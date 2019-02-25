Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 55.089,00
20,02
İş Bankası (B) 3.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|55.089,00
|20,02
|İş Bankası (B)
|3.849,90
|0,00
|25,81
|İş Bankası (C)
|5,62
|1,26
|24,06
|İş Bankası (Kur.)
|79.000,00
|0,00
|62,54
|İş Fin.Kir.
|7,28
|0,83
|57,24
|İş Girişim
|2,25
|1,35
|10,29
|İş GMYO
|1,07
|0,94
|-0,93
|İş Y. Men. Değ.
|2,42
|-0,82
|17,48
|İş Yat. Ort.
|1,03
|0,98
|13,19
|İşbir Holding
|168,90
|-0,65
|22,39
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,72
|2,86
|-14,29
|İttifak Holding
|3,70
|10,45
|19,35
|İz Hayvancılık Tarım
|3,69
|-2,38
|-44,01
|İzmir Demir Çelik
|1,88
|1,08
|13,25
|İzmir Fırça
|2,06
|0,00
|-0,48
|İzocam
|30,30
|0,73
|41,46
|Jantsa Jant Sanayi
|27,86
|-0,36
|0,22
|Kafein Yazılım
|7,69
|-1,03
|10,49
|Kapital Yat. Holding
|2,42
|-3,20
|-15,68
|Kaplamin
|3,78
|3,28
|5,00
|Kardemir (A)
|2,42
|2,11
|32,97
|Kardemir (B)
|2,42
|2,54
|32,24
|Kardemir (D)
|2,55
|-0,39
|16,97
|Karel Elektronik
|6,56
|0,46
|57,31
|Karsan Otomotiv
|1,57
|3,97
|22,66
|Karsu Tekstil
|1,34
|-4,96
|7,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,47
|-0,57
|-6,22
|Kartonsan
|395,00
|0,38
|21,05
|Katmerciler Ekipman
|6,33
|4,11
|7,84
|Kent Gıda
|125,70
|0,56
|5,63
|Kerevitaş Gıda
|1,74
|0,58
|-3,33
|Kervansaray Yat. Holding
|0,30
|0,00
|-14,29
|Kiler GMYO
|1,97
|2,07
|12,57
|Klimasan Klima
|6,00
|0,00
|51,52
|Koç Holding
|18,50
|1,82
|30,28
|Konfrut Gıda
|25,10
|-0,63
|5,11
|Konya Çimento
|193,40
|1,79
|8,65
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,44
|0,38
|6,75
|Koza Altın
|49,74
|-2,47
|-3,04
|Koza Madencilik
|5,68
|-1,73
|-21,33
|Körfez GMYO
|1,23
|0,82
|0,82
|Kristal Kola
|1,04
|1,96
|-0,95
|Kron Telekomünikasyon
|10,90
|4,61
|25,29
|Kuştur Kuşadası Turizm
|16,15
|0,94
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,43
|4,38
|26,55
|Kütahya Porselen
|4,58
|1,10
|0,66
|Lider Faktoring
|2,38
|0,85
|5,78
|Link Bilgisayar
|11,18
|3,23
|34,37
|Logo Yazılım
|38,30
|-1,44
|41,12
|Lokman Hekim Sağlık
|5,32
|-3,10
|18,22
|Lüks Kadife
|5,00
|-1,96
|3,09
|Makina Takım
|1,45
|1,40
|-5,84
|Mardin Çimento
|3,53
|0,57
|8,28
|Marka Yatırım Holding
|0,66
|-1,49
|6,45
|Marmaris Altınyunus
|17,39
|1,64
|-0,97
|Marshall
|25,30
|0,64
|0,32
|Martı GMYO
|0,70
|1,45
|7,69
|Martı Otel
|0,61
|1,67
|5,17
|Mavi Giyim
|41,42
|4,28
|28,55
|Mazhar Zorlu Holding
|3,64
|2,54
|-4,46
|Mega Polietilen
|2,61
|-0,38
|27,94
|Menderes Tekstil
|0,76
|-1,30
|5,56
|Mensa
|0,28
|0,00
|100,00
|Merit Turizm
|7,25
|3,87
|21,04
|Merko Gıda
|0,82
|5,13
|-18,81
|Metal Gayrimenkul
|1,02
|-0,97
|17,24
|Metemtur Otelcilik
|1,21
|0,83
|15,24
|Metro Holding
|0,78
|0,00
|2,63
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,32
|1,54
|20,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,54
|1,32
|30,51
|Migros Ticaret
|16,05
|3,22
|7,72
|Milpa
|1,40
|0,72
|-2,05
|Mistral GMYO
|1,35
|-0,74
|-11,76
|MLP Sağlık
|12,92
|0,94
|20,75
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,93
|-1,06
|-15,45
|Mondi Tire Kutsan
|2,60
|5,26
|39,78
|Net Holding
|1,86
|2,20
|-5,10
|Netaş Telekom.
|8,39
|7,43
|29,88
|Niğbaş Niğde Beton
|4,95
|-0,20
|23,75
|Nuh Çimento
|7,39
|0,54
|-4,52
|Nurol GMYO
|2,26
|2,26
|7,62
|Odaş Elektrik
|1,86
|-0,53
|32,10
|Olmuksan-IP
|4,38
|0,46
|29,97
|Orge Enerji Elektrik
|4,04
|-0,74
|29,49
|Orma Orman Mahsulleri
|1,04
|0,00
|-13,33
|Osmanlı Menkul
|1,59
|0,63
|-7,56
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,17
|-0,85
|8,33
|Otokar
|117,80
|0,26
|33,48
|Oyak Yat. Ort.
|1,25
|0,00
|-23,31
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,05
|0,00
|2,94
|Özak GMYO
|2,32
|1,31
|9,95
|Özbal Çelik Boru
|1,28
|0,79
|-7,25
|Özderici GMYO
|1,01
|0,00
|-57,02
|Özerden Plastik
|2,91
|0,69
|16,40
|Panora GMYO
|4,45
|3,01
|6,21
|Park Elek.Madencilik
|2,77
|0,73
|14,94
|Parsan
|10,56
|0,09
|20,55
|Pegasus
|29,68
|-0,27
|29,49
|Peker GMYO
|4,14
|6,43
|-49,66
|Penguen Gıda
|1,71
|3,64
|58,33
|Pera GMYO
|0,57
|0,00
|-25,97
|Pergamon Dış Ticaret
|10,14
|-0,20
|13,30
|Petkim
|5,52
|0,55
|9,52
|Petrokent Turizm
|66,50
|-0,30
|-3,20
|Pınar Et ve Un
|5,94
|0,68
|16,02
|Pınar Su
|1,36
|-1,45
|8,80
|Pınar Süt
|7,16
|0,85
|8,16
|Plastikkart
|2,90
|0,35
|7,41
|Polisan Holding
|6,82
|2,71
|9,12
|Politeknik Metal
|33,68
|0,84
|-6,44
|Prizma Press Matbaacılık
|1,66
|0,00
|7,10
|QNB Finans Fin. Kir.
|5,40
|0,19
|-20,59
|QNB Finansbank
|7,71
|1,45
|-14,43
|Ral Yatırım Holding
|3,35
|-1,18
|82,07
|Ray Sigorta
|2,88
|-2,70
|107,19
|Reysaş GMYO
|0,83
|-2,35
|20,29
|Reysaş Lojistik
|0,80
|0,00
|8,11
|Rhea Girişim
|0,67
|-1,47
|1,52
|Rodrigo Tekstil
|2,22
|-9,02
|16,84
|Royal Halı
|1,30
|-0,76
|31,31
|RTA Laboratuvarları
|1,57
|0,00
|-9,77
|Sabancı Holding
|9,23
|2,56
|22,74
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,37
|-1,25
|20,92
|Salix Yatırım Holding
|2,80
|2,94
|-27,27
|Sanel Mühendislik
|2,11
|-3,65
|-3,21
|Sanifoam Sünger
|1,55
|0,65
|24,00
|Sanko Pazarlama
|2,30
|0,88
|-0,43
|Saray Matbaacılık
|1,05
|0,96
|5,00
|Sarkuysan
|3,43
|0,59
|0,59
|Sasa Polyester
|8,68
|2,12
|5,98
|Say Reklamcılık
|0,93
|-1,06
|-1,06
|Sekuro Plastik
|3,57
|3,78
|20,61
|Selçuk Ecza Deposu
|3,56
|1,71
|27,60
|Selçuk Gıda
|1,16
|-1,69
|-12,78
|Senkron Güvenlik
|2,45
|-0,41
|145,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,14
|2,88
|9,74
|Servet GMYO
|5,07
|-0,59
|7,87
|Seyitler Kimya
|3,51
|0,00
|-8,83
|Silverline Endüstri
|1,31
|0,77
|-2,24
|Sinpaş GMYO
|0,39
|0,00
|5,41
|Soda Sanayii
|7,50
|0,54
|5,63
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,80
|-1,45
|7,94
|Söktaş
|1,19
|0,00
|-6,30
|Sönmez Filament
|3,57
|-1,11
|14,42
|Sönmez Pamuklu
|3,40
|-0,87
|8,97
|Sumaş Suni Tahta
|6,90
|-0,29
|-1,43
|Şeker Fin. Kir.
|2,94
|3,89
|4,26
|Şekerbank
|1,23
|1,65
|11,82
|Şişe Cam
|6,87
|1,33
|21,16
|Şok Marketler
|10,40
|0,87
|-3,26
|T. Halk Bankası
|7,41
|3,06
|5,56
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,62
|-4,37
|-15,64
|T.S.K.B.
|0,85
|1,19
|4,94
|T.Tuborg
|9,40
|-0,74
|-0,32
|Taç Tarım Ürünleri
|3,90
|-1,76
|-22,92
|Tat Gıda
|4,22
|1,93
|10,47
|TAV Havalimanları
|28,52
|1,35
|19,23
|Taze Kuru Gıda
|6,03
|1,01
|-11,32
|Tek-Art Turizm
|0,78
|1,30
|-8,24
|Tekfen Holding
|25,10
|1,46
|21,14
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,05
|0,99
|2,69
|Temapol Polimer Plastik
|2,94
|0,68
|-3,92
|TGS Dış Ticaret
|2,60
|1,56
|10,64
|Tofaş Oto. Fab.
|21,50
|7,50
|27,22
|Torunlar GMYO
|1,89
|2,72
|25,17
|Trabzon Liman
|10,10
|0,50
|20,38
|Trabzonspor Sportif
|1,01
|0,00
|-26,60
|Trakya Cam
|3,91
|-1,01
|29,04
|Trend GMYO
|1,39
|0,72
|9,45
|TSKB GMYO
|0,81
|0,00
|-1,22
|Tuğçelik
|2,34
|2,18
|9,86
|Tukaş
|4,07
|2,01
|145,18
|Turcas Petrol
|1,57
|1,95
|11,35
|Turkcell
|14,26
|2,81
|17,17
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,94
|2,92
|9,78
|Tüpraş
|143,80
|-1,51
|23,22
|Türk Hava Yolları
|14,03
|-0,64
|-12,91
|Türk Prysmian Kablo
|2,13
|0,95
|21,02
|Türk Telekom
|5,29
|1,73
|35,64
|Türk Traktör
|35,40
|3,21
|1,43
|Türker Proje Gayrimenkul
|30,48
|-1,10
|-5,16
|Ufuk Yatırım
|1,15
|0,00
|0,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,53
|19,53
|34,21
|Ulusoy Elektrik
|16,97
|1,31
|6,33
|Ulusoy Un Sanayi
|2,56
|1,99
|23,08
|Umpaş Holding
|0,45
|0,00
|-18,18
|Uşak Seramik
|1,16
|-0,85
|4,50
|Utopya Turizm
|4,86
|-0,41
|18,54
|Uzertaş Boya
|1,01
|-5,61
|68,33
|Ülker Bisküvi
|19,77
|4,00
|34,76
|Ünye Çimento
|3,53
|0,00
|1,73
|Vakıf Fin. Kir.
|1,71
|1,79
|-3,93
|Vakıf GMYO
|2,19
|2,82
|10,05
|Vakıf Yat. Ort.
|1,17
|-0,85
|-23,03
|Vakıflar Bankası
|5,05
|2,85
|29,49
|Vakko Tekstil
|3,31
|2,16
|20,80
|Vanet Gıda
|1,57
|0,64
|20,77
|Verusa Holding
|18,74
|0,75
|12,89
|Verusaturk Girisim
|3,15
|0,00
|-4,83
|Vestel
|8,45
|11,48
|52,25
|Vestel Beyaz Eşya
|17,05
|1,43
|41,85
|Viking Kağıt
|1,11
|0,00
|0,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,59
|1,27
|-7,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,11
|2,43
|31,87
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,60
|1,96
|-6,81
|Yataş
|5,74
|2,87
|28,41
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,91
|0,00
|-3,19
|Yeni Gimat GMYO
|8,75
|0,57
|8,97
|Yeşil GMYO
|0,29
|0,00
|7,41
|Yeşil Yapı
|0,28
|0,00
|7,69
|Yeşil Yatırım Holding
|10,10
|0,20
|4,88
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.210,00
|0,50
|Yonga Mobilya
|6,40
|2,40
|-3,03
|Yünsa
|5,78
|11,37
|32,57
|Zorlu Enerji
|1,54
|5,48
|25,20
(Son)
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