırım Holding 1,92 -6,34 -50,13 Sanel Mühendislik 2,21 2,79 1,38 Sanifoam Sünger 1,96 -8,41 56,80 Sanko Pazarlama 2,15 -3,15 -6,93 Saray Matbaacılık 1,04 -8,77 4,00 Sarkuysan 3,29 -1,20 -3,52 Sasa Polyester 8,25 -4,07 0,73 Say Reklamcılık 0,87 -2,25 -7,45 Sekuro Plastik 3,03 -3,50 2,36 Selçuk Ecza Deposu 3,87 0,26 38,71 Selçuk Gıda 1,30 0,00 -2,26 Senkron Güvenlik 2,99 -5,97 199,00 Serve Film Prodüksiyon 2,50 -5,66 28,21 Servet GMYO 4,53 -0,44 -3,62 Seyitler Kimya 3,96 -3,41 2,86 Silverline Endüstri 1,25 -6,02 -6,72 Sinpaş GMYO 0,39 -4,88 5,41 Soda Sanayii 7,80 -0,76 9,86 Sodaş Sodyum Sanayii 7,38 2,79 17,14 Söktaş 1,56 -5,45 22,83 Sönmez Filament 3,33 -1,19 6,73 Sönmez Pamuklu 3,17 -2,76 1,60 Sumaş Suni Tahta 7,60 -3,06 8,57 Şeker Fin. Kir. 2,93 -5,18 3,90 Şekerbank 1,16 -6,45 5,45 Şişe Cam 6,07 -4,71 7,05 Şok Marketler 8,89 -1,88 -17,30 T. Halk Bankası 6,99 -6,30 -0,43 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,02 -3,42 -21,36 T.S.K.B. 0,83 -5,68 2,47 T.Tuborg 10,14 -0,98 7,53 Taç Tarım Ürünleri 3,43 -4,72 -32,21 Tat Gıda 4,46 -1,76 16,75 TAV Havalimanları 23,74 1,71 7,95 Taze Kuru Gıda 6,11 -1,93 -10,15 Tek-Art Turizm 0,74 -1,33 -12,94 Tekfen Holding 25,94 -0,84 25,19 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,88 -4,32 -3,03 Temapol Polimer Plastik 2,94 -3,61 -3,92 TGS Dış Ticaret 2,66 -4,66 13,19 Tofaş Oto. Fab. 17,98 -4,11 15,91 Torunlar GMYO 2,40 -1,64 58,94 Trabzon Liman 9,35 -2,60 11,44 Trabzonspor Sportif 0,93 -2,11 -32,42 Trakya Cam 3,51 -7,14 15,84 Trend GMYO 1,34 -2,90 5,51 TSKB GMYO 0,79 -1,25 -3,66 Tuğçelik 2,30 -3,36 7,98 Tukaş 4,40 0,00 165,06 Turcas Petrol 1,47 -5,16 4,26 Turkcell 13,16 -1,35 8,13 Tümosan Motor ve Traktör 4,53 -5,43 0,67 Tüpraş 148,20 -1,85 26,99 Türk Hava Yolları 13,49 -4,60 -16,26 Türk Prysmian Kablo 1,99 -6,57 13,07 Türk Telekom 4,79 -9,11 22,82 Türk Traktör 31,24 -4,11 -10,49 Türker Proje Gayrimenkul 26,58 -4,59 -17,30 Ufuk Yatırım 1,10 -1,79 -3,51 Ulaşlar Turizm Yat. 1,55 -0,64 35,96 Ulusoy Elektrik 17,70 0,63 10,90 Ulusoy Un Sanayi 2,29 -6,91 10,10 Umpaş Holding 0,40 -2,44 -27,27 Uşak Seramik 1,10 -5,98 -0,90 Utopya Turizm 5,89 -1,17 43,66 Uzertaş Boya 1,07 -1,83 78,33 Ülker Bisküvi 17,95 -6,17 22,36 Ünye Çimento 3,22 -5,29 -7,20 Vakıf Fin. Kir. 1,52 -5,00 -14,61 Vakıf GMYO 1,99 -5,24 0,00 Vakıf Yat. Ort. 1,11 -2,63 -26,97 Vakıflar Bankası 5,16 -6,86 32,31 Vakko Tekstil 3,04 -4,40 10,95 Vanet Gıda 1,46 -2,01 12,31 Verusa Holding 21,02 0,86 26,63 Verusaturk Girisim 3,12 -2,19 -5,74 Vestel 13,69 -1,01 146,67 Vestel Beyaz Eşya 17,82 -4,04 48,25 Viking Kağıt 1,07 -3,60 -2,73 Yapı Kredi Koray GMYO 1,58 -6,51 -8,14 Yapı ve Kredi Bank. 2,20 -5,98 37,50 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,48 2,48 -11,11 Yataş 5,35 -4,63 19,69 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,87 -2,25 -7,45 Yeni Gimat GMYO 9,00 0,00 12,08 Yeşil GMYO 0,28 -3,45 3,70 Yeşil Yapı 0,27 0,00 3,85 Yeşil Yatırım Holding 9,16 -3,58 -4,88 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.098,90 -0,05 -4,55 Yonga Mobilya 6,26 -1,42 -5,15 Yünsa 4,96 -4,62 13,76 Zorlu Enerji 1,32 -5,71 7,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA