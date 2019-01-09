Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 45.899,90 0,00
İş Bankası (B) 2.940,00 -5,16 -3,93
İş Bankası (C) 4,18 -0,71 -7,73
İş Bankası (Kur.) 50.000,10 2,88 2,88
İş Fin.Kir. 4,21 -2,32 -9,07
İş Girişim 1,84 -2,13 -9,80
İş GMYO 1,00 -1,96 -7,41
İş Y. Men. Değ. 2,10 0,96 1,94
İş Yat. Ort. 0,96 2,13 5,49
İşbir Holding 152,70 11,79 10,65
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,69 -1,43 -17,86
İttifak Holding 2,97 -1,00 -4,19
İz Hayvancılık Tarım 3,72 -20,00 -43,55
İzmir Demir Çelik 1,67 0,60 0,60
İzmir Fırça 1,82 -5,21 -12,08
İzocam 21,00 0,10 -1,96
Jantsa Jant Sanayi 27,90 0,14 0,36
Kafein Yazılım 6,43 -0,77 -7,61
Kapital Yat. Holding 2,70 -3,23 -5,92
Kaplamin 3,14 -1,26 -12,78
Kardemir (A) 1,97 7,07 8,24
Kardemir (B) 2,00 9,89 9,29
Kardemir (D) 2,32 2,65 6,42
Karel Elektronik 4,45 0,45 6,71
Karsan Otomotiv 1,34 0,75 4,69
Karsu Tekstil 1,11 -0,89 -11,20
Karsusan Su Ürünleri San. 3,50 -4,89 -5,41
Kartonsan 333,00 1,03 2,05
Katmerciler Ekipman 5,63 1,62 -4,09
Kent Gıda 118,20 0,68 -0,67
Kerevitaş Gıda 1,74 -1,14 -3,33
Kervansaray Yat. Holding 0,32 0,00 -8,57
Kiler GMYO 1,70 0,00 -2,86
Klimasan Klima 4,02 3,08 1,52
Koç Holding 14,54 2,76 2,39
Konfrut Gıda 24,06 0,84 0,75
Konya Çimento 175,00 0,00 -1,69
Kordsa Teknik Tekstil 9,14 0,00 -6,54
Koza Altın 54,90 1,57 7,02
Koza Madencilik 7,56 3,56 4,71
Körfez GMYO 1,19 0,00 -2,46
Kristal Kola 1,05 -1,87 0,00
Kron Telekomünikasyon 8,10 -1,70 -6,90
Kuştur Kuşadası Turizm 15,79 -1,19 -1,31
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,16 -0,85 2,65
Kütahya Porselen 4,22 0,24 -7,25
Lider Faktoring 2,32 0,87 3,11
Link Bilgisayar 8,18 0,12 -1,68
Logo Yazılım 27,72 -0,57 2,14
Lokman Hekim Sağlık 4,51 2,50 0,22
Lüks Kadife 5,02 3,29 3,51
Makina Takım 1,50 -1,32 -2,60
Mardin Çimento 3,56 0,56 9,20
Marka Yatırım Holding 0,63 0,00 1,61
Marmaris Altınyunus 17,29 -0,80 -1,54
Marshall 24,44 -0,33 -3,09
Martı GMYO 0,60 -1,64 -7,69
Martı Otel 0,57 1,79 -1,72
Mavi Giyim 30,52 -1,48 -5,28
Mazhar Zorlu Holding 3,85 -1,79 1,05
Mega Polietilen 2,03 -0,49 -0,49
Menderes Tekstil 0,72 1,41 0,00
Mensa 0,32 -3,03 128,57
Merit Turizm 5,89 -1,83 -1,67
Merko Gıda 1,11 1,83 9,90
Metal Gayrimenkul 0,72 -1,37 -17,24
Metemtur Otelcilik 1,03 -0,96 -1,90
Metro Holding 0,76 1,33 0,00
Metro Petrol ve Tesisleri 1,11 -0,89 0,91
Metro Yatırım Ortaklığı 1,22 -2,40 3,39
Migros Ticaret 14,10 -0,35 -5,37
Milpa 1,63 -2,98 9,40
Mistral GMYO 1,62 0,62 5,88
MLP Sağlık 9,90 -1,20 -7,48
MMC San. ve Tic. Yat. 0,99 -1,00 -10,00
Mondi Tire Kutsan 1,81 1,12 -2,69
Net Holding 1,79 -2,19 -8,67
Netaş Telekom. 6,60 2,01 2,17
Niğbaş Niğde Beton 3,61 9,06 -9,75
Nuh Çimento 7,61 0,00 -1,68
Nurol GMYO 2,06 -0,48 -1,90
Odaş Elektrik 1,39 -1,42 -1,28
Olmuksan-IP 3,45 0,88 2,37
Orge Enerji Elektrik 3,29 1,23 5,45
Orma Orman Mahsulleri 1,09 0,93 -9,17
Osmanlı Menkul 1,50 1,35 -12,79
Ostim Endüstriyel Yat 1,05 -1,87 -2,78
Otokar 94,50 1,61 7,08
Oyak Yat. Ort. 1,37 -8,05 -15,95
Oylum Sınai Yatırımlar 1,03 0,00 0,98
Özak GMYO 2,07 0,98 -1,90
Özbal Çelik Boru 1,35 -0,74 -2,17
Özderici GMYO 1,72 -19,63 -26,81
Özerden Plastik 2,61 0,00 4,40
Panora GMYO 4,15 0,24 -0,95
Park Elek.Madencilik 2,36 -0,42 -2,07
Parsan 8,38 -1,30 -4,34
Pegasus 21,72 -0,18 -5,24
Peker GMYO 3,76 -0,41 -54,28
Penguen Gıda 1,27 -1,55 17,59
Pera GMYO 0,64 -5,88 -16,88
Pergamon Dış Ticaret 9,00 0,33 0,56
Petkim 5,11 2,20 1,39
Petrokent Turizm 66,00 1,54 -3,93
Pınar Et ve Un 4,98 0,20 -2,73
Pınar Su 1,24 -0,80 -0,80
Pınar Süt 6,08 -1,14 -8,16
Plastikkart 2,66 -3,27 -1,48
Polisan Holding 6,60 1,69 5,60
Politeknik Metal 34,98 -0,57 -2,83
Prizma Press Matbaacılık 1,54 0,00 -0,65
QNB Finans Fin. Kir. 6,19 -0,16 -8,97
QNB Finansbank 9,34 -0,95 3,66
Ral Yatırım Holding 1,85 -1,60 0,54
Ray Sigorta 1,32 -1,49 -5,04
Reysaş GMYO 0,66 -2,94 -4,35
Reysaş Lojistik 0,71 -1,39 -4,05
Rhea Girişim 0,60 0,00 -9,09
Rodrigo Tekstil 1,95 3,72 2,63
Royal Halı 1,03 6,19 4,04
RTA Laboratuvarları 1,70 -1,73 -2,30
Sabancı Holding 7,31 -1,62 -2,79
Safkar Ege Soğutmacılık 2,14 3,88 9,18
Salix Yatırım Holding 3,70 -1,33 -3,90
Sanel Mühendislik 2,26 2,26 3,67
Sanifoam Sünger 1,35 6,30 8,00
Sanko Pazarlama 2,24 -0,44 -3,03
Saray Matbaacılık 0,98 0,00 -2,00
Sarkuysan 3,37 -0,88 -1,17
Sasa Polyester 8,09 1,63 -1,22
Say Reklamcılık 0,91 -1,09 -3,19
Sekuro Plastik 2,90 0,35 -2,03
Selçuk Ecza Deposu 3,08 5,48 10,39
Selçuk Gıda 1,29 -1,53 -3,01
Senkron Güvenlik 1,75 19,86 75,00
Serve Film Prodüksiyon 2,00 2,56 2,56
Servet GMYO 4,17 0,72 -11,28
Seyitler Kimya 3,69 -2,12 -4,16
Silverline Endüstri 1,34 -0,74 0,00
Sinpaş GMYO 0,35 -2,78 -5,41
Soda Sanayii 7,54 3,43 6,20
Sodaş Sodyum Sanayii 6,20 0,00 -1,59
Söktaş 1,26 -0,79 -0,79
Sönmez Filament 2,98 -0,67 -4,49
Sönmez Pamuklu 2,97 0,68 -4,81
Sumaş Suni Tahta 6,90 0,15 -1,43
Şeker Fin. Kir. 2,80 -3,45 -0,71
Şekerbank 1,06 0,00 -3,64
Şişe Cam 5,33 -1,66 -6,00
Şok Marketler 11,01 0,55 2,42
T. Halk Bankası 6,75 -1,60 -3,85
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 27,72 0,22 -1,00
T.S.K.B. 0,72 -2,70 -11,11
T.Tuborg 9,20 -1,08 -2,44
Taç Tarım Ürünleri 4,06 -19,92 -19,76
Tat Gıda 4,00 3,36 4,71
TAV Havalimanları 24,36 1,92 1,84
Taze Kuru Gıda 6,93 -2,39 1,91
Tek-Art Turizm 0,75 -3,85 -11,76
Tekfen Holding 21,70 3,93 4,73
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,91 -0,68 -2,02
Temapol Polimer Plastik 2,91 -1,36 -4,90
TGS Dış Ticaret 2,28 -1,72 -2,98
Tofaş Oto. Fab. 16,89 1,32 -0,06
Torunlar GMYO 1,52 0,00 0,66
Trabzon Liman 8,34 0,72 -0,60
Trabzonspor Sportif 1,48 1,37 -3,90
Trakya Cam 2,98 0,34 -1,65
Trend GMYO 1,29 -0,77 1,57
TSKB GMYO 0,74 -2,63 -9,76
Tuğçelik 2,17 -2,25 1,88
Tukaş 1,98 5,32 19,28
Turcas Petrol 1,39 -0,71 -1,42
Turkcell 12,72 0,00 4,52
Tümosan Motor ve Traktör 4,40 -0,45 -2,22
Tüpraş 122,00 3,48 4,54
Türk Hava Yolları 14,95 -1,06 -7,20
Türk Prysmian Kablo 1,83 -2,14 3,98
Türk Telekom 3,71 0,00 -4,87
Türk Traktör 32,70 3,74 -6,30
Türker Proje Gayrimenkul 35,48 -0,11 10,39
Ufuk Yatırım 1,16 -0,85 1,75
Ulaşlar Turizm Yat. 1,15 -2,54 0,88
Ulusoy Elektrik 16,13 0,00 1,07
Ulusoy Un Sanayi 2,07 0,98 -0,48
Umpaş Holding 0,47 0,00 -14,55
Uşak Seramik 0,97 -2,02 -12,61
Utopya Turizm 4,20 -7,08 2,44
Uzertaş Boya 0,60 0,00
Ülker Bisküvi 15,20 2,70 3,61
Ünye Çimento 3,42 -0,29 -1,44
Vakıf Fin. Kir. 1,66 0,00 -6,74
Vakıf GMYO 1,93 -1,53 -3,02
Vakıf Yat. Ort. 1,33 -11,92 -12,50
Vakıflar Bankası 3,72 -2,11 -4,62
Vakko Tekstil 2,69 -2,18 -1,82
Vanet Gıda 1,54 -5,52 18,46
Verusa Holding 15,40 2,39 -7,23
Verusaturk Girisim 3,09 0,98 -6,65
Vestel 5,66 2,91 1,98
Vestel Beyaz Eşya 11,25 1,72 -6,41
Viking Kağıt 1,09 -0,91 -0,91
Yapı Kredi Koray GMYO 1,51 -1,95 -12,21
Yapı ve Kredi Bank. 1,55 -1,27 -3,13
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,80 0,00 0,36
Yataş 4,49 -1,97 0,45
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,90 3,45 -4,26
Yeni Gimat GMYO 7,96 -0,87 -0,87
Yeşil GMYO 0,27 0,00 0,00
Yeşil Yapı 0,27 0,00 3,85
Yeşil Yatırım Holding 9,78 -0,61 1,56
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.477,70 12,93 12,67
Yonga Mobilya 8,68 18,58 31,52
Yünsa 4,43 3,50 1,61
Zorlu Enerji 1,22 -0,81 -0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA
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