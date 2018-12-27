Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 45.900,00 170,13
İş Bankası (B) 2.900,00 1,98 131,93
İş Bankası (C) 4,41 -2,22 -33,98
İş Bankası (Kur.) 48.500,00 -2,51 526,96
İş Fin.Kir. 4,53 -1,31 225,07
İş Girişim 2,11 2,93 21,26
İş GMYO 1,06 0,95 -13,37
İş Y. Men. Değ. 2,06 0,00 -3,39
İş Yat. Ort. 0,90 0,00 14,06
İşbir Holding 129,90 -3,71 -29,23
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,72 -6,49 80,00
İttifak Holding 3,06 -6,99 31,33
İz Hayvancılık Tarım 6,74 4,50 254,74
İzmir Demir Çelik 1,67 0,00 -48,46
İzmir Fırça 2,02 -2,88 -78,16
İzocam 21,20 -0,38 -19,82
Jantsa Jant Sanayi 27,66 0,51 -10,04
Kafein Yazılım 7,01 -3,31
Kapital Yat. Holding 2,60 1,17 109,68
Kaplamin 3,99 -8,49 1,79
Kardemir (A) 1,81 -0,55 -38,64
Kardemir (B) 1,81 -0,55 -38,23
Kardemir (D) 2,18 -0,46 -32,09
Karel Elektronik 4,03 -1,47 -30,64
Karsan Otomotiv 1,25 -2,34 -19,87
Karsu Tekstil 1,24 -2,36 -37,37
Karsusan Su Ürünleri San. 3,75 -2,60 -24,24
Kartonsan 325,10 -1,54 16,84
Katmerciler Ekipman 5,81 0,00 -51,42
Kent Gıda 119,10 -1,24 -12,75
Kerevitaş Gıda 1,81 -2,69 -57,62
Kervansaray Yat. Holding 0,34 3,03 -2,86
Kiler GMYO 1,74 -2,25 -52,46
Klimasan Klima 3,97 -1,98 -18,15
Koç Holding 14,05 -1,75 -22,33
Konfrut Gıda 23,02 0,00 60,98
Konya Çimento 175,20 -0,62 -31,29
Kordsa Teknik Tekstil 9,62 -0,31 31,03
Koza Altın 51,40 2,59 34,55
Koza Madencilik 7,54 2,31 17,08
Körfez GMYO 1,22 0,83 -26,51
Kristal Kola 1,04 0,48 -40,27
Kron Telekomünikasyon 8,45 -1,17 -54,32
Kuştur Kuşadası Turizm 16,00 0,00 68,26
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,14 -0,87 -68,34
Kütahya Porselen 4,46 -0,67 -36,48
Lider Faktoring 2,25 -0,44 -17,16
Link Bilgisayar 8,38 1,21 -41,23
Logo Yazılım 25,88 0,31 -55,95
Lokman Hekim Sağlık 4,15 -0,72 -31,17
Lüks Kadife 4,50 1,58 -4,46
Makina Takım 1,68 1,20 -16,00
Mardin Çimento 3,22 1,58 -16,36
Marka Yatırım Holding 0,66 1,54 -60,95
Marmaris Altınyunus 17,42 1,16 -8,32
Marshall 25,46 0,32 -50,85
Martı GMYO 0,65 -1,52 -69,34
Martı Otel 0,58 -1,69 -36,96
Mavi Giyim 32,38 1,25 -43,55
Mazhar Zorlu Holding 3,75 -5,54 -6,02
Mega Polietilen 2,03 -3,33 78,07
Menderes Tekstil 0,76 4,11 -8,43
Merit Turizm 5,99 2,22 1,70
Merko Gıda 1,02 2,00 -23,31
Metal Gayrimenkul 0,76 1,33 -41,54
Metemtur Otelcilik 1,04 0,00 -29,73
Metro Holding 0,77 0,00 -22,22
Metro Petrol ve Tesisleri 1,13 -1,74 -58,91
Metro Yatırım Ortaklığı 1,21 -3,20 -41,64
Migros Ticaret 14,78 -2,25 -48,19
Milpa 1,37 0,00 -36,57
Mistral GMYO 1,48 0,00 -28,07
MLP Sağlık 10,88 -0,18
MMC San. ve Tic. Yat. 0,97 -2,02 -30,22
Mondi Tire Kutsan 1,88 -0,53 3,87
Net Holding 2,01 -0,50 -9,05
Netaş Telekom. 6,51 -1,36 -58,90
Niğbaş Niğde Beton 3,24 20,00 244,68
Nuh Çimento 7,75 -0,13 -14,90
Nurol GMYO 2,12 -0,93 -55,37
Odaş Elektrik 1,93 -3,02 -67,83
Olmuksan-IP 3,38 0,30 -26,10
Orge Enerji Elektrik 2,93 -1,35 -27,55
Orma Orman Mahsulleri 1,23 -5,38 8,85
Osmanlı Menkul 1,77 1,14 -43,20
Ostim Endüstriyel Yat 1,11 -0,89 -31,90
Otokar 88,00 0,00 -27,10
Oyak Yat. Ort. 1,44 17,07 45,43
Oylum Sınai Yatırımlar 1,00 0,00 -41,18
Özak GMYO 2,12 -0,93 -9,40
Özbal Çelik Boru 1,39 0,00 -48,35
Özderici GMYO 2,49 19,71 241,81
Özerden Plastik 2,50 -0,40 -8,09
Panora GMYO 4,14 0,00 -6,26
Park Elek.Madencilik 2,40 -1,23 -42,45
Parsan 8,90 -2,20 -23,93
Pegasus 23,08 0,26 -31,72
Peker GMYO 20,92 3,36
Penguen Gıda 1,21 -0,82 -45,74
Pera GMYO 0,70 4,48 -20,45
Pergamon Dış Ticaret 8,74 -0,57 128,20
Petkim 5,01 -1,18 -25,35
Petrokent Turizm 67,95 2,95 43,11
Pınar Et ve Un 5,10 0,20 -44,60
Pınar Su 1,26 -0,79 -30,00
Pınar Süt 6,71 0,30 -44,62
Plastikkart 2,33 4,48 -19,38
Polisan Holding 6,17 1,15 -28,59
Politeknik Metal 34,40 0,06 3,30
Prizma Press Matbaacılık 1,62 0,00 0,00
QNB Finans Fin. Kir. 7,50 10,62 92,31
QNB Finansbank 9,53 0,21 74,46
Ral Yatırım Holding 1,75 6,06 -12,58
Ray Sigorta 1,41 -2,76 -22,10
Reysaş GMYO 0,70 -2,78 -44,88
Reysaş Lojistik 0,74 -3,90 -42,19
Rhea Girişim 0,68 0,00 -39,29
Rodrigo Tekstil 1,85 -0,54 -38,13
Royal Halı 0,94 0,00 3,30
RTA Laboratuvarları 1,74 0,00 -36,96
Sabancı Holding 7,50 -0,27 -30,56
Safkar Ege Soğutmacılık 1,89 0,00
Salix Yatırım Holding 3,80 -1,04 -51,28
Sanel Mühendislik 2,31 2,21 35,09
Sanifoam Sünger 1,28 5,79 -23,81
Sanko Pazarlama 2,30 -2,13 -18,44
Saray Matbaacılık 0,99 1,02 -7,48
Sarkuysan 3,41 -0,87 8,79
Sasa Polyester 8,14 -1,33 3,90
Say Reklamcılık 0,92 -4,17 -44,91
Sekuro Plastik 2,98 -0,33 -65,35
Selçuk Ecza Deposu 2,81 -1,06 -19,76
Selçuk Gıda 1,27 -0,78 68,27
Senkron Güvenlik 1,09 -1,80 -41,40
Serve Film Prodüksiyon 1,95 -0,51 214,52
Servet GMYO 4,77 0,21 56,91
Seyitler Kimya 3,95 -1,25 -23,42
Silverline Endüstri 1,38 -2,13 -20,59
Sinpaş GMYO 0,35 -5,41 -48,98
Soda Sanayii 7,18 1,13 65,96
Sodaş Sodyum Sanayii 6,00 -2,44 76,02
Söktaş 1,23 -2,38 -25,90
Sönmez Filament 3,09 -0,06 -23,66
Sönmez Pamuklu 3,12 -2,80 -21,21
Sumaş Suni Tahta 7,00 0,00
Şeker Fin. Kir. 2,80 1,82 15,61
Şekerbank 1,09 -0,91 -40,44
Şişe Cam 5,39 2,86 18,48
Şok Marketler 10,98 0,73
T. Halk Bankası 7,09 -0,56 -32,58
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 26,70 -7,80 382,11
T.S.K.B. 0,75 0,00 -37,67
T.Tuborg 9,50 0,42 -4,14
Taç Tarım Ürünleri 5,40 20,00 122,22
Tat Gıda 3,79 -0,26 -26,20
TAV Havalimanları 23,78 6,73 10,81
Taze Kuru Gıda 6,75 0,00 -17,18
Tek-Art Turizm 0,83 -1,19 10,28
Tekfen Holding 21,68 2,26 32,36
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,90 0,35 -43,69
Temapol Polimer Plastik 2,97 1,02 -37,74
TGS Dış Ticaret 2,42 -0,82 34,00
Tofaş Oto. Fab. 16,12 -1,23 -48,25
Torunlar GMYO 1,50 -1,32 -54,13
Trabzon Liman 8,33 -0,12
Trabzonspor Sportif 1,57 2,61 -28,64
Trakya Cam 2,94 -0,68 -26,97
Trend GMYO 1,28 0,79
TSKB GMYO 0,81 -1,22 10,96
Tuğçelik 2,13 -1,39 -33,02
Tukaş 1,65 0,61 -26,01
Turcas Petrol 1,41 -0,70 -43,92
Turkcell 12,00 -2,76 -16,46
Tümosan Motor ve Traktör 4,45 -1,55 -41,37
Tüpraş 116,30 0,52 7,83
Türk Hava Yolları 16,25 0,56 3,57
Türk Prysmian Kablo 1,74 0,00 -30,49
Türk Telekom 3,93 -1,26 -38,98
Türk Traktör 33,34 -1,36 -52,70
Türker Proje Gayrimenkul 32,60 -0,55 -13,21
Ufuk Yatırım 1,12 -0,88 -63,52
Ulaşlar Turizm Yat. 1,12 0,00 -34,50
Ulusoy Elektrik 15,50 0,06 71,05
Ulusoy Un Sanayi 2,08 -0,48 -25,18
Umpaş Holding 0,56 0,00 -3,02
Uşak Seramik 1,11 -3,48 -44,14
Utopya Turizm 4,17 1,46 -7,13
Uzertaş Boya 0,59 0,00 -48,25
Ülker Bisküvi 14,28 -3,25 -26,15
Ünye Çimento 3,46 0,58 -6,07
Vakıf Fin. Kir. 1,71 -1,16 5,59
Vakıf GMYO 1,98 -1,00 -21,22
Vakıf Yat. Ort. 1,44 2,86 1,41
Vakıflar Bankası 3,89 0,00 -41,72
Vakko Tekstil 2,77 -4,15 -5,94
Vanet Gıda 2,02 -19,84 -36,88
Verusa Holding 16,05 -14,40 -29,93
Verusaturk Girisim 3,25 -4,13 37,71
Vestel 5,52 -0,72 -27,08
Vestel Beyaz Eşya 11,76 -0,93 38,68
Viking Kağıt 1,11 -0,89 -7,50
Yapı Kredi Koray GMYO 1,70 0,00 -26,72
Yapı ve Kredi Bank. 1,60 0,00 -42,79
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,66 -1,48 8,73
Yataş 4,29 -1,15 -46,94
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,93 1,09 -10,97
Yeni Gimat GMYO 8,10 0,00 -2,82
Yeşil GMYO 0,27 0,00 -57,14
Yeşil Yapı 0,28 0,00 -72,55
Yeşil Yatırım Holding 9,83 -1,50 -38,56
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.015,50 0,12 11,70
Yonga Mobilya 6,80 -2,16 127,71
Yünsa 4,29 -2,50 -4,67
Zorlu Enerji 1,23 0,00 -22,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA
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