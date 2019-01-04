Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|45.900,00
|İş Bankası (B)
|2.900,00
|0,00
|-5,23
|İş Bankası (C)
|4,22
|2,93
|-6,84
|İş Bankası (Kur.)
|48.599,90
|0,00
|İş Fin.Kir.
|4,24
|-6,19
|-8,42
|İş Girişim
|1,91
|-2,05
|-6,37
|İş GMYO
|0,99
|1,02
|-8,33
|İş Y. Men. Değ.
|2,07
|0,49
|0,49
|İş Yat. Ort.
|0,92
|0,00
|1,10
|İşbir Holding
|131,80
|-0,15
|-4,49
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,70
|0,00
|-16,67
|İttifak Holding
|3,00
|-0,66
|-3,23
|İz Hayvancılık Tarım
|5,56
|-11,75
|-15,63
|İzmir Demir Çelik
|1,64
|1,86
|-1,20
|İzmir Fırça
|1,97
|8,24
|-4,83
|İzocam
|20,84
|0,39
|-2,71
|Jantsa Jant Sanayi
|27,80
|0,36
|0,00
|Kafein Yazılım
|6,49
|2,37
|-6,75
|Kapital Yat. Holding
|2,71
|2,26
|-5,57
|Kaplamin
|3,09
|1,31
|-14,17
|Kardemir (A)
|1,74
|-0,57
|-4,40
|Kardemir (B)
|1,75
|0,57
|-4,37
|Kardemir (D)
|2,15
|2,87
|-1,38
|Karel Elektronik
|3,91
|0,77
|-6,24
|Karsan Otomotiv
|1,28
|2,40
|0,00
|Karsu Tekstil
|1,14
|-0,87
|-8,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,55
|-0,28
|-4,05
|Kartonsan
|328,80
|1,17
|0,77
|Katmerciler Ekipman
|5,53
|1,28
|-5,79
|Kent Gıda
|117,00
|0,78
|-1,68
|Kerevitaş Gıda
|1,76
|1,73
|-2,22
|Kervansaray Yat. Holding
|0,33
|0,00
|-5,71
|Kiler GMYO
|1,70
|0,59
|-2,86
|Klimasan Klima
|3,79
|0,26
|-4,29
|Koç Holding
|13,63
|-1,23
|-4,01
|Konfrut Gıda
|23,76
|1,54
|-0,50
|Konya Çimento
|174,30
|0,52
|-2,08
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,16
|-0,54
|-6,34
|Koza Altın
|52,35
|1,55
|2,05
|Koza Madencilik
|7,07
|-0,56
|-2,08
|Körfez GMYO
|1,23
|-2,38
|0,82
|Kristal Kola
|1,02
|-0,97
|-2,86
|Kron Telekomünikasyon
|8,05
|-0,49
|-7,47
|Kuştur Kuşadası Turizm
|15,99
|-0,06
|-0,06
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,12
|1,82
|-0,88
|Kütahya Porselen
|4,23
|0,24
|-7,03
|Lider Faktoring
|2,43
|14,62
|8,00
|Link Bilgisayar
|8,18
|2,12
|-1,68
|Logo Yazılım
|26,36
|3,78
|-2,87
|Lokman Hekim Sağlık
|4,52
|0,22
|0,44
|Lüks Kadife
|5,18
|-0,19
|6,80
|Makina Takım
|1,55
|4,03
|0,65
|Mardin Çimento
|3,71
|3,06
|13,80
|Marka Yatırım Holding
|0,66
|0,00
|6,45
|Marmaris Altınyunus
|17,31
|-0,35
|-1,42
|Marshall
|24,30
|0,25
|-3,65
|Martı GMYO
|0,61
|1,67
|-6,15
|Martı Otel
|0,57
|0,00
|-1,72
|Mavi Giyim
|31,40
|4,32
|-2,55
|Mazhar Zorlu Holding
|4,00
|2,56
|4,99
|Mega Polietilen
|2,04
|0,00
|0,00
|Menderes Tekstil
|0,69
|-2,82
|-4,17
|Mensa
|0,24
|20,00
|71,43
|Merit Turizm
|6,00
|1,52
|0,17
|Merko Gıda
|1,02
|0,00
|0,99
|Metal Gayrimenkul
|0,80
|1,27
|-8,05
|Metemtur Otelcilik
|1,02
|2,00
|-2,86
|Metro Holding
|0,76
|1,33
|0,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,11
|0,00
|0,91
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,21
|1,68
|2,54
|Migros Ticaret
|14,13
|1,80
|-5,17
|Milpa
|1,61
|3,87
|8,05
|Mistral GMYO
|1,59
|-0,63
|3,92
|MLP Sağlık
|9,70
|0,94
|-9,35
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,03
|-0,96
|-6,36
|Mondi Tire Kutsan
|1,79
|-1,10
|-3,76
|Net Holding
|1,86
|-1,59
|-5,10
|Netaş Telekom.
|6,41
|0,47
|-0,77
|Niğbaş Niğde Beton
|3,45
|5,50
|-13,75
|Nuh Çimento
|7,65
|0,13
|-1,16
|Nurol GMYO
|2,04
|0,99
|-2,86
|Odaş Elektrik
|1,86
|-1,59
|-2,62
|Olmuksan-IP
|3,43
|3,31
|1,78
|Orge Enerji Elektrik
|3,29
|6,47
|5,45
|Orma Orman Mahsulleri
|1,15
|6,48
|-4,17
|Osmanlı Menkul
|1,59
|-0,63
|-7,56
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,05
|0,96
|-2,78
|Otokar
|91,85
|6,74
|4,08
|Oyak Yat. Ort.
|1,48
|-0,67
|-9,20
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,01
|0,00
|-0,98
|Özak GMYO
|2,03
|2,53
|-3,79
|Özbal Çelik Boru
|1,37
|0,74
|-0,72
|Özderici GMYO
|2,10
|0,00
|-10,64
|Özerden Plastik
|2,34
|0,00
|-6,40
|Panora GMYO
|4,17
|1,71
|-0,48
|Park Elek.Madencilik
|2,33
|1,75
|-3,32
|Parsan
|8,47
|-0,12
|-3,31
|Pegasus
|21,72
|1,02
|-5,24
|Peker GMYO
|10,28
|-19,94
|-48,70
|Penguen Gıda
|1,18
|2,61
|9,26
|Pera GMYO
|0,68
|-1,45
|-11,69
|Pergamon Dış Ticaret
|8,85
|0,57
|-1,12
|Petkim
|4,86
|1,04
|-3,57
|Petrokent Turizm
|66,00
|0,00
|-3,93
|Pınar Et ve Un
|4,93
|1,86
|-3,71
|Pınar Su
|1,28
|-0,78
|2,40
|Pınar Süt
|6,14
|-1,29
|-7,25
|Plastikkart
|2,93
|2,45
|8,52
|Polisan Holding
|6,33
|0,80
|1,28
|Politeknik Metal
|35,00
|0,40
|-2,78
|Prizma Press Matbaacılık
|1,54
|0,65
|-0,65
|QNB Finans Fin. Kir.
|6,92
|-1,14
|1,76
|QNB Finansbank
|9,13
|-0,22
|1,33
|Ral Yatırım Holding
|1,85
|2,78
|0,54
|Ray Sigorta
|1,40
|0,72
|0,72
|Reysaş GMYO
|0,67
|1,52
|-2,90
|Reysaş Lojistik
|0,71
|0,00
|-4,05
|Rhea Girişim
|0,62
|6,90
|-6,06
|Rodrigo Tekstil
|1,89
|1,07
|-0,53
|Royal Halı
|1,02
|0,99
|3,03
|RTA Laboratuvarları
|1,70
|0,59
|-2,30
|Sabancı Holding
|7,23
|1,97
|-3,86
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,94
|2,11
|-1,02
|Salix Yatırım Holding
|3,75
|0,27
|-2,60
|Sanel Mühendislik
|2,19
|0,00
|0,46
|Sanifoam Sünger
|1,27
|0,79
|1,60
|Sanko Pazarlama
|2,26
|0,89
|-2,16
|Saray Matbaacılık
|0,98
|1,03
|-2,00
|Sarkuysan
|3,43
|0,88
|0,59
|Sasa Polyester
|7,91
|1,54
|-3,42
|Say Reklamcılık
|0,90
|0,00
|-4,26
|Sekuro Plastik
|2,90
|2,11
|-2,03
|Selçuk Ecza Deposu
|2,78
|0,00
|-0,36
|Selçuk Gıda
|1,29
|0,78
|-3,01
|Senkron Güvenlik
|1,02
|2,00
|2,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,90
|0,00
|-2,56
|Servet GMYO
|4,25
|-7,41
|-9,57
|Seyitler Kimya
|3,81
|0,79
|-1,04
|Silverline Endüstri
|1,30
|-1,52
|-2,99
|Sinpaş GMYO
|0,36
|2,86
|-2,70
|Soda Sanayii
|7,35
|-0,68
|3,52
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,11
|-0,97
|-3,02
|Söktaş
|1,26
|-0,79
|-0,79
|Sönmez Filament
|3,02
|1,00
|-3,21
|Sönmez Pamuklu
|2,90
|6,62
|-7,05
|Sumaş Suni Tahta
|6,94
|3,58
|-0,86
|Şeker Fin. Kir.
|2,75
|0,00
|-2,48
|Şekerbank
|1,05
|1,94
|-4,55
|Şişe Cam
|5,21
|-0,38
|-8,11
|Şok Marketler
|10,88
|-0,46
|1,21
|T. Halk Bankası
|6,81
|3,65
|-2,99
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|28,30
|0,71
|1,07
|T.S.K.B.
|0,72
|-1,37
|-11,11
|T.Tuborg
|9,30
|-0,96
|-1,38
|Taç Tarım Ürünleri
|5,32
|13,19
|5,14
|Tat Gıda
|3,77
|0,53
|-1,31
|TAV Havalimanları
|22,44
|-2,01
|-6,19
|Taze Kuru Gıda
|7,00
|5,26
|2,94
|Tek-Art Turizm
|0,80
|1,27
|-5,88
|Tekfen Holding
|19,92
|1,07
|-3,86
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,92
|0,34
|-1,68
|Temapol Polimer Plastik
|3,27
|2,19
|6,86
|TGS Dış Ticaret
|2,25
|-1,75
|-4,26
|Tofaş Oto. Fab.
|15,69
|1,69
|-7,16
|Torunlar GMYO
|1,50
|0,67
|-0,66
|Trabzon Liman
|8,24
|0,61
|-1,79
|Trabzonspor Sportif
|1,49
|0,00
|-3,25
|Trakya Cam
|2,88
|2,13
|-4,95
|Trend GMYO
|1,28
|0,79
|0,79
|TSKB GMYO
|0,78
|2,63
|-4,88
|Tuğçelik
|2,17
|3,83
|1,88
|Tukaş
|1,53
|-6,71
|-7,83
|Turcas Petrol
|1,36
|0,74
|-3,55
|Turkcell
|11,78
|-1,26
|-3,20
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,36
|2,11
|-3,11
|Tüpraş
|114,30
|-0,35
|-2,06
|Türk Hava Yolları
|15,11
|-0,20
|-6,21
|Türk Prysmian Kablo
|1,85
|3,35
|5,11
|Türk Telekom
|3,68
|4,25
|-5,64
|Türk Traktör
|32,00
|-1,30
|-8,31
|Türker Proje Gayrimenkul
|32,00
|0,06
|-0,44
|Ufuk Yatırım
|1,15
|0,88
|0,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,20
|2,56
|5,26
|Ulusoy Elektrik
|16,11
|0,31
|0,94
|Ulusoy Un Sanayi
|2,04
|2,51
|-1,92
|Umpaş Holding
|0,50
|0,00
|-9,09
|Uşak Seramik
|1,02
|0,99
|-8,11
|Utopya Turizm
|4,15
|0,00
|1,22
|Uzertaş Boya
|0,57
|-5,00
|Ülker Bisküvi
|14,30
|1,85
|-2,52
|Ünye Çimento
|3,43
|0,29
|-1,15
|Vakıf Fin. Kir.
|1,67
|0,60
|-6,18
|Vakıf GMYO
|1,92
|2,13
|-3,52
|Vakıf Yat. Ort.
|1,55
|9,15
|1,97
|Vakıflar Bankası
|3,79
|4,99
|-2,82
|Vakko Tekstil
|2,63
|1,54
|-4,01
|Vanet Gıda
|1,71
|6,87
|31,54
|Verusa Holding
|14,60
|2,10
|-12,05
|Verusaturk Girisim
|3,08
|0,65
|-6,95
|Vestel
|5,33
|1,14
|-3,96
|Vestel Beyaz Eşya
|10,70
|-1,02
|-10,98
|Viking Kağıt
|1,07
|0,00
|-2,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,51
|-1,31
|-12,21
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,58
|3,27
|-1,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,61
|1,16
|-6,45
|Yataş
|4,29
|0,70
|-4,03
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,91
|1,11
|-3,19
|Yeni Gimat GMYO
|8,04
|-0,62
|0,12
|Yeşil GMYO
|0,27
|0,00
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,27
|0,00
|3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|9,69
|0,94
|0,62
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.198,40
|-0,03
|-0,03
|Yonga Mobilya
|5,09
|-19,08
|-22,88
|Yünsa
|4,24
|1,68
|-2,75
|Zorlu Enerji
|1,23
|2,50
|0,00
(Son)
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