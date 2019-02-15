Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|56.394,00
|22,86
|İş Bankası (B)
|4.039,10
|6,33
|31,99
|İş Bankası (C)
|5,79
|3,76
|27,81
|İş Bankası (Kur.)
|89.500,00
|-1,65
|84,15
|İş Fin.Kir.
|6,66
|2,30
|43,84
|İş Girişim
|2,12
|0,47
|3,92
|İş GMYO
|1,08
|1,89
|0,00
|İş Y. Men. Değ.
|2,54
|-0,39
|23,30
|İş Yat. Ort.
|1,03
|0,98
|13,19
|İşbir Holding
|171,10
|3,76
|23,99
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,58
|-1,69
|-30,95
|İttifak Holding
|3,08
|-0,96
|-0,65
|İz Hayvancılık Tarım
|3,67
|7,94
|-44,31
|İzmir Demir Çelik
|1,78
|0,00
|7,23
|İzmir Fırça
|2,06
|-1,44
|-0,48
|İzocam
|24,00
|-0,83
|12,04
|Jantsa Jant Sanayi
|26,48
|-0,08
|-4,75
|Kafein Yazılım
|7,17
|2,14
|3,02
|Kapital Yat. Holding
|2,51
|0,00
|-12,54
|Kaplamin
|3,45
|0,29
|-4,17
|Kardemir (A)
|2,14
|1,90
|17,58
|Kardemir (B)
|2,14
|0,00
|16,94
|Kardemir (D)
|2,34
|2,63
|7,34
|Karel Elektronik
|5,80
|7,21
|39,09
|Karsan Otomotiv
|1,40
|2,19
|9,37
|Karsu Tekstil
|1,46
|2,10
|16,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,50
|-6,67
|-5,41
|Kartonsan
|381,70
|0,98
|16,98
|Katmerciler Ekipman
|6,12
|4,44
|4,26
|Kent Gıda
|121,00
|1,17
|1,68
|Kerevitaş Gıda
|1,73
|1,17
|-3,89
|Kervansaray Yat. Holding
|0,30
|0,00
|-14,29
|Kiler GMYO
|1,92
|0,00
|9,71
|Klimasan Klima
|5,60
|1,45
|41,41
|Koç Holding
|17,65
|2,62
|24,30
|Konfrut Gıda
|25,10
|-1,57
|5,11
|Konya Çimento
|186,50
|-0,16
|4,78
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,57
|1,38
|-2,15
|Koza Altın
|50,95
|1,39
|-0,68
|Koza Madencilik
|5,84
|-0,34
|-19,11
|Körfez GMYO
|1,22
|1,67
|0,00
|Kristal Kola
|1,01
|0,00
|-3,81
|Kron Telekomünikasyon
|9,00
|0,56
|3,45
|Kuştur Kuşadası Turizm
|16,11
|0,56
|0,69
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,34
|1,52
|18,58
|Kütahya Porselen
|4,36
|0,23
|-4,18
|Lider Faktoring
|2,27
|0,44
|0,89
|Link Bilgisayar
|10,71
|0,37
|28,73
|Logo Yazılım
|34,16
|5,17
|25,87
|Lokman Hekim Sağlık
|4,93
|1,23
|9,56
|Lüks Kadife
|5,40
|-0,18
|11,34
|Makina Takım
|1,42
|2,16
|-7,79
|Mardin Çimento
|3,53
|0,00
|8,28
|Marka Yatırım Holding
|0,68
|1,49
|9,68
|Marmaris Altınyunus
|17,08
|-0,35
|-2,73
|Marshall
|24,34
|0,08
|-3,49
|Martı GMYO
|0,67
|0,00
|3,08
|Martı Otel
|0,60
|1,69
|3,45
|Mavi Giyim
|39,60
|1,33
|22,91
|Mazhar Zorlu Holding
|3,59
|3,46
|-5,77
|Mega Polietilen
|2,61
|-0,76
|27,94
|Menderes Tekstil
|0,86
|6,17
|19,44
|Mensa
|0,30
|0,00
|114,29
|Merit Turizm
|6,69
|11,13
|11,69
|Merko Gıda
|0,75
|0,00
|-25,74
|Metal Gayrimenkul
|1,20
|17,65
|37,93
|Metemtur Otelcilik
|1,34
|3,88
|27,62
|Metro Holding
|0,76
|0,00
|0,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,28
|0,79
|16,36
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,46
|-0,68
|23,73
|Migros Ticaret
|15,68
|0,19
|5,23
|Milpa
|1,38
|2,76
|-3,45
|Mistral GMYO
|1,44
|1,41
|-5,88
|MLP Sağlık
|12,60
|-0,08
|17,76
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,95
|-1,04
|-13,64
|Mondi Tire Kutsan
|2,14
|10,88
|15,05
|Net Holding
|1,78
|1,14
|-9,18
|Netaş Telekom.
|7,24
|0,56
|12,07
|Niğbaş Niğde Beton
|4,73
|-4,44
|18,25
|Nuh Çimento
|7,12
|0,14
|-8,01
|Nurol GMYO
|2,30
|-0,86
|9,52
|Odaş Elektrik
|1,84
|2,79
|30,68
|Olmuksan-IP
|4,65
|2,42
|37,98
|Orge Enerji Elektrik
|3,78
|3,28
|21,15
|Orma Orman Mahsulleri
|1,06
|0,00
|-11,67
|Osmanlı Menkul
|1,57
|0,00
|-8,72
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,18
|-1,67
|9,26
|Otokar
|112,00
|3,23
|26,91
|Oyak Yat. Ort.
|1,22
|0,83
|-25,15
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,05
|0,96
|2,94
|Özak GMYO
|2,27
|-0,87
|7,58
|Özbal Çelik Boru
|1,26
|0,80
|-8,70
|Özderici GMYO
|1,03
|-2,83
|-56,17
|Özerden Plastik
|3,04
|-0,98
|21,60
|Panora GMYO
|4,38
|0,00
|4,53
|Park Elek.Madencilik
|2,53
|0,40
|4,98
|Parsan
|11,08
|1,93
|26,48
|Pegasus
|28,72
|-1,31
|25,31
|Peker GMYO
|3,52
|2,03
|-57,20
|Penguen Gıda
|1,73
|-3,89
|60,19
|Pera GMYO
|0,60
|1,69
|-22,08
|Pergamon Dış Ticaret
|10,52
|12,51
|17,54
|Petkim
|5,53
|-2,30
|9,72
|Petrokent Turizm
|66,65
|2,54
|-2,98
|Pınar Et ve Un
|5,83
|-0,17
|13,87
|Pınar Su
|1,32
|1,54
|5,60
|Pınar Süt
|6,77
|-0,88
|2,27
|Plastikkart
|2,89
|-4,62
|7,04
|Polisan Holding
|6,31
|-0,63
|0,96
|Politeknik Metal
|35,20
|3,83
|-2,22
|Prizma Press Matbaacılık
|1,64
|-1,20
|5,81
|QNB Finans Fin. Kir.
|5,50
|0,00
|-19,12
|QNB Finansbank
|7,64
|-1,29
|-15,21
|Ral Yatırım Holding
|3,24
|-4,71
|76,09
|Ray Sigorta
|1,72
|-2,82
|23,74
|Reysaş GMYO
|0,85
|3,66
|23,19
|Reysaş Lojistik
|0,79
|2,60
|6,76
|Rhea Girişim
|0,64
|0,00
|-3,03
|Rodrigo Tekstil
|2,75
|4,96
|44,74
|Royal Halı
|1,31
|0,77
|32,32
|RTA Laboratuvarları
|1,59
|0,63
|-8,62
|Sabancı Holding
|9,19
|2,34
|22,21
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,27
|0,89
|15,82
|Salix Yatırım Holding
|2,80
|13,82
|-27,27
|Sanel Mühendislik
|2,37
|-3,66
|8,72
|Sanifoam Sünger
|1,57
|1,29
|25,60
|Sanko Pazarlama
|2,26
|0,44
|-2,16
|Saray Matbaacılık
|1,06
|1,92
|6,00
|Sarkuysan
|3,41
|0,00
|0,00
|Sasa Polyester
|8,33
|-0,83
|1,71
|Say Reklamcılık
|0,94
|1,08
|0,00
|Sekuro Plastik
|3,15
|0,00
|6,42
|Selçuk Ecza Deposu
|3,42
|3,95
|22,58
|Selçuk Gıda
|1,18
|0,00
|-11,28
|Senkron Güvenlik
|3,98
|-2,45
|298,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,79
|0,56
|-8,21
|Servet GMYO
|4,19
|1,70
|-10,85
|Seyitler Kimya
|3,60
|0,56
|-6,49
|Silverline Endüstri
|1,33
|-2,92
|-0,75
|Sinpaş GMYO
|0,39
|0,00
|5,41
|Soda Sanayii
|6,92
|0,29
|-2,54
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,80
|1,49
|7,94
|Söktaş
|1,18
|1,72
|-7,09
|Sönmez Filament
|3,23
|0,00
|3,53
|Sönmez Pamuklu
|3,27
|-0,30
|4,81
|Sumaş Suni Tahta
|7,00
|3,70
|0,00
|Şeker Fin. Kir.
|2,78
|0,72
|-1,42
|Şekerbank
|1,21
|1,68
|10,00
|Şişe Cam
|6,69
|2,92
|17,99
|Şok Marketler
|10,57
|-0,09
|-1,67
|T. Halk Bankası
|7,21
|-0,83
|2,71
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,18
|-4,37
|-17,21
|T.S.K.B.
|0,84
|0,00
|3,70
|T.Tuborg
|9,45
|-0,32
|0,21
|Taç Tarım Ürünleri
|3,90
|5,12
|-22,92
|Tat Gıda
|3,98
|-8,29
|4,19
|TAV Havalimanları
|27,30
|1,41
|14,13
|Taze Kuru Gıda
|6,13
|0,66
|-9,85
|Tek-Art Turizm
|0,79
|-1,25
|-7,06
|Tekfen Holding
|23,70
|-1,17
|14,38
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,06
|0,00
|3,03
|Temapol Polimer Plastik
|2,91
|1,39
|-4,90
|TGS Dış Ticaret
|2,65
|4,33
|12,77
|Tofaş Oto. Fab.
|19,02
|2,20
|12,54
|Torunlar GMYO
|1,77
|-0,56
|17,22
|Trabzon Liman
|9,23
|3,13
|10,01
|Trabzonspor Sportif
|1,19
|-0,83
|-22,73
|Trakya Cam
|3,71
|0,82
|22,44
|Trend GMYO
|1,40
|2,94
|10,24
|TSKB GMYO
|0,80
|2,56
|-2,44
|Tuğçelik
|2,30
|-8,00
|7,98
|Tukaş
|3,65
|1,96
|119,88
|Turcas Petrol
|1,48
|0,00
|4,96
|Turkcell
|14,92
|0,20
|22,60
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,55
|-0,66
|1,11
|Tüpraş
|146,00
|1,32
|25,11
|Türk Hava Yolları
|13,69
|-3,32
|-15,02
|Türk Prysmian Kablo
|1,91
|1,60
|8,52
|Türk Telekom
|5,28
|-2,58
|35,38
|Türk Traktör
|33,82
|-1,17
|-3,09
|Türker Proje Gayrimenkul
|30,98
|1,24
|-3,61
|Ufuk Yatırım
|1,16
|0,87
|1,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,23
|0,00
|7,89
|Ulusoy Elektrik
|16,00
|0,63
|0,25
|Ulusoy Un Sanayi
|2,34
|2,18
|12,50
|Umpaş Holding
|0,44
|2,33
|-20,00
|Uşak Seramik
|1,11
|0,00
|0,00
|Utopya Turizm
|4,82
|4,78
|17,56
|Uzertaş Boya
|1,10
|0,00
|83,33
|Ülker Bisküvi
|18,75
|-0,79
|27,81
|Ünye Çimento
|3,53
|-1,67
|1,73
|Vakıf Fin. Kir.
|1,66
|0,00
|-6,74
|Vakıf GMYO
|2,10
|1,45
|5,53
|Vakıf Yat. Ort.
|1,19
|0,00
|-21,71
|Vakıflar Bankası
|4,86
|1,25
|24,62
|Vakko Tekstil
|2,93
|0,00
|6,93
|Vanet Gıda
|1,58
|0,64
|21,54
|Verusa Holding
|17,67
|1,20
|6,45
|Verusaturk Girisim
|3,15
|0,00
|-4,83
|Vestel
|6,35
|-0,16
|14,41
|Vestel Beyaz Eşya
|15,54
|2,85
|29,28
|Viking Kağıt
|1,13
|1,80
|2,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,54
|0,65
|-10,47
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,02
|1,51
|26,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,60
|1,56
|-6,81
|Yataş
|5,29
|0,38
|18,34
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,94
|1,08
|0,00
|Yeni Gimat GMYO
|8,52
|-3,95
|6,10
|Yeşil GMYO
|0,29
|3,57
|7,41
|Yeşil Yapı
|0,28
|0,00
|7,69
|Yeşil Yatırım Holding
|9,95
|-0,50
|3,32
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.150,00
|-2,23
|Yonga Mobilya
|6,45
|0,00
|-2,27
|Yünsa
|4,94
|1,23
|13,30
|Zorlu Enerji
|1,47
|1,38
|19,51
(Son)
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