Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|45.899,90
|0,00
|İş Bankası (B)
|2.807,80
|-0,08
|-8,25
|İş Bankası (C)
|4,32
|1,41
|-4,64
|İş Bankası (Kur.)
|50.000,10
|2,88
|İş Fin.Kir.
|4,18
|4,24
|-9,72
|İş Girişim
|1,80
|-1,64
|-11,76
|İş GMYO
|0,99
|-1,00
|-8,33
|İş Y. Men. Değ.
|2,40
|5,26
|16,50
|İş Yat. Ort.
|0,96
|1,05
|5,49
|İşbir Holding
|140,70
|-8,34
|1,96
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,69
|0,00
|-17,86
|İttifak Holding
|3,04
|0,33
|-1,94
|İz Hayvancılık Tarım
|3,30
|-8,33
|-49,92
|İzmir Demir Çelik
|1,79
|3,47
|7,83
|İzmir Fırça
|1,83
|-0,54
|-11,59
|İzocam
|21,54
|1,60
|0,56
|Jantsa Jant Sanayi
|28,00
|-0,36
|0,72
|Kafein Yazılım
|6,51
|-0,91
|-6,47
|Kapital Yat. Holding
|2,50
|-3,85
|-12,89
|Kaplamin
|3,37
|1,51
|-6,39
|Kardemir (A)
|1,90
|-0,52
|4,40
|Kardemir (B)
|1,90
|-0,52
|3,83
|Kardemir (D)
|2,21
|0,00
|1,38
|Karel Elektronik
|4,59
|4,08
|10,07
|Karsan Otomotiv
|1,44
|2,86
|12,50
|Karsu Tekstil
|1,10
|-2,65
|-12,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,65
|4,29
|-1,35
|Kartonsan
|336,70
|-0,77
|3,19
|Katmerciler Ekipman
|5,57
|-0,89
|-5,11
|Kent Gıda
|119,20
|-0,83
|0,17
|Kerevitaş Gıda
|1,73
|0,00
|-3,89
|Kervansaray Yat. Holding
|0,30
|-3,23
|-14,29
|Kiler GMYO
|1,81
|5,23
|3,43
|Klimasan Klima
|4,19
|0,96
|5,81
|Koç Holding
|14,95
|-0,20
|5,28
|Konfrut Gıda
|24,18
|-1,31
|1,26
|Konya Çimento
|177,00
|0,00
|-0,56
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,85
|-2,43
|-9,51
|Koza Altın
|55,85
|1,73
|8,87
|Koza Madencilik
|7,58
|-0,13
|4,99
|Körfez GMYO
|1,16
|-0,85
|-4,92
|Kristal Kola
|1,02
|-0,97
|-2,86
|Kron Telekomünikasyon
|8,21
|-1,32
|-5,63
|Kuştur Kuşadası Turizm
|15,75
|-1,56
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,23
|0,00
|8,85
|Kütahya Porselen
|4,33
|-0,23
|-4,84
|Lider Faktoring
|2,24
|-1,32
|-0,44
|Link Bilgisayar
|8,44
|0,12
|1,44
|Logo Yazılım
|29,50
|-1,40
|8,70
|Lokman Hekim Sağlık
|4,38
|-1,79
|-2,67
|Lüks Kadife
|4,74
|-3,27
|-2,27
|Makina Takım
|1,48
|-0,67
|-3,90
|Mardin Çimento
|3,37
|-0,88
|3,37
|Marka Yatırım Holding
|0,63
|0,00
|1,61
|Marmaris Altınyunus
|17,27
|-0,35
|-1,65
|Marshall
|24,16
|-1,06
|-4,20
|Martı GMYO
|0,63
|1,61
|-3,08
|Martı Otel
|0,57
|0,00
|-1,72
|Mavi Giyim
|30,70
|-1,29
|-4,72
|Mazhar Zorlu Holding
|3,76
|-1,57
|-1,31
|Mega Polietilen
|2,01
|0,50
|-1,47
|Menderes Tekstil
|0,73
|0,00
|1,39
|Mensa
|0,37
|-11,90
|164,29
|Merit Turizm
|6,00
|1,69
|0,17
|Merko Gıda
|1,04
|-5,45
|2,97
|Metal Gayrimenkul
|1,09
|19,78
|25,29
|Metemtur Otelcilik
|1,02
|-1,92
|-2,86
|Metro Holding
|0,73
|-2,67
|-3,95
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,10
|-1,79
|0,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,20
|0,00
|1,69
|Migros Ticaret
|14,11
|-1,40
|-5,30
|Milpa
|1,77
|6,63
|18,79
|Mistral GMYO
|1,59
|-3,05
|3,92
|MLP Sağlık
|9,84
|0,92
|-8,04
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,97
|-2,02
|-11,82
|Mondi Tire Kutsan
|1,82
|-0,55
|-2,15
|Net Holding
|1,78
|0,00
|-9,18
|Netaş Telekom.
|6,63
|0,00
|2,63
|Niğbaş Niğde Beton
|4,86
|6,81
|21,50
|Nuh Çimento
|7,49
|-1,19
|-3,23
|Nurol GMYO
|2,12
|1,92
|0,95
|Odaş Elektrik
|1,76
|19,73
|25,00
|Olmuksan-IP
|3,43
|-0,87
|1,78
|Orge Enerji Elektrik
|3,10
|-3,43
|-0,64
|Orma Orman Mahsulleri
|1,02
|0,00
|-15,00
|Osmanlı Menkul
|1,55
|5,44
|-9,88
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,06
|-0,93
|-1,85
|Otokar
|98,90
|1,18
|12,07
|Oyak Yat. Ort.
|1,27
|-5,93
|-22,09
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,02
|-1,92
|0,00
|Özak GMYO
|2,06
|0,49
|-2,37
|Özbal Çelik Boru
|1,15
|-2,54
|-16,67
|Özderici GMYO
|1,27
|6,72
|-45,96
|Özerden Plastik
|2,64
|5,60
|5,60
|Panora GMYO
|4,19
|0,48
|0,00
|Park Elek.Madencilik
|2,44
|1,24
|1,24
|Parsan
|8,29
|-1,19
|-5,37
|Pegasus
|22,88
|2,79
|-0,17
|Peker GMYO
|3,08
|-6,67
|-62,55
|Penguen Gıda
|1,36
|1,49
|25,93
|Pera GMYO
|0,62
|-6,06
|-19,48
|Pergamon Dış Ticaret
|8,87
|-1,33
|-0,89
|Petkim
|5,11
|1,59
|1,39
|Petrokent Turizm
|68,00
|3,82
|-1,02
|Pınar Et ve Un
|4,94
|0,00
|-3,52
|Pınar Su
|1,24
|0,00
|-0,80
|Pınar Süt
|6,06
|-0,33
|-8,46
|Plastikkart
|2,82
|6,02
|4,44
|Polisan Holding
|6,96
|1,31
|11,36
|Politeknik Metal
|34,82
|-0,51
|-3,28
|Prizma Press Matbaacılık
|1,62
|3,18
|4,52
|QNB Finans Fin. Kir.
|5,77
|11,61
|-15,15
|QNB Finansbank
|8,79
|-2,87
|-2,44
|Ral Yatırım Holding
|1,82
|0,00
|-1,09
|Ray Sigorta
|1,29
|-3,01
|-7,19
|Reysaş GMYO
|0,66
|-1,49
|-4,35
|Reysaş Lojistik
|0,70
|-1,41
|-5,41
|Rhea Girişim
|0,60
|0,00
|-9,09
|Rodrigo Tekstil
|2,11
|6,03
|11,05
|Royal Halı
|1,04
|0,00
|5,05
|RTA Laboratuvarları
|1,85
|2,78
|6,32
|Sabancı Holding
|7,32
|0,83
|-2,66
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,22
|4,23
|13,27
|Salix Yatırım Holding
|3,74
|1,91
|-2,86
|Sanel Mühendislik
|2,35
|-0,42
|7,80
|Sanifoam Sünger
|1,36
|-2,86
|8,80
|Sanko Pazarlama
|2,24
|0,00
|-3,03
|Saray Matbaacılık
|0,97
|-1,02
|-3,00
|Sarkuysan
|3,31
|-0,90
|-2,93
|Sasa Polyester
|8,16
|-0,61
|-0,37
|Say Reklamcılık
|0,91
|1,11
|-3,19
|Sekuro Plastik
|2,87
|-0,35
|-3,04
|Selçuk Ecza Deposu
|3,26
|0,31
|16,85
|Selçuk Gıda
|1,28
|-0,78
|-3,76
|Senkron Güvenlik
|2,89
|19,92
|189,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,92
|0,00
|-1,54
|Servet GMYO
|3,90
|-4,18
|-17,02
|Seyitler Kimya
|3,64
|0,55
|-5,45
|Silverline Endüstri
|1,33
|-1,48
|-0,75
|Sinpaş GMYO
|0,36
|0,00
|-2,70
|Soda Sanayii
|7,48
|-1,45
|5,35
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,40
|2,40
|1,59
|Söktaş
|1,17
|-4,88
|-7,87
|Sönmez Filament
|2,96
|-0,34
|-5,13
|Sönmez Pamuklu
|2,94
|0,00
|-5,77
|Sumaş Suni Tahta
|6,88
|-0,15
|-1,71
|Şeker Fin. Kir.
|2,74
|-1,08
|-2,84
|Şekerbank
|1,06
|-0,93
|-3,64
|Şişe Cam
|5,54
|1,47
|-2,29
|Şok Marketler
|10,80
|-1,82
|0,47
|T. Halk Bankası
|6,93
|0,87
|-1,28
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|26,40
|-2,22
|-5,71
|T.S.K.B.
|0,72
|-1,37
|-11,11
|T.Tuborg
|9,42
|-0,21
|-0,11
|Taç Tarım Ürünleri
|4,15
|-7,57
|-17,98
|Tat Gıda
|4,01
|0,75
|4,97
|TAV Havalimanları
|24,74
|2,83
|3,43
|Taze Kuru Gıda
|6,70
|-1,03
|-1,47
|Tek-Art Turizm
|0,76
|0,00
|-10,59
|Tekfen Holding
|21,12
|1,73
|1,93
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,02
|-1,95
|1,68
|Temapol Polimer Plastik
|2,88
|-0,69
|-5,88
|TGS Dış Ticaret
|2,20
|-2,22
|-6,38
|Tofaş Oto. Fab.
|17,47
|-0,74
|3,37
|Torunlar GMYO
|1,68
|8,39
|11,26
|Trabzon Liman
|8,50
|0,24
|1,31
|Trabzonspor Sportif
|1,58
|3,27
|2,60
|Trakya Cam
|3,13
|1,95
|3,30
|Trend GMYO
|1,28
|-1,54
|0,79
|TSKB GMYO
|0,74
|1,37
|-9,76
|Tuğçelik
|2,13
|0,00
|0,00
|Tukaş
|2,03
|1,00
|22,29
|Turcas Petrol
|1,38
|-1,43
|-2,13
|Turkcell
|12,90
|1,10
|6,00
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,57
|-0,44
|1,56
|Tüpraş
|119,00
|-2,94
|1,97
|Türk Hava Yolları
|15,03
|-0,33
|-6,70
|Türk Prysmian Kablo
|1,84
|1,66
|4,55
|Türk Telekom
|3,73
|0,00
|-4,36
|Türk Traktör
|33,14
|-1,54
|-5,04
|Türker Proje Gayrimenkul
|33,34
|-2,51
|3,73
|Ufuk Yatırım
|1,15
|-0,86
|0,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,15
|-1,71
|0,88
|Ulusoy Elektrik
|16,14
|-1,28
|1,13
|Ulusoy Un Sanayi
|2,10
|0,48
|0,96
|Umpaş Holding
|0,47
|0,00
|-14,55
|Uşak Seramik
|0,94
|0,00
|-15,32
|Utopya Turizm
|4,07
|-2,16
|-0,73
|Uzertaş Boya
|0,65
|14,04
|8,33
|Ülker Bisküvi
|15,33
|0,86
|4,50
|Ünye Çimento
|3,45
|0,29
|-0,58
|Vakıf Fin. Kir.
|1,63
|-0,61
|-8,43
|Vakıf GMYO
|1,90
|-1,55
|-4,52
|Vakıf Yat. Ort.
|1,24
|0,81
|-18,42
|Vakıflar Bankası
|3,78
|0,80
|-3,08
|Vakko Tekstil
|2,73
|0,74
|-0,36
|Vanet Gıda
|1,50
|-1,32
|15,38
|Verusa Holding
|16,70
|1,52
|0,60
|Verusaturk Girisim
|3,14
|-0,63
|-5,14
|Vestel
|5,77
|-0,35
|3,96
|Vestel Beyaz Eşya
|10,99
|-2,40
|-8,57
|Viking Kağıt
|1,10
|-1,79
|0,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,52
|0,00
|-11,63
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,55
|0,00
|-3,13
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,63
|-5,73
|-5,73
|Yataş
|4,34
|-0,91
|-2,91
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,86
|-2,27
|-8,51
|Yeni Gimat GMYO
|8,06
|0,25
|0,37
|Yeşil GMYO
|0,28
|0,00
|3,70
|Yeşil Yapı
|0,26
|-3,70
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|9,79
|-0,20
|1,66
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.397,90
|9,05
|Yonga Mobilya
|6,79
|-12,50
|2,88
|Yünsa
|4,39
|-1,57
|0,69
|Zorlu Enerji
|1,22
|0,00
|-0,81
(Son)
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