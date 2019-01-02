Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|45.900,00
|İş Bankası (B)
|2.750,00
|-10,14
|-10,14
|İş Bankası (C)
|4,28
|-5,52
|-5,52
|İş Bankası (Kur.)
|48.602,00
|-29,51
|İş Fin.Kir.
|4,64
|0,22
|0,22
|İş Girişim
|1,99
|-2,45
|-2,45
|İş GMYO
|1,04
|-3,70
|-3,70
|İş Y. Men. Değ.
|2,08
|0,97
|0,97
|İş Yat. Ort.
|0,91
|0,00
|0,00
|İşbir Holding
|134,40
|-2,61
|-2,61
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,75
|-10,71
|-10,71
|İttifak Holding
|3,10
|0,00
|0,00
|İz Hayvancılık Tarım
|6,50
|-1,37
|-1,37
|İzmir Demir Çelik
|1,63
|-1,81
|-1,81
|İzmir Fırça
|1,91
|-7,73
|-7,73
|İzocam
|20,98
|-2,05
|-2,05
|Jantsa Jant Sanayi
|27,74
|-0,22
|-0,22
|Kafein Yazılım
|6,75
|-3,02
|-3,02
|Kapital Yat. Holding
|2,70
|-5,92
|-5,92
|Kaplamin
|3,16
|-12,22
|-12,22
|Kardemir (A)
|1,81
|-0,55
|-0,55
|Kardemir (B)
|1,80
|-1,64
|-1,64
|Kardemir (D)
|2,14
|-1,83
|-1,83
|Karel Elektronik
|4,10
|-1,68
|-1,68
|Karsan Otomotiv
|1,25
|-2,34
|-2,34
|Karsu Tekstil
|1,16
|-7,20
|-7,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,75
|1,35
|1,35
|Kartonsan
|328,90
|0,80
|0,80
|Katmerciler Ekipman
|5,67
|-3,41
|-3,41
|Kent Gıda
|117,50
|-1,26
|-1,26
|Kerevitaş Gıda
|1,76
|-2,22
|-2,22
|Kervansaray Yat. Holding
|0,33
|-5,71
|-5,71
|Kiler GMYO
|1,76
|0,57
|0,57
|Klimasan Klima
|3,88
|-2,02
|-2,02
|Koç Holding
|14,18
|-0,14
|-0,14
|Konfrut Gıda
|23,52
|-1,51
|-1,51
|Konya Çimento
|176,20
|-1,01
|-1,01
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,42
|-3,68
|-3,68
|Koza Altın
|50,15
|-2,24
|-2,24
|Koza Madencilik
|7,02
|-2,77
|-2,77
|Körfez GMYO
|1,21
|-0,82
|-0,82
|Kristal Kola
|1,04
|-0,95
|-0,95
|Kron Telekomünikasyon
|8,48
|-2,53
|-2,53
|Kuştur Kuşadası Turizm
|16,92
|5,75
|5,75
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,10
|-2,65
|-2,65
|Kütahya Porselen
|4,34
|-4,62
|-4,62
|Lider Faktoring
|2,16
|-4,00
|-4,00
|Link Bilgisayar
|8,20
|-1,44
|-1,44
|Logo Yazılım
|26,42
|-2,65
|-2,65
|Lokman Hekim Sağlık
|4,61
|2,44
|2,44
|Lüks Kadife
|4,75
|-2,06
|-2,06
|Makina Takım
|1,47
|-4,55
|-4,55
|Mardin Çimento
|3,35
|2,76
|2,76
|Marka Yatırım Holding
|0,61
|-1,61
|-1,61
|Marmaris Altınyunus
|17,55
|-0,06
|-0,06
|Marshall
|24,88
|-1,35
|-1,35
|Martı GMYO
|0,63
|-3,08
|-3,08
|Martı Otel
|0,57
|-1,72
|-1,72
|Mavi Giyim
|31,54
|-2,11
|-2,11
|Mazhar Zorlu Holding
|3,92
|2,89
|2,89
|Mega Polietilen
|2,00
|-1,96
|-1,96
|Menderes Tekstil
|0,73
|1,39
|1,39
|Merit Turizm
|5,90
|-1,50
|-1,50
|Merko Gıda
|1,04
|2,97
|2,97
|Metal Gayrimenkul
|0,83
|-4,60
|-4,60
|Metemtur Otelcilik
|1,02
|-2,86
|-2,86
|Metro Holding
|0,76
|0,00
|0,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,13
|2,73
|2,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,24
|5,08
|5,08
|Migros Ticaret
|14,49
|-2,75
|-2,75
|Milpa
|1,53
|2,68
|2,68
|Mistral GMYO
|1,59
|3,92
|3,92
|MLP Sağlık
|10,20
|-4,67
|-4,67
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,10
|0,00
|0,00
|Mondi Tire Kutsan
|1,85
|-0,54
|-0,54
|Net Holding
|1,92
|-2,04
|-2,04
|Netaş Telekom.
|6,36
|-1,55
|-1,55
|Niğbaş Niğde Beton
|3,20
|-20,00
|-20,00
|Nuh Çimento
|7,70
|-0,52
|-0,52
|Nurol GMYO
|2,10
|0,00
|0,00
|Odaş Elektrik
|1,90
|-0,52
|-0,52
|Olmuksan-IP
|3,39
|0,59
|0,59
|Orge Enerji Elektrik
|3,18
|1,92
|1,92
|Orma Orman Mahsulleri
|1,17
|-2,50
|-2,50
|Osmanlı Menkul
|1,60
|-6,98
|-6,98
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,06
|-1,85
|-1,85
|Otokar
|85,50
|-3,12
|-3,12
|Oyak Yat. Ort.
|1,57
|-3,68
|-3,68
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,05
|2,94
|2,94
|Özak GMYO
|2,07
|-1,90
|-1,90
|Özbal Çelik Boru
|1,39
|0,72
|0,72
|Özderici GMYO
|2,09
|-11,06
|-11,06
|Özerden Plastik
|2,39
|-4,40
|-4,40
|Panora GMYO
|4,16
|-0,72
|-0,72
|Park Elek.Madencilik
|2,34
|-2,90
|-2,90
|Parsan
|8,57
|-2,17
|-2,17
|Pegasus
|22,30
|-2,71
|-2,71
|Peker GMYO
|16,04
|-19,96
|-19,96
|Penguen Gıda
|1,07
|-0,93
|-0,93
|Pera GMYO
|0,74
|-3,90
|-3,90
|Pergamon Dış Ticaret
|8,87
|-0,89
|-0,89
|Petkim
|4,93
|-2,18
|-2,18
|Petrokent Turizm
|67,50
|-1,75
|-1,75
|Pınar Et ve Un
|5,01
|-2,15
|-2,15
|Pınar Su
|1,24
|-0,80
|-0,80
|Pınar Süt
|6,41
|-3,17
|-3,17
|Plastikkart
|3,08
|14,07
|14,07
|Polisan Holding
|6,27
|0,32
|0,32
|Politeknik Metal
|35,12
|-2,44
|-2,44
|Prizma Press Matbaacılık
|1,56
|0,65
|0,65
|QNB Finans Fin. Kir.
|7,97
|17,21
|17,21
|QNB Finansbank
|9,55
|5,99
|5,99
|Ral Yatırım Holding
|1,80
|-2,17
|-2,17
|Ray Sigorta
|1,42
|2,16
|2,16
|Reysaş GMYO
|0,70
|1,45
|1,45
|Reysaş Lojistik
|0,73
|-1,35
|-1,35
|Rhea Girişim
|0,61
|-7,58
|-7,58
|Rodrigo Tekstil
|1,90
|0,00
|0,00
|Royal Halı
|1,02
|3,03
|3,03
|RTA Laboratuvarları
|1,72
|-1,15
|-1,15
|Sabancı Holding
|7,18
|-4,52
|-4,52
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,93
|-1,53
|-1,53
|Salix Yatırım Holding
|3,83
|-0,52
|-0,52
|Sanel Mühendislik
|2,20
|0,92
|0,92
|Sanifoam Sünger
|1,22
|-2,40
|-2,40
|Sanko Pazarlama
|2,32
|0,43
|0,43
|Saray Matbaacılık
|1,00
|0,00
|0,00
|Sarkuysan
|3,40
|-0,29
|-0,29
|Sasa Polyester
|7,97
|-2,69
|-2,69
|Say Reklamcılık
|0,93
|-1,06
|-1,06
|Sekuro Plastik
|2,91
|-1,69
|-1,69
|Selçuk Ecza Deposu
|2,77
|-0,72
|-0,72
|Selçuk Gıda
|1,27
|-4,51
|-4,51
|Senkron Güvenlik
|1,04
|4,00
|4,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,93
|-1,03
|-1,03
|Servet GMYO
|4,58
|-2,55
|-2,55
|Seyitler Kimya
|3,84
|-0,26
|-0,26
|Silverline Endüstri
|1,31
|-2,24
|-2,24
|Sinpaş GMYO
|0,36
|-2,70
|-2,70
|Soda Sanayii
|7,13
|0,42
|0,42
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,30
|0,00
|0,00
|Söktaş
|1,27
|0,00
|0,00
|Sönmez Filament
|2,95
|-5,45
|-5,45
|Sönmez Pamuklu
|2,79
|-10,58
|-10,58
|Sumaş Suni Tahta
|6,93
|-1,00
|-1,00
|Şeker Fin. Kir.
|2,71
|-3,90
|-3,90
|Şekerbank
|1,06
|-3,64
|-3,64
|Şişe Cam
|5,48
|-3,35
|-3,35
|Şok Marketler
|10,96
|1,95
|1,95
|T. Halk Bankası
|6,80
|-3,13
|-3,13
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|28,78
|2,79
|2,79
|T.S.K.B.
|0,77
|-4,94
|-4,94
|T.Tuborg
|9,39
|-0,42
|-0,42
|Taç Tarım Ürünleri
|4,52
|-10,67
|-10,67
|Tat Gıda
|3,79
|-0,79
|-0,79
|TAV Havalimanları
|24,10
|0,75
|0,75
|Taze Kuru Gıda
|6,78
|-0,29
|-0,29
|Tek-Art Turizm
|0,82
|-3,53
|-3,53
|Tekfen Holding
|20,30
|-2,03
|-2,03
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,02
|1,68
|1,68
|Temapol Polimer Plastik
|3,23
|5,56
|5,56
|TGS Dış Ticaret
|2,30
|-2,13
|-2,13
|Tofaş Oto. Fab.
|16,19
|-4,20
|-4,20
|Torunlar GMYO
|1,51
|0,00
|0,00
|Trabzon Liman
|8,34
|-0,60
|-0,60
|Trabzonspor Sportif
|1,48
|-3,90
|-3,90
|Trakya Cam
|2,93
|-3,30
|-3,30
|Trend GMYO
|1,27
|0,00
|0,00
|TSKB GMYO
|0,82
|0,00
|0,00
|Tuğçelik
|2,12
|-0,47
|-0,47
|Tukaş
|1,67
|0,60
|0,60
|Turcas Petrol
|1,39
|-1,42
|-1,42
|Turkcell
|11,79
|-3,12
|-3,12
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,39
|-2,44
|-2,44
|Tüpraş
|114,50
|-1,89
|-1,89
|Türk Hava Yolları
|15,72
|-2,42
|-2,42
|Türk Prysmian Kablo
|1,90
|7,95
|7,95
|Türk Telekom
|3,77
|-3,33
|-3,33
|Türk Traktör
|33,98
|-2,64
|-2,64
|Türker Proje Gayrimenkul
|32,16
|0,06
|0,06
|Ufuk Yatırım
|1,11
|-2,63
|-2,63
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,22
|7,02
|7,02
|Ulusoy Elektrik
|15,60
|-2,26
|-2,26
|Ulusoy Un Sanayi
|2,04
|-1,92
|-1,92
|Umpaş Holding
|0,53
|-3,64
|-3,64
|Uşak Seramik
|1,08
|-2,70
|-2,70
|Utopya Turizm
|4,19
|2,20
|2,20
|Uzertaş Boya
|0,57
|-5,00
|-5,00
|Ülker Bisküvi
|14,29
|-2,59
|-2,59
|Ünye Çimento
|3,44
|-0,86
|-0,86
|Vakıf Fin. Kir.
|1,67
|-6,18
|-6,18
|Vakıf GMYO
|1,95
|-2,01
|-2,01
|Vakıf Yat. Ort.
|1,47
|-3,29
|-3,29
|Vakıflar Bankası
|3,77
|-3,33
|-3,33
|Vakko Tekstil
|2,70
|-1,46
|-1,46
|Vanet Gıda
|1,56
|20,00
|20,00
|Verusa Holding
|15,46
|-6,87
|-6,87
|Verusaturk Girisim
|3,19
|-3,63
|-3,63
|Vestel
|5,45
|-1,80
|-1,80
|Vestel Beyaz Eşya
|11,49
|-4,41
|-4,41
|Viking Kağıt
|1,08
|-1,82
|-1,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,59
|-7,56
|-7,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,59
|-0,63
|-0,63
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,65
|-5,02
|-5,02
|Yataş
|4,36
|-2,46
|-2,46
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,93
|-1,06
|-1,06
|Yeni Gimat GMYO
|7,99
|-0,50
|-0,50
|Yeşil GMYO
|0,27
|0,00
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,26
|0,00
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|9,65
|0,21
|0,21
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.199,00
|7,32
|Yonga Mobilya
|6,50
|-1,52
|-1,52
|Yünsa
|4,28
|-1,83
|-1,83
|Zorlu Enerji
|1,20
|-2,44
|-2,44
(Son)
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