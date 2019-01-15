Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 45.899,90 0,00 İş Bankası (B) 2.807,80 0,00 -8,25 İş Bankası (C) 4,45 3,01 -1,77 İş Bankası (Kur.) 50.000,10 2,88 İş Fin.Kir. 4,38 4,78 -5,40 İş Girişim 1,79 -0,56 -12,25 İş GMYO 0,99 0,00 -8,33 İş Y. Men. Değ. 2,38 -0,83 15,53 İş Yat. Ort. 0,95 -1,04 4,40 İşbir Holding 140,00 -0,50 1,45 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,69 0,00 -17,86 İttifak Holding 3,03 -0,33 -2,26 İz Hayvancılık Tarım 3,14 -4,85 -52,35 İzmir Demir Çelik 1,83 2,23 10,24 İzmir Fırça 1,81 -1,09 -12,56 İzocam 21,56 0,09 0,65 Jantsa Jant Sanayi 28,12 0,43 1,15 Kafein Yazılım 6,80 4,45 -2,30 Kapital Yat. Holding 2,55 2,00 -11,15 Kaplamin 3,49 3,56 -3,06 Kardemir (A) 1,91 0,53 4,95 Kardemir (B) 1,90 0,00 3,83 Kardemir (D) 2,20 -0,45 0,92 Karel Elektronik 4,57 -0,44 9,59 Karsan Otomotiv 1,48 2,78 15,62 Karsu Tekstil 1,12 1,82 -10,40 Karsusan Su Ürünleri San. 3,64 -0,27 -1,62 Kartonsan 340,40 1,10 4,32 Katmerciler Ekipman 5,60 0,54 -4,60 Kent Gıda 119,30 0,08 0,25 Kerevitaş Gıda 1,72 -0,58 -4,44 Kervansaray Yat. Holding 0,30 0,00 -14,29 Kiler GMYO 1,84 1,66 5,14 Klimasan Klima 4,16 -0,72 5,05 Koç Holding 15,01 0,40 5,70 Konfrut Gıda 24,24 0,25 1,51 Konya Çimento 177,00 0,00 -0,56 Kordsa Teknik Tekstil 8,83 -0,23 -9,71 Koza Altın 57,10 2,24 11,31 Koza Madencilik 7,82 3,17 8,31 Körfez GMYO 1,16 0,00 -4,92 Kristal Kola 1,00 -1,96 -4,76 Kron Telekomünikasyon 8,23 0,24 -5,40 Kuştur Kuşadası Turizm 15,75 0,00 -1,56 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,29 4,88 14,16 Kütahya Porselen 4,34 0,23 -4,62 Lider Faktoring 2,24 0,00 -0,44 Link Bilgisayar 8,54 1,18 2,64 Logo Yazılım 29,90 1,36 10,17 Lokman Hekim Sağlık 4,39 0,23 -2,44 Lüks Kadife 4,81 1,48 -0,82 Makina Takım 1,47 -0,68 -4,55 Mardin Çimento 3,40 0,89 4,29 Marka Yatırım Holding 0,62 -1,59 0,00 Marmaris Altınyunus 17,47 1,16 -0,51 Marshall 24,22 0,25 -3,97 Martı GMYO 0,63 0,00 -3,08 Martı Otel 0,57 0,00 -1,72 Mavi Giyim 30,72 0,07 -4,66 Mazhar Zorlu Holding 3,80 1,06 -0,26 Mega Polietilen 2,02 0,50 -0,98 Menderes Tekstil 0,74 1,37 2,78 Mensa 0,32 -13,51 128,57 Merit Turizm 5,89 -1,83 -1,67 Merko Gıda 1,24 19,23 22,77 Metal Gayrimenkul 1,30 19,27 49,43 Metemtur Otelcilik 1,03 0,98 -1,90 Metro Holding 0,73 0,00 -3,95 Metro Petrol ve Tesisleri 1,08 -1,82 -1,82 Metro Yatırım Ortaklığı 1,21 0,83 2,54 Migros Ticaret 14,08 -0,21 -5,50 Milpa 1,74 -1,69 16,78 Mistral GMYO 1,60 0,63 4,58 MLP Sağlık 9,70 -1,42 -9,35 MMC San. ve Tic. Yat. 0,98 1,03 -10,91 Mondi Tire Kutsan 1,82 0,00 -2,15 Net Holding 1,78 0,00 -9,18 Netaş Telekom. 6,83 3,02 5,73 Niğbaş Niğde Beton 3,89 -19,96 -2,75 Nuh Çimento 7,50 0,13 -3,10 Nurol GMYO 2,15 1,42 2,38 Odaş Elektrik 1,96 11,36 39,20 Olmuksan-IP 3,40 -0,87 0,89 Orge Enerji Elektrik 3,10 0,00 -0,64 Orma Orman Mahsulleri 1,03 0,98 -14,17 Osmanlı Menkul 1,57 1,29 -8,72 Ostim Endüstriyel Yat 1,10 3,77 1,85 Otokar 98,50 -0,40 11,61 Oyak Yat. Ort. 1,20 -5,51 -26,38 Oylum Sınai Yatırımlar 0,99 -2,94 -2,94 Özak GMYO 2,14 3,88 1,42 Özbal Çelik Boru 1,15 0,00 -16,67 Özderici GMYO 1,02 -19,69 -56,60 Özerden Plastik 2,58 -2,27 3,20 Panora GMYO 4,13 -1,43 -1,43 Park Elek.Madencilik 2,42 -0,82 0,41 Parsan 8,15 -1,69 -6,96 Pegasus 23,06 0,79 0,61 Peker GMYO 2,86 -7,14 -65,23 Penguen Gıda 1,36 0,00 25,93 Pera GMYO 0,64 3,23 -16,88 Pergamon Dış Ticaret 8,75 -1,35 -2,23 Petkim 5,16 0,98 2,38 Petrokent Turizm 65,95 -3,01 -4,00 Pınar Et ve Un 5,04 2,02 -1,56 Pınar Su 1,27 2,42 1,60 Pınar Süt 6,05 -0,17 -8,61 Plastikkart 2,76 -2,13 2,22 Polisan Holding 7,04 1,15 12,64 Politeknik Metal 35,00 0,52 -2,78 Prizma Press Matbaacılık 1,59 -1,85 2,58 QNB Finans Fin. Kir. 6,92 19,93 1,76 QNB Finansbank 8,68 -1,25 -3,66 Ral Yatırım Holding 1,81 -0,55 -1,63 Ray Sigorta 1,32 2,33 -5,04 Reysaş GMYO 0,68 3,03 -1,45 Reysaş Lojistik 0,71 1,43 -4,05 Rhea Girişim 0,60 0,00 -9,09 Rodrigo Tekstil 2,11 0,00 11,05 Royal Halı 1,24 19,23 25,25 RTA Laboratuvarları 1,88 1,62 8,05 Sabancı Holding 7,75 5,87 3,06 Safkar Ege Soğutmacılık 2,15 -3,15 9,69 Salix Yatırım Holding 3,76 0,53 -2,34 Sanel Mühendislik 2,40 2,13 10,09 Sanifoam Sünger 1,29 -5,15 3,20 Sanko Pazarlama 2,23 -0,45 -3,46 Saray Matbaacılık 0,97 0,00 -3,00 Sarkuysan 3,38 2,11 -0,88 Sasa Polyester 8,20 0,49 0,12 Say Reklamcılık 0,91 0,00 -3,19 Sekuro Plastik 2,86 -0,35 -3,38 Selçuk Ecza Deposu 3,25 -0,31 16,49 Selçuk Gıda 1,28 0,00 -3,76 Senkron Güvenlik 3,32 14,88 232,00 Serve Film Prodüksiyon 1,92 0,00 -1,54 Servet GMYO 3,55 -8,97 -24,47 Seyitler Kimya 3,63 -0,27 -5,71 Silverline Endüstri 1,34 0,75 0,00 Sinpaş GMYO 0,36 0,00 -2,70 Soda Sanayii 7,51 0,40 5,77 Sodaş Sodyum Sanayii 6,38 -0,31 1,27 Söktaş 1,18 0,85 -7,09 Sönmez Filament 3,04 2,70 -2,56 Sönmez Pamuklu 3,13 6,46 0,32 Sumaş Suni Tahta 6,80 -1,16 -2,86 Şeker Fin. Kir. 2,72 -0,73 -3,55 Şekerbank 1,10 3,77 0,00 Şişe Cam 5,63 1,62 -0,71 Şok Marketler 10,71 -0,83 -0,37 T. Halk Bankası 7,16 3,32 1,99 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 26,08 -1,21 -6,86 T.S.K.B. 0,73 1,39 -9,88 T.Tuborg 9,39 -0,32 -0,42 Taç Tarım Ürünleri 3,84 -7,47 -24,11 Tat Gıda 4,17 3,99 9,16 TAV Havalimanları 25,68 3,80 7,36 Taze Kuru Gıda 6,66 -0,60 -2,06 Tek-Art Turizm 0,81 6,58 -4,71 Tekfen Holding 21,38 1,23 3,19 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,07 1,66 3,37 Temapol Polimer Plastik 2,89 0,35 -5,56 TGS Dış Ticaret 2,19 -0,45 -6,81 Tofaş Oto. Fab. 17,50 0,17 3,55 Torunlar GMYO 1,67 -0,60 10,60 Trabzon Liman 8,64 1,65 2,98 Trabzonspor Sportif 1,57 -0,63 1,95 Trakya Cam 3,14 0,32 3,63 Trend GMYO 1,26 -1,56 -0,79 TSKB GMYO 0,75 1,35 -8,54 Tuğçelik 2,13 0,00 0,00 Tukaş 2,05 0,99 23,49 Turcas Petrol 1,39 0,72 -1,42 Turkcell 13,37 3,64 9,86 Tümosan Motor ve Traktör 4,62 1,09 2,67 Tüpraş 120,80 1,51 3,51 Türk Hava Yolları 14,59 -2,93 -9,44 Türk Prysmian Kablo 1,83 -0,54 3,98 Türk Telekom 3,74 0,27 -4,10 Türk Traktör 33,56 1,27 -3,84 Türker Proje Gayrimenkul 33,60 0,78 4,54 Ufuk Yatırım 1,17 1,74 2,63 Ulaşlar Turizm Yat. 1,15 0,00 0,88 Ulusoy Elektrik 16,08 -0,37 0,75 Ulusoy Un Sanayi 2,12 0,95 1,92 Umpaş Holding 0,42 -10,64 -23,64 Uşak Seramik 0,93 -1,06 -16,22 Utopya Turizm 4,05 -0,49 -1,22 Uzertaş Boya 0,60 -7,69 0,00 Ülker Bisküvi 15,38 0,33 4,84 Ünye Çimento 3,44 -0,29 -0,86 Vakıf Fin. Kir. 1,68 3,07 -5,62 Vakıf GMYO 1,89 -0,53 -5,03 Vakıf Yat. Ort. 1,20 -3,23 -21,05 Vakıflar Bankası 3,85 1,85 -1,28 Vakko Tekstil 2,75 0,73 0,36 Vanet Gıda 1,47 -2,00 13,08 Verusa Holding 16,82 0,72 1,33 Verusaturk Girisim 3,19 1,59 -3,63 Vestel 5,71 -1,04 2,88 Vestel Beyaz Eşya 11,20 1,91 -6,82 Viking Kağıt 1,10 0,00 0,00 Yapı Kredi Koray GMYO 1,53 0,66 -11,05 Yapı ve Kredi Bank. 1,57 1,29 -1,88 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,70 2,66 -3,23 Yataş 4,43 2,07 -0,89 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,86 0,00 -8,51 Yeni Gimat GMYO 8,08 0,25 0,62 Yeşil GMYO 0,27 -3,57 0,00 Yeşil Yapı 0,27 3,85 3,85 Yeşil Yatırım Holding 9,70 -0,92 0,73 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.397,90 9,05 Yonga Mobilya 6,42 -5,45 -2,73 Yünsa 4,51 2,73 3,44 Zorlu Enerji 1,24 1,64 0,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA