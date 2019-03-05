Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|79.198,70
|72,55
|İş Bankası (B)
|3.999,00
|-0,02
|30,68
|İş Bankası (C)
|5,89
|-0,51
|30,02
|İş Bankası (Kur.)
|79.999,90
|0,00
|64,60
|İş Fin.Kir.
|7,97
|1,40
|72,14
|İş Girişim
|2,32
|0,00
|13,73
|İş GMYO
|1,00
|-3,85
|-7,41
|İş Y. Men. Değ.
|2,42
|-1,22
|17,48
|İş Yat. Ort.
|1,03
|0,00
|13,19
|İşbir Holding
|171,00
|0,59
|23,91
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,43
|-12,24
|-48,81
|İttifak Holding
|3,64
|-2,15
|17,42
|İz Hayvancılık Tarım
|3,72
|-1,33
|-43,55
|İzmir Demir Çelik
|1,81
|-2,69
|9,04
|İzmir Fırça
|1,99
|-1,49
|-3,86
|İzocam
|22,42
|0,72
|4,67
|Jantsa Jant Sanayi
|28,50
|0,14
|2,52
|Kafein Yazılım
|7,40
|-6,09
|6,32
|Kapital Yat. Holding
|2,23
|-1,76
|-22,30
|Kaplamin
|3,51
|-0,85
|-2,50
|Kardemir (A)
|2,35
|-2,08
|29,12
|Kardemir (B)
|2,35
|-2,08
|28,42
|Kardemir (D)
|2,51
|-2,33
|15,14
|Karel Elektronik
|6,80
|3,03
|63,07
|Karsan Otomotiv
|1,81
|4,02
|41,41
|Karsu Tekstil
|1,31
|-1,50
|4,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,42
|3,01
|-7,57
|Kartonsan
|369,50
|-1,47
|13,24
|Katmerciler Ekipman
|6,80
|4,45
|15,84
|Kent Gıda
|127,50
|-0,62
|7,14
|Kerevitaş Gıda
|1,74
|-0,57
|-3,33
|Kervansaray Yat. Holding
|0,28
|-3,45
|-20,00
|Kiler GMYO
|2,22
|11,56
|26,86
|Klimasan Klima
|6,00
|-0,17
|51,52
|Koç Holding
|18,62
|0,05
|31,13
|Konfrut Gıda
|25,20
|-0,79
|5,53
|Konya Çimento
|260,00
|14,29
|46,07
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,91
|-1,62
|11,55
|Koza Altın
|47,66
|-2,10
|-7,10
|Koza Madencilik
|6,00
|0,17
|-16,90
|Körfez GMYO
|1,21
|0,00
|-0,82
|Kristal Kola
|1,01
|1,00
|-3,81
|Kron Telekomünikasyon
|10,35
|-3,27
|18,97
|Kuştur Kuşadası Turizm
|18,00
|0,00
|12,50
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,54
|-1,91
|36,28
|Kütahya Porselen
|4,62
|0,00
|1,54
|Lider Faktoring
|2,34
|0,00
|4,00
|Link Bilgisayar
|10,65
|-0,75
|28,00
|Logo Yazılım
|41,00
|0,74
|51,07
|Lokman Hekim Sağlık
|5,53
|-1,25
|22,89
|Lüks Kadife
|5,13
|3,64
|5,77
|Makina Takım
|1,42
|1,43
|-7,79
|Mardin Çimento
|3,49
|0,00
|7,06
|Marka Yatırım Holding
|0,67
|0,00
|8,06
|Marmaris Altınyunus
|17,24
|-0,69
|-1,82
|Marshall
|25,44
|-0,24
|0,87
|Martı GMYO
|0,73
|5,80
|12,31
|Martı Otel
|0,63
|1,61
|8,62
|Mavi Giyim
|43,22
|2,90
|34,14
|Mazhar Zorlu Holding
|3,63
|0,83
|-4,72
|Mega Polietilen
|2,68
|1,90
|31,37
|Menderes Tekstil
|0,80
|-1,23
|11,11
|Mensa
|0,28
|0,00
|100,00
|Merit Turizm
|7,49
|2,46
|25,04
|Merko Gıda
|0,67
|-1,47
|-33,66
|Metal Gayrimenkul
|0,99
|-1,00
|13,79
|Metemtur Otelcilik
|1,10
|-1,79
|4,76
|Metro Holding
|0,75
|0,00
|-1,32
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,30
|-0,76
|18,18
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,46
|-0,68
|23,73
|Migros Ticaret
|15,83
|1,28
|6,24
|Milpa
|1,46
|0,69
|2,15
|Mistral GMYO
|1,35
|2,27
|-11,76
|MLP Sağlık
|13,90
|-0,29
|29,91
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,90
|0,00
|-18,18
|Mondi Tire Kutsan
|2,20
|-0,90
|18,28
|Net Holding
|1,94
|2,65
|-1,02
|Netaş Telekom.
|8,17
|-2,04
|26,47
|Niğbaş Niğde Beton
|4,25
|-7,61
|6,25
|Nuh Çimento
|7,38
|-0,14
|-4,65
|Nurol GMYO
|2,22
|-4,31
|5,71
|Odaş Elektrik
|1,81
|-2,69
|28,55
|Olmuksan-IP
|4,36
|5,06
|29,38
|Orge Enerji Elektrik
|4,05
|-0,74
|29,81
|Orma Orman Mahsulleri
|1,00
|-2,91
|-16,67
|Osmanlı Menkul
|1,64
|3,14
|-4,65
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,16
|0,00
|7,41
|Otokar
|118,20
|-0,25
|33,94
|Oyak Yat. Ort.
|1,21
|0,00
|-25,77
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,05
|0,00
|2,94
|Özak GMYO
|2,29
|0,00
|8,53
|Özbal Çelik Boru
|1,24
|0,00
|-10,14
|Özderici GMYO
|0,95
|1,06
|-59,57
|Özerden Plastik
|2,86
|0,00
|14,40
|Panora GMYO
|4,63
|1,09
|10,50
|Park Elek.Madencilik
|2,69
|-2,18
|11,62
|Parsan
|10,71
|0,28
|22,26
|Pegasus
|29,90
|6,63
|30,45
|Peker GMYO
|4,95
|19,85
|-39,81
|Penguen Gıda
|2,16
|14,29
|100,00
|Pera GMYO
|0,57
|1,79
|-25,97
|Pergamon Dış Ticaret
|10,92
|11,20
|22,01
|Petkim
|5,04
|-2,70
|0,00
|Petrokent Turizm
|65,95
|-0,90
|-4,00
|Pınar Et ve Un
|6,58
|-0,45
|28,52
|Pınar Su
|1,35
|-1,46
|8,00
|Pınar Süt
|7,52
|-2,72
|13,60
|Plastikkart
|2,87
|-0,69
|6,30
|Polisan Holding
|6,83
|1,94
|9,28
|Politeknik Metal
|35,78
|0,79
|-0,61
|Prizma Press Matbaacılık
|1,60
|-0,62
|3,23
|QNB Finans Fin. Kir.
|5,49
|-5,34
|-19,26
|QNB Finansbank
|7,70
|-0,39
|-14,54
|Ral Yatırım Holding
|3,42
|0,59
|85,87
|Ray Sigorta
|2,33
|-14,65
|67,63
|Reysaş GMYO
|0,89
|5,95
|28,99
|Reysaş Lojistik
|0,79
|0,00
|6,76
|Rhea Girişim
|0,65
|0,00
|-1,52
|Rodrigo Tekstil
|2,11
|-0,47
|11,05
|Royal Halı
|1,35
|1,50
|36,36
|RTA Laboratuvarları
|1,57
|0,64
|-9,77
|Sabancı Holding
|9,11
|0,00
|21,14
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,31
|0,43
|17,86
|Salix Yatırım Holding
|2,69
|-2,18
|-30,13
|Sanel Mühendislik
|2,23
|-0,89
|2,29
|Sanifoam Sünger
|1,54
|-4,35
|23,20
|Sanko Pazarlama
|2,25
|-0,44
|-2,60
|Saray Matbaacılık
|1,02
|3,03
|2,00
|Sarkuysan
|3,84
|0,52
|12,61
|Sasa Polyester
|8,80
|1,03
|7,45
|Say Reklamcılık
|0,88
|-1,12
|-6,38
|Sekuro Plastik
|3,33
|-2,06
|12,50
|Selçuk Ecza Deposu
|3,94
|0,51
|41,22
|Selçuk Gıda
|1,20
|0,00
|-9,77
|Senkron Güvenlik
|2,80
|8,53
|180,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,30
|-4,17
|17,95
|Servet GMYO
|5,18
|-0,96
|10,21
|Seyitler Kimya
|3,68
|-0,27
|-4,42
|Silverline Endüstri
|1,29
|0,00
|-3,73
|Sinpaş GMYO
|0,44
|-4,35
|18,92
|Soda Sanayii
|7,76
|0,26
|9,30
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,90
|1,47
|9,52
|Söktaş
|1,19
|0,85
|-6,30
|Sönmez Filament
|3,33
|-0,30
|6,73
|Sönmez Pamuklu
|3,36
|0,90
|7,69
|Sumaş Suni Tahta
|7,65
|4,08
|9,29
|Şeker Fin. Kir.
|3,20
|-1,23
|13,48
|Şekerbank
|1,24
|-0,80
|12,73
|Şişe Cam
|6,49
|-0,76
|14,46
|Şok Marketler
|10,40
|-0,57
|-3,26
|T. Halk Bankası
|7,47
|-1,32
|6,41
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,96
|0,35
|-18,00
|T.S.K.B.
|0,89
|3,49
|9,88
|T.Tuborg
|10,50
|0,57
|11,35
|Taç Tarım Ürünleri
|3,85
|0,26
|-23,91
|Tat Gıda
|4,29
|-2,05
|12,30
|TAV Havalimanları
|26,40
|-1,12
|10,37
|Taze Kuru Gıda
|6,27
|-1,42
|-7,79
|Tek-Art Turizm
|0,79
|0,00
|-7,06
|Tekfen Holding
|25,16
|-4,19
|21,43
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,15
|-1,25
|6,06
|Temapol Polimer Plastik
|2,94
|-0,68
|-3,92
|TGS Dış Ticaret
|2,77
|5,73
|17,87
|Tofaş Oto. Fab.
|21,62
|-0,46
|27,93
|Torunlar GMYO
|1,94
|0,00
|28,48
|Trabzon Liman
|9,96
|-1,09
|18,71
|Trabzonspor Sportif
|0,99
|-1,00
|-28,06
|Trakya Cam
|3,86
|-2,03
|27,39
|Trend GMYO
|1,41
|2,17
|11,02
|TSKB GMYO
|0,80
|-1,23
|-2,44
|Tuğçelik
|2,41
|-2,03
|13,15
|Tukaş
|3,95
|-4,13
|137,95
|Turcas Petrol
|1,53
|-1,29
|8,51
|Turkcell
|14,19
|1,43
|16,60
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,03
|-2,14
|11,78
|Tüpraş
|147,10
|0,55
|26,05
|Türk Hava Yolları
|14,27
|2,59
|-11,42
|Türk Prysmian Kablo
|2,10
|-0,94
|19,32
|Türk Telekom
|5,23
|-0,95
|34,10
|Türk Traktör
|34,42
|-0,06
|-1,38
|Türker Proje Gayrimenkul
|29,58
|-0,67
|-7,97
|Ufuk Yatırım
|1,12
|-0,88
|-1,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,42
|-6,58
|24,56
|Ulusoy Elektrik
|17,05
|0,06
|6,83
|Ulusoy Un Sanayi
|2,86
|-0,35
|37,50
|Umpaş Holding
|0,43
|0,00
|-21,82
|Uşak Seramik
|1,14
|-1,72
|2,70
|Utopya Turizm
|5,93
|-0,84
|44,63
|Uzertaş Boya
|1,02
|-1,92
|70,00
|Ülker Bisküvi
|19,23
|0,31
|31,08
|Ünye Çimento
|3,52
|-1,68
|1,44
|Vakıf Fin. Kir.
|1,65
|0,00
|-7,30
|Vakıf GMYO
|2,15
|1,42
|8,04
|Vakıf Yat. Ort.
|1,15
|-0,86
|-24,34
|Vakıflar Bankası
|5,17
|-0,96
|32,56
|Vakko Tekstil
|3,32
|1,22
|21,17
|Vanet Gıda
|1,54
|0,00
|18,46
|Verusa Holding
|18,91
|0,96
|13,92
|Verusaturk Girisim
|3,24
|-4,14
|-2,11
|Vestel
|10,27
|-2,19
|85,05
|Vestel Beyaz Eşya
|19,32
|-1,78
|60,73
|Viking Kağıt
|1,11
|1,83
|0,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,57
|0,64
|-8,72
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,12
|-1,85
|32,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,60
|0,78
|-6,81
|Yataş
|5,81
|1,04
|29,98
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,93
|1,09
|-1,06
|Yeni Gimat GMYO
|8,90
|0,00
|10,83
|Yeşil GMYO
|0,29
|0,00
|7,41
|Yeşil Yapı
|0,27
|-6,90
|3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|9,96
|-0,40
|3,43
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.200,00
|-2,22
|0,05
|Yonga Mobilya
|6,70
|3,08
|1,52
|Yünsa
|5,70
|1,06
|30,73
|Zorlu Enerji
|1,58
|3,27
|28,46
(Son)
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