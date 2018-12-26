Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 45.900,00 170,13
İş Bankası (B) 2.843,80 -3,60 127,44
İş Bankası (C) 4,51 2,04 -32,48
İş Bankası (Kur.) 49.749,90 -0,50 543,12
İş Fin.Kir. 4,59 3,15 229,37
İş Girişim 2,05 5,67 17,82
İş GMYO 1,05 1,94 -14,19
İş Y. Men. Değ. 2,06 0,00 -3,39
İş Yat. Ort. 0,90 0,00 14,06
İşbir Holding 134,90 -5,73 -26,50
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,77 -6,10 92,50
İttifak Holding 3,29 0,61 41,20
İz Hayvancılık Tarım 6,45 -1,53 239,47
İzmir Demir Çelik 1,67 -0,60 -48,46
İzmir Fırça 2,08 2,46 -77,51
İzocam 21,28 -0,47 -19,52
Jantsa Jant Sanayi 27,52 0,95 -10,50
Kafein Yazılım 7,25 0,55
Kapital Yat. Holding 2,57 -4,46 107,26
Kaplamin 4,36 19,78 11,22
Kardemir (A) 1,82 -0,55 -38,31
Kardemir (B) 1,82 -0,55 -37,88
Kardemir (D) 2,19 -0,90 -31,78
Karel Elektronik 4,09 0,99 -29,60
Karsan Otomotiv 1,28 2,40 -17,95
Karsu Tekstil 1,27 4,96 -35,86
Karsusan Su Ürünleri San. 3,85 0,00 -22,22
Kartonsan 330,20 -0,60 18,67
Katmerciler Ekipman 5,81 -0,68 -51,42
Kent Gıda 120,60 3,43 -11,65
Kerevitaş Gıda 1,86 0,00 -56,45
Kervansaray Yat. Holding 0,33 0,00 -5,71
Kiler GMYO 1,78 -2,20 -51,37
Klimasan Klima 4,05 1,50 -16,50
Koç Holding 14,30 -0,07 -20,95
Konfrut Gıda 23,02 -1,12 60,98
Konya Çimento 176,30 0,17 -30,86
Kordsa Teknik Tekstil 9,65 0,10 31,44
Koza Altın 50,10 0,60 31,15
Koza Madencilik 7,37 4,10 14,44
Körfez GMYO 1,21 -2,42 -27,11
Kristal Kola 1,07 -0,93 -40,56
Kron Telekomünikasyon 8,55 -0,58 -53,78
Kuştur Kuşadası Turizm 16,00 -0,74 68,26
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,15 -3,36 -68,06
Kütahya Porselen 4,49 -0,88 -36,06
Lider Faktoring 2,26 -0,44 -16,79
Link Bilgisayar 8,28 2,60 -41,94
Logo Yazılım 25,80 -0,39 -56,09
Lokman Hekim Sağlık 4,18 -0,24 -30,67
Lüks Kadife 4,43 -1,56 -5,94
Makina Takım 1,66 -4,05 -17,00
Mardin Çimento 3,17 -2,76 -17,66
Marka Yatırım Holding 0,65 0,00 -61,54
Marmaris Altınyunus 17,22 -0,63 -9,37
Marshall 25,38 -0,31 -51,00
Martı GMYO 0,66 1,54 -68,87
Martı Otel 0,59 -1,67 -35,87
Mavi Giyim 31,98 0,31 -44,25
Mazhar Zorlu Holding 3,97 3,12 -0,50
Mega Polietilen 2,10 0,96 84,21
Menderes Tekstil 0,73 1,39 -12,05
Merit Turizm 5,86 0,00 -0,51
Merko Gıda 1,00 -1,96 -24,81
Metal Gayrimenkul 0,75 2,74 -42,31
Metemtur Otelcilik 1,04 -0,95 -29,73
Metro Holding 0,77 -1,28 -22,22
Metro Petrol ve Tesisleri 1,15 0,00 -58,18
Metro Yatırım Ortaklığı 1,25 7,76 -39,71
Migros Ticaret 15,12 -0,20 -47,00
Milpa 1,37 0,74 -36,57
Mistral GMYO 1,48 6,47 -28,07
MLP Sağlık 10,90 1,30
MMC San. ve Tic. Yat. 0,99 2,06 -28,78
Mondi Tire Kutsan 1,89 0,53 4,42
Net Holding 2,02 -0,98 -8,60
Netaş Telekom. 6,60 -0,45 -58,33
Niğbaş Niğde Beton 2,70 3,85 187,23
Nuh Çimento 7,76 -0,39 -14,79
Nurol GMYO 2,14 -0,93 -54,95
Odaş Elektrik 1,99 0,00 -66,83
Olmuksan-IP 3,37 0,00 -26,32
Orge Enerji Elektrik 2,97 -1,00 -26,56
Orma Orman Mahsulleri 1,30 17,12 15,04
Osmanlı Menkul 1,75 -0,57 -43,85
Ostim Endüstriyel Yat 1,12 0,00 -31,29
Otokar 88,00 0,57 -27,10
Oyak Yat. Ort. 1,23 0,00 24,22
Oylum Sınai Yatırımlar 1,00 -3,85 -41,18
Özak GMYO 2,14 0,94 -8,55
Özbal Çelik Boru 1,39 0,72 -48,35
Özderici GMYO 2,08 19,54 185,53
Özerden Plastik 2,51 -0,79 -7,72
Panora GMYO 4,14 0,49 -6,26
Park Elek.Madencilik 2,43 0,00 -41,73
Parsan 9,10 -2,15 -22,22
Pegasus 23,02 -0,26 -31,89
Peker GMYO 20,24 1,20
Penguen Gıda 1,22 0,00 -45,29
Pera GMYO 0,67 0,00 -23,86
Pergamon Dış Ticaret 8,79 0,34 129,51
Petkim 5,07 -0,20 -24,46
Petrokent Turizm 66,00 -4,00 39,01
Pınar Et ve Un 5,09 -0,20 -44,71
Pınar Su 1,27 0,79 -29,44
Pınar Süt 6,69 -1,04 -44,78
Plastikkart 2,23 1,36 -22,84
Polisan Holding 6,10 0,16 -29,40
Politeknik Metal 34,38 1,06 3,24
Prizma Press Matbaacılık 1,62 2,53 0,00
QNB Finans Fin. Kir. 6,78 20,00 73,85
QNB Finansbank 9,51 -2,46 74,09
Ral Yatırım Holding 1,65 -7,30 -17,58
Ray Sigorta 1,45 2,84 -19,89
Reysaş GMYO 0,72 -1,37 -43,31
Reysaş Lojistik 0,77 -6,10 -39,84
Rhea Girişim 0,68 -2,86 -39,29
Rodrigo Tekstil 1,86 -0,53 -37,79
Royal Halı 0,94 -3,09 3,30
RTA Laboratuvarları 1,74 -0,57 -36,96
Sabancı Holding 7,52 0,13 -30,38
Safkar Ege Soğutmacılık 1,89 -0,53
Salix Yatırım Holding 3,84 -0,26 -50,77
Sanel Mühendislik 2,26 0,44 32,16
Sanifoam Sünger 1,21 -1,63 -27,98
Sanko Pazarlama 2,35 3,52 -16,67
Saray Matbaacılık 0,98 -1,01 -8,41
Sarkuysan 3,44 0,00 9,75
Sasa Polyester 8,25 1,60 5,31
Say Reklamcılık 0,96 -3,03 -42,51
Sekuro Plastik 2,99 -0,33 -65,23
Selçuk Ecza Deposu 2,84 1,43 -18,91
Selçuk Gıda 1,28 0,79 69,59
Senkron Güvenlik 1,11 -0,89 -40,32
Serve Film Prodüksiyon 1,96 1,03 216,13
Servet GMYO 4,76 2,81 56,58
Seyitler Kimya 4,00 -3,15 -22,45
Silverline Endüstri 1,41 1,44 -18,87
Sinpaş GMYO 0,37 -9,76 -46,07
Soda Sanayii 7,10 0,00 64,11
Sodaş Sodyum Sanayii 6,15 0,82 80,42
Söktaş 1,26 -0,79 -24,10
Sönmez Filament 3,17 -0,94 -23,61
Sönmez Pamuklu 3,21 -4,18 -18,94
Sumaş Suni Tahta 7,00 1,89
Şeker Fin. Kir. 2,75 3,77 13,55
Şekerbank 1,10 0,00 -39,89
Şişe Cam 5,24 1,95 15,18
Şok Marketler 10,90 -0,73
T. Halk Bankası 7,13 0,00 -32,20
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 28,96 -1,83 422,92
T.S.K.B. 0,75 1,35 -37,67
T.Tuborg 9,46 -0,84 -4,55
Taç Tarım Ürünleri 4,50 -15,09 85,19
Tat Gıda 3,80 0,80 -26,00
TAV Havalimanları 22,28 0,63 3,82
Taze Kuru Gıda 6,75 1,81 -17,18
Tek-Art Turizm 0,84 -4,55 11,61
Tekfen Holding 21,20 -0,28 29,43
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,89 -0,34 -43,88
Temapol Polimer Plastik 2,94 2,08 -38,36
TGS Dış Ticaret 4,88 0,62 35,11
Tofaş Oto. Fab. 16,32 0,18 -47,60
Torunlar GMYO 1,52 2,01 -53,52
Trabzon Liman 8,34 0,24
Trabzonspor Sportif 1,53 -2,55 -30,45
Trakya Cam 2,96 -0,67 -26,47
Trend GMYO 1,27 -4,51
TSKB GMYO 0,82 0,00 12,33
Tuğçelik 2,16 -0,46 -32,08
Tukaş 1,64 1,86 -26,46
Turcas Petrol 1,42 -0,70 -43,52
Turkcell 12,34 0,00 -14,10
Tümosan Motor ve Traktör 4,52 -0,88 -40,45
Tüpraş 115,70 0,78 7,28
Türk Hava Yolları 16,16 -0,12 3,00
Türk Prysmian Kablo 1,74 0,00 -30,49
Türk Telekom 3,98 1,02 -38,20
Türk Traktör 33,80 -1,29 -52,05
Türker Proje Gayrimenkul 32,78 1,17 -12,73
Ufuk Yatırım 1,13 -4,24 -63,19
Ulaşlar Turizm Yat. 1,12 -5,08 -34,50
Ulusoy Elektrik 15,49 -0,32 70,94
Ulusoy Un Sanayi 2,09 0,00 -24,82
Umpaş Holding 0,56 7,19 -3,02
Uşak Seramik 1,15 0,88 -42,13
Utopya Turizm 4,11 -2,61 -8,46
Uzertaş Boya 0,59 0,00 -48,25
Ülker Bisküvi 14,76 -0,61 -23,67
Ünye Çimento 3,44 -0,29 -6,61
Vakıf Fin. Kir. 1,73 -2,81 6,83
Vakıf GMYO 2,00 -0,50 -20,42
Vakıf Yat. Ort. 1,40 0,00 -1,41
Vakıflar Bankası 3,89 0,26 -41,72
Vakko Tekstil 2,89 -0,34 -1,87
Vanet Gıda 2,52 -14,58 -21,25
Verusa Holding 18,75 2,46 -18,15
Verusaturk Girisim 3,39 2,11 43,64
Vestel 5,56 0,00 -26,55
Vestel Beyaz Eşya 11,87 -0,67 39,98
Viking Kağıt 1,12 0,00 -6,67
Yapı Kredi Koray GMYO 1,70 -1,73 -26,72
Yapı ve Kredi Bank. 1,60 0,00 -42,79
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,70 8,00 10,37
Yataş 4,34 0,70 -46,33
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,92 -12,38 -11,93
Yeni Gimat GMYO 8,10 1,00 -2,82
Yeşil GMYO 0,27 0,00 -57,14
Yeşil Yapı 0,28 7,69 -72,55
Yeşil Yatırım Holding 9,98 0,20 -37,63
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.013,00 0,02 11,57
Yonga Mobilya 6,95 -0,71 132,73
Yünsa 4,40 0,00 -2,22
Zorlu Enerji 1,23 0,00 -22,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA
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