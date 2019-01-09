Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|45.899,90
|0,00
|İş Bankası (B)
|2.940,00
|-5,16
|-3,93
|İş Bankası (C)
|4,18
|-0,71
|-7,73
|İş Bankası (Kur.)
|50.000,10
|2,88
|2,88
|İş Fin.Kir.
|4,21
|-2,32
|-9,07
|İş Girişim
|1,84
|-2,13
|-9,80
|İş GMYO
|1,00
|-1,96
|-7,41
|İş Y. Men. Değ.
|2,10
|0,96
|1,94
|İş Yat. Ort.
|0,96
|2,13
|5,49
|İşbir Holding
|152,70
|11,79
|10,65
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,69
|-1,43
|-17,86
|İttifak Holding
|2,97
|-1,00
|-4,19
|İz Hayvancılık Tarım
|3,72
|-20,00
|-43,55
|İzmir Demir Çelik
|1,67
|0,60
|0,60
|İzmir Fırça
|1,82
|-5,21
|-12,08
|İzocam
|21,00
|0,10
|-1,96
|Jantsa Jant Sanayi
|27,90
|0,14
|0,36
|Kafein Yazılım
|6,43
|-0,77
|-7,61
|Kapital Yat. Holding
|2,70
|-3,23
|-5,92
|Kaplamin
|3,14
|-1,26
|-12,78
|Kardemir (A)
|1,97
|7,07
|8,24
|Kardemir (B)
|2,00
|9,89
|9,29
|Kardemir (D)
|2,32
|2,65
|6,42
|Karel Elektronik
|4,45
|0,45
|6,71
|Karsan Otomotiv
|1,34
|0,75
|4,69
|Karsu Tekstil
|1,11
|-0,89
|-11,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,50
|-4,89
|-5,41
|Kartonsan
|333,00
|1,03
|2,05
|Katmerciler Ekipman
|5,63
|1,62
|-4,09
|Kent Gıda
|118,20
|0,68
|-0,67
|Kerevitaş Gıda
|1,74
|-1,14
|-3,33
|Kervansaray Yat. Holding
|0,32
|0,00
|-8,57
|Kiler GMYO
|1,70
|0,00
|-2,86
|Klimasan Klima
|4,02
|3,08
|1,52
|Koç Holding
|14,54
|2,76
|2,39
|Konfrut Gıda
|24,06
|0,84
|0,75
|Konya Çimento
|175,00
|0,00
|-1,69
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,14
|0,00
|-6,54
|Koza Altın
|54,90
|1,57
|7,02
|Koza Madencilik
|7,56
|3,56
|4,71
|Körfez GMYO
|1,19
|0,00
|-2,46
|Kristal Kola
|1,05
|-1,87
|0,00
|Kron Telekomünikasyon
|8,10
|-1,70
|-6,90
|Kuştur Kuşadası Turizm
|15,79
|-1,19
|-1,31
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,16
|-0,85
|2,65
|Kütahya Porselen
|4,22
|0,24
|-7,25
|Lider Faktoring
|2,32
|0,87
|3,11
|Link Bilgisayar
|8,18
|0,12
|-1,68
|Logo Yazılım
|27,72
|-0,57
|2,14
|Lokman Hekim Sağlık
|4,51
|2,50
|0,22
|Lüks Kadife
|5,02
|3,29
|3,51
|Makina Takım
|1,50
|-1,32
|-2,60
|Mardin Çimento
|3,56
|0,56
|9,20
|Marka Yatırım Holding
|0,63
|0,00
|1,61
|Marmaris Altınyunus
|17,29
|-0,80
|-1,54
|Marshall
|24,44
|-0,33
|-3,09
|Martı GMYO
|0,60
|-1,64
|-7,69
|Martı Otel
|0,57
|1,79
|-1,72
|Mavi Giyim
|30,52
|-1,48
|-5,28
|Mazhar Zorlu Holding
|3,85
|-1,79
|1,05
|Mega Polietilen
|2,03
|-0,49
|-0,49
|Menderes Tekstil
|0,72
|1,41
|0,00
|Mensa
|0,32
|-3,03
|128,57
|Merit Turizm
|5,89
|-1,83
|-1,67
|Merko Gıda
|1,11
|1,83
|9,90
|Metal Gayrimenkul
|0,72
|-1,37
|-17,24
|Metemtur Otelcilik
|1,03
|-0,96
|-1,90
|Metro Holding
|0,76
|1,33
|0,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,11
|-0,89
|0,91
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,22
|-2,40
|3,39
|Migros Ticaret
|14,10
|-0,35
|-5,37
|Milpa
|1,63
|-2,98
|9,40
|Mistral GMYO
|1,62
|0,62
|5,88
|MLP Sağlık
|9,90
|-1,20
|-7,48
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,99
|-1,00
|-10,00
|Mondi Tire Kutsan
|1,81
|1,12
|-2,69
|Net Holding
|1,79
|-2,19
|-8,67
|Netaş Telekom.
|6,60
|2,01
|2,17
|Niğbaş Niğde Beton
|3,61
|9,06
|-9,75
|Nuh Çimento
|7,61
|0,00
|-1,68
|Nurol GMYO
|2,06
|-0,48
|-1,90
|Odaş Elektrik
|1,39
|-1,42
|-1,28
|Olmuksan-IP
|3,45
|0,88
|2,37
|Orge Enerji Elektrik
|3,29
|1,23
|5,45
|Orma Orman Mahsulleri
|1,09
|0,93
|-9,17
|Osmanlı Menkul
|1,50
|1,35
|-12,79
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,05
|-1,87
|-2,78
|Otokar
|94,50
|1,61
|7,08
|Oyak Yat. Ort.
|1,37
|-8,05
|-15,95
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,03
|0,00
|0,98
|Özak GMYO
|2,07
|0,98
|-1,90
|Özbal Çelik Boru
|1,35
|-0,74
|-2,17
|Özderici GMYO
|1,72
|-19,63
|-26,81
|Özerden Plastik
|2,61
|0,00
|4,40
|Panora GMYO
|4,15
|0,24
|-0,95
|Park Elek.Madencilik
|2,36
|-0,42
|-2,07
|Parsan
|8,38
|-1,30
|-4,34
|Pegasus
|21,72
|-0,18
|-5,24
|Peker GMYO
|3,76
|-0,41
|-54,28
|Penguen Gıda
|1,27
|-1,55
|17,59
|Pera GMYO
|0,64
|-5,88
|-16,88
|Pergamon Dış Ticaret
|9,00
|0,33
|0,56
|Petkim
|5,11
|2,20
|1,39
|Petrokent Turizm
|66,00
|1,54
|-3,93
|Pınar Et ve Un
|4,98
|0,20
|-2,73
|Pınar Su
|1,24
|-0,80
|-0,80
|Pınar Süt
|6,08
|-1,14
|-8,16
|Plastikkart
|2,66
|-3,27
|-1,48
|Polisan Holding
|6,60
|1,69
|5,60
|Politeknik Metal
|34,98
|-0,57
|-2,83
|Prizma Press Matbaacılık
|1,54
|0,00
|-0,65
|QNB Finans Fin. Kir.
|6,19
|-0,16
|-8,97
|QNB Finansbank
|9,34
|-0,95
|3,66
|Ral Yatırım Holding
|1,85
|-1,60
|0,54
|Ray Sigorta
|1,32
|-1,49
|-5,04
|Reysaş GMYO
|0,66
|-2,94
|-4,35
|Reysaş Lojistik
|0,71
|-1,39
|-4,05
|Rhea Girişim
|0,60
|0,00
|-9,09
|Rodrigo Tekstil
|1,95
|3,72
|2,63
|Royal Halı
|1,03
|6,19
|4,04
|RTA Laboratuvarları
|1,70
|-1,73
|-2,30
|Sabancı Holding
|7,31
|-1,62
|-2,79
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,14
|3,88
|9,18
|Salix Yatırım Holding
|3,70
|-1,33
|-3,90
|Sanel Mühendislik
|2,26
|2,26
|3,67
|Sanifoam Sünger
|1,35
|6,30
|8,00
|Sanko Pazarlama
|2,24
|-0,44
|-3,03
|Saray Matbaacılık
|0,98
|0,00
|-2,00
|Sarkuysan
|3,37
|-0,88
|-1,17
|Sasa Polyester
|8,09
|1,63
|-1,22
|Say Reklamcılık
|0,91
|-1,09
|-3,19
|Sekuro Plastik
|2,90
|0,35
|-2,03
|Selçuk Ecza Deposu
|3,08
|5,48
|10,39
|Selçuk Gıda
|1,29
|-1,53
|-3,01
|Senkron Güvenlik
|1,75
|19,86
|75,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,00
|2,56
|2,56
|Servet GMYO
|4,17
|0,72
|-11,28
|Seyitler Kimya
|3,69
|-2,12
|-4,16
|Silverline Endüstri
|1,34
|-0,74
|0,00
|Sinpaş GMYO
|0,35
|-2,78
|-5,41
|Soda Sanayii
|7,54
|3,43
|6,20
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,20
|0,00
|-1,59
|Söktaş
|1,26
|-0,79
|-0,79
|Sönmez Filament
|2,98
|-0,67
|-4,49
|Sönmez Pamuklu
|2,97
|0,68
|-4,81
|Sumaş Suni Tahta
|6,90
|0,15
|-1,43
|Şeker Fin. Kir.
|2,80
|-3,45
|-0,71
|Şekerbank
|1,06
|0,00
|-3,64
|Şişe Cam
|5,33
|-1,66
|-6,00
|Şok Marketler
|11,01
|0,55
|2,42
|T. Halk Bankası
|6,75
|-1,60
|-3,85
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|27,72
|0,22
|-1,00
|T.S.K.B.
|0,72
|-2,70
|-11,11
|T.Tuborg
|9,20
|-1,08
|-2,44
|Taç Tarım Ürünleri
|4,06
|-19,92
|-19,76
|Tat Gıda
|4,00
|3,36
|4,71
|TAV Havalimanları
|24,36
|1,92
|1,84
|Taze Kuru Gıda
|6,93
|-2,39
|1,91
|Tek-Art Turizm
|0,75
|-3,85
|-11,76
|Tekfen Holding
|21,70
|3,93
|4,73
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,91
|-0,68
|-2,02
|Temapol Polimer Plastik
|2,91
|-1,36
|-4,90
|TGS Dış Ticaret
|2,28
|-1,72
|-2,98
|Tofaş Oto. Fab.
|16,89
|1,32
|-0,06
|Torunlar GMYO
|1,52
|0,00
|0,66
|Trabzon Liman
|8,34
|0,72
|-0,60
|Trabzonspor Sportif
|1,48
|1,37
|-3,90
|Trakya Cam
|2,98
|0,34
|-1,65
|Trend GMYO
|1,29
|-0,77
|1,57
|TSKB GMYO
|0,74
|-2,63
|-9,76
|Tuğçelik
|2,17
|-2,25
|1,88
|Tukaş
|1,98
|5,32
|19,28
|Turcas Petrol
|1,39
|-0,71
|-1,42
|Turkcell
|12,72
|0,00
|4,52
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,40
|-0,45
|-2,22
|Tüpraş
|122,00
|3,48
|4,54
|Türk Hava Yolları
|14,95
|-1,06
|-7,20
|Türk Prysmian Kablo
|1,83
|-2,14
|3,98
|Türk Telekom
|3,71
|0,00
|-4,87
|Türk Traktör
|32,70
|3,74
|-6,30
|Türker Proje Gayrimenkul
|35,48
|-0,11
|10,39
|Ufuk Yatırım
|1,16
|-0,85
|1,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,15
|-2,54
|0,88
|Ulusoy Elektrik
|16,13
|0,00
|1,07
|Ulusoy Un Sanayi
|2,07
|0,98
|-0,48
|Umpaş Holding
|0,47
|0,00
|-14,55
|Uşak Seramik
|0,97
|-2,02
|-12,61
|Utopya Turizm
|4,20
|-7,08
|2,44
|Uzertaş Boya
|0,60
|0,00
|Ülker Bisküvi
|15,20
|2,70
|3,61
|Ünye Çimento
|3,42
|-0,29
|-1,44
|Vakıf Fin. Kir.
|1,66
|0,00
|-6,74
|Vakıf GMYO
|1,93
|-1,53
|-3,02
|Vakıf Yat. Ort.
|1,33
|-11,92
|-12,50
|Vakıflar Bankası
|3,72
|-2,11
|-4,62
|Vakko Tekstil
|2,69
|-2,18
|-1,82
|Vanet Gıda
|1,54
|-5,52
|18,46
|Verusa Holding
|15,40
|2,39
|-7,23
|Verusaturk Girisim
|3,09
|0,98
|-6,65
|Vestel
|5,66
|2,91
|1,98
|Vestel Beyaz Eşya
|11,25
|1,72
|-6,41
|Viking Kağıt
|1,09
|-0,91
|-0,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,51
|-1,95
|-12,21
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,55
|-1,27
|-3,13
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,80
|0,00
|0,36
|Yataş
|4,49
|-1,97
|0,45
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,90
|3,45
|-4,26
|Yeni Gimat GMYO
|7,96
|-0,87
|-0,87
|Yeşil GMYO
|0,27
|0,00
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,27
|0,00
|3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|9,78
|-0,61
|1,56
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.477,70
|12,93
|12,67
|Yonga Mobilya
|8,68
|18,58
|31,52
|Yünsa
|4,43
|3,50
|1,61
|Zorlu Enerji
|1,22
|-0,81
|-0,81
(Son)
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