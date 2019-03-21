Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 51.000,00 11,11
İş Bankası (B) 4.280,10 0,47 39,86
İş Bankası (C) 6,39 -0,93 41,06
İş Bankası (Kur.) 81.000,10 0,62 66,66
İş Fin.Kir. 6,53 -1,51 41,04
İş Girişim 3,03 -2,88 48,53
İş GMYO 1,01 0,00 -6,48
İş Y. Men. Değ. 2,46 0,41 19,42
İş Yat. Ort. 1,00 -0,99 9,89
İşbir Holding 187,00 -1,58 35,51
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 -5,41 -58,33
İttifak Holding 3,91 5,68 26,13
İz Hayvancılık Tarım 3,69 -1,07 -44,01
İzmir Demir Çelik 1,77 -1,67 6,63
İzmir Fırça 1,88 0,53 -9,18
İzocam 21,54 -0,28 0,56
Jantsa Jant Sanayi 27,66 0,00 -0,50
Kafein Yazılım 7,70 0,79 10,63
Kapital Yat. Holding 2,40 2,56 -16,38
Kaplamin 3,55 1,14 -1,39
Kardemir (A) 2,56 0,00 40,66
Kardemir (B) 2,56 0,39 39,89
Kardemir (D) 2,70 1,89 23,85
Karel Elektronik 7,79 -2,50 86,81
Karsan Otomotiv 1,62 1,25 26,56
Karsu Tekstil 1,30 -1,52 4,00
Karsusan Su Ürünleri San. 3,45 2,68 -6,76
Kartonsan 372,00 1,97 14,01
Katmerciler Ekipman 6,25 -1,11 6,47
Kent Gıda 124,50 -0,40 4,62
Kerevitaş Gıda 1,67 -0,60 -7,22
Kervansaray Yat. Holding 0,29 0,00 -17,14
Kiler GMYO 2,43 -1,62 38,86
Klimasan Klima 6,87 2,54 73,48
Koç Holding 18,22 -0,44 28,31
Konfrut Gıda 23,90 0,42 0,08
Konya Çimento 209,50 0,24 17,70
Kordsa Teknik Tekstil 11,06 -0,18 13,09
Koza Altın 43,96 1,24 -14,31
Koza Madencilik 5,96 3,65 -17,45
Körfez GMYO 1,29 0,78 5,74
Kristal Kola 0,91 -3,19 -13,33
Kron Telekomünikasyon 8,94 -0,67 2,76
Kuştur Kuşadası Turizm 17,30 8,13
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,92 3,78 69,91
Kütahya Porselen 4,84 1,47 6,37
Lider Faktoring 2,43 -0,82 8,00
Link Bilgisayar 11,11 -1,16 33,53
Logo Yazılım 41,96 -0,19 54,61
Lokman Hekim Sağlık 4,91 -2,58 9,11
Lüks Kadife 4,97 0,00 2,47
Makina Takım 1,42 -4,05 -7,79
Mardin Çimento 3,48 -0,85 6,75
Marka Yatırım Holding 0,64 -1,54 3,23
Marmaris Altınyunus 17,53 0,17 -0,17
Marshall 25,10 -3,76 -0,48
Martı GMYO 0,70 -1,41 7,69
Martı Otel 0,61 0,00 5,17
Mavi Giyim 39,88 -1,29 23,77
Mazhar Zorlu Holding 3,71 3,06 -2,62
Mega Polietilen 2,49 6,41 22,06
Menderes Tekstil 0,76 -1,30 5,56
Mensa 0,26 0,00 85,71
Merit Turizm 7,87 -0,38 31,39
Merko Gıda 0,71 7,58 -29,70
Metal Gayrimenkul 0,96 0,00 10,34
Metemtur Otelcilik 1,09 0,93 3,81
Metro Holding 0,76 -1,30 0,00
Metro Petrol ve Tesisleri 1,25 0,00 13,64
Metro Yatırım Ortaklığı 1,62 -4,71 37,29
Migros Ticaret 15,08 -1,31 1,21
Milpa 1,45 -2,68 1,45
Mistral GMYO 1,31 0,00 -14,38
MLP Sağlık 13,30 0,00 24,30
MMC San. ve Tic. Yat. 1,08 2,86 -1,82
Mondi Tire Kutsan 2,13 0,47 14,52
Net Holding 1,91 2,69 -2,55
Netaş Telekom. 8,59 -2,94 32,97
Niğbaş Niğde Beton 6,28 2,95 57,00
Nuh Çimento 7,16 0,28 -7,49
Nurol GMYO 2,24 -5,49 6,67
Odaş Elektrik 1,63 0,62 15,76
Olmuksan-IP 4,06 -3,56 20,47
Orge Enerji Elektrik 3,63 0,00 16,35
Orma Orman Mahsulleri 1,02 0,00 -15,00
Osmanlı Menkul 1,52 0,66 -11,63
Ostim Endüstriyel Yat 1,18 0,00 9,26
Otokar 115,50 -1,03 30,88
Oyak Yat. Ort. 1,20 0,00 -26,38
Oylum Sınai Yatırımlar 1,20 9,09 17,65
Özak GMYO 2,32 0,43 9,95
Özbal Çelik Boru 1,18 0,00 -14,49
Özderici GMYO 0,92 1,10 -60,85
Özerden Plastik 2,90 0,00 16,00
Panora GMYO 4,28 1,42 13,23
Park Elek.Madencilik 2,56 -0,78 6,22
Parsan 10,22 0,00 16,67
Pegasus 29,24 -2,21 27,57
Peker GMYO 4,09 3,28 -50,27
Penguen Gıda 2,58 10,26 138,89
Pera GMYO 0,56 3,70 -27,27
Pergamon Dış Ticaret 9,82 0,41 9,72
Petkim 4,84 -1,22 -3,97
Petrokent Turizm 66,00 0,00 -3,93
Pınar Et ve Un 6,94 -2,94 35,55
Pınar Su 1,36 -2,16 8,80
Pınar Süt 7,13 -0,42 7,70
Plastikkart 2,92 1,04 8,15
Polisan Holding 3,57 -0,56 17,10
Politeknik Metal 35,98 2,80 2,60
Prizma Press Matbaacılık 1,61 1,26 3,87
QNB Finans Fin. Kir. 5,06 -2,32 -25,59
QNB Finansbank 7,32 0,14 -18,76
Ral Yatırım Holding 3,42 5,23 85,87
Ray Sigorta 2,50 -5,66 79,86
Reysaş GMYO 0,97 -2,02 40,58
Reysaş Lojistik 0,76 0,00 2,70
Rhea Girişim 0,75 -1,32 13,64
Rodrigo Tekstil 2,55 2,41 34,21
Royal Halı 1,35 -8,16 36,36
RTA Laboratuvarları 1,56 0,00 -10,34
Sabancı Holding 8,61 0,58 14,49
Safkar Ege Soğutmacılık 2,31 2,21 17,86
Salix Yatırım Holding 2,05 0,49 -46,75
Sanel Mühendislik 2,15 -4,02 -1,38
Sanifoam Sünger 2,14 4,39 71,20
Sanko Pazarlama 2,22 -0,45 -3,90
Saray Matbaacılık 1,14 6,54 14,00
Sarkuysan 3,33 0,30 -2,35
Sasa Polyester 8,60 0,94 5,01
Say Reklamcılık 0,89 -2,20 -5,32
Sekuro Plastik 3,14 -1,57 6,08
Selçuk Ecza Deposu 3,86 -1,53 38,35
Selçuk Gıda 1,30 1,56 -2,26
Senkron Güvenlik 3,18 -1,85 218,00
Serve Film Prodüksiyon 2,65 -1,85 35,90
Servet GMYO 4,55 3,17 -3,19
Seyitler Kimya 4,10 2,50 6,49
Silverline Endüstri 1,33 -2,92 -0,75
Sinpaş GMYO 0,41 2,50 10,81
Soda Sanayii 7,86 -1,01 10,70
Sodaş Sodyum Sanayii 7,18 -1,64 13,97
Söktaş 1,65 0,61 29,92
Sönmez Filament 3,37 -0,59 8,01
Sönmez Pamuklu 3,26 -0,61 4,49
Sumaş Suni Tahta 7,84 1,82 12,00
Şeker Fin. Kir. 3,09 0,32 9,57
Şekerbank 1,24 1,64 12,73
Şişe Cam 6,37 -2,60 12,35
Şok Marketler 9,06 -0,44 -15,72
T. Halk Bankası 7,46 1,08 6,27
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,80 -0,87 -18,57
T.S.K.B. 0,88 -1,12 8,64
T.Tuborg 10,24 1,39 8,59
Taç Tarım Ürünleri 3,60 -1,91 -28,85
Tat Gıda 4,54 0,89 18,85
TAV Havalimanları 23,34 -0,09 6,13
Taze Kuru Gıda 6,23 0,32 -8,38
Tek-Art Turizm 0,75 -1,32 -11,76
Tekfen Holding 26,16 -0,53 26,25
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,01 -2,59 1,35
Temapol Polimer Plastik 3,05 -0,97 -0,33
TGS Dış Ticaret 2,79 -2,45 18,72
Tofaş Oto. Fab. 18,75 -1,88 20,88
Torunlar GMYO 2,44 3,83 61,59
Trabzon Liman 9,60 -1,34 14,42
Trabzonspor Sportif 0,95 -1,04 -30,96
Trakya Cam 3,78 -1,56 24,75
Trend GMYO 1,38 -4,17 8,66
TSKB GMYO 0,80 0,00 -2,44
Tuğçelik 2,38 0,00 11,74
Tukaş 4,40 2,09 165,06
Turcas Petrol 1,55 2,65 9,93
Turkcell 13,34 2,85 9,61
Tümosan Motor ve Traktör 4,79 -1,24 6,44
Tüpraş 151,00 -1,11 29,39
Türk Hava Yolları 14,14 -0,56 -12,23
Türk Prysmian Kablo 2,13 0,00 21,02
Türk Telekom 5,27 -2,41 35,13
Türk Traktör 32,58 -1,87 -6,65
Türker Proje Gayrimenkul 27,86 -1,21 -13,32
Ufuk Yatırım 1,12 3,70 -1,75
Ulaşlar Turizm Yat. 1,56 4,70 36,84
Ulusoy Elektrik 17,59 0,00 10,21
Ulusoy Un Sanayi 2,46 -0,40 18,27
Umpaş Holding 0,41 0,00 -25,45
Uşak Seramik 1,17 4,46 5,41
Utopya Turizm 5,96 1,36 45,37
Uzertaş Boya 1,09 -4,39 81,67
Ülker Bisküvi 19,13 -0,10 30,40
Ünye Çimento 3,40 -4,23 -2,02
Vakıf Fin. Kir. 1,60 -0,62 -10,11
Vakıf GMYO 2,10 0,00 5,53
Vakıf Yat. Ort. 1,14 0,88 -25,00
Vakıflar Bankası 5,54 -0,36 42,05
Vakko Tekstil 3,18 1,60 16,06
Vanet Gıda 1,49 -1,32 14,62
Verusa Holding 20,84 0,97 25,54
Verusaturk Girisim 3,19 -0,31 -3,63
Vestel 13,83 5,17 149,19
Vestel Beyaz Eşya 18,57 0,11 54,49
Viking Kağıt 1,11 -0,89 0,91
Yapı Kredi Koray GMYO 1,69 -11,52 -1,74
Yapı ve Kredi Bank. 2,34 0,86 46,25
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,42 -4,72 -13,26
Yataş 5,61 -1,41 25,50
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,89 -1,11 -5,32
Yeni Gimat GMYO 9,00 1,47 12,08
Yeşil GMYO 0,29 7,41 7,41
Yeşil Yapı 0,27 3,85 3,85
Yeşil Yatırım Holding 9,50 1,50 -1,35
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.099,90 -1,18 -4,51
Yonga Mobilya 6,35 -0,63 -3,79
Yünsa 5,20 1,36 19,27
Zorlu Enerji 1,40 -2,10 13,82

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA
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