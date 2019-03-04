Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|79.198,70
|72,55
|İş Bankası (B)
|3.999,70
|-2,75
|30,70
|İş Bankası (C)
|5,92
|2,60
|30,68
|İş Bankası (Kur.)
|80.000,10
|0,00
|64,60
|İş Fin.Kir.
|7,86
|1,16
|69,76
|İş Girişim
|2,32
|-0,43
|13,73
|İş GMYO
|1,04
|0,97
|-3,70
|İş Y. Men. Değ.
|2,45
|0,00
|18,93
|İş Yat. Ort.
|1,03
|0,98
|13,19
|İşbir Holding
|170,00
|-1,62
|23,19
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,49
|-19,67
|-41,67
|İttifak Holding
|3,72
|0,27
|20,00
|İz Hayvancılık Tarım
|3,77
|1,62
|-42,79
|İzmir Demir Çelik
|1,86
|1,09
|12,05
|İzmir Fırça
|2,02
|0,50
|-2,42
|İzocam
|22,26
|-0,80
|3,92
|Jantsa Jant Sanayi
|28,46
|0,21
|2,37
|Kafein Yazılım
|7,88
|-0,25
|13,22
|Kapital Yat. Holding
|2,27
|-2,16
|-20,91
|Kaplamin
|3,54
|-0,28
|-1,67
|Kardemir (A)
|2,40
|0,00
|31,87
|Kardemir (B)
|2,40
|1,69
|31,15
|Kardemir (D)
|2,57
|2,39
|17,89
|Karel Elektronik
|6,60
|-0,60
|58,27
|Karsan Otomotiv
|1,74
|6,75
|35,94
|Karsu Tekstil
|1,33
|0,00
|6,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,32
|-5,14
|-10,27
|Kartonsan
|375,00
|1,08
|14,92
|Katmerciler Ekipman
|6,51
|4,16
|10,90
|Kent Gıda
|128,30
|-2,43
|7,82
|Kerevitaş Gıda
|1,75
|0,57
|-2,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,29
|0,00
|-17,14
|Kiler GMYO
|1,99
|2,05
|13,71
|Klimasan Klima
|6,01
|0,84
|51,77
|Koç Holding
|18,61
|1,14
|31,06
|Konfrut Gıda
|25,40
|-5,01
|6,37
|Konya Çimento
|227,50
|19,99
|27,81
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,09
|-1,68
|13,39
|Koza Altın
|48,68
|-2,52
|-5,11
|Koza Madencilik
|5,99
|-2,60
|-17,04
|Körfez GMYO
|1,21
|0,00
|-0,82
|Kristal Kola
|1,00
|0,00
|-4,76
|Kron Telekomünikasyon
|10,70
|0,94
|22,99
|Kuştur Kuşadası Turizm
|18,00
|18,03
|12,50
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,57
|5,37
|38,94
|Kütahya Porselen
|4,62
|1,09
|1,54
|Lider Faktoring
|2,34
|0,43
|4,00
|Link Bilgisayar
|10,73
|-0,74
|28,97
|Logo Yazılım
|40,70
|-0,73
|49,96
|Lokman Hekim Sağlık
|5,60
|-0,18
|24,44
|Lüks Kadife
|4,95
|4,87
|2,06
|Makina Takım
|1,40
|-1,41
|-9,09
|Mardin Çimento
|3,49
|0,29
|7,06
|Marka Yatırım Holding
|0,67
|0,00
|8,06
|Marmaris Altınyunus
|17,36
|-0,23
|-1,14
|Marshall
|25,50
|2,25
|1,11
|Martı GMYO
|0,69
|1,47
|6,15
|Martı Otel
|0,62
|0,00
|6,90
|Mavi Giyim
|42,00
|2,39
|30,35
|Mazhar Zorlu Holding
|3,60
|0,28
|-5,51
|Mega Polietilen
|2,63
|-6,07
|28,92
|Menderes Tekstil
|0,81
|3,85
|12,50
|Mensa
|0,28
|7,69
|100,00
|Merit Turizm
|7,31
|8,14
|22,04
|Merko Gıda
|0,68
|1,49
|-32,67
|Metal Gayrimenkul
|1,00
|-1,96
|14,94
|Metemtur Otelcilik
|1,12
|-0,88
|6,67
|Metro Holding
|0,75
|1,35
|-1,32
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,31
|2,34
|19,09
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,47
|0,68
|24,58
|Migros Ticaret
|15,63
|1,10
|4,90
|Milpa
|1,45
|2,84
|1,45
|Mistral GMYO
|1,32
|-2,22
|-13,73
|MLP Sağlık
|13,94
|-4,98
|30,28
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,90
|0,00
|-18,18
|Mondi Tire Kutsan
|2,22
|0,00
|19,35
|Net Holding
|1,89
|1,61
|-3,57
|Netaş Telekom.
|8,34
|2,58
|29,10
|Niğbaş Niğde Beton
|4,60
|-3,77
|15,00
|Nuh Çimento
|7,39
|0,41
|-4,52
|Nurol GMYO
|2,32
|3,57
|10,48
|Odaş Elektrik
|1,86
|-0,53
|32,10
|Olmuksan-IP
|4,15
|-3,49
|23,15
|Orge Enerji Elektrik
|4,08
|3,03
|30,77
|Orma Orman Mahsulleri
|1,03
|0,00
|-14,17
|Osmanlı Menkul
|1,59
|-1,24
|-7,56
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,16
|1,75
|7,41
|Otokar
|118,50
|-0,17
|34,28
|Oyak Yat. Ort.
|1,21
|-1,63
|-25,77
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,05
|0,96
|2,94
|Özak GMYO
|2,29
|0,88
|8,53
|Özbal Çelik Boru
|1,24
|-1,59
|-10,14
|Özderici GMYO
|0,94
|-3,09
|-60,00
|Özerden Plastik
|2,86
|-1,04
|14,40
|Panora GMYO
|4,58
|-0,87
|9,31
|Park Elek.Madencilik
|2,75
|3,38
|14,11
|Parsan
|10,68
|0,56
|21,92
|Pegasus
|28,04
|-3,31
|22,34
|Peker GMYO
|4,13
|12,84
|-49,78
|Penguen Gıda
|1,89
|11,18
|75,00
|Pera GMYO
|0,56
|0,00
|-27,27
|Pergamon Dış Ticaret
|9,82
|-6,65
|9,72
|Petkim
|5,18
|-6,50
|2,78
|Petrokent Turizm
|66,55
|1,60
|-3,13
|Pınar Et ve Un
|6,61
|8,90
|29,10
|Pınar Su
|1,37
|2,24
|9,60
|Pınar Süt
|7,73
|4,18
|16,77
|Plastikkart
|2,89
|1,05
|7,04
|Polisan Holding
|6,70
|0,30
|7,20
|Politeknik Metal
|35,50
|0,62
|-1,39
|Prizma Press Matbaacılık
|1,61
|0,00
|3,87
|QNB Finans Fin. Kir.
|5,80
|-0,51
|-14,71
|QNB Finansbank
|7,73
|-1,02
|-14,21
|Ral Yatırım Holding
|3,40
|-0,87
|84,78
|Ray Sigorta
|2,73
|1,11
|96,40
|Reysaş GMYO
|0,84
|-1,18
|21,74
|Reysaş Lojistik
|0,79
|0,00
|6,76
|Rhea Girişim
|0,65
|0,00
|-1,52
|Rodrigo Tekstil
|2,12
|1,92
|11,58
|Royal Halı
|1,33
|0,76
|34,34
|RTA Laboratuvarları
|1,56
|-1,27
|-10,34
|Sabancı Holding
|9,11
|0,89
|21,14
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,30
|0,88
|17,35
|Salix Yatırım Holding
|2,75
|2,61
|-28,57
|Sanel Mühendislik
|2,25
|1,35
|3,21
|Sanifoam Sünger
|1,61
|5,23
|28,80
|Sanko Pazarlama
|2,26
|0,89
|-2,16
|Saray Matbaacılık
|0,99
|-1,98
|-1,00
|Sarkuysan
|3,82
|3,80
|12,02
|Sasa Polyester
|8,71
|1,63
|6,35
|Say Reklamcılık
|0,89
|-3,26
|-5,32
|Sekuro Plastik
|3,40
|0,89
|14,86
|Selçuk Ecza Deposu
|3,92
|2,89
|40,50
|Selçuk Gıda
|1,20
|1,69
|-9,77
|Senkron Güvenlik
|2,58
|2,38
|158,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,40
|4,35
|23,08
|Servet GMYO
|5,23
|1,75
|11,28
|Seyitler Kimya
|3,69
|3,07
|-4,16
|Silverline Endüstri
|1,29
|-0,77
|-3,73
|Sinpaş GMYO
|0,46
|17,95
|24,32
|Soda Sanayii
|7,74
|0,13
|9,01
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,80
|0,59
|7,94
|Söktaş
|1,18
|0,85
|-7,09
|Sönmez Filament
|3,34
|0,00
|7,05
|Sönmez Pamuklu
|3,33
|-0,30
|6,73
|Sumaş Suni Tahta
|7,35
|-5,53
|5,00
|Şeker Fin. Kir.
|3,24
|1,89
|14,89
|Şekerbank
|1,25
|5,04
|13,64
|Şişe Cam
|6,54
|0,15
|15,34
|Şok Marketler
|10,46
|-0,19
|-2,70
|T. Halk Bankası
|7,57
|1,20
|7,83
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,88
|-1,21
|-18,29
|T.S.K.B.
|0,86
|1,18
|6,17
|T.Tuborg
|10,44
|3,06
|10,71
|Taç Tarım Ürünleri
|3,84
|0,52
|-24,11
|Tat Gıda
|4,38
|0,69
|14,66
|TAV Havalimanları
|26,70
|-2,41
|11,62
|Taze Kuru Gıda
|6,36
|2,58
|-6,47
|Tek-Art Turizm
|0,79
|2,60
|-7,06
|Tekfen Holding
|26,26
|1,39
|26,74
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,19
|1,92
|7,41
|Temapol Polimer Plastik
|2,96
|-4,82
|-3,27
|TGS Dış Ticaret
|2,62
|2,34
|11,49
|Tofaş Oto. Fab.
|21,72
|2,36
|28,52
|Torunlar GMYO
|1,94
|0,52
|28,48
|Trabzon Liman
|10,07
|1,21
|20,02
|Trabzonspor Sportif
|1,00
|0,00
|-27,33
|Trakya Cam
|3,94
|1,29
|30,03
|Trend GMYO
|1,38
|-1,43
|8,66
|TSKB GMYO
|0,81
|-1,22
|-1,22
|Tuğçelik
|2,46
|1,23
|15,49
|Tukaş
|4,12
|-8,44
|148,19
|Turcas Petrol
|1,55
|-0,64
|9,93
|Turkcell
|13,99
|0,36
|14,95
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,14
|4,90
|14,22
|Tüpraş
|146,30
|2,96
|25,36
|Türk Hava Yolları
|13,91
|-0,43
|-13,66
|Türk Prysmian Kablo
|2,12
|-0,93
|20,45
|Türk Telekom
|5,28
|1,54
|35,38
|Türk Traktör
|34,44
|0,12
|-1,32
|Türker Proje Gayrimenkul
|29,78
|-0,20
|-7,34
|Ufuk Yatırım
|1,13
|0,00
|-0,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,52
|-9,52
|33,33
|Ulusoy Elektrik
|17,04
|0,24
|6,77
|Ulusoy Un Sanayi
|2,87
|5,51
|37,98
|Umpaş Holding
|0,43
|0,00
|-21,82
|Uşak Seramik
|1,16
|-0,85
|4,50
|Utopya Turizm
|5,98
|1,36
|45,85
|Uzertaş Boya
|1,04
|1,96
|73,33
|Ülker Bisküvi
|19,17
|0,52
|30,67
|Ünye Çimento
|3,58
|0,28
|3,17
|Vakıf Fin. Kir.
|1,65
|0,61
|-7,30
|Vakıf GMYO
|2,12
|0,47
|6,53
|Vakıf Yat. Ort.
|1,16
|-0,85
|-23,68
|Vakıflar Bankası
|5,22
|3,78
|33,85
|Vakko Tekstil
|3,28
|1,86
|19,71
|Vanet Gıda
|1,54
|1,32
|18,46
|Verusa Holding
|18,73
|1,52
|12,83
|Verusaturk Girisim
|3,38
|0,90
|2,11
|Vestel
|10,50
|0,96
|89,19
|Vestel Beyaz Eşya
|19,67
|1,86
|63,64
|Viking Kağıt
|1,09
|0,00
|-0,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,56
|-0,64
|-9,30
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,16
|3,85
|35,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,58
|0,00
|-7,53
|Yataş
|5,75
|0,70
|28,64
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,92
|0,00
|-2,13
|Yeni Gimat GMYO
|8,90
|1,48
|10,83
|Yeşil GMYO
|0,29
|0,00
|7,41
|Yeşil Yapı
|0,29
|0,00
|11,54
|Yeşil Yatırım Holding
|10,00
|-0,30
|3,84
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.250,00
|2,27
|2,32
|Yonga Mobilya
|6,50
|-2,84
|-1,52
|Yünsa
|5,64
|0,18
|29,36
|Zorlu Enerji
|1,53
|2,00
|24,39
(Son)
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