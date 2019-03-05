Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 79.198,70 72,55 İş Bankası (B) 3.999,00 -0,02 30,68 İş Bankası (C) 5,89 -0,51 30,02 İş Bankası (Kur.) 79.999,90 0,00 64,60 İş Fin.Kir. 7,97 1,40 72,14 İş Girişim 2,32 0,00 13,73 İş GMYO 1,00 -3,85 -7,41 İş Y. Men. Değ. 2,42 -1,22 17,48 İş Yat. Ort. 1,03 0,00 13,19 İşbir Holding 171,00 0,59 23,91 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,43 -12,24 -48,81 İttifak Holding 3,64 -2,15 17,42 İz Hayvancılık Tarım 3,72 -1,33 -43,55 İzmir Demir Çelik 1,81 -2,69 9,04 İzmir Fırça 1,99 -1,49 -3,86 İzocam 22,42 0,72 4,67 Jantsa Jant Sanayi 28,50 0,14 2,52 Kafein Yazılım 7,40 -6,09 6,32 Kapital Yat. Holding 2,23 -1,76 -22,30 Kaplamin 3,51 -0,85 -2,50 Kardemir (A) 2,35 -2,08 29,12 Kardemir (B) 2,35 -2,08 28,42 Kardemir (D) 2,51 -2,33 15,14 Karel Elektronik 6,80 3,03 63,07 Karsan Otomotiv 1,81 4,02 41,41 Karsu Tekstil 1,31 -1,50 4,80 Karsusan Su Ürünleri San. 3,42 3,01 -7,57 Kartonsan 369,50 -1,47 13,24 Katmerciler Ekipman 6,80 4,45 15,84 Kent Gıda 127,50 -0,62 7,14 Kerevitaş Gıda 1,74 -0,57 -3,33 Kervansaray Yat. Holding 0,28 -3,45 -20,00 Kiler GMYO 2,22 11,56 26,86 Klimasan Klima 6,00 -0,17 51,52 Koç Holding 18,62 0,05 31,13 Konfrut Gıda 25,20 -0,79 5,53 Konya Çimento 260,00 14,29 46,07 Kordsa Teknik Tekstil 10,91 -1,62 11,55 Koza Altın 47,66 -2,10 -7,10 Koza Madencilik 6,00 0,17 -16,90 Körfez GMYO 1,21 0,00 -0,82 Kristal Kola 1,01 1,00 -3,81 Kron Telekomünikasyon 10,35 -3,27 18,97 Kuştur Kuşadası Turizm 18,00 0,00 12,50 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,54 -1,91 36,28 Kütahya Porselen 4,62 0,00 1,54 Lider Faktoring 2,34 0,00 4,00 Link Bilgisayar 10,65 -0,75 28,00 Logo Yazılım 41,00 0,74 51,07 Lokman Hekim Sağlık 5,53 -1,25 22,89 Lüks Kadife 5,13 3,64 5,77 Makina Takım 1,42 1,43 -7,79 Mardin Çimento 3,49 0,00 7,06 Marka Yatırım Holding 0,67 0,00 8,06 Marmaris Altınyunus 17,24 -0,69 -1,82 Marshall 25,44 -0,24 0,87 Martı GMYO 0,73 5,80 12,31 Martı Otel 0,63 1,61 8,62 Mavi Giyim 43,22 2,90 34,14 Mazhar Zorlu Holding 3,63 0,83 -4,72 Mega Polietilen 2,68 1,90 31,37 Menderes Tekstil 0,80 -1,23 11,11 Mensa 0,28 0,00 100,00 Merit Turizm 7,49 2,46 25,04 Merko Gıda 0,67 -1,47 -33,66 Metal Gayrimenkul 0,99 -1,00 13,79 Metemtur Otelcilik 1,10 -1,79 4,76 Metro Holding 0,75 0,00 -1,32 Metro Petrol ve Tesisleri 1,30 -0,76 18,18 Metro Yatırım Ortaklığı 1,46 -0,68 23,73 Migros Ticaret 15,83 1,28 6,24 Milpa 1,46 0,69 2,15 Mistral GMYO 1,35 2,27 -11,76 MLP Sağlık 13,90 -0,29 29,91 MMC San. ve Tic. Yat. 0,90 0,00 -18,18 Mondi Tire Kutsan 2,20 -0,90 18,28 Net Holding 1,94 2,65 -1,02 Netaş Telekom. 8,17 -2,04 26,47 Niğbaş Niğde Beton 4,25 -7,61 6,25 Nuh Çimento 7,38 -0,14 -4,65 Nurol GMYO 2,22 -4,31 5,71 Odaş Elektrik 1,81 -2,69 28,55 Olmuksan-IP 4,36 5,06 29,38 Orge Enerji Elektrik 4,05 -0,74 29,81 Orma Orman Mahsulleri 1,00 -2,91 -16,67 Osmanlı Menkul 1,64 3,14 -4,65 Ostim Endüstriyel Yat 1,16 0,00 7,41 Otokar 118,20 -0,25 33,94 Oyak Yat. Ort. 1,21 0,00 -25,77 Oylum Sınai Yatırımlar 1,05 0,00 2,94 Özak GMYO 2,29 0,00 8,53 Özbal Çelik Boru 1,24 0,00 -10,14 Özderici GMYO 0,95 1,06 -59,57 Özerden Plastik 2,86 0,00 14,40 Panora GMYO 4,63 1,09 10,50 Park Elek.Madencilik 2,69 -2,18 11,62 Parsan 10,71 0,28 22,26 Pegasus 29,90 6,63 30,45 Peker GMYO 4,95 19,85 -39,81 Penguen Gıda 2,16 14,29 100,00 Pera GMYO 0,57 1,79 -25,97 Pergamon Dış Ticaret 10,92 11,20 22,01 Petkim 5,04 -2,70 0,00 Petrokent Turizm 65,95 -0,90 -4,00 Pınar Et ve Un 6,58 -0,45 28,52 Pınar Su 1,35 -1,46 8,00 Pınar Süt 7,52 -2,72 13,60 Plastikkart 2,87 -0,69 6,30 Polisan Holding 6,83 1,94 9,28 Politeknik Metal 35,78 0,79 -0,61 Prizma Press Matbaacılık 1,60 -0,62 3,23 QNB Finans Fin. Kir. 5,49 -5,34 -19,26 QNB Finansbank 7,70 -0,39 -14,54 Ral Yatırım Holding 3,42 0,59 85,87 Ray Sigorta 2,33 -14,65 67,63 Reysaş GMYO 0,89 5,95 28,99 Reysaş Lojistik 0,79 0,00 6,76 Rhea Girişim 0,65 0,00 -1,52 Rodrigo Tekstil 2,11 -0,47 11,05 Royal Halı 1,35 1,50 36,36 RTA Laboratuvarları 1,57 0,64 -9,77 Sabancı Holding 9,11 0,00 21,14 Safkar Ege Soğutmacılık 2,31 0,43 17,86 Salix Yatırım Holding 2,69 -2,18 -30,13 Sanel Mühendislik 2,23 -0,89 2,29 Sanifoam Sünger 1,54 -4,35 23,20 Sanko Pazarlama 2,25 -0,44 -2,60 Saray Matbaacılık 1,02 3,03 2,00 Sarkuysan 3,84 0,52 12,61 Sasa Polyester 8,80 1,03 7,45 Say Reklamcılık 0,88 -1,12 -6,38 Sekuro Plastik 3,33 -2,06 12,50 Selçuk Ecza Deposu 3,94 0,51 41,22 Selçuk Gıda 1,20 0,00 -9,77 Senkron Güvenlik 2,80 8,53 180,00 Serve Film Prodüksiyon 2,30 -4,17 17,95 Servet GMYO 5,18 -0,96 10,21 Seyitler Kimya 3,68 -0,27 -4,42 Silverline Endüstri 1,29 0,00 -3,73 Sinpaş GMYO 0,44 -4,35 18,92 Soda Sanayii 7,76 0,26 9,30 Sodaş Sodyum Sanayii 6,90 1,47 9,52 Söktaş 1,19 0,85 -6,30 Sönmez Filament 3,33 -0,30 6,73 Sönmez Pamuklu 3,36 0,90 7,69 Sumaş Suni Tahta 7,65 4,08 9,29 Şeker Fin. Kir. 3,20 -1,23 13,48 Şekerbank 1,24 -0,80 12,73 Şişe Cam 6,49 -0,76 14,46 Şok Marketler 10,40 -0,57 -3,26 T. Halk Bankası 7,47 -1,32 6,41 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,96 0,35 -18,00 T.S.K.B. 0,89 3,49 9,88 T.Tuborg 10,50 0,57 11,35 Taç Tarım Ürünleri 3,85 0,26 -23,91 Tat Gıda 4,29 -2,05 12,30 TAV Havalimanları 26,40 -1,12 10,37 Taze Kuru Gıda 6,27 -1,42 -7,79 Tek-Art Turizm 0,79 0,00 -7,06 Tekfen Holding 25,16 -4,19 21,43 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,15 -1,25 6,06 Temapol Polimer Plastik 2,94 -0,68 -3,92 TGS Dış Ticaret 2,77 5,73 17,87 Tofaş Oto. Fab. 21,62 -0,46 27,93 Torunlar GMYO 1,94 0,00 28,48 Trabzon Liman 9,96 -1,09 18,71 Trabzonspor Sportif 0,99 -1,00 -28,06 Trakya Cam 3,86 -2,03 27,39 Trend GMYO 1,41 2,17 11,02 TSKB GMYO 0,80 -1,23 -2,44 Tuğçelik 2,41 -2,03 13,15 Tukaş 3,95 -4,13 137,95 Turcas Petrol 1,53 -1,29 8,51 Turkcell 14,19 1,43 16,60 Tümosan Motor ve Traktör 5,03 -2,14 11,78 Tüpraş 147,10 0,55 26,05 Türk Hava Yolları 14,27 2,59 -11,42 Türk Prysmian Kablo 2,10 -0,94 19,32 Türk Telekom 5,23 -0,95 34,10 Türk Traktör 34,42 -0,06 -1,38 Türker Proje Gayrimenkul 29,58 -0,67 -7,97 Ufuk Yatırım 1,12 -0,88 -1,75 Ulaşlar Turizm Yat. 1,42 -6,58 24,56 Ulusoy Elektrik 17,05 0,06 6,83 Ulusoy Un Sanayi 2,86 -0,35 37,50 Umpaş Holding 0,43 0,00 -21,82 Uşak Seramik 1,14 -1,72 2,70 Utopya Turizm 5,93 -0,84 44,63 Uzertaş Boya 1,02 -1,92 70,00 Ülker Bisküvi 19,23 0,31 31,08 Ünye Çimento 3,52 -1,68 1,44 Vakıf Fin. Kir. 1,65 0,00 -7,30 Vakıf GMYO 2,15 1,42 8,04 Vakıf Yat. Ort. 1,15 -0,86 -24,34 Vakıflar Bankası 5,17 -0,96 32,56 Vakko Tekstil 3,32 1,22 21,17 Vanet Gıda 1,54 0,00 18,46 Verusa Holding 18,91 0,96 13,92 Verusaturk Girisim 3,24 -4,14 -2,11 Vestel 10,27 -2,19 85,05 Vestel Beyaz Eşya 19,32 -1,78 60,73 Viking Kağıt 1,11 1,83 0,91 Yapı Kredi Koray GMYO 1,57 0,64 -8,72 Yapı ve Kredi Bank. 2,12 -1,85 32,50 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,60 0,78 -6,81 Yataş 5,81 1,04 29,98 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,93 1,09 -1,06 Yeni Gimat GMYO 8,90 0,00 10,83 Yeşil GMYO 0,29 0,00 7,41 Yeşil Yapı 0,27 -6,90 3,85 Yeşil Yatırım Holding 9,96 -0,40 3,43 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.200,00 -2,22 0,05 Yonga Mobilya 6,70 3,08 1,52 Yünsa 5,70 1,06 30,73 Zorlu Enerji 1,58 3,27 28,46

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA