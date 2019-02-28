Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|79.198,70
|20,00
|72,55
|İş Bankası (B)
|3.785,00
|0,93
|23,68
|İş Bankası (C)
|5,81
|2,11
|28,26
|İş Bankası (Kur.)
|79.000,00
|62,54
|İş Fin.Kir.
|7,66
|0,52
|65,44
|İş Girişim
|2,33
|-0,85
|14,22
|İş GMYO
|1,06
|-2,75
|-1,85
|İş Y. Men. Değ.
|2,43
|-0,41
|17,96
|İş Yat. Ort.
|1,03
|0,00
|13,19
|İşbir Holding
|173,90
|4,70
|26,01
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,55
|-1,79
|-34,52
|İttifak Holding
|3,61
|0,00
|16,45
|İz Hayvancılık Tarım
|3,71
|4,80
|-43,70
|İzmir Demir Çelik
|1,86
|-1,59
|12,05
|İzmir Fırça
|2,04
|-0,49
|-1,45
|İzocam
|23,08
|-1,37
|7,75
|Jantsa Jant Sanayi
|28,28
|1,87
|1,73
|Kafein Yazılım
|7,82
|1,16
|12,36
|Kapital Yat. Holding
|2,31
|0,00
|-19,51
|Kaplamin
|3,58
|-0,83
|-0,56
|Kardemir (A)
|2,44
|-2,01
|34,07
|Kardemir (B)
|2,44
|-2,01
|33,33
|Kardemir (D)
|2,65
|-1,12
|21,56
|Karel Elektronik
|6,89
|4,08
|65,23
|Karsan Otomotiv
|1,58
|0,64
|23,44
|Karsu Tekstil
|1,35
|0,75
|8,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,50
|0,00
|-5,41
|Kartonsan
|366,20
|-2,09
|12,23
|Katmerciler Ekipman
|6,18
|-0,16
|5,28
|Kent Gıda
|127,80
|-1,69
|7,39
|Kerevitaş Gıda
|1,77
|-1,67
|-1,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,29
|0,00
|-17,14
|Kiler GMYO
|1,95
|0,52
|11,43
|Klimasan Klima
|6,16
|2,50
|55,56
|Koç Holding
|18,64
|-0,05
|31,27
|Konfrut Gıda
|26,92
|3,30
|12,73
|Konya Çimento
|192,10
|0,84
|7,92
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,76
|-1,28
|10,02
|Koza Altın
|48,98
|-1,53
|-4,52
|Koza Madencilik
|5,91
|1,37
|-18,14
|Körfez GMYO
|1,23
|0,82
|0,82
|Kristal Kola
|1,01
|-0,98
|-3,81
|Kron Telekomünikasyon
|10,70
|3,28
|22,99
|Kuştur Kuşadası Turizm
|15,25
|1,33
|-4,69
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,46
|2,10
|29,20
|Kütahya Porselen
|4,65
|2,20
|2,20
|Lider Faktoring
|2,49
|-0,80
|10,67
|Link Bilgisayar
|11,00
|-0,09
|32,21
|Logo Yazılım
|40,00
|0,00
|47,38
|Lokman Hekim Sağlık
|5,68
|2,16
|26,22
|Lüks Kadife
|4,88
|0,00
|0,62
|Makina Takım
|1,43
|-1,38
|-7,14
|Mardin Çimento
|3,48
|0,00
|6,75
|Marka Yatırım Holding
|0,68
|-2,86
|9,68
|Marmaris Altınyunus
|17,52
|0,81
|-0,23
|Marshall
|24,94
|0,08
|-1,11
|Martı GMYO
|0,70
|0,00
|7,69
|Martı Otel
|0,63
|3,28
|8,62
|Mavi Giyim
|41,50
|0,05
|28,80
|Mazhar Zorlu Holding
|3,64
|-0,55
|-4,46
|Mega Polietilen
|2,79
|-0,36
|36,76
|Menderes Tekstil
|0,80
|2,56
|11,11
|Mensa
|0,27
|-3,57
|92,86
|Merit Turizm
|7,20
|0,00
|20,20
|Merko Gıda
|0,77
|0,00
|-23,76
|Metal Gayrimenkul
|1,00
|0,00
|14,94
|Metemtur Otelcilik
|1,17
|-2,50
|11,43
|Metro Holding
|0,75
|1,35
|-1,32
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,29
|0,00
|17,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,48
|-0,67
|25,42
|Migros Ticaret
|15,70
|-1,81
|5,37
|Milpa
|1,47
|0,00
|2,85
|Mistral GMYO
|1,37
|1,48
|-10,46
|MLP Sağlık
|13,90
|4,20
|29,91
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,90
|-1,10
|-18,18
|Mondi Tire Kutsan
|2,63
|-0,75
|41,40
|Net Holding
|1,84
|0,00
|-6,12
|Netaş Telekom.
|8,31
|2,09
|28,64
|Niğbaş Niğde Beton
|4,97
|4,85
|24,25
|Nuh Çimento
|7,41
|0,14
|-4,26
|Nurol GMYO
|2,24
|0,00
|6,67
|Odaş Elektrik
|1,92
|1,59
|36,36
|Olmuksan-IP
|4,32
|0,23
|28,19
|Orge Enerji Elektrik
|3,91
|0,00
|25,32
|Orma Orman Mahsulleri
|1,02
|0,00
|-15,00
|Osmanlı Menkul
|1,53
|-7,27
|-11,05
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,16
|0,00
|7,41
|Otokar
|119,00
|-1,57
|34,84
|Oyak Yat. Ort.
|1,23
|0,00
|-24,54
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,03
|0,00
|0,98
|Özak GMYO
|2,28
|-0,44
|8,06
|Özbal Çelik Boru
|1,28
|-0,78
|-7,25
|Özderici GMYO
|0,99
|1,02
|-57,87
|Özerden Plastik
|2,91
|0,34
|16,40
|Panora GMYO
|4,61
|2,67
|10,02
|Park Elek.Madencilik
|2,73
|0,37
|13,28
|Parsan
|10,37
|0,39
|18,38
|Pegasus
|29,50
|2,93
|28,71
|Peker GMYO
|3,57
|-5,31
|-56,59
|Penguen Gıda
|1,73
|0,00
|60,19
|Pera GMYO
|0,56
|1,82
|-27,27
|Pergamon Dış Ticaret
|10,40
|-0,19
|16,20
|Petkim
|5,51
|1,66
|9,33
|Petrokent Turizm
|65,50
|0,38
|-4,66
|Pınar Et ve Un
|5,97
|1,19
|16,60
|Pınar Su
|1,34
|0,00
|7,20
|Pınar Süt
|7,17
|2,72
|8,31
|Plastikkart
|2,90
|1,05
|7,41
|Polisan Holding
|6,65
|0,30
|6,40
|Politeknik Metal
|35,16
|-2,87
|-2,33
|Prizma Press Matbaacılık
|1,63
|0,00
|5,16
|QNB Finans Fin. Kir.
|5,59
|1,08
|-17,79
|QNB Finansbank
|7,81
|1,83
|-13,32
|Ral Yatırım Holding
|3,27
|-2,10
|77,72
|Ray Sigorta
|2,79
|-7,31
|100,72
|Reysaş GMYO
|0,85
|0,00
|23,19
|Reysaş Lojistik
|0,80
|1,27
|8,11
|Rhea Girişim
|0,66
|1,54
|0,00
|Rodrigo Tekstil
|2,19
|-0,90
|15,26
|Royal Halı
|1,28
|0,79
|29,29
|RTA Laboratuvarları
|1,58
|0,00
|-9,20
|Sabancı Holding
|9,13
|0,88
|21,41
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,34
|1,30
|19,39
|Salix Yatırım Holding
|2,75
|-1,08
|-28,57
|Sanel Mühendislik
|2,18
|2,83
|0,00
|Sanifoam Sünger
|1,51
|0,67
|20,80
|Sanko Pazarlama
|2,30
|0,44
|-0,43
|Saray Matbaacılık
|1,02
|-0,97
|2,00
|Sarkuysan
|3,51
|2,33
|2,93
|Sasa Polyester
|8,59
|0,94
|4,88
|Say Reklamcılık
|0,93
|0,00
|-1,06
|Sekuro Plastik
|3,45
|-2,27
|16,55
|Selçuk Ecza Deposu
|3,87
|0,26
|38,71
|Selçuk Gıda
|1,17
|0,00
|-12,03
|Senkron Güvenlik
|2,70
|9,76
|170,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,11
|-2,31
|8,21
|Servet GMYO
|5,11
|0,20
|8,72
|Seyitler Kimya
|3,53
|1,15
|-8,31
|Silverline Endüstri
|1,32
|2,33
|-1,49
|Sinpaş GMYO
|0,39
|2,63
|5,41
|Soda Sanayii
|7,62
|1,46
|7,32
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,90
|-1,00
|9,52
|Söktaş
|1,20
|1,69
|-5,51
|Sönmez Filament
|3,41
|0,29
|9,29
|Sönmez Pamuklu
|3,36
|0,90
|7,69
|Sumaş Suni Tahta
|7,90
|-1,74
|12,86
|Şeker Fin. Kir.
|3,21
|2,23
|13,83
|Şekerbank
|1,21
|0,00
|10,00
|Şişe Cam
|6,74
|-0,30
|18,87
|Şok Marketler
|10,66
|2,90
|-0,84
|T. Halk Bankası
|7,65
|-0,52
|8,97
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,62
|-0,17
|-15,64
|T.S.K.B.
|0,84
|0,00
|3,70
|T.Tuborg
|9,96
|5,84
|5,62
|Taç Tarım Ürünleri
|3,86
|1,85
|-23,72
|Tat Gıda
|4,32
|1,65
|13,09
|TAV Havalimanları
|27,82
|2,51
|16,30
|Taze Kuru Gıda
|6,08
|0,83
|-10,59
|Tek-Art Turizm
|0,78
|0,00
|-8,24
|Tekfen Holding
|26,40
|5,94
|27,41
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,12
|0,32
|5,05
|Temapol Polimer Plastik
|3,11
|0,00
|1,63
|TGS Dış Ticaret
|2,60
|1,56
|10,64
|Tofaş Oto. Fab.
|21,18
|0,00
|25,33
|Torunlar GMYO
|1,96
|3,16
|29,80
|Trabzon Liman
|10,06
|2,34
|19,90
|Trabzonspor Sportif
|1,01
|2,02
|-26,60
|Trakya Cam
|3,85
|0,00
|27,06
|Trend GMYO
|1,40
|0,00
|10,24
|TSKB GMYO
|0,82
|1,23
|0,00
|Tuğçelik
|2,35
|0,86
|10,33
|Tukaş
|4,36
|2,83
|162,65
|Turcas Petrol
|1,60
|0,63
|13,48
|Turkcell
|14,30
|1,27
|17,50
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,92
|3,36
|9,33
|Tüpraş
|143,50
|-1,17
|22,96
|Türk Hava Yolları
|14,14
|1,00
|-12,23
|Türk Prysmian Kablo
|2,22
|1,83
|26,14
|Türk Telekom
|5,43
|2,45
|39,23
|Türk Traktör
|34,82
|-0,23
|-0,23
|Türker Proje Gayrimenkul
|29,88
|-1,06
|-7,03
|Ufuk Yatırım
|1,13
|-0,88
|-0,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,71
|6,87
|50,00
|Ulusoy Elektrik
|17,00
|0,12
|6,52
|Ulusoy Un Sanayi
|2,78
|3,35
|33,65
|Umpaş Holding
|0,44
|2,33
|-20,00
|Uşak Seramik
|1,16
|0,00
|4,50
|Utopya Turizm
|5,32
|6,19
|29,76
|Uzertaş Boya
|1,00
|0,00
|66,67
|Ülker Bisküvi
|19,38
|0,31
|32,11
|Ünye Çimento
|3,58
|-0,28
|3,17
|Vakıf Fin. Kir.
|1,67
|0,60
|-6,18
|Vakıf GMYO
|2,21
|6,25
|11,06
|Vakıf Yat. Ort.
|1,17
|0,86
|-23,03
|Vakıflar Bankası
|5,16
|3,20
|32,31
|Vakko Tekstil
|3,31
|0,30
|20,80
|Vanet Gıda
|1,53
|-0,65
|17,69
|Verusa Holding
|18,32
|0,05
|10,36
|Verusaturk Girisim
|3,23
|0,94
|-2,42
|Vestel
|10,01
|-4,67
|80,36
|Vestel Beyaz Eşya
|18,15
|-2,05
|51,00
|Viking Kağıt
|1,10
|0,00
|0,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,59
|2,58
|-7,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,15
|2,38
|34,37
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,56
|-0,39
|-8,24
|Yataş
|5,85
|1,04
|30,87
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,96
|-4,00
|2,13
|Yeni Gimat GMYO
|8,84
|-0,11
|10,09
|Yeşil GMYO
|0,29
|0,00
|7,41
|Yeşil Yapı
|0,29
|0,00
|11,54
|Yeşil Yatırım Holding
|10,07
|-0,40
|4,57
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.200,00
|0,00
|0,05
|Yonga Mobilya
|6,70
|1,82
|1,52
|Yünsa
|5,85
|1,04
|34,17
|Zorlu Enerji
|1,54
|0,00
|25,20
(Son)
Kaynak: AA