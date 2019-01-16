Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 45.899,90 0,00
İş Bankası (B) 2.879,00 2,54 -5,92
İş Bankası (C) 4,81 8,09 6,18
İş Bankası (Kur.) 50.000,10 2,88
İş Fin.Kir. 4,64 5,94 0,22
İş Girişim 1,84 2,79 -9,80
İş GMYO 1,00 1,01 -7,41
İş Y. Men. Değ. 2,34 -1,68 13,59
İş Yat. Ort. 0,95 0,00 4,40
İşbir Holding 140,00 0,00 1,45
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,73 5,80 -13,10
İttifak Holding 3,04 0,33 -1,94
İz Hayvancılık Tarım 3,15 0,32 -52,20
İzmir Demir Çelik 1,80 -1,64 8,43
İzmir Fırça 1,79 -1,10 -13,53
İzocam 21,82 1,21 1,87
Jantsa Jant Sanayi 28,44 1,14 2,30
Kafein Yazılım 7,09 4,26 1,87
Kapital Yat. Holding 2,51 -1,57 -12,54
Kaplamin 3,41 -2,29 -5,28
Kardemir (A) 1,89 -1,05 3,85
Kardemir (B) 1,89 -0,53 3,28
Kardemir (D) 2,19 -0,45 0,46
Karel Elektronik 4,72 3,28 13,19
Karsan Otomotiv 1,52 2,70 18,75
Karsu Tekstil 1,13 0,89 -9,60
Karsusan Su Ürünleri San. 3,50 -3,85 -5,41
Kartonsan 342,70 0,68 5,03
Katmerciler Ekipman 5,63 0,54 -4,09
Kent Gıda 118,60 -0,59 -0,34
Kerevitaş Gıda 1,75 1,74 -2,78
Kervansaray Yat. Holding 0,30 0,00 -14,29
Kiler GMYO 1,80 -2,17 2,86
Klimasan Klima 4,20 0,96 6,06
Koç Holding 15,39 2,53 8,38
Konfrut Gıda 23,88 -1,49 0,00
Konya Çimento 178,90 1,07 0,51
Kordsa Teknik Tekstil 8,92 1,02 -8,79
Koza Altın 55,85 -2,19 8,87
Koza Madencilik 7,72 -1,28 6,93
Körfez GMYO 1,19 2,59 -2,46
Kristal Kola 1,01 1,00 -3,81
Kron Telekomünikasyon 8,51 3,40 -2,18
Kuştur Kuşadası Turizm 15,74 -0,06 -1,62
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,29 0,00 14,16
Kütahya Porselen 4,35 0,23 -4,40
Lider Faktoring 2,24 0,00 -0,44
Link Bilgisayar 8,62 0,94 3,61
Logo Yazılım 30,48 1,94 12,31
Lokman Hekim Sağlık 4,55 3,64 1,11
Lüks Kadife 4,86 1,04 0,21
Makina Takım 1,48 0,68 -3,90
Mardin Çimento 3,40 0,00 4,29
Marka Yatırım Holding 0,64 3,23 3,23
Marmaris Altınyunus 17,47 0,00 -0,51
Marshall 24,42 0,83 -3,17
Martı GMYO 0,62 -1,59 -4,62
Martı Otel 0,56 -1,75 -3,45
Mavi Giyim 30,00 -2,34 -6,89
Mazhar Zorlu Holding 3,77 -0,79 -1,05
Mega Polietilen 2,01 -0,50 -1,47
Menderes Tekstil 0,76 2,70 5,56
Mensa 0,30 -6,25 114,29
Merit Turizm 5,80 -1,53 -3,17
Merko Gıda 1,48 19,35 46,53
Metal Gayrimenkul 1,04 -20,00 19,54
Metemtur Otelcilik 1,04 0,97 -0,95
Metro Holding 0,74 1,37 -2,63
Metro Petrol ve Tesisleri 1,09 0,93 -0,91
Metro Yatırım Ortaklığı 1,19 -1,65 0,85
Migros Ticaret 14,52 3,12 -2,55
Milpa 1,57 -9,77 5,37
Mistral GMYO 1,61 0,63 5,23
MLP Sağlık 9,70 0,00 -9,35
MMC San. ve Tic. Yat. 0,98 0,00 -10,91
Mondi Tire Kutsan 1,84 1,10 -1,08
Net Holding 1,77 -0,56 -9,69
Netaş Telekom. 6,94 1,61 7,43
Niğbaş Niğde Beton 4,66 19,79 16,50
Nuh Çimento 7,50 0,00 -3,10
Nurol GMYO 2,16 0,47 2,86
Odaş Elektrik 1,91 -2,55 35,65
Olmuksan-IP 3,42 0,59 1,48
Orge Enerji Elektrik 3,26 5,16 4,49
Orma Orman Mahsulleri 1,05 1,94 -12,50
Osmanlı Menkul 1,55 -1,27 -9,88
Ostim Endüstriyel Yat 1,06 -3,64 -1,85
Otokar 101,50 3,05 15,01
Oyak Yat. Ort. 1,19 -0,83 -26,99
Oylum Sınai Yatırımlar 1,01 2,02 -0,98
Özak GMYO 2,12 -0,93 0,47
Özbal Çelik Boru 1,12 -2,61 -18,84
Özderici GMYO 1,03 0,98 -56,17
Özerden Plastik 2,58 0,00 3,20
Panora GMYO 4,14 0,24 -1,19
Park Elek.Madencilik 2,44 0,83 1,24
Parsan 8,17 0,25 -6,74
Pegasus 23,28 0,95 1,57
Peker GMYO 3,00 4,90 -63,52
Penguen Gıda 1,44 5,88 33,33
Pera GMYO 0,64 0,00 -16,88
Pergamon Dış Ticaret 8,77 0,23 -2,01
Petkim 5,24 1,55 3,97
Petrokent Turizm 65,05 -1,36 -5,31
Pınar Et ve Un 5,09 0,99 -0,59
Pınar Su 1,25 -1,57 0,00
Pınar Süt 6,10 0,83 -7,85
Plastikkart 2,77 0,36 2,59
Polisan Holding 7,13 1,28 14,08
Politeknik Metal 34,92 -0,23 -3,00
Prizma Press Matbaacılık 1,59 0,00 2,58
QNB Finans Fin. Kir. 6,94 0,29 2,06
QNB Finansbank 8,67 -0,12 -3,77
Ral Yatırım Holding 1,87 3,31 1,63
Ray Sigorta 1,40 6,06 0,72
Reysaş GMYO 0,68 0,00 -1,45
Reysaş Lojistik 0,72 1,41 -2,70
Rhea Girişim 0,60 0,00 -9,09
Rodrigo Tekstil 2,14 1,42 12,63
Royal Halı 1,43 15,32 44,44
RTA Laboratuvarları 1,70 -9,57 -2,30
Sabancı Holding 8,29 6,97 10,24
Safkar Ege Soğutmacılık 2,20 2,33 12,24
Salix Yatırım Holding 3,73 -0,80 -3,12
Sanel Mühendislik 2,53 5,42 16,06
Sanifoam Sünger 1,32 2,33 5,60
Sanko Pazarlama 2,25 0,90 -2,60
Saray Matbaacılık 0,98 1,03 -2,00
Sarkuysan 3,35 -0,89 -1,76
Sasa Polyester 8,30 1,22 1,34
Say Reklamcılık 0,90 -1,10 -4,26
Sekuro Plastik 2,89 1,05 -2,36
Selçuk Ecza Deposu 3,22 -0,92 15,41
Selçuk Gıda 1,28 0,00 -3,76
Senkron Güvenlik 3,40 2,41 240,00
Serve Film Prodüksiyon 1,92 0,00 -1,54
Servet GMYO 3,60 1,41 -23,40
Seyitler Kimya 3,71 2,20 -3,64
Silverline Endüstri 1,33 -0,75 -0,75
Sinpaş GMYO 0,36 0,00 -2,70
Soda Sanayii 7,38 -1,73 3,94
Sodaş Sodyum Sanayii 6,40 0,31 1,59
Söktaş 1,19 0,85 -6,30
Sönmez Filament 3,07 0,99 -1,60
Sönmez Pamuklu 3,14 0,32 0,64
Sumaş Suni Tahta 6,73 -1,03 -3,86
Şeker Fin. Kir. 2,76 1,47 -2,13
Şekerbank 1,13 2,73 2,73
Şişe Cam 5,63 0,00 -0,71
Şok Marketler 10,66 -0,47 -0,84
T. Halk Bankası 7,40 3,35 5,41
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 29,20 11,96 4,29
T.S.K.B. 0,75 2,74 -7,41
T.Tuborg 9,26 -1,38 -1,80
Taç Tarım Ürünleri 3,85 0,26 -23,91
Tat Gıda 4,14 -0,72 8,38
TAV Havalimanları 25,70 0,08 7,44
Taze Kuru Gıda 6,60 -0,90 -2,94
Tek-Art Turizm 0,80 -1,23 -5,88
Tekfen Holding 21,74 1,68 4,92
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,15 2,61 6,06
Temapol Polimer Plastik 2,89 0,00 -5,56
TGS Dış Ticaret 2,22 1,37 -5,53
Tofaş Oto. Fab. 17,55 0,29 3,85
Torunlar GMYO 1,71 2,40 13,25
Trabzon Liman 8,57 -0,81 2,15
Trabzonspor Sportif 1,54 -1,91 0,00
Trakya Cam 3,13 -0,32 3,30
Trend GMYO 1,27 0,79 0,00
TSKB GMYO 0,73 -2,67 -10,98
Tuğçelik 2,15 0,94 0,94
Tukaş 2,05 0,00 23,49
Turcas Petrol 1,40 0,72 -0,71
Turkcell 13,64 2,02 12,08
Tümosan Motor ve Traktör 4,65 0,65 3,33
Tüpraş 122,60 1,49 5,06
Türk Hava Yolları 14,39 -1,37 -10,68
Türk Prysmian Kablo 1,84 0,55 4,55
Türk Telekom 3,96 5,88 1,54
Türk Traktör 34,32 2,26 -1,66
Türker Proje Gayrimenkul 33,12 -1,43 3,05
Ufuk Yatırım 1,17 0,00 2,63
Ulaşlar Turizm Yat. 1,14 -0,87 0,00
Ulusoy Elektrik 16,30 1,37 2,13
Ulusoy Un Sanayi 2,20 3,77 5,77
Umpaş Holding 0,43 2,38 -21,82
Uşak Seramik 0,95 2,15 -14,41
Utopya Turizm 3,98 -1,73 -2,93
Uzertaş Boya 0,62 3,33 3,33
Ülker Bisküvi 15,30 -0,52 4,29
Ünye Çimento 3,43 -0,29 -1,15
Vakıf Fin. Kir. 1,71 1,79 -3,93
Vakıf GMYO 1,88 -0,53 -5,53
Vakıf Yat. Ort. 1,20 0,00 -21,05
Vakıflar Bankası 4,10 6,49 5,13
Vakko Tekstil 2,78 1,09 1,46
Vanet Gıda 1,47 0,00 13,08
Verusa Holding 17,13 1,84 3,19
Verusaturk Girisim 3,15 -1,25 -4,83
Vestel 5,74 0,53 3,42
Vestel Beyaz Eşya 11,74 4,82 -2,33
Viking Kağıt 1,10 0,00 0,00
Yapı Kredi Koray GMYO 1,55 1,31 -9,88
Yapı ve Kredi Bank. 1,65 5,10 3,12
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,75 1,85 -1,43
Yataş 4,50 1,58 0,67
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,87 1,16 -7,45
Yeni Gimat GMYO 8,25 2,10 2,74
Yeşil GMYO 0,28 3,70 3,70
Yeşil Yapı 0,27 0,00 3,85
Yeşil Yatırım Holding 9,87 1,75 2,49
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.334,80 -2,63 6,18
Yonga Mobilya 6,70 4,36 1,52
Yünsa 4,73 4,88 8,49
Zorlu Enerji 1,27 2,42 3,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA
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