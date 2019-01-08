Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 45.899,90 0,00
İş Bankası (B) 3.100,00 -1,61 1,30
İş Bankası (C) 4,21 -0,71 -7,06
İş Bankası (Kur.) 48.599,90 0,00
İş Fin.Kir. 4,31 1,17 -6,91
İş Girişim 1,88 1,08 -7,84
İş GMYO 1,02 0,99 -5,56
İş Y. Men. Değ. 2,08 0,97 0,97
İş Yat. Ort. 0,94 0,00 3,30
İşbir Holding 136,60 2,48 -1,01
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,70 0,00 -16,67
İttifak Holding 3,00 1,01 -3,23
İz Hayvancılık Tarım 4,65 -9,53 -29,44
İzmir Demir Çelik 1,66 0,61 0,00
İzmir Fırça 1,92 -1,03 -7,25
İzocam 20,98 0,38 -2,05
Jantsa Jant Sanayi 27,86 0,07 0,22
Kafein Yazılım 6,48 -1,22 -6,90
Kapital Yat. Holding 2,79 5,28 -2,79
Kaplamin 3,18 1,27 -11,67
Kardemir (A) 1,84 3,95 1,10
Kardemir (B) 1,82 2,25 -0,55
Kardemir (D) 2,26 1,80 3,67
Karel Elektronik 4,43 6,75 6,24
Karsan Otomotiv 1,33 2,31 3,91
Karsu Tekstil 1,12 0,00 -10,40
Karsusan Su Ürünleri San. 3,68 3,66 -0,54
Kartonsan 329,60 -0,87 1,01
Katmerciler Ekipman 5,54 0,18 -5,62
Kent Gıda 117,40 -0,25 -1,34
Kerevitaş Gıda 1,76 -0,56 -2,22
Kervansaray Yat. Holding 0,32 0,00 -8,57
Kiler GMYO 1,70 -0,58 -2,86
Klimasan Klima 3,90 0,52 -1,52
Koç Holding 14,15 2,76 -0,35
Konfrut Gıda 23,86 0,34 -0,08
Konya Çimento 175,00 0,17 -1,69
Kordsa Teknik Tekstil 9,14 1,90 -6,54
Koza Altın 54,05 0,93 5,36
Koza Madencilik 7,30 0,55 1,11
Körfez GMYO 1,19 -0,83 -2,46
Kristal Kola 1,07 1,90 1,90
Kron Telekomünikasyon 8,24 0,86 -5,29
Kuştur Kuşadası Turizm 15,98 -0,06 -0,12
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,17 -0,85 3,54
Kütahya Porselen 4,21 -1,17 -7,47
Lider Faktoring 2,30 -4,96 2,22
Link Bilgisayar 8,17 0,12 -1,80
Logo Yazılım 27,88 5,21 2,73
Lokman Hekim Sağlık 4,40 -1,35 -2,22
Lüks Kadife 4,86 -0,82 0,21
Makina Takım 1,52 -1,30 -1,30
Mardin Çimento 3,54 -2,21 8,59
Marka Yatırım Holding 0,63 -1,56 1,61
Marmaris Altınyunus 17,43 -1,47 -0,74
Marshall 24,52 -0,24 -2,78
Martı GMYO 0,61 -1,61 -6,15
Martı Otel 0,56 -1,75 -3,45
Mavi Giyim 30,98 0,26 -3,85
Mazhar Zorlu Holding 3,92 1,03 2,89
Mega Polietilen 2,04 0,00 0,00
Menderes Tekstil 0,71 -2,74 -1,39
Mensa 0,33 17,86 135,71
Merit Turizm 6,00 1,52 0,17
Merko Gıda 1,09 0,00 7,92
Metal Gayrimenkul 0,73 -2,67 -16,09
Metemtur Otelcilik 1,04 0,97 -0,95
Metro Holding 0,75 -2,60 -1,32
Metro Petrol ve Tesisleri 1,12 0,90 1,82
Metro Yatırım Ortaklığı 1,25 0,00 5,93
Migros Ticaret 14,15 -0,84 -5,03
Milpa 1,68 2,44 12,75
Mistral GMYO 1,61 -0,62 5,23
MLP Sağlık 10,02 1,52 -6,36
MMC San. ve Tic. Yat. 1,00 0,00 -9,09
Mondi Tire Kutsan 1,79 -0,56 -3,76
Net Holding 1,83 -2,14 -6,63
Netaş Telekom. 6,47 0,47 0,15
Niğbaş Niğde Beton 3,31 -1,19 -17,25
Nuh Çimento 7,61 -0,13 -1,68
Nurol GMYO 2,07 0,00 -1,43
Odaş Elektrik 1,41 -1,92 0,14
Olmuksan-IP 3,42 -1,72 1,48
Orge Enerji Elektrik 3,25 -2,11 4,17
Orma Orman Mahsulleri 1,08 14,89 -10,00
Osmanlı Menkul 1,48 1,37 -13,95
Ostim Endüstriyel Yat 1,07 -0,93 -0,93
Otokar 93,00 -1,06 5,38
Oyak Yat. Ort. 1,49 -0,67 -8,59
Oylum Sınai Yatırımlar 1,03 0,00 0,98
Özak GMYO 2,05 1,49 -2,84
Özbal Çelik Boru 1,36 -0,73 -1,45
Özderici GMYO 2,14 0,47 -8,94
Özerden Plastik 2,61 11,54 4,40
Panora GMYO 4,14 0,49 -1,19
Park Elek.Madencilik 2,37 0,85 -1,66
Parsan 8,49 0,24 -3,08
Pegasus 21,76 0,09 -5,06
Peker GMYO 9,20 4,07 -54,09
Penguen Gıda 1,29 -5,84 19,44
Pera GMYO 0,68 -1,45 -11,69
Pergamon Dış Ticaret 8,97 1,36 0,22
Petkim 5,00 2,04 -0,79
Petrokent Turizm 65,00 -2,40 -5,39
Pınar Et ve Un 4,97 1,22 -2,93
Pınar Su 1,25 -1,57 0,00
Pınar Süt 6,15 0,49 -7,10
Plastikkart 2,75 -1,79 1,85
Polisan Holding 6,49 1,09 3,84
Politeknik Metal 35,18 0,06 -2,28
Prizma Press Matbaacılık 1,54 -1,28 -0,65
QNB Finans Fin. Kir. 6,20 -3,13 -8,82
QNB Finansbank 9,43 4,66 4,66
Ral Yatırım Holding 1,88 2,17 2,17
Ray Sigorta 1,34 -2,90 -3,60
Reysaş GMYO 0,68 1,49 -1,45
Reysaş Lojistik 0,72 1,41 -2,70
Rhea Girişim 0,60 -1,64 -9,09
Rodrigo Tekstil 1,88 0,00 -1,05
Royal Halı 0,97 -1,02 -2,02
RTA Laboratuvarları 1,73 1,76 -0,57
Sabancı Holding 7,43 2,20 -1,20
Safkar Ege Soğutmacılık 2,06 5,10 5,10
Salix Yatırım Holding 3,75 0,00 -2,60
Sanel Mühendislik 2,21 4,25 1,38
Sanifoam Sünger 1,27 -0,78 1,60
Sanko Pazarlama 2,25 0,00 -2,60
Saray Matbaacılık 0,98 1,03 -2,00
Sarkuysan 3,40 -0,87 -0,29
Sasa Polyester 7,96 0,25 -2,81
Say Reklamcılık 0,92 -2,13 -2,13
Sekuro Plastik 2,89 -0,34 -2,36
Selçuk Ecza Deposu 2,92 2,82 4,66
Selçuk Gıda 1,31 -0,76 -1,50
Senkron Güvenlik 1,46 19,67 46,00
Serve Film Prodüksiyon 1,95 1,56 0,00
Servet GMYO 4,14 0,24 -11,91
Seyitler Kimya 3,77 -0,26 -2,08
Silverline Endüstri 1,35 3,85 0,75
Sinpaş GMYO 0,36 -2,70 -2,70
Soda Sanayii 7,29 0,83 2,68
Sodaş Sodyum Sanayii 6,20 -1,59 -1,59
Söktaş 1,27 -0,78 0,00
Sönmez Filament 3,00 -0,33 -3,85
Sönmez Pamuklu 2,95 2,43 -5,45
Sumaş Suni Tahta 6,89 -0,72 -1,57
Şeker Fin. Kir. 2,90 4,32 2,84
Şekerbank 1,06 -1,85 -3,64
Şişe Cam 5,42 0,74 -4,41
Şok Marketler 10,95 -0,27 1,86
T. Halk Bankası 6,86 0,00 -2,28
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 27,66 -1,21 -1,21
T.S.K.B. 0,74 1,37 -8,64
T.Tuborg 9,30 0,32 -1,38
Taç Tarım Ürünleri 5,07 -9,46 0,20
Tat Gıda 3,87 1,31 1,31
TAV Havalimanları 23,90 5,47 -0,08
Taze Kuru Gıda 7,10 -2,74 4,41
Tek-Art Turizm 0,78 -2,50 -8,24
Tekfen Holding 20,88 2,65 0,77
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,93 -0,68 -1,35
Temapol Polimer Plastik 2,95 -6,65 -3,59
TGS Dış Ticaret 2,32 2,20 -1,28
Tofaş Oto. Fab. 16,67 1,65 -1,36
Torunlar GMYO 1,52 0,66 0,66
Trabzon Liman 8,28 0,61 -1,31
Trabzonspor Sportif 1,46 -3,31 -5,19
Trakya Cam 2,97 1,02 -1,98
Trend GMYO 1,30 2,36 2,36
TSKB GMYO 0,76 -1,30 -7,32
Tuğçelik 2,22 1,37 4,23
Tukaş 1,88 7,43 13,25
Turcas Petrol 1,40 0,72 -0,71
Turkcell 12,72 2,25 4,52
Tümosan Motor ve Traktör 4,42 0,00 -1,78
Tüpraş 117,90 2,97 1,03
Türk Hava Yolları 15,11 0,33 -6,21
Türk Prysmian Kablo 1,87 0,54 6,25
Türk Telekom 3,71 -0,27 -4,87
Türk Traktör 31,52 -1,50 -9,68
Türker Proje Gayrimenkul 35,52 2,96 10,52
Ufuk Yatırım 1,17 0,00 2,63
Ulaşlar Turizm Yat. 1,18 0,00 3,51
Ulusoy Elektrik 16,13 0,00 1,07
Ulusoy Un Sanayi 2,05 0,49 -1,44
Umpaş Holding 0,47 0,00 -14,55
Uşak Seramik 0,99 2,06 -10,81
Utopya Turizm 4,52 4,87 10,24
Uzertaş Boya 0,60 5,26 0,00
Ülker Bisküvi 14,80 0,89 0,89
Ünye Çimento 3,43 0,00 -1,15
Vakıf Fin. Kir. 1,66 -1,19 -6,74
Vakıf GMYO 1,96 0,51 -1,51
Vakıf Yat. Ort. 1,51 -3,21 -0,66
Vakıflar Bankası 3,80 0,26 -2,56
Vakko Tekstil 2,75 3,00 0,36
Vanet Gıda 1,63 -2,40 25,38
Verusa Holding 15,04 0,27 -9,40
Verusaturk Girisim 3,06 0,33 -7,55
Vestel 5,50 2,04 -0,90
Vestel Beyaz Eşya 11,06 1,28 -7,99
Viking Kağıt 1,10 0,92 0,00
Yapı Kredi Koray GMYO 1,54 -1,91 -10,47
Yapı ve Kredi Bank. 1,57 -0,63 -1,88
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,80 -3,45 0,36
Yataş 4,58 4,33 2,46
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,87 -3,33 -7,45
Yeni Gimat GMYO 8,03 0,75 0,00
Yeşil GMYO 0,27 0,00 0,00
Yeşil Yapı 0,27 0,00 3,85
Yeşil Yatırım Holding 9,84 1,23 2,18
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.194,10 0,22 -0,22
Yonga Mobilya 7,32 20,00 10,91
Yünsa 4,28 1,66 -1,83
Zorlu Enerji 1,23 0,00 0,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et