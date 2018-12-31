Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|45.900,00
|170,13
|İş Bankası (B)
|3.060,20
|5,52
|144,74
|İş Bankası (C)
|4,53
|2,95
|-32,18
|İş Bankası (Kur.)
|48.602,00
|-29,51
|528,28
|İş Fin.Kir.
|4,63
|1,09
|232,24
|İş Girişim
|2,04
|0,49
|17,24
|İş GMYO
|1,08
|1,89
|-11,74
|İş Y. Men. Değ.
|2,06
|0,49
|-3,39
|İş Yat. Ort.
|0,91
|0,00
|15,33
|İşbir Holding
|138,00
|1,69
|-24,81
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,84
|13,51
|110,00
|İttifak Holding
|3,10
|0,00
|33,05
|İz Hayvancılık Tarım
|6,59
|-1,49
|246,84
|İzmir Demir Çelik
|1,66
|0,61
|-48,77
|İzmir Fırça
|2,07
|0,98
|-77,62
|İzocam
|21,42
|-0,28
|-18,99
|Jantsa Jant Sanayi
|27,80
|0,36
|-9,59
|Kafein Yazılım
|6,96
|0,14
|Kapital Yat. Holding
|2,87
|12,11
|131,45
|Kaplamin
|3,60
|-20,00
|-8,16
|Kardemir (A)
|1,82
|1,68
|-38,31
|Kardemir (B)
|1,83
|2,23
|-37,54
|Kardemir (D)
|2,18
|1,87
|-32,09
|Karel Elektronik
|4,17
|1,21
|-28,23
|Karsan Otomotiv
|1,28
|0,79
|-17,95
|Karsu Tekstil
|1,25
|1,63
|-36,87
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,70
|4,52
|-25,25
|Kartonsan
|326,30
|0,03
|17,27
|Katmerciler Ekipman
|5,87
|1,03
|-50,92
|Kent Gıda
|119,00
|-0,50
|-12,82
|Kerevitaş Gıda
|1,80
|1,69
|-57,85
|Kervansaray Yat. Holding
|0,35
|0,00
|0,00
|Kiler GMYO
|1,75
|0,57
|-52,19
|Klimasan Klima
|3,96
|1,02
|-18,36
|Koç Holding
|14,20
|1,21
|-21,50
|Konfrut Gıda
|23,88
|5,01
|66,99
|Konya Çimento
|178,00
|0,06
|-30,20
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,78
|3,38
|33,21
|Koza Altın
|51,30
|1,99
|34,29
|Koza Madencilik
|7,22
|-0,82
|12,11
|Körfez GMYO
|1,22
|0,00
|-26,51
|Kristal Kola
|1,05
|1,94
|-39,69
|Kron Telekomünikasyon
|8,70
|-1,92
|-52,97
|Kuştur Kuşadası Turizm
|16,00
|0,00
|68,26
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,13
|0,00
|-68,62
|Kütahya Porselen
|4,55
|1,11
|-35,20
|Lider Faktoring
|2,25
|1,81
|-17,16
|Link Bilgisayar
|8,32
|1,46
|-41,65
|Logo Yazılım
|27,14
|3,19
|-53,80
|Lokman Hekim Sağlık
|4,50
|7,40
|-25,36
|Lüks Kadife
|4,85
|5,21
|2,97
|Makina Takım
|1,54
|-4,94
|-23,00
|Mardin Çimento
|3,26
|-2,69
|-15,32
|Marka Yatırım Holding
|0,62
|-1,59
|-63,31
|Marmaris Altınyunus
|17,56
|0,34
|-7,58
|Marshall
|25,22
|0,08
|-51,31
|Martı GMYO
|0,65
|1,56
|-69,34
|Martı Otel
|0,58
|0,00
|-36,96
|Mavi Giyim
|32,22
|-0,06
|-43,83
|Mazhar Zorlu Holding
|3,81
|-3,54
|-4,51
|Mega Polietilen
|2,04
|-0,97
|78,95
|Menderes Tekstil
|0,72
|-1,37
|-13,25
|Merit Turizm
|5,99
|1,70
|Merko Gıda
|1,01
|1,00
|-24,06
|Metal Gayrimenkul
|0,87
|8,75
|-33,08
|Metemtur Otelcilik
|1,05
|0,96
|-29,05
|Metro Holding
|0,76
|0,00
|-23,23
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,10
|0,00
|-60,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,18
|-0,84
|-43,08
|Migros Ticaret
|14,90
|-1,19
|-47,77
|Milpa
|1,49
|11,19
|-31,02
|Mistral GMYO
|1,53
|3,38
|-25,64
|MLP Sağlık
|10,70
|1,23
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,10
|6,80
|-20,86
|Mondi Tire Kutsan
|1,86
|0,54
|2,76
|Net Holding
|1,96
|-1,51
|-11,31
|Netaş Telekom.
|6,46
|0,00
|-59,22
|Niğbaş Niğde Beton
|4,00
|5,82
|325,53
|Nuh Çimento
|7,74
|-0,26
|-15,01
|Nurol GMYO
|2,10
|-0,94
|-55,79
|Odaş Elektrik
|1,91
|0,00
|-68,17
|Olmuksan-IP
|3,37
|-1,46
|-26,32
|Orge Enerji Elektrik
|3,12
|6,12
|-22,85
|Orma Orman Mahsulleri
|1,20
|-6,25
|6,19
|Osmanlı Menkul
|1,72
|0,46
|-43,59
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,08
|-0,92
|-33,74
|Otokar
|88,25
|0,97
|-26,89
|Oyak Yat. Ort.
|1,63
|11,64
|64,62
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,02
|-0,97
|-40,00
|Özak GMYO
|2,11
|0,00
|-9,83
|Özbal Çelik Boru
|1,38
|0,73
|-48,72
|Özderici GMYO
|2,35
|17,50
|222,59
|Özerden Plastik
|2,50
|0,00
|-8,09
|Panora GMYO
|4,19
|1,21
|-5,13
|Park Elek.Madencilik
|2,41
|1,26
|-42,21
|Parsan
|8,76
|-1,57
|-25,13
|Pegasus
|22,92
|0,26
|-32,19
|Peker GMYO
|20,04
|-4,02
|Penguen Gıda
|1,08
|-8,47
|-51,57
|Pera GMYO
|0,77
|10,00
|-12,50
|Pergamon Dış Ticaret
|8,95
|0,56
|133,69
|Petkim
|5,04
|1,20
|-24,90
|Petrokent Turizm
|68,70
|0,00
|44,69
|Pınar Et ve Un
|5,12
|0,59
|-44,38
|Pınar Su
|1,25
|0,00
|-30,56
|Pınar Süt
|6,62
|0,00
|-45,36
|Plastikkart
|2,70
|20,00
|-6,57
|Polisan Holding
|6,25
|0,48
|-27,66
|Politeknik Metal
|36,00
|4,35
|8,11
|Prizma Press Matbaacılık
|1,55
|-2,52
|-4,32
|QNB Finans Fin. Kir.
|6,80
|-11,92
|74,36
|QNB Finansbank
|9,01
|-0,11
|64,94
|Ral Yatırım Holding
|1,84
|5,14
|-8,08
|Ray Sigorta
|1,39
|-0,71
|-23,20
|Reysaş GMYO
|0,69
|0,00
|-45,67
|Reysaş Lojistik
|0,74
|0,00
|-42,19
|Rhea Girişim
|0,66
|-1,49
|-41,07
|Rodrigo Tekstil
|1,90
|1,60
|-36,45
|Royal Halı
|0,99
|3,13
|8,79
|RTA Laboratuvarları
|1,74
|0,00
|-36,96
|Sabancı Holding
|7,52
|1,48
|-30,38
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,96
|2,62
|Salix Yatırım Holding
|3,85
|0,00
|-50,64
|Sanel Mühendislik
|2,18
|-3,96
|27,49
|Sanifoam Sünger
|1,25
|0,00
|-25,60
|Sanko Pazarlama
|2,31
|0,43
|-18,09
|Saray Matbaacılık
|1,00
|1,01
|-6,54
|Sarkuysan
|3,41
|0,59
|8,79
|Sasa Polyester
|8,19
|1,24
|4,54
|Say Reklamcılık
|0,94
|1,08
|-43,71
|Sekuro Plastik
|2,96
|0,34
|-65,58
|Selçuk Ecza Deposu
|2,79
|0,00
|-20,34
|Selçuk Gıda
|1,33
|4,72
|76,22
|Senkron Güvenlik
|1,00
|-9,09
|-46,24
|Serve Film Prodüksiyon
|1,95
|0,00
|214,52
|Servet GMYO
|4,70
|0,43
|54,61
|Seyitler Kimya
|3,85
|-2,04
|-25,36
|Silverline Endüstri
|1,34
|-1,47
|-22,89
|Sinpaş GMYO
|0,37
|2,78
|-46,07
|Soda Sanayii
|7,10
|0,14
|64,11
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,30
|2,44
|84,82
|Söktaş
|1,27
|1,60
|-23,49
|Sönmez Filament
|3,12
|0,65
|-22,92
|Sönmez Pamuklu
|3,12
|0,97
|-21,21
|Sumaş Suni Tahta
|7,00
|2,19
|Şeker Fin. Kir.
|2,82
|-1,74
|16,44
|Şekerbank
|1,10
|0,92
|-39,89
|Şişe Cam
|5,67
|0,89
|24,63
|Şok Marketler
|10,75
|0,94
|T. Halk Bankası
|7,02
|-0,43
|-33,25
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|28,00
|-2,98
|405,58
|T.S.K.B.
|0,81
|5,19
|-32,68
|T.Tuborg
|9,43
|-2,78
|-4,85
|Taç Tarım Ürünleri
|5,06
|-6,30
|108,23
|Tat Gıda
|3,82
|1,33
|-25,61
|TAV Havalimanları
|23,92
|1,79
|11,46
|Taze Kuru Gıda
|6,80
|0,00
|-16,56
|Tek-Art Turizm
|0,85
|2,41
|12,94
|Tekfen Holding
|20,72
|1,87
|26,50
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,97
|1,02
|-42,33
|Temapol Polimer Plastik
|3,06
|-2,55
|-35,85
|TGS Dış Ticaret
|2,35
|-2,49
|30,12
|Tofaş Oto. Fab.
|16,90
|2,61
|-45,74
|Torunlar GMYO
|1,51
|0,00
|-53,83
|Trabzon Liman
|8,39
|0,48
|Trabzonspor Sportif
|1,54
|0,00
|-30,00
|Trakya Cam
|3,03
|2,36
|-24,74
|Trend GMYO
|1,27
|0,00
|TSKB GMYO
|0,82
|1,23
|12,33
|Tuğçelik
|2,13
|0,47
|-33,02
|Tukaş
|1,66
|4,40
|-25,56
|Turcas Petrol
|1,41
|0,00
|-43,92
|Turkcell
|12,17
|1,42
|-15,28
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,50
|1,35
|-40,71
|Tüpraş
|116,70
|-0,68
|8,20
|Türk Hava Yolları
|16,11
|0,62
|2,68
|Türk Prysmian Kablo
|1,76
|1,15
|-29,69
|Türk Telekom
|3,90
|0,52
|-39,44
|Türk Traktör
|34,90
|3,56
|-50,49
|Türker Proje Gayrimenkul
|32,14
|-1,17
|-14,43
|Ufuk Yatırım
|1,14
|0,88
|-62,87
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,14
|3,64
|-33,33
|Ulusoy Elektrik
|15,96
|2,64
|76,13
|Ulusoy Un Sanayi
|2,08
|-0,48
|-25,18
|Umpaş Holding
|0,55
|0,00
|-4,75
|Uşak Seramik
|1,11
|-1,77
|-44,14
|Utopya Turizm
|4,10
|0,24
|-8,69
|Uzertaş Boya
|0,60
|-47,37
|Ülker Bisküvi
|14,67
|1,66
|-24,13
|Ünye Çimento
|3,47
|0,00
|-5,80
|Vakıf Fin. Kir.
|1,78
|1,14
|9,92
|Vakıf GMYO
|1,99
|-0,50
|-20,82
|Vakıf Yat. Ort.
|1,52
|1,33
|7,04
|Vakıflar Bankası
|3,90
|0,26
|-41,57
|Vakko Tekstil
|2,74
|0,00
|-6,96
|Vanet Gıda
|1,30
|-19,75
|-59,38
|Verusa Holding
|16,60
|1,53
|-27,53
|Verusaturk Girisim
|3,31
|0,91
|40,25
|Vestel
|5,55
|0,91
|-26,68
|Vestel Beyaz Eşya
|12,02
|1,01
|41,75
|Viking Kağıt
|1,10
|0,00
|-8,33
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,72
|1,18
|-25,86
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,60
|0,00
|-42,79
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,79
|1,45
|14,05
|Yataş
|4,47
|3,23
|-44,72
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,94
|0,00
|-10,01
|Yeni Gimat GMYO
|8,03
|0,50
|-3,66
|Yeşil GMYO
|0,27
|0,00
|-57,14
|Yeşil Yapı
|0,26
|0,00
|-74,51
|Yeşil Yatırım Holding
|9,63
|0,10
|-39,81
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.199,00
|7,32
|21,87
|Yonga Mobilya
|6,60
|-1,49
|121,01
|Yünsa
|4,36
|2,59
|-3,11
|Zorlu Enerji
|1,23
|-0,81
|-22,15
(Son)
Kaynak: AA