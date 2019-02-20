Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 55.089,00 -2,31 20,02
İş Bankası (B) 3.953,00 -1,13 29,17
İş Bankası (C) 5,51 -1,08 21,63
İş Bankası (Kur.) 83.999,90 -1,18 72,83
İş Fin.Kir. 7,03 2,18 51,84
İş Girişim 2,36 9,77 15,69
İş GMYO 1,06 0,95 -1,85
İş Y. Men. Değ. 2,54 -0,39 23,30
İş Yat. Ort. 1,03 0,00 13,19
İşbir Holding 165,10 1,29 19,64
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,69 0,00 -17,86
İttifak Holding 3,22 1,26 3,87
İz Hayvancılık Tarım 3,77 3,86 -42,79
İzmir Demir Çelik 1,82 2,25 9,64
İzmir Fırça 2,11 5,50 1,93
İzocam 30,02 1,90 40,15
Jantsa Jant Sanayi 27,42 3,71 -1,37
Kafein Yazılım 7,40 1,23 6,32
Kapital Yat. Holding 2,59 19,35 -9,76
Kaplamin 3,60 1,98 0,00
Kardemir (A) 2,19 1,86 20,33
Kardemir (B) 2,19 1,86 19,67
Kardemir (D) 2,33 0,00 6,88
Karel Elektronik 6,04 -1,95 44,84
Karsan Otomotiv 1,45 1,40 13,28
Karsu Tekstil 1,51 -1,31 20,80
Karsusan Su Ürünleri San. 3,30 0,00 -10,81
Kartonsan 380,00 1,60 16,46
Katmerciler Ekipman 6,03 -0,50 2,73
Kent Gıda 125,90 2,03 5,80
Kerevitaş Gıda 1,73 1,17 -3,89
Kervansaray Yat. Holding 0,29 0,00 -17,14
Kiler GMYO 1,86 -0,53 6,29
Klimasan Klima 5,80 3,76 46,46
Koç Holding 17,70 2,25 24,65
Konfrut Gıda 25,12 0,16 5,19
Konya Çimento 188,40 -0,53 5,84
Kordsa Teknik Tekstil 10,11 3,48 3,37
Koza Altın 49,64 0,98 -3,24
Koza Madencilik 5,58 0,36 -22,71
Körfez GMYO 1,23 0,00 0,82
Kristal Kola 1,00 0,00 -4,76
Kron Telekomünikasyon 9,86 5,34 13,33
Kuştur Kuşadası Turizm 16,11 0,69
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,33 -0,75 17,70
Kütahya Porselen 4,45 0,00 -2,20
Lider Faktoring 2,27 0,00 0,89
Link Bilgisayar 10,59 -0,56 27,28
Logo Yazılım 37,48 0,48 38,10
Lokman Hekim Sağlık 5,11 2,61 13,56
Lüks Kadife 5,24 -2,42 8,04
Makina Takım 1,44 0,70 -6,49
Mardin Çimento 3,56 2,30 9,20
Marka Yatırım Holding 0,67 0,00 8,06
Marmaris Altınyunus 17,05 -0,23 -2,90
Marshall 24,82 1,06 -1,59
Martı GMYO 0,69 1,47 6,15
Martı Otel 0,59 -1,67 1,72
Mavi Giyim 39,66 1,12 23,09
Mazhar Zorlu Holding 3,55 -1,93 -6,82
Mega Polietilen 2,44 -1,21 19,61
Menderes Tekstil 0,79 -3,66 9,72
Mensa 0,29 0,00 107,14
Merit Turizm 7,00 0,00 16,86
Merko Gıda 0,77 0,00 -23,76
Metal Gayrimenkul 1,00 0,00 14,94
Metemtur Otelcilik 1,24 -3,13 18,10
Metro Holding 0,77 0,00 1,32
Metro Petrol ve Tesisleri 1,28 0,00 16,36
Metro Yatırım Ortaklığı 1,50 -2,60 27,12
Migros Ticaret 15,58 0,71 4,56
Milpa 1,40 0,72 -2,05
Mistral GMYO 1,39 0,72 -9,15
MLP Sağlık 12,40 -1,98 15,89
MMC San. ve Tic. Yat. 0,92 -1,08 -16,36
Mondi Tire Kutsan 2,44 7,96 31,18
Net Holding 1,78 1,14 -9,18
Netaş Telekom. 7,43 1,50 15,02
Niğbaş Niğde Beton 4,81 -5,50 20,25
Nuh Çimento 7,30 -0,14 -5,68
Nurol GMYO 2,16 0,00 2,86
Odaş Elektrik 1,85 -0,54 31,39
Olmuksan-IP 4,47 -1,11 32,64
Orge Enerji Elektrik 3,94 2,87 26,28
Orma Orman Mahsulleri 1,08 6,93 -10,00
Osmanlı Menkul 1,55 2,65 -9,88
Ostim Endüstriyel Yat 1,17 0,00 8,33
Otokar 115,50 1,23 30,88
Oyak Yat. Ort. 1,21 0,83 -25,77
Oylum Sınai Yatırımlar 1,04 -0,95 1,96
Özak GMYO 2,28 0,44 8,06
Özbal Çelik Boru 1,26 0,80 -8,70
Özderici GMYO 1,00 -3,85 -57,45
Özerden Plastik 2,93 2,45 17,20
Panora GMYO 4,36 0,46 4,06
Park Elek.Madencilik 2,63 0,38 9,13
Parsan 10,49 -0,10 19,75
Pegasus 28,40 2,38 23,91
Peker GMYO 3,59 2,57 -56,35
Penguen Gıda 1,68 -1,75 55,56
Pera GMYO 0,56 -1,75 -27,27
Pergamon Dış Ticaret 9,95 -1,97 11,17
Petkim 5,52 -1,78 9,52
Petrokent Turizm 66,70 0,68 -2,91
Pınar Et ve Un 5,80 0,00 13,28
Pınar Su 1,38 1,47 10,40
Pınar Süt 6,87 1,48 3,78
Plastikkart 2,90 0,69 7,41
Polisan Holding 6,57 0,92 5,12
Politeknik Metal 33,50 -1,70 -6,94
Prizma Press Matbaacılık 1,63 -1,21 5,16
QNB Finans Fin. Kir. 5,16 -0,58 -24,12
QNB Finansbank 7,69 0,92 -14,65
Ral Yatırım Holding 3,30 3,12 79,35
Ray Sigorta 2,49 19,71 79,14
Reysaş GMYO 0,82 -3,53 18,84
Reysaş Lojistik 0,78 0,00 5,41
Rhea Girişim 0,66 3,13 0,00
Rodrigo Tekstil 2,49 0,81 31,05
Royal Halı 1,31 0,77 32,32
RTA Laboratuvarları 1,58 0,64 -9,20
Sabancı Holding 8,97 -1,54 19,28
Safkar Ege Soğutmacılık 2,32 0,43 18,37
Salix Yatırım Holding 2,64 -2,22 -31,43
Sanel Mühendislik 2,23 -1,76 2,29
Sanifoam Sünger 1,52 0,66 21,60
Sanko Pazarlama 2,31 1,76 0,00
Saray Matbaacılık 1,04 -0,95 4,00
Sarkuysan 3,41 0,59 0,00
Sasa Polyester 8,19 0,12 0,00
Say Reklamcılık 0,95 -1,04 1,06
Sekuro Plastik 3,20 1,27 8,11
Selçuk Ecza Deposu 3,52 0,00 26,16
Selçuk Gıda 1,18 0,00 -11,28
Senkron Güvenlik 2,59 -19,81 159,00
Serve Film Prodüksiyon 1,73 -0,57 -11,28
Servet GMYO 4,96 5,08 5,53
Seyitler Kimya 3,53 -0,28 -8,31
Silverline Endüstri 1,26 -2,33 -5,97
Sinpaş GMYO 0,40 2,56 8,11
Soda Sanayii 7,30 2,96 2,82
Sodaş Sodyum Sanayii 6,80 -0,73 7,94
Söktaş 1,18 -0,84 -7,09
Sönmez Filament 3,33 0,00 6,73
Sönmez Pamuklu 3,31 -0,60 6,09
Sumaş Suni Tahta 6,97 1,01 -0,43
Şeker Fin. Kir. 2,78 0,72 -1,42
Şekerbank 1,20 0,84 9,09
Şişe Cam 6,45 1,10 13,76
Şok Marketler 10,27 0,98 -4,47
T. Halk Bankası 7,16 1,70 1,99
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,50 0,00 -19,64
T.S.K.B. 0,82 0,00 1,23
T.Tuborg 9,50 0,11 0,74
Taç Tarım Ürünleri 3,95 1,80 -21,94
Tat Gıda 3,97 1,02 3,93
TAV Havalimanları 27,48 1,10 14,88
Taze Kuru Gıda 5,90 -1,50 -13,24
Tek-Art Turizm 0,76 0,00 -10,59
Tekfen Holding 22,90 -1,63 10,52
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,96 0,34 -0,34
Temapol Polimer Plastik 2,92 -0,34 -4,58
TGS Dış Ticaret 2,60 -2,62 10,64
Tofaş Oto. Fab. 20,46 2,30 21,07
Torunlar GMYO 1,79 -0,56 18,54
Trabzon Liman 9,59 -2,04 14,30
Trabzonspor Sportif 1,03 -0,96 -25,15
Trakya Cam 3,91 3,44 29,04
Trend GMYO 1,38 0,00 8,66
TSKB GMYO 0,80 1,27 -2,44
Tuğçelik 2,26 0,44 6,10
Tukaş 3,75 3,02 125,90
Turcas Petrol 1,47 1,38 4,26
Turkcell 14,93 -0,07 22,68
Tümosan Motor ve Traktör 4,63 2,43 2,89
Tüpraş 140,70 0,14 20,57
Türk Hava Yolları 13,43 0,67 -16,64
Türk Prysmian Kablo 1,95 0,00 10,80
Türk Telekom 5,46 5,00 40,00
Türk Traktör 33,82 1,26 -3,09
Türker Proje Gayrimenkul 30,66 1,46 -4,60
Ufuk Yatırım 1,16 0,87 1,75
Ulaşlar Turizm Yat. 1,21 -0,82 6,14
Ulusoy Elektrik 15,94 0,13 -0,13
Ulusoy Un Sanayi 2,48 5,08 19,23
Umpaş Holding 0,45 2,27 -18,18
Uşak Seramik 1,22 8,93 9,91
Utopya Turizm 4,90 -2,78 19,51
Uzertaş Boya 1,09 -1,80 81,67
Ülker Bisküvi 19,01 3,54 29,58
Ünye Çimento 3,50 1,74 0,86
Vakıf Fin. Kir. 1,66 0,61 -6,74
Vakıf GMYO 2,18 0,00 9,55
Vakıf Yat. Ort. 1,17 -0,85 -23,03
Vakıflar Bankası 4,86 -0,82 24,62
Vakko Tekstil 3,18 0,95 16,06
Vanet Gıda 1,57 -0,63 20,77
Verusa Holding 18,61 1,09 12,11
Verusaturk Girisim 3,15 -0,32 -4,83
Vestel 6,55 2,83 18,02
Vestel Beyaz Eşya 15,47 0,00 28,70
Viking Kağıt 1,11 -0,89 0,91
Yapı Kredi Koray GMYO 1,54 -0,65 -10,47
Yapı ve Kredi Bank. 2,05 1,49 28,12
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,50 -3,10 -10,39
Yataş 5,47 -0,91 22,37
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,92 1,10 -2,13
Yeni Gimat GMYO 8,70 -0,57 8,34
Yeşil GMYO 0,27 -3,57 0,00
Yeşil Yapı 0,28 3,70 7,69
Yeşil Yatırım Holding 10,00 -0,40 3,84
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.200,00 -1,35 0,05
Yonga Mobilya 6,09 -0,16 -7,73
Yünsa 5,00 2,04 14,68
Zorlu Enerji 1,41 -2,08 14,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA
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