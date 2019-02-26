Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|55.089,00
|20,02
|İş Bankası (B)
|3.786,00
|-1,66
|23,72
|İş Bankası (C)
|5,74
|2,14
|26,71
|İş Bankası (Kur.)
|79.000,00
|62,54
|İş Fin.Kir.
|7,46
|2,47
|61,12
|İş Girişim
|2,29
|1,78
|12,25
|İş GMYO
|1,07
|0,00
|-0,93
|İş Y. Men. Değ.
|2,42
|0,00
|17,48
|İş Yat. Ort.
|1,02
|-0,97
|12,09
|İşbir Holding
|174,40
|3,26
|26,38
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,60
|-16,67
|-28,57
|İttifak Holding
|3,80
|2,70
|22,58
|İz Hayvancılık Tarım
|3,61
|-2,17
|-45,22
|İzmir Demir Çelik
|1,89
|0,53
|13,86
|İzmir Fırça
|2,06
|0,00
|-0,48
|İzocam
|24,24
|-20,00
|13,17
|Jantsa Jant Sanayi
|27,78
|-0,29
|-0,07
|Kafein Yazılım
|7,72
|0,39
|10,92
|Kapital Yat. Holding
|2,40
|-0,83
|-16,38
|Kaplamin
|3,66
|-3,17
|1,67
|Kardemir (A)
|2,50
|3,31
|37,36
|Kardemir (B)
|2,50
|3,31
|36,61
|Kardemir (D)
|2,69
|5,49
|23,39
|Karel Elektronik
|6,50
|-0,91
|55,88
|Karsan Otomotiv
|1,56
|-0,64
|21,88
|Karsu Tekstil
|1,34
|0,00
|7,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,42
|-1,44
|-7,57
|Kartonsan
|400,90
|1,49
|22,86
|Katmerciler Ekipman
|6,39
|0,95
|8,86
|Kent Gıda
|132,00
|5,01
|10,92
|Kerevitaş Gıda
|1,75
|0,57
|-2,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,29
|-3,33
|-17,14
|Kiler GMYO
|1,97
|0,00
|12,57
|Klimasan Klima
|6,20
|3,33
|56,57
|Koç Holding
|18,67
|0,92
|31,48
|Konfrut Gıda
|25,64
|2,15
|7,37
|Konya Çimento
|193,00
|-0,21
|8,43
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,90
|4,41
|11,45
|Koza Altın
|50,45
|1,43
|-1,66
|Koza Madencilik
|5,93
|4,40
|-17,87
|Körfez GMYO
|1,25
|1,63
|2,46
|Kristal Kola
|1,03
|-0,96
|-1,90
|Kron Telekomünikasyon
|10,72
|-1,65
|23,22
|Kuştur Kuşadası Turizm
|16,14
|-0,06
|0,88
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,46
|2,10
|29,20
|Kütahya Porselen
|4,54
|-0,87
|-0,22
|Lider Faktoring
|2,44
|2,52
|8,44
|Link Bilgisayar
|11,48
|2,68
|37,98
|Logo Yazılım
|38,66
|0,94
|42,45
|Lokman Hekim Sağlık
|5,49
|3,20
|22,00
|Lüks Kadife
|4,96
|-0,80
|2,27
|Makina Takım
|1,47
|1,38
|-4,55
|Mardin Çimento
|3,51
|-0,57
|7,67
|Marka Yatırım Holding
|0,66
|0,00
|6,45
|Marmaris Altınyunus
|17,45
|0,35
|-0,63
|Marshall
|25,10
|-0,79
|-0,48
|Martı GMYO
|0,72
|2,86
|10,77
|Martı Otel
|0,64
|4,92
|10,34
|Mavi Giyim
|43,06
|3,96
|33,64
|Mazhar Zorlu Holding
|3,55
|-2,47
|-6,82
|Mega Polietilen
|2,70
|3,45
|32,35
|Menderes Tekstil
|0,79
|3,95
|9,72
|Mensa
|0,28
|0,00
|100,00
|Merit Turizm
|7,10
|-2,07
|18,53
|Merko Gıda
|0,80
|-2,44
|-20,79
|Metal Gayrimenkul
|1,00
|-1,96
|14,94
|Metemtur Otelcilik
|1,22
|0,83
|16,19
|Metro Holding
|0,78
|0,00
|2,63
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,31
|-0,76
|19,09
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,49
|-3,25
|26,27
|Migros Ticaret
|15,96
|-0,56
|7,11
|Milpa
|1,39
|-0,71
|-2,75
|Mistral GMYO
|1,37
|1,48
|-10,46
|MLP Sağlık
|12,62
|-2,32
|17,94
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,91
|-2,15
|-17,27
|Mondi Tire Kutsan
|2,60
|0,00
|39,78
|Net Holding
|1,87
|0,54
|-4,59
|Netaş Telekom.
|8,34
|-0,60
|29,10
|Niğbaş Niğde Beton
|4,73
|-4,44
|18,25
|Nuh Çimento
|7,39
|0,00
|-4,52
|Nurol GMYO
|2,24
|-0,88
|6,67
|Odaş Elektrik
|1,86
|0,00
|32,10
|Olmuksan-IP
|4,30
|-1,83
|27,60
|Orge Enerji Elektrik
|3,91
|-3,22
|25,32
|Orma Orman Mahsulleri
|1,03
|-0,96
|-14,17
|Osmanlı Menkul
|1,60
|0,63
|-6,98
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,20
|2,56
|11,11
|Otokar
|119,00
|1,02
|34,84
|Oyak Yat. Ort.
|1,24
|-0,80
|-23,93
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,05
|0,00
|2,94
|Özak GMYO
|2,33
|0,43
|10,43
|Özbal Çelik Boru
|1,29
|0,78
|-6,52
|Özderici GMYO
|0,99
|-1,98
|-57,87
|Özerden Plastik
|2,90
|-0,34
|16,00
|Panora GMYO
|4,49
|0,90
|7,16
|Park Elek.Madencilik
|2,75
|-0,72
|14,11
|Parsan
|10,58
|0,19
|20,78
|Pegasus
|30,00
|1,08
|30,89
|Peker GMYO
|3,97
|-4,11
|-51,73
|Penguen Gıda
|1,76
|2,92
|62,96
|Pera GMYO
|0,56
|-1,75
|-27,27
|Pergamon Dış Ticaret
|10,33
|1,87
|15,42
|Petkim
|5,52
|0,00
|9,52
|Petrokent Turizm
|65,50
|-1,50
|-4,66
|Pınar Et ve Un
|5,97
|0,51
|16,60
|Pınar Su
|1,36
|0,00
|8,80
|Pınar Süt
|7,06
|-1,40
|6,65
|Plastikkart
|2,87
|-1,03
|6,30
|Polisan Holding
|6,62
|-2,93
|5,92
|Politeknik Metal
|33,66
|-0,06
|-6,50
|Prizma Press Matbaacılık
|1,65
|-0,60
|6,45
|QNB Finans Fin. Kir.
|5,99
|10,93
|-11,91
|QNB Finansbank
|7,76
|0,65
|-13,87
|Ral Yatırım Holding
|3,24
|-3,28
|76,09
|Ray Sigorta
|3,00
|4,17
|115,83
|Reysaş GMYO
|0,84
|1,20
|21,74
|Reysaş Lojistik
|0,79
|-1,25
|6,76
|Rhea Girişim
|0,66
|-1,49
|0,00
|Rodrigo Tekstil
|2,17
|-2,25
|14,21
|Royal Halı
|1,29
|-0,77
|30,30
|RTA Laboratuvarları
|1,61
|2,55
|-7,47
|Sabancı Holding
|9,20
|-0,33
|22,34
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,29
|-3,38
|16,84
|Salix Yatırım Holding
|2,78
|-0,71
|-27,79
|Sanel Mühendislik
|2,13
|0,95
|-2,29
|Sanifoam Sünger
|1,55
|0,00
|24,00
|Sanko Pazarlama
|2,30
|0,00
|-0,43
|Saray Matbaacılık
|1,03
|-1,90
|3,00
|Sarkuysan
|3,43
|0,00
|0,59
|Sasa Polyester
|8,69
|0,12
|6,11
|Say Reklamcılık
|0,93
|0,00
|-1,06
|Sekuro Plastik
|3,54
|-0,84
|19,59
|Selçuk Ecza Deposu
|3,72
|4,49
|33,33
|Selçuk Gıda
|1,18
|1,72
|-11,28
|Senkron Güvenlik
|2,34
|-4,49
|134,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,15
|0,47
|10,26
|Servet GMYO
|5,12
|0,99
|8,94
|Seyitler Kimya
|3,49
|-0,57
|-9,35
|Silverline Endüstri
|1,29
|-1,53
|-3,73
|Sinpaş GMYO
|0,38
|-2,56
|2,70
|Soda Sanayii
|7,55
|0,67
|6,34
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,80
|0,00
|7,94
|Söktaş
|1,18
|-0,84
|-7,09
|Sönmez Filament
|3,45
|-3,36
|10,58
|Sönmez Pamuklu
|3,35
|-1,47
|7,37
|Sumaş Suni Tahta
|7,15
|3,62
|2,14
|Şeker Fin. Kir.
|2,98
|1,36
|5,67
|Şekerbank
|1,23
|0,00
|11,82
|Şişe Cam
|6,93
|0,87
|22,22
|Şok Marketler
|10,44
|0,38
|-2,88
|T. Halk Bankası
|7,49
|1,08
|6,70
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,78
|0,68
|-15,07
|T.S.K.B.
|0,85
|0,00
|4,94
|T.Tuborg
|9,30
|-1,06
|-1,38
|Taç Tarım Ürünleri
|3,83
|-1,79
|-24,31
|Tat Gıda
|4,30
|1,90
|12,57
|TAV Havalimanları
|27,80
|-2,52
|16,22
|Taze Kuru Gıda
|6,13
|1,66
|-9,85
|Tek-Art Turizm
|0,78
|0,00
|-8,24
|Tekfen Holding
|25,28
|0,72
|22,01
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,12
|2,30
|5,05
|Temapol Polimer Plastik
|2,99
|1,70
|-2,29
|TGS Dış Ticaret
|2,61
|0,38
|11,06
|Tofaş Oto. Fab.
|21,48
|-0,09
|27,10
|Torunlar GMYO
|1,89
|0,00
|25,17
|Trabzon Liman
|9,99
|-1,09
|19,07
|Trabzonspor Sportif
|1,01
|0,00
|-26,60
|Trakya Cam
|3,94
|0,77
|30,03
|Trend GMYO
|1,38
|-0,72
|8,66
|TSKB GMYO
|0,81
|0,00
|-1,22
|Tuğçelik
|2,33
|-0,43
|9,39
|Tukaş
|4,15
|1,97
|150,00
|Turcas Petrol
|1,58
|0,64
|12,06
|Turkcell
|14,15
|-0,77
|16,27
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,83
|-2,23
|7,33
|Tüpraş
|146,90
|2,16
|25,88
|Türk Hava Yolları
|14,39
|2,57
|-10,68
|Türk Prysmian Kablo
|2,17
|1,88
|23,30
|Türk Telekom
|5,30
|0,19
|35,90
|Türk Traktör
|35,12
|-0,79
|0,63
|Türker Proje Gayrimenkul
|30,32
|-0,52
|-5,66
|Ufuk Yatırım
|1,15
|0,00
|0,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,63
|6,54
|42,98
|Ulusoy Elektrik
|16,99
|0,12
|6,45
|Ulusoy Un Sanayi
|2,68
|4,69
|28,85
|Umpaş Holding
|0,45
|0,00
|-18,18
|Uşak Seramik
|1,16
|0,00
|4,50
|Utopya Turizm
|4,86
|0,00
|18,54
|Uzertaş Boya
|1,00
|-0,99
|66,67
|Ülker Bisküvi
|19,83
|0,30
|35,17
|Ünye Çimento
|3,56
|0,85
|2,59
|Vakıf Fin. Kir.
|1,71
|0,00
|-3,93
|Vakıf GMYO
|2,11
|-3,65
|6,03
|Vakıf Yat. Ort.
|1,16
|-0,85
|-23,68
|Vakıflar Bankası
|5,06
|0,20
|29,74
|Vakko Tekstil
|3,28
|-0,91
|19,71
|Vanet Gıda
|1,57
|0,00
|20,77
|Verusa Holding
|18,55
|-1,01
|11,75
|Verusaturk Girisim
|3,24
|2,86
|-2,11
|Vestel
|8,99
|6,39
|61,98
|Vestel Beyaz Eşya
|16,91
|-0,82
|40,68
|Viking Kağıt
|1,11
|0,00
|0,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,56
|-1,89
|-9,30
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,11
|0,00
|31,87
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,55
|-1,92
|-8,60
|Yataş
|5,80
|1,05
|29,75
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,97
|6,59
|3,19
|Yeni Gimat GMYO
|8,79
|0,46
|9,46
|Yeşil GMYO
|0,28
|-3,45
|3,70
|Yeşil Yapı
|0,29
|3,57
|11,54
|Yeşil Yatırım Holding
|10,24
|1,39
|6,33
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.210,00
|0,00
|0,50
|Yonga Mobilya
|6,51
|1,72
|-1,36
|Yünsa
|5,58
|-3,46
|27,98
|Zorlu Enerji
|1,52
|-1,30
|23,58
(Son)
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