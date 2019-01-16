Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 45.899,90 0,00 İş Bankası (B) 2.879,00 2,54 -5,92 İş Bankası (C) 4,81 8,09 6,18 İş Bankası (Kur.) 50.000,10 2,88 İş Fin.Kir. 4,64 5,94 0,22 İş Girişim 1,84 2,79 -9,80 İş GMYO 1,00 1,01 -7,41 İş Y. Men. Değ. 2,34 -1,68 13,59 İş Yat. Ort. 0,95 0,00 4,40 İşbir Holding 140,00 0,00 1,45 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,73 5,80 -13,10 İttifak Holding 3,04 0,33 -1,94 İz Hayvancılık Tarım 3,15 0,32 -52,20 İzmir Demir Çelik 1,80 -1,64 8,43 İzmir Fırça 1,79 -1,10 -13,53 İzocam 21,82 1,21 1,87 Jantsa Jant Sanayi 28,44 1,14 2,30 Kafein Yazılım 7,09 4,26 1,87 Kapital Yat. Holding 2,51 -1,57 -12,54 Kaplamin 3,41 -2,29 -5,28 Kardemir (A) 1,89 -1,05 3,85 Kardemir (B) 1,89 -0,53 3,28 Kardemir (D) 2,19 -0,45 0,46 Karel Elektronik 4,72 3,28 13,19 Karsan Otomotiv 1,52 2,70 18,75 Karsu Tekstil 1,13 0,89 -9,60 Karsusan Su Ürünleri San. 3,50 -3,85 -5,41 Kartonsan 342,70 0,68 5,03 Katmerciler Ekipman 5,63 0,54 -4,09 Kent Gıda 118,60 -0,59 -0,34 Kerevitaş Gıda 1,75 1,74 -2,78 Kervansaray Yat. Holding 0,30 0,00 -14,29 Kiler GMYO 1,80 -2,17 2,86 Klimasan Klima 4,20 0,96 6,06 Koç Holding 15,39 2,53 8,38 Konfrut Gıda 23,88 -1,49 0,00 Konya Çimento 178,90 1,07 0,51 Kordsa Teknik Tekstil 8,92 1,02 -8,79 Koza Altın 55,85 -2,19 8,87 Koza Madencilik 7,72 -1,28 6,93 Körfez GMYO 1,19 2,59 -2,46 Kristal Kola 1,01 1,00 -3,81 Kron Telekomünikasyon 8,51 3,40 -2,18 Kuştur Kuşadası Turizm 15,74 -0,06 -1,62 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,29 0,00 14,16 Kütahya Porselen 4,35 0,23 -4,40 Lider Faktoring 2,24 0,00 -0,44 Link Bilgisayar 8,62 0,94 3,61 Logo Yazılım 30,48 1,94 12,31 Lokman Hekim Sağlık 4,55 3,64 1,11 Lüks Kadife 4,86 1,04 0,21 Makina Takım 1,48 0,68 -3,90 Mardin Çimento 3,40 0,00 4,29 Marka Yatırım Holding 0,64 3,23 3,23 Marmaris Altınyunus 17,47 0,00 -0,51 Marshall 24,42 0,83 -3,17 Martı GMYO 0,62 -1,59 -4,62 Martı Otel 0,56 -1,75 -3,45 Mavi Giyim 30,00 -2,34 -6,89 Mazhar Zorlu Holding 3,77 -0,79 -1,05 Mega Polietilen 2,01 -0,50 -1,47 Menderes Tekstil 0,76 2,70 5,56 Mensa 0,30 -6,25 114,29 Merit Turizm 5,80 -1,53 -3,17 Merko Gıda 1,48 19,35 46,53 Metal Gayrimenkul 1,04 -20,00 19,54 Metemtur Otelcilik 1,04 0,97 -0,95 Metro Holding 0,74 1,37 -2,63 Metro Petrol ve Tesisleri 1,09 0,93 -0,91 Metro Yatırım Ortaklığı 1,19 -1,65 0,85 Migros Ticaret 14,52 3,12 -2,55 Milpa 1,57 -9,77 5,37 Mistral GMYO 1,61 0,63 5,23 MLP Sağlık 9,70 0,00 -9,35 MMC San. ve Tic. Yat. 0,98 0,00 -10,91 Mondi Tire Kutsan 1,84 1,10 -1,08 Net Holding 1,77 -0,56 -9,69 Netaş Telekom. 6,94 1,61 7,43 Niğbaş Niğde Beton 4,66 19,79 16,50 Nuh Çimento 7,50 0,00 -3,10 Nurol GMYO 2,16 0,47 2,86 Odaş Elektrik 1,91 -2,55 35,65 Olmuksan-IP 3,42 0,59 1,48 Orge Enerji Elektrik 3,26 5,16 4,49 Orma Orman Mahsulleri 1,05 1,94 -12,50 Osmanlı Menkul 1,55 -1,27 -9,88 Ostim Endüstriyel Yat 1,06 -3,64 -1,85 Otokar 101,50 3,05 15,01 Oyak Yat. Ort. 1,19 -0,83 -26,99 Oylum Sınai Yatırımlar 1,01 2,02 -0,98 Özak GMYO 2,12 -0,93 0,47 Özbal Çelik Boru 1,12 -2,61 -18,84 Özderici GMYO 1,03 0,98 -56,17 Özerden Plastik 2,58 0,00 3,20 Panora GMYO 4,14 0,24 -1,19 Park Elek.Madencilik 2,44 0,83 1,24 Parsan 8,17 0,25 -6,74 Pegasus 23,28 0,95 1,57 Peker GMYO 3,00 4,90 -63,52 Penguen Gıda 1,44 5,88 33,33 Pera GMYO 0,64 0,00 -16,88 Pergamon Dış Ticaret 8,77 0,23 -2,01 Petkim 5,24 1,55 3,97 Petrokent Turizm 65,05 -1,36 -5,31 Pınar Et ve Un 5,09 0,99 -0,59 Pınar Su 1,25 -1,57 0,00 Pınar Süt 6,10 0,83 -7,85 Plastikkart 2,77 0,36 2,59 Polisan Holding 7,13 1,28 14,08 Politeknik Metal 34,92 -0,23 -3,00 Prizma Press Matbaacılık 1,59 0,00 2,58 QNB Finans Fin. Kir. 6,94 0,29 2,06 QNB Finansbank 8,67 -0,12 -3,77 Ral Yatırım Holding 1,87 3,31 1,63 Ray Sigorta 1,40 6,06 0,72 Reysaş GMYO 0,68 0,00 -1,45 Reysaş Lojistik 0,72 1,41 -2,70 Rhea Girişim 0,60 0,00 -9,09 Rodrigo Tekstil 2,14 1,42 12,63 Royal Halı 1,43 15,32 44,44 RTA Laboratuvarları 1,70 -9,57 -2,30 Sabancı Holding 8,29 6,97 10,24 Safkar Ege Soğutmacılık 2,20 2,33 12,24 Salix Yatırım Holding 3,73 -0,80 -3,12 Sanel Mühendislik 2,53 5,42 16,06 Sanifoam Sünger 1,32 2,33 5,60 Sanko Pazarlama 2,25 0,90 -2,60 Saray Matbaacılık 0,98 1,03 -2,00 Sarkuysan 3,35 -0,89 -1,76 Sasa Polyester 8,30 1,22 1,34 Say Reklamcılık 0,90 -1,10 -4,26 Sekuro Plastik 2,89 1,05 -2,36 Selçuk Ecza Deposu 3,22 -0,92 15,41 Selçuk Gıda 1,28 0,00 -3,76 Senkron Güvenlik 3,40 2,41 240,00 Serve Film Prodüksiyon 1,92 0,00 -1,54 Servet GMYO 3,60 1,41 -23,40 Seyitler Kimya 3,71 2,20 -3,64 Silverline Endüstri 1,33 -0,75 -0,75 Sinpaş GMYO 0,36 0,00 -2,70 Soda Sanayii 7,38 -1,73 3,94 Sodaş Sodyum Sanayii 6,40 0,31 1,59 Söktaş 1,19 0,85 -6,30 Sönmez Filament 3,07 0,99 -1,60 Sönmez Pamuklu 3,14 0,32 0,64 Sumaş Suni Tahta 6,73 -1,03 -3,86 Şeker Fin. Kir. 2,76 1,47 -2,13 Şekerbank 1,13 2,73 2,73 Şişe Cam 5,63 0,00 -0,71 Şok Marketler 10,66 -0,47 -0,84 T. Halk Bankası 7,40 3,35 5,41 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 29,20 11,96 4,29 T.S.K.B. 0,75 2,74 -7,41 T.Tuborg 9,26 -1,38 -1,80 Taç Tarım Ürünleri 3,85 0,26 -23,91 Tat Gıda 4,14 -0,72 8,38 TAV Havalimanları 25,70 0,08 7,44 Taze Kuru Gıda 6,60 -0,90 -2,94 Tek-Art Turizm 0,80 -1,23 -5,88 Tekfen Holding 21,74 1,68 4,92 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,15 2,61 6,06 Temapol Polimer Plastik 2,89 0,00 -5,56 TGS Dış Ticaret 2,22 1,37 -5,53 Tofaş Oto. Fab. 17,55 0,29 3,85 Torunlar GMYO 1,71 2,40 13,25 Trabzon Liman 8,57 -0,81 2,15 Trabzonspor Sportif 1,54 -1,91 0,00 Trakya Cam 3,13 -0,32 3,30 Trend GMYO 1,27 0,79 0,00 TSKB GMYO 0,73 -2,67 -10,98 Tuğçelik 2,15 0,94 0,94 Tukaş 2,05 0,00 23,49 Turcas Petrol 1,40 0,72 -0,71 Turkcell 13,64 2,02 12,08 Tümosan Motor ve Traktör 4,65 0,65 3,33 Tüpraş 122,60 1,49 5,06 Türk Hava Yolları 14,39 -1,37 -10,68 Türk Prysmian Kablo 1,84 0,55 4,55 Türk Telekom 3,96 5,88 1,54 Türk Traktör 34,32 2,26 -1,66 Türker Proje Gayrimenkul 33,12 -1,43 3,05 Ufuk Yatırım 1,17 0,00 2,63 Ulaşlar Turizm Yat. 1,14 -0,87 0,00 Ulusoy Elektrik 16,30 1,37 2,13 Ulusoy Un Sanayi 2,20 3,77 5,77 Umpaş Holding 0,43 2,38 -21,82 Uşak Seramik 0,95 2,15 -14,41 Utopya Turizm 3,98 -1,73 -2,93 Uzertaş Boya 0,62 3,33 3,33 Ülker Bisküvi 15,30 -0,52 4,29 Ünye Çimento 3,43 -0,29 -1,15 Vakıf Fin. Kir. 1,71 1,79 -3,93 Vakıf GMYO 1,88 -0,53 -5,53 Vakıf Yat. Ort. 1,20 0,00 -21,05 Vakıflar Bankası 4,10 6,49 5,13 Vakko Tekstil 2,78 1,09 1,46 Vanet Gıda 1,47 0,00 13,08 Verusa Holding 17,13 1,84 3,19 Verusaturk Girisim 3,15 -1,25 -4,83 Vestel 5,74 0,53 3,42 Vestel Beyaz Eşya 11,74 4,82 -2,33 Viking Kağıt 1,10 0,00 0,00 Yapı Kredi Koray GMYO 1,55 1,31 -9,88 Yapı ve Kredi Bank. 1,65 5,10 3,12 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,75 1,85 -1,43 Yataş 4,50 1,58 0,67 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,87 1,16 -7,45 Yeni Gimat GMYO 8,25 2,10 2,74 Yeşil GMYO 0,28 3,70 3,70 Yeşil Yapı 0,27 0,00 3,85 Yeşil Yatırım Holding 9,87 1,75 2,49 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.334,80 -2,63 6,18 Yonga Mobilya 6,70 4,36 1,52 Yünsa 4,73 4,88 8,49 Zorlu Enerji 1,27 2,42 3,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA