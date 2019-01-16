Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|45.899,90
|0,00
|İş Bankası (B)
|2.879,00
|2,54
|-5,92
|İş Bankası (C)
|4,81
|8,09
|6,18
|İş Bankası (Kur.)
|50.000,10
|2,88
|İş Fin.Kir.
|4,64
|5,94
|0,22
|İş Girişim
|1,84
|2,79
|-9,80
|İş GMYO
|1,00
|1,01
|-7,41
|İş Y. Men. Değ.
|2,34
|-1,68
|13,59
|İş Yat. Ort.
|0,95
|0,00
|4,40
|İşbir Holding
|140,00
|0,00
|1,45
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,73
|5,80
|-13,10
|İttifak Holding
|3,04
|0,33
|-1,94
|İz Hayvancılık Tarım
|3,15
|0,32
|-52,20
|İzmir Demir Çelik
|1,80
|-1,64
|8,43
|İzmir Fırça
|1,79
|-1,10
|-13,53
|İzocam
|21,82
|1,21
|1,87
|Jantsa Jant Sanayi
|28,44
|1,14
|2,30
|Kafein Yazılım
|7,09
|4,26
|1,87
|Kapital Yat. Holding
|2,51
|-1,57
|-12,54
|Kaplamin
|3,41
|-2,29
|-5,28
|Kardemir (A)
|1,89
|-1,05
|3,85
|Kardemir (B)
|1,89
|-0,53
|3,28
|Kardemir (D)
|2,19
|-0,45
|0,46
|Karel Elektronik
|4,72
|3,28
|13,19
|Karsan Otomotiv
|1,52
|2,70
|18,75
|Karsu Tekstil
|1,13
|0,89
|-9,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,50
|-3,85
|-5,41
|Kartonsan
|342,70
|0,68
|5,03
|Katmerciler Ekipman
|5,63
|0,54
|-4,09
|Kent Gıda
|118,60
|-0,59
|-0,34
|Kerevitaş Gıda
|1,75
|1,74
|-2,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,30
|0,00
|-14,29
|Kiler GMYO
|1,80
|-2,17
|2,86
|Klimasan Klima
|4,20
|0,96
|6,06
|Koç Holding
|15,39
|2,53
|8,38
|Konfrut Gıda
|23,88
|-1,49
|0,00
|Konya Çimento
|178,90
|1,07
|0,51
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,92
|1,02
|-8,79
|Koza Altın
|55,85
|-2,19
|8,87
|Koza Madencilik
|7,72
|-1,28
|6,93
|Körfez GMYO
|1,19
|2,59
|-2,46
|Kristal Kola
|1,01
|1,00
|-3,81
|Kron Telekomünikasyon
|8,51
|3,40
|-2,18
|Kuştur Kuşadası Turizm
|15,74
|-0,06
|-1,62
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,29
|0,00
|14,16
|Kütahya Porselen
|4,35
|0,23
|-4,40
|Lider Faktoring
|2,24
|0,00
|-0,44
|Link Bilgisayar
|8,62
|0,94
|3,61
|Logo Yazılım
|30,48
|1,94
|12,31
|Lokman Hekim Sağlık
|4,55
|3,64
|1,11
|Lüks Kadife
|4,86
|1,04
|0,21
|Makina Takım
|1,48
|0,68
|-3,90
|Mardin Çimento
|3,40
|0,00
|4,29
|Marka Yatırım Holding
|0,64
|3,23
|3,23
|Marmaris Altınyunus
|17,47
|0,00
|-0,51
|Marshall
|24,42
|0,83
|-3,17
|Martı GMYO
|0,62
|-1,59
|-4,62
|Martı Otel
|0,56
|-1,75
|-3,45
|Mavi Giyim
|30,00
|-2,34
|-6,89
|Mazhar Zorlu Holding
|3,77
|-0,79
|-1,05
|Mega Polietilen
|2,01
|-0,50
|-1,47
|Menderes Tekstil
|0,76
|2,70
|5,56
|Mensa
|0,30
|-6,25
|114,29
|Merit Turizm
|5,80
|-1,53
|-3,17
|Merko Gıda
|1,48
|19,35
|46,53
|Metal Gayrimenkul
|1,04
|-20,00
|19,54
|Metemtur Otelcilik
|1,04
|0,97
|-0,95
|Metro Holding
|0,74
|1,37
|-2,63
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,09
|0,93
|-0,91
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,19
|-1,65
|0,85
|Migros Ticaret
|14,52
|3,12
|-2,55
|Milpa
|1,57
|-9,77
|5,37
|Mistral GMYO
|1,61
|0,63
|5,23
|MLP Sağlık
|9,70
|0,00
|-9,35
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,98
|0,00
|-10,91
|Mondi Tire Kutsan
|1,84
|1,10
|-1,08
|Net Holding
|1,77
|-0,56
|-9,69
|Netaş Telekom.
|6,94
|1,61
|7,43
|Niğbaş Niğde Beton
|4,66
|19,79
|16,50
|Nuh Çimento
|7,50
|0,00
|-3,10
|Nurol GMYO
|2,16
|0,47
|2,86
|Odaş Elektrik
|1,91
|-2,55
|35,65
|Olmuksan-IP
|3,42
|0,59
|1,48
|Orge Enerji Elektrik
|3,26
|5,16
|4,49
|Orma Orman Mahsulleri
|1,05
|1,94
|-12,50
|Osmanlı Menkul
|1,55
|-1,27
|-9,88
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,06
|-3,64
|-1,85
|Otokar
|101,50
|3,05
|15,01
|Oyak Yat. Ort.
|1,19
|-0,83
|-26,99
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,01
|2,02
|-0,98
|Özak GMYO
|2,12
|-0,93
|0,47
|Özbal Çelik Boru
|1,12
|-2,61
|-18,84
|Özderici GMYO
|1,03
|0,98
|-56,17
|Özerden Plastik
|2,58
|0,00
|3,20
|Panora GMYO
|4,14
|0,24
|-1,19
|Park Elek.Madencilik
|2,44
|0,83
|1,24
|Parsan
|8,17
|0,25
|-6,74
|Pegasus
|23,28
|0,95
|1,57
|Peker GMYO
|3,00
|4,90
|-63,52
|Penguen Gıda
|1,44
|5,88
|33,33
|Pera GMYO
|0,64
|0,00
|-16,88
|Pergamon Dış Ticaret
|8,77
|0,23
|-2,01
|Petkim
|5,24
|1,55
|3,97
|Petrokent Turizm
|65,05
|-1,36
|-5,31
|Pınar Et ve Un
|5,09
|0,99
|-0,59
|Pınar Su
|1,25
|-1,57
|0,00
|Pınar Süt
|6,10
|0,83
|-7,85
|Plastikkart
|2,77
|0,36
|2,59
|Polisan Holding
|7,13
|1,28
|14,08
|Politeknik Metal
|34,92
|-0,23
|-3,00
|Prizma Press Matbaacılık
|1,59
|0,00
|2,58
|QNB Finans Fin. Kir.
|6,94
|0,29
|2,06
|QNB Finansbank
|8,67
|-0,12
|-3,77
|Ral Yatırım Holding
|1,87
|3,31
|1,63
|Ray Sigorta
|1,40
|6,06
|0,72
|Reysaş GMYO
|0,68
|0,00
|-1,45
|Reysaş Lojistik
|0,72
|1,41
|-2,70
|Rhea Girişim
|0,60
|0,00
|-9,09
|Rodrigo Tekstil
|2,14
|1,42
|12,63
|Royal Halı
|1,43
|15,32
|44,44
|RTA Laboratuvarları
|1,70
|-9,57
|-2,30
|Sabancı Holding
|8,29
|6,97
|10,24
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,20
|2,33
|12,24
|Salix Yatırım Holding
|3,73
|-0,80
|-3,12
|Sanel Mühendislik
|2,53
|5,42
|16,06
|Sanifoam Sünger
|1,32
|2,33
|5,60
|Sanko Pazarlama
|2,25
|0,90
|-2,60
|Saray Matbaacılık
|0,98
|1,03
|-2,00
|Sarkuysan
|3,35
|-0,89
|-1,76
|Sasa Polyester
|8,30
|1,22
|1,34
|Say Reklamcılık
|0,90
|-1,10
|-4,26
|Sekuro Plastik
|2,89
|1,05
|-2,36
|Selçuk Ecza Deposu
|3,22
|-0,92
|15,41
|Selçuk Gıda
|1,28
|0,00
|-3,76
|Senkron Güvenlik
|3,40
|2,41
|240,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,92
|0,00
|-1,54
|Servet GMYO
|3,60
|1,41
|-23,40
|Seyitler Kimya
|3,71
|2,20
|-3,64
|Silverline Endüstri
|1,33
|-0,75
|-0,75
|Sinpaş GMYO
|0,36
|0,00
|-2,70
|Soda Sanayii
|7,38
|-1,73
|3,94
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,40
|0,31
|1,59
|Söktaş
|1,19
|0,85
|-6,30
|Sönmez Filament
|3,07
|0,99
|-1,60
|Sönmez Pamuklu
|3,14
|0,32
|0,64
|Sumaş Suni Tahta
|6,73
|-1,03
|-3,86
|Şeker Fin. Kir.
|2,76
|1,47
|-2,13
|Şekerbank
|1,13
|2,73
|2,73
|Şişe Cam
|5,63
|0,00
|-0,71
|Şok Marketler
|10,66
|-0,47
|-0,84
|T. Halk Bankası
|7,40
|3,35
|5,41
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,20
|11,96
|4,29
|T.S.K.B.
|0,75
|2,74
|-7,41
|T.Tuborg
|9,26
|-1,38
|-1,80
|Taç Tarım Ürünleri
|3,85
|0,26
|-23,91
|Tat Gıda
|4,14
|-0,72
|8,38
|TAV Havalimanları
|25,70
|0,08
|7,44
|Taze Kuru Gıda
|6,60
|-0,90
|-2,94
|Tek-Art Turizm
|0,80
|-1,23
|-5,88
|Tekfen Holding
|21,74
|1,68
|4,92
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,15
|2,61
|6,06
|Temapol Polimer Plastik
|2,89
|0,00
|-5,56
|TGS Dış Ticaret
|2,22
|1,37
|-5,53
|Tofaş Oto. Fab.
|17,55
|0,29
|3,85
|Torunlar GMYO
|1,71
|2,40
|13,25
|Trabzon Liman
|8,57
|-0,81
|2,15
|Trabzonspor Sportif
|1,54
|-1,91
|0,00
|Trakya Cam
|3,13
|-0,32
|3,30
|Trend GMYO
|1,27
|0,79
|0,00
|TSKB GMYO
|0,73
|-2,67
|-10,98
|Tuğçelik
|2,15
|0,94
|0,94
|Tukaş
|2,05
|0,00
|23,49
|Turcas Petrol
|1,40
|0,72
|-0,71
|Turkcell
|13,64
|2,02
|12,08
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,65
|0,65
|3,33
|Tüpraş
|122,60
|1,49
|5,06
|Türk Hava Yolları
|14,39
|-1,37
|-10,68
|Türk Prysmian Kablo
|1,84
|0,55
|4,55
|Türk Telekom
|3,96
|5,88
|1,54
|Türk Traktör
|34,32
|2,26
|-1,66
|Türker Proje Gayrimenkul
|33,12
|-1,43
|3,05
|Ufuk Yatırım
|1,17
|0,00
|2,63
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,14
|-0,87
|0,00
|Ulusoy Elektrik
|16,30
|1,37
|2,13
|Ulusoy Un Sanayi
|2,20
|3,77
|5,77
|Umpaş Holding
|0,43
|2,38
|-21,82
|Uşak Seramik
|0,95
|2,15
|-14,41
|Utopya Turizm
|3,98
|-1,73
|-2,93
|Uzertaş Boya
|0,62
|3,33
|3,33
|Ülker Bisküvi
|15,30
|-0,52
|4,29
|Ünye Çimento
|3,43
|-0,29
|-1,15
|Vakıf Fin. Kir.
|1,71
|1,79
|-3,93
|Vakıf GMYO
|1,88
|-0,53
|-5,53
|Vakıf Yat. Ort.
|1,20
|0,00
|-21,05
|Vakıflar Bankası
|4,10
|6,49
|5,13
|Vakko Tekstil
|2,78
|1,09
|1,46
|Vanet Gıda
|1,47
|0,00
|13,08
|Verusa Holding
|17,13
|1,84
|3,19
|Verusaturk Girisim
|3,15
|-1,25
|-4,83
|Vestel
|5,74
|0,53
|3,42
|Vestel Beyaz Eşya
|11,74
|4,82
|-2,33
|Viking Kağıt
|1,10
|0,00
|0,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,55
|1,31
|-9,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,65
|5,10
|3,12
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,75
|1,85
|-1,43
|Yataş
|4,50
|1,58
|0,67
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,87
|1,16
|-7,45
|Yeni Gimat GMYO
|8,25
|2,10
|2,74
|Yeşil GMYO
|0,28
|3,70
|3,70
|Yeşil Yapı
|0,27
|0,00
|3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|9,87
|1,75
|2,49
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.334,80
|-2,63
|6,18
|Yonga Mobilya
|6,70
|4,36
|1,52
|Yünsa
|4,73
|4,88
|8,49
|Zorlu Enerji
|1,27
|2,42
|3,25
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