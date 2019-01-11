Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|45.899,90
|0,00
|İş Bankası (B)
|2.810,00
|-2,77
|-8,18
|İş Bankası (C)
|4,26
|0,71
|-5,96
|İş Bankası (Kur.)
|50.000,10
|0,00
|2,88
|İş Fin.Kir.
|4,01
|-3,37
|-13,39
|İş Girişim
|1,83
|0,00
|-10,29
|İş GMYO
|1,00
|1,01
|-7,41
|İş Y. Men. Değ.
|2,28
|5,56
|10,68
|İş Yat. Ort.
|0,95
|0,00
|4,40
|İşbir Holding
|153,50
|-0,97
|11,23
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,69
|0,00
|-17,86
|İttifak Holding
|3,03
|-1,94
|-2,26
|İz Hayvancılık Tarım
|3,60
|10,09
|-45,37
|İzmir Demir Çelik
|1,73
|-1,14
|4,22
|İzmir Fırça
|1,84
|-2,13
|-11,11
|İzocam
|21,20
|0,66
|-1,03
|Jantsa Jant Sanayi
|28,10
|0,64
|1,08
|Kafein Yazılım
|6,57
|2,66
|-5,60
|Kapital Yat. Holding
|2,60
|-3,70
|-9,41
|Kaplamin
|3,32
|2,15
|-7,78
|Kardemir (A)
|1,91
|1,06
|4,95
|Kardemir (B)
|1,91
|-2,05
|4,37
|Kardemir (D)
|2,21
|-2,64
|1,38
|Karel Elektronik
|4,41
|0,23
|5,76
|Karsan Otomotiv
|1,40
|4,48
|9,37
|Karsu Tekstil
|1,13
|0,00
|-9,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,50
|0,29
|-5,41
|Kartonsan
|339,30
|0,98
|3,98
|Katmerciler Ekipman
|5,62
|0,00
|-4,26
|Kent Gıda
|120,20
|-0,91
|1,01
|Kerevitaş Gıda
|1,73
|-1,14
|-3,89
|Kervansaray Yat. Holding
|0,31
|0,00
|-11,43
|Kiler GMYO
|1,72
|-1,71
|-1,71
|Klimasan Klima
|4,15
|2,47
|4,80
|Koç Holding
|14,98
|1,77
|5,49
|Konfrut Gıda
|24,50
|-0,24
|2,60
|Konya Çimento
|177,00
|0,23
|-0,56
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,07
|-1,52
|-7,26
|Koza Altın
|54,90
|0,55
|7,02
|Koza Madencilik
|7,59
|1,20
|5,12
|Körfez GMYO
|1,17
|0,86
|-4,10
|Kristal Kola
|1,03
|0,98
|-1,90
|Kron Telekomünikasyon
|8,32
|0,36
|-4,37
|Kuştur Kuşadası Turizm
|15,75
|0,00
|-1,56
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,23
|6,03
|8,85
|Kütahya Porselen
|4,34
|-0,69
|-4,62
|Lider Faktoring
|2,27
|-0,44
|0,89
|Link Bilgisayar
|8,43
|0,24
|1,32
|Logo Yazılım
|29,92
|1,42
|10,24
|Lokman Hekim Sağlık
|4,46
|-1,11
|-0,89
|Lüks Kadife
|4,90
|-1,21
|1,03
|Makina Takım
|1,49
|0,00
|-3,25
|Mardin Çimento
|3,40
|-1,73
|4,29
|Marka Yatırım Holding
|0,63
|0,00
|1,61
|Marmaris Altınyunus
|17,33
|0,12
|-1,31
|Marshall
|24,42
|-0,25
|-3,17
|Martı GMYO
|0,62
|0,00
|-4,62
|Martı Otel
|0,57
|0,00
|-1,72
|Mavi Giyim
|31,10
|1,44
|-3,48
|Mazhar Zorlu Holding
|3,82
|-0,26
|0,26
|Mega Polietilen
|2,00
|0,00
|-1,96
|Menderes Tekstil
|0,73
|1,39
|1,39
|Mensa
|0,42
|10,53
|200,00
|Merit Turizm
|5,90
|0,17
|-1,50
|Merko Gıda
|1,10
|-4,35
|8,91
|Metal Gayrimenkul
|0,91
|19,74
|4,60
|Metemtur Otelcilik
|1,04
|0,00
|-0,95
|Metro Holding
|0,75
|0,00
|-1,32
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,12
|-0,88
|1,82
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,20
|-1,64
|1,69
|Migros Ticaret
|14,31
|1,27
|-3,96
|Milpa
|1,66
|2,47
|11,41
|Mistral GMYO
|1,64
|0,61
|7,19
|MLP Sağlık
|9,75
|-1,32
|-8,88
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,99
|10,00
|-10,00
|Mondi Tire Kutsan
|1,83
|-1,61
|-1,61
|Net Holding
|1,78
|0,56
|-9,18
|Netaş Telekom.
|6,63
|1,07
|2,63
|Niğbaş Niğde Beton
|4,55
|12,35
|13,75
|Nuh Çimento
|7,58
|0,00
|-2,07
|Nurol GMYO
|2,08
|0,00
|-0,95
|Odaş Elektrik
|1,47
|0,00
|4,40
|Olmuksan-IP
|3,46
|0,00
|2,67
|Orge Enerji Elektrik
|3,21
|-1,83
|2,88
|Orma Orman Mahsulleri
|1,02
|-4,67
|-15,00
|Osmanlı Menkul
|1,47
|-2,65
|-14,53
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,07
|2,88
|-0,93
|Otokar
|97,75
|3,44
|10,76
|Oyak Yat. Ort.
|1,35
|4,65
|-17,18
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,04
|0,97
|1,96
|Özak GMYO
|2,05
|-0,49
|-2,84
|Özbal Çelik Boru
|1,18
|-14,49
|-14,49
|Özderici GMYO
|1,19
|-19,59
|-49,36
|Özerden Plastik
|2,50
|0,00
|0,00
|Panora GMYO
|4,17
|0,72
|-0,48
|Park Elek.Madencilik
|2,41
|2,12
|0,00
|Parsan
|8,39
|0,72
|-4,22
|Pegasus
|22,26
|0,72
|-2,88
|Peker GMYO
|3,30
|-2,94
|-59,88
|Penguen Gıda
|1,34
|6,35
|24,07
|Pera GMYO
|0,66
|8,20
|-14,29
|Pergamon Dış Ticaret
|8,99
|1,01
|0,45
|Petkim
|5,03
|-1,18
|-0,20
|Petrokent Turizm
|65,50
|-0,76
|-4,66
|Pınar Et ve Un
|4,94
|-0,40
|-3,52
|Pınar Su
|1,24
|0,00
|-0,80
|Pınar Süt
|6,08
|-0,16
|-8,16
|Plastikkart
|2,66
|-3,27
|-1,48
|Polisan Holding
|6,87
|1,63
|9,92
|Politeknik Metal
|35,00
|0,00
|-2,78
|Prizma Press Matbaacılık
|1,57
|1,29
|1,29
|QNB Finans Fin. Kir.
|5,17
|-5,14
|-23,97
|QNB Finansbank
|9,05
|-1,20
|0,44
|Ral Yatırım Holding
|1,82
|-2,15
|-1,09
|Ray Sigorta
|1,33
|0,76
|-4,32
|Reysaş GMYO
|0,67
|0,00
|-2,90
|Reysaş Lojistik
|0,71
|-1,39
|-4,05
|Rhea Girişim
|0,60
|0,00
|-9,09
|Rodrigo Tekstil
|1,99
|1,02
|4,74
|Royal Halı
|1,04
|-0,95
|5,05
|RTA Laboratuvarları
|1,80
|-0,55
|3,45
|Sabancı Holding
|7,26
|0,28
|-3,46
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,13
|0,00
|8,67
|Salix Yatırım Holding
|3,67
|0,55
|-4,68
|Sanel Mühendislik
|2,36
|0,43
|8,26
|Sanifoam Sünger
|1,40
|6,06
|12,00
|Sanko Pazarlama
|2,24
|-0,44
|-3,03
|Saray Matbaacılık
|0,98
|0,00
|-2,00
|Sarkuysan
|3,34
|-0,30
|-2,05
|Sasa Polyester
|8,21
|1,23
|0,24
|Say Reklamcılık
|0,90
|-2,17
|-4,26
|Sekuro Plastik
|2,88
|-0,35
|-2,70
|Selçuk Ecza Deposu
|3,25
|1,56
|16,49
|Selçuk Gıda
|1,29
|-0,77
|-3,01
|Senkron Güvenlik
|2,41
|19,90
|141,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,92
|0,00
|-1,54
|Servet GMYO
|4,07
|-0,73
|-13,40
|Seyitler Kimya
|3,62
|-1,63
|-5,97
|Silverline Endüstri
|1,35
|0,00
|0,75
|Sinpaş GMYO
|0,36
|0,00
|-2,70
|Soda Sanayii
|7,59
|1,61
|6,90
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,25
|0,81
|-0,79
|Söktaş
|1,23
|-1,60
|-3,15
|Sönmez Filament
|2,97
|-0,34
|-4,81
|Sönmez Pamuklu
|2,94
|0,34
|-5,77
|Sumaş Suni Tahta
|6,89
|-0,14
|-1,57
|Şeker Fin. Kir.
|2,77
|-0,72
|-1,77
|Şekerbank
|1,07
|-1,83
|-2,73
|Şişe Cam
|5,46
|4,20
|-3,70
|Şok Marketler
|11,00
|-0,81
|2,33
|T. Halk Bankası
|6,87
|1,33
|-2,14
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|27,00
|0,00
|-3,57
|T.S.K.B.
|0,73
|1,39
|-9,88
|T.Tuborg
|9,44
|2,05
|0,11
|Taç Tarım Ürünleri
|4,49
|2,28
|-11,26
|Tat Gıda
|3,98
|0,00
|4,19
|TAV Havalimanları
|24,06
|0,75
|0,59
|Taze Kuru Gıda
|6,77
|-3,29
|-0,44
|Tek-Art Turizm
|0,76
|0,00
|-10,59
|Tekfen Holding
|20,76
|-3,44
|0,19
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,08
|4,76
|3,70
|Temapol Polimer Plastik
|2,90
|-0,68
|-5,23
|TGS Dış Ticaret
|2,25
|-0,44
|-4,26
|Tofaş Oto. Fab.
|17,60
|2,33
|4,14
|Torunlar GMYO
|1,55
|1,31
|2,65
|Trabzon Liman
|8,48
|0,12
|1,07
|Trabzonspor Sportif
|1,53
|2,00
|-0,65
|Trakya Cam
|3,07
|0,99
|1,32
|Trend GMYO
|1,30
|0,00
|2,36
|TSKB GMYO
|0,73
|-3,95
|-10,98
|Tuğçelik
|2,13
|0,00
|0,00
|Tukaş
|2,01
|0,50
|21,08
|Turcas Petrol
|1,40
|0,72
|-0,71
|Turkcell
|12,76
|1,27
|4,85
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,59
|2,23
|2,00
|Tüpraş
|122,60
|1,24
|5,06
|Türk Hava Yolları
|15,08
|0,80
|-6,39
|Türk Prysmian Kablo
|1,81
|0,00
|2,84
|Türk Telekom
|3,73
|0,27
|-4,36
|Türk Traktör
|33,66
|-0,24
|-3,55
|Türker Proje Gayrimenkul
|34,20
|-2,01
|6,41
|Ufuk Yatırım
|1,16
|0,87
|1,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,17
|1,74
|2,63
|Ulusoy Elektrik
|16,35
|1,68
|2,44
|Ulusoy Un Sanayi
|2,09
|-0,48
|0,48
|Umpaş Holding
|0,47
|0,00
|-14,55
|Uşak Seramik
|0,94
|-1,05
|-15,32
|Utopya Turizm
|4,16
|0,24
|1,46
|Uzertaş Boya
|0,57
|-5,00
|-5,00
|Ülker Bisküvi
|15,20
|-0,20
|3,61
|Ünye Çimento
|3,44
|0,29
|-0,86
|Vakıf Fin. Kir.
|1,64
|0,00
|-7,87
|Vakıf GMYO
|1,93
|0,00
|-3,02
|Vakıf Yat. Ort.
|1,23
|-2,38
|-19,08
|Vakıflar Bankası
|3,75
|0,81
|-3,85
|Vakko Tekstil
|2,71
|-0,37
|-1,09
|Vanet Gıda
|1,52
|-3,18
|16,92
|Verusa Holding
|16,45
|5,18
|-0,90
|Verusaturk Girisim
|3,16
|-0,63
|-4,53
|Vestel
|5,79
|0,87
|4,32
|Vestel Beyaz Eşya
|11,26
|0,00
|-6,32
|Viking Kağıt
|1,12
|0,90
|1,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,52
|0,00
|-11,63
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,55
|0,00
|-3,13
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,79
|-0,36
|0,00
|Yataş
|4,38
|-0,23
|-2,01
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,88
|0,00
|-6,38
|Yeni Gimat GMYO
|8,04
|1,13
|0,12
|Yeşil GMYO
|0,28
|3,70
|3,70
|Yeşil Yapı
|0,27
|3,85
|3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|9,81
|0,41
|1,87
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.397,90
|9,05
|Yonga Mobilya
|7,76
|0,00
|17,58
|Yünsa
|4,46
|-1,11
|2,29
|Zorlu Enerji
|1,22
|-0,81
|-0,81
(Son)
Kaynak: AA