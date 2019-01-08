Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|45.899,90
|0,00
|İş Bankası (B)
|3.100,00
|-1,61
|1,30
|İş Bankası (C)
|4,21
|-0,71
|-7,06
|İş Bankası (Kur.)
|48.599,90
|0,00
|İş Fin.Kir.
|4,31
|1,17
|-6,91
|İş Girişim
|1,88
|1,08
|-7,84
|İş GMYO
|1,02
|0,99
|-5,56
|İş Y. Men. Değ.
|2,08
|0,97
|0,97
|İş Yat. Ort.
|0,94
|0,00
|3,30
|İşbir Holding
|136,60
|2,48
|-1,01
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,70
|0,00
|-16,67
|İttifak Holding
|3,00
|1,01
|-3,23
|İz Hayvancılık Tarım
|4,65
|-9,53
|-29,44
|İzmir Demir Çelik
|1,66
|0,61
|0,00
|İzmir Fırça
|1,92
|-1,03
|-7,25
|İzocam
|20,98
|0,38
|-2,05
|Jantsa Jant Sanayi
|27,86
|0,07
|0,22
|Kafein Yazılım
|6,48
|-1,22
|-6,90
|Kapital Yat. Holding
|2,79
|5,28
|-2,79
|Kaplamin
|3,18
|1,27
|-11,67
|Kardemir (A)
|1,84
|3,95
|1,10
|Kardemir (B)
|1,82
|2,25
|-0,55
|Kardemir (D)
|2,26
|1,80
|3,67
|Karel Elektronik
|4,43
|6,75
|6,24
|Karsan Otomotiv
|1,33
|2,31
|3,91
|Karsu Tekstil
|1,12
|0,00
|-10,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,68
|3,66
|-0,54
|Kartonsan
|329,60
|-0,87
|1,01
|Katmerciler Ekipman
|5,54
|0,18
|-5,62
|Kent Gıda
|117,40
|-0,25
|-1,34
|Kerevitaş Gıda
|1,76
|-0,56
|-2,22
|Kervansaray Yat. Holding
|0,32
|0,00
|-8,57
|Kiler GMYO
|1,70
|-0,58
|-2,86
|Klimasan Klima
|3,90
|0,52
|-1,52
|Koç Holding
|14,15
|2,76
|-0,35
|Konfrut Gıda
|23,86
|0,34
|-0,08
|Konya Çimento
|175,00
|0,17
|-1,69
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,14
|1,90
|-6,54
|Koza Altın
|54,05
|0,93
|5,36
|Koza Madencilik
|7,30
|0,55
|1,11
|Körfez GMYO
|1,19
|-0,83
|-2,46
|Kristal Kola
|1,07
|1,90
|1,90
|Kron Telekomünikasyon
|8,24
|0,86
|-5,29
|Kuştur Kuşadası Turizm
|15,98
|-0,06
|-0,12
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,17
|-0,85
|3,54
|Kütahya Porselen
|4,21
|-1,17
|-7,47
|Lider Faktoring
|2,30
|-4,96
|2,22
|Link Bilgisayar
|8,17
|0,12
|-1,80
|Logo Yazılım
|27,88
|5,21
|2,73
|Lokman Hekim Sağlık
|4,40
|-1,35
|-2,22
|Lüks Kadife
|4,86
|-0,82
|0,21
|Makina Takım
|1,52
|-1,30
|-1,30
|Mardin Çimento
|3,54
|-2,21
|8,59
|Marka Yatırım Holding
|0,63
|-1,56
|1,61
|Marmaris Altınyunus
|17,43
|-1,47
|-0,74
|Marshall
|24,52
|-0,24
|-2,78
|Martı GMYO
|0,61
|-1,61
|-6,15
|Martı Otel
|0,56
|-1,75
|-3,45
|Mavi Giyim
|30,98
|0,26
|-3,85
|Mazhar Zorlu Holding
|3,92
|1,03
|2,89
|Mega Polietilen
|2,04
|0,00
|0,00
|Menderes Tekstil
|0,71
|-2,74
|-1,39
|Mensa
|0,33
|17,86
|135,71
|Merit Turizm
|6,00
|1,52
|0,17
|Merko Gıda
|1,09
|0,00
|7,92
|Metal Gayrimenkul
|0,73
|-2,67
|-16,09
|Metemtur Otelcilik
|1,04
|0,97
|-0,95
|Metro Holding
|0,75
|-2,60
|-1,32
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,12
|0,90
|1,82
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,25
|0,00
|5,93
|Migros Ticaret
|14,15
|-0,84
|-5,03
|Milpa
|1,68
|2,44
|12,75
|Mistral GMYO
|1,61
|-0,62
|5,23
|MLP Sağlık
|10,02
|1,52
|-6,36
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,00
|0,00
|-9,09
|Mondi Tire Kutsan
|1,79
|-0,56
|-3,76
|Net Holding
|1,83
|-2,14
|-6,63
|Netaş Telekom.
|6,47
|0,47
|0,15
|Niğbaş Niğde Beton
|3,31
|-1,19
|-17,25
|Nuh Çimento
|7,61
|-0,13
|-1,68
|Nurol GMYO
|2,07
|0,00
|-1,43
|Odaş Elektrik
|1,41
|-1,92
|0,14
|Olmuksan-IP
|3,42
|-1,72
|1,48
|Orge Enerji Elektrik
|3,25
|-2,11
|4,17
|Orma Orman Mahsulleri
|1,08
|14,89
|-10,00
|Osmanlı Menkul
|1,48
|1,37
|-13,95
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,07
|-0,93
|-0,93
|Otokar
|93,00
|-1,06
|5,38
|Oyak Yat. Ort.
|1,49
|-0,67
|-8,59
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,03
|0,00
|0,98
|Özak GMYO
|2,05
|1,49
|-2,84
|Özbal Çelik Boru
|1,36
|-0,73
|-1,45
|Özderici GMYO
|2,14
|0,47
|-8,94
|Özerden Plastik
|2,61
|11,54
|4,40
|Panora GMYO
|4,14
|0,49
|-1,19
|Park Elek.Madencilik
|2,37
|0,85
|-1,66
|Parsan
|8,49
|0,24
|-3,08
|Pegasus
|21,76
|0,09
|-5,06
|Peker GMYO
|9,20
|4,07
|-54,09
|Penguen Gıda
|1,29
|-5,84
|19,44
|Pera GMYO
|0,68
|-1,45
|-11,69
|Pergamon Dış Ticaret
|8,97
|1,36
|0,22
|Petkim
|5,00
|2,04
|-0,79
|Petrokent Turizm
|65,00
|-2,40
|-5,39
|Pınar Et ve Un
|4,97
|1,22
|-2,93
|Pınar Su
|1,25
|-1,57
|0,00
|Pınar Süt
|6,15
|0,49
|-7,10
|Plastikkart
|2,75
|-1,79
|1,85
|Polisan Holding
|6,49
|1,09
|3,84
|Politeknik Metal
|35,18
|0,06
|-2,28
|Prizma Press Matbaacılık
|1,54
|-1,28
|-0,65
|QNB Finans Fin. Kir.
|6,20
|-3,13
|-8,82
|QNB Finansbank
|9,43
|4,66
|4,66
|Ral Yatırım Holding
|1,88
|2,17
|2,17
|Ray Sigorta
|1,34
|-2,90
|-3,60
|Reysaş GMYO
|0,68
|1,49
|-1,45
|Reysaş Lojistik
|0,72
|1,41
|-2,70
|Rhea Girişim
|0,60
|-1,64
|-9,09
|Rodrigo Tekstil
|1,88
|0,00
|-1,05
|Royal Halı
|0,97
|-1,02
|-2,02
|RTA Laboratuvarları
|1,73
|1,76
|-0,57
|Sabancı Holding
|7,43
|2,20
|-1,20
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,06
|5,10
|5,10
|Salix Yatırım Holding
|3,75
|0,00
|-2,60
|Sanel Mühendislik
|2,21
|4,25
|1,38
|Sanifoam Sünger
|1,27
|-0,78
|1,60
|Sanko Pazarlama
|2,25
|0,00
|-2,60
|Saray Matbaacılık
|0,98
|1,03
|-2,00
|Sarkuysan
|3,40
|-0,87
|-0,29
|Sasa Polyester
|7,96
|0,25
|-2,81
|Say Reklamcılık
|0,92
|-2,13
|-2,13
|Sekuro Plastik
|2,89
|-0,34
|-2,36
|Selçuk Ecza Deposu
|2,92
|2,82
|4,66
|Selçuk Gıda
|1,31
|-0,76
|-1,50
|Senkron Güvenlik
|1,46
|19,67
|46,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,95
|1,56
|0,00
|Servet GMYO
|4,14
|0,24
|-11,91
|Seyitler Kimya
|3,77
|-0,26
|-2,08
|Silverline Endüstri
|1,35
|3,85
|0,75
|Sinpaş GMYO
|0,36
|-2,70
|-2,70
|Soda Sanayii
|7,29
|0,83
|2,68
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,20
|-1,59
|-1,59
|Söktaş
|1,27
|-0,78
|0,00
|Sönmez Filament
|3,00
|-0,33
|-3,85
|Sönmez Pamuklu
|2,95
|2,43
|-5,45
|Sumaş Suni Tahta
|6,89
|-0,72
|-1,57
|Şeker Fin. Kir.
|2,90
|4,32
|2,84
|Şekerbank
|1,06
|-1,85
|-3,64
|Şişe Cam
|5,42
|0,74
|-4,41
|Şok Marketler
|10,95
|-0,27
|1,86
|T. Halk Bankası
|6,86
|0,00
|-2,28
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|27,66
|-1,21
|-1,21
|T.S.K.B.
|0,74
|1,37
|-8,64
|T.Tuborg
|9,30
|0,32
|-1,38
|Taç Tarım Ürünleri
|5,07
|-9,46
|0,20
|Tat Gıda
|3,87
|1,31
|1,31
|TAV Havalimanları
|23,90
|5,47
|-0,08
|Taze Kuru Gıda
|7,10
|-2,74
|4,41
|Tek-Art Turizm
|0,78
|-2,50
|-8,24
|Tekfen Holding
|20,88
|2,65
|0,77
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,93
|-0,68
|-1,35
|Temapol Polimer Plastik
|2,95
|-6,65
|-3,59
|TGS Dış Ticaret
|2,32
|2,20
|-1,28
|Tofaş Oto. Fab.
|16,67
|1,65
|-1,36
|Torunlar GMYO
|1,52
|0,66
|0,66
|Trabzon Liman
|8,28
|0,61
|-1,31
|Trabzonspor Sportif
|1,46
|-3,31
|-5,19
|Trakya Cam
|2,97
|1,02
|-1,98
|Trend GMYO
|1,30
|2,36
|2,36
|TSKB GMYO
|0,76
|-1,30
|-7,32
|Tuğçelik
|2,22
|1,37
|4,23
|Tukaş
|1,88
|7,43
|13,25
|Turcas Petrol
|1,40
|0,72
|-0,71
|Turkcell
|12,72
|2,25
|4,52
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,42
|0,00
|-1,78
|Tüpraş
|117,90
|2,97
|1,03
|Türk Hava Yolları
|15,11
|0,33
|-6,21
|Türk Prysmian Kablo
|1,87
|0,54
|6,25
|Türk Telekom
|3,71
|-0,27
|-4,87
|Türk Traktör
|31,52
|-1,50
|-9,68
|Türker Proje Gayrimenkul
|35,52
|2,96
|10,52
|Ufuk Yatırım
|1,17
|0,00
|2,63
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,18
|0,00
|3,51
|Ulusoy Elektrik
|16,13
|0,00
|1,07
|Ulusoy Un Sanayi
|2,05
|0,49
|-1,44
|Umpaş Holding
|0,47
|0,00
|-14,55
|Uşak Seramik
|0,99
|2,06
|-10,81
|Utopya Turizm
|4,52
|4,87
|10,24
|Uzertaş Boya
|0,60
|5,26
|0,00
|Ülker Bisküvi
|14,80
|0,89
|0,89
|Ünye Çimento
|3,43
|0,00
|-1,15
|Vakıf Fin. Kir.
|1,66
|-1,19
|-6,74
|Vakıf GMYO
|1,96
|0,51
|-1,51
|Vakıf Yat. Ort.
|1,51
|-3,21
|-0,66
|Vakıflar Bankası
|3,80
|0,26
|-2,56
|Vakko Tekstil
|2,75
|3,00
|0,36
|Vanet Gıda
|1,63
|-2,40
|25,38
|Verusa Holding
|15,04
|0,27
|-9,40
|Verusaturk Girisim
|3,06
|0,33
|-7,55
|Vestel
|5,50
|2,04
|-0,90
|Vestel Beyaz Eşya
|11,06
|1,28
|-7,99
|Viking Kağıt
|1,10
|0,92
|0,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,54
|-1,91
|-10,47
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,57
|-0,63
|-1,88
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,80
|-3,45
|0,36
|Yataş
|4,58
|4,33
|2,46
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,87
|-3,33
|-7,45
|Yeni Gimat GMYO
|8,03
|0,75
|0,00
|Yeşil GMYO
|0,27
|0,00
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,27
|0,00
|3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|9,84
|1,23
|2,18
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.194,10
|0,22
|-0,22
|Yonga Mobilya
|7,32
|20,00
|10,91
|Yünsa
|4,28
|1,66
|-1,83
|Zorlu Enerji
|1,23
|0,00
|0,00
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