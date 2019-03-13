Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|63.360,00
|38,04
|İş Bankası (B)
|3.800,00
|-1,30
|24,17
|İş Bankası (C)
|6,06
|1,68
|33,77
|İş Bankası (Kur.)
|68.000,10
|39,91
|İş Fin.Kir.
|8,52
|1,07
|84,02
|İş Girişim
|3,17
|-7,04
|55,39
|İş GMYO
|0,97
|-2,02
|-10,19
|İş Y. Men. Değ.
|2,46
|-0,81
|19,42
|İş Yat. Ort.
|1,01
|0,00
|10,99
|İşbir Holding
|195,00
|8,94
|41,30
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|5,26
|-52,38
|İttifak Holding
|3,58
|-0,83
|15,48
|İz Hayvancılık Tarım
|3,83
|-1,79
|-41,88
|İzmir Demir Çelik
|1,75
|0,00
|5,42
|İzmir Fırça
|1,87
|-1,06
|-9,66
|İzocam
|21,36
|-2,55
|-0,28
|Jantsa Jant Sanayi
|27,54
|-0,43
|-0,94
|Kafein Yazılım
|7,62
|5,98
|9,48
|Kapital Yat. Holding
|2,34
|-1,27
|-18,47
|Kaplamin
|3,40
|-1,16
|-5,56
|Kardemir (A)
|2,27
|-1,30
|24,73
|Kardemir (B)
|2,27
|0,00
|24,04
|Kardemir (D)
|2,31
|-1,70
|5,96
|Karel Elektronik
|7,75
|-0,77
|85,85
|Karsan Otomotiv
|1,48
|1,37
|15,62
|Karsu Tekstil
|1,21
|0,83
|-3,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,50
|-0,57
|-5,41
|Kartonsan
|353,50
|-1,26
|8,34
|Katmerciler Ekipman
|6,03
|-0,50
|2,73
|Kent Gıda
|122,50
|-0,97
|2,94
|Kerevitaş Gıda
|1,73
|2,37
|-3,89
|Kervansaray Yat. Holding
|0,30
|3,45
|-14,29
|Kiler GMYO
|2,46
|-2,77
|40,57
|Klimasan Klima
|6,70
|-1,76
|69,19
|Koç Holding
|18,17
|0,44
|27,96
|Konfrut Gıda
|23,40
|-1,52
|-2,01
|Konya Çimento
|200,60
|-2,05
|12,70
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,71
|-0,56
|9,51
|Koza Altın
|43,80
|-0,73
|-14,62
|Koza Madencilik
|5,55
|-1,07
|-23,13
|Körfez GMYO
|1,24
|0,81
|1,64
|Kristal Kola
|0,93
|-4,12
|-11,43
|Kron Telekomünikasyon
|8,86
|1,61
|1,84
|Kuştur Kuşadası Turizm
|17,00
|6,25
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,66
|2,47
|46,90
|Kütahya Porselen
|4,46
|1,83
|-1,98
|Lider Faktoring
|2,35
|-0,42
|4,44
|Link Bilgisayar
|11,12
|0,54
|33,65
|Logo Yazılım
|45,06
|1,03
|66,03
|Lokman Hekim Sağlık
|4,89
|2,30
|8,67
|Lüks Kadife
|5,06
|-1,17
|4,33
|Makina Takım
|1,42
|-0,70
|-7,79
|Mardin Çimento
|3,48
|0,58
|6,75
|Marka Yatırım Holding
|0,65
|0,00
|4,84
|Marmaris Altınyunus
|17,04
|0,24
|-2,96
|Marshall
|23,90
|-0,42
|-5,23
|Martı GMYO
|0,69
|-1,43
|6,15
|Martı Otel
|0,60
|-1,64
|3,45
|Mavi Giyim
|40,70
|-1,93
|26,32
|Mazhar Zorlu Holding
|3,56
|-1,11
|-6,56
|Mega Polietilen
|2,45
|0,00
|20,10
|Menderes Tekstil
|0,75
|0,00
|4,17
|Mensa
|0,26
|0,00
|85,71
|Merit Turizm
|7,29
|-1,49
|21,70
|Merko Gıda
|0,68
|0,00
|-32,67
|Metal Gayrimenkul
|0,97
|1,04
|11,49
|Metemtur Otelcilik
|1,07
|1,90
|1,90
|Metro Holding
|0,88
|-4,35
|15,79
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,24
|-0,80
|12,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,43
|0,00
|21,19
|Migros Ticaret
|15,14
|-1,69
|1,61
|Milpa
|1,42
|-2,74
|-0,65
|Mistral GMYO
|1,22
|-1,61
|-20,26
|MLP Sağlık
|12,70
|0,79
|18,69
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,90
|0,00
|-18,18
|Mondi Tire Kutsan
|2,13
|-1,39
|14,52
|Net Holding
|1,92
|-1,54
|-2,04
|Netaş Telekom.
|7,94
|9,97
|22,91
|Niğbaş Niğde Beton
|5,59
|6,48
|39,75
|Nuh Çimento
|6,95
|-4,01
|-10,21
|Nurol GMYO
|2,13
|0,00
|1,43
|Odaş Elektrik
|1,67
|0,60
|18,60
|Olmuksan-IP
|3,99
|-0,25
|18,40
|Orge Enerji Elektrik
|3,76
|3,87
|20,51
|Orma Orman Mahsulleri
|0,94
|0,00
|-21,67
|Osmanlı Menkul
|1,59
|0,00
|-7,56
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,16
|-1,69
|7,41
|Otokar
|117,00
|0,69
|32,58
|Oyak Yat. Ort.
|1,21
|0,00
|-25,77
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,01
|1,00
|-0,98
|Özak GMYO
|2,35
|0,00
|11,37
|Özbal Çelik Boru
|1,23
|0,82
|-10,87
|Özderici GMYO
|0,90
|-2,17
|-61,70
|Özerden Plastik
|2,97
|0,00
|18,80
|Panora GMYO
|4,70
|1,95
|12,17
|Park Elek.Madencilik
|2,55
|1,59
|5,81
|Parsan
|10,37
|-2,72
|18,38
|Pegasus
|28,04
|-3,18
|22,34
|Peker GMYO
|5,20
|10,64
|-36,77
|Penguen Gıda
|2,29
|0,88
|112,04
|Pera GMYO
|0,56
|3,70
|-27,27
|Pergamon Dış Ticaret
|10,00
|0,00
|11,73
|Petkim
|4,84
|-1,22
|-3,97
|Petrokent Turizm
|65,00
|1,56
|-5,39
|Pınar Et ve Un
|7,06
|4,59
|37,89
|Pınar Su
|1,32
|0,00
|5,60
|Pınar Süt
|7,18
|0,00
|8,46
|Plastikkart
|3,10
|1,31
|14,81
|Polisan Holding
|7,10
|0,28
|13,60
|Politeknik Metal
|38,88
|2,32
|8,00
|Prizma Press Matbaacılık
|1,58
|0,64
|1,94
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,98
|-0,40
|-26,76
|QNB Finansbank
|7,21
|0,28
|-19,98
|Ral Yatırım Holding
|3,25
|-2,99
|76,63
|Ray Sigorta
|2,07
|-0,96
|48,92
|Reysaş GMYO
|1,03
|11,96
|49,28
|Reysaş Lojistik
|0,77
|2,67
|4,05
|Rhea Girişim
|0,65
|1,56
|-1,52
|Rodrigo Tekstil
|2,10
|2,44
|10,53
|Royal Halı
|1,48
|3,50
|49,49
|RTA Laboratuvarları
|1,52
|-0,65
|-12,64
|Sabancı Holding
|8,52
|-0,35
|13,30
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,36
|2,16
|20,41
|Salix Yatırım Holding
|2,08
|1,46
|-45,97
|Sanel Mühendislik
|2,17
|-8,82
|-0,46
|Sanifoam Sünger
|1,77
|-1,67
|41,60
|Sanko Pazarlama
|2,19
|0,00
|-5,19
|Saray Matbaacılık
|1,03
|3,00
|3,00
|Sarkuysan
|3,51
|-2,50
|2,93
|Sasa Polyester
|8,41
|-0,36
|2,69
|Say Reklamcılık
|0,84
|-1,18
|-10,64
|Sekuro Plastik
|3,05
|2,69
|3,04
|Selçuk Ecza Deposu
|3,98
|1,02
|42,65
|Selçuk Gıda
|1,25
|0,81
|-6,02
|Senkron Güvenlik
|3,05
|1,33
|205,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,57
|-4,10
|31,79
|Servet GMYO
|5,10
|1,19
|8,51
|Seyitler Kimya
|3,73
|-1,84
|-3,12
|Silverline Endüstri
|1,27
|-0,78
|-5,22
|Sinpaş GMYO
|0,39
|-4,88
|5,41
|Soda Sanayii
|7,81
|1,69
|10,00
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,60
|0,61
|4,76
|Söktaş
|1,77
|13,46
|39,37
|Sönmez Filament
|3,24
|-0,61
|3,85
|Sönmez Pamuklu
|3,24
|-0,31
|3,85
|Sumaş Suni Tahta
|7,50
|-2,34
|7,14
|Şeker Fin. Kir.
|3,11
|0,00
|10,28
|Şekerbank
|1,20
|0,84
|9,09
|Şişe Cam
|6,53
|-1,66
|15,17
|Şok Marketler
|9,23
|2,78
|-14,14
|T. Halk Bankası
|7,12
|0,42
|1,42
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,50
|1,17
|-19,64
|T.S.K.B.
|0,86
|0,00
|6,17
|T.Tuborg
|10,04
|0,60
|6,47
|Taç Tarım Ürünleri
|3,78
|-1,05
|-25,30
|Tat Gıda
|4,43
|1,14
|15,97
|TAV Havalimanları
|25,68
|1,18
|7,36
|Taze Kuru Gıda
|6,20
|-2,97
|-8,82
|Tek-Art Turizm
|0,73
|-3,95
|-14,12
|Tekfen Holding
|24,62
|-4,05
|18,82
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,88
|-0,35
|-3,03
|Temapol Polimer Plastik
|2,94
|-0,68
|-3,92
|TGS Dış Ticaret
|2,63
|-1,13
|11,91
|Tofaş Oto. Fab.
|20,12
|-0,98
|19,05
|Torunlar GMYO
|1,98
|-1,49
|31,13
|Trabzon Liman
|9,46
|1,39
|12,75
|Trabzonspor Sportif
|0,94
|-1,05
|-31,69
|Trakya Cam
|3,81
|-0,26
|25,74
|Trend GMYO
|1,36
|0,00
|7,09
|TSKB GMYO
|0,80
|2,56
|-2,44
|Tuğçelik
|2,48
|1,22
|16,43
|Tukaş
|3,93
|-1,50
|136,75
|Turcas Petrol
|1,43
|0,70
|1,42
|Turkcell
|14,26
|-0,14
|17,17
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,65
|-0,43
|3,33
|Tüpraş
|151,30
|2,09
|29,65
|Türk Hava Yolları
|12,76
|-2,60
|-20,79
|Türk Prysmian Kablo
|2,14
|4,39
|21,59
|Türk Telekom
|5,25
|-0,19
|34,62
|Türk Traktör
|32,40
|-2,53
|-7,16
|Türker Proje Gayrimenkul
|28,38
|1,57
|-11,70
|Ufuk Yatırım
|1,07
|0,00
|-6,14
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,37
|-2,14
|20,18
|Ulusoy Elektrik
|17,16
|0,18
|7,52
|Ulusoy Un Sanayi
|2,52
|-3,45
|21,15
|Umpaş Holding
|0,40
|-4,76
|-27,27
|Uşak Seramik
|1,06
|0,00
|-4,50
|Utopya Turizm
|5,89
|-0,17
|43,66
|Uzertaş Boya
|1,14
|0,00
|90,00
|Ülker Bisküvi
|18,85
|-4,46
|28,49
|Ünye Çimento
|3,22
|-1,53
|-7,20
|Vakıf Fin. Kir.
|1,55
|0,65
|-12,92
|Vakıf GMYO
|2,04
|0,00
|2,51
|Vakıf Yat. Ort.
|1,12
|-0,88
|-26,32
|Vakıflar Bankası
|5,31
|2,71
|36,15
|Vakko Tekstil
|2,96
|0,68
|8,03
|Vanet Gıda
|1,49
|-0,67
|14,62
|Verusa Holding
|19,77
|0,71
|19,10
|Verusaturk Girisim
|3,22
|2,22
|-2,72
|Vestel
|11,74
|3,80
|111,53
|Vestel Beyaz Eşya
|19,98
|2,78
|66,22
|Viking Kağıt
|1,10
|2,80
|0,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,61
|-1,23
|-6,40
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,16
|0,93
|35,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,16
|-17,56
|-22,58
|Yataş
|5,36
|-3,42
|19,91
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,89
|-2,20
|-5,32
|Yeni Gimat GMYO
|8,94
|0,45
|11,33
|Yeşil GMYO
|0,29
|0,00
|7,41
|Yeşil Yapı
|0,28
|3,70
|7,69
|Yeşil Yatırım Holding
|9,23
|-2,94
|-4,15
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.200,00
|-2,22
|0,05
|Yonga Mobilya
|6,25
|-2,34
|-5,30
|Yünsa
|5,18
|4,44
|18,81
|Zorlu Enerji
|1,41
|-2,08
|14,63
(Son)
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