Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|45.900,00
|170,13
|İş Bankası (B)
|2.900,00
|1,98
|131,93
|İş Bankası (C)
|4,41
|-2,22
|-33,98
|İş Bankası (Kur.)
|48.500,00
|-2,51
|526,96
|İş Fin.Kir.
|4,53
|-1,31
|225,07
|İş Girişim
|2,11
|2,93
|21,26
|İş GMYO
|1,06
|0,95
|-13,37
|İş Y. Men. Değ.
|2,06
|0,00
|-3,39
|İş Yat. Ort.
|0,90
|0,00
|14,06
|İşbir Holding
|129,90
|-3,71
|-29,23
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,72
|-6,49
|80,00
|İttifak Holding
|3,06
|-6,99
|31,33
|İz Hayvancılık Tarım
|6,74
|4,50
|254,74
|İzmir Demir Çelik
|1,67
|0,00
|-48,46
|İzmir Fırça
|2,02
|-2,88
|-78,16
|İzocam
|21,20
|-0,38
|-19,82
|Jantsa Jant Sanayi
|27,66
|0,51
|-10,04
|Kafein Yazılım
|7,01
|-3,31
|Kapital Yat. Holding
|2,60
|1,17
|109,68
|Kaplamin
|3,99
|-8,49
|1,79
|Kardemir (A)
|1,81
|-0,55
|-38,64
|Kardemir (B)
|1,81
|-0,55
|-38,23
|Kardemir (D)
|2,18
|-0,46
|-32,09
|Karel Elektronik
|4,03
|-1,47
|-30,64
|Karsan Otomotiv
|1,25
|-2,34
|-19,87
|Karsu Tekstil
|1,24
|-2,36
|-37,37
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,75
|-2,60
|-24,24
|Kartonsan
|325,10
|-1,54
|16,84
|Katmerciler Ekipman
|5,81
|0,00
|-51,42
|Kent Gıda
|119,10
|-1,24
|-12,75
|Kerevitaş Gıda
|1,81
|-2,69
|-57,62
|Kervansaray Yat. Holding
|0,34
|3,03
|-2,86
|Kiler GMYO
|1,74
|-2,25
|-52,46
|Klimasan Klima
|3,97
|-1,98
|-18,15
|Koç Holding
|14,05
|-1,75
|-22,33
|Konfrut Gıda
|23,02
|0,00
|60,98
|Konya Çimento
|175,20
|-0,62
|-31,29
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,62
|-0,31
|31,03
|Koza Altın
|51,40
|2,59
|34,55
|Koza Madencilik
|7,54
|2,31
|17,08
|Körfez GMYO
|1,22
|0,83
|-26,51
|Kristal Kola
|1,04
|0,48
|-40,27
|Kron Telekomünikasyon
|8,45
|-1,17
|-54,32
|Kuştur Kuşadası Turizm
|16,00
|0,00
|68,26
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,14
|-0,87
|-68,34
|Kütahya Porselen
|4,46
|-0,67
|-36,48
|Lider Faktoring
|2,25
|-0,44
|-17,16
|Link Bilgisayar
|8,38
|1,21
|-41,23
|Logo Yazılım
|25,88
|0,31
|-55,95
|Lokman Hekim Sağlık
|4,15
|-0,72
|-31,17
|Lüks Kadife
|4,50
|1,58
|-4,46
|Makina Takım
|1,68
|1,20
|-16,00
|Mardin Çimento
|3,22
|1,58
|-16,36
|Marka Yatırım Holding
|0,66
|1,54
|-60,95
|Marmaris Altınyunus
|17,42
|1,16
|-8,32
|Marshall
|25,46
|0,32
|-50,85
|Martı GMYO
|0,65
|-1,52
|-69,34
|Martı Otel
|0,58
|-1,69
|-36,96
|Mavi Giyim
|32,38
|1,25
|-43,55
|Mazhar Zorlu Holding
|3,75
|-5,54
|-6,02
|Mega Polietilen
|2,03
|-3,33
|78,07
|Menderes Tekstil
|0,76
|4,11
|-8,43
|Merit Turizm
|5,99
|2,22
|1,70
|Merko Gıda
|1,02
|2,00
|-23,31
|Metal Gayrimenkul
|0,76
|1,33
|-41,54
|Metemtur Otelcilik
|1,04
|0,00
|-29,73
|Metro Holding
|0,77
|0,00
|-22,22
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,13
|-1,74
|-58,91
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,21
|-3,20
|-41,64
|Migros Ticaret
|14,78
|-2,25
|-48,19
|Milpa
|1,37
|0,00
|-36,57
|Mistral GMYO
|1,48
|0,00
|-28,07
|MLP Sağlık
|10,88
|-0,18
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,97
|-2,02
|-30,22
|Mondi Tire Kutsan
|1,88
|-0,53
|3,87
|Net Holding
|2,01
|-0,50
|-9,05
|Netaş Telekom.
|6,51
|-1,36
|-58,90
|Niğbaş Niğde Beton
|3,24
|20,00
|244,68
|Nuh Çimento
|7,75
|-0,13
|-14,90
|Nurol GMYO
|2,12
|-0,93
|-55,37
|Odaş Elektrik
|1,93
|-3,02
|-67,83
|Olmuksan-IP
|3,38
|0,30
|-26,10
|Orge Enerji Elektrik
|2,93
|-1,35
|-27,55
|Orma Orman Mahsulleri
|1,23
|-5,38
|8,85
|Osmanlı Menkul
|1,77
|1,14
|-43,20
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,11
|-0,89
|-31,90
|Otokar
|88,00
|0,00
|-27,10
|Oyak Yat. Ort.
|1,44
|17,07
|45,43
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,00
|0,00
|-41,18
|Özak GMYO
|2,12
|-0,93
|-9,40
|Özbal Çelik Boru
|1,39
|0,00
|-48,35
|Özderici GMYO
|2,49
|19,71
|241,81
|Özerden Plastik
|2,50
|-0,40
|-8,09
|Panora GMYO
|4,14
|0,00
|-6,26
|Park Elek.Madencilik
|2,40
|-1,23
|-42,45
|Parsan
|8,90
|-2,20
|-23,93
|Pegasus
|23,08
|0,26
|-31,72
|Peker GMYO
|20,92
|3,36
|Penguen Gıda
|1,21
|-0,82
|-45,74
|Pera GMYO
|0,70
|4,48
|-20,45
|Pergamon Dış Ticaret
|8,74
|-0,57
|128,20
|Petkim
|5,01
|-1,18
|-25,35
|Petrokent Turizm
|67,95
|2,95
|43,11
|Pınar Et ve Un
|5,10
|0,20
|-44,60
|Pınar Su
|1,26
|-0,79
|-30,00
|Pınar Süt
|6,71
|0,30
|-44,62
|Plastikkart
|2,33
|4,48
|-19,38
|Polisan Holding
|6,17
|1,15
|-28,59
|Politeknik Metal
|34,40
|0,06
|3,30
|Prizma Press Matbaacılık
|1,62
|0,00
|0,00
|QNB Finans Fin. Kir.
|7,50
|10,62
|92,31
|QNB Finansbank
|9,53
|0,21
|74,46
|Ral Yatırım Holding
|1,75
|6,06
|-12,58
|Ray Sigorta
|1,41
|-2,76
|-22,10
|Reysaş GMYO
|0,70
|-2,78
|-44,88
|Reysaş Lojistik
|0,74
|-3,90
|-42,19
|Rhea Girişim
|0,68
|0,00
|-39,29
|Rodrigo Tekstil
|1,85
|-0,54
|-38,13
|Royal Halı
|0,94
|0,00
|3,30
|RTA Laboratuvarları
|1,74
|0,00
|-36,96
|Sabancı Holding
|7,50
|-0,27
|-30,56
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,89
|0,00
|Salix Yatırım Holding
|3,80
|-1,04
|-51,28
|Sanel Mühendislik
|2,31
|2,21
|35,09
|Sanifoam Sünger
|1,28
|5,79
|-23,81
|Sanko Pazarlama
|2,30
|-2,13
|-18,44
|Saray Matbaacılık
|0,99
|1,02
|-7,48
|Sarkuysan
|3,41
|-0,87
|8,79
|Sasa Polyester
|8,14
|-1,33
|3,90
|Say Reklamcılık
|0,92
|-4,17
|-44,91
|Sekuro Plastik
|2,98
|-0,33
|-65,35
|Selçuk Ecza Deposu
|2,81
|-1,06
|-19,76
|Selçuk Gıda
|1,27
|-0,78
|68,27
|Senkron Güvenlik
|1,09
|-1,80
|-41,40
|Serve Film Prodüksiyon
|1,95
|-0,51
|214,52
|Servet GMYO
|4,77
|0,21
|56,91
|Seyitler Kimya
|3,95
|-1,25
|-23,42
|Silverline Endüstri
|1,38
|-2,13
|-20,59
|Sinpaş GMYO
|0,35
|-5,41
|-48,98
|Soda Sanayii
|7,18
|1,13
|65,96
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,00
|-2,44
|76,02
|Söktaş
|1,23
|-2,38
|-25,90
|Sönmez Filament
|3,09
|-0,06
|-23,66
|Sönmez Pamuklu
|3,12
|-2,80
|-21,21
|Sumaş Suni Tahta
|7,00
|0,00
|Şeker Fin. Kir.
|2,80
|1,82
|15,61
|Şekerbank
|1,09
|-0,91
|-40,44
|Şişe Cam
|5,39
|2,86
|18,48
|Şok Marketler
|10,98
|0,73
|T. Halk Bankası
|7,09
|-0,56
|-32,58
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|26,70
|-7,80
|382,11
|T.S.K.B.
|0,75
|0,00
|-37,67
|T.Tuborg
|9,50
|0,42
|-4,14
|Taç Tarım Ürünleri
|5,40
|20,00
|122,22
|Tat Gıda
|3,79
|-0,26
|-26,20
|TAV Havalimanları
|23,78
|6,73
|10,81
|Taze Kuru Gıda
|6,75
|0,00
|-17,18
|Tek-Art Turizm
|0,83
|-1,19
|10,28
|Tekfen Holding
|21,68
|2,26
|32,36
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,90
|0,35
|-43,69
|Temapol Polimer Plastik
|2,97
|1,02
|-37,74
|TGS Dış Ticaret
|2,42
|-0,82
|34,00
|Tofaş Oto. Fab.
|16,12
|-1,23
|-48,25
|Torunlar GMYO
|1,50
|-1,32
|-54,13
|Trabzon Liman
|8,33
|-0,12
|Trabzonspor Sportif
|1,57
|2,61
|-28,64
|Trakya Cam
|2,94
|-0,68
|-26,97
|Trend GMYO
|1,28
|0,79
|TSKB GMYO
|0,81
|-1,22
|10,96
|Tuğçelik
|2,13
|-1,39
|-33,02
|Tukaş
|1,65
|0,61
|-26,01
|Turcas Petrol
|1,41
|-0,70
|-43,92
|Turkcell
|12,00
|-2,76
|-16,46
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,45
|-1,55
|-41,37
|Tüpraş
|116,30
|0,52
|7,83
|Türk Hava Yolları
|16,25
|0,56
|3,57
|Türk Prysmian Kablo
|1,74
|0,00
|-30,49
|Türk Telekom
|3,93
|-1,26
|-38,98
|Türk Traktör
|33,34
|-1,36
|-52,70
|Türker Proje Gayrimenkul
|32,60
|-0,55
|-13,21
|Ufuk Yatırım
|1,12
|-0,88
|-63,52
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,12
|0,00
|-34,50
|Ulusoy Elektrik
|15,50
|0,06
|71,05
|Ulusoy Un Sanayi
|2,08
|-0,48
|-25,18
|Umpaş Holding
|0,56
|0,00
|-3,02
|Uşak Seramik
|1,11
|-3,48
|-44,14
|Utopya Turizm
|4,17
|1,46
|-7,13
|Uzertaş Boya
|0,59
|0,00
|-48,25
|Ülker Bisküvi
|14,28
|-3,25
|-26,15
|Ünye Çimento
|3,46
|0,58
|-6,07
|Vakıf Fin. Kir.
|1,71
|-1,16
|5,59
|Vakıf GMYO
|1,98
|-1,00
|-21,22
|Vakıf Yat. Ort.
|1,44
|2,86
|1,41
|Vakıflar Bankası
|3,89
|0,00
|-41,72
|Vakko Tekstil
|2,77
|-4,15
|-5,94
|Vanet Gıda
|2,02
|-19,84
|-36,88
|Verusa Holding
|16,05
|-14,40
|-29,93
|Verusaturk Girisim
|3,25
|-4,13
|37,71
|Vestel
|5,52
|-0,72
|-27,08
|Vestel Beyaz Eşya
|11,76
|-0,93
|38,68
|Viking Kağıt
|1,11
|-0,89
|-7,50
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,70
|0,00
|-26,72
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,60
|0,00
|-42,79
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,66
|-1,48
|8,73
|Yataş
|4,29
|-1,15
|-46,94
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,93
|1,09
|-10,97
|Yeni Gimat GMYO
|8,10
|0,00
|-2,82
|Yeşil GMYO
|0,27
|0,00
|-57,14
|Yeşil Yapı
|0,28
|0,00
|-72,55
|Yeşil Yatırım Holding
|9,83
|-1,50
|-38,56
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.015,50
|0,12
|11,70
|Yonga Mobilya
|6,80
|-2,16
|127,71
|Yünsa
|4,29
|-2,50
|-4,67
|Zorlu Enerji
|1,23
|0,00
|-22,15
(Son)
Kaynak: AA