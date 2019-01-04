Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 45.900,00
İş Bankası (B) 2.900,00 0,00 -5,23
İş Bankası (C) 4,22 2,93 -6,84
İş Bankası (Kur.) 48.599,90 0,00
İş Fin.Kir. 4,24 -6,19 -8,42
İş Girişim 1,91 -2,05 -6,37
İş GMYO 0,99 1,02 -8,33
İş Y. Men. Değ. 2,07 0,49 0,49
İş Yat. Ort. 0,92 0,00 1,10
İşbir Holding 131,80 -0,15 -4,49
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,70 0,00 -16,67
İttifak Holding 3,00 -0,66 -3,23
İz Hayvancılık Tarım 5,56 -11,75 -15,63
İzmir Demir Çelik 1,64 1,86 -1,20
İzmir Fırça 1,97 8,24 -4,83
İzocam 20,84 0,39 -2,71
Jantsa Jant Sanayi 27,80 0,36 0,00
Kafein Yazılım 6,49 2,37 -6,75
Kapital Yat. Holding 2,71 2,26 -5,57
Kaplamin 3,09 1,31 -14,17
Kardemir (A) 1,74 -0,57 -4,40
Kardemir (B) 1,75 0,57 -4,37
Kardemir (D) 2,15 2,87 -1,38
Karel Elektronik 3,91 0,77 -6,24
Karsan Otomotiv 1,28 2,40 0,00
Karsu Tekstil 1,14 -0,87 -8,80
Karsusan Su Ürünleri San. 3,55 -0,28 -4,05
Kartonsan 328,80 1,17 0,77
Katmerciler Ekipman 5,53 1,28 -5,79
Kent Gıda 117,00 0,78 -1,68
Kerevitaş Gıda 1,76 1,73 -2,22
Kervansaray Yat. Holding 0,33 0,00 -5,71
Kiler GMYO 1,70 0,59 -2,86
Klimasan Klima 3,79 0,26 -4,29
Koç Holding 13,63 -1,23 -4,01
Konfrut Gıda 23,76 1,54 -0,50
Konya Çimento 174,30 0,52 -2,08
Kordsa Teknik Tekstil 9,16 -0,54 -6,34
Koza Altın 52,35 1,55 2,05
Koza Madencilik 7,07 -0,56 -2,08
Körfez GMYO 1,23 -2,38 0,82
Kristal Kola 1,02 -0,97 -2,86
Kron Telekomünikasyon 8,05 -0,49 -7,47
Kuştur Kuşadası Turizm 15,99 -0,06 -0,06
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,12 1,82 -0,88
Kütahya Porselen 4,23 0,24 -7,03
Lider Faktoring 2,43 14,62 8,00
Link Bilgisayar 8,18 2,12 -1,68
Logo Yazılım 26,36 3,78 -2,87
Lokman Hekim Sağlık 4,52 0,22 0,44
Lüks Kadife 5,18 -0,19 6,80
Makina Takım 1,55 4,03 0,65
Mardin Çimento 3,71 3,06 13,80
Marka Yatırım Holding 0,66 0,00 6,45
Marmaris Altınyunus 17,31 -0,35 -1,42
Marshall 24,30 0,25 -3,65
Martı GMYO 0,61 1,67 -6,15
Martı Otel 0,57 0,00 -1,72
Mavi Giyim 31,40 4,32 -2,55
Mazhar Zorlu Holding 4,00 2,56 4,99
Mega Polietilen 2,04 0,00 0,00
Menderes Tekstil 0,69 -2,82 -4,17
Mensa 0,24 20,00 71,43
Merit Turizm 6,00 1,52 0,17
Merko Gıda 1,02 0,00 0,99
Metal Gayrimenkul 0,80 1,27 -8,05
Metemtur Otelcilik 1,02 2,00 -2,86
Metro Holding 0,76 1,33 0,00
Metro Petrol ve Tesisleri 1,11 0,00 0,91
Metro Yatırım Ortaklığı 1,21 1,68 2,54
Migros Ticaret 14,13 1,80 -5,17
Milpa 1,61 3,87 8,05
Mistral GMYO 1,59 -0,63 3,92
MLP Sağlık 9,70 0,94 -9,35
MMC San. ve Tic. Yat. 1,03 -0,96 -6,36
Mondi Tire Kutsan 1,79 -1,10 -3,76
Net Holding 1,86 -1,59 -5,10
Netaş Telekom. 6,41 0,47 -0,77
Niğbaş Niğde Beton 3,45 5,50 -13,75
Nuh Çimento 7,65 0,13 -1,16
Nurol GMYO 2,04 0,99 -2,86
Odaş Elektrik 1,86 -1,59 -2,62
Olmuksan-IP 3,43 3,31 1,78
Orge Enerji Elektrik 3,29 6,47 5,45
Orma Orman Mahsulleri 1,15 6,48 -4,17
Osmanlı Menkul 1,59 -0,63 -7,56
Ostim Endüstriyel Yat 1,05 0,96 -2,78
Otokar 91,85 6,74 4,08
Oyak Yat. Ort. 1,48 -0,67 -9,20
Oylum Sınai Yatırımlar 1,01 0,00 -0,98
Özak GMYO 2,03 2,53 -3,79
Özbal Çelik Boru 1,37 0,74 -0,72
Özderici GMYO 2,10 0,00 -10,64
Özerden Plastik 2,34 0,00 -6,40
Panora GMYO 4,17 1,71 -0,48
Park Elek.Madencilik 2,33 1,75 -3,32
Parsan 8,47 -0,12 -3,31
Pegasus 21,72 1,02 -5,24
Peker GMYO 10,28 -19,94 -48,70
Penguen Gıda 1,18 2,61 9,26
Pera GMYO 0,68 -1,45 -11,69
Pergamon Dış Ticaret 8,85 0,57 -1,12
Petkim 4,86 1,04 -3,57
Petrokent Turizm 66,00 0,00 -3,93
Pınar Et ve Un 4,93 1,86 -3,71
Pınar Su 1,28 -0,78 2,40
Pınar Süt 6,14 -1,29 -7,25
Plastikkart 2,93 2,45 8,52
Polisan Holding 6,33 0,80 1,28
Politeknik Metal 35,00 0,40 -2,78
Prizma Press Matbaacılık 1,54 0,65 -0,65
QNB Finans Fin. Kir. 6,92 -1,14 1,76
QNB Finansbank 9,13 -0,22 1,33
Ral Yatırım Holding 1,85 2,78 0,54
Ray Sigorta 1,40 0,72 0,72
Reysaş GMYO 0,67 1,52 -2,90
Reysaş Lojistik 0,71 0,00 -4,05
Rhea Girişim 0,62 6,90 -6,06
Rodrigo Tekstil 1,89 1,07 -0,53
Royal Halı 1,02 0,99 3,03
RTA Laboratuvarları 1,70 0,59 -2,30
Sabancı Holding 7,23 1,97 -3,86
Safkar Ege Soğutmacılık 1,94 2,11 -1,02
Salix Yatırım Holding 3,75 0,27 -2,60
Sanel Mühendislik 2,19 0,00 0,46
Sanifoam Sünger 1,27 0,79 1,60
Sanko Pazarlama 2,26 0,89 -2,16
Saray Matbaacılık 0,98 1,03 -2,00
Sarkuysan 3,43 0,88 0,59
Sasa Polyester 7,91 1,54 -3,42
Say Reklamcılık 0,90 0,00 -4,26
Sekuro Plastik 2,90 2,11 -2,03
Selçuk Ecza Deposu 2,78 0,00 -0,36
Selçuk Gıda 1,29 0,78 -3,01
Senkron Güvenlik 1,02 2,00 2,00
Serve Film Prodüksiyon 1,90 0,00 -2,56
Servet GMYO 4,25 -7,41 -9,57
Seyitler Kimya 3,81 0,79 -1,04
Silverline Endüstri 1,30 -1,52 -2,99
Sinpaş GMYO 0,36 2,86 -2,70
Soda Sanayii 7,35 -0,68 3,52
Sodaş Sodyum Sanayii 6,11 -0,97 -3,02
Söktaş 1,26 -0,79 -0,79
Sönmez Filament 3,02 1,00 -3,21
Sönmez Pamuklu 2,90 6,62 -7,05
Sumaş Suni Tahta 6,94 3,58 -0,86
Şeker Fin. Kir. 2,75 0,00 -2,48
Şekerbank 1,05 1,94 -4,55
Şişe Cam 5,21 -0,38 -8,11
Şok Marketler 10,88 -0,46 1,21
T. Halk Bankası 6,81 3,65 -2,99
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 28,30 0,71 1,07
T.S.K.B. 0,72 -1,37 -11,11
T.Tuborg 9,30 -0,96 -1,38
Taç Tarım Ürünleri 5,32 13,19 5,14
Tat Gıda 3,77 0,53 -1,31
TAV Havalimanları 22,44 -2,01 -6,19
Taze Kuru Gıda 7,00 5,26 2,94
Tek-Art Turizm 0,80 1,27 -5,88
Tekfen Holding 19,92 1,07 -3,86
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,92 0,34 -1,68
Temapol Polimer Plastik 3,27 2,19 6,86
TGS Dış Ticaret 2,25 -1,75 -4,26
Tofaş Oto. Fab. 15,69 1,69 -7,16
Torunlar GMYO 1,50 0,67 -0,66
Trabzon Liman 8,24 0,61 -1,79
Trabzonspor Sportif 1,49 0,00 -3,25
Trakya Cam 2,88 2,13 -4,95
Trend GMYO 1,28 0,79 0,79
TSKB GMYO 0,78 2,63 -4,88
Tuğçelik 2,17 3,83 1,88
Tukaş 1,53 -6,71 -7,83
Turcas Petrol 1,36 0,74 -3,55
Turkcell 11,78 -1,26 -3,20
Tümosan Motor ve Traktör 4,36 2,11 -3,11
Tüpraş 114,30 -0,35 -2,06
Türk Hava Yolları 15,11 -0,20 -6,21
Türk Prysmian Kablo 1,85 3,35 5,11
Türk Telekom 3,68 4,25 -5,64
Türk Traktör 32,00 -1,30 -8,31
Türker Proje Gayrimenkul 32,00 0,06 -0,44
Ufuk Yatırım 1,15 0,88 0,88
Ulaşlar Turizm Yat. 1,20 2,56 5,26
Ulusoy Elektrik 16,11 0,31 0,94
Ulusoy Un Sanayi 2,04 2,51 -1,92
Umpaş Holding 0,50 0,00 -9,09
Uşak Seramik 1,02 0,99 -8,11
Utopya Turizm 4,15 0,00 1,22
Uzertaş Boya 0,57 -5,00
Ülker Bisküvi 14,30 1,85 -2,52
Ünye Çimento 3,43 0,29 -1,15
Vakıf Fin. Kir. 1,67 0,60 -6,18
Vakıf GMYO 1,92 2,13 -3,52
Vakıf Yat. Ort. 1,55 9,15 1,97
Vakıflar Bankası 3,79 4,99 -2,82
Vakko Tekstil 2,63 1,54 -4,01
Vanet Gıda 1,71 6,87 31,54
Verusa Holding 14,60 2,10 -12,05
Verusaturk Girisim 3,08 0,65 -6,95
Vestel 5,33 1,14 -3,96
Vestel Beyaz Eşya 10,70 -1,02 -10,98
Viking Kağıt 1,07 0,00 -2,73
Yapı Kredi Koray GMYO 1,51 -1,31 -12,21
Yapı ve Kredi Bank. 1,58 3,27 -1,25
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,61 1,16 -6,45
Yataş 4,29 0,70 -4,03
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,91 1,11 -3,19
Yeni Gimat GMYO 8,04 -0,62 0,12
Yeşil GMYO 0,27 0,00 0,00
Yeşil Yapı 0,27 0,00 3,85
Yeşil Yatırım Holding 9,69 0,94 0,62
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.198,40 -0,03 -0,03
Yonga Mobilya 5,09 -19,08 -22,88
Yünsa 4,24 1,68 -2,75
Zorlu Enerji 1,23 2,50 0,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA
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