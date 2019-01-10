Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 45.899,90 0,00
İş Bankası (B) 2.890,10 -1,70 -5,56
İş Bankası (C) 4,23 1,20 -6,62
İş Bankası (Kur.) 50.000,10 0,00 2,88
İş Fin.Kir. 4,15 -1,43 -10,37
İş Girişim 1,83 -0,54 -10,29
İş GMYO 0,99 -1,00 -8,33
İş Y. Men. Değ. 2,16 2,86 4,85
İş Yat. Ort. 0,95 -1,04 4,40
İşbir Holding 155,00 1,51 12,32
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,69 0,00 -17,86
İttifak Holding 3,09 4,04 -0,32
İz Hayvancılık Tarım 3,27 -12,10 -50,38
İzmir Demir Çelik 1,75 4,79 5,42
İzmir Fırça 1,88 3,30 -9,18
İzocam 21,06 0,29 -1,68
Jantsa Jant Sanayi 27,92 0,07 0,43
Kafein Yazılım 6,40 -0,47 -8,05
Kapital Yat. Holding 2,70 0,00 -5,92
Kaplamin 3,25 3,50 -9,72
Kardemir (A) 1,89 -4,06 3,85
Kardemir (B) 1,95 -2,50 6,56
Kardemir (D) 2,27 -2,16 4,13
Karel Elektronik 4,40 -1,12 5,52
Karsan Otomotiv 1,34 0,00 4,69
Karsu Tekstil 1,13 1,80 -9,60
Karsusan Su Ürünleri San. 3,49 -0,29 -5,68
Kartonsan 336,00 0,90 2,97
Katmerciler Ekipman 5,62 -0,18 -4,26
Kent Gıda 121,30 2,62 1,93
Kerevitaş Gıda 1,75 0,57 -2,78
Kervansaray Yat. Holding 0,31 -3,13 -11,43
Kiler GMYO 1,75 2,94 0,00
Klimasan Klima 4,05 0,75 2,27
Koç Holding 14,72 1,24 3,66
Konfrut Gıda 24,56 2,08 2,85
Konya Çimento 176,60 0,91 -0,79
Kordsa Teknik Tekstil 9,21 0,77 -5,83
Koza Altın 54,60 -0,55 6,43
Koza Madencilik 7,50 -0,79 3,88
Körfez GMYO 1,16 -2,52 -4,92
Kristal Kola 1,02 -2,86 -2,86
Kron Telekomünikasyon 8,29 2,35 -4,71
Kuştur Kuşadası Turizm 15,75 -0,25 -1,56
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,16 0,00 2,65
Kütahya Porselen 4,37 3,55 -3,96
Lider Faktoring 2,28 -1,72 1,33
Link Bilgisayar 8,41 2,81 1,08
Logo Yazılım 29,50 6,42 8,70
Lokman Hekim Sağlık 4,51 0,00 0,22
Lüks Kadife 4,96 -1,20 2,27
Makina Takım 1,49 -0,67 -3,25
Mardin Çimento 3,46 -2,81 6,13
Marka Yatırım Holding 0,63 0,00 1,61
Marmaris Altınyunus 17,31 0,12 -1,42
Marshall 24,48 0,16 -2,93
Martı GMYO 0,62 3,33 -4,62
Martı Otel 0,57 0,00 -1,72
Mavi Giyim 30,66 0,46 -4,84
Mazhar Zorlu Holding 3,83 -0,52 0,52
Mega Polietilen 2,00 -1,48 -1,96
Menderes Tekstil 0,72 0,00 0,00
Mensa 0,38 18,75 171,43
Merit Turizm 5,89 0,00 -1,67
Merko Gıda 1,15 3,60 13,86
Metal Gayrimenkul 0,76 5,56 -12,64
Metemtur Otelcilik 1,04 0,97 -0,95
Metro Holding 0,75 -1,32 -1,32
Metro Petrol ve Tesisleri 1,13 1,80 2,73
Metro Yatırım Ortaklığı 1,22 0,00 3,39
Migros Ticaret 14,13 0,21 -5,17
Milpa 1,62 -0,61 8,72
Mistral GMYO 1,63 0,62 6,54
MLP Sağlık 9,88 -0,20 -7,66
MMC San. ve Tic. Yat. 0,90 -9,09 -18,18
Mondi Tire Kutsan 1,86 2,76 0,00
Net Holding 1,77 -1,12 -9,69
Netaş Telekom. 6,56 -0,61 1,55
Niğbaş Niğde Beton 4,05 12,19 1,25
Nuh Çimento 7,58 -0,39 -2,07
Nurol GMYO 2,08 0,97 -0,95
Odaş Elektrik 1,47 5,76 4,40
Olmuksan-IP 3,46 0,29 2,67
Orge Enerji Elektrik 3,27 -0,61 4,81
Orma Orman Mahsulleri 1,07 -1,83 -10,83
Osmanlı Menkul 1,51 0,67 -12,21
Ostim Endüstriyel Yat 1,04 -0,95 -3,70
Otokar 94,50 0,00 7,08
Oyak Yat. Ort. 1,29 -5,84 -20,86
Oylum Sınai Yatırımlar 1,03 0,00 0,98
Özak GMYO 2,06 -0,48 -2,37
Özbal Çelik Boru 1,38 2,22 0,00
Özderici GMYO 1,48 -13,95 -37,02
Özerden Plastik 2,50 -4,21 0,00
Panora GMYO 4,14 -0,24 -1,19
Park Elek.Madencilik 2,36 0,00 -2,07
Parsan 8,33 -0,60 -4,91
Pegasus 22,10 1,75 -3,58
Peker GMYO 3,40 -9,57 -58,66
Penguen Gıda 1,26 -0,79 16,67
Pera GMYO 0,61 -4,69 -20,78
Pergamon Dış Ticaret 8,90 -1,11 -0,56
Petkim 5,09 -0,39 0,99
Petrokent Turizm 66,00 0,00 -3,93
Pınar Et ve Un 4,96 -0,40 -3,13
Pınar Su 1,24 0,00 -0,80
Pınar Süt 6,09 0,16 -8,01
Plastikkart 2,75 3,38 1,85
Polisan Holding 6,76 2,42 8,16
Politeknik Metal 35,00 0,06 -2,78
Prizma Press Matbaacılık 1,55 0,65 0,00
QNB Finans Fin. Kir. 5,45 -11,95 -19,85
QNB Finansbank 9,16 -1,93 1,66
Ral Yatırım Holding 1,86 0,54 1,09
Ray Sigorta 1,32 0,00 -5,04
Reysaş GMYO 0,67 1,52 -2,90
Reysaş Lojistik 0,72 1,41 -2,70
Rhea Girişim 0,60 0,00 -9,09
Rodrigo Tekstil 1,97 1,03 3,68
Royal Halı 1,05 1,94 6,06
RTA Laboratuvarları 1,81 6,47 4,02
Sabancı Holding 7,24 -0,96 -3,72
Safkar Ege Soğutmacılık 2,13 -0,47 8,67
Salix Yatırım Holding 3,65 -1,35 -5,19
Sanel Mühendislik 2,35 3,98 7,80
Sanifoam Sünger 1,32 -2,22 5,60
Sanko Pazarlama 2,25 0,45 -2,60
Saray Matbaacılık 0,98 0,00 -2,00
Sarkuysan 3,35 -0,59 -1,76
Sasa Polyester 8,11 0,25 -0,98
Say Reklamcılık 0,92 1,10 -2,13
Sekuro Plastik 2,89 -0,34 -2,36
Selçuk Ecza Deposu 3,20 3,90 14,70
Selçuk Gıda 1,30 0,78 -2,26
Senkron Güvenlik 2,01 14,86 101,00
Serve Film Prodüksiyon 1,92 -4,00 -1,54
Servet GMYO 4,10 -1,68 -12,77
Seyitler Kimya 3,68 -0,27 -4,42
Silverline Endüstri 1,35 0,75 0,75
Sinpaş GMYO 0,36 2,86 -2,70
Soda Sanayii 7,47 -0,93 5,21
Sodaş Sodyum Sanayii 6,20 0,00 -1,59
Söktaş 1,25 -0,79 -1,57
Sönmez Filament 2,98 0,00 -4,49
Sönmez Pamuklu 2,93 -1,35 -6,09
Sumaş Suni Tahta 6,90 0,00 -1,43
Şeker Fin. Kir. 2,79 -0,36 -1,06
Şekerbank 1,09 2,83 -0,91
Şişe Cam 5,24 -1,69 -7,58
Şok Marketler 11,09 0,73 3,16
T. Halk Bankası 6,78 0,44 -3,42
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 27,00 -2,60 -3,57
T.S.K.B. 0,72 0,00 -11,11
T.Tuborg 9,25 0,54 -1,91
Taç Tarım Ürünleri 4,39 8,13 -13,24
Tat Gıda 3,98 -0,50 4,19
TAV Havalimanları 23,88 -1,97 -0,17
Taze Kuru Gıda 7,00 1,01 2,94
Tek-Art Turizm 0,76 1,33 -10,59
Tekfen Holding 21,50 -0,92 3,76
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,94 1,03 -1,01
Temapol Polimer Plastik 2,92 0,34 -4,58
TGS Dış Ticaret 2,26 -0,88 -3,83
Tofaş Oto. Fab. 17,20 1,84 1,78
Torunlar GMYO 1,53 0,66 1,32
Trabzon Liman 8,47 1,56 0,95
Trabzonspor Sportif 1,50 1,35 -2,60
Trakya Cam 3,04 2,01 0,33
Trend GMYO 1,30 0,78 2,36
TSKB GMYO 0,76 2,70 -7,32
Tuğçelik 2,13 -1,84 0,00
Tukaş 2,00 1,01 20,48
Turcas Petrol 1,39 0,00 -1,42
Turkcell 12,60 -0,94 3,53
Tümosan Motor ve Traktör 4,49 2,05 -0,22
Tüpraş 121,10 -0,74 3,77
Türk Hava Yolları 14,96 0,07 -7,14
Türk Prysmian Kablo 1,81 -1,09 2,84
Türk Telekom 3,72 0,27 -4,62
Türk Traktör 33,74 3,18 -3,32
Türker Proje Gayrimenkul 34,90 -1,63 8,59
Ufuk Yatırım 1,15 -0,86 0,88
Ulaşlar Turizm Yat. 1,15 0,00 0,88
Ulusoy Elektrik 16,08 -0,31 0,75
Ulusoy Un Sanayi 2,10 1,45 0,96
Umpaş Holding 0,47 0,00 -14,55
Uşak Seramik 0,95 -2,06 -14,41
Utopya Turizm 4,15 -1,19 1,22
Uzertaş Boya 0,60 0,00 0,00
Ülker Bisküvi 15,23 0,20 3,82
Ünye Çimento 3,43 0,29 -1,15
Vakıf Fin. Kir. 1,64 -1,20 -7,87
Vakıf GMYO 1,93 0,00 -3,02
Vakıf Yat. Ort. 1,26 -5,26 -17,11
Vakıflar Bankası 3,72 0,00 -4,62
Vakko Tekstil 2,72 1,12 -0,73
Vanet Gıda 1,57 1,95 20,77
Verusa Holding 15,64 1,56 -5,78
Verusaturk Girisim 3,18 2,91 -3,93
Vestel 5,74 1,41 3,42
Vestel Beyaz Eşya 11,26 0,09 -6,32
Viking Kağıt 1,11 1,83 0,91
Yapı Kredi Koray GMYO 1,52 0,66 -11,63
Yapı ve Kredi Bank. 1,55 0,00 -3,13
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,80 0,00 0,36
Yataş 4,39 -2,23 -1,79
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,88 -2,22 -6,38
Yeni Gimat GMYO 7,95 -0,13 -1,00
Yeşil GMYO 0,27 0,00 0,00
Yeşil Yapı 0,26 -3,70 0,00
Yeşil Yatırım Holding 9,77 -0,10 1,45
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.397,90 -3,22 9,05
Yonga Mobilya 7,76 -10,60 17,58
Yünsa 4,51 1,81 3,44
Zorlu Enerji 1,23 0,82 0,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA
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