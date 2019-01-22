Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|45.899,90
|0,00
|İş Bankası (B)
|2.999,90
|0,00
|-1,97
|İş Bankası (C)
|5,33
|4,51
|17,66
|İş Bankası (Kur.)
|50.050,00
|2,98
|İş Fin.Kir.
|4,94
|0,82
|6,70
|İş Girişim
|1,84
|-0,54
|-9,80
|İş GMYO
|1,02
|0,99
|-5,56
|İş Y. Men. Değ.
|2,46
|-0,40
|19,42
|İş Yat. Ort.
|0,94
|-1,05
|3,30
|İşbir Holding
|145,00
|-0,68
|5,07
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,71
|0,00
|-15,48
|İttifak Holding
|3,18
|4,26
|2,58
|İz Hayvancılık Tarım
|3,01
|-0,99
|-54,32
|İzmir Demir Çelik
|1,83
|0,00
|10,24
|İzmir Fırça
|1,89
|0,00
|-8,70
|İzocam
|21,60
|-0,18
|0,84
|Jantsa Jant Sanayi
|29,62
|0,20
|6,55
|Kafein Yazılım
|6,94
|0,00
|-0,29
|Kapital Yat. Holding
|2,60
|0,00
|-9,41
|Kaplamin
|3,51
|-1,68
|-2,50
|Kardemir (A)
|1,99
|1,02
|9,34
|Kardemir (B)
|1,98
|0,00
|8,20
|Kardemir (D)
|2,43
|1,67
|11,47
|Karel Elektronik
|4,89
|2,95
|17,27
|Karsan Otomotiv
|1,48
|2,07
|15,62
|Karsu Tekstil
|1,17
|0,86
|-6,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,36
|0,30
|-9,19
|Kartonsan
|349,50
|-0,17
|7,11
|Katmerciler Ekipman
|5,99
|0,67
|2,04
|Kent Gıda
|119,90
|0,00
|0,76
|Kerevitaş Gıda
|1,78
|-0,56
|-1,11
|Kervansaray Yat. Holding
|0,35
|-2,78
|0,00
|Kiler GMYO
|1,85
|0,00
|5,71
|Klimasan Klima
|4,12
|-1,44
|4,04
|Koç Holding
|16,19
|2,60
|14,01
|Konfrut Gıda
|24,38
|1,58
|2,09
|Konya Çimento
|178,50
|0,51
|0,28
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,05
|-0,22
|-7,46
|Koza Altın
|56,40
|3,58
|9,94
|Koza Madencilik
|7,39
|1,51
|2,35
|Körfez GMYO
|1,19
|0,00
|-2,46
|Kristal Kola
|1,03
|0,98
|-1,90
|Kron Telekomünikasyon
|8,45
|0,24
|-2,87
|Kuştur Kuşadası Turizm
|15,00
|-4,21
|-6,25
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,27
|0,79
|12,39
|Kütahya Porselen
|4,37
|0,00
|-3,96
|Lider Faktoring
|2,41
|6,17
|7,11
|Link Bilgisayar
|8,79
|0,69
|5,65
|Logo Yazılım
|29,50
|-1,67
|8,70
|Lokman Hekim Sağlık
|4,63
|1,76
|2,89
|Lüks Kadife
|5,29
|-0,56
|9,07
|Makina Takım
|1,55
|3,33
|0,65
|Mardin Çimento
|3,47
|-1,70
|6,44
|Marka Yatırım Holding
|0,65
|0,00
|4,84
|Marmaris Altınyunus
|17,68
|0,45
|0,68
|Marshall
|25,12
|0,24
|-0,40
|Martı GMYO
|0,66
|1,54
|1,54
|Martı Otel
|0,58
|0,00
|0,00
|Mavi Giyim
|32,76
|2,37
|1,68
|Mazhar Zorlu Holding
|3,70
|0,00
|-2,89
|Mega Polietilen
|2,19
|-0,45
|7,35
|Menderes Tekstil
|0,76
|0,00
|5,56
|Mensa
|0,36
|-10,00
|157,14
|Merit Turizm
|6,10
|1,67
|1,84
|Merko Gıda
|1,52
|0,66
|50,50
|Metal Gayrimenkul
|1,07
|0,00
|22,99
|Metemtur Otelcilik
|1,24
|2,48
|18,10
|Metro Holding
|0,77
|2,67
|1,32
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,16
|1,75
|5,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,25
|0,81
|5,93
|Migros Ticaret
|15,42
|3,28
|3,49
|Milpa
|1,62
|-0,61
|8,72
|Mistral GMYO
|1,59
|-0,63
|3,92
|MLP Sağlık
|11,05
|4,74
|3,27
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,97
|-1,02
|-11,82
|Mondi Tire Kutsan
|1,93
|0,52
|3,76
|Net Holding
|1,85
|0,00
|-5,61
|Netaş Telekom.
|6,96
|0,58
|7,74
|Niğbaş Niğde Beton
|6,25
|-10,71
|56,25
|Nuh Çimento
|7,20
|-2,17
|-6,98
|Nurol GMYO
|2,26
|0,89
|7,62
|Odaş Elektrik
|1,96
|-0,51
|39,20
|Olmuksan-IP
|3,40
|-0,29
|0,89
|Orge Enerji Elektrik
|3,29
|-0,60
|5,45
|Orma Orman Mahsulleri
|1,14
|0,00
|-5,00
|Osmanlı Menkul
|1,65
|2,48
|-4,07
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,07
|0,94
|-0,93
|Otokar
|101,30
|-0,69
|14,79
|Oyak Yat. Ort.
|1,22
|0,00
|-25,15
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,05
|1,94
|2,94
|Özak GMYO
|2,12
|0,95
|0,47
|Özbal Çelik Boru
|1,36
|3,03
|-1,45
|Özderici GMYO
|0,86
|13,16
|-63,40
|Özerden Plastik
|2,95
|-1,34
|18,00
|Panora GMYO
|4,24
|0,95
|1,19
|Park Elek.Madencilik
|2,52
|1,61
|4,56
|Parsan
|8,54
|4,91
|-2,51
|Pegasus
|25,90
|5,28
|13,00
|Peker GMYO
|3,55
|10,94
|-56,84
|Penguen Gıda
|1,44
|0,70
|33,33
|Pera GMYO
|0,62
|-1,59
|-19,48
|Pergamon Dış Ticaret
|9,00
|1,58
|0,56
|Petkim
|5,62
|3,12
|11,51
|Petrokent Turizm
|66,35
|0,15
|-3,42
|Pınar Et ve Un
|5,34
|1,14
|4,30
|Pınar Su
|1,26
|0,00
|0,80
|Pınar Süt
|6,19
|0,16
|-6,50
|Plastikkart
|2,95
|0,68
|9,26
|Polisan Holding
|7,50
|1,35
|20,00
|Politeknik Metal
|35,50
|0,23
|-1,39
|Prizma Press Matbaacılık
|1,59
|1,27
|2,58
|QNB Finans Fin. Kir.
|6,49
|-0,61
|-4,56
|QNB Finansbank
|8,93
|-0,78
|-0,89
|Ral Yatırım Holding
|1,95
|2,63
|5,98
|Ray Sigorta
|1,59
|3,25
|14,39
|Reysaş GMYO
|0,72
|-1,37
|4,35
|Reysaş Lojistik
|0,78
|-7,14
|5,41
|Rhea Girişim
|0,61
|0,00
|-7,58
|Rodrigo Tekstil
|2,14
|-0,93
|12,63
|Royal Halı
|1,34
|-0,74
|35,35
|RTA Laboratuvarları
|1,65
|-0,60
|-5,17
|Sabancı Holding
|8,32
|0,48
|10,64
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,25
|0,45
|14,80
|Salix Yatırım Holding
|3,40
|-3,95
|-11,69
|Sanel Mühendislik
|2,50
|0,40
|14,68
|Sanifoam Sünger
|1,39
|1,46
|11,20
|Sanko Pazarlama
|2,27
|-0,44
|-1,73
|Saray Matbaacılık
|1,02
|0,99
|2,00
|Sarkuysan
|3,40
|0,00
|-0,29
|Sasa Polyester
|8,66
|2,97
|5,74
|Say Reklamcılık
|0,96
|0,00
|2,13
|Sekuro Plastik
|2,99
|-1,32
|1,01
|Selçuk Ecza Deposu
|3,20
|0,63
|14,70
|Selçuk Gıda
|1,23
|2,50
|-7,52
|Senkron Güvenlik
|4,20
|17,32
|320,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,88
|-4,08
|-3,59
|Servet GMYO
|3,96
|-1,00
|-15,74
|Seyitler Kimya
|3,75
|0,81
|-2,60
|Silverline Endüstri
|1,38
|2,22
|2,99
|Sinpaş GMYO
|0,36
|0,00
|-2,70
|Soda Sanayii
|7,34
|1,94
|3,38
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,20
|-1,59
|-1,59
|Söktaş
|1,23
|0,82
|-3,15
|Sönmez Filament
|3,26
|0,31
|4,49
|Sönmez Pamuklu
|3,33
|2,78
|6,73
|Sumaş Suni Tahta
|6,79
|0,00
|-3,00
|Şeker Fin. Kir.
|2,79
|0,00
|-1,06
|Şekerbank
|1,17
|0,00
|6,36
|Şişe Cam
|5,70
|-1,72
|0,53
|Şok Marketler
|10,52
|0,77
|-2,14
|T. Halk Bankası
|8,00
|2,56
|13,96
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|26,88
|-0,59
|-4,00
|T.S.K.B.
|0,81
|3,85
|0,00
|T.Tuborg
|9,14
|0,44
|-3,08
|Taç Tarım Ürünleri
|3,72
|-2,36
|-26,48
|Tat Gıda
|4,23
|0,00
|10,73
|TAV Havalimanları
|25,50
|0,95
|6,61
|Taze Kuru Gıda
|6,46
|-0,62
|-5,00
|Tek-Art Turizm
|0,81
|0,00
|-4,71
|Tekfen Holding
|23,90
|4,55
|15,35
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,15
|0,64
|6,06
|Temapol Polimer Plastik
|2,90
|0,35
|-5,23
|TGS Dış Ticaret
|2,23
|0,45
|-5,11
|Tofaş Oto. Fab.
|17,87
|-0,28
|5,74
|Torunlar GMYO
|1,75
|-0,57
|15,89
|Trabzon Liman
|8,80
|0,34
|4,89
|Trabzonspor Sportif
|1,49
|0,00
|-3,25
|Trakya Cam
|3,24
|0,31
|6,93
|Trend GMYO
|1,34
|3,08
|5,51
|TSKB GMYO
|0,73
|1,39
|-10,98
|Tuğçelik
|2,22
|1,83
|4,23
|Tukaş
|2,22
|3,74
|33,73
|Turcas Petrol
|1,47
|0,68
|4,26
|Turkcell
|14,52
|2,61
|19,31
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,70
|0,21
|4,44
|Tüpraş
|131,70
|1,93
|12,85
|Türk Hava Yolları
|14,40
|-0,96
|-10,61
|Türk Prysmian Kablo
|1,89
|1,07
|7,39
|Türk Telekom
|4,22
|2,93
|8,21
|Türk Traktör
|35,64
|0,39
|2,12
|Türker Proje Gayrimenkul
|32,68
|-0,06
|1,68
|Ufuk Yatırım
|1,18
|0,00
|3,51
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,18
|0,00
|3,51
|Ulusoy Elektrik
|16,86
|0,24
|5,64
|Ulusoy Un Sanayi
|2,22
|0,91
|6,73
|Umpaş Holding
|0,44
|7,32
|-20,00
|Uşak Seramik
|0,96
|0,00
|-13,51
|Utopya Turizm
|4,63
|0,65
|12,93
|Uzertaş Boya
|1,09
|19,78
|81,67
|Ülker Bisküvi
|16,06
|1,32
|9,48
|Ünye Çimento
|3,47
|-0,57
|0,00
|Vakıf Fin. Kir.
|1,68
|0,00
|-5,62
|Vakıf GMYO
|2,36
|5,36
|18,59
|Vakıf Yat. Ort.
|1,21
|-0,82
|-20,39
|Vakıflar Bankası
|4,46
|5,19
|14,36
|Vakko Tekstil
|2,89
|1,05
|5,47
|Vanet Gıda
|1,52
|-0,65
|16,92
|Verusa Holding
|15,18
|-5,48
|-8,55
|Verusaturk Girisim
|3,06
|-0,97
|-7,55
|Vestel
|6,02
|1,86
|8,47
|Vestel Beyaz Eşya
|11,81
|0,08
|-1,75
|Viking Kağıt
|1,09
|0,93
|-0,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,59
|0,00
|-7,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,89
|6,78
|18,12
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,85
|2,52
|2,15
|Yataş
|4,74
|3,95
|6,04
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,89
|0,00
|-5,32
|Yeni Gimat GMYO
|8,30
|-2,01
|3,36
|Yeşil GMYO
|0,28
|0,00
|3,70
|Yeşil Yapı
|0,28
|0,00
|7,69
|Yeşil Yatırım Holding
|9,97
|0,20
|3,53
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.247,70
|-0,01
|2,21
|Yonga Mobilya
|6,50
|0,00
|-1,52
|Yünsa
|4,76
|2,81
|9,17
|Zorlu Enerji
|1,27
|0,00
|3,25
(Son)
Kaynak: AA