Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|45.900,00
|170,13
|İş Bankası (B)
|2.843,80
|-3,60
|127,44
|İş Bankası (C)
|4,51
|2,04
|-32,48
|İş Bankası (Kur.)
|49.749,90
|-0,50
|543,12
|İş Fin.Kir.
|4,59
|3,15
|229,37
|İş Girişim
|2,05
|5,67
|17,82
|İş GMYO
|1,05
|1,94
|-14,19
|İş Y. Men. Değ.
|2,06
|0,00
|-3,39
|İş Yat. Ort.
|0,90
|0,00
|14,06
|İşbir Holding
|134,90
|-5,73
|-26,50
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,77
|-6,10
|92,50
|İttifak Holding
|3,29
|0,61
|41,20
|İz Hayvancılık Tarım
|6,45
|-1,53
|239,47
|İzmir Demir Çelik
|1,67
|-0,60
|-48,46
|İzmir Fırça
|2,08
|2,46
|-77,51
|İzocam
|21,28
|-0,47
|-19,52
|Jantsa Jant Sanayi
|27,52
|0,95
|-10,50
|Kafein Yazılım
|7,25
|0,55
|Kapital Yat. Holding
|2,57
|-4,46
|107,26
|Kaplamin
|4,36
|19,78
|11,22
|Kardemir (A)
|1,82
|-0,55
|-38,31
|Kardemir (B)
|1,82
|-0,55
|-37,88
|Kardemir (D)
|2,19
|-0,90
|-31,78
|Karel Elektronik
|4,09
|0,99
|-29,60
|Karsan Otomotiv
|1,28
|2,40
|-17,95
|Karsu Tekstil
|1,27
|4,96
|-35,86
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,85
|0,00
|-22,22
|Kartonsan
|330,20
|-0,60
|18,67
|Katmerciler Ekipman
|5,81
|-0,68
|-51,42
|Kent Gıda
|120,60
|3,43
|-11,65
|Kerevitaş Gıda
|1,86
|0,00
|-56,45
|Kervansaray Yat. Holding
|0,33
|0,00
|-5,71
|Kiler GMYO
|1,78
|-2,20
|-51,37
|Klimasan Klima
|4,05
|1,50
|-16,50
|Koç Holding
|14,30
|-0,07
|-20,95
|Konfrut Gıda
|23,02
|-1,12
|60,98
|Konya Çimento
|176,30
|0,17
|-30,86
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,65
|0,10
|31,44
|Koza Altın
|50,10
|0,60
|31,15
|Koza Madencilik
|7,37
|4,10
|14,44
|Körfez GMYO
|1,21
|-2,42
|-27,11
|Kristal Kola
|1,07
|-0,93
|-40,56
|Kron Telekomünikasyon
|8,55
|-0,58
|-53,78
|Kuştur Kuşadası Turizm
|16,00
|-0,74
|68,26
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,15
|-3,36
|-68,06
|Kütahya Porselen
|4,49
|-0,88
|-36,06
|Lider Faktoring
|2,26
|-0,44
|-16,79
|Link Bilgisayar
|8,28
|2,60
|-41,94
|Logo Yazılım
|25,80
|-0,39
|-56,09
|Lokman Hekim Sağlık
|4,18
|-0,24
|-30,67
|Lüks Kadife
|4,43
|-1,56
|-5,94
|Makina Takım
|1,66
|-4,05
|-17,00
|Mardin Çimento
|3,17
|-2,76
|-17,66
|Marka Yatırım Holding
|0,65
|0,00
|-61,54
|Marmaris Altınyunus
|17,22
|-0,63
|-9,37
|Marshall
|25,38
|-0,31
|-51,00
|Martı GMYO
|0,66
|1,54
|-68,87
|Martı Otel
|0,59
|-1,67
|-35,87
|Mavi Giyim
|31,98
|0,31
|-44,25
|Mazhar Zorlu Holding
|3,97
|3,12
|-0,50
|Mega Polietilen
|2,10
|0,96
|84,21
|Menderes Tekstil
|0,73
|1,39
|-12,05
|Merit Turizm
|5,86
|0,00
|-0,51
|Merko Gıda
|1,00
|-1,96
|-24,81
|Metal Gayrimenkul
|0,75
|2,74
|-42,31
|Metemtur Otelcilik
|1,04
|-0,95
|-29,73
|Metro Holding
|0,77
|-1,28
|-22,22
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,15
|0,00
|-58,18
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,25
|7,76
|-39,71
|Migros Ticaret
|15,12
|-0,20
|-47,00
|Milpa
|1,37
|0,74
|-36,57
|Mistral GMYO
|1,48
|6,47
|-28,07
|MLP Sağlık
|10,90
|1,30
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,99
|2,06
|-28,78
|Mondi Tire Kutsan
|1,89
|0,53
|4,42
|Net Holding
|2,02
|-0,98
|-8,60
|Netaş Telekom.
|6,60
|-0,45
|-58,33
|Niğbaş Niğde Beton
|2,70
|3,85
|187,23
|Nuh Çimento
|7,76
|-0,39
|-14,79
|Nurol GMYO
|2,14
|-0,93
|-54,95
|Odaş Elektrik
|1,99
|0,00
|-66,83
|Olmuksan-IP
|3,37
|0,00
|-26,32
|Orge Enerji Elektrik
|2,97
|-1,00
|-26,56
|Orma Orman Mahsulleri
|1,30
|17,12
|15,04
|Osmanlı Menkul
|1,75
|-0,57
|-43,85
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,12
|0,00
|-31,29
|Otokar
|88,00
|0,57
|-27,10
|Oyak Yat. Ort.
|1,23
|0,00
|24,22
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,00
|-3,85
|-41,18
|Özak GMYO
|2,14
|0,94
|-8,55
|Özbal Çelik Boru
|1,39
|0,72
|-48,35
|Özderici GMYO
|2,08
|19,54
|185,53
|Özerden Plastik
|2,51
|-0,79
|-7,72
|Panora GMYO
|4,14
|0,49
|-6,26
|Park Elek.Madencilik
|2,43
|0,00
|-41,73
|Parsan
|9,10
|-2,15
|-22,22
|Pegasus
|23,02
|-0,26
|-31,89
|Peker GMYO
|20,24
|1,20
|Penguen Gıda
|1,22
|0,00
|-45,29
|Pera GMYO
|0,67
|0,00
|-23,86
|Pergamon Dış Ticaret
|8,79
|0,34
|129,51
|Petkim
|5,07
|-0,20
|-24,46
|Petrokent Turizm
|66,00
|-4,00
|39,01
|Pınar Et ve Un
|5,09
|-0,20
|-44,71
|Pınar Su
|1,27
|0,79
|-29,44
|Pınar Süt
|6,69
|-1,04
|-44,78
|Plastikkart
|2,23
|1,36
|-22,84
|Polisan Holding
|6,10
|0,16
|-29,40
|Politeknik Metal
|34,38
|1,06
|3,24
|Prizma Press Matbaacılık
|1,62
|2,53
|0,00
|QNB Finans Fin. Kir.
|6,78
|20,00
|73,85
|QNB Finansbank
|9,51
|-2,46
|74,09
|Ral Yatırım Holding
|1,65
|-7,30
|-17,58
|Ray Sigorta
|1,45
|2,84
|-19,89
|Reysaş GMYO
|0,72
|-1,37
|-43,31
|Reysaş Lojistik
|0,77
|-6,10
|-39,84
|Rhea Girişim
|0,68
|-2,86
|-39,29
|Rodrigo Tekstil
|1,86
|-0,53
|-37,79
|Royal Halı
|0,94
|-3,09
|3,30
|RTA Laboratuvarları
|1,74
|-0,57
|-36,96
|Sabancı Holding
|7,52
|0,13
|-30,38
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,89
|-0,53
|Salix Yatırım Holding
|3,84
|-0,26
|-50,77
|Sanel Mühendislik
|2,26
|0,44
|32,16
|Sanifoam Sünger
|1,21
|-1,63
|-27,98
|Sanko Pazarlama
|2,35
|3,52
|-16,67
|Saray Matbaacılık
|0,98
|-1,01
|-8,41
|Sarkuysan
|3,44
|0,00
|9,75
|Sasa Polyester
|8,25
|1,60
|5,31
|Say Reklamcılık
|0,96
|-3,03
|-42,51
|Sekuro Plastik
|2,99
|-0,33
|-65,23
|Selçuk Ecza Deposu
|2,84
|1,43
|-18,91
|Selçuk Gıda
|1,28
|0,79
|69,59
|Senkron Güvenlik
|1,11
|-0,89
|-40,32
|Serve Film Prodüksiyon
|1,96
|1,03
|216,13
|Servet GMYO
|4,76
|2,81
|56,58
|Seyitler Kimya
|4,00
|-3,15
|-22,45
|Silverline Endüstri
|1,41
|1,44
|-18,87
|Sinpaş GMYO
|0,37
|-9,76
|-46,07
|Soda Sanayii
|7,10
|0,00
|64,11
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,15
|0,82
|80,42
|Söktaş
|1,26
|-0,79
|-24,10
|Sönmez Filament
|3,17
|-0,94
|-23,61
|Sönmez Pamuklu
|3,21
|-4,18
|-18,94
|Sumaş Suni Tahta
|7,00
|1,89
|Şeker Fin. Kir.
|2,75
|3,77
|13,55
|Şekerbank
|1,10
|0,00
|-39,89
|Şişe Cam
|5,24
|1,95
|15,18
|Şok Marketler
|10,90
|-0,73
|T. Halk Bankası
|7,13
|0,00
|-32,20
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|28,96
|-1,83
|422,92
|T.S.K.B.
|0,75
|1,35
|-37,67
|T.Tuborg
|9,46
|-0,84
|-4,55
|Taç Tarım Ürünleri
|4,50
|-15,09
|85,19
|Tat Gıda
|3,80
|0,80
|-26,00
|TAV Havalimanları
|22,28
|0,63
|3,82
|Taze Kuru Gıda
|6,75
|1,81
|-17,18
|Tek-Art Turizm
|0,84
|-4,55
|11,61
|Tekfen Holding
|21,20
|-0,28
|29,43
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,89
|-0,34
|-43,88
|Temapol Polimer Plastik
|2,94
|2,08
|-38,36
|TGS Dış Ticaret
|4,88
|0,62
|35,11
|Tofaş Oto. Fab.
|16,32
|0,18
|-47,60
|Torunlar GMYO
|1,52
|2,01
|-53,52
|Trabzon Liman
|8,34
|0,24
|Trabzonspor Sportif
|1,53
|-2,55
|-30,45
|Trakya Cam
|2,96
|-0,67
|-26,47
|Trend GMYO
|1,27
|-4,51
|TSKB GMYO
|0,82
|0,00
|12,33
|Tuğçelik
|2,16
|-0,46
|-32,08
|Tukaş
|1,64
|1,86
|-26,46
|Turcas Petrol
|1,42
|-0,70
|-43,52
|Turkcell
|12,34
|0,00
|-14,10
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,52
|-0,88
|-40,45
|Tüpraş
|115,70
|0,78
|7,28
|Türk Hava Yolları
|16,16
|-0,12
|3,00
|Türk Prysmian Kablo
|1,74
|0,00
|-30,49
|Türk Telekom
|3,98
|1,02
|-38,20
|Türk Traktör
|33,80
|-1,29
|-52,05
|Türker Proje Gayrimenkul
|32,78
|1,17
|-12,73
|Ufuk Yatırım
|1,13
|-4,24
|-63,19
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,12
|-5,08
|-34,50
|Ulusoy Elektrik
|15,49
|-0,32
|70,94
|Ulusoy Un Sanayi
|2,09
|0,00
|-24,82
|Umpaş Holding
|0,56
|7,19
|-3,02
|Uşak Seramik
|1,15
|0,88
|-42,13
|Utopya Turizm
|4,11
|-2,61
|-8,46
|Uzertaş Boya
|0,59
|0,00
|-48,25
|Ülker Bisküvi
|14,76
|-0,61
|-23,67
|Ünye Çimento
|3,44
|-0,29
|-6,61
|Vakıf Fin. Kir.
|1,73
|-2,81
|6,83
|Vakıf GMYO
|2,00
|-0,50
|-20,42
|Vakıf Yat. Ort.
|1,40
|0,00
|-1,41
|Vakıflar Bankası
|3,89
|0,26
|-41,72
|Vakko Tekstil
|2,89
|-0,34
|-1,87
|Vanet Gıda
|2,52
|-14,58
|-21,25
|Verusa Holding
|18,75
|2,46
|-18,15
|Verusaturk Girisim
|3,39
|2,11
|43,64
|Vestel
|5,56
|0,00
|-26,55
|Vestel Beyaz Eşya
|11,87
|-0,67
|39,98
|Viking Kağıt
|1,12
|0,00
|-6,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,70
|-1,73
|-26,72
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,60
|0,00
|-42,79
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,70
|8,00
|10,37
|Yataş
|4,34
|0,70
|-46,33
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,92
|-12,38
|-11,93
|Yeni Gimat GMYO
|8,10
|1,00
|-2,82
|Yeşil GMYO
|0,27
|0,00
|-57,14
|Yeşil Yapı
|0,28
|7,69
|-72,55
|Yeşil Yatırım Holding
|9,98
|0,20
|-37,63
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.013,00
|0,02
|11,57
|Yonga Mobilya
|6,95
|-0,71
|132,73
|Yünsa
|4,40
|0,00
|-2,22
|Zorlu Enerji
|1,23
|0,00
|-22,15
(Son)
Kaynak: AA