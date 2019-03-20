Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|51.000,00
|11,11
|İş Bankası (B)
|4.260,00
|0,20
|39,21
|İş Bankası (C)
|6,45
|0,62
|42,38
|İş Bankası (Kur.)
|80.500,00
|65,63
|İş Fin.Kir.
|6,63
|2,31
|43,20
|İş Girişim
|3,12
|-0,64
|52,94
|İş GMYO
|1,01
|-0,98
|-6,48
|İş Y. Men. Değ.
|2,45
|-0,41
|18,93
|İş Yat. Ort.
|1,01
|0,00
|10,99
|İşbir Holding
|190,00
|-3,99
|37,68
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|-5,13
|-55,95
|İttifak Holding
|3,70
|4,23
|19,35
|İz Hayvancılık Tarım
|3,73
|-1,06
|-43,40
|İzmir Demir Çelik
|1,80
|-1,10
|8,43
|İzmir Fırça
|1,87
|-1,06
|-9,66
|İzocam
|21,60
|-1,37
|0,84
|Jantsa Jant Sanayi
|27,66
|-0,58
|-0,50
|Kafein Yazılım
|7,64
|-1,04
|9,77
|Kapital Yat. Holding
|2,34
|4,46
|-18,47
|Kaplamin
|3,51
|0,86
|-2,50
|Kardemir (A)
|2,56
|0,00
|40,66
|Kardemir (B)
|2,55
|-1,16
|39,34
|Kardemir (D)
|2,65
|-1,12
|21,56
|Karel Elektronik
|7,99
|-1,36
|91,61
|Karsan Otomotiv
|1,60
|0,63
|25,00
|Karsu Tekstil
|1,32
|-0,75
|5,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,36
|-1,18
|-9,19
|Kartonsan
|364,80
|0,30
|11,80
|Katmerciler Ekipman
|6,32
|-1,40
|7,67
|Kent Gıda
|125,00
|-0,40
|5,04
|Kerevitaş Gıda
|1,68
|-1,18
|-6,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,29
|0,00
|-17,14
|Kiler GMYO
|2,47
|-2,37
|41,14
|Klimasan Klima
|6,70
|0,60
|69,19
|Koç Holding
|18,30
|-0,92
|28,87
|Konfrut Gıda
|23,80
|-2,46
|-0,34
|Konya Çimento
|209,00
|-1,23
|17,42
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,08
|-1,25
|13,29
|Koza Altın
|43,42
|-3,68
|-15,36
|Koza Madencilik
|5,75
|-3,20
|-20,36
|Körfez GMYO
|1,28
|-1,54
|4,92
|Kristal Kola
|0,94
|0,00
|-10,48
|Kron Telekomünikasyon
|9,00
|-0,99
|3,45
|Kuştur Kuşadası Turizm
|17,30
|0,87
|8,13
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,85
|0,00
|63,72
|Kütahya Porselen
|4,77
|-1,45
|4,84
|Lider Faktoring
|2,45
|0,00
|8,89
|Link Bilgisayar
|11,24
|3,31
|35,10
|Logo Yazılım
|42,04
|0,33
|54,90
|Lokman Hekim Sağlık
|5,04
|0,00
|12,00
|Lüks Kadife
|4,97
|-0,60
|2,47
|Makina Takım
|1,48
|-3,27
|-3,90
|Mardin Çimento
|3,51
|1,15
|7,67
|Marka Yatırım Holding
|0,65
|0,00
|4,84
|Marmaris Altınyunus
|17,50
|1,92
|-0,34
|Marshall
|26,08
|3,90
|3,41
|Martı GMYO
|0,71
|0,00
|9,23
|Martı Otel
|0,61
|0,00
|5,17
|Mavi Giyim
|40,40
|-1,51
|25,39
|Mazhar Zorlu Holding
|3,60
|1,98
|-5,51
|Mega Polietilen
|2,34
|-1,27
|14,71
|Menderes Tekstil
|0,77
|-1,28
|6,94
|Mensa
|0,26
|0,00
|85,71
|Merit Turizm
|7,90
|0,00
|31,89
|Merko Gıda
|0,66
|-1,49
|-34,65
|Metal Gayrimenkul
|0,96
|-1,03
|10,34
|Metemtur Otelcilik
|1,08
|-0,92
|2,86
|Metro Holding
|0,77
|-1,28
|1,32
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,25
|-1,57
|13,64
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,70
|4,94
|44,07
|Migros Ticaret
|15,28
|-0,84
|2,55
|Milpa
|1,49
|0,68
|4,24
|Mistral GMYO
|1,31
|4,80
|-14,38
|MLP Sağlık
|13,30
|1,22
|24,30
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,05
|0,00
|-4,55
|Mondi Tire Kutsan
|2,12
|-3,20
|13,98
|Net Holding
|1,86
|1,09
|-5,10
|Netaş Telekom.
|8,85
|8,86
|37,00
|Niğbaş Niğde Beton
|6,10
|5,35
|52,50
|Nuh Çimento
|7,14
|0,00
|-7,75
|Nurol GMYO
|2,37
|1,28
|12,86
|Odaş Elektrik
|1,62
|-1,82
|15,05
|Olmuksan-IP
|4,21
|0,96
|24,93
|Orge Enerji Elektrik
|3,63
|-1,36
|16,35
|Orma Orman Mahsulleri
|1,02
|0,00
|-15,00
|Osmanlı Menkul
|1,51
|-3,82
|-12,21
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,18
|1,72
|9,26
|Otokar
|116,70
|-0,77
|32,24
|Oyak Yat. Ort.
|1,20
|-0,83
|-26,38
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,10
|-0,90
|7,84
|Özak GMYO
|2,31
|-1,70
|9,48
|Özbal Çelik Boru
|1,18
|-1,67
|-14,49
|Özderici GMYO
|0,91
|0,00
|-61,28
|Özerden Plastik
|2,90
|-0,68
|16,00
|Panora GMYO
|4,22
|-0,94
|11,64
|Park Elek.Madencilik
|2,58
|-1,90
|7,05
|Parsan
|10,22
|-1,16
|16,67
|Pegasus
|29,90
|-2,86
|30,45
|Peker GMYO
|3,96
|-12,00
|-51,85
|Penguen Gıda
|2,34
|1,30
|116,67
|Pera GMYO
|0,54
|-3,57
|-29,87
|Pergamon Dış Ticaret
|9,78
|-1,91
|9,27
|Petkim
|4,90
|-2,20
|-2,78
|Petrokent Turizm
|66,00
|-1,20
|-3,93
|Pınar Et ve Un
|7,15
|0,14
|39,65
|Pınar Su
|1,39
|-1,42
|11,20
|Pınar Süt
|7,16
|-1,38
|8,16
|Plastikkart
|2,89
|-0,69
|7,04
|Polisan Holding
|3,59
|0,68
|17,75
|Politeknik Metal
|35,00
|1,80
|-0,19
|Prizma Press Matbaacılık
|1,59
|-0,63
|2,58
|QNB Finans Fin. Kir.
|5,18
|-0,58
|-23,82
|QNB Finansbank
|7,31
|0,69
|-18,87
|Ral Yatırım Holding
|3,25
|-6,07
|76,63
|Ray Sigorta
|2,65
|8,16
|90,65
|Reysaş GMYO
|0,99
|-1,98
|43,48
|Reysaş Lojistik
|0,76
|-2,56
|2,70
|Rhea Girişim
|0,76
|8,57
|15,15
|Rodrigo Tekstil
|2,49
|5,96
|31,05
|Royal Halı
|1,47
|0,68
|48,48
|RTA Laboratuvarları
|1,56
|-2,50
|-10,34
|Sabancı Holding
|8,56
|-2,51
|13,83
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,26
|-2,59
|15,31
|Salix Yatırım Holding
|2,04
|0,00
|-47,01
|Sanel Mühendislik
|2,24
|0,00
|2,75
|Sanifoam Sünger
|2,05
|19,88
|64,00
|Sanko Pazarlama
|2,23
|0,45
|-3,46
|Saray Matbaacılık
|1,07
|0,00
|7,00
|Sarkuysan
|3,32
|-0,60
|-2,64
|Sasa Polyester
|8,52
|-2,96
|4,03
|Say Reklamcılık
|0,91
|-6,19
|-3,19
|Sekuro Plastik
|3,19
|0,31
|7,77
|Selçuk Ecza Deposu
|3,92
|-0,25
|40,50
|Selçuk Gıda
|1,28
|-0,78
|-3,76
|Senkron Güvenlik
|3,24
|0,62
|224,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,70
|5,06
|38,46
|Servet GMYO
|4,41
|-3,71
|-6,17
|Seyitler Kimya
|4,00
|0,00
|3,90
|Silverline Endüstri
|1,37
|1,48
|2,24
|Sinpaş GMYO
|0,40
|0,00
|8,11
|Soda Sanayii
|7,94
|-0,13
|11,83
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,30
|1,53
|15,87
|Söktaş
|1,64
|1,23
|29,13
|Sönmez Filament
|3,39
|-0,29
|8,65
|Sönmez Pamuklu
|3,28
|-0,61
|5,13
|Sumaş Suni Tahta
|7,70
|-0,65
|10,00
|Şeker Fin. Kir.
|3,08
|0,33
|9,22
|Şekerbank
|1,22
|-3,94
|10,91
|Şişe Cam
|6,54
|-0,61
|15,34
|Şok Marketler
|9,10
|-2,26
|-15,35
|T. Halk Bankası
|7,38
|-1,34
|5,13
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,00
|-2,71
|-17,86
|T.S.K.B.
|0,89
|0,00
|9,88
|T.Tuborg
|10,10
|-0,39
|7,10
|Taç Tarım Ürünleri
|3,67
|-1,34
|-27,47
|Tat Gıda
|4,50
|-2,39
|17,80
|TAV Havalimanları
|23,36
|-1,74
|6,23
|Taze Kuru Gıda
|6,21
|0,00
|-8,68
|Tek-Art Turizm
|0,76
|0,00
|-10,59
|Tekfen Holding
|26,30
|-2,23
|26,93
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,09
|4,75
|4,04
|Temapol Polimer Plastik
|3,08
|-3,14
|0,65
|TGS Dış Ticaret
|2,86
|4,00
|21,70
|Tofaş Oto. Fab.
|19,11
|-2,99
|23,20
|Torunlar GMYO
|2,35
|0,43
|55,63
|Trabzon Liman
|9,73
|0,31
|15,97
|Trabzonspor Sportif
|0,96
|-1,03
|-30,24
|Trakya Cam
|3,84
|-2,29
|26,73
|Trend GMYO
|1,44
|9,09
|13,39
|TSKB GMYO
|0,80
|1,27
|-2,44
|Tuğçelik
|2,38
|-2,86
|11,74
|Tukaş
|4,31
|-2,05
|159,64
|Turcas Petrol
|1,51
|-1,31
|7,09
|Turkcell
|12,97
|-2,63
|6,57
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,85
|-1,42
|7,78
|Tüpraş
|152,70
|-1,74
|30,85
|Türk Hava Yolları
|14,22
|0,14
|-11,73
|Türk Prysmian Kablo
|2,13
|-0,93
|21,02
|Türk Telekom
|5,40
|-1,10
|38,46
|Türk Traktör
|33,20
|-2,75
|-4,87
|Türker Proje Gayrimenkul
|28,20
|0,00
|-12,26
|Ufuk Yatırım
|1,08
|-3,57
|-5,26
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,49
|-1,32
|30,70
|Ulusoy Elektrik
|17,59
|0,06
|10,21
|Ulusoy Un Sanayi
|2,47
|-3,14
|18,75
|Umpaş Holding
|0,41
|0,00
|-25,45
|Uşak Seramik
|1,12
|-2,61
|0,90
|Utopya Turizm
|5,88
|-8,41
|43,41
|Uzertaş Boya
|1,14
|-2,56
|90,00
|Ülker Bisküvi
|19,15
|-1,39
|30,54
|Ünye Çimento
|3,55
|2,31
|2,31
|Vakıf Fin. Kir.
|1,61
|-1,23
|-9,55
|Vakıf GMYO
|2,10
|0,00
|5,53
|Vakıf Yat. Ort.
|1,13
|0,00
|-25,66
|Vakıflar Bankası
|5,56
|0,91
|42,56
|Vakko Tekstil
|3,13
|0,97
|14,23
|Vanet Gıda
|1,51
|-1,31
|16,15
|Verusa Holding
|20,64
|0,98
|24,34
|Verusaturk Girisim
|3,20
|-0,93
|-3,32
|Vestel
|13,15
|-1,13
|136,94
|Vestel Beyaz Eşya
|18,55
|-3,03
|54,33
|Viking Kağıt
|1,12
|2,75
|1,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,91
|16,46
|11,05
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,32
|-0,43
|45,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,54
|-0,39
|-8,96
|Yataş
|5,69
|0,71
|27,29
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,90
|0,00
|-4,26
|Yeni Gimat GMYO
|8,87
|-0,67
|10,46
|Yeşil GMYO
|0,27
|-6,90
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,26
|-7,14
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|9,36
|-0,43
|-2,80
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.125,00
|1,23
|-3,37
|Yonga Mobilya
|6,39
|-0,62
|-3,18
|Yünsa
|5,13
|-2,47
|17,66
|Zorlu Enerji
|1,43
|-0,69
|16,26
(Son)
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