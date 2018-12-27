Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 45.900,00 170,13 İş Bankası (B) 2.900,00 1,98 131,93 İş Bankası (C) 4,41 -2,22 -33,98 İş Bankası (Kur.) 48.500,00 -2,51 526,96 İş Fin.Kir. 4,53 -1,31 225,07 İş Girişim 2,11 2,93 21,26 İş GMYO 1,06 0,95 -13,37 İş Y. Men. Değ. 2,06 0,00 -3,39 İş Yat. Ort. 0,90 0,00 14,06 İşbir Holding 129,90 -3,71 -29,23 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,72 -6,49 80,00 İttifak Holding 3,06 -6,99 31,33 İz Hayvancılık Tarım 6,74 4,50 254,74 İzmir Demir Çelik 1,67 0,00 -48,46 İzmir Fırça 2,02 -2,88 -78,16 İzocam 21,20 -0,38 -19,82 Jantsa Jant Sanayi 27,66 0,51 -10,04 Kafein Yazılım 7,01 -3,31 Kapital Yat. Holding 2,60 1,17 109,68 Kaplamin 3,99 -8,49 1,79 Kardemir (A) 1,81 -0,55 -38,64 Kardemir (B) 1,81 -0,55 -38,23 Kardemir (D) 2,18 -0,46 -32,09 Karel Elektronik 4,03 -1,47 -30,64 Karsan Otomotiv 1,25 -2,34 -19,87 Karsu Tekstil 1,24 -2,36 -37,37 Karsusan Su Ürünleri San. 3,75 -2,60 -24,24 Kartonsan 325,10 -1,54 16,84 Katmerciler Ekipman 5,81 0,00 -51,42 Kent Gıda 119,10 -1,24 -12,75 Kerevitaş Gıda 1,81 -2,69 -57,62 Kervansaray Yat. Holding 0,34 3,03 -2,86 Kiler GMYO 1,74 -2,25 -52,46 Klimasan Klima 3,97 -1,98 -18,15 Koç Holding 14,05 -1,75 -22,33 Konfrut Gıda 23,02 0,00 60,98 Konya Çimento 175,20 -0,62 -31,29 Kordsa Teknik Tekstil 9,62 -0,31 31,03 Koza Altın 51,40 2,59 34,55 Koza Madencilik 7,54 2,31 17,08 Körfez GMYO 1,22 0,83 -26,51 Kristal Kola 1,04 0,48 -40,27 Kron Telekomünikasyon 8,45 -1,17 -54,32 Kuştur Kuşadası Turizm 16,00 0,00 68,26 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,14 -0,87 -68,34 Kütahya Porselen 4,46 -0,67 -36,48 Lider Faktoring 2,25 -0,44 -17,16 Link Bilgisayar 8,38 1,21 -41,23 Logo Yazılım 25,88 0,31 -55,95 Lokman Hekim Sağlık 4,15 -0,72 -31,17 Lüks Kadife 4,50 1,58 -4,46 Makina Takım 1,68 1,20 -16,00 Mardin Çimento 3,22 1,58 -16,36 Marka Yatırım Holding 0,66 1,54 -60,95 Marmaris Altınyunus 17,42 1,16 -8,32 Marshall 25,46 0,32 -50,85 Martı GMYO 0,65 -1,52 -69,34 Martı Otel 0,58 -1,69 -36,96 Mavi Giyim 32,38 1,25 -43,55 Mazhar Zorlu Holding 3,75 -5,54 -6,02 Mega Polietilen 2,03 -3,33 78,07 Menderes Tekstil 0,76 4,11 -8,43 Merit Turizm 5,99 2,22 1,70 Merko Gıda 1,02 2,00 -23,31 Metal Gayrimenkul 0,76 1,33 -41,54 Metemtur Otelcilik 1,04 0,00 -29,73 Metro Holding 0,77 0,00 -22,22 Metro Petrol ve Tesisleri 1,13 -1,74 -58,91 Metro Yatırım Ortaklığı 1,21 -3,20 -41,64 Migros Ticaret 14,78 -2,25 -48,19 Milpa 1,37 0,00 -36,57 Mistral GMYO 1,48 0,00 -28,07 MLP Sağlık 10,88 -0,18 MMC San. ve Tic. Yat. 0,97 -2,02 -30,22 Mondi Tire Kutsan 1,88 -0,53 3,87 Net Holding 2,01 -0,50 -9,05 Netaş Telekom. 6,51 -1,36 -58,90 Niğbaş Niğde Beton 3,24 20,00 244,68 Nuh Çimento 7,75 -0,13 -14,90 Nurol GMYO 2,12 -0,93 -55,37 Odaş Elektrik 1,93 -3,02 -67,83 Olmuksan-IP 3,38 0,30 -26,10 Orge Enerji Elektrik 2,93 -1,35 -27,55 Orma Orman Mahsulleri 1,23 -5,38 8,85 Osmanlı Menkul 1,77 1,14 -43,20 Ostim Endüstriyel Yat 1,11 -0,89 -31,90 Otokar 88,00 0,00 -27,10 Oyak Yat. Ort. 1,44 17,07 45,43 Oylum Sınai Yatırımlar 1,00 0,00 -41,18 Özak GMYO 2,12 -0,93 -9,40 Özbal Çelik Boru 1,39 0,00 -48,35 Özderici GMYO 2,49 19,71 241,81 Özerden Plastik 2,50 -0,40 -8,09 Panora GMYO 4,14 0,00 -6,26 Park Elek.Madencilik 2,40 -1,23 -42,45 Parsan 8,90 -2,20 -23,93 Pegasus 23,08 0,26 -31,72 Peker GMYO 20,92 3,36 Penguen Gıda 1,21 -0,82 -45,74 Pera GMYO 0,70 4,48 -20,45 Pergamon Dış Ticaret 8,74 -0,57 128,20 Petkim 5,01 -1,18 -25,35 Petrokent Turizm 67,95 2,95 43,11 Pınar Et ve Un 5,10 0,20 -44,60 Pınar Su 1,26 -0,79 -30,00 Pınar Süt 6,71 0,30 -44,62 Plastikkart 2,33 4,48 -19,38 Polisan Holding 6,17 1,15 -28,59 Politeknik Metal 34,40 0,06 3,30 Prizma Press Matbaacılık 1,62 0,00 0,00 QNB Finans Fin. Kir. 7,50 10,62 92,31 QNB Finansbank 9,53 0,21 74,46 Ral Yatırım Holding 1,75 6,06 -12,58 Ray Sigorta 1,41 -2,76 -22,10 Reysaş GMYO 0,70 -2,78 -44,88 Reysaş Lojistik 0,74 -3,90 -42,19 Rhea Girişim 0,68 0,00 -39,29 Rodrigo Tekstil 1,85 -0,54 -38,13 Royal Halı 0,94 0,00 3,30 RTA Laboratuvarları 1,74 0,00 -36,96 Sabancı Holding 7,50 -0,27 -30,56 Safkar Ege Soğutmacılık 1,89 0,00 Salix Yatırım Holding 3,80 -1,04 -51,28 Sanel Mühendislik 2,31 2,21 35,09 Sanifoam Sünger 1,28 5,79 -23,81 Sanko Pazarlama 2,30 -2,13 -18,44 Saray Matbaacılık 0,99 1,02 -7,48 Sarkuysan 3,41 -0,87 8,79 Sasa Polyester 8,14 -1,33 3,90 Say Reklamcılık 0,92 -4,17 -44,91 Sekuro Plastik 2,98 -0,33 -65,35 Selçuk Ecza Deposu 2,81 -1,06 -19,76 Selçuk Gıda 1,27 -0,78 68,27 Senkron Güvenlik 1,09 -1,80 -41,40 Serve Film Prodüksiyon 1,95 -0,51 214,52 Servet GMYO 4,77 0,21 56,91 Seyitler Kimya 3,95 -1,25 -23,42 Silverline Endüstri 1,38 -2,13 -20,59 Sinpaş GMYO 0,35 -5,41 -48,98 Soda Sanayii 7,18 1,13 65,96 Sodaş Sodyum Sanayii 6,00 -2,44 76,02 Söktaş 1,23 -2,38 -25,90 Sönmez Filament 3,09 -0,06 -23,66 Sönmez Pamuklu 3,12 -2,80 -21,21 Sumaş Suni Tahta 7,00 0,00 Şeker Fin. Kir. 2,80 1,82 15,61 Şekerbank 1,09 -0,91 -40,44 Şişe Cam 5,39 2,86 18,48 Şok Marketler 10,98 0,73 T. Halk Bankası 7,09 -0,56 -32,58 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 26,70 -7,80 382,11 T.S.K.B. 0,75 0,00 -37,67 T.Tuborg 9,50 0,42 -4,14 Taç Tarım Ürünleri 5,40 20,00 122,22 Tat Gıda 3,79 -0,26 -26,20 TAV Havalimanları 23,78 6,73 10,81 Taze Kuru Gıda 6,75 0,00 -17,18 Tek-Art Turizm 0,83 -1,19 10,28 Tekfen Holding 21,68 2,26 32,36 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,90 0,35 -43,69 Temapol Polimer Plastik 2,97 1,02 -37,74 TGS Dış Ticaret 2,42 -0,82 34,00 Tofaş Oto. Fab. 16,12 -1,23 -48,25 Torunlar GMYO 1,50 -1,32 -54,13 Trabzon Liman 8,33 -0,12 Trabzonspor Sportif 1,57 2,61 -28,64 Trakya Cam 2,94 -0,68 -26,97 Trend GMYO 1,28 0,79 TSKB GMYO 0,81 -1,22 10,96 Tuğçelik 2,13 -1,39 -33,02 Tukaş 1,65 0,61 -26,01 Turcas Petrol 1,41 -0,70 -43,92 Turkcell 12,00 -2,76 -16,46 Tümosan Motor ve Traktör 4,45 -1,55 -41,37 Tüpraş 116,30 0,52 7,83 Türk Hava Yolları 16,25 0,56 3,57 Türk Prysmian Kablo 1,74 0,00 -30,49 Türk Telekom 3,93 -1,26 -38,98 Türk Traktör 33,34 -1,36 -52,70 Türker Proje Gayrimenkul 32,60 -0,55 -13,21 Ufuk Yatırım 1,12 -0,88 -63,52 Ulaşlar Turizm Yat. 1,12 0,00 -34,50 Ulusoy Elektrik 15,50 0,06 71,05 Ulusoy Un Sanayi 2,08 -0,48 -25,18 Umpaş Holding 0,56 0,00 -3,02 Uşak Seramik 1,11 -3,48 -44,14 Utopya Turizm 4,17 1,46 -7,13 Uzertaş Boya 0,59 0,00 -48,25 Ülker Bisküvi 14,28 -3,25 -26,15 Ünye Çimento 3,46 0,58 -6,07 Vakıf Fin. Kir. 1,71 -1,16 5,59 Vakıf GMYO 1,98 -1,00 -21,22 Vakıf Yat. Ort. 1,44 2,86 1,41 Vakıflar Bankası 3,89 0,00 -41,72 Vakko Tekstil 2,77 -4,15 -5,94 Vanet Gıda 2,02 -19,84 -36,88 Verusa Holding 16,05 -14,40 -29,93 Verusaturk Girisim 3,25 -4,13 37,71 Vestel 5,52 -0,72 -27,08 Vestel Beyaz Eşya 11,76 -0,93 38,68 Viking Kağıt 1,11 -0,89 -7,50 Yapı Kredi Koray GMYO 1,70 0,00 -26,72 Yapı ve Kredi Bank. 1,60 0,00 -42,79 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,66 -1,48 8,73 Yataş 4,29 -1,15 -46,94 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,93 1,09 -10,97 Yeni Gimat GMYO 8,10 0,00 -2,82 Yeşil GMYO 0,27 0,00 -57,14 Yeşil Yapı 0,28 0,00 -72,55 Yeşil Yatırım Holding 9,83 -1,50 -38,56 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.015,50 0,12 11,70 Yonga Mobilya 6,80 -2,16 127,71 Yünsa 4,29 -2,50 -4,67 Zorlu Enerji 1,23 0,00 -22,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA