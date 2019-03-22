Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|51.000,00
|11,11
|İş Bankası (B)
|4.050,00
|-5,38
|32,34
|İş Bankası (C)
|5,93
|-7,20
|30,91
|İş Bankası (Kur.)
|81.000,10
|66,66
|İş Fin.Kir.
|6,57
|0,61
|41,90
|İş Girişim
|2,79
|-7,92
|36,76
|İş GMYO
|0,98
|-2,97
|-9,26
|İş Y. Men. Değ.
|2,44
|-0,81
|18,45
|İş Yat. Ort.
|0,99
|-1,00
|8,79
|İşbir Holding
|181,10
|-3,16
|31,23
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|0,00
|-58,33
|İttifak Holding
|3,85
|-1,53
|24,19
|İz Hayvancılık Tarım
|3,49
|-5,42
|-47,04
|İzmir Demir Çelik
|1,70
|-3,95
|2,41
|İzmir Fırça
|1,81
|-3,72
|-12,56
|İzocam
|20,80
|-3,44
|-2,89
|Jantsa Jant Sanayi
|26,84
|-2,96
|-3,45
|Kafein Yazılım
|7,51
|-2,47
|7,90
|Kapital Yat. Holding
|2,40
|0,00
|-16,38
|Kaplamin
|3,39
|-4,51
|-5,83
|Kardemir (A)
|2,39
|-6,64
|31,32
|Kardemir (B)
|2,37
|-7,42
|29,51
|Kardemir (D)
|2,49
|-7,78
|14,22
|Karel Elektronik
|7,54
|-3,21
|80,82
|Karsan Otomotiv
|1,52
|-6,17
|18,75
|Karsu Tekstil
|1,22
|-6,15
|-2,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,36
|-2,61
|-9,19
|Kartonsan
|362,00
|-2,69
|10,94
|Katmerciler Ekipman
|6,01
|-3,84
|2,39
|Kent Gıda
|121,00
|-2,81
|1,68
|Kerevitaş Gıda
|1,61
|-3,59
|-10,56
|Kervansaray Yat. Holding
|0,28
|-3,45
|-20,00
|Kiler GMYO
|2,25
|-7,41
|28,57
|Klimasan Klima
|6,56
|-4,51
|65,66
|Koç Holding
|17,84
|-2,09
|25,63
|Konfrut Gıda
|23,06
|-3,51
|-3,43
|Konya Çimento
|201,00
|-4,06
|12,92
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,73
|-2,98
|9,71
|Koza Altın
|42,90
|-2,41
|-16,37
|Koza Madencilik
|5,68
|-4,70
|-21,33
|Körfez GMYO
|1,25
|-3,10
|2,46
|Kristal Kola
|0,88
|-3,30
|-16,19
|Kron Telekomünikasyon
|8,40
|-6,04
|-3,45
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,00
|9,83
|18,75
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,09
|8,85
|84,96
|Kütahya Porselen
|4,58
|-5,37
|0,66
|Lider Faktoring
|2,42
|-0,41
|7,56
|Link Bilgisayar
|10,80
|-2,79
|29,81
|Logo Yazılım
|42,04
|0,19
|54,90
|Lokman Hekim Sağlık
|4,62
|-5,91
|2,67
|Lüks Kadife
|4,79
|-3,62
|-1,24
|Makina Takım
|1,36
|-4,23
|-11,69
|Mardin Çimento
|3,44
|-1,15
|5,52
|Marka Yatırım Holding
|0,62
|-3,13
|0,00
|Marmaris Altınyunus
|17,00
|-3,02
|-3,19
|Marshall
|23,94
|-4,62
|-5,08
|Martı GMYO
|0,67
|-4,29
|3,08
|Martı Otel
|0,59
|-3,28
|1,72
|Mavi Giyim
|38,90
|-2,46
|20,73
|Mazhar Zorlu Holding
|3,82
|2,96
|0,26
|Mega Polietilen
|2,46
|-1,20
|20,59
|Menderes Tekstil
|0,73
|-3,95
|1,39
|Mensa
|0,26
|0,00
|85,71
|Merit Turizm
|7,01
|-10,93
|17,03
|Merko Gıda
|0,68
|-4,23
|-32,67
|Metal Gayrimenkul
|0,95
|-1,04
|9,20
|Metemtur Otelcilik
|1,06
|-2,75
|0,95
|Metro Holding
|0,74
|-2,63
|-2,63
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,19
|-4,80
|8,18
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,64
|1,23
|38,98
|Migros Ticaret
|14,25
|-5,50
|-4,36
|Milpa
|1,40
|-3,45
|-2,05
|Mistral GMYO
|1,24
|-5,34
|-18,95
|MLP Sağlık
|13,22
|-0,60
|23,55
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,08
|0,00
|-1,82
|Mondi Tire Kutsan
|2,03
|-4,69
|9,14
|Net Holding
|1,84
|-3,66
|-6,12
|Netaş Telekom.
|8,19
|-4,66
|26,78
|Niğbaş Niğde Beton
|6,31
|0,48
|57,75
|Nuh Çimento
|7,05
|-1,54
|-8,91
|Nurol GMYO
|2,12
|-5,36
|0,95
|Odaş Elektrik
|1,52
|-6,75
|7,95
|Olmuksan-IP
|4,03
|-0,74
|19,58
|Orge Enerji Elektrik
|3,41
|-6,06
|9,29
|Orma Orman Mahsulleri
|0,99
|-2,94
|-17,50
|Osmanlı Menkul
|1,52
|0,00
|-11,63
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,14
|-3,39
|5,56
|Otokar
|112,10
|-2,94
|27,03
|Oyak Yat. Ort.
|1,19
|-0,83
|-26,99
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,19
|-0,83
|16,67
|Özak GMYO
|2,28
|-1,72
|8,06
|Özbal Çelik Boru
|1,16
|-1,69
|-15,94
|Özderici GMYO
|0,88
|-4,35
|-62,55
|Özerden Plastik
|2,83
|-2,41
|13,20
|Panora GMYO
|4,17
|-2,57
|10,32
|Park Elek.Madencilik
|2,43
|-5,08
|0,83
|Parsan
|9,80
|-4,11
|11,87
|Pegasus
|27,70
|-5,27
|20,86
|Peker GMYO
|3,83
|-6,36
|-53,43
|Penguen Gıda
|2,20
|-14,73
|103,70
|Pera GMYO
|0,54
|-3,57
|-29,87
|Pergamon Dış Ticaret
|9,36
|-4,68
|4,58
|Petkim
|4,62
|-4,55
|-8,33
|Petrokent Turizm
|66,00
|0,00
|-3,93
|Pınar Et ve Un
|7,00
|0,86
|36,72
|Pınar Su
|1,32
|-2,94
|5,60
|Pınar Süt
|6,91
|-3,09
|4,38
|Plastikkart
|2,78
|-4,79
|2,96
|Polisan Holding
|3,42
|-4,20
|12,18
|Politeknik Metal
|36,50
|1,45
|4,09
|Prizma Press Matbaacılık
|1,61
|0,00
|3,87
|QNB Finans Fin. Kir.
|5,05
|-0,20
|-25,74
|QNB Finansbank
|7,24
|-1,09
|-19,64
|Ral Yatırım Holding
|3,35
|-2,05
|82,07
|Ray Sigorta
|2,30
|-8,00
|65,47
|Reysaş GMYO
|0,91
|-6,19
|31,88
|Reysaş Lojistik
|0,73
|-3,95
|-1,35
|Rhea Girişim
|0,72
|-4,00
|9,09
|Rodrigo Tekstil
|2,57
|0,78
|35,26
|Royal Halı
|1,31
|-2,96
|32,32
|RTA Laboratuvarları
|1,54
|-1,28
|-11,49
|Sabancı Holding
|8,45
|-1,86
|12,37
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,25
|-2,60
|14,80
|Salix Yatırım Holding
|1,92
|-6,34
|-50,13
|Sanel Mühendislik
|2,21
|2,79
|1,38
|Sanifoam Sünger
|1,96
|-8,41
|56,80
|Sanko Pazarlama
|2,15
|-3,15
|-6,93
|Saray Matbaacılık
|1,04
|-8,77
|4,00
|Sarkuysan
|3,29
|-1,20
|-3,52
|Sasa Polyester
|8,25
|-4,07
|0,73
|Say Reklamcılık
|0,87
|-2,25
|-7,45
|Sekuro Plastik
|3,03
|-3,50
|2,36
|Selçuk Ecza Deposu
|3,87
|0,26
|38,71
|Selçuk Gıda
|1,30
|0,00
|-2,26
|Senkron Güvenlik
|2,99
|-5,97
|199,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,50
|-5,66
|28,21
|Servet GMYO
|4,53
|-0,44
|-3,62
|Seyitler Kimya
|3,96
|-3,41
|2,86
|Silverline Endüstri
|1,25
|-6,02
|-6,72
|Sinpaş GMYO
|0,39
|-4,88
|5,41
|Soda Sanayii
|7,80
|-0,76
|9,86
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,38
|2,79
|17,14
|Söktaş
|1,56
|-5,45
|22,83
|Sönmez Filament
|3,33
|-1,19
|6,73
|Sönmez Pamuklu
|3,17
|-2,76
|1,60
|Sumaş Suni Tahta
|7,60
|-3,06
|8,57
|Şeker Fin. Kir.
|2,93
|-5,18
|3,90
|Şekerbank
|1,16
|-6,45
|5,45
|Şişe Cam
|6,07
|-4,71
|7,05
|Şok Marketler
|8,89
|-1,88
|-17,30
|T. Halk Bankası
|6,99
|-6,30
|-0,43
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,02
|-3,42
|-21,36
|T.S.K.B.
|0,83
|-5,68
|2,47
|T.Tuborg
|10,14
|-0,98
|7,53
|Taç Tarım Ürünleri
|3,43
|-4,72
|-32,21
|Tat Gıda
|4,46
|-1,76
|16,75
|TAV Havalimanları
|23,74
|1,71
|7,95
|Taze Kuru Gıda
|6,11
|-1,93
|-10,15
|Tek-Art Turizm
|0,74
|-1,33
|-12,94
|Tekfen Holding
|25,94
|-0,84
|25,19
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,88
|-4,32
|-3,03
|Temapol Polimer Plastik
|2,94
|-3,61
|-3,92
|TGS Dış Ticaret
|2,66
|-4,66
|13,19
|Tofaş Oto. Fab.
|17,98
|-4,11
|15,91
|Torunlar GMYO
|2,40
|-1,64
|58,94
|Trabzon Liman
|9,35
|-2,60
|11,44
|Trabzonspor Sportif
|0,93
|-2,11
|-32,42
|Trakya Cam
|3,51
|-7,14
|15,84
|Trend GMYO
|1,34
|-2,90
|5,51
|TSKB GMYO
|0,79
|-1,25
|-3,66
|Tuğçelik
|2,30
|-3,36
|7,98
|Tukaş
|4,40
|0,00
|165,06
|Turcas Petrol
|1,47
|-5,16
|4,26
|Turkcell
|13,16
|-1,35
|8,13
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,53
|-5,43
|0,67
|Tüpraş
|148,20
|-1,85
|26,99
|Türk Hava Yolları
|13,49
|-4,60
|-16,26
|Türk Prysmian Kablo
|1,99
|-6,57
|13,07
|Türk Telekom
|4,79
|-9,11
|22,82
|Türk Traktör
|31,24
|-4,11
|-10,49
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,58
|-4,59
|-17,30
|Ufuk Yatırım
|1,10
|-1,79
|-3,51
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,55
|-0,64
|35,96
|Ulusoy Elektrik
|17,70
|0,63
|10,90
|Ulusoy Un Sanayi
|2,29
|-6,91
|10,10
|Umpaş Holding
|0,40
|-2,44
|-27,27
|Uşak Seramik
|1,10
|-5,98
|-0,90
|Utopya Turizm
|5,89
|-1,17
|43,66
|Uzertaş Boya
|1,07
|-1,83
|78,33
|Ülker Bisküvi
|17,95
|-6,17
|22,36
|Ünye Çimento
|3,22
|-5,29
|-7,20
|Vakıf Fin. Kir.
|1,52
|-5,00
|-14,61
|Vakıf GMYO
|1,99
|-5,24
|0,00
|Vakıf Yat. Ort.
|1,11
|-2,63
|-26,97
|Vakıflar Bankası
|5,16
|-6,86
|32,31
|Vakko Tekstil
|3,04
|-4,40
|10,95
|Vanet Gıda
|1,46
|-2,01
|12,31
|Verusa Holding
|21,02
|0,86
|26,63
|Verusaturk Girisim
|3,12
|-2,19
|-5,74
|Vestel
|13,69
|-1,01
|146,67
|Vestel Beyaz Eşya
|17,82
|-4,04
|48,25
|Viking Kağıt
|1,07
|-3,60
|-2,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,58
|-6,51
|-8,14
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,20
|-5,98
|37,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,48
|2,48
|-11,11
|Yataş
|5,35
|-4,63
|19,69
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,87
|-2,25
|-7,45
|Yeni Gimat GMYO
|9,00
|0,00
|12,08
|Yeşil GMYO
|0,28
|-3,45
|3,70
|Yeşil Yapı
|0,27
|0,00
|3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|9,16
|-3,58
|-4,88
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.098,90
|-0,05
|-4,55
|Yonga Mobilya
|6,26
|-1,42
|-5,15
|Yünsa
|4,96
|-4,62
|13,76
|Zorlu Enerji
|1,32
|-5,71
|7,32
(Son)
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