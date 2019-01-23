Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|45.899,90
|0,00
|İş Bankası (B)
|2.950,00
|-1,66
|-3,60
|İş Bankası (C)
|5,49
|3,00
|21,19
|İş Bankası (Kur.)
|50.050,00
|0,00
|2,98
|İş Fin.Kir.
|5,01
|1,42
|8,21
|İş Girişim
|2,20
|19,57
|7,84
|İş GMYO
|1,03
|0,98
|-4,63
|İş Y. Men. Değ.
|2,44
|-0,81
|18,45
|İş Yat. Ort.
|0,95
|1,06
|4,40
|İşbir Holding
|145,00
|0,00
|5,07
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,70
|-1,41
|-16,67
|İttifak Holding
|3,34
|5,03
|7,74
|İz Hayvancılık Tarım
|3,04
|1,00
|-53,87
|İzmir Demir Çelik
|1,82
|-0,55
|9,64
|İzmir Fırça
|1,89
|0,00
|-8,70
|İzocam
|21,78
|0,83
|1,68
|Jantsa Jant Sanayi
|29,68
|0,20
|6,76
|Kafein Yazılım
|7,04
|1,44
|1,15
|Kapital Yat. Holding
|2,60
|0,00
|-9,41
|Kaplamin
|3,48
|-0,85
|-3,33
|Kardemir (A)
|1,99
|0,00
|9,34
|Kardemir (B)
|1,99
|0,51
|8,74
|Kardemir (D)
|2,46
|1,23
|12,84
|Karel Elektronik
|4,85
|-0,82
|16,31
|Karsan Otomotiv
|1,46
|-1,35
|14,06
|Karsu Tekstil
|1,24
|5,98
|-0,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,50
|4,17
|-5,41
|Kartonsan
|350,10
|0,17
|7,29
|Katmerciler Ekipman
|5,99
|0,00
|2,04
|Kent Gıda
|122,00
|1,75
|2,52
|Kerevitaş Gıda
|1,84
|3,37
|2,22
|Kervansaray Yat. Holding
|0,33
|-5,71
|-5,71
|Kiler GMYO
|1,92
|3,78
|9,71
|Klimasan Klima
|4,14
|0,49
|4,55
|Koç Holding
|16,45
|1,61
|15,85
|Konfrut Gıda
|24,60
|0,90
|3,02
|Konya Çimento
|180,10
|0,90
|1,18
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,13
|0,88
|-6,65
|Koza Altın
|55,75
|-1,15
|8,67
|Koza Madencilik
|7,32
|-0,95
|1,39
|Körfez GMYO
|1,17
|-1,68
|-4,10
|Kristal Kola
|1,04
|0,97
|-0,95
|Kron Telekomünikasyon
|8,52
|0,83
|-2,07
|Kuştur Kuşadası Turizm
|17,93
|19,53
|12,06
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,28
|0,79
|13,27
|Kütahya Porselen
|4,38
|0,23
|-3,74
|Lider Faktoring
|2,50
|3,73
|11,11
|Link Bilgisayar
|9,05
|2,96
|8,77
|Logo Yazılım
|30,32
|2,78
|11,72
|Lokman Hekim Sağlık
|4,72
|1,94
|4,89
|Lüks Kadife
|5,19
|-1,89
|7,01
|Makina Takım
|1,52
|-1,94
|-1,30
|Mardin Çimento
|3,47
|0,00
|6,44
|Marka Yatırım Holding
|0,65
|0,00
|4,84
|Marmaris Altınyunus
|17,58
|-0,57
|0,11
|Marshall
|25,40
|1,11
|0,71
|Martı GMYO
|0,66
|0,00
|1,54
|Martı Otel
|0,59
|1,72
|1,72
|Mavi Giyim
|34,60
|5,62
|7,39
|Mazhar Zorlu Holding
|3,75
|1,35
|-1,57
|Mega Polietilen
|2,14
|-2,28
|4,90
|Menderes Tekstil
|0,79
|3,95
|9,72
|Mensa
|0,36
|0,00
|157,14
|Merit Turizm
|6,09
|-0,16
|1,67
|Merko Gıda
|1,55
|1,97
|53,47
|Metal Gayrimenkul
|1,07
|0,00
|22,99
|Metemtur Otelcilik
|1,29
|4,03
|22,86
|Metro Holding
|0,76
|-1,30
|0,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,16
|0,00
|5,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,27
|1,60
|7,63
|Migros Ticaret
|15,48
|0,39
|3,89
|Milpa
|1,58
|-2,47
|6,04
|Mistral GMYO
|1,56
|-1,89
|1,96
|MLP Sağlık
|11,10
|0,45
|3,74
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,95
|-2,06
|-13,64
|Mondi Tire Kutsan
|1,94
|0,52
|4,30
|Net Holding
|1,86
|0,54
|-5,10
|Netaş Telekom.
|6,98
|0,29
|8,05
|Niğbaş Niğde Beton
|5,00
|-20,00
|25,00
|Nuh Çimento
|7,26
|0,83
|-6,20
|Nurol GMYO
|2,27
|0,44
|8,10
|Odaş Elektrik
|1,85
|-5,61
|31,39
|Olmuksan-IP
|3,49
|2,65
|3,56
|Orge Enerji Elektrik
|3,24
|-1,52
|3,85
|Orma Orman Mahsulleri
|1,13
|-0,88
|-5,83
|Osmanlı Menkul
|1,66
|0,61
|-3,49
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,08
|0,93
|0,00
|Otokar
|100,50
|-0,79
|13,88
|Oyak Yat. Ort.
|1,24
|1,64
|-23,93
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,06
|0,95
|3,92
|Özak GMYO
|2,15
|1,42
|1,90
|Özbal Çelik Boru
|1,39
|2,21
|0,72
|Özderici GMYO
|0,83
|-3,49
|-64,68
|Özerden Plastik
|2,92
|-1,02
|16,80
|Panora GMYO
|4,18
|-1,42
|-0,24
|Park Elek.Madencilik
|2,53
|0,40
|4,98
|Parsan
|8,98
|5,15
|2,51
|Pegasus
|28,20
|8,88
|23,04
|Peker GMYO
|3,34
|-5,92
|-59,39
|Penguen Gıda
|1,43
|-0,69
|32,41
|Pera GMYO
|0,61
|-1,61
|-20,78
|Pergamon Dış Ticaret
|9,07
|0,78
|1,34
|Petkim
|5,60
|-0,36
|11,11
|Petrokent Turizm
|66,00
|-0,53
|-3,93
|Pınar Et ve Un
|5,43
|1,69
|6,05
|Pınar Su
|1,27
|0,79
|1,60
|Pınar Süt
|6,24
|0,81
|-5,74
|Plastikkart
|2,94
|-0,34
|8,89
|Polisan Holding
|7,62
|1,60
|21,92
|Politeknik Metal
|35,42
|-0,23
|-1,61
|Prizma Press Matbaacılık
|1,60
|0,63
|3,23
|QNB Finans Fin. Kir.
|6,25
|-3,70
|-8,09
|QNB Finansbank
|8,85
|-0,90
|-1,78
|Ral Yatırım Holding
|1,94
|-0,51
|5,43
|Ray Sigorta
|1,60
|0,63
|15,11
|Reysaş GMYO
|0,73
|1,39
|5,80
|Reysaş Lojistik
|0,76
|-2,56
|2,70
|Rhea Girişim
|0,61
|0,00
|-7,58
|Rodrigo Tekstil
|2,13
|-0,47
|12,11
|Royal Halı
|1,38
|2,99
|39,39
|RTA Laboratuvarları
|1,67
|1,21
|-4,02
|Sabancı Holding
|8,25
|-0,84
|9,71
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,25
|0,00
|14,80
|Salix Yatırım Holding
|3,20
|-5,88
|-16,88
|Sanel Mühendislik
|2,51
|0,40
|15,14
|Sanifoam Sünger
|1,39
|0,00
|11,20
|Sanko Pazarlama
|2,37
|4,41
|2,60
|Saray Matbaacılık
|1,00
|-1,96
|0,00
|Sarkuysan
|3,40
|0,00
|-0,29
|Sasa Polyester
|8,52
|-1,62
|4,03
|Say Reklamcılık
|0,96
|0,00
|2,13
|Sekuro Plastik
|2,96
|-1,00
|0,00
|Selçuk Ecza Deposu
|3,26
|1,87
|16,85
|Selçuk Gıda
|1,22
|-0,81
|-8,27
|Senkron Güvenlik
|4,07
|-3,10
|307,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,90
|1,06
|-2,56
|Servet GMYO
|4,08
|3,03
|-13,19
|Seyitler Kimya
|3,79
|1,07
|-1,56
|Silverline Endüstri
|1,38
|0,00
|2,99
|Sinpaş GMYO
|0,36
|0,00
|-2,70
|Soda Sanayii
|7,22
|-1,63
|1,69
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,88
|10,97
|9,21
|Söktaş
|1,26
|2,44
|-0,79
|Sönmez Filament
|3,25
|-0,31
|4,17
|Sönmez Pamuklu
|3,34
|0,30
|7,05
|Sumaş Suni Tahta
|6,79
|0,00
|-3,00
|Şeker Fin. Kir.
|2,85
|2,15
|1,06
|Şekerbank
|1,18
|0,85
|7,27
|Şişe Cam
|5,59
|-1,93
|-1,41
|Şok Marketler
|10,46
|-0,57
|-2,70
|T. Halk Bankası
|8,15
|1,88
|16,10
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|26,46
|-1,56
|-5,50
|T.S.K.B.
|0,81
|0,00
|0,00
|T.Tuborg
|9,04
|-1,09
|-4,14
|Taç Tarım Ürünleri
|3,72
|0,00
|-26,48
|Tat Gıda
|4,21
|-0,47
|10,21
|TAV Havalimanları
|25,60
|0,39
|7,02
|Taze Kuru Gıda
|6,44
|-0,31
|-5,29
|Tek-Art Turizm
|0,81
|0,00
|-4,71
|Tekfen Holding
|23,50
|-1,67
|13,42
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,29
|4,44
|10,77
|Temapol Polimer Plastik
|2,90
|0,00
|-5,23
|TGS Dış Ticaret
|2,27
|1,79
|-3,40
|Tofaş Oto. Fab.
|18,15
|1,57
|7,40
|Torunlar GMYO
|1,74
|-0,57
|15,23
|Trabzon Liman
|8,86
|0,68
|5,60
|Trabzonspor Sportif
|1,49
|0,00
|-3,25
|Trakya Cam
|3,31
|2,16
|9,24
|Trend GMYO
|1,32
|-1,49
|3,94
|TSKB GMYO
|0,73
|0,00
|-10,98
|Tuğçelik
|2,27
|2,25
|6,57
|Tukaş
|2,48
|11,71
|49,40
|Turcas Petrol
|1,48
|0,68
|4,96
|Turkcell
|14,50
|-0,14
|19,15
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,81
|2,34
|6,89
|Tüpraş
|134,90
|2,43
|15,60
|Türk Hava Yolları
|14,69
|2,01
|-8,81
|Türk Prysmian Kablo
|1,91
|1,06
|8,52
|Türk Telekom
|4,29
|1,66
|10,00
|Türk Traktör
|36,70
|2,97
|5,16
|Türker Proje Gayrimenkul
|33,94
|3,86
|5,60
|Ufuk Yatırım
|1,18
|0,00
|3,51
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,18
|0,00
|3,51
|Ulusoy Elektrik
|16,84
|-0,12
|5,51
|Ulusoy Un Sanayi
|2,33
|4,95
|12,02
|Umpaş Holding
|0,42
|-4,55
|-23,64
|Uşak Seramik
|0,97
|1,04
|-12,61
|Utopya Turizm
|4,53
|-2,16
|10,49
|Uzertaş Boya
|1,27
|16,51
|111,67
|Ülker Bisküvi
|16,92
|5,35
|15,34
|Ünye Çimento
|3,49
|0,58
|0,58
|Vakıf Fin. Kir.
|1,67
|-0,60
|-6,18
|Vakıf GMYO
|2,24
|-5,08
|12,56
|Vakıf Yat. Ort.
|1,22
|0,83
|-19,74
|Vakıflar Bankası
|4,50
|0,90
|15,38
|Vakko Tekstil
|2,98
|3,11
|8,76
|Vanet Gıda
|1,51
|-0,66
|16,15
|Verusa Holding
|15,12
|-0,40
|-8,92
|Verusaturk Girisim
|3,05
|-0,33
|-7,85
|Vestel
|6,23
|3,49
|12,25
|Vestel Beyaz Eşya
|11,89
|0,68
|-1,08
|Viking Kağıt
|1,09
|0,00
|-0,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,70
|6,92
|-1,16
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,96
|3,70
|22,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,90
|1,75
|3,94
|Yataş
|4,82
|1,69
|7,83
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,89
|0,00
|-5,32
|Yeni Gimat GMYO
|8,40
|1,20
|4,61
|Yeşil GMYO
|0,27
|-3,57
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,28
|0,00
|7,69
|Yeşil Yatırım Holding
|9,94
|-0,30
|3,22
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.374,10
|5,62
|7,96
|Yonga Mobilya
|6,54
|0,62
|-0,91
|Yünsa
|4,70
|-1,26
|7,80
|Zorlu Enerji
|1,29
|1,57
|4,88
(Son)
Kaynak: AA