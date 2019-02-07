Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 46.995,00 2,16 2,39
İş Bankası (B) 4.475,00 14,84 46,23
İş Bankası (C) 5,29 -0,38 16,78
İş Bankası (Kur.) 102.000,00 109,87
İş Fin.Kir. 6,04 1,51 30,45
İş Girişim 2,19 -6,01 7,35
İş GMYO 1,07 1,90 -0,93
İş Y. Men. Değ. 2,50 0,00 21,36
İş Yat. Ort. 1,02 3,03 12,09
İşbir Holding 175,50 8,20 27,17
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,62 0,00 -26,19
İttifak Holding 3,10 -0,32 0,00
İz Hayvancılık Tarım 3,04 -0,65 -53,87
İzmir Demir Çelik 1,82 0,55 9,64
İzmir Fırça 2,18 -6,44 5,31
İzocam 23,00 0,17 7,38
Jantsa Jant Sanayi 27,80 0,43 0,00
Kafein Yazılım 7,24 -2,29 4,02
Kapital Yat. Holding 2,53 -1,56 -11,85
Kaplamin 3,42 -0,29 -5,00
Kardemir (A) 2,08 2,46 14,29
Kardemir (B) 2,09 2,96 14,21
Kardemir (D) 2,38 0,85 9,17
Karel Elektronik 5,11 -0,39 22,54
Karsan Otomotiv 1,36 0,74 6,25
Karsu Tekstil 1,32 0,00 5,60
Karsusan Su Ürünleri San. 3,49 0,00 -5,68
Kartonsan 376,50 -0,21 15,38
Katmerciler Ekipman 5,99 -2,60 2,04
Kent Gıda 121,40 0,25 2,02
Kerevitaş Gıda 1,75 0,00 -2,78
Kervansaray Yat. Holding 0,30 0,00 -14,29
Kiler GMYO 1,97 -0,51 12,57
Klimasan Klima 4,97 -0,40 25,51
Koç Holding 17,21 -1,66 21,20
Konfrut Gıda 25,24 -0,94 5,70
Konya Çimento 184,20 -0,86 3,48
Kordsa Teknik Tekstil 9,09 -0,11 -7,06
Koza Altın 50,15 -1,76 -2,24
Koza Madencilik 5,95 -1,98 -17,59
Körfez GMYO 1,29 -9,15 5,74
Kristal Kola 1,01 -1,94 -3,81
Kron Telekomünikasyon 9,00 1,24 3,45
Kuştur Kuşadası Turizm 16,01 0,06
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,38 1,47 22,12
Kütahya Porselen 4,44 -0,67 -2,42
Lider Faktoring 2,37 -1,25 5,33
Link Bilgisayar 11,05 1,84 32,81
Logo Yazılım 31,22 1,36 15,03
Lokman Hekim Sağlık 4,83 -1,23 7,33
Lüks Kadife 5,33 0,76 9,90
Makina Takım 1,46 -0,68 -5,19
Mardin Çimento 3,52 -0,28 7,98
Marka Yatırım Holding 0,67 -1,47 8,06
Marmaris Altınyunus 17,59 0,06 0,17
Marshall 24,52 -0,89 -2,78
Martı GMYO 0,64 -1,54 -1,54
Martı Otel 0,60 0,00 3,45
Mavi Giyim 39,76 -1,49 23,40
Mazhar Zorlu Holding 3,68 0,00 -3,41
Mega Polietilen 2,75 10,00 34,80
Menderes Tekstil 0,73 1,39 1,39
Mensa 0,37 19,35 164,29
Merit Turizm 6,75 11,39 12,69
Merko Gıda 0,73 -1,35 -27,72
Metal Gayrimenkul 0,96 -5,88 10,34
Metemtur Otelcilik 1,44 -0,69 37,14
Metro Holding 0,79 1,28 3,95
Metro Petrol ve Tesisleri 1,29 -3,01 17,27
Metro Yatırım Ortaklığı 1,28 -3,76 8,47
Migros Ticaret 16,56 0,12 11,14
Milpa 1,49 0,00 0,00
Mistral GMYO 1,47 0,00 -3,92
MLP Sağlık 12,94 1,97 20,93
MMC San. ve Tic. Yat. 0,95 2,15 -13,64
Mondi Tire Kutsan 1,91 0,53 2,69
Net Holding 1,80 1,69 -8,16
Netaş Telekom. 7,22 -0,28 11,76
Niğbaş Niğde Beton 4,69 4,22 17,25
Nuh Çimento 7,15 -5,67 -7,62
Nurol GMYO 2,31 0,43 10,00
Odaş Elektrik 2,01 -4,29 42,75
Olmuksan-IP 4,18 -7,52 24,04
Orge Enerji Elektrik 3,58 -1,65 14,74
Orma Orman Mahsulleri 1,09 3,81 -9,17
Osmanlı Menkul 1,57 0,00 -8,72
Ostim Endüstriyel Yat 1,16 0,87 7,41
Otokar 106,50 -0,37 20,68
Oyak Yat. Ort. 1,26 0,00 -22,70
Oylum Sınai Yatırımlar 1,07 -6,14 4,90
Özak GMYO 2,25 1,35 6,64
Özbal Çelik Boru 1,28 -1,54 -7,25
Özderici GMYO 1,01 9,78 -57,02
Özerden Plastik 3,12 0,97 24,80
Panora GMYO 4,35 0,69 3,82
Park Elek.Madencilik 2,59 -2,63 7,47
Parsan 10,95 7,88 25,00
Pegasus 29,64 0,07 29,32
Peker GMYO 3,42 3,64 -58,42
Penguen Gıda 1,69 -3,43 56,48
Pera GMYO 0,60 -1,64 -22,08
Pergamon Dış Ticaret 9,30 -0,64 3,91
Petkim 5,76 -1,20 14,29
Petrokent Turizm 65,00 1,56 -5,39
Pınar Et ve Un 5,69 0,89 11,13
Pınar Su 1,27 -0,78 1,60
Pınar Süt 6,85 -1,44 3,47
Plastikkart 3,13 -0,95 15,93
Polisan Holding 6,62 0,15 5,92
Politeknik Metal 35,90 -0,22 -0,28
Prizma Press Matbaacılık 1,59 0,00 2,58
QNB Finans Fin. Kir. 5,84 -1,02 -14,12
QNB Finansbank 8,04 -0,86 -10,77
Ral Yatırım Holding 3,48 3,88 89,13
Ray Sigorta 1,54 0,65 10,79
Reysaş GMYO 0,75 -1,32 8,70
Reysaş Lojistik 0,75 -1,32 1,35
Rhea Girişim 0,65 1,56 -1,52
Rodrigo Tekstil 2,39 -0,42 25,79
Royal Halı 1,33 0,00 34,34
RTA Laboratuvarları 1,65 1,85 -5,17
Sabancı Holding 9,29 -0,64 23,54
Safkar Ege Soğutmacılık 2,37 -1,66 20,92
Salix Yatırım Holding 3,39 5,61 -11,95
Sanel Mühendislik 2,36 -1,67 8,26
Sanifoam Sünger 1,49 -1,97 19,20
Sanko Pazarlama 2,25 0,00 -2,60
Saray Matbaacılık 1,09 0,00 9,00
Sarkuysan 3,46 0,29 1,47
Sasa Polyester 8,43 0,60 2,93
Say Reklamcılık 0,93 -3,12 -1,06
Sekuro Plastik 3,00 -1,32 1,35
Selçuk Ecza Deposu 3,34 0,60 19,71
Selçuk Gıda 1,17 -0,85 -12,03
Senkron Güvenlik 3,40 -2,30 240,00
Serve Film Prodüksiyon 1,86 4,49 -4,62
Servet GMYO 3,99 -0,50 -15,11
Seyitler Kimya 3,62 0,56 -5,97
Silverline Endüstri 1,43 -0,69 6,72
Sinpaş GMYO 0,38 -2,56 2,70
Soda Sanayii 6,84 0,74 -3,66
Sodaş Sodyum Sanayii 6,85 -1,30 8,73
Söktaş 1,19 1,71 -6,30
Sönmez Filament 3,69 -8,44 18,27
Sönmez Pamuklu 3,49 -5,42 11,86
Sumaş Suni Tahta 6,80 0,15 -2,86
Şeker Fin. Kir. 2,82 1,44 0,00
Şekerbank 1,27 -3,79 15,45
Şişe Cam 6,39 1,27 12,70
Şok Marketler 11,46 -0,69 6,60
T. Halk Bankası 7,44 0,00 5,98
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,90 -0,75 -14,64
T.S.K.B. 0,85 -1,16 4,94
T.Tuborg 9,22 0,00 -2,23
Taç Tarım Ürünleri 3,66 -2,66 -27,67
Tat Gıda 4,40 -0,68 15,18
TAV Havalimanları 28,00 -2,17 17,06
Taze Kuru Gıda 6,20 -5,34 -8,82
Tek-Art Turizm 0,81 1,25 -4,71
Tekfen Holding 25,50 2,41 23,07
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,08 -0,32 3,70
Temapol Polimer Plastik 2,90 0,69 -5,23
TGS Dış Ticaret 2,54 -0,78 8,09
Tofaş Oto. Fab. 20,10 0,70 18,93
Torunlar GMYO 1,70 -0,58 12,58
Trabzon Liman 8,85 1,49 5,48
Trabzonspor Sportif 1,21 0,00 -21,43
Trakya Cam 3,38 1,81 11,55
Trend GMYO 1,37 2,24 7,87
TSKB GMYO 0,80 1,27 -2,44
Tuğçelik 2,18 0,46 2,35
Tukaş 3,34 2,77 101,20
Turcas Petrol 1,51 -0,66 7,09
Turkcell 14,44 0,14 18,65
Tümosan Motor ve Traktör 4,61 0,44 2,44
Tüpraş 141,00 0,71 20,82
Türk Hava Yolları 14,65 -1,35 -9,06
Türk Prysmian Kablo 1,86 0,00 5,68
Türk Telekom 5,01 2,66 28,46
Türk Traktör 36,42 0,17 4,36
Türker Proje Gayrimenkul 31,54 0,45 -1,87
Ufuk Yatırım 1,15 1,77 0,88
Ulaşlar Turizm Yat. 1,22 0,00 7,02
Ulusoy Elektrik 15,70 0,45 -1,63
Ulusoy Un Sanayi 2,31 -2,12 11,06
Umpaş Holding 0,43 4,88 -21,82
Uşak Seramik 1,08 3,85 -2,70
Utopya Turizm 4,40 -0,23 7,32
Uzertaş Boya 1,10 10,00 83,33
Ülker Bisküvi 19,63 -1,36 33,81
Ünye Çimento 3,55 -1,93 2,31
Vakıf Fin. Kir. 1,76 4,76 -1,12
Vakıf GMYO 2,23 4,69 12,06
Vakıf Yat. Ort. 1,22 0,00 -19,74
Vakıflar Bankası 4,71 0,43 20,77
Vakko Tekstil 2,99 2,75 9,12
Vanet Gıda 1,60 0,00 23,08
Verusa Holding 18,10 1,23 9,04
Verusaturk Girisim 3,26 -0,91 -1,51
Vestel 6,40 -0,16 15,32
Vestel Beyaz Eşya 14,82 3,71 23,29
Viking Kağıt 1,12 0,90 1,82
Yapı Kredi Koray GMYO 1,60 0,63 -6,98
Yapı ve Kredi Bank. 2,02 1,00 26,25
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,56 0,39 -8,24
Yataş 4,97 1,22 11,19
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,91 2,25 -3,19
Yeni Gimat GMYO 8,85 1,37 10,21
Yeşil GMYO 0,28 -3,45 3,70
Yeşil Yapı 0,28 0,00 7,69
Yeşil Yatırım Holding 10,00 -1,28 3,84
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.150,00 1,42 -2,23
Yonga Mobilya 6,70 3,08 1,52
Yünsa 4,92 0,41 12,84
Zorlu Enerji 1,34 1,52 8,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA
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