Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 45.899,90 0,00
İş Bankası (B) 2.807,80 -0,08 -8,25
İş Bankası (C) 4,32 1,41 -4,64
İş Bankası (Kur.) 50.000,10 2,88
İş Fin.Kir. 4,18 4,24 -9,72
İş Girişim 1,80 -1,64 -11,76
İş GMYO 0,99 -1,00 -8,33
İş Y. Men. Değ. 2,40 5,26 16,50
İş Yat. Ort. 0,96 1,05 5,49
İşbir Holding 140,70 -8,34 1,96
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,69 0,00 -17,86
İttifak Holding 3,04 0,33 -1,94
İz Hayvancılık Tarım 3,30 -8,33 -49,92
İzmir Demir Çelik 1,79 3,47 7,83
İzmir Fırça 1,83 -0,54 -11,59
İzocam 21,54 1,60 0,56
Jantsa Jant Sanayi 28,00 -0,36 0,72
Kafein Yazılım 6,51 -0,91 -6,47
Kapital Yat. Holding 2,50 -3,85 -12,89
Kaplamin 3,37 1,51 -6,39
Kardemir (A) 1,90 -0,52 4,40
Kardemir (B) 1,90 -0,52 3,83
Kardemir (D) 2,21 0,00 1,38
Karel Elektronik 4,59 4,08 10,07
Karsan Otomotiv 1,44 2,86 12,50
Karsu Tekstil 1,10 -2,65 -12,00
Karsusan Su Ürünleri San. 3,65 4,29 -1,35
Kartonsan 336,70 -0,77 3,19
Katmerciler Ekipman 5,57 -0,89 -5,11
Kent Gıda 119,20 -0,83 0,17
Kerevitaş Gıda 1,73 0,00 -3,89
Kervansaray Yat. Holding 0,30 -3,23 -14,29
Kiler GMYO 1,81 5,23 3,43
Klimasan Klima 4,19 0,96 5,81
Koç Holding 14,95 -0,20 5,28
Konfrut Gıda 24,18 -1,31 1,26
Konya Çimento 177,00 0,00 -0,56
Kordsa Teknik Tekstil 8,85 -2,43 -9,51
Koza Altın 55,85 1,73 8,87
Koza Madencilik 7,58 -0,13 4,99
Körfez GMYO 1,16 -0,85 -4,92
Kristal Kola 1,02 -0,97 -2,86
Kron Telekomünikasyon 8,21 -1,32 -5,63
Kuştur Kuşadası Turizm 15,75 -1,56
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,23 0,00 8,85
Kütahya Porselen 4,33 -0,23 -4,84
Lider Faktoring 2,24 -1,32 -0,44
Link Bilgisayar 8,44 0,12 1,44
Logo Yazılım 29,50 -1,40 8,70
Lokman Hekim Sağlık 4,38 -1,79 -2,67
Lüks Kadife 4,74 -3,27 -2,27
Makina Takım 1,48 -0,67 -3,90
Mardin Çimento 3,37 -0,88 3,37
Marka Yatırım Holding 0,63 0,00 1,61
Marmaris Altınyunus 17,27 -0,35 -1,65
Marshall 24,16 -1,06 -4,20
Martı GMYO 0,63 1,61 -3,08
Martı Otel 0,57 0,00 -1,72
Mavi Giyim 30,70 -1,29 -4,72
Mazhar Zorlu Holding 3,76 -1,57 -1,31
Mega Polietilen 2,01 0,50 -1,47
Menderes Tekstil 0,73 0,00 1,39
Mensa 0,37 -11,90 164,29
Merit Turizm 6,00 1,69 0,17
Merko Gıda 1,04 -5,45 2,97
Metal Gayrimenkul 1,09 19,78 25,29
Metemtur Otelcilik 1,02 -1,92 -2,86
Metro Holding 0,73 -2,67 -3,95
Metro Petrol ve Tesisleri 1,10 -1,79 0,00
Metro Yatırım Ortaklığı 1,20 0,00 1,69
Migros Ticaret 14,11 -1,40 -5,30
Milpa 1,77 6,63 18,79
Mistral GMYO 1,59 -3,05 3,92
MLP Sağlık 9,84 0,92 -8,04
MMC San. ve Tic. Yat. 0,97 -2,02 -11,82
Mondi Tire Kutsan 1,82 -0,55 -2,15
Net Holding 1,78 0,00 -9,18
Netaş Telekom. 6,63 0,00 2,63
Niğbaş Niğde Beton 4,86 6,81 21,50
Nuh Çimento 7,49 -1,19 -3,23
Nurol GMYO 2,12 1,92 0,95
Odaş Elektrik 1,76 19,73 25,00
Olmuksan-IP 3,43 -0,87 1,78
Orge Enerji Elektrik 3,10 -3,43 -0,64
Orma Orman Mahsulleri 1,02 0,00 -15,00
Osmanlı Menkul 1,55 5,44 -9,88
Ostim Endüstriyel Yat 1,06 -0,93 -1,85
Otokar 98,90 1,18 12,07
Oyak Yat. Ort. 1,27 -5,93 -22,09
Oylum Sınai Yatırımlar 1,02 -1,92 0,00
Özak GMYO 2,06 0,49 -2,37
Özbal Çelik Boru 1,15 -2,54 -16,67
Özderici GMYO 1,27 6,72 -45,96
Özerden Plastik 2,64 5,60 5,60
Panora GMYO 4,19 0,48 0,00
Park Elek.Madencilik 2,44 1,24 1,24
Parsan 8,29 -1,19 -5,37
Pegasus 22,88 2,79 -0,17
Peker GMYO 3,08 -6,67 -62,55
Penguen Gıda 1,36 1,49 25,93
Pera GMYO 0,62 -6,06 -19,48
Pergamon Dış Ticaret 8,87 -1,33 -0,89
Petkim 5,11 1,59 1,39
Petrokent Turizm 68,00 3,82 -1,02
Pınar Et ve Un 4,94 0,00 -3,52
Pınar Su 1,24 0,00 -0,80
Pınar Süt 6,06 -0,33 -8,46
Plastikkart 2,82 6,02 4,44
Polisan Holding 6,96 1,31 11,36
Politeknik Metal 34,82 -0,51 -3,28
Prizma Press Matbaacılık 1,62 3,18 4,52
QNB Finans Fin. Kir. 5,77 11,61 -15,15
QNB Finansbank 8,79 -2,87 -2,44
Ral Yatırım Holding 1,82 0,00 -1,09
Ray Sigorta 1,29 -3,01 -7,19
Reysaş GMYO 0,66 -1,49 -4,35
Reysaş Lojistik 0,70 -1,41 -5,41
Rhea Girişim 0,60 0,00 -9,09
Rodrigo Tekstil 2,11 6,03 11,05
Royal Halı 1,04 0,00 5,05
RTA Laboratuvarları 1,85 2,78 6,32
Sabancı Holding 7,32 0,83 -2,66
Safkar Ege Soğutmacılık 2,22 4,23 13,27
Salix Yatırım Holding 3,74 1,91 -2,86
Sanel Mühendislik 2,35 -0,42 7,80
Sanifoam Sünger 1,36 -2,86 8,80
Sanko Pazarlama 2,24 0,00 -3,03
Saray Matbaacılık 0,97 -1,02 -3,00
Sarkuysan 3,31 -0,90 -2,93
Sasa Polyester 8,16 -0,61 -0,37
Say Reklamcılık 0,91 1,11 -3,19
Sekuro Plastik 2,87 -0,35 -3,04
Selçuk Ecza Deposu 3,26 0,31 16,85
Selçuk Gıda 1,28 -0,78 -3,76
Senkron Güvenlik 2,89 19,92 189,00
Serve Film Prodüksiyon 1,92 0,00 -1,54
Servet GMYO 3,90 -4,18 -17,02
Seyitler Kimya 3,64 0,55 -5,45
Silverline Endüstri 1,33 -1,48 -0,75
Sinpaş GMYO 0,36 0,00 -2,70
Soda Sanayii 7,48 -1,45 5,35
Sodaş Sodyum Sanayii 6,40 2,40 1,59
Söktaş 1,17 -4,88 -7,87
Sönmez Filament 2,96 -0,34 -5,13
Sönmez Pamuklu 2,94 0,00 -5,77
Sumaş Suni Tahta 6,88 -0,15 -1,71
Şeker Fin. Kir. 2,74 -1,08 -2,84
Şekerbank 1,06 -0,93 -3,64
Şişe Cam 5,54 1,47 -2,29
Şok Marketler 10,80 -1,82 0,47
T. Halk Bankası 6,93 0,87 -1,28
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 26,40 -2,22 -5,71
T.S.K.B. 0,72 -1,37 -11,11
T.Tuborg 9,42 -0,21 -0,11
Taç Tarım Ürünleri 4,15 -7,57 -17,98
Tat Gıda 4,01 0,75 4,97
TAV Havalimanları 24,74 2,83 3,43
Taze Kuru Gıda 6,70 -1,03 -1,47
Tek-Art Turizm 0,76 0,00 -10,59
Tekfen Holding 21,12 1,73 1,93
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,02 -1,95 1,68
Temapol Polimer Plastik 2,88 -0,69 -5,88
TGS Dış Ticaret 2,20 -2,22 -6,38
Tofaş Oto. Fab. 17,47 -0,74 3,37
Torunlar GMYO 1,68 8,39 11,26
Trabzon Liman 8,50 0,24 1,31
Trabzonspor Sportif 1,58 3,27 2,60
Trakya Cam 3,13 1,95 3,30
Trend GMYO 1,28 -1,54 0,79
TSKB GMYO 0,74 1,37 -9,76
Tuğçelik 2,13 0,00 0,00
Tukaş 2,03 1,00 22,29
Turcas Petrol 1,38 -1,43 -2,13
Turkcell 12,90 1,10 6,00
Tümosan Motor ve Traktör 4,57 -0,44 1,56
Tüpraş 119,00 -2,94 1,97
Türk Hava Yolları 15,03 -0,33 -6,70
Türk Prysmian Kablo 1,84 1,66 4,55
Türk Telekom 3,73 0,00 -4,36
Türk Traktör 33,14 -1,54 -5,04
Türker Proje Gayrimenkul 33,34 -2,51 3,73
Ufuk Yatırım 1,15 -0,86 0,88
Ulaşlar Turizm Yat. 1,15 -1,71 0,88
Ulusoy Elektrik 16,14 -1,28 1,13
Ulusoy Un Sanayi 2,10 0,48 0,96
Umpaş Holding 0,47 0,00 -14,55
Uşak Seramik 0,94 0,00 -15,32
Utopya Turizm 4,07 -2,16 -0,73
Uzertaş Boya 0,65 14,04 8,33
Ülker Bisküvi 15,33 0,86 4,50
Ünye Çimento 3,45 0,29 -0,58
Vakıf Fin. Kir. 1,63 -0,61 -8,43
Vakıf GMYO 1,90 -1,55 -4,52
Vakıf Yat. Ort. 1,24 0,81 -18,42
Vakıflar Bankası 3,78 0,80 -3,08
Vakko Tekstil 2,73 0,74 -0,36
Vanet Gıda 1,50 -1,32 15,38
Verusa Holding 16,70 1,52 0,60
Verusaturk Girisim 3,14 -0,63 -5,14
Vestel 5,77 -0,35 3,96
Vestel Beyaz Eşya 10,99 -2,40 -8,57
Viking Kağıt 1,10 -1,79 0,00
Yapı Kredi Koray GMYO 1,52 0,00 -11,63
Yapı ve Kredi Bank. 1,55 0,00 -3,13
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,63 -5,73 -5,73
Yataş 4,34 -0,91 -2,91
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,86 -2,27 -8,51
Yeni Gimat GMYO 8,06 0,25 0,37
Yeşil GMYO 0,28 0,00 3,70
Yeşil Yapı 0,26 -3,70 0,00
Yeşil Yatırım Holding 9,79 -0,20 1,66
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.397,90 9,05
Yonga Mobilya 6,79 -12,50 2,88
Yünsa 4,39 -1,57 0,69
Zorlu Enerji 1,22 0,00 -0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA
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