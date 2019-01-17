Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|45.899,90
|0,00
|İş Bankası (B)
|2.899,90
|0,73
|-5,24
|İş Bankası (C)
|5,04
|4,78
|11,26
|İş Bankası (Kur.)
|51.000,00
|2,00
|4,93
|İş Fin.Kir.
|4,73
|1,94
|2,16
|İş Girişim
|1,87
|1,63
|-8,33
|İş GMYO
|1,02
|2,00
|-5,56
|İş Y. Men. Değ.
|2,33
|-0,43
|13,11
|İş Yat. Ort.
|0,95
|0,00
|4,40
|İşbir Holding
|140,00
|0,00
|1,45
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,70
|-4,11
|-16,67
|İttifak Holding
|3,08
|1,32
|-0,65
|İz Hayvancılık Tarım
|3,02
|-4,13
|-54,17
|İzmir Demir Çelik
|1,78
|-1,11
|7,23
|İzmir Fırça
|1,76
|-1,68
|-14,98
|İzocam
|21,40
|-1,92
|-0,09
|Jantsa Jant Sanayi
|29,12
|2,39
|4,75
|Kafein Yazılım
|6,74
|-4,94
|-3,16
|Kapital Yat. Holding
|2,60
|3,59
|-9,41
|Kaplamin
|3,45
|1,17
|-4,17
|Kardemir (A)
|1,90
|0,53
|4,40
|Kardemir (B)
|1,91
|1,06
|4,37
|Kardemir (D)
|2,23
|1,83
|2,29
|Karel Elektronik
|4,68
|-0,85
|12,23
|Karsan Otomotiv
|1,56
|2,63
|21,88
|Karsu Tekstil
|1,13
|0,00
|-9,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,44
|-1,71
|-7,03
|Kartonsan
|349,60
|2,01
|7,14
|Katmerciler Ekipman
|5,83
|3,55
|-0,68
|Kent Gıda
|118,90
|0,25
|-0,08
|Kerevitaş Gıda
|1,78
|1,71
|-1,11
|Kervansaray Yat. Holding
|0,30
|0,00
|-14,29
|Kiler GMYO
|1,81
|0,56
|3,43
|Klimasan Klima
|4,18
|-0,48
|5,56
|Koç Holding
|15,62
|1,49
|10,00
|Konfrut Gıda
|23,92
|0,17
|0,17
|Konya Çimento
|180,00
|0,61
|1,12
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,78
|-1,57
|-10,22
|Koza Altın
|55,20
|-1,16
|7,60
|Koza Madencilik
|7,49
|-2,98
|3,74
|Körfez GMYO
|1,18
|-0,84
|-3,28
|Kristal Kola
|1,02
|0,99
|-2,86
|Kron Telekomünikasyon
|8,55
|0,47
|-1,72
|Kuştur Kuşadası Turizm
|15,70
|-0,25
|-1,88
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,25
|-3,10
|10,62
|Kütahya Porselen
|4,35
|0,00
|-4,40
|Lider Faktoring
|2,27
|1,34
|0,89
|Link Bilgisayar
|8,52
|-1,16
|2,40
|Logo Yazılım
|30,62
|0,46
|12,82
|Lokman Hekim Sağlık
|4,53
|-0,44
|0,67
|Lüks Kadife
|5,16
|6,17
|6,39
|Makina Takım
|1,47
|-0,68
|-4,55
|Mardin Çimento
|3,40
|0,00
|4,29
|Marka Yatırım Holding
|0,64
|0,00
|3,23
|Marmaris Altınyunus
|17,56
|0,52
|0,00
|Marshall
|24,78
|1,47
|-1,74
|Martı GMYO
|0,63
|1,61
|-3,08
|Martı Otel
|0,56
|0,00
|-3,45
|Mavi Giyim
|30,10
|0,33
|-6,58
|Mazhar Zorlu Holding
|3,71
|-1,59
|-2,62
|Mega Polietilen
|2,07
|2,99
|1,47
|Menderes Tekstil
|0,75
|-1,32
|4,17
|Mensa
|0,36
|20,00
|157,14
|Merit Turizm
|5,90
|1,72
|-1,50
|Merko Gıda
|1,38
|-6,76
|36,63
|Metal Gayrimenkul
|1,08
|3,85
|24,14
|Metemtur Otelcilik
|1,06
|1,92
|0,95
|Metro Holding
|0,75
|1,35
|-1,32
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,18
|8,26
|7,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,23
|3,36
|4,24
|Migros Ticaret
|14,60
|0,55
|-2,01
|Milpa
|1,62
|3,18
|8,72
|Mistral GMYO
|1,61
|0,00
|5,23
|MLP Sağlık
|10,30
|6,19
|-3,74
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,98
|0,00
|-10,91
|Mondi Tire Kutsan
|1,86
|1,09
|0,00
|Net Holding
|1,78
|0,56
|-9,18
|Netaş Telekom.
|7,01
|1,01
|8,51
|Niğbaş Niğde Beton
|5,59
|19,96
|39,75
|Nuh Çimento
|7,48
|-0,27
|-3,36
|Nurol GMYO
|2,18
|0,93
|3,81
|Odaş Elektrik
|1,88
|-1,57
|33,52
|Olmuksan-IP
|3,40
|-0,58
|0,89
|Orge Enerji Elektrik
|3,29
|0,92
|5,45
|Orma Orman Mahsulleri
|1,06
|0,95
|-11,67
|Osmanlı Menkul
|1,53
|-1,29
|-11,05
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,06
|0,00
|-1,85
|Otokar
|100,10
|-1,38
|13,43
|Oyak Yat. Ort.
|1,21
|1,68
|-25,77
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,02
|0,99
|0,00
|Özak GMYO
|2,09
|-1,42
|-0,95
|Özbal Çelik Boru
|1,08
|-3,57
|-21,74
|Özderici GMYO
|0,98
|-4,85
|-58,30
|Özerden Plastik
|2,69
|4,26
|7,60
|Panora GMYO
|4,15
|0,24
|-0,95
|Park Elek.Madencilik
|2,48
|1,64
|2,90
|Parsan
|8,12
|-0,61
|-7,31
|Pegasus
|23,78
|2,15
|3,75
|Peker GMYO
|3,04
|1,33
|-63,04
|Penguen Gıda
|1,41
|-2,08
|30,56
|Pera GMYO
|0,63
|-1,56
|-18,18
|Pergamon Dış Ticaret
|8,86
|1,03
|-1,01
|Petkim
|5,23
|-0,19
|3,77
|Petrokent Turizm
|66,00
|1,46
|-3,93
|Pınar Et ve Un
|5,17
|1,57
|0,98
|Pınar Su
|1,25
|0,00
|0,00
|Pınar Süt
|6,12
|0,33
|-7,55
|Plastikkart
|2,83
|2,17
|4,81
|Polisan Holding
|7,22
|1,26
|15,52
|Politeknik Metal
|35,20
|0,80
|-2,22
|Prizma Press Matbaacılık
|1,58
|-0,63
|1,94
|QNB Finans Fin. Kir.
|6,90
|-0,58
|1,47
|QNB Finansbank
|8,91
|2,77
|-1,11
|Ral Yatırım Holding
|1,81
|-3,21
|-1,63
|Ray Sigorta
|1,48
|5,71
|6,47
|Reysaş GMYO
|0,68
|0,00
|-1,45
|Reysaş Lojistik
|0,71
|-1,39
|-4,05
|Rhea Girişim
|0,60
|0,00
|-9,09
|Rodrigo Tekstil
|2,19
|2,34
|15,26
|Royal Halı
|1,38
|-3,50
|39,39
|RTA Laboratuvarları
|1,68
|-1,18
|-3,45
|Sabancı Holding
|8,46
|2,05
|12,50
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,25
|2,27
|14,80
|Salix Yatırım Holding
|3,73
|0,00
|-3,12
|Sanel Mühendislik
|2,50
|-1,19
|14,68
|Sanifoam Sünger
|1,33
|0,76
|6,40
|Sanko Pazarlama
|2,23
|-0,89
|-3,46
|Saray Matbaacılık
|0,99
|1,02
|-1,00
|Sarkuysan
|3,39
|1,19
|-0,59
|Sasa Polyester
|8,22
|-0,96
|0,37
|Say Reklamcılık
|0,95
|5,56
|1,06
|Sekuro Plastik
|2,88
|-0,35
|-2,70
|Selçuk Ecza Deposu
|3,15
|-2,17
|12,90
|Selçuk Gıda
|1,24
|-3,13
|-6,77
|Senkron Güvenlik
|3,56
|4,71
|256,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,92
|0,00
|-1,54
|Servet GMYO
|3,53
|-1,94
|-24,89
|Seyitler Kimya
|3,69
|-0,54
|-4,16
|Silverline Endüstri
|1,33
|0,00
|-0,75
|Sinpaş GMYO
|0,35
|-2,78
|-5,41
|Soda Sanayii
|7,40
|0,27
|4,23
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,56
|2,50
|4,13
|Söktaş
|1,21
|1,68
|-4,72
|Sönmez Filament
|3,68
|19,87
|17,95
|Sönmez Pamuklu
|3,69
|17,52
|18,27
|Sumaş Suni Tahta
|6,80
|1,04
|-2,86
|Şeker Fin. Kir.
|2,70
|-2,17
|-4,26
|Şekerbank
|1,13
|0,00
|2,73
|Şişe Cam
|5,60
|-0,53
|-1,23
|Şok Marketler
|10,56
|-0,94
|-1,77
|T. Halk Bankası
|7,60
|2,70
|8,26
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|27,54
|-5,68
|-1,64
|T.S.K.B.
|0,77
|2,67
|-4,94
|T.Tuborg
|9,33
|0,76
|-1,06
|Taç Tarım Ürünleri
|3,76
|-2,34
|-25,69
|Tat Gıda
|4,21
|1,69
|10,21
|TAV Havalimanları
|25,36
|-1,32
|6,02
|Taze Kuru Gıda
|6,78
|2,73
|-0,29
|Tek-Art Turizm
|0,80
|0,00
|-5,88
|Tekfen Holding
|22,28
|2,48
|7,53
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,21
|1,90
|8,08
|Temapol Polimer Plastik
|2,88
|-0,35
|-5,88
|TGS Dış Ticaret
|2,23
|0,45
|-5,11
|Tofaş Oto. Fab.
|17,87
|1,82
|5,74
|Torunlar GMYO
|1,72
|0,58
|13,91
|Trabzon Liman
|8,57
|0,00
|2,15
|Trabzonspor Sportif
|1,54
|0,00
|0,00
|Trakya Cam
|3,16
|0,96
|4,29
|Trend GMYO
|1,30
|2,36
|2,36
|TSKB GMYO
|0,74
|1,37
|-9,76
|Tuğçelik
|2,16
|0,47
|1,41
|Tukaş
|2,14
|4,39
|28,92
|Turcas Petrol
|1,42
|1,43
|0,71
|Turkcell
|13,84
|1,47
|13,72
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,68
|0,65
|4,00
|Tüpraş
|126,00
|2,77
|7,97
|Türk Hava Yolları
|14,17
|-1,53
|-12,04
|Türk Prysmian Kablo
|1,85
|0,54
|5,11
|Türk Telekom
|4,05
|2,27
|3,85
|Türk Traktör
|34,72
|1,17
|-0,52
|Türker Proje Gayrimenkul
|33,00
|-0,36
|2,68
|Ufuk Yatırım
|1,18
|0,85
|3,51
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,16
|1,75
|1,75
|Ulusoy Elektrik
|16,60
|1,84
|4,01
|Ulusoy Un Sanayi
|2,20
|0,00
|5,77
|Umpaş Holding
|0,42
|-2,33
|-23,64
|Uşak Seramik
|0,95
|0,00
|-14,41
|Utopya Turizm
|4,77
|19,85
|16,34
|Uzertaş Boya
|0,64
|3,23
|6,67
|Ülker Bisküvi
|15,84
|3,53
|7,98
|Ünye Çimento
|3,45
|0,58
|-0,58
|Vakıf Fin. Kir.
|1,70
|-0,58
|-4,49
|Vakıf GMYO
|1,93
|2,66
|-3,02
|Vakıf Yat. Ort.
|1,22
|1,67
|-19,74
|Vakıflar Bankası
|4,23
|3,17
|8,46
|Vakko Tekstil
|2,83
|1,80
|3,28
|Vanet Gıda
|1,48
|0,68
|13,85
|Verusa Holding
|15,82
|-7,65
|-4,70
|Verusaturk Girisim
|3,09
|-1,90
|-6,65
|Vestel
|5,80
|1,05
|4,50
|Vestel Beyaz Eşya
|11,90
|1,36
|-1,00
|Viking Kağıt
|1,08
|-1,82
|-1,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,54
|-0,65
|-10,47
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,75
|6,06
|9,37
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,80
|1,82
|0,36
|Yataş
|4,63
|2,89
|3,58
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,90
|3,45
|-4,26
|Yeni Gimat GMYO
|8,25
|0,00
|2,74
|Yeşil GMYO
|0,28
|0,00
|3,70
|Yeşil Yapı
|0,28
|3,70
|7,69
|Yeşil Yatırım Holding
|9,81
|-0,61
|1,87
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.250,00
|-3,63
|2,32
|Yonga Mobilya
|6,95
|3,73
|5,30
|Yünsa
|4,81
|1,69
|10,32
|Zorlu Enerji
|1,26
|-0,79
|2,44
(Son)
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