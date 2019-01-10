Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 45.899,90 0,00 İş Bankası (B) 2.890,10 -1,70 -5,56 İş Bankası (C) 4,23 1,20 -6,62 İş Bankası (Kur.) 50.000,10 0,00 2,88 İş Fin.Kir. 4,15 -1,43 -10,37 İş Girişim 1,83 -0,54 -10,29 İş GMYO 0,99 -1,00 -8,33 İş Y. Men. Değ. 2,16 2,86 4,85 İş Yat. Ort. 0,95 -1,04 4,40 İşbir Holding 155,00 1,51 12,32 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,69 0,00 -17,86 İttifak Holding 3,09 4,04 -0,32 İz Hayvancılık Tarım 3,27 -12,10 -50,38 İzmir Demir Çelik 1,75 4,79 5,42 İzmir Fırça 1,88 3,30 -9,18 İzocam 21,06 0,29 -1,68 Jantsa Jant Sanayi 27,92 0,07 0,43 Kafein Yazılım 6,40 -0,47 -8,05 Kapital Yat. Holding 2,70 0,00 -5,92 Kaplamin 3,25 3,50 -9,72 Kardemir (A) 1,89 -4,06 3,85 Kardemir (B) 1,95 -2,50 6,56 Kardemir (D) 2,27 -2,16 4,13 Karel Elektronik 4,40 -1,12 5,52 Karsan Otomotiv 1,34 0,00 4,69 Karsu Tekstil 1,13 1,80 -9,60 Karsusan Su Ürünleri San. 3,49 -0,29 -5,68 Kartonsan 336,00 0,90 2,97 Katmerciler Ekipman 5,62 -0,18 -4,26 Kent Gıda 121,30 2,62 1,93 Kerevitaş Gıda 1,75 0,57 -2,78 Kervansaray Yat. Holding 0,31 -3,13 -11,43 Kiler GMYO 1,75 2,94 0,00 Klimasan Klima 4,05 0,75 2,27 Koç Holding 14,72 1,24 3,66 Konfrut Gıda 24,56 2,08 2,85 Konya Çimento 176,60 0,91 -0,79 Kordsa Teknik Tekstil 9,21 0,77 -5,83 Koza Altın 54,60 -0,55 6,43 Koza Madencilik 7,50 -0,79 3,88 Körfez GMYO 1,16 -2,52 -4,92 Kristal Kola 1,02 -2,86 -2,86 Kron Telekomünikasyon 8,29 2,35 -4,71 Kuştur Kuşadası Turizm 15,75 -0,25 -1,56 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,16 0,00 2,65 Kütahya Porselen 4,37 3,55 -3,96 Lider Faktoring 2,28 -1,72 1,33 Link Bilgisayar 8,41 2,81 1,08 Logo Yazılım 29,50 6,42 8,70 Lokman Hekim Sağlık 4,51 0,00 0,22 Lüks Kadife 4,96 -1,20 2,27 Makina Takım 1,49 -0,67 -3,25 Mardin Çimento 3,46 -2,81 6,13 Marka Yatırım Holding 0,63 0,00 1,61 Marmaris Altınyunus 17,31 0,12 -1,42 Marshall 24,48 0,16 -2,93 Martı GMYO 0,62 3,33 -4,62 Martı Otel 0,57 0,00 -1,72 Mavi Giyim 30,66 0,46 -4,84 Mazhar Zorlu Holding 3,83 -0,52 0,52 Mega Polietilen 2,00 -1,48 -1,96 Menderes Tekstil 0,72 0,00 0,00 Mensa 0,38 18,75 171,43 Merit Turizm 5,89 0,00 -1,67 Merko Gıda 1,15 3,60 13,86 Metal Gayrimenkul 0,76 5,56 -12,64 Metemtur Otelcilik 1,04 0,97 -0,95 Metro Holding 0,75 -1,32 -1,32 Metro Petrol ve Tesisleri 1,13 1,80 2,73 Metro Yatırım Ortaklığı 1,22 0,00 3,39 Migros Ticaret 14,13 0,21 -5,17 Milpa 1,62 -0,61 8,72 Mistral GMYO 1,63 0,62 6,54 MLP Sağlık 9,88 -0,20 -7,66 MMC San. ve Tic. Yat. 0,90 -9,09 -18,18 Mondi Tire Kutsan 1,86 2,76 0,00 Net Holding 1,77 -1,12 -9,69 Netaş Telekom. 6,56 -0,61 1,55 Niğbaş Niğde Beton 4,05 12,19 1,25 Nuh Çimento 7,58 -0,39 -2,07 Nurol GMYO 2,08 0,97 -0,95 Odaş Elektrik 1,47 5,76 4,40 Olmuksan-IP 3,46 0,29 2,67 Orge Enerji Elektrik 3,27 -0,61 4,81 Orma Orman Mahsulleri 1,07 -1,83 -10,83 Osmanlı Menkul 1,51 0,67 -12,21 Ostim Endüstriyel Yat 1,04 -0,95 -3,70 Otokar 94,50 0,00 7,08 Oyak Yat. Ort. 1,29 -5,84 -20,86 Oylum Sınai Yatırımlar 1,03 0,00 0,98 Özak GMYO 2,06 -0,48 -2,37 Özbal Çelik Boru 1,38 2,22 0,00 Özderici GMYO 1,48 -13,95 -37,02 Özerden Plastik 2,50 -4,21 0,00 Panora GMYO 4,14 -0,24 -1,19 Park Elek.Madencilik 2,36 0,00 -2,07 Parsan 8,33 -0,60 -4,91 Pegasus 22,10 1,75 -3,58 Peker GMYO 3,40 -9,57 -58,66 Penguen Gıda 1,26 -0,79 16,67 Pera GMYO 0,61 -4,69 -20,78 Pergamon Dış Ticaret 8,90 -1,11 -0,56 Petkim 5,09 -0,39 0,99 Petrokent Turizm 66,00 0,00 -3,93 Pınar Et ve Un 4,96 -0,40 -3,13 Pınar Su 1,24 0,00 -0,80 Pınar Süt 6,09 0,16 -8,01 Plastikkart 2,75 3,38 1,85 Polisan Holding 6,76 2,42 8,16 Politeknik Metal 35,00 0,06 -2,78 Prizma Press Matbaacılık 1,55 0,65 0,00 QNB Finans Fin. Kir. 5,45 -11,95 -19,85 QNB Finansbank 9,16 -1,93 1,66 Ral Yatırım Holding 1,86 0,54 1,09 Ray Sigorta 1,32 0,00 -5,04 Reysaş GMYO 0,67 1,52 -2,90 Reysaş Lojistik 0,72 1,41 -2,70 Rhea Girişim 0,60 0,00 -9,09 Rodrigo Tekstil 1,97 1,03 3,68 Royal Halı 1,05 1,94 6,06 RTA Laboratuvarları 1,81 6,47 4,02 Sabancı Holding 7,24 -0,96 -3,72 Safkar Ege Soğutmacılık 2,13 -0,47 8,67 Salix Yatırım Holding 3,65 -1,35 -5,19 Sanel Mühendislik 2,35 3,98 7,80 Sanifoam Sünger 1,32 -2,22 5,60 Sanko Pazarlama 2,25 0,45 -2,60 Saray Matbaacılık 0,98 0,00 -2,00 Sarkuysan 3,35 -0,59 -1,76 Sasa Polyester 8,11 0,25 -0,98 Say Reklamcılık 0,92 1,10 -2,13 Sekuro Plastik 2,89 -0,34 -2,36 Selçuk Ecza Deposu 3,20 3,90 14,70 Selçuk Gıda 1,30 0,78 -2,26 Senkron Güvenlik 2,01 14,86 101,00 Serve Film Prodüksiyon 1,92 -4,00 -1,54 Servet GMYO 4,10 -1,68 -12,77 Seyitler Kimya 3,68 -0,27 -4,42 Silverline Endüstri 1,35 0,75 0,75 Sinpaş GMYO 0,36 2,86 -2,70 Soda Sanayii 7,47 -0,93 5,21 Sodaş Sodyum Sanayii 6,20 0,00 -1,59 Söktaş 1,25 -0,79 -1,57 Sönmez Filament 2,98 0,00 -4,49 Sönmez Pamuklu 2,93 -1,35 -6,09 Sumaş Suni Tahta 6,90 0,00 -1,43 Şeker Fin. Kir. 2,79 -0,36 -1,06 Şekerbank 1,09 2,83 -0,91 Şişe Cam 5,24 -1,69 -7,58 Şok Marketler 11,09 0,73 3,16 T. Halk Bankası 6,78 0,44 -3,42 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 27,00 -2,60 -3,57 T.S.K.B. 0,72 0,00 -11,11 T.Tuborg 9,25 0,54 -1,91 Taç Tarım Ürünleri 4,39 8,13 -13,24 Tat Gıda 3,98 -0,50 4,19 TAV Havalimanları 23,88 -1,97 -0,17 Taze Kuru Gıda 7,00 1,01 2,94 Tek-Art Turizm 0,76 1,33 -10,59 Tekfen Holding 21,50 -0,92 3,76 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,94 1,03 -1,01 Temapol Polimer Plastik 2,92 0,34 -4,58 TGS Dış Ticaret 2,26 -0,88 -3,83 Tofaş Oto. Fab. 17,20 1,84 1,78 Torunlar GMYO 1,53 0,66 1,32 Trabzon Liman 8,47 1,56 0,95 Trabzonspor Sportif 1,50 1,35 -2,60 Trakya Cam 3,04 2,01 0,33 Trend GMYO 1,30 0,78 2,36 TSKB GMYO 0,76 2,70 -7,32 Tuğçelik 2,13 -1,84 0,00 Tukaş 2,00 1,01 20,48 Turcas Petrol 1,39 0,00 -1,42 Turkcell 12,60 -0,94 3,53 Tümosan Motor ve Traktör 4,49 2,05 -0,22 Tüpraş 121,10 -0,74 3,77 Türk Hava Yolları 14,96 0,07 -7,14 Türk Prysmian Kablo 1,81 -1,09 2,84 Türk Telekom 3,72 0,27 -4,62 Türk Traktör 33,74 3,18 -3,32 Türker Proje Gayrimenkul 34,90 -1,63 8,59 Ufuk Yatırım 1,15 -0,86 0,88 Ulaşlar Turizm Yat. 1,15 0,00 0,88 Ulusoy Elektrik 16,08 -0,31 0,75 Ulusoy Un Sanayi 2,10 1,45 0,96 Umpaş Holding 0,47 0,00 -14,55 Uşak Seramik 0,95 -2,06 -14,41 Utopya Turizm 4,15 -1,19 1,22 Uzertaş Boya 0,60 0,00 0,00 Ülker Bisküvi 15,23 0,20 3,82 Ünye Çimento 3,43 0,29 -1,15 Vakıf Fin. Kir. 1,64 -1,20 -7,87 Vakıf GMYO 1,93 0,00 -3,02 Vakıf Yat. Ort. 1,26 -5,26 -17,11 Vakıflar Bankası 3,72 0,00 -4,62 Vakko Tekstil 2,72 1,12 -0,73 Vanet Gıda 1,57 1,95 20,77 Verusa Holding 15,64 1,56 -5,78 Verusaturk Girisim 3,18 2,91 -3,93 Vestel 5,74 1,41 3,42 Vestel Beyaz Eşya 11,26 0,09 -6,32 Viking Kağıt 1,11 1,83 0,91 Yapı Kredi Koray GMYO 1,52 0,66 -11,63 Yapı ve Kredi Bank. 1,55 0,00 -3,13 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,80 0,00 0,36 Yataş 4,39 -2,23 -1,79 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,88 -2,22 -6,38 Yeni Gimat GMYO 7,95 -0,13 -1,00 Yeşil GMYO 0,27 0,00 0,00 Yeşil Yapı 0,26 -3,70 0,00 Yeşil Yatırım Holding 9,77 -0,10 1,45 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.397,90 -3,22 9,05 Yonga Mobilya 7,76 -10,60 17,58 Yünsa 4,51 1,81 3,44 Zorlu Enerji 1,23 0,82 0,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA