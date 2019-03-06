Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|79.198,70
|72,55
|İş Bankası (B)
|3.800,70
|-4,96
|24,20
|İş Bankası (C)
|6,02
|2,21
|32,89
|İş Bankası (Kur.)
|77.400,90
|-3,25
|59,25
|İş Fin.Kir.
|8,07
|1,25
|74,30
|İş Girişim
|2,78
|19,83
|36,27
|İş GMYO
|1,01
|1,00
|-6,48
|İş Y. Men. Değ.
|2,42
|0,00
|17,48
|İş Yat. Ort.
|1,03
|0,00
|13,19
|İşbir Holding
|175,00
|2,34
|26,81
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,42
|-2,33
|-50,00
|İttifak Holding
|3,70
|1,65
|19,35
|İz Hayvancılık Tarım
|3,73
|0,27
|-43,40
|İzmir Demir Çelik
|1,81
|0,00
|9,04
|İzmir Fırça
|1,98
|-0,50
|-4,35
|İzocam
|22,30
|-0,54
|4,11
|Jantsa Jant Sanayi
|28,40
|-0,35
|2,16
|Kafein Yazılım
|7,12
|-3,78
|2,30
|Kapital Yat. Holding
|2,42
|8,52
|-15,68
|Kaplamin
|3,51
|0,00
|-2,50
|Kardemir (A)
|2,33
|-0,85
|28,02
|Kardemir (B)
|2,32
|-1,28
|26,78
|Kardemir (D)
|2,46
|-1,99
|12,84
|Karel Elektronik
|6,43
|-5,44
|54,20
|Karsan Otomotiv
|1,57
|-13,26
|22,66
|Karsu Tekstil
|1,30
|-0,76
|4,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,45
|0,88
|-6,76
|Kartonsan
|368,00
|-0,41
|12,78
|Katmerciler Ekipman
|6,43
|-5,44
|9,54
|Kent Gıda
|127,70
|0,16
|7,31
|Kerevitaş Gıda
|1,72
|-1,15
|-4,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,27
|-3,57
|-22,86
|Kiler GMYO
|2,15
|-3,15
|22,86
|Klimasan Klima
|5,88
|-2,00
|48,48
|Koç Holding
|18,41
|-1,13
|29,65
|Konfrut Gıda
|25,50
|1,19
|6,78
|Konya Çimento
|235,00
|-9,62
|32,02
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,85
|-0,55
|10,94
|Koza Altın
|47,32
|-0,71
|-7,76
|Koza Madencilik
|6,01
|0,17
|-16,76
|Körfez GMYO
|1,23
|1,65
|0,82
|Kristal Kola
|1,01
|0,00
|-3,81
|Kron Telekomünikasyon
|10,40
|0,48
|19,54
|Kuştur Kuşadası Turizm
|17,00
|-5,56
|6,25
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,60
|3,90
|41,59
|Kütahya Porselen
|4,58
|-0,87
|0,66
|Lider Faktoring
|2,40
|2,56
|6,67
|Link Bilgisayar
|10,98
|3,10
|31,97
|Logo Yazılım
|40,50
|-1,22
|49,23
|Lokman Hekim Sağlık
|5,36
|-3,07
|19,11
|Lüks Kadife
|4,93
|-3,90
|1,65
|Makina Takım
|1,44
|1,41
|-6,49
|Mardin Çimento
|3,46
|-0,86
|6,13
|Marka Yatırım Holding
|0,67
|0,00
|8,06
|Marmaris Altınyunus
|17,19
|-0,29
|-2,11
|Marshall
|25,30
|-0,55
|0,32
|Martı GMYO
|0,69
|-5,48
|6,15
|Martı Otel
|0,62
|-1,59
|6,90
|Mavi Giyim
|42,40
|-1,90
|31,60
|Mazhar Zorlu Holding
|3,58
|-1,38
|-6,04
|Mega Polietilen
|2,78
|3,73
|36,27
|Menderes Tekstil
|0,79
|-1,25
|9,72
|Mensa
|0,27
|-3,57
|92,86
|Merit Turizm
|7,50
|0,13
|25,21
|Merko Gıda
|0,67
|0,00
|-33,66
|Metal Gayrimenkul
|0,99
|0,00
|13,79
|Metemtur Otelcilik
|1,11
|0,91
|5,71
|Metro Holding
|0,78
|4,00
|2,63
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,32
|1,54
|20,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,47
|0,68
|24,58
|Migros Ticaret
|16,52
|4,36
|10,87
|Milpa
|1,44
|-1,37
|0,75
|Mistral GMYO
|1,38
|2,22
|-9,80
|MLP Sağlık
|13,73
|-1,22
|28,32
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,90
|0,00
|-18,18
|Mondi Tire Kutsan
|2,16
|-1,82
|16,13
|Net Holding
|1,90
|-2,06
|-3,06
|Netaş Telekom.
|8,14
|-0,37
|26,01
|Niğbaş Niğde Beton
|4,67
|9,88
|16,75
|Nuh Çimento
|7,30
|-1,08
|-5,68
|Nurol GMYO
|2,20
|-0,90
|4,76
|Odaş Elektrik
|1,77
|-2,21
|25,71
|Olmuksan-IP
|4,19
|-3,90
|24,33
|Orge Enerji Elektrik
|3,99
|-1,48
|27,88
|Orma Orman Mahsulleri
|1,04
|4,00
|-13,33
|Osmanlı Menkul
|1,65
|0,61
|-4,07
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,16
|0,00
|7,41
|Otokar
|119,70
|1,27
|35,64
|Oyak Yat. Ort.
|1,22
|0,83
|-25,15
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,03
|-1,90
|0,98
|Özak GMYO
|2,26
|-1,31
|7,11
|Özbal Çelik Boru
|1,23
|-0,81
|-10,87
|Özderici GMYO
|0,94
|-1,05
|-60,00
|Özerden Plastik
|2,86
|0,00
|14,40
|Panora GMYO
|4,60
|-0,65
|9,79
|Park Elek.Madencilik
|2,65
|-1,49
|9,96
|Parsan
|10,60
|-1,03
|21,00
|Pegasus
|30,24
|1,14
|31,94
|Peker GMYO
|4,84
|-2,22
|-41,15
|Penguen Gıda
|2,25
|4,17
|108,33
|Pera GMYO
|0,55
|-3,51
|-28,57
|Pergamon Dış Ticaret
|10,75
|-1,56
|20,11
|Petkim
|4,95
|-1,79
|-1,79
|Petrokent Turizm
|65,15
|-1,21
|-5,17
|Pınar Et ve Un
|6,43
|-2,28
|25,59
|Pınar Su
|1,34
|-0,74
|7,20
|Pınar Süt
|7,43
|-1,20
|12,24
|Plastikkart
|2,98
|3,83
|10,37
|Polisan Holding
|7,00
|2,49
|12,00
|Politeknik Metal
|35,40
|-1,06
|-1,67
|Prizma Press Matbaacılık
|1,60
|0,00
|3,23
|QNB Finans Fin. Kir.
|5,41
|-1,46
|-20,44
|QNB Finansbank
|7,66
|-0,52
|-14,98
|Ral Yatırım Holding
|3,40
|-0,58
|84,78
|Ray Sigorta
|2,40
|3,00
|72,66
|Reysaş GMYO
|0,92
|3,37
|33,33
|Reysaş Lojistik
|0,79
|0,00
|6,76
|Rhea Girişim
|0,64
|-1,54
|-3,03
|Rodrigo Tekstil
|2,12
|0,47
|11,58
|Royal Halı
|1,45
|7,41
|46,46
|RTA Laboratuvarları
|1,56
|-0,64
|-10,34
|Sabancı Holding
|8,71
|-4,39
|15,82
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,32
|0,43
|18,37
|Salix Yatırım Holding
|2,58
|-4,09
|-32,99
|Sanel Mühendislik
|2,24
|0,45
|2,75
|Sanifoam Sünger
|1,60
|3,90
|28,00
|Sanko Pazarlama
|2,26
|0,44
|-2,16
|Saray Matbaacılık
|1,03
|0,98
|3,00
|Sarkuysan
|3,85
|0,26
|12,90
|Sasa Polyester
|8,68
|-1,36
|5,98
|Say Reklamcılık
|0,89
|1,14
|-5,32
|Sekuro Plastik
|3,21
|-3,60
|8,45
|Selçuk Ecza Deposu
|3,99
|1,27
|43,01
|Selçuk Gıda
|1,21
|0,83
|-9,02
|Senkron Güvenlik
|3,09
|10,36
|209,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,52
|9,57
|29,23
|Servet GMYO
|5,18
|0,00
|10,21
|Seyitler Kimya
|3,64
|-1,09
|-5,45
|Silverline Endüstri
|1,29
|0,00
|-3,73
|Sinpaş GMYO
|0,44
|0,00
|18,92
|Soda Sanayii
|7,89
|1,68
|11,13
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,89
|-0,14
|9,37
|Söktaş
|1,42
|19,33
|11,81
|Sönmez Filament
|3,32
|-0,30
|6,41
|Sönmez Pamuklu
|3,32
|-1,19
|6,41
|Sumaş Suni Tahta
|7,63
|-0,26
|9,00
|Şeker Fin. Kir.
|3,20
|0,00
|13,48
|Şekerbank
|1,21
|-2,42
|10,00
|Şişe Cam
|6,65
|2,47
|17,28
|Şok Marketler
|10,67
|2,60
|-0,74
|T. Halk Bankası
|7,35
|-1,61
|4,70
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,86
|-0,44
|-18,36
|T.S.K.B.
|0,90
|1,12
|11,11
|T.Tuborg
|10,35
|-1,43
|9,76
|Taç Tarım Ürünleri
|3,85
|0,00
|-23,91
|Tat Gıda
|4,32
|0,70
|13,09
|TAV Havalimanları
|26,60
|0,76
|11,20
|Taze Kuru Gıda
|6,26
|-0,16
|-7,94
|Tek-Art Turizm
|0,78
|-1,27
|-8,24
|Tekfen Holding
|24,94
|-0,87
|20,37
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,11
|-1,27
|4,71
|Temapol Polimer Plastik
|3,01
|2,38
|-1,63
|TGS Dış Ticaret
|2,71
|-2,17
|15,32
|Tofaş Oto. Fab.
|21,72
|0,46
|28,52
|Torunlar GMYO
|1,92
|-1,03
|27,15
|Trabzon Liman
|9,80
|-1,61
|16,81
|Trabzonspor Sportif
|0,99
|0,00
|-28,06
|Trakya Cam
|3,96
|2,59
|30,69
|Trend GMYO
|1,40
|-0,71
|10,24
|TSKB GMYO
|0,80
|0,00
|-2,44
|Tuğçelik
|2,43
|0,83
|14,08
|Tukaş
|3,88
|-1,77
|133,73
|Turcas Petrol
|1,55
|1,31
|9,93
|Turkcell
|13,86
|-2,33
|13,89
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,98
|-0,99
|10,67
|Tüpraş
|146,30
|-0,54
|25,36
|Türk Hava Yolları
|14,11
|-1,12
|-12,41
|Türk Prysmian Kablo
|2,09
|-0,48
|18,75
|Türk Telekom
|5,14
|-1,72
|31,79
|Türk Traktör
|36,00
|4,59
|3,15
|Türker Proje Gayrimenkul
|29,48
|-0,34
|-8,28
|Ufuk Yatırım
|1,10
|-1,79
|-3,51
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,41
|-0,70
|23,68
|Ulusoy Elektrik
|17,17
|0,70
|7,58
|Ulusoy Un Sanayi
|3,15
|10,14
|51,44
|Umpaş Holding
|0,40
|-6,98
|-27,27
|Uşak Seramik
|1,10
|-3,51
|-0,90
|Utopya Turizm
|5,90
|-0,51
|43,90
|Uzertaş Boya
|1,03
|0,98
|71,67
|Ülker Bisküvi
|19,70
|2,44
|34,29
|Ünye Çimento
|3,46
|-1,70
|-0,29
|Vakıf Fin. Kir.
|1,64
|-0,61
|-7,87
|Vakıf GMYO
|2,11
|-1,86
|6,03
|Vakıf Yat. Ort.
|1,14
|-0,87
|-25,00
|Vakıflar Bankası
|5,19
|0,39
|33,08
|Vakko Tekstil
|3,22
|-3,01
|17,52
|Vanet Gıda
|1,53
|-0,65
|17,69
|Verusa Holding
|19,06
|0,79
|14,82
|Verusaturk Girisim
|3,24
|0,00
|-2,11
|Vestel
|10,67
|3,89
|92,25
|Vestel Beyaz Eşya
|19,73
|2,12
|64,14
|Viking Kağıt
|1,11
|0,00
|0,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,59
|1,27
|-7,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,17
|2,36
|35,62
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,59
|-0,38
|-7,17
|Yataş
|5,70
|-1,89
|27,52
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,92
|-1,08
|-2,13
|Yeni Gimat GMYO
|8,82
|-0,90
|9,84
|Yeşil GMYO
|0,29
|0,00
|7,41
|Yeşil Yapı
|0,28
|3,70
|7,69
|Yeşil Yatırım Holding
|10,03
|0,70
|4,15
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.200,00
|0,00
|0,05
|Yonga Mobilya
|6,70
|0,00
|1,52
|Yünsa
|5,56
|-2,46
|27,52
|Zorlu Enerji
|1,53
|-3,16
|24,39
(Son)
Kaynak: AA