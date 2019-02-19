Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|56.394,00
|22,86
|İş Bankası (B)
|3.998,00
|-0,03
|30,65
|İş Bankası (C)
|5,57
|-1,24
|22,96
|İş Bankası (Kur.)
|84.999,90
|-4,49
|74,89
|İş Fin.Kir.
|6,88
|1,47
|48,60
|İş Girişim
|2,15
|1,90
|5,39
|İş GMYO
|1,05
|-1,87
|-2,78
|İş Y. Men. Değ.
|2,55
|0,00
|23,79
|İş Yat. Ort.
|1,03
|0,00
|13,19
|İşbir Holding
|163,00
|-4,68
|18,12
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,69
|0,00
|-17,86
|İttifak Holding
|3,18
|2,58
|2,58
|İz Hayvancılık Tarım
|3,63
|-5,22
|-44,92
|İzmir Demir Çelik
|1,78
|0,56
|7,23
|İzmir Fırça
|2,00
|-0,99
|-3,38
|İzocam
|29,46
|2,29
|37,54
|Jantsa Jant Sanayi
|26,44
|-0,75
|-4,89
|Kafein Yazılım
|7,31
|-1,22
|5,03
|Kapital Yat. Holding
|2,17
|-17,18
|-24,39
|Kaplamin
|3,53
|-1,40
|-1,94
|Kardemir (A)
|2,15
|0,47
|18,13
|Kardemir (B)
|2,15
|0,00
|17,49
|Kardemir (D)
|2,33
|-1,27
|6,88
|Karel Elektronik
|6,16
|1,82
|47,72
|Karsan Otomotiv
|1,43
|-0,69
|11,72
|Karsu Tekstil
|1,53
|2,68
|22,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,30
|-4,35
|-10,81
|Kartonsan
|374,00
|-0,80
|14,62
|Katmerciler Ekipman
|6,06
|-8,87
|3,24
|Kent Gıda
|123,40
|1,90
|3,70
|Kerevitaş Gıda
|1,71
|0,00
|-5,00
|Kervansaray Yat. Holding
|0,29
|0,00
|-17,14
|Kiler GMYO
|1,87
|-1,58
|6,86
|Klimasan Klima
|5,59
|-1,93
|41,16
|Koç Holding
|17,31
|-0,06
|21,90
|Konfrut Gıda
|25,08
|-1,18
|5,03
|Konya Çimento
|189,40
|-1,87
|6,40
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,77
|0,41
|-0,10
|Koza Altın
|49,16
|2,12
|-4,17
|Koza Madencilik
|5,56
|3,15
|-22,99
|Körfez GMYO
|1,23
|1,65
|0,82
|Kristal Kola
|1,00
|0,00
|-4,76
|Kron Telekomünikasyon
|9,36
|-4,00
|7,59
|Kuştur Kuşadası Turizm
|16,11
|0,00
|0,69
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,34
|0,00
|18,58
|Kütahya Porselen
|4,45
|1,14
|-2,20
|Lider Faktoring
|2,27
|0,00
|0,89
|Link Bilgisayar
|10,65
|-0,28
|28,00
|Logo Yazılım
|37,30
|0,81
|37,44
|Lokman Hekim Sağlık
|4,98
|0,40
|10,67
|Lüks Kadife
|5,37
|0,37
|10,72
|Makina Takım
|1,43
|0,00
|-7,14
|Mardin Çimento
|3,48
|0,00
|6,75
|Marka Yatırım Holding
|0,67
|0,00
|8,06
|Marmaris Altınyunus
|17,09
|0,47
|-2,68
|Marshall
|24,56
|-0,24
|-2,62
|Martı GMYO
|0,68
|1,49
|4,62
|Martı Otel
|0,60
|1,69
|3,45
|Mavi Giyim
|39,22
|-2,10
|21,73
|Mazhar Zorlu Holding
|3,62
|-1,63
|-4,99
|Mega Polietilen
|2,47
|-3,52
|21,08
|Menderes Tekstil
|0,82
|-3,53
|13,89
|Mensa
|0,29
|-3,33
|107,14
|Merit Turizm
|7,00
|0,00
|16,86
|Merko Gıda
|0,77
|-2,53
|-23,76
|Metal Gayrimenkul
|1,00
|-9,91
|14,94
|Metemtur Otelcilik
|1,28
|0,79
|21,90
|Metro Holding
|0,77
|-1,28
|1,32
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,28
|-0,78
|16,36
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,54
|5,48
|30,51
|Migros Ticaret
|15,47
|2,04
|3,83
|Milpa
|1,39
|2,21
|-2,75
|Mistral GMYO
|1,38
|-2,82
|-9,80
|MLP Sağlık
|12,65
|-0,39
|18,22
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,93
|-1,06
|-15,45
|Mondi Tire Kutsan
|2,26
|-3,83
|21,51
|Net Holding
|1,76
|-1,12
|-10,20
|Netaş Telekom.
|7,32
|-0,41
|13,31
|Niğbaş Niğde Beton
|5,09
|-0,39
|27,25
|Nuh Çimento
|7,31
|1,25
|-5,56
|Nurol GMYO
|2,16
|-3,57
|2,86
|Odaş Elektrik
|1,86
|1,09
|32,10
|Olmuksan-IP
|4,52
|-0,44
|34,12
|Orge Enerji Elektrik
|3,83
|-0,52
|22,76
|Orma Orman Mahsulleri
|1,01
|-6,48
|-15,83
|Osmanlı Menkul
|1,51
|-2,58
|-12,21
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,17
|-2,50
|8,33
|Otokar
|114,10
|0,09
|29,29
|Oyak Yat. Ort.
|1,20
|0,00
|-26,38
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,05
|-0,94
|2,94
|Özak GMYO
|2,27
|-0,44
|7,58
|Özbal Çelik Boru
|1,25
|0,00
|-9,42
|Özderici GMYO
|1,04
|-10,34
|-55,74
|Özerden Plastik
|2,86
|-3,70
|14,40
|Panora GMYO
|4,34
|-0,69
|3,58
|Park Elek.Madencilik
|2,62
|3,56
|8,71
|Parsan
|10,50
|-1,96
|19,86
|Pegasus
|27,74
|-0,93
|21,03
|Peker GMYO
|3,50
|-0,85
|-57,44
|Penguen Gıda
|1,71
|1,79
|58,33
|Pera GMYO
|0,57
|-1,72
|-25,97
|Pergamon Dış Ticaret
|10,15
|-1,65
|13,41
|Petkim
|5,62
|2,93
|11,51
|Petrokent Turizm
|66,25
|0,00
|-3,57
|Pınar Et ve Un
|5,80
|0,17
|13,28
|Pınar Su
|1,36
|2,26
|8,80
|Pınar Süt
|6,77
|-0,44
|2,27
|Plastikkart
|2,88
|3,23
|6,67
|Polisan Holding
|6,51
|0,77
|4,16
|Politeknik Metal
|34,08
|-2,07
|-5,33
|Prizma Press Matbaacılık
|1,65
|1,85
|6,45
|QNB Finans Fin. Kir.
|5,19
|3,80
|-23,68
|QNB Finansbank
|7,62
|2,70
|-15,43
|Ral Yatırım Holding
|3,20
|-0,62
|73,91
|Ray Sigorta
|2,08
|19,54
|49,64
|Reysaş GMYO
|0,85
|-2,30
|23,19
|Reysaş Lojistik
|0,78
|-2,50
|5,41
|Rhea Girişim
|0,64
|0,00
|-3,03
|Rodrigo Tekstil
|2,47
|-5,73
|30,00
|Royal Halı
|1,30
|0,78
|31,31
|RTA Laboratuvarları
|1,57
|-0,63
|-9,77
|Sabancı Holding
|9,11
|0,11
|21,14
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,31
|3,12
|17,86
|Salix Yatırım Holding
|2,70
|-3,23
|-29,87
|Sanel Mühendislik
|2,27
|0,00
|4,13
|Sanifoam Sünger
|1,51
|-1,95
|20,80
|Sanko Pazarlama
|2,27
|0,44
|-1,73
|Saray Matbaacılık
|1,05
|-0,94
|5,00
|Sarkuysan
|3,39
|0,00
|-0,59
|Sasa Polyester
|8,18
|-0,97
|-0,12
|Say Reklamcılık
|0,96
|2,13
|2,13
|Sekuro Plastik
|3,16
|1,28
|6,76
|Selçuk Ecza Deposu
|3,52
|-1,12
|26,16
|Selçuk Gıda
|1,18
|-0,84
|-11,28
|Senkron Güvenlik
|3,23
|-10,53
|223,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,74
|-2,25
|-10,77
|Servet GMYO
|4,72
|4,66
|0,43
|Seyitler Kimya
|3,54
|0,00
|-8,05
|Silverline Endüstri
|1,29
|0,00
|-3,73
|Sinpaş GMYO
|0,39
|0,00
|5,41
|Soda Sanayii
|7,09
|0,42
|-0,14
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,85
|-1,44
|8,73
|Söktaş
|1,19
|0,85
|-6,30
|Sönmez Filament
|3,33
|0,91
|6,73
|Sönmez Pamuklu
|3,33
|0,91
|6,73
|Sumaş Suni Tahta
|6,90
|-3,09
|-1,43
|Şeker Fin. Kir.
|2,76
|-0,36
|-2,13
|Şekerbank
|1,19
|0,00
|8,18
|Şişe Cam
|6,38
|-0,78
|12,52
|Şok Marketler
|10,17
|-0,29
|-5,40
|T. Halk Bankası
|7,04
|0,00
|0,28
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,50
|-2,43
|-19,64
|T.S.K.B.
|0,82
|0,00
|1,23
|T.Tuborg
|9,49
|-0,63
|0,64
|Taç Tarım Ürünleri
|3,88
|-3,24
|-23,32
|Tat Gıda
|3,93
|0,77
|2,88
|TAV Havalimanları
|27,18
|0,22
|13,63
|Taze Kuru Gıda
|5,99
|-2,12
|-11,91
|Tek-Art Turizm
|0,76
|-1,30
|-10,59
|Tekfen Holding
|23,28
|-1,02
|12,36
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,95
|-2,64
|-0,67
|Temapol Polimer Plastik
|2,93
|2,45
|-4,25
|TGS Dış Ticaret
|2,67
|0,00
|13,62
|Tofaş Oto. Fab.
|20,00
|0,50
|18,34
|Torunlar GMYO
|1,80
|0,00
|19,21
|Trabzon Liman
|9,79
|2,84
|16,69
|Trabzonspor Sportif
|1,04
|0,00
|-24,42
|Trakya Cam
|3,78
|1,89
|24,75
|Trend GMYO
|1,38
|0,73
|8,66
|TSKB GMYO
|0,79
|0,00
|-3,66
|Tuğçelik
|2,25
|0,90
|5,63
|Tukaş
|3,64
|-0,82
|119,28
|Turcas Petrol
|1,45
|-1,36
|2,84
|Turkcell
|14,94
|0,40
|22,76
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,52
|0,00
|0,44
|Tüpraş
|140,50
|-2,43
|20,39
|Türk Hava Yolları
|13,34
|0,00
|-17,19
|Türk Prysmian Kablo
|1,95
|1,56
|10,80
|Türk Telekom
|5,20
|-1,52
|33,33
|Türk Traktör
|33,40
|-0,36
|-4,30
|Türker Proje Gayrimenkul
|30,22
|-1,63
|-5,97
|Ufuk Yatırım
|1,15
|-0,86
|0,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,22
|0,83
|7,02
|Ulusoy Elektrik
|15,92
|0,25
|-0,25
|Ulusoy Un Sanayi
|2,36
|-1,26
|13,46
|Umpaş Holding
|0,44
|0,00
|-20,00
|Uşak Seramik
|1,12
|0,90
|0,90
|Utopya Turizm
|5,04
|6,11
|22,93
|Uzertaş Boya
|1,11
|-3,48
|85,00
|Ülker Bisküvi
|18,36
|-2,24
|25,15
|Ünye Çimento
|3,44
|-1,43
|-0,86
|Vakıf Fin. Kir.
|1,65
|-0,60
|-7,30
|Vakıf GMYO
|2,18
|2,35
|9,55
|Vakıf Yat. Ort.
|1,18
|0,85
|-22,37
|Vakıflar Bankası
|4,90
|3,59
|25,64
|Vakko Tekstil
|3,15
|3,62
|14,96
|Vanet Gıda
|1,58
|0,00
|21,54
|Verusa Holding
|18,41
|0,33
|10,90
|Verusaturk Girisim
|3,16
|-1,56
|-4,53
|Vestel
|6,37
|-1,55
|14,77
|Vestel Beyaz Eşya
|15,47
|1,11
|28,70
|Viking Kağıt
|1,12
|0,00
|1,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,55
|0,65
|-9,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,02
|-0,49
|26,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,58
|0,00
|-7,53
|Yataş
|5,52
|4,94
|23,49
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,91
|-1,09
|-3,19
|Yeni Gimat GMYO
|8,75
|0,34
|8,97
|Yeşil GMYO
|0,28
|3,70
|3,70
|Yeşil Yapı
|0,27
|0,00
|3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|10,04
|0,80
|4,26
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.230,00
|3,24
|1,41
|Yonga Mobilya
|6,10
|-4,69
|-7,58
|Yünsa
|4,90
|-2,97
|12,39
|Zorlu Enerji
|1,44
|0,70
|17,07
(Son)
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