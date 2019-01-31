Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 46.000,00 0,22 0,22 İş Bankası (B) 2.856,00 -0,14 -6,67 İş Bankası (C) 5,68 -1,39 25,39 İş Bankası (Kur.) 56.500,00 5,70 16,25 İş Fin.Kir. 5,55 2,02 19,87 İş Girişim 2,33 -10,04 14,22 İş GMYO 1,06 -1,85 -1,85 İş Y. Men. Değ. 2,52 1,20 22,33 İş Yat. Ort. 0,96 0,00 5,49 İşbir Holding 180,00 2,86 30,43 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,70 -1,41 -16,67 İttifak Holding 3,20 -1,84 3,23 İz Hayvancılık Tarım 3,08 -1,91 -53,26 İzmir Demir Çelik 1,88 0,53 13,25 İzmir Fırça 2,18 -4,80 5,31 İzocam 22,94 -2,30 7,10 Jantsa Jant Sanayi 27,84 -1,97 0,14 Kafein Yazılım 7,59 1,47 9,05 Kapital Yat. Holding 2,60 0,00 -9,41 Kaplamin 3,48 -0,57 -3,33 Kardemir (A) 2,25 5,63 23,63 Kardemir (B) 2,24 3,70 22,40 Kardemir (D) 2,62 3,15 20,18 Karel Elektronik 5,27 0,38 26,38 Karsan Otomotiv 1,46 -7,59 14,06 Karsu Tekstil 1,23 -6,82 -1,60 Karsusan Su Ürünleri San. 3,63 -0,27 -1,89 Kartonsan 354,70 -0,50 8,70 Katmerciler Ekipman 6,33 -0,78 7,84 Kent Gıda 124,60 0,73 4,71 Kerevitaş Gıda 1,77 -2,75 -1,67 Kervansaray Yat. Holding 0,32 3,23 -8,57 Kiler GMYO 1,98 1,54 13,14 Klimasan Klima 4,90 0,00 23,74 Koç Holding 17,30 0,12 21,83 Konfrut Gıda 26,48 -2,14 10,89 Konya Çimento 188,10 -0,27 5,67 Kordsa Teknik Tekstil 8,85 1,61 -9,51 Koza Altın 53,65 -4,45 4,58 Koza Madencilik 6,71 -5,63 -7,06 Körfez GMYO 1,22 -2,40 0,00 Kristal Kola 1,04 1,96 -0,95 Kron Telekomünikasyon 9,21 -0,54 5,86 Kuştur Kuşadası Turizm 16,58 3,43 3,62 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,36 0,00 20,35 Kütahya Porselen 4,52 -0,88 -0,66 Lider Faktoring 2,37 0,85 5,33 Link Bilgisayar 10,10 -9,25 21,39 Logo Yazılım 32,60 3,49 20,12 Lokman Hekim Sağlık 4,86 0,21 8,00 Lüks Kadife 5,25 0,19 8,25 Makina Takım 1,53 -0,65 -0,65 Mardin Çimento 3,48 -0,57 6,75 Marka Yatırım Holding 0,70 -1,41 12,90 Marmaris Altınyunus 17,58 -1,12 0,11 Marshall 26,14 0,93 3,65 Martı GMYO 0,70 0,00 7,69 Martı Otel 0,60 -3,23 3,45 Mavi Giyim 41,24 2,18 28,00 Mazhar Zorlu Holding 3,65 -0,54 -4,20 Mega Polietilen 2,11 2,43 3,43 Menderes Tekstil 0,75 0,00 4,17 Mensa 0,31 -3,13 121,43 Merit Turizm 6,00 1,69 0,17 Merko Gıda 1,34 -19,76 32,67 Metal Gayrimenkul 1,00 -7,41 14,94 Metemtur Otelcilik 1,55 6,90 47,62 Metro Holding 0,80 -1,23 5,26 Metro Petrol ve Tesisleri 1,26 3,28 14,55 Metro Yatırım Ortaklığı 1,42 0,71 20,34 Migros Ticaret 17,00 1,49 14,09 Milpa 1,56 0,00 4,70 Mistral GMYO 1,51 0,67 -1,31 MLP Sağlık 13,16 0,84 22,99 MMC San. ve Tic. Yat. 0,94 0,00 -14,55 Mondi Tire Kutsan 2,02 1,00 8,60 Net Holding 1,85 1,09 -5,61 Netaş Telekom. 7,95 1,92 23,07 Niğbaş Niğde Beton 5,00 0,00 25,00 Nuh Çimento 7,09 -0,84 -8,40 Nurol GMYO 2,36 -0,42 12,38 Odaş Elektrik 1,92 0,52 36,36 Olmuksan-IP 4,16 -0,24 23,44 Orge Enerji Elektrik 3,42 -2,29 9,62 Orma Orman Mahsulleri 1,12 -2,61 -6,67 Osmanlı Menkul 1,60 1,27 -6,98 Ostim Endüstriyel Yat 1,30 5,69 20,37 Otokar 108,60 0,18 23,06 Oyak Yat. Ort. 1,27 0,79 -22,09 Oylum Sınai Yatırımlar 1,04 0,00 1,96 Özak GMYO 2,24 0,45 6,16 Özbal Çelik Boru 1,32 0,00 -4,35 Özderici GMYO 0,92 -1,08 -60,85 Özerden Plastik 3,11 -3,12 24,40 Panora GMYO 4,35 -2,47 3,82 Park Elek.Madencilik 2,61 -1,51 8,30 Parsan 10,61 -5,10 21,12 Pegasus 30,32 1,00 32,29 Peker GMYO 3,32 0,91 -59,63 Penguen Gıda 1,62 0,00 50,00 Pera GMYO 0,62 1,64 -19,48 Pergamon Dış Ticaret 9,45 0,21 5,59 Petkim 5,77 -0,35 14,48 Petrokent Turizm 64,90 1,41 -5,53 Pınar Et ve Un 5,72 1,24 11,72 Pınar Su 1,29 -0,77 3,20 Pınar Süt 6,71 0,30 1,36 Plastikkart 2,88 1,41 6,67 Polisan Holding 6,53 -2,25 4,48 Politeknik Metal 36,14 -0,71 0,39 Prizma Press Matbaacılık 1,66 0,00 7,10 QNB Finans Fin. Kir. 5,86 -3,93 -13,82 QNB Finansbank 8,29 0,12 -7,99 Ral Yatırım Holding 2,45 -3,54 33,15 Ray Sigorta 1,56 1,30 12,23 Reysaş GMYO 0,75 2,74 8,70 Reysaş Lojistik 0,77 2,67 4,05 Rhea Girişim 0,65 0,00 -1,52 Rodrigo Tekstil 2,39 1,70 25,79 Royal Halı 1,30 -4,41 31,31 RTA Laboratuvarları 1,64 -1,20 -5,75 Sabancı Holding 9,37 1,30 24,60 Safkar Ege Soğutmacılık 2,28 -0,44 16,33 Salix Yatırım Holding 2,32 -3,33 -39,74 Sanel Mühendislik 2,59 1,57 18,81 Sanifoam Sünger 1,57 -1,26 25,60 Sanko Pazarlama 2,35 -1,67 1,73 Saray Matbaacılık 1,09 4,81 9,00 Sarkuysan 3,44 0,29 0,88 Sasa Polyester 8,67 -3,02 5,86 Say Reklamcılık 0,95 0,00 1,06 Sekuro Plastik 3,09 -2,22 4,39 Selçuk Ecza Deposu 3,31 -0,90 18,64 Selçuk Gıda 1,20 -0,83 -9,77 Senkron Güvenlik 3,48 16,78 248,00 Serve Film Prodüksiyon 1,79 -5,79 -8,21 Servet GMYO 4,22 0,00 -10,21 Seyitler Kimya 3,69 0,54 -4,16 Silverline Endüstri 1,42 -2,07 5,97 Sinpaş GMYO 0,38 0,00 2,70 Soda Sanayii 7,17 -1,38 0,99 Sodaş Sodyum Sanayii 7,00 4,48 11,11 Söktaş 1,23 -0,81 -3,15 Sönmez Filament 3,36 -0,30 7,69 Sönmez Pamuklu 3,61 -0,28 15,71 Sumaş Suni Tahta 6,59 -0,15 -5,86 Şeker Fin. Kir. 2,88 -11,38 2,13 Şekerbank 1,21 -2,42 10,00 Şişe Cam 6,79 1,34 19,75 Şok Marketler 10,94 2,53 1,77 T. Halk Bankası 7,60 -2,56 8,26 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 26,34 -0,15 -5,93 T.S.K.B. 0,85 -1,16 4,94 T.Tuborg 9,16 0,88 -2,86 Taç Tarım Ürünleri 3,76 0,00 -25,69 Tat Gıda 4,45 0,00 16,49 TAV Havalimanları 27,88 1,90 16,56 Taze Kuru Gıda 6,07 0,00 -10,74 Tek-Art Turizm 0,81 0,00 -4,71 Tekfen Holding 24,66 1,48 19,02 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,32 1,22 11,78 Temapol Polimer Plastik 2,96 0,34 -3,27 TGS Dış Ticaret 2,55 -3,41 8,51 Tofaş Oto. Fab. 21,06 5,62 24,62 Torunlar GMYO 1,81 -1,63 19,87 Trabzon Liman 9,00 -1,53 7,27 Trabzonspor Sportif 1,25 0,00 -18,83 Trakya Cam 3,63 3,12 19,80 Trend GMYO 1,36 0,74 7,09 TSKB GMYO 0,73 -1,35 -10,98 Tuğçelik 2,28 -2,56 7,04 Tukaş 2,86 -1,38 72,29 Turcas Petrol 1,56 1,96 10,64 Turkcell 14,51 -1,09 19,23 Tümosan Motor ve Traktör 4,93 -2,57 9,56 Tüpraş 139,00 1,46 19,11 Türk Hava Yolları 15,42 -2,47 -4,28 Türk Prysmian Kablo 1,92 -1,54 9,09 Türk Telekom 5,04 2,23 29,23 Türk Traktör 38,46 -0,57 10,20 Türker Proje Gayrimenkul 31,14 -0,89 -3,11 Ufuk Yatırım 1,16 -1,69 1,75 Ulaşlar Turizm Yat. 1,21 0,00 6,14 Ulusoy Elektrik 16,35 -2,21 2,44 Ulusoy Un Sanayi 2,30 0,44 10,58 Umpaş Holding 0,41 -6,82 -25,45 Uşak Seramik 1,03 -0,96 -7,21 Utopya Turizm 4,40 1,38 7,32 Uzertaş Boya 0,89 0,00 48,33 Ülker Bisküvi 18,40 -0,43 25,43 Ünye Çimento 3,70 1,09 6,63 Vakıf Fin. Kir. 1,71 0,59 -3,93 Vakıf GMYO 2,08 0,00 4,52 Vakıf Yat. Ort. 1,19 -2,46 -21,71 Vakıflar Bankası 4,78 1,06 22,56 Vakko Tekstil 2,98 -3,87 8,76 Vanet Gıda 1,61 -1,83 23,85 Verusa Holding 16,85 2,81 1,51 Verusaturk Girisim 3,14 0,64 -5,14 Vestel 6,79 0,59 22,34 Vestel Beyaz Eşya 13,59 2,80 13,06 Viking Kağıt 1,13 -0,88 2,73 Yapı Kredi Koray GMYO 1,64 -1,20 -4,65 Yapı ve Kredi Bank. 1,95 0,52 21,87 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,70 -3,23 -3,23 Yataş 4,94 -2,18 10,51 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,91 -2,15 -3,19 Yeni Gimat GMYO 8,85 0,11 10,21 Yeşil GMYO 0,28 -3,45 3,70 Yeşil Yapı 0,28 3,70 7,69 Yeşil Yatırım Holding 10,44 2,55 8,41 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.151,10 2,41 -2,18 Yonga Mobilya 6,60 -1,05 0,00 Yünsa 4,96 -3,88 13,76 Zorlu Enerji 1,46 5,80 18,70

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Son)

Kaynak: AA