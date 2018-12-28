Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 45.900,00 170,13
İş Bankası (B) 2.900,00 0,00 131,93
İş Bankası (C) 4,40 -0,23 -34,13
İş Bankası (Kur.) 68.949,00 42,16 791,31
İş Fin.Kir. 4,58 1,10 228,65
İş Girişim 2,03 -3,79 16,67
İş GMYO 1,06 0,00 -13,37
İş Y. Men. Değ. 2,05 -0,49 -3,86
İş Yat. Ort. 0,91 1,11 15,33
İşbir Holding 135,70 4,46 -26,07
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,74 2,78 85,00
İttifak Holding 3,10 1,31 33,05
İz Hayvancılık Tarım 6,69 -0,74 252,11
İzmir Demir Çelik 1,65 -1,20 -49,07
İzmir Fırça 2,05 1,49 -77,84
İzocam 21,48 1,32 -18,76
Jantsa Jant Sanayi 27,70 0,14 -9,91
Kafein Yazılım 6,95 -0,86
Kapital Yat. Holding 2,56 -1,54 106,45
Kaplamin 4,50 12,78 14,80
Kardemir (A) 1,79 -1,10 -39,32
Kardemir (B) 1,79 -1,10 -38,91
Kardemir (D) 2,14 -1,83 -33,33
Karel Elektronik 4,12 2,23 -29,09
Karsan Otomotiv 1,27 1,60 -18,59
Karsu Tekstil 1,23 -0,81 -37,88
Karsusan Su Ürünleri San. 3,54 -5,60 -28,48
Kartonsan 326,20 0,34 17,23
Katmerciler Ekipman 5,81 0,00 -51,42
Kent Gıda 119,60 0,42 -12,38
Kerevitaş Gıda 1,77 -2,21 -58,56
Kervansaray Yat. Holding 0,35 2,94 0,00
Kiler GMYO 1,74 0,00 -52,46
Klimasan Klima 3,92 -1,26 -19,18
Koç Holding 14,03 -0,14 -22,44
Konfrut Gıda 22,74 -1,22 59,02
Konya Çimento 177,90 1,54 -30,24
Kordsa Teknik Tekstil 9,46 -1,66 28,85
Koza Altın 50,30 -2,14 31,68
Koza Madencilik 7,28 -3,45 13,04
Körfez GMYO 1,22 0,00 -26,51
Kristal Kola 1,03 -0,96 -40,84
Kron Telekomünikasyon 8,87 4,97 -52,05
Kuştur Kuşadası Turizm 16,00 68,26
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,13 -0,88 -68,62
Kütahya Porselen 4,50 0,90 -35,91
Lider Faktoring 2,21 -1,78 -18,63
Link Bilgisayar 8,20 -2,15 -42,50
Logo Yazılım 26,30 1,62 -55,23
Lokman Hekim Sağlık 4,19 0,96 -30,50
Lüks Kadife 4,61 2,44 -2,12
Makina Takım 1,62 -3,57 -19,00
Mardin Çimento 3,35 4,04 -12,99
Marka Yatırım Holding 0,63 -4,55 -62,72
Marmaris Altınyunus 17,50 0,46 -7,89
Marshall 25,20 -1,02 -51,35
Martı GMYO 0,64 -1,54 -69,81
Martı Otel 0,58 0,00 -36,96
Mavi Giyim 32,24 -0,43 -43,80
Mazhar Zorlu Holding 3,95 5,33 -1,00
Mega Polietilen 2,06 1,48 80,70
Menderes Tekstil 0,73 -3,95 -12,05
Merit Turizm 5,99 0,00 1,70
Merko Gıda 1,00 -1,96 -24,81
Metal Gayrimenkul 0,80 5,26 -38,46
Metemtur Otelcilik 1,04 0,00 -29,73
Metro Holding 0,76 -1,30 -23,23
Metro Petrol ve Tesisleri 1,10 -2,65 -60,00
Metro Yatırım Ortaklığı 1,19 -1,65 -42,60
Migros Ticaret 15,08 2,03 -47,14
Milpa 1,34 -2,19 -37,96
Mistral GMYO 1,48 0,00 -28,07
MLP Sağlık 10,57 -2,85
MMC San. ve Tic. Yat. 1,03 6,19 -25,90
Mondi Tire Kutsan 1,85 -1,60 2,21
Net Holding 1,99 -1,00 -9,95
Netaş Telekom. 6,46 -0,77 -59,22
Niğbaş Niğde Beton 3,78 16,67 302,13
Nuh Çimento 7,76 0,13 -14,79
Nurol GMYO 2,12 0,00 -55,37
Odaş Elektrik 1,91 -1,04 -68,17
Olmuksan-IP 3,42 1,18 -25,23
Orge Enerji Elektrik 2,94 0,34 -27,30
Orma Orman Mahsulleri 1,28 4,07 13,27
Osmanlı Menkul 1,75 -1,13 -43,85
Ostim Endüstriyel Yat 1,09 -1,80 -33,13
Otokar 87,40 -0,68 -27,60
Oyak Yat. Ort. 1,46 1,39 47,45
Oylum Sınai Yatırımlar 1,03 3,00 -39,41
Özak GMYO 2,11 -0,47 -9,83
Özbal Çelik Boru 1,37 -1,44 -49,10
Özderici GMYO 2,00 -19,68 174,55
Özerden Plastik 2,50 0,00 -8,09
Panora GMYO 4,14 0,00 -6,26
Park Elek.Madencilik 2,38 -0,83 -42,93
Parsan 8,90 0,00 -23,93
Pegasus 22,86 -0,95 -32,37
Peker GMYO 20,88 -0,19
Penguen Gıda 1,18 -2,48 -47,09
Pera GMYO 0,70 0,00 -20,45
Pergamon Dış Ticaret 8,90 1,83 132,38
Petkim 4,98 -0,60 -25,80
Petrokent Turizm 68,70 1,10 44,69
Pınar Et ve Un 5,09 -0,20 -44,71
Pınar Su 1,25 -0,79 -30,56
Pınar Süt 6,62 -1,34 -45,36
Plastikkart 2,25 -3,43 -22,15
Polisan Holding 6,22 0,81 -28,01
Politeknik Metal 34,50 0,29 3,60
Prizma Press Matbaacılık 1,59 -1,85 -1,85
QNB Finans Fin. Kir. 7,72 2,93 97,95
QNB Finansbank 9,02 -5,35 65,12
Ral Yatırım Holding 1,75 0,00 -12,58
Ray Sigorta 1,40 -0,71 -22,65
Reysaş GMYO 0,69 -1,43 -45,67
Reysaş Lojistik 0,74 0,00 -42,19
Rhea Girişim 0,67 -1,47 -40,18
Rodrigo Tekstil 1,87 1,08 -37,46
Royal Halı 0,96 2,13 5,49
RTA Laboratuvarları 1,74 0,00 -36,96
Sabancı Holding 7,41 -1,20 -31,40
Safkar Ege Soğutmacılık 1,91 1,06
Salix Yatırım Holding 3,85 1,32 -50,64
Sanel Mühendislik 2,27 -1,73 32,75
Sanifoam Sünger 1,25 -2,34 -25,60
Sanko Pazarlama 2,30 0,00 -18,44
Saray Matbaacılık 0,99 0,00 -7,48
Sarkuysan 3,39 -0,59 8,15
Sasa Polyester 8,09 -0,61 3,27
Say Reklamcılık 0,93 1,09 -44,31
Sekuro Plastik 2,95 -1,01 -65,70
Selçuk Ecza Deposu 2,79 -0,71 -20,34
Selçuk Gıda 1,27 0,00 68,27
Senkron Güvenlik 1,10 0,92 -40,86
Serve Film Prodüksiyon 1,95 0,00 214,52
Servet GMYO 4,68 -1,89 53,95
Seyitler Kimya 3,93 -0,51 -23,81
Silverline Endüstri 1,36 -1,45 -21,74
Sinpaş GMYO 0,36 2,86 -47,52
Soda Sanayii 7,09 -1,25 63,88
Sodaş Sodyum Sanayii 6,15 2,50 80,42
Söktaş 1,25 1,63 -24,70
Sönmez Filament 3,10 0,32 -23,42
Sönmez Pamuklu 3,09 -0,96 -21,97
Sumaş Suni Tahta 6,85 -2,14
Şeker Fin. Kir. 2,87 2,50 18,50
Şekerbank 1,09 0,00 -40,44
Şişe Cam 5,62 4,27 23,53
Şok Marketler 10,65 -3,01
T. Halk Bankası 7,05 -0,56 -32,96
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 28,86 8,09 421,11
T.S.K.B. 0,77 2,67 -36,01
T.Tuborg 9,70 2,11 -2,13
Taç Tarım Ürünleri 5,40 0,00 122,22
Tat Gıda 3,77 -0,53 -26,59
TAV Havalimanları 23,50 -1,18 9,51
Taze Kuru Gıda 6,80 0,74 -16,56
Tek-Art Turizm 0,83 0,00 10,28
Tekfen Holding 20,34 -6,18 24,18
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,94 1,38 -42,91
Temapol Polimer Plastik 3,14 5,72 -34,17
TGS Dış Ticaret 2,41 -0,41 33,45
Tofaş Oto. Fab. 16,47 2,17 -47,12
Torunlar GMYO 1,51 0,67 -53,83
Trabzon Liman 8,35 0,24
Trabzonspor Sportif 1,54 -1,91 -30,00
Trakya Cam 2,96 0,68 -26,47
Trend GMYO 1,27 -0,78
TSKB GMYO 0,81 0,00 10,96
Tuğçelik 2,12 -0,47 -33,33
Tukaş 1,59 -3,64 -28,70
Turcas Petrol 1,41 0,00 -43,92
Turkcell 12,00 0,00 -16,46
Tümosan Motor ve Traktör 4,44 -0,22 -41,50
Tüpraş 117,50 1,03 8,95
Türk Hava Yolları 16,01 -1,48 2,04
Türk Prysmian Kablo 1,74 0,00 -30,49
Türk Telekom 3,88 -1,27 -39,75
Türk Traktör 33,70 1,08 -52,19
Türker Proje Gayrimenkul 32,52 -0,25 -13,42
Ufuk Yatırım 1,13 0,89 -63,19
Ulaşlar Turizm Yat. 1,10 -1,79 -35,67
Ulusoy Elektrik 15,55 0,32 71,60
Ulusoy Un Sanayi 2,09 0,48 -24,82
Umpaş Holding 0,55 -1,79 -4,75
Uşak Seramik 1,13 1,80 -43,14
Utopya Turizm 4,09 -1,92 -8,91
Uzertaş Boya 0,60 1,69 -47,37
Ülker Bisküvi 14,43 1,05 -25,37
Ünye Çimento 3,47 0,29 -5,80
Vakıf Fin. Kir. 1,76 2,92 8,68
Vakıf GMYO 2,00 1,01 -20,42
Vakıf Yat. Ort. 1,50 4,17 5,63
Vakıflar Bankası 3,89 0,00 -41,72
Vakko Tekstil 2,74 -1,08 -6,96
Vanet Gıda 1,62 -19,80 -49,38
Verusa Holding 16,35 1,87 -28,62
Verusaturk Girisim 3,28 0,92 38,98
Vestel 5,50 -0,36 -27,34
Vestel Beyaz Eşya 11,90 1,19 40,33
Viking Kağıt 1,10 -0,90 -8,33
Yapı Kredi Koray GMYO 1,70 0,00 -26,72
Yapı ve Kredi Bank. 1,60 0,00 -42,79
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,75 3,38 12,41
Yataş 4,33 0,93 -46,45
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,94 1,08 -10,01
Yeni Gimat GMYO 7,99 -1,36 -4,14
Yeşil GMYO 0,27 0,00 -57,14
Yeşil Yapı 0,26 -7,14 -74,51
Yeşil Yatırım Holding 9,62 -2,14 -39,88
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.049,00 1,66 13,56
Yonga Mobilya 6,70 -1,47 124,36
Yünsa 4,25 -0,93 -5,56
Zorlu Enerji 1,24 0,81 -21,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA
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