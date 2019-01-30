Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 45.899,90
0,00
İş Bankası (B) 2.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|45.899,90
|0,00
|İş Bankası (B)
|2.860,00
|0,17
|-6,54
|İş Bankası (C)
|5,76
|-1,54
|27,15
|İş Bankası (Kur.)
|53.455,00
|6,80
|9,99
|İş Fin.Kir.
|5,44
|2,06
|17,49
|İş Girişim
|2,59
|-8,80
|26,96
|İş GMYO
|1,08
|1,89
|0,00
|İş Y. Men. Değ.
|2,49
|-0,40
|20,87
|İş Yat. Ort.
|0,96
|0,00
|5,49
|İşbir Holding
|175,00
|4,17
|26,81
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,71
|0,00
|-15,48
|İttifak Holding
|3,26
|0,31
|5,16
|İz Hayvancılık Tarım
|3,14
|-3,09
|-52,35
|İzmir Demir Çelik
|1,87
|-1,58
|12,65
|İzmir Fırça
|2,29
|-1,72
|10,63
|İzocam
|23,48
|5,39
|9,62
|Jantsa Jant Sanayi
|28,40
|-0,49
|2,16
|Kafein Yazılım
|7,48
|-0,53
|7,47
|Kapital Yat. Holding
|2,60
|-1,52
|-9,41
|Kaplamin
|3,50
|0,29
|-2,78
|Kardemir (A)
|2,13
|-1,84
|17,03
|Kardemir (B)
|2,16
|-4,00
|18,03
|Kardemir (D)
|2,54
|-1,55
|16,51
|Karel Elektronik
|5,25
|-0,57
|25,90
|Karsan Otomotiv
|1,58
|2,60
|23,44
|Karsu Tekstil
|1,32
|1,54
|5,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,64
|1,11
|-1,62
|Kartonsan
|356,50
|1,28
|9,26
|Katmerciler Ekipman
|6,38
|0,00
|8,69
|Kent Gıda
|123,70
|1,39
|3,95
|Kerevitaş Gıda
|1,82
|-0,55
|1,11
|Kervansaray Yat. Holding
|0,31
|-3,13
|-11,43
|Kiler GMYO
|1,95
|-2,50
|11,43
|Klimasan Klima
|4,90
|4,03
|23,74
|Koç Holding
|17,28
|-0,75
|21,69
|Konfrut Gıda
|27,06
|0,00
|13,32
|Konya Çimento
|188,60
|1,95
|5,96
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,71
|-1,14
|-10,94
|Koza Altın
|56,15
|-4,02
|9,45
|Koza Madencilik
|7,11
|-3,92
|-1,52
|Körfez GMYO
|1,25
|3,31
|2,46
|Kristal Kola
|1,02
|0,00
|-2,86
|Kron Telekomünikasyon
|9,26
|2,09
|6,44
|Kuştur Kuşadası Turizm
|16,03
|-10,40
|0,19
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,36
|-1,45
|20,35
|Kütahya Porselen
|4,56
|2,01
|0,22
|Lider Faktoring
|2,35
|-1,26
|4,44
|Link Bilgisayar
|11,13
|19,94
|33,77
|Logo Yazılım
|31,50
|0,38
|16,06
|Lokman Hekim Sağlık
|4,85
|-3,00
|7,78
|Lüks Kadife
|5,24
|0,19
|8,04
|Makina Takım
|1,54
|0,65
|0,00
|Mardin Çimento
|3,50
|-1,41
|7,36
|Marka Yatırım Holding
|0,71
|1,43
|14,52
|Marmaris Altınyunus
|17,78
|1,60
|1,25
|Marshall
|25,90
|0,94
|2,70
|Martı GMYO
|0,70
|-2,78
|7,69
|Martı Otel
|0,62
|1,64
|6,90
|Mavi Giyim
|40,36
|3,12
|25,26
|Mazhar Zorlu Holding
|3,67
|0,00
|-3,67
|Mega Polietilen
|2,06
|0,00
|0,98
|Menderes Tekstil
|0,75
|0,00
|4,17
|Mensa
|0,32
|-3,03
|128,57
|Merit Turizm
|5,90
|0,00
|-1,50
|Merko Gıda
|1,67
|-1,76
|65,35
|Metal Gayrimenkul
|1,08
|12,50
|24,14
|Metemtur Otelcilik
|1,45
|3,57
|38,10
|Metro Holding
|0,81
|-1,22
|6,58
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,22
|-2,40
|10,91
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,41
|0,00
|19,49
|Migros Ticaret
|16,75
|0,84
|12,42
|Milpa
|1,56
|-0,64
|4,70
|Mistral GMYO
|1,50
|-1,96
|-1,96
|MLP Sağlık
|13,05
|2,27
|21,96
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,94
|-1,05
|-14,55
|Mondi Tire Kutsan
|2,00
|2,04
|7,53
|Net Holding
|1,83
|-0,54
|-6,63
|Netaş Telekom.
|7,80
|0,39
|20,74
|Niğbaş Niğde Beton
|5,00
|0,00
|25,00
|Nuh Çimento
|7,15
|1,13
|-7,62
|Nurol GMYO
|2,37
|-0,42
|12,86
|Odaş Elektrik
|1,91
|-0,52
|35,65
|Olmuksan-IP
|4,17
|19,83
|23,74
|Orge Enerji Elektrik
|3,50
|6,71
|12,18
|Orma Orman Mahsulleri
|1,15
|2,68
|-4,17
|Osmanlı Menkul
|1,58
|-3,07
|-8,14
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,23
|-0,81
|13,89
|Otokar
|108,40
|-0,55
|22,83
|Oyak Yat. Ort.
|1,26
|-0,79
|-22,70
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,04
|-0,95
|1,96
|Özak GMYO
|2,23
|1,36
|5,69
|Özbal Çelik Boru
|1,32
|0,76
|-4,35
|Özderici GMYO
|0,93
|-4,12
|-60,43
|Özerden Plastik
|3,21
|-0,31
|28,40
|Panora GMYO
|4,46
|4,94
|6,44
|Park Elek.Madencilik
|2,65
|3,52
|9,96
|Parsan
|11,18
|-5,17
|27,63
|Pegasus
|30,02
|1,01
|30,98
|Peker GMYO
|3,29
|-0,60
|-60,00
|Penguen Gıda
|1,62
|4,52
|50,00
|Pera GMYO
|0,61
|-3,17
|-20,78
|Pergamon Dış Ticaret
|9,43
|-1,87
|5,36
|Petkim
|5,79
|-2,36
|14,88
|Petrokent Turizm
|64,00
|-0,70
|-6,84
|Pınar Et ve Un
|5,65
|0,53
|10,35
|Pınar Su
|1,30
|-0,76
|4,00
|Pınar Süt
|6,69
|0,15
|1,06
|Plastikkart
|2,84
|-0,35
|5,19
|Polisan Holding
|6,68
|-1,91
|6,88
|Politeknik Metal
|36,40
|1,05
|1,11
|Prizma Press Matbaacılık
|1,66
|0,61
|7,10
|QNB Finans Fin. Kir.
|6,10
|-1,77
|-10,29
|QNB Finansbank
|8,28
|-2,59
|-8,10
|Ral Yatırım Holding
|2,54
|1,60
|38,04
|Ray Sigorta
|1,54
|0,65
|10,79
|Reysaş GMYO
|0,73
|1,39
|5,80
|Reysaş Lojistik
|0,75
|0,00
|1,35
|Rhea Girişim
|0,65
|-1,52
|-1,52
|Rodrigo Tekstil
|2,35
|2,17
|23,68
|Royal Halı
|1,36
|-2,16
|37,37
|RTA Laboratuvarları
|1,66
|0,61
|-4,60
|Sabancı Holding
|9,25
|0,22
|23,01
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,29
|0,44
|16,84
|Salix Yatırım Holding
|2,40
|-8,75
|-37,66
|Sanel Mühendislik
|2,55
|-1,92
|16,97
|Sanifoam Sünger
|1,59
|7,43
|27,20
|Sanko Pazarlama
|2,39
|1,27
|3,46
|Saray Matbaacılık
|1,04
|0,00
|4,00
|Sarkuysan
|3,43
|0,59
|0,59
|Sasa Polyester
|8,94
|1,59
|9,16
|Say Reklamcılık
|0,95
|2,15
|1,06
|Sekuro Plastik
|3,16
|1,61
|6,76
|Selçuk Ecza Deposu
|3,34
|-0,30
|19,71
|Selçuk Gıda
|1,21
|1,68
|-9,02
|Senkron Güvenlik
|2,98
|-14,86
|198,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,90
|0,00
|-2,56
|Servet GMYO
|4,22
|-1,40
|-10,21
|Seyitler Kimya
|3,67
|0,55
|-4,68
|Silverline Endüstri
|1,45
|2,11
|8,21
|Sinpaş GMYO
|0,38
|2,70
|2,70
|Soda Sanayii
|7,27
|-0,95
|2,39
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,70
|0,00
|6,35
|Söktaş
|1,24
|-0,80
|-2,36
|Sönmez Filament
|3,37
|2,74
|8,01
|Sönmez Pamuklu
|3,62
|3,43
|16,03
|Sumaş Suni Tahta
|6,60
|0,00
|-5,71
|Şeker Fin. Kir.
|3,25
|5,52
|15,25
|Şekerbank
|1,24
|2,48
|12,73
|Şişe Cam
|6,70
|6,52
|18,17
|Şok Marketler
|10,67
|-0,93
|-0,74
|T. Halk Bankası
|7,80
|0,39
|11,11
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|26,38
|-0,53
|-5,79
|T.S.K.B.
|0,86
|0,00
|6,17
|T.Tuborg
|9,08
|-1,30
|-3,71
|Taç Tarım Ürünleri
|3,76
|-1,05
|-25,69
|Tat Gıda
|4,45
|1,14
|16,49
|TAV Havalimanları
|27,36
|-0,87
|14,38
|Taze Kuru Gıda
|6,07
|1,17
|-10,74
|Tek-Art Turizm
|0,81
|-4,71
|-4,71
|Tekfen Holding
|24,30
|0,08
|17,28
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,28
|0,00
|10,44
|Temapol Polimer Plastik
|2,95
|-1,01
|-3,59
|TGS Dış Ticaret
|2,64
|5,60
|12,34
|Tofaş Oto. Fab.
|19,94
|0,66
|17,99
|Torunlar GMYO
|1,84
|3,37
|21,85
|Trabzon Liman
|9,14
|0,44
|8,94
|Trabzonspor Sportif
|1,25
|0,81
|-18,83
|Trakya Cam
|3,52
|2,33
|16,17
|Trend GMYO
|1,35
|-2,88
|6,30
|TSKB GMYO
|0,74
|1,37
|-9,76
|Tuğçelik
|2,34
|3,08
|9,86
|Tukaş
|2,90
|9,43
|74,70
|Turcas Petrol
|1,53
|2,00
|8,51
|Turkcell
|14,67
|-1,01
|20,54
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,06
|2,85
|12,44
|Tüpraş
|137,00
|0,74
|17,40
|Türk Hava Yolları
|15,81
|4,01
|-1,86
|Türk Prysmian Kablo
|1,95
|-2,01
|10,80
|Türk Telekom
|4,93
|3,57
|26,41
|Türk Traktör
|38,68
|4,20
|10,83
|Türker Proje Gayrimenkul
|31,42
|-1,81
|-2,24
|Ufuk Yatırım
|1,18
|0,00
|3,51
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,21
|1,68
|6,14
|Ulusoy Elektrik
|16,72
|0,42
|4,76
|Ulusoy Un Sanayi
|2,29
|0,00
|10,10
|Umpaş Holding
|0,44
|-2,22
|-20,00
|Uşak Seramik
|1,04
|-1,89
|-6,31
|Utopya Turizm
|4,34
|-2,69
|5,85
|Uzertaş Boya
|0,89
|-3,26
|48,33
|Ülker Bisküvi
|18,48
|3,12
|25,97
|Ünye Çimento
|3,66
|0,83
|5,48
|Vakıf Fin. Kir.
|1,70
|-2,30
|-4,49
|Vakıf GMYO
|2,08
|-0,48
|4,52
|Vakıf Yat. Ort.
|1,22
|3,39
|-19,74
|Vakıflar Bankası
|4,73
|0,00
|21,28
|Vakko Tekstil
|3,10
|3,68
|13,14
|Vanet Gıda
|1,64
|-3,53
|26,15
|Verusa Holding
|16,39
|2,12
|-1,27
|Verusaturk Girisim
|3,12
|-0,32
|-5,74
|Vestel
|6,75
|2,90
|21,62
|Vestel Beyaz Eşya
|13,22
|4,09
|9,98
|Viking Kağıt
|1,14
|-0,87
|3,64
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,66
|-1,78
|-3,49
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,94
|-2,02
|21,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,79
|0,00
|0,00
|Yataş
|5,05
|-1,56
|12,98
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,93
|3,33
|-1,06
|Yeni Gimat GMYO
|8,84
|-0,56
|10,09
|Yeşil GMYO
|0,29
|0,00
|7,41
|Yeşil Yapı
|0,27
|-3,57
|3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|10,18
|1,60
|5,71
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.100,40
|-4,09
|-4,48
|Yonga Mobilya
|6,67
|-0,45
|1,06
|Yünsa
|5,16
|3,20
|18,35
|Zorlu Enerji
|1,38
|2,99
|12,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA