Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 45.900,00 170,13 İş Bankası (B) 3.060,20 5,52 144,74 İş Bankası (C) 4,53 2,95 -32,18 İş Bankası (Kur.) 48.602,00 -29,51 528,28 İş Fin.Kir. 4,63 1,09 232,24 İş Girişim 2,04 0,49 17,24 İş GMYO 1,08 1,89 -11,74 İş Y. Men. Değ. 2,06 0,49 -3,39 İş Yat. Ort. 0,91 0,00 15,33 İşbir Holding 138,00 1,69 -24,81 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,84 13,51 110,00 İttifak Holding 3,10 0,00 33,05 İz Hayvancılık Tarım 6,59 -1,49 246,84 İzmir Demir Çelik 1,66 0,61 -48,77 İzmir Fırça 2,07 0,98 -77,62 İzocam 21,42 -0,28 -18,99 Jantsa Jant Sanayi 27,80 0,36 -9,59 Kafein Yazılım 6,96 0,14 Kapital Yat. Holding 2,87 12,11 131,45 Kaplamin 3,60 -20,00 -8,16 Kardemir (A) 1,82 1,68 -38,31 Kardemir (B) 1,83 2,23 -37,54 Kardemir (D) 2,18 1,87 -32,09 Karel Elektronik 4,17 1,21 -28,23 Karsan Otomotiv 1,28 0,79 -17,95 Karsu Tekstil 1,25 1,63 -36,87 Karsusan Su Ürünleri San. 3,70 4,52 -25,25 Kartonsan 326,30 0,03 17,27 Katmerciler Ekipman 5,87 1,03 -50,92 Kent Gıda 119,00 -0,50 -12,82 Kerevitaş Gıda 1,80 1,69 -57,85 Kervansaray Yat. Holding 0,35 0,00 0,00 Kiler GMYO 1,75 0,57 -52,19 Klimasan Klima 3,96 1,02 -18,36 Koç Holding 14,20 1,21 -21,50 Konfrut Gıda 23,88 5,01 66,99 Konya Çimento 178,00 0,06 -30,20 Kordsa Teknik Tekstil 9,78 3,38 33,21 Koza Altın 51,30 1,99 34,29 Koza Madencilik 7,22 -0,82 12,11 Körfez GMYO 1,22 0,00 -26,51 Kristal Kola 1,05 1,94 -39,69 Kron Telekomünikasyon 8,70 -1,92 -52,97 Kuştur Kuşadası Turizm 16,00 0,00 68,26 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,13 0,00 -68,62 Kütahya Porselen 4,55 1,11 -35,20 Lider Faktoring 2,25 1,81 -17,16 Link Bilgisayar 8,32 1,46 -41,65 Logo Yazılım 27,14 3,19 -53,80 Lokman Hekim Sağlık 4,50 7,40 -25,36 Lüks Kadife 4,85 5,21 2,97 Makina Takım 1,54 -4,94 -23,00 Mardin Çimento 3,26 -2,69 -15,32 Marka Yatırım Holding 0,62 -1,59 -63,31 Marmaris Altınyunus 17,56 0,34 -7,58 Marshall 25,22 0,08 -51,31 Martı GMYO 0,65 1,56 -69,34 Martı Otel 0,58 0,00 -36,96 Mavi Giyim 32,22 -0,06 -43,83 Mazhar Zorlu Holding 3,81 -3,54 -4,51 Mega Polietilen 2,04 -0,97 78,95 Menderes Tekstil 0,72 -1,37 -13,25 Merit Turizm 5,99 1,70 Merko Gıda 1,01 1,00 -24,06 Metal Gayrimenkul 0,87 8,75 -33,08 Metemtur Otelcilik 1,05 0,96 -29,05 Metro Holding 0,76 0,00 -23,23 Metro Petrol ve Tesisleri 1,10 0,00 -60,00 Metro Yatırım Ortaklığı 1,18 -0,84 -43,08 Migros Ticaret 14,90 -1,19 -47,77 Milpa 1,49 11,19 -31,02 Mistral GMYO 1,53 3,38 -25,64 MLP Sağlık 10,70 1,23 MMC San. ve Tic. Yat. 1,10 6,80 -20,86 Mondi Tire Kutsan 1,86 0,54 2,76 Net Holding 1,96 -1,51 -11,31 Netaş Telekom. 6,46 0,00 -59,22 Niğbaş Niğde Beton 4,00 5,82 325,53 Nuh Çimento 7,74 -0,26 -15,01 Nurol GMYO 2,10 -0,94 -55,79 Odaş Elektrik 1,91 0,00 -68,17 Olmuksan-IP 3,37 -1,46 -26,32 Orge Enerji Elektrik 3,12 6,12 -22,85 Orma Orman Mahsulleri 1,20 -6,25 6,19 Osmanlı Menkul 1,72 0,46 -43,59 Ostim Endüstriyel Yat 1,08 -0,92 -33,74 Otokar 88,25 0,97 -26,89 Oyak Yat. Ort. 1,63 11,64 64,62 Oylum Sınai Yatırımlar 1,02 -0,97 -40,00 Özak GMYO 2,11 0,00 -9,83 Özbal Çelik Boru 1,38 0,73 -48,72 Özderici GMYO 2,35 17,50 222,59 Özerden Plastik 2,50 0,00 -8,09 Panora GMYO 4,19 1,21 -5,13 Park Elek.Madencilik 2,41 1,26 -42,21 Parsan 8,76 -1,57 -25,13 Pegasus 22,92 0,26 -32,19 Peker GMYO 20,04 -4,02 Penguen Gıda 1,08 -8,47 -51,57 Pera GMYO 0,77 10,00 -12,50 Pergamon Dış Ticaret 8,95 0,56 133,69 Petkim 5,04 1,20 -24,90 Petrokent Turizm 68,70 0,00 44,69 Pınar Et ve Un 5,12 0,59 -44,38 Pınar Su 1,25 0,00 -30,56 Pınar Süt 6,62 0,00 -45,36 Plastikkart 2,70 20,00 -6,57 Polisan Holding 6,25 0,48 -27,66 Politeknik Metal 36,00 4,35 8,11 Prizma Press Matbaacılık 1,55 -2,52 -4,32 QNB Finans Fin. Kir. 6,80 -11,92 74,36 QNB Finansbank 9,01 -0,11 64,94 Ral Yatırım Holding 1,84 5,14 -8,08 Ray Sigorta 1,39 -0,71 -23,20 Reysaş GMYO 0,69 0,00 -45,67 Reysaş Lojistik 0,74 0,00 -42,19 Rhea Girişim 0,66 -1,49 -41,07 Rodrigo Tekstil 1,90 1,60 -36,45 Royal Halı 0,99 3,13 8,79 RTA Laboratuvarları 1,74 0,00 -36,96 Sabancı Holding 7,52 1,48 -30,38 Safkar Ege Soğutmacılık 1,96 2,62 Salix Yatırım Holding 3,85 0,00 -50,64 Sanel Mühendislik 2,18 -3,96 27,49 Sanifoam Sünger 1,25 0,00 -25,60 Sanko Pazarlama 2,31 0,43 -18,09 Saray Matbaacılık 1,00 1,01 -6,54 Sarkuysan 3,41 0,59 8,79 Sasa Polyester 8,19 1,24 4,54 Say Reklamcılık 0,94 1,08 -43,71 Sekuro Plastik 2,96 0,34 -65,58 Selçuk Ecza Deposu 2,79 0,00 -20,34 Selçuk Gıda 1,33 4,72 76,22 Senkron Güvenlik 1,00 -9,09 -46,24 Serve Film Prodüksiyon 1,95 0,00 214,52 Servet GMYO 4,70 0,43 54,61 Seyitler Kimya 3,85 -2,04 -25,36 Silverline Endüstri 1,34 -1,47 -22,89 Sinpaş GMYO 0,37 2,78 -46,07 Soda Sanayii 7,10 0,14 64,11 Sodaş Sodyum Sanayii 6,30 2,44 84,82 Söktaş 1,27 1,60 -23,49 Sönmez Filament 3,12 0,65 -22,92 Sönmez Pamuklu 3,12 0,97 -21,21 Sumaş Suni Tahta 7,00 2,19 Şeker Fin. Kir. 2,82 -1,74 16,44 Şekerbank 1,10 0,92 -39,89 Şişe Cam 5,67 0,89 24,63 Şok Marketler 10,75 0,94 T. Halk Bankası 7,02 -0,43 -33,25 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 28,00 -2,98 405,58 T.S.K.B. 0,81 5,19 -32,68 T.Tuborg 9,43 -2,78 -4,85 Taç Tarım Ürünleri 5,06 -6,30 108,23 Tat Gıda 3,82 1,33 -25,61 TAV Havalimanları 23,92 1,79 11,46 Taze Kuru Gıda 6,80 0,00 -16,56 Tek-Art Turizm 0,85 2,41 12,94 Tekfen Holding 20,72 1,87 26,50 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,97 1,02 -42,33 Temapol Polimer Plastik 3,06 -2,55 -35,85 TGS Dış Ticaret 2,35 -2,49 30,12 Tofaş Oto. Fab. 16,90 2,61 -45,74 Torunlar GMYO 1,51 0,00 -53,83 Trabzon Liman 8,39 0,48 Trabzonspor Sportif 1,54 0,00 -30,00 Trakya Cam 3,03 2,36 -24,74 Trend GMYO 1,27 0,00 TSKB GMYO 0,82 1,23 12,33 Tuğçelik 2,13 0,47 -33,02 Tukaş 1,66 4,40 -25,56 Turcas Petrol 1,41 0,00 -43,92 Turkcell 12,17 1,42 -15,28 Tümosan Motor ve Traktör 4,50 1,35 -40,71 Tüpraş 116,70 -0,68 8,20 Türk Hava Yolları 16,11 0,62 2,68 Türk Prysmian Kablo 1,76 1,15 -29,69 Türk Telekom 3,90 0,52 -39,44 Türk Traktör 34,90 3,56 -50,49 Türker Proje Gayrimenkul 32,14 -1,17 -14,43 Ufuk Yatırım 1,14 0,88 -62,87 Ulaşlar Turizm Yat. 1,14 3,64 -33,33 Ulusoy Elektrik 15,96 2,64 76,13 Ulusoy Un Sanayi 2,08 -0,48 -25,18 Umpaş Holding 0,55 0,00 -4,75 Uşak Seramik 1,11 -1,77 -44,14 Utopya Turizm 4,10 0,24 -8,69 Uzertaş Boya 0,60 -47,37 Ülker Bisküvi 14,67 1,66 -24,13 Ünye Çimento 3,47 0,00 -5,80 Vakıf Fin. Kir. 1,78 1,14 9,92 Vakıf GMYO 1,99 -0,50 -20,82 Vakıf Yat. Ort. 1,52 1,33 7,04 Vakıflar Bankası 3,90 0,26 -41,57 Vakko Tekstil 2,74 0,00 -6,96 Vanet Gıda 1,30 -19,75 -59,38 Verusa Holding 16,60 1,53 -27,53 Verusaturk Girisim 3,31 0,91 40,25 Vestel 5,55 0,91 -26,68 Vestel Beyaz Eşya 12,02 1,01 41,75 Viking Kağıt 1,10 0,00 -8,33 Yapı Kredi Koray GMYO 1,72 1,18 -25,86 Yapı ve Kredi Bank. 1,60 0,00 -42,79 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,79 1,45 14,05 Yataş 4,47 3,23 -44,72 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,94 0,00 -10,01 Yeni Gimat GMYO 8,03 0,50 -3,66 Yeşil GMYO 0,27 0,00 -57,14 Yeşil Yapı 0,26 0,00 -74,51 Yeşil Yatırım Holding 9,63 0,10 -39,81 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.199,00 7,32 21,87 Yonga Mobilya 6,60 -1,49 121,01 Yünsa 4,36 2,59 -3,11 Zorlu Enerji 1,23 -0,81 -22,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA